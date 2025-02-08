10 nejlepších softwarových řešení CMS pro intranet, která stojí za prozkoumání v roce 2025

Pokud na vašem pracovišti panuje spíše chaos než spolupráce, je čas na změnu.
Správný systém pro správu obsahu intranetu může změnit způsob, jakým vaše organizace komunikuje, spolupracuje a spravuje informace.
Výběr správného CMS však není jen o řešení problémů se spoluprací.
IT manažeři potřebují nástroje, které fungují, vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů chtějí platformy, které zaměstnanci skutečně používají, a rozhodující pracovníci požadují nástroje, které přinášejí návratnost investic od prvního dne.
Pokud vám něco z toho zní povědomě, máme pro vás řešení. 🤝
Sestavili jsme seznam nejlepších softwarových řešení CMS pro intranet, která vám pomohou zbavit se chaosu a zvýšit produktivitu. Než se k tomu ale dostaneme, pojďme si nejprve vysvětlit, jak vybrat ten nejlepší nástroj pro vaše potřeby.
⏰ 60sekundové shrnutí
Co byste měli hledat v intranetovém softwaru CMS?
Intranetový CMS software by neměl ve vaší organizaci pouze „existovat“ – měl by aktivně zlepšovat komunikaci v týmu, centralizovat pracovní postupy a být spolehlivým jediným zdrojem pravdivých informací.
Zde je několik tipů, jak zajistit, aby váš CMS přinášel skutečnou hodnotu:
- Snadné použití: Vyberte si platformu s intuitivním rozhraním, které vyžaduje minimální zaškolení a zajišťuje zjednodušené používání pro vaše zaměstnance.
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si systém, který se přizpůsobí značce, pracovním postupům a požadavkům vaší organizace bez náročného programování.
- Hladká integrace: Zajistěte kompatibilitu s nástroji jako Microsoft 365, Google Workspace, Slack a dalšími obchodními aplikacemi.
- Robustní vyhledávací funkce: Vyberte si pokročilé vyhledávací funkce, abyste rychle našli dokumenty, oznámení a zdroje týmu.
- Funkce pro spolupráci: Vyberte si nástroj, který zjednodušuje komunikaci v reálném čase, správu projektů a sdílení souborů.
- Správa obsahu: Využijte platformu, která centralizuje ukládání dokumentů s kontrolou verzí, oprávněními a snadným publikováním pro interní aktualizace.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Vyberte si řešení s integrovaným šifrováním, kontrolou přístupu uživatelů a soulad s předpisy.
- Funkce pro více zařízení: Investujte do intranetového CMS, který funguje na všech zařízeních – laptopech, stolních počítačích, smartphonech – a umožňuje vašemu týmu snadnou spolupráci.
10 nejlepších softwarových řešení CMS pro intranet
Zde je přehled nejlepších nástrojů pro správu obsahu, které jsou vynikajícími intranetovými platformami pro organizaci interních zdrojů. Ať už provozujete malou firmu nebo velký podnik, tyto nástroje jsou navrženy tak, aby podporovaly různé potřeby.
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci v intranetu CMS a správu pracovních postupů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, obsahuje komplexní intranetové řešení CMS. Díky funkci Knowledge Management od ClickUp je vše, co váš tým potřebuje, organizováno na jednom místě.
Spolupráce je zjednodušena díky ClickUp Docs, kde může více členů týmu současně upravovat dokumenty. Integrovaný Docs Hub nabízí snadný přístup ke všem obsahu vašeho pracovního prostoru a kontrola verzí zajišťuje, že se nic neztratí.
Komunikace je také centralizována pomocí ClickUp Chat, který je přímo integrován do pracovního prostoru. Eliminuje potřebu přecházení mezi platformami a poskytuje prostor pro sdílení souborů, vytváření kanálů a cílené diskuse s @zmínkami nebo vláknovými komentáři.
Kromě toho jsou chatové konverzace přiřazeny ke konkrétním úkolům, takže kontext je vždy k dispozici. ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, pohání AI sumarizátor v chatu, aby vás rychleji informoval o novinkách!
A nejen chat. Zeptejte se ClickUp Brain na otázky nebo konkrétní aktualizace týkající se projektů a získejte okamžité informace, nebo použijte propojené vyhledávání ClickUp k vyhledání ztracených souborů i z připojených nástrojů třetích stran!
Kromě toho vám nástroje pro správu úkolů ClickUp pomohou přizpůsobit pracovní postupy pomocí předem připravených automatizačních receptů a přizpůsobit správu projektů vašim potřebám. Pro externí účely funguje platforma jako software pro klientský portál, který nabízí sdílené seznamy, dashboardy a veřejné zobrazení dokumentů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hierarchická organizace obsahu prostřednictvím prostorů, složek, seznamů a úkolů pro podrobné sledování (škálovatelné pro týmy od malých po podnikové úrovně)
- Dokumenty pro spolupráci v reálném čase s bohatými možnostmi úprav, nastavením oprávnění včetně přístupu pro hosty a možností propojit dokumenty přímo s úkoly.
- Projektové řízení založené na umělé inteligenci díky ClickUp Brain, který nabízí propojené vyhledávání v dokumentech, wiki, úkolech a komentářích, spolu s přehledy projektů a více než 50 akcemi a spouštěči.
Omezení ClickUp
- Některá pokročilá přizpůsobení vyžadují technické znalosti.
- Některá specializovaná propojení s nástroji třetích stran mohou vyžadovat alternativní řešení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí )
- Capterra: 4,6/5 ( více než 4 000 recenzí )
ClickUp je srdcem našeho podnikání – naší nepostradatelnou platformou pro správu podniku. Podařilo se nám sjednotit spolupráci a reporting do jednoho systému, díky čemuž má náš tým přehled o naší práci a naši klienti vidí, co pro jejich podnikání děláme.
2. SharePoint (nejlepší pro spolupráci na podnikové úrovni a integraci s Microsoft 365)
Microsoft SharePoint spojuje projektové řízení a intranet vaší společnosti a vytváří interaktivní digitální pracovní prostory pro moderní komunikační potřeby. Jako intranetový software na podnikové úrovni zvyšuje spolupráci týmů centralizací přístupu ke sdíleným zdrojům a pracovním postupům.
Tato platforma je ideální pro velké organizace nebo podniky, které již investovaly do ekosystému Microsoft.
Nejlepší funkce SharePointu
- Struktury webů podporující spolupráci , které podporují různé typy souborů, pokročilé úložiště a přizpůsobené pracovní prostory pro různé oddělení.
- Snadná integrace s Microsoft 365 zajišťuje nativní kompatibilitu s aplikacemi Teams, Outlook, OneDrive a Power Platform.
- Pokročilá správa dokumentů, včetně centrálního úložiště obsahu, kontroly verzí a podrobného sledování souborů.
Omezení SharePointu
- Platforma vyžaduje rozsáhlé znalosti implementace metadat pro strukturování knihoven s velkým objemem informací.
- Pokud není SharePoint správně spravován, může se stát nepřehledným a neorganizovaným, což uživatelům ztěžuje vyhledávání potřebných informací.
Ceny SharePointu
- SharePoint (Plán 1): 5 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Copilot: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SharePointu
- G2: 4/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 5 200 recenzí)
💡Bonus: SharePoint přímo konkuruje nástroji Confluence od společnosti Atlassian o titul nejlepšího nástroje pro spolupráci. Chcete-li zjistit, který nástroj vyhovuje vašim potřebám, podívejte se na naše srovnání Confluence vs. SharePoint!
3. Plone (nejlepší pro open-source, bezpečné a přizpůsobitelné intranetové řešení)
Plone je open-source CMS vytvořený pro přizpůsobitelná intranetová řešení. Můžete jej nasadit různými způsoby, ať už jako plnohodnotný CMS, headless CMS , nebo s frontendem založeným na Reactu. Podporuje dokonce i vlastní vývoj prostřednictvím REST API.
Zjistíte, že Plone je ideální volbou pro vládní agentury, školy a neziskové organizace.
Nejlepší funkce Plone
- Zabezpečení na podnikové úrovni nabízí silnou ochranu s podrobnými oprávněními uživatelů, přístupem na základě rolí a soulad s WCAG 2. 0/Section 508.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy s procesy kontroly, více uživatelskými rolemi a ovládacími prvky pro publikování obsahu se škálovatelnými návrhy.
- Pokročilá integrace usnadňuje plynulé propojení s Active Directory, LDAP a kompatibilitu s CRM, Salesforce a Oracle.
Omezení Plone
- Začátečníci mají obvykle strmou křivku učení.
- Caching vyžaduje vylepšení, protože jeho monitorování a čištění trvá několik hodin.
Ceny Plone
- Bezplatná licence pro komerční i nekomerční použití
Hodnocení a recenze Plone
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
⚡Věděli jste, že: Plone se řadí mezi 2 % nejlepších open-source projektů na světě.
4. Concrete CMS (nejlepší pro flexibilní správu webového obsahu a digitální funkce)
Concrete CMS je open-source nástroj, který usnadňuje správu digitálního obsahu i uživatelům bez technických znalostí. Díky platformově nezávislému nastavení funguje hladce na Windows, macOS i Linuxu.
Modulární design tohoto nástroje vám umožňuje upravovat obsah přímo na webových stránkách.
Ať už jste kreativní agentura nebo malá firma, tento nástroj vám pomůže rychle vytvářet a publikovat obsah bez nutnosti zapojení vývojáře.
Nejlepší funkce Concrete CMS
- Personalizovaný obsah prostřednictvím přizpůsobených dashboardů pro jednotlivá oddělení, cílení na základě rolí a dynamická distribuce
- Pokročilá bezpečnostní infrastruktura s podrobnou kontrolou přístupu, integrací SSO a dodržováním firemních standardů
- Škálovatelné řízení webových stránek s pomocí centrálního ovládacího panelu, jednotného brandingu, vícejazyčné podpory a standardizovaných schvalovacích pracovních postupů.
Konkrétní omezení CMS
- Stejně jako u mnoha open-source projektů, dokumentace zaostává za kódem.
- Platforma potřebuje více doplňků a motivů na trhu.
Konkrétní ceny CMS
- Starter: 4,99 $/měsíc
- Podnikání: 19 $/měsíc za 5 editorů webu
- Vlastní SLA: Vlastní ceny
Konkrétní hodnocení a recenze CMS
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Při vytváření firemní Wiki použijte systém správy verzí, abyste mohli sledovat všechny úpravy a změny. Pomůže vám to zachovat transparentnost a umožní vám vrátit se k dřívějším verzím, pokud se něco nehodí.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
5. Intrexx (nejlepší pro automatizaci obchodních procesů a provoz digitálního pracoviště)
Intrexx je low-code platforma, která vám pomůže vytvářet a spravovat webové aplikace v různých prostředích. Je ideální pro velké podniky, které potřebují portál nebo sociální intranetovou platformu, a podporuje více jazyků, aby byla zachována flexibilita.
Nejlepší funkce Intreexu
- Automatizace pracovních postupů s nástrojem pro návrh procesů typu drag-and-drop, spouštěči založenými na událostech a přizpůsobitelnou logikou.
- Pokročilá integrace dat pro synchronizaci s více databázemi, jako jsou SQL a Oracle, spolu s API třetích stran a automatickým indexováním.
- Flexibilní vývoj aplikací pomocí nástrojů s nízkými požadavky na kódování, aplikací přizpůsobených konkrétním oddělením a rychlého prototypování.
Omezení Intreexu
- Funkce ladění a testování vyžadují vylepšení.
- Menší možnost opětovného použití částí aplikace pro jiná řešení
Ceny Intrexx
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Intrexx
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (60 recenzí)
⚡Věděli jste, že: Společnost United Planet, tým stojící za Intrexxem, zahájila svou činnost na konci 90. let, v době, kdy se firmy teprve začaly zabývat digitalizací každodenních obchodních procesů.
6. Axero (nejlepší pro zjednodušenou komunikaci a podnikové sociální sítě)
Axero kombinuje systémy pro správu obsahu s podnikovými sociálními sítěmi a nabízí flexibilní řešení jak pro cloudové, tak pro lokální instalace.
Díky snadno spravovatelným konfiguracím stránek se přizpůsobí různým potřebám odvětví, což je ideální pro střední a velké organizace, které hledají digitální řešení zaměřené na uživatele.
Nejlepší funkce Axero
- Podnikové sociální sítě s funkcemi, jako je sledování zapojení na základě bodů, odznaky za úspěchy a interaktivní profily uživatelů.
- Spolupracující pracovní prostory nabízející oblasti specifické pro jednotlivá oddělení, @zmínky, tvorbu obsahu bez pomoci IT a integrované kalendáře.
- Pokročilá správa obsahu podporující nahrávání souborů metodou drag-and-drop, sledování historie souborů, řízení oprávnění a automatické indexování.
Omezení Axero
- Mnoho šablon dostupných v knihovně zdrojů je zastaralých.
- Funkce organizačního schématu funguje výhradně na základě principu „kdo komu podléhá“; nezobrazuje jasně oddělení a pododdělení.
Ceny Axero
- Cloud Standard, Premium, Enterprise: Ceny na míru
- Standard, Premium, Enterprise: Ceny na míru
- On Prem: Ceny na míru
- Standard, Premium, Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Axero
- G2: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
⚡Věděli jste, že: Axero má gamifikační funkce, díky kterým zaměstnanci získávají body za interakce na platformě. (zdroj: Axero )
7. Blink (nejlepší pro komunikaci zaměstnanců v první linii a mobilních pracovníků)
Blink je platforma zaměřená na mobilní zařízení, která je určena pro pracovníky v první linii a mobilní pracovníky v odvětvích, jako je zdravotnictví a maloobchod. Spojuje znalostní báze, komunikační kanály a zdroje (například výplatní pásky) do jedné aplikace, což rozptýleným týmům usnadňuje komunikaci a spolupráci.
Nejlepší funkce Blink
- Nástroje pro zapojení zaměstnanců , jako jsou personalizované kanály s obsahem, systémy pochval a interní průzkumy s prioritou mobilních zařízení.
- Bezpečná komunikační infrastruktura s chatovým rozhraním inspirovaným sociálními médii, skupinovými a soukromými zprávami, sdílením multimédií a hlasovými/videokonferencemi.
- Jednotné centrum obsahu s snadným přístupem k firemním politikám, hlášení incidentů a digitálnímu zaškolování zaměstnanců
Omezte omezení
- Oznámení mohou být rušivá, pokud nejsou správně nakonfigurována.
- V chatech nelze vyhledávat předchozí zprávy a neexistuje archiv odeslaných souborů/fotografií.
Ceny Blink
- Podnikání: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Blink
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 110 recenzí)
⚡Věděli jste, že: Přibližně 80 % globální pracovní síly pracuje bez stolu – přesně ten typ pracovníků, které Blink podporuje. (zdroj: Boston Consulting Group )
8. MyHub Intranet (nejlepší pro jednoduchou komunikaci na digitálním pracovišti bez nutnosti programování)
MyHub Intranet slouží jako platforma bez nutnosti programování, která zjednodušuje interní firemní komunikaci. Tento cloudový nástroj je ideální pro malé a střední podniky, snadno se nastavuje a nabízí také možnost přizpůsobení značky.
Díky flexibilnímu designu můžete vytvořit digitální pracoviště, které je snadno přístupné a funguje jako samoobslužný systém pro správu znalostí pro váš tým.
Nejlepší funkce intranetu MyHub
- Nástroje pro interakci týmu, včetně okamžitých ankety, uživatelských upozornění, přímých zpráv a správy úkolů
- Snadná správa obsahu pomocí editoru WYSIWYG, šablon obsahu a neomezeného publikování
- Podrobné analytické údaje nabízející možnosti reportingu, sledování aktivity uživatelů a přehledy o zapojení uživatelů do obsahu.
Omezení intranetu MyHub
- Aplikace potřebuje více funkcí, aby napodobila verzi webových stránek.
- Některé funkce pro návrh/formátování jsou poněkud neohrabané.
Ceny intranetu MyHub
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MyHub Intranet
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
9. Guru (nejlepší pro správu znalostí a dodržování předpisů v regulovaných odvětvích)
Guru je software pro znalostní bázi, který se přizpůsobí komunikačním potřebám vašeho týmu. Jeho nástroje založené na umělé inteligenci centralizují a zabezpečují sdílení znalostí a zároveň se přizpůsobují pracovním postupům ve vaší společnosti.
Guru je přizpůsoben týmům založeným na znalostech, jako jsou zákaznická podpora, prodej a lidské zdroje, v malých a středních podnicích. Guru přeměňuje nestrukturovaná data na poznatky, čímž zvyšuje správu intelektuálního kapitálu a jeho dostupnost.
Nejlepší funkce Guru
- Správa znalostí založená na umělé inteligenci s vyhledáváním na podnikové úrovni, návrhy obsahu a integrací GuruGPT.
- Ověřování obsahu prostřednictvím systému obsahu prověřeného odborníky, indikátory důvěryhodnosti a kontrolovaná oprávnění k úpravám.
- Inteligentní analytika pro sledování využití, výkonu a zapojení obsahu s návrhy AI pro zlepšení dopadu obsahu.
Omezení Guru
- Funkce vyhledávání může někdy vrátit příliš velké množství výsledků.
- Chybí funkce pro správu velkého objemu informací
Ceny Guru
- All-in-one: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Guru
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 550 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Posilte svou interní znalostní bázi tím, že ji začleníte přímo do pracovního toku svého týmu. Vytvořte týmové wiki stránky, které odkazují přímo na úkoly, projekty a časové osy, aby byly důležité informace vždy na dosah jednoho kliknutí.
10. Workvivo (nejlepší pro zapojení zaměstnanců a sociální spolupráci)
Workvivo je platforma pro zaměstnance, která promění interní komunikaci v živé, sociálně orientované digitální pracoviště. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní pomáhá Workvivo vytvářet propojenější, angažovanější a spolupracující kulturu na pracovišti. Navíc podporuje výkonné integrace API a běží na cloudové architektuře, což zajišťuje větší škálovatelnost a flexibilitu.
Střední a velké organizace ocení všestrannost Workvivo při správě obsahu vlastněného společností.
Nejlepší funkce Workvivo
- Pokročilé nástroje pro zapojení , jako jsou kanály aktivit inspirované sociálními médii, systémy vzájemného uznání, odznaky a komunitní prostory.
- Spolupracující pracovní prostor s skupinami založenými na zájmech, adresářem zaměstnanců a integrovanými průzkumy.
- Inteligentní analytická platforma sledující zapojení zaměstnanců, měřící výkonnost a analyzující interakci s obsahem.
Omezení Workvivo
- Tento nástroj vyžaduje neustálé připojení k internetu, což není ideální pro zaměstnance pracující na dálku nebo v terénu.
- Ne všechno v Workvivo má oznámení, takže vám mohou uniknout důležité aktualizace.
Ceny Workvivo
- Obchodní plán: Ceny na míru
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workvivo
- G2: 4,8/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
⚡Věděli jste, že: Platforma Workvivo podporuje Workvivo TV, funkci, která pomáhá organizacím vysílat aktuality na displejích v kancelářských halách, kantýnách a výrobních halách.
Spojte svůj tým pomocí intranetového CMS ClickUp
Intranetový nástroj CMS je především nástrojem pro spolupráci. Zde jsme podrobně popsali 10 z těchto nástrojů, abychom vám pomohli najít řešení pro potřeby vaší organizace.
Naším favoritem je však komplexní řešení: ClickUp!
Zatímco jiné platformy mohou být skvělé v jedné věci – například v centralizaci dokumentů nebo udržování plynulosti konverzací – ClickUp posouvá spolupráci o krok dál tím, že tyto funkce propojuje do jednotného systému řízení projektů.
Už nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi, abyste mohli sledovat úkoly, sdílet dokumenty nebo chatovat se svým týmem. Díky více než 1 000 integracím ClickUp zajišťuje, že všechny aplikace, které potřebujete, budou hladce spolupracovat. Navíc vám jeho AI asistent pomůže spravovat obsah na jednom živém, centrálním místě.
Zaregistrujte se na ClickUp a maximalizujte produktivitu díky hladké týmové spolupráci!