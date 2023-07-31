Confluence vs. SharePoint: Který nástroj pro spolupráci je nejlepší?

Skloubit komunikaci a spolupráci v týmu může být někdy jako žonglování s talíři. Obzvláště frustrující mohou být situace, kdy se zprávy ztratí v překladu nebo se cíle týmu zdají být pohyblivými terči.
Zde přicházejí na řadu online nástroje pro spolupráci. Jsou navrženy tak, aby zefektivnily pracovní postupy vašeho týmu a zajistily, že všichni budou na stejné stránce, někdy dokonce doslova (představte si, že byste všichni museli současně upravovat stejnou stránku)! 👀
Ve světě softwaru pro spolupráci se Confluence a Microsoft SharePoint prosadily jako průkopníci v oboru. Oba tvrdí, že jsou nejlepší, tak jak se mezi nimi rozhodnout?
V této recenzi jsme pečlivě analyzovali Confluence a SharePoint a nabídli srovnání jejich funkcí. A teď to nejlepší: právě když si myslíte, že máte pro svůj tým tu nejlepší volbu, představíme vám alternativní řešení, které by mohlo být vaším trumfem pro zvýšení produktivity. 🙌
Co je Confluence?
Confluence je centralizované centrum, kde se sbíhají všechny velké nápady vašeho týmu, podrobnosti o projektech a důležité dokumenty, podobně jako se sbíhají potoky, aby vytvořily řeku – odtud pochází i název. 🌊
Confluence je však mnohem více než jen statický úložný prostor – je to interaktivní a kolaborativní hřiště, kde se mísí myšlenky všech. Platforma podporuje kulturu transparentnosti a kolektivních znalostí a slouží jako osobní wiki vašeho týmu.
Intuitivní jednoduchost použití skutečně odlišuje Confluence od ostatních a činí jej přístupným pro týmy všech úrovní dovedností a zkušeností.
Funkce Confluence
Díky svým schopnostem v oblasti správy obsahu, inteligentního verzování a snadného přizpůsobení až po inkluzivní nástroje pro spolupráci – Confluence zajišťuje, že váš tým má k dispozici všechny funkce, které potřebuje pro efektivní spolupráci. ⚒️
Podívejme se na funkce, díky kterým je tento nástroj jedním z nejdůležitějších hráčů v oblasti týmové spolupráce.
1. Neomezený počet prostorů, stránek a strukturovaná organizace stromové struktury stránek
Confluence nabízí svobodu vytvořit tolik prostorů a stránek, kolik váš tým potřebuje, a zajišťuje tak, že vaše nápady mají prostor pro růst a vývoj. 🌳
Díky strukturované organizaci stromové struktury stránek má vše své místo, takže se v obsahu snadno orientujete a vše snadno najdete. 🧭
2. Úpravy, komentáře a oznámení v reálném čase
Confluence poskytuje interaktivní prostředí, kde mohou všichni přispívat současně. Podporuje úpravy a komentáře v reálném čase, což podporuje dynamické diskuse a spolupráci. Navíc díky systému oznámení budete vždy informováni o všech aktualizacích a změnách. 🆕
3. Verze stránek
Díky verziování stránek v Confluence můžete editovat s klidem. Sleduje historii změn a umožňuje vám porovnat různé verze nebo se v případě potřeby vrátit k předchozí verzi.
4. Knihovna šablon
Začněte rychle a efektivně s knihovnou šablon Confluence. Obsahuje hotové rámce pro různé případy použití a navíc máte možnost vytvářet vlastní šablony pro konkrétnější potřeby.
5. Zkontrolujte oprávnění a externí spolupráci
S Confluence je správa přístupu k vašemu obsahu zjednodušená. Snadno přiřazujte, upravujte a kontrolujte oprávnění a zajistěte tak, aby správní lidé měli správný přístup. Možnost přidat až pět hostů na každého platícího uživatele znamená, že můžete rozšířit svůj kruh spolupracovníků i mimo svůj bezprostřední tým.
Ceny Confluence
- Zdarma až pro 10 uživatelů
- Standard: 5,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte obchodní tým pro individuální cenovou nabídku.
Co je SharePoint?
SharePoint, který je součástí sady Microsoft Office, je navržen tak, aby sjednotil váš tým a zefektivnil pracovní postupy. Slouží jako centrum pro centralizaci všech informací o projektech, souborů a aktualizací, ale váš tým může také aktivně pracovat s uloženým obsahem.
Díky vysoké míře přizpůsobitelnosti lze SharePoint přizpůsobit tak, aby odpovídal jedinečnému pracovnímu postupu a stylu spolupráce vašeho týmu. Umožňuje také vytvářet vlastní webové stránky pro různé oddělení nebo projekty, což usnadňuje udržování přehledu o všem a všech.
Funkce SharePointu
SharePoint nabízí širokou škálu dalších nástrojů pro spolupráci v oblasti ukládání dokumentů a komunikace. Níže uvádíme jeho klíčové funkce, které vám pomohou posoudit, zda SharePoint odpovídá požadavkům vašeho týmu.
1. Velký úložný prostor
SharePoint nabízí velkorysý 1 TB úložného prostoru OneDrive pro každého uživatele ve všech cenových plánech. To je dostatek prostoru pro sdílení souborů, dat, novinek a zdrojů. Je přístupný z počítačů PC, Mac a mobilních zařízení, což z něj činí praktický nástroj pro týmy, které pracují v různých prostředích.
2. Společné vytváření dokumentů v reálném čase
Webové i desktopové verze jiných nástrojů Microsoftu umožňují společné vytváření dokumentů v reálném čase. To znamená, že vy a váš tým můžete společně pracovat na stejném dokumentu Word nebo PowerPoint – tuto funkci podporují i některé novější verze Excelu. Dokument však musí autor sdílet prostřednictvím SharePointu.
3. Intranetové stránky a portály
SharePoint vám umožňuje vytvářet přizpůsobené a udržované intranetové stránky . Jsou snadno přístupné a vypadají dobře na jakémkoli zařízení (díky mobilní aplikaci SharePoint). Informace sdílené na intranetu mohou zahrnovat firemní události, zdroje a personalizovaný obsah, jako jsou novinky z vašich často navštěvovaných webových stránek.
4. Správa obsahu a kolektivní znalosti
Díky bohatým funkcím pro správu obsahu a výkonným vyhledávacím funkcím SharePointu je vyhledávání informací hračkou. 🍃
Platforma je navržena tak, aby zlepšila tok znalostí v rámci organizace a maximalizovala rychlost sdílení informací a přijímání rozhodnutí.
5. Hosté a oprávnění
SharePoint usnadňuje bezpečné sdílení souborů jak uvnitř, tak vně vaší organizace. Díky funkci oprávnění můžete kontrolovat, kdo má přístup k jakým informacím, což poskytuje další úroveň zabezpečení.
Ceny SharePointu
- SharePoint (Plán 1): 5 $/měsíc na uživatele
- SharePoint (Plán 2): 10 $/měsíc na uživatele
- Office 365 E3: 23 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Confluence vs. SharePoint: Porovnání funkcí
Confluence i SharePoint jsou komplexní platformy, které nabízejí robustní nástroje pro týmovou spolupráci a správu obsahu. Poskytují funkce pro úpravy v reálném čase, které umožňují plynulou interakci mezi členy týmu a hladší tvorbu obsahu.
Tyto nástroje také dobře fungují při zajišťování bezpečné spolupráce díky sofistikované správě oprávnění, která týmům umožňuje kontrolovat přístup k jejich obsahu.
Liší se v oblasti úložiště, kde SharePoint vyniká svou bohatou nabídkou 1 TB úložiště OneDrive na uživatele, a to i v základním cenovém plánu.
Pojďme se tedy podívat na poslední srovnání funkcí SharePointu a Confluence, kde je porovnáme na základě tří základních kritérií.
Integrace
Confluence a SharePoint mají stejně působivé integrační schopnosti.
Confluence byl vytvořen společností Atlassian, takže perfektně zapadá do ekosystému Atlassian. Pokud váš tým používá nástroje jako Jira pro řízení projektů nebo HipChat pro komunikaci, Confluence se propojí s těmito systémy a vytvoří tak efektivní pracovní prostředí. Interakce mezi těmito platformami může zjednodušit výměnu informací a zvýšit produktivitu, i když je zde velmi strmá křivka učení.
Podobně SharePoint úzce spolupracuje s celou řadou nástrojů Microsoft 365. Pokud již používáte OneDrive pro ukládání souborů, Outlook pro e-maily nebo Microsoft Teams pro spolupráci, SharePoint se vám bude hodit.
Přizpůsobení
V oblasti přizpůsobení SharePoint získává trofej. 🏆
Nabízí řadu možností přizpůsobení a funkcí, zejména schopnost vytvářet intranetové stránky a zavádět automatizované pracovní postupy. Díky tomu je SharePoint ideálním nástrojem pro větší podniky, které vyžadují komplexní a vysoce přizpůsobitelné prostředí pro spolupráci.
Confluence sice boduje svými možnostmi přizpůsobení, ale prostě nedokáže držet krok s širokými možnostmi SharePointu.
Snadné použití
Pokud jde o snadnost použití, Confluence je jasným vítězem. 🏅
Díky uživatelsky přívětivému, intuitivnímu rozhraní, spolehlivým vyhledávacím funkcím a přehledné organizaci dokumentů si získal velkou oblibu, zejména u malých a středních podniků a u těch z nás, kteří nejsou technickými odborníky.
SharePoint je sice nabitý funkcemi, ale má strmější křivku učení, která může být pro nováčky náročná. Pro ty, kteří jsou již po kolena v ekosystému Microsoftu, je to však trochu jako učit se nový dialekt jazyka, kterým již mluvíte, takže s trochou úsilí je tato výzva překonatelná.
Související:
Co je lepší, Confluence nebo SharePoint?
Vzhledem k tomu, že každá platforma má své silné stránky, je těžké určit jasného vítěze v souboji Confluence vs. SharePoint! 🍪
Pokud hledáte integrované a plynulé řešení pro správu obsahu a spolupráci, zejména pokud již používáte Jira nebo HipChat, Confluence by mohlo být tím pravým řešením. Skvěle usnadňuje spolupráci v reálném čase a efektivní organizaci obsahu.
Na druhou stranu SharePoint nabízí působivou univerzálnost. Jde nad rámec správy obsahu a nabízí značnou úložnou kapacitu, a to i v základních tarifech, což může být zásadní změna. Navíc, pokud váš tým již používá nástroje Microsoft 365, může být SharePoint přirozeným rozšířením vašeho pracovního prostoru.
V zásadě řešení dilematu SharePoint vs. Confluence závisí do značné míry na konkrétních potřebách vašeho týmu, stávajícím softwarovém ekosystému a tom, co na nástroji pro spolupráci oceňujete nejvíce.
Místo hledání definitivní odpovědi je lepší zvážit, v čem každá platforma vyniká, a porovnat to s potřebami a stylem práce vašeho týmu. Tímto způsobem můžete najít perfektní nástroj pro svůj tým a vytěžit z něj maximum!
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Confluence a SharePoint
ClickUp je vynikající volbou pro týmy, které hledají komplexní řešení pro správu projektů. Jelikož byl výslovně navržen pro zvýšení produktivity týmů, vyniká jako výjimečná alternativa jak k SharePointu, tak k Confluence.
Základní kamenem přitažlivosti ClickUp je široká škála možností přizpůsobení. Ať už začínáte s předem připravenou šablonou nebo vytváříte svůj pracovní prostor od nuly, ClickUp vám umožňuje přizpůsobit prostředí pro správu projektů vašim konkrétním potřebám.
Nabízí více než 15 různých zobrazení, včetně seznamu, Kanban tabule a Ganttova diagramu, což vám umožňuje vizualizovat vaše pracovní zatížení způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
ClickUp se však neomezuje pouze na vizualizaci. Jeho funkce pro stanovení priorit úkolů, jako jsou vlastní stavy, značky, štítky a sprintové body, vám poskytují sadu nástrojů pro efektivní správu vašeho pracovního vytížení.
Můžete dokonce zefektivnit svůj pracovní postup pomocí vlastních automatizací .
ClickUp je zaměřen na spolupráci. Platforma je integrována s více než 1 000 nástroji, což týmům umožňuje soustředit veškerou práci na jednom místě. Intuitivní uživatelské rozhraní vybavené online a offline režimy usnadňuje asynchronní spolupráci a udržuje týmy informované a sladěné bez ohledu na to, kde se nacházejí.
ClickUp jde nad rámec projektového řízení a nabízí funkce jako ClickUp Docs pro správu znalostí, ClickUp Whiteboards pro komplexní pracovní postupy a ClickUp AI pro automatizaci psaní, které vám pomohou pracovat efektivněji. Podívejme se na ně podrobněji.
ClickUp Docs pro společnou úpravu dokumentů a další funkce
Pokud zvažujete Confluence vs. SharePoint pro dokumentaci, protože váš tým vyžaduje centralizovanou znalostní bázi, funkce ClickUp Docs se vám bude hodit.
Jeho podstatou je schopnost vytvářet a spravovat dokumenty přímo ve vašem pracovním prostoru ClickUp. To znamená, že všechny vaše poznámky, zprávy, pokyny a neomezený počet wiki stránek jsou nyní na jednom místě a jsou přístupné kdykoli je potřebujete.
Strukturování obsahu je v ClickUp Docs hračkou. Stránky můžete snadno vkládat do sebe a přidávat jim styl pomocí obrázků na obálce a vlastních ikon. Současně vám funkce vyhledávání umožňuje najít přesně ten obsah, který potřebujete, v dokumentu během okamžiku. 🔍
Nyní se pojďme věnovat spolupráci. ClickUp Docs podporuje společné úpravy a nabízí bohaté funkce pro vkládání komentářů, které umožňují zpětnou vazbu a diskuze v reálném čase. Můžete dokonce označit konkrétní dokumenty pro snadné filtrování, takže se v moři obsahu nikdy nebudete ztrácet. 🏷️
V momentech, kdy potřebujete přehled o vývoji dokumentu, se hodí funkce historie. Můžete zkontrolovat předchozí verze a zjistit, jaké změny byly provedeny a kým. Navíc můžete přiřadit role vlastníka a přispěvatele, čímž zvýšíte odpovědnost a přehlednost vašeho procesu dokumentace.
Realizujte své nápady s ClickUp Whiteboards
Funkce Whiteboards od ClickUp sjednotí celý váš tým, včetně klientů a zainteresovaných stran. Tento nástroj je navržen tak, aby posunul projektové řízení na vyšší úroveň, ať už jej používáte pro vývoj softwaru nebo kreativní brainstorming. 💡
Jádrem funkce Whiteboards je schopnost vytvářet myšlenkové mapy, plány a pracovní postupy s příspěvky vašeho týmu v reálném čase, čímž se zabrání překrývání a zmatkům. To zaručuje hladký a efektivní průběh projektových schůzek, kde stačí sdílet URL adresu Whiteboardu a zefektivnit diskuse, brainstormingové sezení nebo schvalování projektů.
ClickUp Whiteboards dokáže vaše nápady hladce proměnit v realizovatelné úkoly. Převádějte tvary, objekty a text na tabuli Whiteboard na úkoly a plynule přecházejte od nápadů k reálným činům.
Dalším cenným aspektem tabulek ClickUp Whiteboards je to, že jsou často součástí hotových šablon platformy. Předem připravené diagramy, grafy a rámce vám pomohou nastartovat vaše projekty tím, že vám poskytnou strukturu a ušetří vám čas ve fázi plánování.
Šablony jsou vysoce přizpůsobitelné a vyhovují různým případům použití, takže jsou vhodné pro každého, bez ohledu na jeho zkušenosti nebo úroveň znalostí s whiteboardy obecně.
Trávte méně času psaním a více času inovacemi s ClickUp AI.
Funkce ClickUp AI pomáhá dosáhnout bezprecedentní úrovně produktivity. Její síla je nejvíce patrná při transformaci vašeho psaní. ✍️
V ClickUp můžete zvýraznit jakýkoli text, ať už v dokumentu, komentáři nebo popisu úkolu, a nechat AI Toolbar jej vylepšit tak, že jej prodlouží, zkrátí, zlepší nebo zjednoduší.
Funkce AI také pomáhá s psaním textů nebo kopií na jakékoli téma, což výrazně zkracuje čas, který obvykle strávíte psaním e-mailů nebo blogových příspěvků. Je navržena tak, aby eliminovala administrativní úkoly tím, že shrnuje dokumenty nebo generuje akční položky, čímž poskytuje okamžité rekapitulace a efektivně extrahuje další kroky.
Funkce AI vám navíc umožňuje sledovat konverzace, generovat úkoly, kontrolovat pravopis a gramatiku a dokonce překládat jazyky, a to vše v rámci platformy ClickUp. Tyto funkce nejen zvyšují vaši produktivitu, ale také dělají z ClickUp nástroj, který se dokáže přizpůsobit různorodým potřebám vašeho týmu a globálnímu působení. 🌏
Šablona ClickUp Wiki
Šablona Wiki od ClickUp je vynikající nástroj, který vašemu týmu pomůže hladce kurátorovat, organizovat a sdílet důležité informace. Flexibilita šablony umožňuje její přizpůsobení brandingu vaší společnosti a zároveň umožňuje rychlejší vytváření nového obsahu. Tím je zajištěno, že všichni členové týmu mají snadný přístup k znalostní bázi a mohou efektivně přispívat.
Šablona obsahuje různé přizpůsobené prvky, jako jsou stavy, pole a zobrazení, které pomáhají hladce spravovat vaše stránky Wiki. Navíc nabízí funkce, jako jsou reakce na komentáře, společná editace a AI pro zlepšení sledování Wiki.
Díky integraci dalších funkcí ClickUp, jako jsou Whiteboards pro brainstormingové sezení a Docs pro vytváření návrhů obsahu, vám tato šablona pomůže výrazně zrychlit váš pracovní postup!
Začít s šablonou Wiki od ClickUp je jednoduché. Po registraci a přidání šablony do vašeho pracovního prostoru můžete pozvat členy svého týmu, aby začali spolupracovat.
Jeho komplexní funkce vám umožňují ukládat všechny informace na jednom místě, přidělovat úkoly, spolupracovat se zainteresovanými stranami a efektivně sledovat úkoly. Výsledkem je, že šablona Wiki se stává neocenitelným nástrojem pro správu znalostí a spolupráci ve vaší organizaci.
Začněte s ClickUp ještě dnes
Vyzkoušejte ClickUp a zjistíte, že je to více než jen nástroj pro správu dokumentů nebo brainstorming – je to komplexní řešení pro vše, co souvisí s prací, od řízení projektů po spolupráci týmu a mnoho dalšího.
ClickUp snadno konkuruje jak Sharepointu, tak Confluence na jejich vlastním hřišti. Jeho neuvěřitelně široká škála funkcí a aplikací ho však staví do vlastní ligy, pokud jde o zvýšení produktivity a organizace.
Zaregistrujte se do bezplatného plánu ClickUp Free Forever Plan, vyzkoušejte si ho a poznejte rozdíl.