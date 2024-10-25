20 nejlepších příkladů systémů pro správu obsahu, které promění váš obsah

V minulosti vyžadovala aktualizace obsahu webových stránek znalost HTML, CSS nebo back-endového programování. To znamenalo, že marketingoví pracovníci museli i pro malé změny neustále spoléhat na vývojáře.
Populární systémy pro správu obsahu [CMS], jako jsou WordPress a Drupal, usnadňují práci díky uživatelsky přívětivým rozhraním, editorům typu drag-and-drop a nástrojům WYSIWYG [What You See is What You Get].
Nyní může více uživatelů v marketingových týmech společně vytvářet, upravovat a publikovat obsah, aniž by potřebovali technické znalosti. Ale jak si z takového množství možností na trhu vybrat tu správnou?
V tomto článku vysvětlíme, co je CMS a co dokáže, a představíme 20 nejlepších příkladů systémů pro správu obsahu pro firmy. Začneme. 👇
Co je systém pro správu obsahu [CMS]?
Systém pro správu obsahu (CMS) je softwarová platforma, která vám umožňuje snadno vytvářet, upravovat a spravovat obsah webových stránek bez nutnosti technických znalostí.
Můžete publikovat příspěvky na blogu, upravovat rozvržení webu nebo aktualizovat webové stránky vaší společnosti – to vše z přehledného ovládacího panelu.
Většina platforem CMS má dvě klíčové části: aplikaci pro správu obsahu [CMA], kde vytváříte a spravujete obsah, a aplikaci pro doručování obsahu [CDA], která řídí, jak se obsah zobrazuje na vašem webu.
Nabízejí také webhosting, což vašemu týmu usnadňuje spolupráci a publikování aktualizací bez nutnosti zapojení vývojářů. Platformy CMS navíc zahrnují nástroje SEO a bezpečnostní funkce, které vám pomohou optimalizovat obsah a oslovit vaše publikum.
Zajímavost: Podle výzkumu používá systém pro správu obsahu (CMS) více než 76 milionů webových stránek. Mezi 1 milionem nejnavštěvovanějších webových stránek jich více než 790 000 využívá CMS.
Co hledat v systému pro správu obsahu?
Aby splňoval průmyslové standardy, měl by dobrý CMS mít tyto klíčové vlastnosti:
- Použitelnost: Systém by měl být uživatelsky přívětivý a umožňovat vašemu týmu snadnou správu obsahu bez nutnosti technických znalostí, jako jsou HTML, CSS a další. Pokud je příliš komplikovaný, budete ztrácet čas jednoduchými aktualizacemi.
- Všestrannost: Váš CMS by měl zvládat různé typy obsahu – ať už se jedná o blogové příspěvky, produktové stránky nebo portfolia s velkým množstvím obrázků – aniž by došlo ke snížení výkonu. Díky tomu zůstane efektivní i při růstu vašeho webu nebo podnikání.
- Zabezpečení: Silné zabezpečení je zásadní. Hledejte funkce, jako je ověřování uživatelů, pravidelné aktualizace a podpora SSL, které ochrání váš web před viry a nežádoucími hrozbami.
- Integrace: Dobrý CMS by měl být snadno integrovatelný s dalšími nástroji, jako jsou marketingové platformy nebo platební systémy. Ujistěte se, že podporuje pluginy nebo API pro hladké připojení.
- Podpora: Klíčová je rychlá zákaznická podpora. Budete potřebovat pomoc, když narazíte na problémy nebo budete chtít vyzkoušet nové funkce.
Nyní, když víte, na co se v CMS zaměřit, podívejme se na možnosti, které vám mohou správu obsahu usnadnit.
20 nejlepších systémů pro správu obsahu, které můžete použít
Výběr správného systému pro správu obsahu (CMS) může mít zásadní význam. S tak velkým výběrem může být výběr toho nejlepšího pro vaše potřeby obtížný. Proto jsme já a můj tým v ClickUp sestavili tento seznam 20 nejlepších příkladů systémů pro správu obsahu, které vám pomohou snadno vytvářet, spravovat a optimalizovat vaši online přítomnost. Jste připraveni se do toho ponořit? 👇
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění tvorby obsahu pomocí nástrojů pro správu projektů)
ClickUp je komplexní platforma navržená pro zjednodušení tvorby obsahu a týmové spolupráce. Její různé nástroje a funkce vám umožňují hladce spravovat váš digitální obsah. Pojďme společně prozkoumat její bohatou sadu funkcí.
ClickUp Docs
Například ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet a organizovat obsah v centrálním hubu, takže vaši tvůrci a redaktoři mohou hladce spolupracovat na jakýchkoli projektech souvisejících s obsahem.
Díky funkcím, jako je editace v reálném čase, vkládání komentářů a historie verzí, může váš tým zůstat v souladu a sledovat změny, aniž by mu něco uniklo. Můžete také vkládat úkoly, propojovat dokumenty a přiřazovat akční položky přímo v dokumentu, čímž zajistíte, že všichni zůstanou soustředění a produktivní při práci na svých příslušných částech.
ClickUp Tasks
K dispozici máte také funkci ClickUp Tasks, která slouží k plánování, organizaci a spolupráci na jakémkoli marketingovém projektu. Pomocí funkce Tasks můžete nastavit dokonalý proces tvorby obsahu a zajistit jeho plynulý přenos mezi autory, editory nebo týmem SEO.
Ať už spravujete více kusů obsahu nebo zpracováváte větší kampaně, Tasks zajistí, že vše bude organizované a bude probíhat efektivně.
Centralizace komunikace a správy úkolů odstraňuje překážky a umožňuje hladký průběh projektů v každé fázi, protože se váš tým může více soustředit na tvorbu vysoce kvalitního obsahu.
V kombinaci s automatizací pracovních postupů podporovanou umělou inteligencí získáte systém pro správu obsahu, který za vás zvládne velkou část práce. Systém například automaticky přiřadí článek vašemu editorovi v okamžiku, kdy jej autor odešle.
Můžete také nastavit spouštěče pro následné úkoly, jako je například upozornění týmu SEO po schválení obsahu, čímž zajistíte, že každý krok procesu proběhne bez ručního zásahu.
Tato automatizace zajišťuje plynulý pracovní tok a eliminuje potřebu neustálého dohledu.
Zobrazení kalendáře ClickUp
Kromě toho vám ClickUp Calendar View pomáhá udržet vaše týmy v harmonogramu publikování a úprav obsahu a dalších činností. Umožňuje vám sledovat a spravovat úkoly správy obsahu na vizuální platformě, což výrazně zlepšuje čitelnost.
Můžete také přímo plánovat úkoly v kalendářovém zobrazení a nastavovat upozornění a připomenutí, abyste nikdy nezmeškali termín publikování nebo úpravy obsahu.
A pokud nechcete začínat od nuly a vytvářet systém pro správu obsahu s různými možnostmi ClickUp, můžete se spolehnout na předem připravené šablony dokumentů. ClickUp má knihovnu s více než 1000 šablonami, díky kterým je tvorba obsahu hračkou. Pojďme se na ně podívat.
Šablona pro správu obsahu ClickUp
Šablona pro správu obsahu ClickUp je v tomto ohledu jednou z nejlepších. Pomáhá vám plánovat úkoly související s obsahem, jako je tvorba a publikování, na jediné sjednocené platformě, kde může více členů týmu pracovat na správě vašeho úžasného obsahu.
Tato šablona také:
- Nabízí strukturovaný způsob plánování, sledování a měření výkonu obsahu, čímž zlepšuje koordinaci týmu.
- Poskytuje přehled o postupu tvorby obsahu pomocí integrovaných dashboardů.
- Zajišťuje konzistentní formátování a zjednodušuje aktualizace nebo revize obsahu.
- Šetří čas zefektivněním procesu publikování a zajišťuje rychlé doručení obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte sdílené dokumenty a upravujte je v reálném čase. Pomocí ClickUp Docs můžete propojit své pracovní postupy, abyste mohli hladce spolupracovat a realizovat nápady se svým týmem. Napište svůj obsah do Docs a nechte své kolegy v týmu v reálném čase navrhovat a upravovat.
- Vyberte si z více než 100 automatizací pro zefektivnění správy obsahu a automatizaci publikování, obsahu e-mailů a procesů marketingových kampaní pomocí ClickUp Automations. Můžete si dokonce vytvořit vlastní automatizaci pomocí jednoduchého systému When-Then.
- Vylepšete tvorbu obsahu pomocí ClickUp Brain, asistenta poháněného umělou inteligencí, který generuje nápady, zlepšuje psaní a zefektivňuje proces od brainstormingu až po finální úpravy.
- Spojte své úkoly, dokumenty, automatizace a týmy s Brainem, aby měli zaměstnanci okamžitý přístup k potřebným informacím. Brain může poskytovat neustálé aktualizace o pokroku vaší obsahové strategie.
- Posuňte iniciativy v oblasti obsahu vpřed pomocí ClickUp Goals, abyste stanovili jasné cíle, sledovali pokrok a zůstali soustředění od plánování až po dokončení.
- Kombinujte tvorbu obsahu se sledováním úkolů a přiřazováním úkolů pro efektivní spolupráci a publikování pomocí nástrojů Tasks and Goals.
Omezení ClickUp
- Ačkoli jsou možnosti podrobného přizpůsobení velmi užitečné, jejich správné nastavení může být časově náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože sekce komentářů u každého úkolu může být použita k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k potřebě sledování a navazování na náš cyklus tvorby obsahu).
2. WordPress (nejlepší pro uživatelsky přívětivé vytváření webových stránek s rozsáhlými pluginy a tématy)
WordPress je jednou z nejpopulárnějších platforem CMS mezi podniky. Jedná se o vysoce flexibilní platformu s otevřeným zdrojovým kódem, která je velmi uživatelsky přívětivá i pro začátečníky. Na rozdíl od většiny systémů pro správu obsahu umožňuje díky široké škále šablon a pluginů snadné přizpůsobení obsahu a systém blokového editování poskytuje snadný způsob úpravy blogů a webových stránek.
Nejlepší funkce WordPressu
- Vytvořte jakoukoli webovou stránku, blog, internetový obchod nebo portfolio s integrovaným obchodem, analytikou, newsletterem a sociálními médii.
- Přidejte funkce, jako jsou animace a dynamická personalizace obsahu, bez nutnosti programování pomocí tisíců placených i bezplatných pluginů.
- Získejte struktury URL, tagy a kategorie pro veškerý obsah, které jsou vhodné pro SEO.
Omezení WordPressu
- Spoléhání se na více nástrojů, pluginů a šablon pro přizpůsobení CMS může vést ke zpomalení výkonu a bezpečnostním rizikům.
- Uživatelé hlásili, že některé pluginy mohou být nekompatibilní s jinými.
Ceny WordPress
- Osobní: 4 $/měsíc
- Premium: 8 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc
- Obchod: 45 $/měsíc
- Enterprise: Od 25 000 USD/rok
Hodnocení a recenze WordPressu
- G2: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 900 recenzí)
Zajímavost: Podle výzkumu má WordPress největší podíl na trhu CMS, a to 62,7 %. Navíc se odhaduje, že po celém světě existuje 38 000 000 aktivních webových stránek WordPress.
3. Ghost (nejlepší pro vytváření minimalistických, rychlých a SEO-přátelských publikačních webových stránek)
Ghost je bezhlavý CMS určený pro profesionální vydavatele. Poskytuje intuitivní editor, který podporuje markdown, což umožňuje autorům soustředit se na svůj obsah bez rušivých vlivů. Kromě správy webového obsahu nabízí Ghost také spravovaný webhosting, který zjednodušuje proces nastavení.
Nejlepší funkce Ghost
- Získejte vysokou rychlost načítání obsahu (až 19 požadavků současně).
- Automaticky generujte vlastní metadata pro vyhledávače a strukturovaná data pro sociální sítě s podrobnými XML sitemapy.
- Umožněte svému týmu ukázat přímou návratnost investic do content marketingu pomocí integrované generace potenciálních zákazníků a e-mailových newsletterů.
Omezení Ghost
- Chybí specializovaná mobilní aplikace
- Někteří uživatelé si stěžovali na nedostatek integrovaných analytických nástrojů pro sledování návštěvnosti stránek nebo chování uživatelů.
- Neexistují žádné přímé možnosti formátování bohatého textu.
Ceny Ghost
- Starter: 9 $/měsíc pro 500 členů
- Creator: 25 $/měsíc pro 1000 členů
- Tým: 50 $/měsíc pro 1000 členů
- Podnikání: 199 $/měsíc pro 10 000 členů
Hodnocení a recenze Ghost
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Věděli jste? Headless CMS je systém pro správu obsahu, který odděluje prezentační vrstvu (kde se obsah prezentuje) od backendu (kde se obsah spravuje). Tento typ CMS vám umožňuje spravovat obsah na jednom místě a nasadit jej na jakýkoli digitální kanál, který si vyberete.
4. Wix (nejlepší pro začátečníky, kteří hledají intuitivní nástroj pro tvorbu webových stránek typu drag-and-drop)
Wix nabízí výkonnou kombinaci systému pro správu obsahu a nástroje pro tvorbu webových stránek, která uživatelům poskytuje kompletní řešení pro tvorbu, správu a škálování jejich webových stránek. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje začátečníkům první kroky.
Nejlepší funkce Wix
- Proveďte rychlé a snadné přizpůsobení jakéhokoli obsahu na vašem webu bez nutnosti programování.
- Automaticky vytvářejte více stránek s jedním designem propojeným s vaším obsahem pomocí dynamických stránek.
- Zlepšete pozici svého webu ve vyhledávačích pomocí integrovaných nástrojů SEO.
Omezení Wix
- Někteří uživatelé si stěžovali na pomalé načítání webových stránek na mobilních zařízeních.
- Při přidávání položek z jiného zdroje mohou být možnosti přizpůsobení omezené.
Ceny Wix
- Light: 17 $/měsíc
- Základní verze: 29 $/měsíc
- Podnikání: 36 $/měsíc
- Business Elite: 159 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wix
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9 700 recenzí)
5. Squarespace (nejlepší pro vizuálně působivé webové stránky s integrovanými nástroji pro návrh)
Squarespace je známý jako komplexní platforma pro správu obsahu webových stránek.
Tento nástroj poskytuje více než 100 přizpůsobitelných šablon, integrované funkce pro blogování, funkce elektronického obchodování a funkce pro plánování schůzek pro webové stránky. Pomáhá vám také sledovat analytiku obsahu, abyste mohli na základě návštěvnosti webu zjistit nejoblíbenější příspěvky.
Nejlepší funkce Squarespace
- Získejte přístup k vysoce kvalitním přizpůsobitelným šablonám pro publikování vizuálně a strukturálně kvalitního obsahu.
- Využijte Squarespace AI jako svou kreativní agenturu pro nápady na obsah.
- Propagujte svůj blog a zvyšte návštěvnost pomocí integrovaných nástrojů SEO, e-mailových kampaní a integrovaných účtů na sociálních médiích.
Omezení Squarespace
- Postrádá pokročilé možnosti přizpůsobení designových prvků.
- Omezená flexibilita designu pro změny komponent v již vytvořeném webu
Ceny Squarespace
- Osobní: 16 $/měsíc
- Podnikání: 23 $/měsíc
- Commerce Basic: 28 $/měsíc
- Commerce Advanced: 52 $/měsíc
Hodnocení a recenze Squarespace
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
6. Joomla (nejlepší pro vývojáře, kteří potřebují flexibilitu a rozsáhlé přizpůsobení webu)
Joomla je flexibilní nástroj CMS, který vyvažuje snadné použití a funkčnost. Mezi jeho hlavní funkce patří snadné přizpůsobení, správa obsahu a profesionální podpora. Nabízí lokalizaci do více než 70 jazyků a okamžitě použitelné SEO a SEF (Search Engine Friendly) URL.
Nejlepší funkce Joomla
- Použijte editor WYSIWYG od Joomla k úpravám obsahu bez jakýchkoli znalostí programování.
- Upravujte svůj obsah a současně procházejte svůj web, abyste získali náhled v reálném čase pomocí systému frontendové editace Joomla.
- Využijte vestavěné nástroje SEO a pluginy třetích stran ke zlepšení hodnocení ve vyhledávačích.
Omezení Joomla
- Navrhování vlastních webových stránek bez zkušeností s vývojem může být náročné.
- Používání více pluginů a modulů najednou může způsobit konflikty verzí a selhání aktualizací.
Ceny Joomla
- Osobní: 99 $/rok
- Podnikání: 199 $/rok
- Agentura: 399 $/rok
Hodnocení a recenze Joomla
- G2: 4/5 (380+ hodnocení)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 hodnocení)
7. Drupal (nejlepší pro vysoce škálovatelné, bezpečné a komplexní webové stránky)
Drupal je open-source CMS často používaný pro komplexní webové stránky s vysokými nároky na přizpůsobení. Je extrémně modulární a flexibilní, což ho činí ideálním pro řadu odvětví, jako je maloobchod, FinTech, cestovní ruch, e-commerce a další. Drupal podporuje více než 100 jazyků.
Nejlepší funkce Drupalu
- Využijte funkce Drupalu pro více webů a Content-as-a-Service (CaaS) pro komplexní správu životního cyklu digitálního obsahu.
- Využijte přiložené motivy a systém šablon Twig pro flexibilní přizpůsobení designu.
- Zlepšete přístupnost pomocí strukturovaných metadat pro čtečky obrazovky a aplikací redakčních nástrojů, které zajistí tvorbu přístupného obsahu.
Omezení systému Drupal
- Jeho ovládání je náročné a jeho nastavení a údržba vyžadují rozsáhlé znalosti v oblasti vývoje webových aplikací.
- Pravidelné aktualizace mohou být pro správce webových stránek náročné na údržbu.
Ceny Drupalu
Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Drupalu
- G2: 3,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
8. Shopify (nejlepší pro e-shopy s plynulou správou zásob a prodeje)
Shopify je synonymem pro e-commerce podnikání. Můžete jej použít k snadnému vytváření a správě online obchodů. S Shopify získáte nástroje pro webhosting, správu zásob, analytiku a prodejní kanály. Omnichannelové obchodní funkce Shopify zajišťují konzistentní zákaznickou zkušenost kdekoli.
Nejlepší funkce Shopify:
- Zjednodušte design internetového obchodu pomocí sekcí a bloků webového editoru.
- Optimalizujte své motivy Shopify pro mobilní zařízení a zajistěte, aby váš obchod fungoval dobře na všech zařízeních.
- Získejte podrobné zprávy o prodeji, chování zákazníků a marketingové informace o všech vašich online platformách.
Omezení Shopify
- Transakční poplatky a náklady na aplikace se mohou rychle nasčítat, což je pro malé podniky poměrně nákladné.
- Chybí pokročilé nástroje SEO
Ceny Shopify
- Lite: 9 $/měsíc
- Základní: 29 $/měsíc
- Standard: 79 $/měsíc
- Pokročilé: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 400 recenzí)
9. Magento (nejlepší pro pokročilé e-commerce podniky vyžadující škálovatelnost a přizpůsobení)
Magento, nyní Adobe Commerce, je eCommerce řešení s CMS, které vám pomůže vytvořit jedinečné a personalizované B2B a B2C zážitky prostřednictvím vašich online obchodů.
Na rozdíl od jiných systémů pro správu obsahu využívá umělou inteligenci k poskytování relevantního obsahu a propagačních akcí v reálném čase a zvyšuje celkovou produktivitu vašeho týmu pomocí nástrojů pro merchandising založených na umělé inteligenci. API-first, headless CMS vám umožňuje rychlé přizpůsobení.
Nejlepší funkce Magenta
- Spravujte svůj obsah B2B i B2C z jednoho jediného rozhraní.
- Lokalizujte všechny své weby podle své značky, katalogu, země a měny.
- Získejte neomezené možnosti personalizace díky integrovaným řešením Adobe Experience Cloud.
Omezení Magenta
- Náklady na vývoj a údržbu CMS se mohou zvýšit, což zvyšuje nákladovou zátěž.
- Vhodné pro firmy, které mají vlastní vývojový tým.
Ceny Magento
- Adobe Commerce Pro: Ceny na míru
- Spravované služby: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Magento
- G2: 4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. TYPO3 (nejvhodnější pro rozsáhlé podnikové webové stránky s vícejazyčným a multisite správou)
TYPO3 je open-source podnikový CMS, který prosperuje díky své rozsáhlé globální komunitě. Jeho inteligentní systém pro správu obsahu pomáhá doručovat váš obsah na více digitálních platforem a spravovat jej pomocí inteligentních pracovních postupů pro tvorbu obsahu, DAM a SEO.
Nejlepší funkce TYPO3
- Spravujte obsah na neomezeném počtu webových stránek pomocí multisite a multilingvních funkcí TYPO3 s přizpůsobenými lokalizacemi v jedné instalaci.
- Zajistěte konzistentní a poutavé uživatelské prostředí na všech zařízeních, kanálech a pro všechny uživatele.
- Integrujte celý svůj digitální marketingový funnel do backendu TYPO3 a zajistěte si tak plynulou správu bez nutnosti neustálého přepínání mezi systémy.
Omezení TYPO3
- Někteří uživatelé zaznamenali pokles výkonu na mobilních zařízeních.
- Uživatelé se potýkali s nedostatkem kompetentních vývojářů a nadbytkem nepřispívajících uživatelů, kteří pracují s TYPO3.
Ceny TYPO3
Navždy zdarma
Hodnocení a recenze TYPO3
- G2: 3,9/5 (více než 30 hodnocení)
- Capterra: 3,9/5 (25+ hodnocení)
11. Hubspot CMS (nejlepší pro integraci správy obsahu s marketingem a CRM)
HubSpot nabízí software CMS (Content Hub), který se zaměřuje na přilákání návštěvníků, generování potenciálních zákazníků a zvyšování příjmů. Zjednodušuje proces vytváření a správy moderních firemních webových stránek a obsahuje několik užitečných nástrojů CMS, které mohou používat i lidé bez technických znalostí.
Jeho charakteristickým rysem je snadná integrace s platformou HubSpot pro zákazníky, díky čemuž je jediným nástrojem, který potřebujete k vytvoření webových stránek, spuštění marketingových kampaní, získávání potenciálních zákazníků a sledování potenciálních zákazníků z jednoho místa.
Nejlepší funkce Hubspot
- Integrujte je s řadou nástrojů HubSpot pro marketing, prodej, služby a CRM.
- Vytvářejte a spravujte obsah pomocí předem připravených motivů webových stránek a šablon stránek.
- Získejte přístup k knihovně s více než 3 500 bezplatnými a placenými šablonami s nativními moduly typu drag-and-drop.
Omezení Hubspotu
- Přechod na HubSpot může přinášet výzvy, jako je duplikace dat a neúplné datové záznamy.
- Uživatelé často narážejí na potíže při integraci svých stávajících webových stránek s HubSpot, zejména při integraci CRM.
Ceny Hubspot
- Profesionální plán: 300 $/měsíc
- Plán Enterprise: 900 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
Věděli jste? Historie systémů pro správu obsahu začala v roce 1989, kdy Tim Berners-Lee navrhl internetový hypertextový systém HTML a na konci roku 1990 napsal software pro prohlížeč a server.
12. Contentful (nejlepší pro poskytování omnichannelového obsahu s headless architekturou)
Contentful standardizuje a synchronizuje obsah na jednom místě a strukturová zážitky napříč několika značkami, regiony a kanály. Jednou z jeho vynikajících funkcí je, že vám umožňuje odkazovat na veškerý váš digitální obsah, včetně obrázků, textů, článků atd., a vytvořit tak soudržný graf obsahu.
Nejlepší funkce Contentful
- Spolupracujte se svým týmem v živém náhledu pro lepší vizualizaci a optimalizaci obsahu.
- Optimalizujte prohlížení pomocí předem připravených a přizpůsobených filtrů.
- Navrhujte a vytvářejte modely obsahu pomocí generátoru typů obsahu s umělou inteligencí.
Omezení Contentful
- Uživatelé se musí seznámit s přístupem API-first, který může být pro ty, kteří nemají silné technické zázemí, odrazující.
- Nevhodné pro rozsáhlé e-commerce aplikace, které vyžadují podporu více měn nebo správu zásob v reálném čase.
Ceny Contentful
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Contentful
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
13. Webflow (nejlepší pro vizuální návrh a spouštění webových stránek bez nutnosti programování)
Webflow je cloudová platforma SaaS pro návrh a CMS, která se specializuje na vytváření webových stránek bez nutnosti znalosti programování. Umožňuje vytvářet vizuálně atraktivní a funkční blogy, e-shopy, vstupní stránky, webové stránky a další.
Jednou z jedinečných funkcí Webflow je Live Prototyping, která v procesu navrhování překlenuje propast mezi návrhovými maketami a finální podobou webu.
Nejlepší funkce Webflow
- Vytvářejte rozvržení stránek, vizuální prvky, styly a interaktivitu na svém webu bez použití jakéhokoli kódu.
- Optimalizujte své weby pro SEO pomocí přesměrování 301 a vlastních stránek 401.
- Chraňte své weby pomocí robustních bezpečnostních opatření, jako jsou bezplatné certifikáty SSL, filtry proti DDoS útokům a podpora webů chráněných heslem.
Omezení Webflow
- Cenový model může být matoucí, zejména pokud jde o omezení plánu u některých funkcí.
- Jakmile počet položek CMS přesáhne 100, uživatelé hlásí pomalejší načítání a snížení výkonu.
Ceny Webflow
Obecné plány webových stránek
- Starter: Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc
- CMS: 29 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Plány e-commerce stránek
- Standard: 42 $/měsíc
- Plus: 84 $/měsíc
- Pokročilé: 235 $/měsíc
Plány pracovního prostoru
- Starter: Zdarma
- Základní verze: 28 $/měsíc za jedno místo
- Růst: 60 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
- Freelancer: 24 $/měsíc za jedno místo
- Agentura: 42 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Webflow
- G2: 4,4/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
14. Craft CMS (nejlepší pro vytváření webových stránek bohatých na obsah s flexibilitou pro vývojáře)
Craft je flexibilní a uživatelsky přívětivý CMS postavený na open-source frameworku a nástrojích. Obsahuje Craft Cloud, interní škálovatelnou hostingovou platformu.
Má spoustu jedinečných funkcí, jako je Matrix in Matrix a Field Instances. První z nich umožňuje uživatelům spravovat vnořené položky namísto bloků vedle karet, seznamů položek a dalších. Podporuje také opětovné použití vlastních polí ve stejném rozložení polí – každé s vlastním označením, pokyny a podmínkami.
Nejlepší funkce Craft CMS
- Definujte svůj obsah pomocí vlastních polí spravovaných centrálně v Craftu.
- Rozšiřte použitelnost Craftu pomocí řady pluginů, jako jsou Google Cloud, PayPal, Azure a další.
- Podívejte se, jak bude váš obsah vypadat a fungovat, a to i během úprav, díky sdílenému živému náhledu.
Omezení Craft CMS
- CraftCMS má ve srovnání s WordPressem výrazně menší výběr pluginů, což může omezovat funkčnost větších nebo složitějších webů.
- Generování mapy stránek Craft při načítání stránky může negativně ovlivnit výkon, zejména u webů s velkým počtem stránek.
Ceny Craft CMS
- Solo: Zdarma
- Tým: 279 $/projekt
- Výhoda: 399 $/projekt
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Craft CMS
- G2: 4,2/5 (45+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. Concrete5 (nejlepší pro úpravy obsahu pro technicky neznalé uživatele)
Concrete5 je CMS pro designéry a vývojáře. Obsahuje výkonnou a intuitivní sadu nástrojů pro úpravy s podporou úprav WYSIWYG.
Platforma tvrdí, že díky své komplexní sadě funkcí není třeba používat rozšíření. Vzhledem k tomu, že Concrete5 přiřazuje role a skupiny pro řízený přístup až na úroveň jednotlivých bloků textu, je spolupráce velmi snadná.
Nejlepší funkce Concrete5
- Sledujte úpravy pomocí komplexních protokolů změn a kontrolujte a vracet úpravy pomocí snadné správy verzí.
- Upravte pokročilá oprávnění pro zabezpečení a přístup k libovolným funkcím.
- Vytvářejte dynamické formuláře pro psaný obsah s automatickým ukládáním a koncepty.
Omezení Concrete5
- Omezené množství tutoriálů a komunitních zdrojů může být pro nové uživatele významnou překážkou.
- Uživatelé, kteří uvažují o přechodu z WordPressu na Concrete CMS, vyjadřují obavy ohledně migračního procesu a toho, zda nepřijdou o některé funkce.
Ceny Concrete5
- Základní tarif: 4,99 $/měsíc
- Obchodní plán: 19 $/měsíc
Hodnocení a recenze Concrete5
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
16. Silverstripe (nejlepší pro vytváření škálovatelných webových stránek s vysokou úrovní zabezpečení)
Silverstripe je open-source systém pro správu obsahu (CMS), který je mezi vývojáři oblíbený pro svou flexibilitu a možnosti přizpůsobení.
Je postaven na PHP a umožňuje rozsáhlé úpravy, aby vyhovoval různým obchodním potřebám. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a silným bezpečnostním funkcím je přístupný jak pro vývojáře, tak pro tvůrce obsahu.
Nejlepší funkce Silverstripe
- Přidejte další funkce, jako je nastavení pracovního postupu schvalování obsahu pomocí pluginů.
- Nakonfigurujte různé úrovně přístupu pro úpravy různých částí vašeho webu.
- Zobrazte hierarchickou strukturu stránek, přesouvejte stránky a nahrávejte soubory pomocí funkce drag-and-drop.
Omezení Silverstripe
- Nenabízí mnoho možností předem navržených šablon nebo dalších funkcí bez rozsáhlých úprav.
- Nedostatek podpory komunity může ovlivnit dostupnost zdrojů.
Ceny Silverstripe
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Silverstripe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
17. DotNetNuke (nejlepší pro vytváření aplikací na podnikové úrovni v rámci platformy .NET)
DotNetNuke, běžně známý jako DNN, je výkonný CMS postavený na frameworku Microsoft ASP. NET. Je navržen tak, aby poskytoval bezpečnou a flexibilní platformu pro vytváření a správu dynamických webových stránek.
DNN je vhodný pro podniky, které vyžadují robustní bezpečnostní infrastrukturu a integraci s dalšími technologiemi společnosti Microsoft.
Nejlepší funkce DotNetNuke
- Přiřaďte oprávnění až na úroveň konkrétního modulu na konkrétní stránce.
- Spravujte stovky nebo tisíce webů z jedné instance DNN pomocí správy více webů.
- Získejte přístup ke stovkám bezplatných a komerčních rozšíření třetích stran pro další funkce.
Omezení DotNetNuke
- Platforma může být pro nové uživatele, kteří nejsou obeznámeni s frameworkem ASP. NET, odrazující.
- Neumožňuje správu vlastních typů obsahu.
Ceny DotNetNuke
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DotNetNuke
- G2: 4,2/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
18. Sitecore (nejlepší pro personalizované zákaznické zkušenosti s funkcemi digitálního marketingu)
Sitecore je CMS na podnikové úrovni, který poskytuje personalizované digitální zážitky napříč více kanály.
Kombinuje správu obsahu s pokročilými marketingovými nástroji, což je ideální pro velké organizace, které se snaží zvýšit zapojení zákazníků. Škálovatelnost a integrační možnosti Sitecore umožňují podnikům vytvářet komplexní digitální ekosystémy.
Nejlepší funkce Sitecore
- Vytvářejte a spouštějte personalizované zážitky, které jsou zaměřeny na zvýšení zapojení uživatelů.
- Pracujte s nejnovějšími frontendovými frameworky a integrovanými DevOps pro rychlejší vývoj.
- Získejte přístup k robustním možnostem přizpůsobení, které se snadno integrují s jinými systémy na podnikové úrovni.
Omezení Sitecore
- Platforma vyžaduje specializované dovednosti, aby mohla být efektivně spravována.
Ceny Sitecore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sitecore
- G2: 3,9/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
19. Kentico (nejlepší pro správu obsahu i digitálního marketingu na jedné platformě)
Kentico je komplexní CMS, který poskytuje ucelenou sadu funkcí pro vytváření poutavých digitálních zážitků. Kentico, známé svou snadnou použitelností a funkčností, podporuje e-commerce, online marketing a správu vícejazyčného obsahu.
Díky tomu je to atraktivní volba pro firmy, které chtějí rychle nasadit robustní digitální řešení, aniž by obětovaly kvalitu nebo výkon.
Nejlepší funkce Kentico
- Zvládněte správu obsahu na více kanálech napříč několika webovými stránkami, mikrowebovými stránkami, aplikacemi, e-maily a sociálními sítěmi.
- Vytvářejte webové stránky ve vizuálním nástroji Page Builder a ukládejte svůj obsah v centralizovaném Content Hubu.
- Vytvářejte obsah pro všechny své webové stránky pomocí integrované umělé inteligence a distribuujte jej napříč několika kanály.
Omezení Kentico
- Uživatelé poznamenali, že nabízené analytické funkce jsou základní a neposkytují hluboké poznatky.
Ceny Kentico
SaaS
- Standardní úroveň: 2 050 $/měsíc
- Pokročilá úroveň: 2 610 $/měsíc
Samostatná správa
- Standardní úroveň: 1 050 $/měsíc
- Pokročilá úroveň: 2 110 $/měsíc
Hodnocení a recenze Kentico
- G2: 4,4/5 (více než 310 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (45+ recenzí)
20. Strapi (nejlepší pro rychlé vytváření headless API)
Strapi je open-source headless CMS, který vývojářům umožňuje snadno vytvářet API. Strapi je postaven na JavaScriptu a je plně přizpůsobitelný pomocí pluginů. Vývojářům nabízí flexibilitu při vytváření škálovatelných aplikací pro konkrétní obchodní potřeby.
Jeho bezhlavá architektura umožňuje hladkou integraci s různými front-end technologiemi, což z něj činí oblíbenou volbu mezi vývojáři, kteří ve svých projektech upřednostňují rychlost a flexibilitu.
Nejlepší funkce Strapi
- Přizpůsobte si administrační panel a API a rozšířte správu obsahu pomocí vlastních pluginů.
- Využijte API z jakéhokoli klienta (React, Vue, Angular), mobilních aplikací nebo dokonce zařízení IoT pomocí REST nebo GraphQL.
- Propojte databáze, frontendové frameworky nebo generátory statických stránek podle svého výběru bez vázání na konkrétního dodavatele.
Omezení Strapi
- Pro nastavení a konfiguraci jsou potřebné odborné znalosti v oblasti vývoje.
- Omezené vestavěné funkce elektronického obchodování, které vyžadují, aby se uživatelé spoléhali na pluginy třetích stran nebo vlastní vývoj, aby mohli tyto funkce přidat.
Ceny Strapi
- Plán pro vývojáře: 29 $/měsíc za projekt
- Pro plán: 99 $/měsíc za projekt
- Týmový plán: 499 $/měsíc za projekt
Hodnocení a recenze Strapi
- G2: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Osvědčené postupy pro implementaci CMS
Implementace CMS má pověst složitého procesu, zejména pro manažery obsahového marketingu. Ale nemusí to tak být. Díky těmto osvědčeným postupům můžete zajistit hladkou integraci a maximalizovat potenciál jakéhokoli CMS:
- Definujte jasné cíle: Ještě před zahájením implementační fáze si nastíňte celkovou strategii obsahu. Stanovte měřitelné cíle, jako je milník v počtu zhlédnutí nebo přítomnost na platformě. To vám pomůže vybrat a přizpůsobit CMS tak, aby podporoval vaše širší cíle.
- Organizujte role obsahu: Jasně definujte své interní role, jako jsou tvůrci obsahu, redaktoři a vydavatelé. Předem naplánujte pracovní postup tvorby obsahu, který bude v souladu se strukturou vašeho týmu, a implementujte jej prostřednictvím CMS.
- Poskytněte školení: Některé platformy CMS mají strmou křivku učení. Ujistěte se, že váš tým přesně ví, jak je používat, aby co nejlépe využil vaši investici.
- Proveďte posouzení potřeb: Posuďte své současné a budoucí potřeby, jako je škálovatelnost a integrace s jinými systémy. Tím zabráníte zbytečnému komplikování věcí a udržíte se nohama na zemi.
