Realizace kampaní s využitím umělé inteligence pro agentury: nástroje, pracovní postupy a osvědčené postupy

Měli jste prezentaci plnou brilantních strategií... ale váš klient se soustředil pouze na to, zda by kampaň mohla být rychlejší a generovat vyšší výnosy. Bez zvýšení investic. 🙄
Vzhledem k tomu, že očekávání klientů jsou na historickém maximu a omezené rozpočty snižují marže, nestačí pouze brilantní strategie.
Potřebujete také alternativy k pomalým manuálním pracovním postupům, které zabírají čas a energii.
A díky realizaci kampaní s využitím umělé inteligence pro agentury jsou tyto cíle na dosah ruky. S umělou inteligencí a strojovým učením můžete vymýšlet, opakovat a optimalizovat kampaně za polovinu času – a skutečně sledovat, jak roste návratnost investic do reklamy (ROAS).
Jak?
V tomto blogovém příspěvku získáte praktický, podrobný rozbor následujících témat:
- Proč se agentury musí opřít o AI
- Jak na to moudře
- Nástroje, které přinášejí výsledky (včetně ClickUp, HubSpot a dalších)
- Jak měřit skutečnou návratnost investic do marketingových aktivit využívajících AI a
- Jakých nástrah se vyvarovat
Jste připraveni vylepšit svůj výkonný motor? Čtěte dál.
Proč agentury potřebují AI pro realizaci kampaní: klíčové příklady použití
Pojďme si povědět, proč agentury, které nevyužívají AI, již zaostávají a proč ty, které ji přijaly, přepisují své časové plány – a výsledky.
Více kreativních výstupů, rychleji
Agentury používají generativní nástroje AI, jako jsou Midjourney a ElevenLabs, k vytváření vizuálních návrhů a dabingu v prezentacích a kampaních. Dokážou tak zpracovat složité koncepty během několika týdnů namísto měsíců a získat tak větší kampaně.
To platí i pro realizace s vysokým podílem kreativity.
📌 Například v BETC tým vytvořil postavu „Fluffy GOAT“ generovanou umělou inteligencí (představující „nejlepší péči o oblečení všech dob“) pro znovuzavedení značky Woolite. To nejen pomohlo zachovat prestiž značky a využít skromný rozpočet, ale také se podařilo dokončit za šest týdnů, nikoli za obvyklé tři až šest měsíců.
Prediktivní analýza dat a chytřejší rozpočtování
Jakmile je kampaň spuštěna, tradiční reporting může mít několikadenní zpoždění, což znamená, že optimalizace často přichází příliš pozdě.
AI to mění tím, že analyzuje data o výkonu živých kampaní a upravuje proměnné v průběhu kampaně. Chytré algoritmy také dokážou identifikovat nejvnímavější segmenty publika, aby bylo možné přidělit rozpočty tam, kde budou mít největší dopad, a snížit tak zbytečné výdaje na reklamu.
📌 Vezměme si například společnost L’Oréal. Chtěli, aby každý dolar investovaný do marketingu přinesl co největší návratnost. Ve spolupráci s Choreograph od WPP zavedli vlastní algoritmus AI, který analyzoval data o publiku a signály výkonu v reálném čase.
Výsledek? Chytřejší cílení reklam a 22% zvýšení efektivity rozpočtu na placené sociální sítě, aniž byste utratili o cent víc.
Škálovatelnost napříč kanály
Od sociálních sítí přes vyhledávání až po e-maily – AI umožňuje multikanálovou koordinaci bez násobného manuálního úsilí. Můžete přizpůsobovat, plánovat a lokalizovat aktiva v požadovaném rozsahu a zachovat tak konzistenci značky všude.
Zde je důkaz.
📌 Společnost NT Technology, která patří do skupiny Mediatech, chtěla zlepšit zapojení zákazníků napříč kanály, jako jsou e-maily, sociální sítě a zprávy v aplikacích. Před zavedením AI byly jejich kampaně izolované. Zprávy nebyly seřazeny a personalizace byla minimální.
Implementovali agenti pro koordinaci napříč kanály od společnosti Streamlogic, kteří využívají umělou inteligenci, synchronizují zprávy napříč všemi kontaktními body a přizpůsobují obsah v reálném čase chování každého uživatele.
Výsledky za 12 měsíců byly dramatické: zapojení vzrostlo o 180 %, odchod zákazníků klesl o 62 % a iniciativa přinesla návratnost investic ve výši 312 %.
Automatizace pracovních postupů
Spuštění kampaně bývalo nejpomalejší částí procesu – předávání mezi kreativními, mediálními a operačními týmy trvalo několik dní. Nyní nástroje pro nasazení založené na AI zkracují toto zpoždění na několik hodin.
Společnost Omnicom Media Group Hong Kong automatizovala své omnichannelové reportování pomocí pipeline Windsor.ai, čímž eliminovala 40 hodin manuální práce týdně. Umožnila také datové toky v téměř reálném čase, sjednotila správu více než 1 900 reklamních účtů a uvolnila analytiky, aby se mohli soustředit na strategické poznatky a kreativní testování.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
AI vs. tradiční realizace kampaní
Zajímá vás, proč AI dokáže všechny výše uvedené úkoly lépe?
Zde je přímé srovnání mezi AI a tradičními pracovními postupy kampaní:
|Kritérium
|Tradiční realizace
|Realizace s využitím umělé inteligence
|Rychlost a iterace
|Nápady a kreativní kola se mohou táhnout týdny, někdy i měsíce.
|Nástroje AI generují makety, dabing a vizuální storyboardy během několika hodin nebo dnů.
|Cílení na publikum
|Ruční segmentace publika, dohady, opakování
|AI se učí z obrovského množství dat a poskytuje mikrosegmentované publikum s vysokou konverzí.
|Rozpočet a optimalizace
|Ruční přerozdělení po skončení kampaně; pomalejší reakční časy
|Dynamické změny rozpočtu během kampaně
|Kreativní testování
|A/B testování je náročné na práci a pomalé.
|Multivariační testování kreativních prvků ve velkém měřítku umožňuje rychlé učební cykly.
|Efektivita a rozsah
|Ruční kontaktní body, vysoké riziko chyb
|Automatizované pracovní postupy uvolňují agentuře čas na strategii a tvorbu.
Výhody jsou jasné, ale jak přistoupit k implementaci kampaní založených na umělé inteligenci?
Samozřejmě potřebujete správnou sadu nástrojů!
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI v reklamě
Nejlepší nástroje AI pro správu kampaní agentur
DNA vaší agentury se skládá z jasnosti, rychlosti, spolupráce a hladkého provedení. Stejné vlastnosti by měl mít i váš nástroj pro správu kampaní AI.
Zde je pět platforem, které zjednodušují provádění kampaní s využitím umělé inteligence pro agentury připravené na budoucnost, jako je ta vaše:
ClickUp Brain: Váš AI kopilot pro pracovní postupy v akci
Představte si, že vedete zahájení kampaně pro velkého klienta. Informace se rozptylují po briefingu, dokumentech, vláknech Slacku a vy závodíte s termínem.
Právě zde vstupuje do hry ClickUp Brain jako neurální motor vaší agentury. Propojuje vaše znalosti, pracovní postupy, lidi a činnosti. Jako nejkomplexnější pracovní AI na světě uchovává kontext všech vašich dat – v ClickUp i propojených aplikacích – a ušetří vaší agentuře více než jeden den týdně!
Takto to vypadá:
Krok 1: Od roztříštěných vstupů k jednotné strategii
Místo toho, abyste hledali cíle v roztříštěných zdrojích, požádejte Brain, aby „shrnul zadání kampaně a nastínil výsledky na základě nejnovější diskuse na Slacku a dokumentů klienta“. Brain během několika sekund dodá jasné a podrobné zadání projektu.
Můžete také vymyslet brief pro klienta úplně od začátku!
Dokonce vytváří strukturované úkoly ClickUp, milníky a šablony kalendáře relevantního obsahu – na základě vstupních formulářů, dokumentů, úvodního hovoru a předchozích vzorců projektů.
Díky tomu se váš čas přesune od administrativních úkolů, jako je příprava briefů a přidělování úkolů, k vysoce hodnotným strategiím, komunikaci a budování vztahů s klienty.
💡 Tip pro profesionály: Nahrávejte své briefingové hovory a diskuse s klienty pomocí AI Notetaker od ClickUp. Ten vám zašle nahrávku hovoru – včetně přepisu, akčních položek a shrnutí schůzky pro referenci. Brain pak může odpovědět na všechny vaše otázky z přepisu, například: „Které nápady schválilo kreativní oddělení Acme během diskuse?“ Nebo „Kdy bylo rozhodnuto o spuštění tiskové reklamy XYZ?“
Krok 2: Generování nápadů na požádání, nikoli na základě dohadů
Brain je také vaším kreativním spolupilotem.
Požádejte jej, aby „vygeneroval tři nápady na téma venkovní kampaně pro luxusní značku matrací s tónem a příklady sdělení“, a on okamžitě dodá promyšlené koncepty přizpůsobené cílovému publiku – čerpané z kontextu vašeho pracovního prostoru, historie kampaní a značkových aktiv. Není potřeba žádné složité programování.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí Brain můžete také vytvářet kreativní obrázky, které oživí vaše nápady. A pro výzkum a generování textu můžete přepínat mezi nejnovějšími modely od GPT, Claude, Gemini a dalších – v jednom pracovním prostoru.
Krok 3: Proměňte informace v akci s pomocí agentů Autopilot AI
Nyní spusťte Autopilot Agents v ClickUp.
🤝 Přátelské připomenutí: ClickUp Autopilot Agents jsou proaktivní a autonomní automatizace pracovních postupů založené na umělé inteligenci, které sledují konkrétní spouštěče ve vašem pracovním prostoru, jako je schválení úkolu nebo změna stavu, a poté automaticky provádějí víceúrovňové akce. Mohou přiřazovat úkoly, aktualizovat pole, odesílat aktualizace klientům nebo přesouvat práci mezi nástroji, čímž pomáhají týmům omezit manuální předávání a udržet kampaně v chodu bez překážek.
Nakonfigurujte jednu ve svém seznamu kampaní:„Když je brief označen jako „Schváleno“ → přiřaďte úkoly kreativním a mediálním vedoucím, nastavte termíny a zveřejněte souhrn pokroku ve Slacku. “
📌 Příklad pracovního postupu AI agenta:
- Spouštěč: Stav se změní na „Schváleno“
- Podmínky: Ujistěte se, že jsou vyplněna všechna pole formuláře (rozpočet, cílové KPI).
- Akce: Automatické vytváření úkolů a přiřazování vlastníků Naplánujte první synchronizaci kreativních prvků prostřednictvím ClickUp Chat
- Automatické vytváření úkolů a přiřazování vlastníků
- Naplánujte první kreativní synchronizaci prostřednictvím ClickUp Chat.
- Znalosti: Agenti mohou čerpat z briefu kampaně, stylového průvodce a údajů o minulých výkonech.
- Výsledek: Přejdete od roztříštěných podnětů a schůzek k koordinovanému zahájení: mozek syntetizuje, agenti jednají a tým okamžitě získá jasný přehled.
- Automatické vytváření úkolů a přiřazování vlastníků
- Naplánujte první kreativní synchronizaci prostřednictvím ClickUp Chat.
Podívejte se na video níže a zjistěte, jak vytvořit agenta Autopilot 👇🏽
Krok 4: Sladění a objevování v reálném čase
V průběhu práce zůstává Brain v pohotovosti a je připraven odpovědět na otázky: „Jaký je aktuální stav návrhu newsletteru?” nebo „Ukažte mi souhrn výsledků poslední kampaně. ”
Navíc funkce Enterprise AI Search od ClickUp prohledává úkoly, dokumenty, chaty a dokonce i propojené aplikace, jako jsou Slack nebo Gmail, aby vám poskytla ty správné zdroje na dosah ruky.
2. AdCreative. ai: Vysoce výkonné kreativní řešení na míru
Představte si, že byste mohli během několika sekund vytvořit video, banner nebo reklamní text optimalizovaný pro konverzi. AdCreative.ai slibuje až 14× lepší CTR a konverzní poměry díky využití šablon a AI skórování k rychlému vytváření, iterování a škálování vysoce účinných kreativních prvků.
Díky jejich modelu Product Videoshoot AI můžete téměř okamžitě převést statické obrázky produktů na video reklamu. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte návrhy AI nebo napište vlastní.
Ať už potřebujete vícejazyčné verze, rich media nebo reklamy v aplikacích, marketingové nástroje AI to mají připravené. Recenze uvádějí silnou podporu pro A/B testování, dynamické verzování a dokonce i plánování kampaní uvnitř platformy.
3. Predis. ai: Kopilot pro správu sociálních médií pro agentury
Pokud sociální média zabírají veškerý čas vašeho týmu, Predis je komplexní řešení pro vymýšlení, vytváření a plánování příspěvků. Potřebujete získat souhlas klientů? Tento nástroj to také zvládne.
Skvěle se hodí také pro vytváření avatarových videí a produktových reklam UGC a obohacení vašeho obsahu o informace o konkurenci, které zvýší jeho výkonnost. Pomocí jejich API můžete vytvářet karusely, videa, memy a popisky v souladu s vaší značkou, a to s použitím vašich log, barev, hlasu a tónu. Poté je naplánujte napříč platformami, vše v jednom kalendáři.
🧠 Zajímavost: 47 % respondentů průzkumu ClickUp nikdy nevyzkoušelo použití AI k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří AI používají, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž.
4. HubSpot: AI, která řídí kampaně
Vrstva AI společnosti HubSpot – Breeze AI Agents – je součástí komplexní marketingové platformy HubSpot. To znamená, že nemusíte pracovat s několika samostatnými nástroji a riskovat ztrátu dat mezi systémy.
Představte si marketingového agenta AI jako spolustratega ve vašem týmu, který dokáže:
- Návrh oslovujících zpráv
- Hodnoťte potenciální zákazníky na základě jejich chování a vhodnosti a
- Okamžitě odhalte potenciální zákazníky s vysokým zájmem, aby vaše prodejní a marketingové týmy přesně věděly, na co se zaměřit.
Breeze také dokáže automaticky vytvářet obsah pro e-maily nebo sociální sítě a přizpůsobovat text tak, aby odpovídal tónu vaší značky. Spojte to s optimalizovanými časy odesílání na základě minulých vzorců interakcí a získáte kampaně, které působí osobně a oslovují správné lidi, aniž by váš tým trávil hodiny ruční prací.
A když potřebujete rychle zkontrolovat stav probíhající kampaně? Můžete požádat Breeze Copilot o srozumitelné shrnutí výkonu včetně klíčových metrik a trendů, abyste mohli provést úpravy, aniž byste se museli ponořit do surových reportů.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě zde potřebujete tabuli poháněnou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
5. Smartly: Automatizace reklam a škálování kreativy na podnikové úrovni s využitím umělé inteligence
Smartly je reklamní platforma určená pro agentury, které spravují rozsáhlé kampaně napříč kanály, kde jsou konzistence, rychlost a rozsah nezbytnými požadavky.
Jádrem platformy je AI Studio, které stírá hranice mezi tvorbou a optimalizací. Namísto vytváření jedné statické sady reklam a doufání, že bude fungovat všude, AI Studio automaticky přizpůsobuje dynamické kreativy pro každý formát a platformu – ať už se jedná o vertikální video TikTok, čtvercový příspěvek Instagram nebo banner. Tím je zajištěno, že vaše sdělení bude vypadat ostře a bude se přirozeně hodit, bez ohledu na to, kde se objeví.
Kromě kreativní stránky se Smartly Media stará také o automatizaci kampaní, opakující se nastavení, cílení a alokaci rozpočtu, takže se váš tým může soustředit na strategii a storytelling. Shromažďuje údaje o výkonu ze všech kanálů do jediného přehledného dashboardu. Zde získáte praktické informace, například která kreativní varianta je nejúspěšnější v konkrétním regionu nebo který segment publika generuje nejvíce konverzí.
📚 Přečtěte si také: Jak rozvíjet agenturu digitálního marketingu
Jak implementovat provádění kampaní s využitím umělé inteligence ve vaší agentuře
Nyní přeneseme provádění kampaní založených na AI z teorie do reality.
Představte si, že vedete středně velkou kreativní agenturu, která má za úkol spustit tříměsíční omnichannelovou kampaň pro značku udržitelné obuvi. Rozpočet klienta není nijak obrovský, ale jeho očekávání jsou velmi vysoká: chce měřitelné zvýšení online prodeje a podílu na trhu ve dvou regionech.
Zde je přesný návod, jak toho dosáhnout pomocí platformy pro správu kampaní založené na AI, jako je ClickUp for Marketing Teams.
Jste spíše vizuální typ? Podívejte se, jak plánujeme naše kampaně v ClickUp, pomocí ClickUp.
Rozdělili jsme plán na jednotlivé kroky, které můžete realizovat již zítra.
Krok 1: Vyjasněte si cíl a omezení
Než se pustíte do používání jakéhokoli nástroje AI, ujasněte si, jak vypadá úspěch a v čem nejste ochotni dělat kompromisy.
Jak na to:
- Napište jednostránkový kreativní brief „North Star“ . Uveďte své cíle v oblasti příjmů/leadů, klíčové KPI (např. ROAS nebo CAC), definici cílové skupiny a kreativní tón.
- Včas zavedete bezpečnostní opatření. Požadavky na ochranu soukromí, pravidla pro komunikaci značky a nepřekročitelné podmínky (např. žádné generativní obrázky, které jsou v rozporu s etickými zásadami udržitelnosti) by měly být jasně stanoveny na začátku.
- Tlakový test se zainteresovanými stranami. Získejte souhlas všech klíčových rozhodovacích činitelů. I 20minutový telefonát k domluvě vám ušetří týdny revizí v budoucnu.
🦄 Jak ClickUp pomáhá: Vložte své počáteční poznámky, e-mailovou korespondenci s klienty a zprávy o minulých kampaních do jediného dokumentu ClickUp Doc, který slouží jako velín vaší kampaně.
Požádejte ClickUp Brain, aby je shrnul do stručného projektu, a poté tento projekt okamžitě převedl na seznam úkolů s vlastníky a termíny pomocí AI polí ClickUp. To znamená, že od prvního dne je váš „celkový obraz“ také konkrétním plánem realizace.
Krok 2: Audit dat a minulých poznatků
Umělá inteligence je tak dobrá, jak dobré jsou data, na kterých ji trénujete. Pokud jsou vaše seznamy publika zastaralé nebo jsou vaše kreativní výsledky roztříštěné po různých souborech a složkách, vystavujete se riziku špatných doporučení.
Jak na to:
- Proveďte inventuru svých datových zdrojů. Zkontrolujte své CRM, analytické údaje, reklamní účty, e-mailové seznamy a data z elektronického obchodování, abyste ověřili, kdy byla naposledy aktualizována.
- Vyčistěte a segmentujte. Odstraňte duplicity, označte publikum podle chování nebo aktuálnosti a zajistěte, aby kreativní prvky obsahovaly metadata (název kampaně, poznámky k výkonu a další potřebné podrobnosti).
- Těžte zlato. Identifikujte nejvýkonnější kreativy z minulých kampaní, jejich kontext (sezóna, region, nabídka) a ty, které nedosahují požadovaných výsledků, abyste mohli lépe informovat o své aktuální marketingové strategii.
🦄 Jak ClickUp pomáhá: Chcete to udělat 10x rychleji? Použijte AI Enterprise Search od ClickUp k vyhledání „nejvýkonnějších kreativních prvků za 4. čtvrtletí“ nebo požádejte ClickUp Brain, aby vyhledal „e-mailové segmenty s CTR >5 %“ z vašich úkolů, dokumentů a integrovaných nástrojů ClickUp, aniž byste se museli ručně přihlašovat do pěti různých nástrojů.
Krok 3: Vytvořte kreativní a testovací plán
Definujte krátkou experimentální matici (co budete testovat, kritéria úspěchu, minimální velikost vzorku) a poté vytvořte šablony pro varianty a lokalizaci. Zde se AI stává vaším spolustrategem.
Jak na to:
- Začněte se třemi velkými kreativními úhly pohledu. Pro naši značku udržitelných bot by to mohlo být: „ekologický luxus“, „odolnost pro městský život“ a „styl s vědomím“.
- Naplánujte si experimenty. Místo jedné statické reklamy vytvořte matici variant: 3 nadpisy × 3 obrázky × 2 výzvy k akci = 18 kombinací. Každou z nich přiřaďte jiné mikro-cílově skupině.
- 3 nadpisy × 3 obrázky × 2 výzvy k akci = 18 kombinací
- Přiřaďte každou z nich k jiné mikro-cílově skupině.
- Předem si připravte kritéria testování. Před spuštěním kampaně rozhodněte o prahové hodnotě výkonu pro propagaci nebo pozastavení variant.
- 3 nadpisy × 3 obrázky × 2 výzvy k akci = 18 kombinací
- Přiřaďte každou z nich k jiné mikro-cílově skupině.
🦄 Jak ClickUp pomáhá: Můžete zadat svůj brief North Star do ClickUp Brain a požádat o „3 kreativní úhly pohledu s ukázkovými nadpisy, popisky a vizuálními podněty. “
Schválené návrhy vložte jako samostatné úkoly do tabulkového zobrazení ClickUp se sloupci pro typ aktiva, stav a testovací publikum. Připojte návrhy generované umělou inteligencí přímo k jednotlivým úkolům, aby designérský tým mohl pracovat bez nutnosti hledat soubory.
⚡️ Archiv šablon: Šablony pro psaní obsahu
Krok 4: Automatizujte opakující se práce
Realizace kampaně selže, když schvalování kreativních návrhů nebo správa reklam zabere dny, které nemáte.
Jak na to:
- Zmapujte předávání úkolů. Identifikujte každý případ, kdy dochází k předávání úkolů mezi lidmi nebo platformami (od kreativního týmu k médiím, od klienta k account managerovi).
- Automatizujte spouštěče. Příklad: když je schválena kreativa „Ad Set A“, automaticky ji odešlete mediálnímu nákupčímu a označte ji v traffickingovém listu.
- Nastavte pravidla pro výjimky. Pokud aktivum nesplňuje požadavky na velikost souboru nebo lokalizaci, označte jej k přezkoumání, místo abyste jej nechali projít.
🦄 Jak ClickUp pomáhá: Přiřaďte vlastní agenty ClickUp Autopilot, aby sledovali stav „Schváleno“, a poté:
- Vytvořte úkol spuštění pro média
- Upozorněte klienta ve Slacku na schválený náhled.
- Zaznamenejte aktivum do složky archivu kampaně.
Díky tomu se spouštění kampaní nezastaví a váš vedoucí tým se může soustředit na strategii, místo aby se zabýval předáváním souborů.
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI pro automatizaci marketingu
Krok 5: Nasazení a koordinace napříč kanály
Vícekanálové spuštění jsou známé jako noční můra z hlediska správy verzí. Nechcete, aby jedna platforma měla starý nadpis a jiná zase vynechala sezónní nabídku.
Jak na to:
- Centralizujte své finální zdroje. Vytvořte jednu složku, jednu konvenci pojmenování a finální schválení, které bude viditelné pro celý tým.
- Synchronizujte své plány. Zajistěte, aby e-mailové, sociální, placené a in-app reklamní kampaně byly spuštěny ve správném pořadí pro maximální dopad.
- Inteligentní lokalizace. Využijte nástroje AI pro překlad a kulturní adaptaci pro větší rozsah a poté přidejte lidské recenze pro nuance.
🦄 Jak ClickUp pomáhá: Pomocí kalendářového zobrazení ClickUp vizualizujte spuštění kampaně. Ke každému naplánovanému úkolu připojte správný kreativní obsah a nastavte automatizaci ClickUp tak, aby aktualizovala vlastní pole „Stav spuštění“ v okamžiku, kdy se obsah zveřejní. Pokud se klient zeptá: „Je Instagram Story zveřejněna ve Francii?“, můžete mu odpovědět během několika sekund.
Krok 6: Monitorujte, optimalizujte a přiřazujte
V této fázi většina kampaní buď ztrácí na síle, nebo se příliš pomalu koriguje.
Jak na to:
- Nastavte si upozornění v reálném čase. Příklad: „Pokud CTR klesne pod 1,2 % na déle než 6 hodin, odešlete ping do Slacku.“
- Reagujte na prahové hodnoty. Propagujte úspěšné varianty, jakmile dosáhnou vašich metrik úspěchu; rychle ukončete ty, které nefungují. Provádějte testy inkrementality. Neměřte pouze kliknutí; ověřte, které kanály nebo kreativy skutečně vedly k prodeji.
🦄 Jak ClickUp pomáhá: Vytvořte si dashboard ClickUp, který načítá živé výsledky z vašich reklamních a analytických nástrojů. Přidejte kartu Brain AI, která „shrnuje změny ve výkonu za posledních 24 hodin a navrhuje další kroky“, a poté přímo z dashboardu vytvořte akční úkoly na základě jejích doporučení.
Krok 7: Dokumentujte, učte se a rozšiřujte
Vaše strategie AI by měla být s každým spuštěním silnější.
Jak na to:
- Proveďte analýzu výsledků. Poznamenejte si, co fungovalo, co nefungovalo a proč.
- Vytvořte šablony vítězů. Uložte si nejúčinnější pracovní postupy, kreativní podněty a automatizace jako šablony marketingových kampaní, které lze znovu použít.
- Sdílejte interně. Zajistěte transparentnost procesu, aby ostatní týmy mohly replikovat vaše výsledky.
🦄 Jak ClickUp pomáhá: Uložte celou kampaň – úkoly, automatizace, AI výzvy a dokonce i formáty reportů – jako šablonu ClickUp. Označte ji podle typu klienta, regionu nebo cíle kampaně, aby ji bylo snadné použít pro další relevantní projekt. Nebojte se, vše můžete později přizpůsobit!
Nejlepší na používání AI v rámci aplikace ClickUp pro práci je to, že vytváří opakovatelný systém založený na datech, ke kterému se můžete stále vracet.
A to je výhodné jak pro vás, tak pro vaše klienty.
Měření návratnosti investic do kampaní agentur založených na AI
Bez datově podložených důkazů nikdy nepřesvědčíte skeptické klienty ani svého finančního ředitele, že AI je skutečně hybnou silou vynikajících výsledků kampaní.
Zde je stručný návod, jak měřit návratnost investic z kampaní založených na AI:
|Metrika
|Co vám to řekne
|Jak na to
|ROAS / ROMI
|Kolik příjmů generuje každý dolar investovaný do reklamy
|Sledujte jednotlivé kampaně; přesuňte rozpočet na varianty, které dosahují ≥ 3× návratnosti.
|CAC vs. CLV
|Náklady na získání zákazníka vs. celoživotní hodnota
|Pokud CAC překračuje CLV/3, aktivujte retenční upsellery nebo vylepšete cílení.
|CTR a míra konverze
|Kreativní přitažlivost a marketingová účinnost
|Rychle propagujte nejlepší kreativy; ty s nízkou konverzí přepracujte pomocí vylepšení založených na AI.
|Úspora času / náklady na aktivum
|Zvýšení efektivity díky kreativnímu využití AI oproti tradičním metodám
|Vypočítejte ušetřené hodiny × sazby týmu; reinvestujte do dalších testů nebo prohloubení své strategie.
|Inkrementálnost / atribuce
|Skutečný dopad napříč kontaktními body a dlouhodobá hodnota
|Nastavte testy holdout, využijte algoritmickou atribuci k plnému využití potenciálu AI.
🤝 Přátelské připomenutí: Ne všechny implementace AI přinesou pozitivní návratnost investic, proto nezapomeňte používat AI strategicky, nikoli pouze takticky.
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI pro generování potenciálních zákazníků
Jak mohou agentury začít s realizací kampaní pomocí umělé inteligence?
Nejlepší přístup je začít v malém měřítku a začlenit AI do jedné konkrétní části procesu, spíše než do celého procesu najednou. Zde je návod:
- Začněte s jednou pilotní kampaní. Vyberte si skromný rozsah – například sezónní promo akci nebo uvedení produktu na trh, kde je v sázce dost na to, aby to mělo význam, ale zároveň dost málo na to, abyste se mohli rychle poučit.
- Všechno porovnávejte s výchozími hodnotami. Zaznamenejte si aktuální CTR, CAC, dobu tvorby kreativy a ROAS předtím, než zavedete zásahy AI.
- Nasazení mikro-pilotního projektu. Využijte AI pro jednu složku – například generování kreativních variant nebo personalizované zacílení na publikum – a sledujte okamžitý rozdíl (zvýšení CTR, snížení CAC).
- Zvyšte odpovědnost. Proveďte rychlý test přírůstkovosti – např. ponechte 10 % rozpočtu jako kontrolní skupinu podle staré metody – a porovnejte nárůst díky začlenění AI.
- Zaznamenávejte poznatky. Zachycujte nejen změny metrik, ale také ušetřený čas, reakce klientů a kreativní překvapení, která se mohla objevit během procesu.
- Škálujte. Proměňte úspěšné prvky v pracovní postupy, šablony a týmové příručky, aby příští projekt nemusel začínat od nuly.
🧠 Zajímavost: V reklamní agentuře WPP již polovina z 96 000 zaměstnanců využívá AI pro kreativní nápady a personalizaci pomocí platformy WPP Open. Využívá čtyři modely AI – Audience, Brand, Channel a Performance Brains – ke zlepšení rozhodování v průběhu celé zákaznické cesty.
Výzvy spojené s využíváním AI při realizaci kampaní agentur – a jak je řešit
AI může výrazně zefektivnit práci agentur, ale není to bez problémů. Využijte tyto tipy, abyste se s nejistotami vypořádali jako profesionálové:
Rovnováha mezi kreativitou a automatizací
Vaše reklamní texty generované umělou inteligencí dosahují v testech o 18 % lepších výsledků než ručně vytvořené nadpisy, na které přísahá váš zkušený copywriter. Upustíte od lidského přístupu ve prospěch čísel? Nebo riskujete výkonnost ve prospěch uměleckého vyjádření?
Automatizace prosperuje na vzorcích, zatímco kreativita často vychází z jejich porušování. Přílišné spoléhání se na AI může vaše kampaně technicky zefektivnit, ale pouze v krátkodobém horizontu. Riskujete, že si vaše publikum nevytvoří dostatečně hluboké emocionální pouto se značkou.
Řešení: Považujte AI za generátor konceptů, nikoli za náhradu. Nechte ji zpracovat první návrh nebo rychlé varianty a poté je projděte se svými kreativními vedoucími, aby zkontrolovali tón, kulturní nuance a příběh značky.
Zajištění ochrany soukromí a souladu s předpisy
Nejpokročilejší modely strojového učení slibují hyperpersonalizované reklamy, ale co se stane, když se tato personalizace stane děsivou nebo poruší GDPR?
Řešení: Začleňte ochranu soukromí do procesu.
- Vede seznam datových bodů, které se nikdy nepoužívají pro personalizaci reklam.
- Udržujte modely AI v provozu v bezpečném a schváleném prostředí (bez použití údajů zákazníků pro trénování modelů bez jejich souhlasu).
- Kontrolujte výstupy, abyste zabránili neúmyslnému prozrazení informací.
Důkladný lidský dohled v této fázi může být pro vaši značku právní záchrannou sítí.
Sladění interních týmů a týmů klientů
AI urychluje tvorbu kampaní. Ale co schvalování?
Pokud interní týmy používají pracovní postupy založené na AI, zatímco klienti stále používají „tradiční schvalovací režim“, můžete nakonec čekat několik dní na schválení něčeho, co AI vytvořila za pár minut.
Řešení: Zapojte klienty do procesu od prvního dne. Seznamte je s vaším AI workflow, ukažte jim příklady výstupů AI a výstupů vytvořených pouze lidmi a stanovte očekávání pro cykly revize.
💡 Tip pro profesionály: Začněte klientům zasílat „AI snapshot“ prezentace, ve kterých zdůrazníte nové kreativní nápady, výsledky testů a zvýšení výkonu, aby spolu s výsledky rostla i důvěra v tento proces.
Řízení rozrůstání nástrojů a mezer v integraci
Většina agentur začíná s jedním nástrojem AI a najednou se ocitá v situaci, kdy musí zvládat sedm nástrojů, z nichž každý má vlastní přihlašovací údaje, fakturaci a křivku učení. Kreativní práce ve Figma. Kopírování v Jasper. Briefy v Docs. Mediální plány v Sheets. Analytika v Looker. Nyní už nespravujete jen kampaně, ale spíš celou zoo.
Řešení: Konsolidujte tam, kde to dává smysl, a využijte centrální hub pro koordinaci. Právě v tomto ohledu vyniká aplikace ClickUp, která agenturám nabízí vše, co potřebují pro práci. Jedná se o jediný zdroj informací o kampani, kterému může váš tým i klienti důvěřovat.
41 % zákazníků ClickUp již tento nástroj použilo k nahrazení tří nebo více nástrojů a ušetřilo tak peníze.
Recenze G2 potvrzuje:
ClickUp nabízí bezkonkurenční flexibilitu s přizpůsobitelnými zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář), výkonnými automatizacemi a integrovanými dokumenty, cíli a sledováním času – to vše v jediném pracovním prostoru. Centralizuje spolupráci týmu a řízení projektů, což nám umožňuje nahradit několik nástrojů, jako jsou Trello, Asana a Notion, jedním uceleným systémem.
ClickUp nabízí bezkonkurenční flexibilitu s přizpůsobitelnými zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář), výkonnými automatizacemi a integrovanými dokumenty, cíli a sledováním času – to vše v jediném pracovním prostoru. Centralizuje spolupráci týmu a řízení projektů, což nám umožňuje nahradit několik nástrojů, jako jsou Trello, Asana a Notion, jedním uceleným systémem.
S desktopovým AI pomocníkem ClickUp, ClickUp Brain MAX, můžete také omezit rozšiřování AI:
- Jedno předplatné, nekonečné možnostiMísto toho, abyste platili jednotlivě za každý nástroj AI, mezi kterými přeskakujete, Brain MAX je nahrazuje jedinou kontextovou super aplikací AI. V jednu chvíli připravujete složitou zprávu pomocí GPT-5, v další chvíli přepnete na Claude pro analýzu dlouhého kontextu (vše ze stejného okna „Ask AI“). Nemusíte se učit různé uživatelské rozhraní ani si pamatovat, který model co dělá. Jednoduše si vyberete nejlepší nástroj pro každý úkol – bez přepínání aplikací nebo utrácení peněz.
- 4x rychlejší pracovní postupyZapomeňte na psaní – stačí mluvit. Funkce Talk to Text od Brain MAX převede vaši řeč na propracované zprávy, kreativní poznámky, podněty nebo plnohodnotné briefy a dokumenty. To je doslova 400 % výkonu tradiční klávesnice. Splnění nemožného termínu je nyní možné!
- Kontext je zde, ne v izolovaných silách Nástroje AI marketingu oddělené od vašeho pracoviště nevědí, co už víte. Brain MAX se připojuje k vašim dokumentům, úkolům, Slacku, GitHubu, Figmě a dalším. Když se zeptáte: „Jaký je stav toho A/B testu hrdinského e-mailu?“, dostanete odpověď, ne prázdnou obrazovku, která vyžaduje 500 slov kontextu a vysvětlení.
Nejúspěšnější týmy tyto výzvy předvídají a přizpůsobují jim svůj přístup, čímž potenciální úskalí proměňují v konkurenční výhody.
📚 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
Případové studie z praxe agentur: AI v realizaci kampaní
Podívejme se na tři nové případové studie z praxe marketingových agentur, které využívají AI k radikálnímu zlepšení výsledků kampaní. Tyto příklady ukazují, jak AI spolupracuje s lidmi a pomáhá týmům pracovat rychleji, chytřeji a kreativněji.
1. Movement Strategy & Intuit: „Automagická“ kampaň
Movement Strategy, kreativní agentura známá tvorbou poutavých kampaní zaměřených na kulturu pro značky jako Netflix, Warner Bros. a Amazon, byla oslovena společností Intuit, aby proměnila tak suché téma, jako jsou osobní finance, v zážitek, o který se lidé budou chtít podělit.
Jako společnost stojící za finančními nástroji, jako jsou TurboTax, Credit Karma a QuickBooks, chtěla společnost Intuit zlidštit AI a učinit finance přístupnějšími, dokonce zábavnými.
Výsledkem byl Automagical, interaktivní mikroweb, na který uživatelé nahrávali selfie a odpovídali na několik netradičních otázek týkajících se jejich finančních návyků. V pozadí generativní AI analyzovala odpovědi, spojila je s obrázkem a vytvořila dvě věci: fantaskní „finanční auru“ a přizpůsobený avatar, který odrážel finanční osobnost uživatele.
🎯 Dopad: Více než 570 000 interakcí a 62% nárůst interakcí na TikToku – důkaz, že interaktivní personalizace dokáže hluboce zaujmout publikum.
✅ Proč je to důležité pro agentury: AI může vnést osobnost do kampaně značky a proměnit abstraktní softwarové nástroje v emocionální zážitky.
2. Dept & Omoda: Chytřejší cílení pro snížení počtu vrácených zásilek
Módní maloobchodník Omoda čelil vysoké míře vrácení zboží. Téměř 50 % jejich růstu tržeb se vracelo zpět. Obrátili se na své partnery z agentury Dept a Google, aby tento problém vyřešili.
Společně vytvořili prediktivní model AI pomocí údajů o zákaznících a objednávkách v BigQuery a poté vložili pravděpodobnosti vrácení v reálném čase do svých kampaní Google Ads. To jim umožnilo upřednostnit reklamy, které generovaly ziskovější objednávky s nižší pravděpodobností vrácení.
🎯 Dopad: Model AI správně předpověděl výnosy u 70–75 % objednávek. Výsledkem bylo, že společnost Omoda zaznamenala 5% pokles míry návratnosti a 14% nárůst ziskové marže u příjmů generovaných prostřednictvím Google Ads.
✅ Proč je to důležité pro agentury: AI nemusí vždy sledovat kliknutí. Může optimalizovat ziskovost tím, že pomáhá klientům najít ty nejlepší zákazníky, nikoli jen jakékoli zákazníky.
3. Ogilvy, Wavemaker & Cadbury: kampaň #MyBirthdaySong
Ogilvy a Wavemaker se spojili s generativními technologickými platformami AI (Gan. ai a Uberduck), aby vytvořili něco, co připomínalo kouzlo: QR kód na obalech Cadbury, který spustil plně AI poháněnou, personalizovanou narozeninovou píseň. Uživatelé si vybrali přezdívky a hudební styly – a AI v reálném čase vygenerovala text, melodii a vokály.
🎯 Dopad: Více než 20 000 skladeb vygenerovaných během prvního týdne, s více než 700 000 interakcemi uživatelů celkem.
✅ Proč je to důležité pro agentury: AI otevírá novou formu intimity značky. Personalizace na této úrovni buduje emocionální rezonanci, šíření informací ústním podáním a sdílení – silnou kombinaci pro posílení značky.
Budoucí trendy v oblasti AI pro realizaci kampaní agentur
👀 Věděli jste? Využití AI v různých obchodních funkcích prudce vzrostlo: 78 % organizací nyní uvádí, že AI využívá alespoň v jedné funkci, a 71 % tvrdí, že pravidelně používá generativní AI. Výsledky jsou však smíšené. Méně než 30 % lídrů v oblasti AI uvádí, že jejich generální ředitelé jsou s výnosy z AI spokojeni.
Pokud jde o AI kampaně, agentury se zaměřují na kombinaci rychlého experimentování s přísným měřením, konsolidaci kontextu, aby se zabránilo rozptýlení, a na AI jako na člena týmu, nikoli jako na náhradu.
Podívejme se na nové trendy:
Agentická/autopilotní AI se stává provozní realitou
Agentury přecházejí od experimentů s jedním podnětem k agentním systémům, které plánují a provádějí vícefázovou práci (např. zadání → testování variant → monitorování → škálování). McKinsey a další analytici označují agentní AI za jeden z nejvýznamnějších technologických trendů, který je třeba sledovat. To znamená, že kampaně budou stále častěji probíhat s „virtuálními kolegy“, kteří koordinují práci napříč systémy.
Multimodální, multi-LLM stacky vítězí v kontextu
Týmy budou preferovat platformy, které jim umožní vybrat si nejlepší model pro danou úlohu (dlouhý kontext vs. rychlá kreativita vs. generování kódu) a používat hlasové nebo obrazové vstupy – namísto žonglování s desítkami samostatných uživatelských rozhraní a řešení rozrůstání AI. To vede ke konsolidaci a lepšímu zachování kontextu v briefingu, aktivech a analytice.
Lidské dovednosti se přesunou od výroby k koordinaci a rozhodování.
Vzhledem k tomu, že AI se zlepšuje v tvorbě obsahu, budou se muset lidští marketéři zlepšit v koordinaci a hodnocení. Budeme muset vědět, jak zadávat úkoly stroji, rozhodovat, které nápady prosazovat, a spojovat prvky generované AI do ucelených kampaní.
Skutečná konkurenční výhoda nebude spočívat v zadávání příkazů, ale v navrhování systému, interpretaci výstupů a zajištění souladu se značkou, strategií a etikou. Stručně řečeno, AI se bude více věnovat tvorbě, zatímco lidé se budou více věnovat vytváření významu.
Konečný verdikt? Agentury, které konsolidují schopnosti AI do jednoho kontextového pracovního prostoru (LLM + historie aktiv + automatizace založená na AI ), budou schopny pracovat rychleji a pravděpodobně účtovat prémiové sazby za spolehlivé dodávky.
Od humbuku k návyku: Jak učinit AI konkurenční výhodou vaší agentury
Situace je jasná.
Pokud jde o inteligentní realizaci kampaní, vaším cílem by mělo být integrovat AI do pracovního postupu tak přirozeně, aby klient technologii téměř nevnímal a soustředil se pouze na výsledky.
Agentury, které budou dominovat, nemusí mít nejmodernější technologie, ale budou mít schopnost koordinovat lidi, procesy a AI, jako by byli jedním dobře sehraným týmem. To znamená méně izolovaných oddělení, méně zbytečné práce a větší zaměření na velké kreativní změny, které získávají a udržují klienty.
Právě v tom vám pomůže ClickUp. Není to jen další doplněk AI – je to komplexní aplikace pro práci a AI.
- Brain MAX vám nabízí několik LLM na jednom místě.
- Talk to Text nabízí okamžité zachycení nápadů
- Kontextové vyhledávání v celém pracovním prostoru vám ušetří hodiny času a
- Autopilot Agents plynule převádí schválení do akce.
S ClickUpem budete moci spravovat celý životní cyklus kampaně – od nápadu po optimalizaci – v jednom propojeném inteligentním pracovním prostoru.
Pokud si z tohoto průvodce odnesete jednu věc, ať je to tato: začněte v malém, měřte vše, konsolidujte své zdroje a udržujte svou kreativitu v centru všeho dění. Budoucnost se blíží rychlými kroky.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp, abyste měli plán, jak toho dosáhnout, a ne jak se tomu vyhnout.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Co je realizace kampaní s využitím umělé inteligence?
Realizace kampaní s využitím umělé inteligence zahrnuje použití umělé inteligence k plánování, vytváření, nasazování a optimalizaci marketingových kampaní. Umělá inteligence automatizuje opakující se úkoly, zlepšuje cílení a urychluje rozhodování, přičemž lidská strategie zůstává v pozadí.
2. Může AI pomoci personalizovat kampaně ve velkém měřítku?
Ano. AI dokáže segmentovat publikum, přizpůsobit kreativitu a doručit individuální zprávy tisícům lidí, přičemž zachovává konzistenci značky a měří, co funguje.
3. Může AI pomoci zkrátit dobu potřebnou k zahájení kampaní klientů?
Rozhodně. Díky automatizaci briefů, tvorby aktiv, schvalování a nasazování pracovních postupů může AI zkrátit dobu uvedení na trh z týdnů na dny, někdy dokonce na hodiny.
4. Může AI nahradit manažery kampaní?
Ne. AI je výkonný pomocník, ale manažeři kampaní poskytují strategické směřování, kreativitu, sladění s klienty a úsudek, které AI nedokáže napodobit.