Bezplatné šablony pro positioning značky, které vám pomohou definovat a odlišit vaši značku

Jasné umístění značky pomáhá lidem okamžitě pochopit, kdo jste, udržuje váš tým v souladu a zajišťuje, že se na trhu prezentujete silně. K tomu slouží šablony pro umístění značky – usnadňují definování vaší hodnoty, odlišení se od davu a navázání kontaktu s lidmi, na kterých vám nejvíce záleží.
V této příručce najdete šablony, díky nimž se positioning značky změní z „další nudné úkoly v rámci brandingu“ na moment, kdy „konečně vše zapadne na své místo“.
Co jsou šablony pro positioning značky?
Prohlášení o pozici značky jsou praktickými nástroji, které vám pomohou definovat jádro vaší strategie značky. Místo toho, abyste začínali s prázdnou stránkou, získáte strukturovaný formát, který vám pomůže zodpovědět klíčové otázky: Pro koho jste tu? Co nabízíte? V čem se lišíte? Proč by to mělo někoho zajímat?
Silné prohlášení o pozici značky definuje, co skutečně prodáváte – nejen produkt nebo službu, ale také hodnotu, pocit a zážitek. Pomáhá zajistit, aby vaše sdělení, vizuální prvky a kampaně směřovaly stejným směrem.
Některé šablony pro branding jsou jednoduché a založené na větách. Jiné nabízejí více vizuálních modelů, jako je mapa pozice, která ukazuje pozici vaší značky ve vztahu k konkurentům. V závislosti na tom, jak uvažujete a pracujete, mohou být užitečné obě.
🧠 Zajímavost: Slovo „značka“ pochází ze staroseverského slova brandr, což znamená „pálit“. Odkazuje na pálení značek na výrobcích nebo hospodářských zvířatech za účelem označení vlastnictví.
Co dělá šablonu pro positioning značky dobrou?
Ne všechna prohlášení o pozici značky jsou stejná. Skvělé prohlášení vám poskytne jasnost, směr a nástroje, abyste mohli s jistotou sdělit svou hodnotu.
Než si tedy jednu vyberete, ujistěte se, že splňuje vaše požadavky, které by měly zahrnovat následující vlastnosti:
- Obsahuje jasnou strukturu: Kvalitní šablona vás provede procesem vytváření účinného positioningového prohlášení, které zahrnuje vaši cílovou skupinu, kategorii trhu, odlišující prvky a klíčové výhody.
- Nechávají prostor pro skutečný jazyk: Nejlepší šablony nevnucují módní slova ani značkový jazyk. Nechávají prostor pro jednoduchý jazyk, takže vaše positioningové prohlášení zní jako něco, co by řekli a věřili skuteční lidé.
- Propojení s širšími strategickými nástroji: Některé šablony se přirozeně propojují s mapami pozice značky nebo funkcemi pro řízení projektů, takže můžete přejít od strategie k realizaci.
- Hodnotová nabídka zaměřená na výhody: Místo výčtu charakteristik odlišujících produkt od ostatních by vám šablona měla pomoci jedinečně pozicionovat váš produkt tím, že se zaměří na výsledek nebo změnu, kterou přináší.
- Profil cílové skupiny: Nejlepší šablona pro umístění na trhu vám pomůže identifikovat nejvhodnější segmenty zákazníků na základě věku nebo pracovní pozice, skutečných potřeb, výzev a motivací.
- Flexibilní struktura: Nejlepší šablony ponechávají prostor pro hrubé návrhy, alternativní verze a poznámky. Ať už uvádíte na trh nový nápad nebo vylepšujete zavedenou značku, užitečná šablona pro positioning produktu se přizpůsobí vaší fázi.
Nejlepší šablony pro positioning značky
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, eliminuje chaos v oblasti brand positioning – už žádné roztroušené poznámky nebo momenty typu „Kde jsme ten dokument uložili?“.
Díky řadě šablon připravených k okamžitému použití vám pomohou uspořádat vaše nápady, definovat jedinečnou hodnotu vaší značky a udržet váš tým v souladu v každé fázi procesu. Zde jsou nejlepší prohlášení o pozici značky, která můžete použít:
1. Šablona pro branding ClickUp
Šablona ClickUp Branding Template je komplexní sada nástrojů pro budování jednotné identity značky. Pomůže vám definovat vizuální styl, zefektivnit schvalovací procesy a uspořádat všechny zdroje.
Šablona zajistí, že hodnoty vaší značky budou rezonovat s vašimi zákazníky, protože vytvoří jednotný image napříč všemi kanály. Navíc je přizpůsobitelná, takže ušetříte čas díky spolupráci s členy svého týmu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte úkoly související s budováním značky pomocí jasných stavů, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“.
- Přizpůsobte pole tak, aby obsahovala podrobnosti, jako je typ schválení, odpovědný člen týmu a fáze projektu.
- Využijte více zobrazení, jako je kalendář a brandingová tabule, pro lepší vizualizaci.
- Ukládejte všechny materiály týkající se značky na jednom místě a zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy a brand manažery, kteří hledají strukturovaný přístup k budování značky.
💡 Tip pro profesionály: Pro lepší správu značky využijte různé zobrazení. Plánujte úkoly a vizualizujte termíny pomocí zobrazení kalendáře. Ukládejte a přistupujte k materiálům, které vyžadují schválení klientem, pomocí zobrazení „Ke schválení klientem“. Brainstormujte nápady a organizujte zdroje pomocí zobrazení „Branding Board“!
2. Šablona pokynů pro značku ClickUp
Šablona ClickUp Brand Guidelines Template byla vytvořena, aby pomohla týmům dokumentovat a organizovat standardy značky v flexibilním prostoru pro spolupráci. Nabízí přehledné rozvržení pro definování základních prvků vaší značky, včetně použití loga, typografie, tónu hlasu a principů designu.
Díky flexibilitě funkce drag-and-drop můžete vizuálně a společně zmapovat svou identitu, což usnadní interním i externím týmům udržovat konzistentní prezentaci značky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zajistěte si rychlý přístup k pokynům pro všechny marketingové aktivity značky.
- Uveďte, co je pro vaši značku vhodné a co nevhodné.
- Pozvěte členy týmu, aby vám pomohli vytvořit jasné a srozumitelné pokyny.
- Zahrňte poslání vaší značky a podrobnosti o společnosti, aby se noví členové rychle seznámili s vaší značkou.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy a designéry, kteří chtějí udržovat konzistentní a profesionální image značky.
3. Šablona tabule s pokyny pro značku ClickUp
Máte potíže s udržením konzistentnosti vaší značky napříč týmy a kanály? Pak nehledejte nic jiného než tuto šablonu pokynů pro značku! Šablona ClickUp Brand Guidelines Whiteboard Template usnadňuje definování, dokumentování a sdílení všech prvků vaší vizuální identity.
Vytváří centralizované centrum, kde se navrhují kreativní rozhodnutí a sdílejí se s vaším týmem, a přizpůsobuje se měnícím se potřebám vaší značky při zachování konzistentní identity a vnímání značky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Definujte prvky značky, jako jsou loga, barvy a písma, na jednom centrálním místě.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu a vylepšujte pokyny pro značku na interaktivní tabuli.
- Vizualizujte komponenty značky, abyste zajistili konzistenci napříč všemi platformami.
- Šablony jsou okamžitě k dispozici, není třeba žádné nastavování.
Sledujte, jak se vaše vize značky stává realitou – hladce a ve spolupráci s clickUp:
🔑 Ideální pro: Týmy, které hledají strukturovaný přístup k vývoji směrnic pro značku.
4. Šablona ClickUp Brand Book
Šablona ClickUp Brand Book Template vám pomůže zdokumentovat vše od vašeho poslání a hodnot až po loga a typografii. Díky videonávodu a pokynům vám umožní vytvořit brand book, který obsahuje všechny důležité prvky, včetně brandingových aktiv, digitální značky, ikon a barev.
Šablona vám umožňuje spolupracovat v reálném čase, aby všichni zůstali v souladu. Navíc můžete knihu snadno sdílet pomocí veřejných a soukromých odkazů.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenejte poslání, hodnoty a příběh vaší značky na jednom místě.
- Systematicky organizujte vizuální prvky, jako jsou loga, barvy a písma.
- Přizpůsobte sekce tak, aby odpovídaly jedinečným komponentům vaší značky.
- Brainstormujte nápady, sdílejte zpětnou vazbu a snadno provádějte změny ve vaší brand booku.
🔑 Ideální pro: Týmy, které chtějí vytvořit komplexního a přístupného průvodce značkou.
5. Šablona identity značky ClickUp
Budujete značku od nuly nebo obnovujete stávající? Šablona ClickUp Brand Identity Template nabízí strukturovaný přístup k definování osobnosti, hodnot a vizuálních prvků vaší značky.
Pomůže vám propojit hodnoty, osobnost a vizuální stránku vaší značky, aby vše vyprávělo stejný příběh. Namísto prohledávání roztříštěných souborů budete mít k dispozici jeden přehledný a přístupný prostor, kde můžete vše zachytit.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Definujte osobnost a základní hodnoty vaší značky, které budou vodítkem pro všechny aktivity v oblasti brandingu.
- Využijte přizpůsobitelná pole k efektivní správě a kategorizaci prvků značky.
- Vytvořte jasný hlas značky, který bude v souladu s posláním vaší společnosti a cílovou skupinou.
- Přiřaďte jednotlivé sekce členům týmu a nastavte oznámení, abyste mohli sledovat pokrok.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy, které chtějí vytvořit soudržnou a působivou identitu značky.
🧠 Věděli jste, že 71 % zákazníků raději nakupuje značky, které znají? Není divu, že konzistentní branding vám může pomoci dosáhnout až 20% růstu a 33% vyššího zisku!
6. Šablona stylu loga ClickUp
Je frustrující vidět někde roztaženou nebo pixelovanou verzi vašeho loga. Vaše logo je klíčovou součástí vaší prodejní a marketingové strategie, a proto si zaslouží odpovídající zacházení.
Šablona ClickUp Logo Style Guide je řešením pro zachování konzistence loga na všech platformách.
Poskytuje prostor pro spolupráci, kde můžete definovat a dokumentovat všechny aspekty používání loga, od barevných kódů po pokyny pro rozestupy. Tím zajistíte, že všichni, od interních týmů po externí partnery, budou vaše logo používat správně.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Stanovte jasné pokyny pro používání loga, včetně barevných hodnot, velikostí a rozestupů.
- Uspořádejte všechny prvky loga, jako je základní paleta barev, ikony aplikací a pravidla pro používání loga, na jednom snadno přístupném místě.
- Sledujte průběh aktualizací loga pomocí vlastních stavů.
- Zajistěte, aby všichni zúčastnění znali zásady používání loga.
🔑 Ideální pro: Designové týmy a brand manažery, kteří chtějí zefektivnit používání a správu loga.
7. Šablona pro správu značky ClickUp
Správa značky zahrnuje řadu prvků: kampaně, aktiva, zpětnou vazbu a další. Šablona ClickUp Brand Management Template centralizuje tyto komponenty a poskytuje prostor pro plánování, realizaci a sledování strategií vaší značky.
Díky přizpůsobitelným stavům a polím můžete zajistit, že každá úloha bude sledována, a využít tak všechny příležitosti. Navíc můžete pomocí tohoto nástroje pro správu značky snadno sladit úsilí svého týmu a udržovat konzistentnost značky napříč všemi kanály.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Uspořádejte si aktiva značky a pokyny pro správu produktů na jednom centrálním místě, abyste k nim měli snadný přístup.
- Využijte zobrazení seznamu a tabule k vizualizaci úkolů a pokroku.
- Přiřazujte úkoly a stanovujte termíny, abyste zajistili odpovědnost a včasné provedení.
- Integrujte je s funkcemi jako Dashboards a Docs pro komplexní správu.
🔑 Ideální pro: Brand manažery, kteří chtějí vyvíjet a dohlížet na úspěšné strategie značky.
8. Šablona průvodce stylem značky ClickUp
Cítíte se zahlceni myšlenkou na vytvoření stylového průvodce značky? Šablona ClickUp Create Brand Style Guide Template tento proces zjednodušuje, zejména pro začátečníky. Nabízí strukturovaný přístup k definování vizuálních prvků a sdělení vaší značky.
Od definování tónu komunikace a klíčových sdělení až po stanovení pravidel pro používání loga a barev – tato šablona vytváří základ pro silnou a jasnou identitu značky, která odráží vaši pozici na trhu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Prezentujte barvy, písma a ikonografii v jednom přehledném průvodci, který lze posouvat.
- Pomocí zobrazení procesu tvorby můžete zkontrolovat své úkoly a upravit jejich podrobnosti.
- Přidejte rychlé odkazy pro svůj tým, freelancery nebo partnery.
- Snadno upravujte a aktualizujte průvodce značkou podle toho, jak se vaše značka vyvíjí.
🔑 Ideální pro: Týmy, které chtějí vytvořit profesionální identitu značky.
9. Šablona projektu rebrandingu ClickUp
Šablona projektu rebrandingu od ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla vylepšit vaši značku a učinila tento proces vzrušujícím. Plánuje, provádí a sleduje všechny aspekty vaší iniciativy rebrandingu na jednom místě.
Díky několika pohledům můžete vytvořit plán, který vás provede úspěšným spuštěním nové identity vaší značky. A to nejlepší? Umožňuje vám spolupracovat s různými odděleními a přidělovat úkoly přímo z pracovního prostoru.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte průběh různých úkolů pomocí více než 12 přizpůsobených stavů, včetně „K provedení“, „Probíhá“ a „Interní kontrola“.
- Zaznamenejte nápady a koncepty, které nemusí přímo souviset s rebrandingem, do seznamu pro vývoj konceptů.
- Sledujte pokrok pomocí integrovaných funkcí pro sledování, abyste dodrželi harmonogram.
- Pomocí závislostí zjistíte, které úkoly je třeba dokončit dříve.
🔑 Ideální pro: Týmy, které provádějí kompletní přepracování značky, od start-upů, které obnovují svůj vzhled, až po tradiční společnosti, které rozvíjejí svou identitu.
10. Šablona plánu uvedení značky na trh ClickUp
Šablona plánu uvedení značky na trh ClickUp zajišťuje, že všechny úkoly, termíny a členové týmu jsou dokonale synchronizováni. Proměňuje složitý proces uvedení značky na trh v přehlednou a spolupracující cestu.
Pomocí této šablony můžete naplánovat strategii uvedení na trh, přidělit odpovědnosti a sledovat pokrok – vše na jednom místě. Pomůže vám vytvořit časový plán pro včasné uvedení na trh, informovat zainteresované strany a zajistit, aby byl váš obchodní model dobře definován.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte uvedení na trh do fází s vlastními stavy, jako jsou „Nezahájeno“, „Probíhá“ a „Dokončeno“.
- Přiřaďte úkoly konkrétním týmům nebo jednotlivcům a zajistěte tak odpovědnost a přehlednost.
- Zobrazte si celý časový plán uvedení na trh pomocí zobrazení schůzek, úkolů projektu a časové osy.
- Sledujte pokrok a dynamicky upravujte plány pomocí integrovaných funkcí pro sledování.
🔑 Ideální pro: Týmy a projektové manažery, kteří plánují komplexní uvedení značky na trh.
💡 Tip pro profesionály: Spolupracujte se svým týmem hladce a plánujte schůzky pomocí zobrazení schůzek. Sledujte své úkoly v týdenním přehledu pomocí časové osy. A co víc? Označte své úkoly barevnými kódy, abyste rychle viděli, které z nich jsou ještě nenaplánované a které jsou po termínu!
11. Šablona pro positioning produktu ClickUp
Positioning vašeho produktu na přeplněném trhu může připomínat snahu být slyšen na hlučné párty. Šablona ClickUp Product Positioning Template vám pomůže překonat tento hluk tím, že vám pomůže definovat jedinečnou hodnotovou nabídku vašeho produktu.
Šablona vám pomůže definovat vaši cílovou skupinu, zmapovat její slabá místa a jasně zdůraznit, čím se váš produkt odlišuje. Je také plně přizpůsobitelná tak, aby vyhovovala pracovnímu postupu vašeho týmu, a zajišťuje tak soulad mezi všemi zúčastněnými stranami.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte si podrobné kontrolní seznamy, abyste měli přehled o svých úkolech.
- Vizualizujte svůj pokrok pomocí vlastního pole Content Progress (Pokrok obsahu).
- Definujte jedinečné prodejní argumenty a klíčové odlišující prvky vašeho produktu.
- Spolupracujte s mezifunkčními týmy, abyste sjednotili sdělení.
🔑 Ideální pro: Produktové manažery, kteří chtějí vytvořit přesvědčivou strategii pro umístění produktu na trhu.
12. Šablona vnímací mapy ClickUp
Šablona ClickUp Perceptual Map je ideální pro vizualizaci toho, jak zákazníci vnímají vaši značku ve srovnání s konkurencí. Umožňuje vám zmapovat klíčové atributy, abyste mohli identifikovat mezery na trhu a příležitosti k odlišení se.
Šablona je nezbytným nástrojem pro marketéry, kteří chtějí porozumět vnímání cílové skupiny zákazníků a ovlivnit jej. Navíc získáte jasnou vizuální představu o pozici vaší značky, kterou můžete využít při strategickém rozhodování.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vizualizujte a analyzujte vnímání spotřebitelů, abyste identifikovali pozici na trhu.
- Zhodnoťte, jak může být váš produkt lepší než produkty konkurence.
- Přijímejte informovaná a strategická rozhodnutí na základě datových analýz.
- Zlepšete své marketingové aktivity díky pochopení pohledu zákazníků.
🔑 Ideální pro: Marketingové pracovníky a stratégy značky, kteří chtějí porozumět a zlepšit pozici svého produktu na trhu.
13. Šablona strategického obchodního plánu ClickUp
Strategické plánování často připomíná bloudění v bludišti – je tu tolik cest, ale která z nich vede k vašemu cíli? Šablona strategického obchodního plánu ClickUp vám poslouží jako kompas. Pomůže vám najít jasnou cestu od současné pozice vaší společnosti k požadovanému budoucímu stavu.
Šablona rozděluje vaši celkovou strategii na zvládnutelné časové iniciativy. To usnadňuje týmům sladění a efektivní provedení. Šablona se také přizpůsobuje vašemu odvětví a struktuře týmu, takže zůstává relevantní a snadno použitelná.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Nastíňte poslání, současný stav a budoucí cíle vaší společnosti ve strukturovaném formátu.
- Využijte přizpůsobitelné zobrazení, jako je strategický plán, tabulka pokroku, aktuální kapacita a databáze strategií, k vizualizaci pokroku a závislostí.
- Přiřaďte odpovědnosti a stanovte priority, abyste zajistili odpovědnost.
- Podporujte hladkou komunikaci mezi odděleními, abyste dosáhli svých cílů.
🔑 Ideální pro: Výkonné týmy a projektové manažery, kteří chtějí sladit cíle organizace s realizovatelnými plány.
14. Šablona strategie uvedení produktu na trh ClickUp
Uvedení produktu na trh může být velmi chaotické, protože se na něm podílejí různé týmy, časové plány se navzájem překrývají a je třeba splnit stovky úkolů. Šablona strategie uvedení produktu na trh od ClickUp pomáhá týmům plánovat a realizovat všechny části strategie uvedení produktu na trh v jednom přehledném pracovním prostoru.
Obsahuje předem připravené skupiny úkolů pro hlavní fáze, jako je positioning, podpora prodeje a příprava uvedení na trh. S touto šablonou můžete snadno sledovat časové osy, přidělovat odpovědnosti a monitorovat pokrok, aniž byste způsobili zbytečné zmatení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte svou strategii GTM na zvládnutelné úkoly s vlastními stavy, jako jsou Otevřeno a Dokončeno.
- Centralizujte všechny dokumenty související se strategií, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno organizovat.
- Podporujte spolupráci týmu pomocí přidělování úkolů a aktualizací v reálném čase.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti a pokrok pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
🔑 Ideální pro: Marketingové a produktové týmy, které hledají nástroj pro spolupráci při řízení uvedení produktů na trh.
🧠 Zajímavost: Správa značky se objevila v 50. letech 20. století! Společnosti jako Procter & Gamble byly průkopníky v oblasti správy značky, aby svým produktům dodaly jedinečnou identitu a pomohly jim tak vyniknout na stále více přeplněných trzích.
15. Šablona pro sledování konkurence ClickUp
Šablona ClickUp pro sledování konkurence je ideální pro monitorování toho, co vaši konkurenti vytvářejí, jak stanovují ceny a jak se prezentují na trhu.
Umožní vám sledovat klíčové aspekty, jako jsou vlastnosti produktů, ceny, marketingové strategie a zpětná vazba od zákazníků, a to vše na jednom centrálním místě. Organizováním a analýzou těchto dat můžete identifikovat tržní trendy, odhalit nové příležitosti a činit informovaná rozhodnutí, která vám pomohou vylepšit vaše strategie.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte funkce, ceny a data vydání napříč několika kategoriemi produktů.
- Snadno vizualizujte informace o konkurenci pomocí analytických nástrojů a reportů.
- Využijte několik zobrazení – chytré hodinky, notebook, smartphone a všechny produkty – a efektivně sledujte produktové řady svých konkurentů.
- Objevte mezery a příležitosti vizuálním porovnáním jednotlivých atributů.
🔑 Ideální pro: Produktové a marketingové týmy, které chtějí shromažďovat a organizovat informace o konkurenci.
Vybudujte silnější značky s ClickUp
Používání šablon pro positioning, strategii a řízení značky poskytuje vašemu týmu jasnou strukturu, snižuje zmatek a pomáhá všem zůstat v souladu s vývojem vaší značky.
Místo toho, abyste začínali od nuly, můžete vycházet z osvědčených formátů, které vás provedou celým procesem a zároveň vám umožní přizpůsobení.
Přizpůsobitelné šablony pro branding od ClickUp pomáhají zefektivnit proces a zlepšit spolupráci, čímž vám poskytují nástroje pro vytvoření ucelené strategie značky. Díky výkonným funkcím, jako je automatizace úkolů, společné dokumenty a sledování cílů, máte vše, co potřebujete k posunutí své značky na vyšší úroveň, na jednom místě.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a přesvědčte se o výsledcích na vlastní oči!