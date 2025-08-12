Nejlepší generátory kampaní s umělou inteligencí, které stojí za vyzkoušení v roce 2025

Provádění vysoce výkonné marketingové kampaně by nemělo být chaotické. Pro mnoho týmů však stále je. Důvod je následující: kreativní briefy se ztrácejí v dokumentech, materiály kampaně jsou roztroušeny po různých nástrojích a aktualizace stavu se nacházejí v izolovaných chatech. To vše zpomaluje a výsledky jsou tím negativně ovlivněny.
Generátory kampaní s umělou inteligencí to mění. Přední značky jako Coca-Cola a Nestlé již umělou inteligenci využívají k urychlení kreativní produkce, rychlejšímu testování variant a spouštění kampaní během několika dní namísto týdnů. Tyto nástroje kombinují rychlost, automatizaci a inteligentní návrhy, které vám pomohou vytvořit reklamní texty, navrhnout grafické prvky a naplánovat kampaně pro celý funnel pouhými několika kliknutími.
Výsledek? Přehlednější pracovní postupy, rychlejší spuštění a kampaně, které dosahují lepších výsledků ve všech kanálech.
V tomto průvodci si projdeme nejlepší generátory kampaní s umělou inteligencí, které jsou dnes k dispozici, porovnáme jejich funkce a pomůžeme vám vybrat ten, který vyhovuje potřebám vašeho týmu.
🔎 Věděli jste, že AI je stále lepší v psaní reklam a její rychlost je bezkonkurenční? Společnost JPMorgan Chase zaznamenala nárůst míry prokliku o 450 % po přechodu na reklamní texty psané pomocí AI.
Přehled nejlepších generátorů kampaní s umělou inteligencí
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|*Ceny
|ClickUp
|• AI generované kampaně, reklamní texty a kreativní koncepty • AI pro komplexní plánování kampaní a tvorbu strategií • Agenti pro automatizaci pracovních postupů, publikování a reportování
|Marketingové týmy, které chtějí plánovat, vytvářet a realizovat kampaně na jedné platformě
|Zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|HubSpot Campaign Assistant
|• Generujte reklamní texty, e-maily a vstupní stránky během několika minut • Integrované propojení s HubSpot CRM
|Marketéři, kteří již používají HubSpot CRM a chtějí rychle vytvářet obsah v souladu se značkou
|Zdarma
|ActiveCampaign
|Podniky chtějí personalizované marketingové kampaně založené na datech s automatizací.
|Podniky, které chtějí personalizované, datově řízené marketingové kampaně s automatizací
|Placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|AdCreative. ai
|• AI generované reklamní kreativy, bannery a příspěvky během několika sekund • Prediktivní skórování pro vysoce výkonné reklamy
|Týmy, které potřebují vizuální prvky a texty reklam zaměřené na konverzi ve velkém měřítku
|Placené tarify začínají na 25 $/měsíc.
|StoryLab. ai
|• Reklamní texty, blogové příspěvky a obsah pro sociální sítě generované umělou inteligencí • Přizpůsobte nápady do různých formátů
|Malé týmy nebo samostatní marketéři, kteří chtějí rychle vytvářet obsah pro více kanálů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|Creatify
|• Videoreklamy generované umělou inteligencí na základě zadání • Integrované šablony pro různé formáty
|Značky, které chtějí rychle spustit videoreklamy na sociálních médiích bez vysokých produkčních nákladů
|Placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|Quickads
|• Reklamní texty a kreativy za méně než 60 sekund • Možnosti exportu na více platforem
|Marketéři, kteří potřebují rychlé a okamžitě použitelné reklamní kreativy pro více platforem
|Placené tarify začínají na 79 $/měsíc.
|Pencil AI
|• Reklamní texty a kreativy přizpůsobené značce • Prediktivní hodnocení výkonu
|Týmy, které provádějí průběžné reklamní kampaně a chtějí kreativní rozhodnutí podložená daty.
|Placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|Chytře
|• Automatizované testování a optimalizace kreativních prvků • Integrace s hlavními reklamními platformami
|Týmy na podnikové úrovni, které spravují rozsáhlé kampaně na sociálních médiích
|Ceny na míru
|Predis. ai
|• Reklamy, videa a příspěvky generované umělou inteligencí • Návrhy popisků a hashtagů
|Značky zaměřené na sociální sítě, které potřebují rychlé kreativní obsahy přizpůsobené konkrétním platformám
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 23 $/měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je generátor kampaní s umělou inteligencí?
Generátor kampaní s využitím umělé inteligence je marketingový nástroj, který využívá umělou inteligenci k plánování, vytváření a optimalizaci multikanálových kampaní – často za zlomek času, který by to trvalo tradičními metodami.
Zaujalo vás to? Zde najdete odpovědi na některé otázky, které můžete mít jako začínající praktik marketingu založeného na umělé inteligenci.
⭐️ Jak AI mění způsob, jakým marketéři vytvářejí a realizují kampaně? AI transformuje tvorbu kampaní z manuálního, sekvenčního procesu na automatizovaný, dynamický pracovní postup. Umí:
- Vytvořte během několika sekund několik variant reklam přizpůsobených různým cílovým skupinám.
- Navrhujte reklamní texty a designové koncepty s vysokou konverzí.
- Optimalizujte načasování a umístění kampaní na sociálních médiích.
- Neustále se učte z údajů o výkonu a vylepšujte své strategie.
Příklad: 75 % marketérů má pocit , že AI jim dává konkurenční výhodu.
⭐️ Proč automatizace + personalizace = lepší výsledky?Díky tomu, že AI zvládá náročnou práci spojenou s tvorbou a plánováním reklam, se marketéři mohou soustředit na strategii a storytelling. Automatizace urychluje realizaci, zatímco personalizace založená na AI zajišťuje, že každý kus obsahu osloví správné publikum, což zvyšuje míru zapojení a konverze.
⭐️ AI vs. tradiční metody: Jaký je rozdíl/přidaná hodnota?Tradiční generování kampaní vyžaduje ruční výzkum, tvorbu obsahu a koordinaci napříč platformami. Nástroje AI tyto kroky integrují a nabízejí plynulou integraci mezi plánováním kampaní, tvorbou obsahu a sledováním výkonu. To snižuje složitost a dává týmům více času soustředit se na celkové marketingové strategie. Pozoruhodných 79 % marketérů zdůrazňuje roli AI při zefektivňování procesů a zvyšování produktivity.
🧠 Fakt: Mnoho generátorů kampaní využívajících umělou inteligenci používá strojové učení, aby se neustále učily z každé kampaně, což znamená, že vaše další kampaň bude vždy chytřejší než ta předchozí.
Co byste měli hledat v generátoru kampaní s umělou inteligencí?
Výběr správného generátoru kampaní s umělou inteligencí spočívá v nalezení nástroje, který odpovídá vašim cílům, pracovním postupům a rozpočtu. Minimálně hledejte:
- Podpora více kanálů, takže můžete na jednom místě vytvářet reklamy, videoreklamy a příspěvky na sociálních médiích pro více platforem.
- Personalizační funkce pro přizpůsobení reklamních kreativ a sdělení konkrétním cílovým skupinám
- Funkce automatizace, jako je plánování, A/B testování a optimalizace na základě klíčových metrik.
- Nástroje pro spolupráci pro sladění marketingových, designových a obsahových týmů
- Šablony reklam a kreativní prvky pro zrychlení tvorby obsahu bez ztráty kvality.
- Analytika a reportování pro sledování výkonu a měření návratnosti investic ve vztahu k cílům kampaně.
💡 Tip pro profesionály: Pokud realizujete kampaně ve velkém měřítku, vyberte si generátor marketingových kampaní s umělou inteligencí, který se hladce integruje do vašich stávajících marketingových nástrojů, aby váš tým trávil méně času přepínáním mezi nástroji a více času optimalizací kampaní.
Nejlepší nástroje AI pro tvorbu kampaní
Od generování reklamních kreativ a videoreklam až po plánování příspěvků na sociálních médiích – dnešní generátory kampaní s umělou inteligencí pomáhají vytvářet reklamy a spouštět multikanálové marketingové kampaně pouhými několika kliknutími.
Zde jsou nejlepší nástroje, které mohou zvýšit výkonnost vašich kampaní:
1. ClickUp (nejlepší pro efektivní realizaci kampaní a spolupráci)
Pokud jste si někdy přáli, abyste mohli spravovat celou svou marketingovou kampaň z jednoho místa a AI za vás udělala všechnu těžkou práci, ClickUp je pro vás jako stvořený.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která spojuje správu projektů, spolupráci na dokumentech, týmový chat a umělou inteligenci nové generace do jedné jednotné platformy. To znamená, že vaše kampaně, kreativní materiály, konverzace a analytické údaje jsou všechny na jednom místě a jsou podporovány umělou inteligencí.
Od nápadu po realizaci a optimalizaci – funkce ClickUp založené na umělé inteligenci vám umožní pracovat rychleji, lépe spolupracovat a dosahovat měřitelných výsledků, což z něj činí komplexní řešení pro marketingové týmy.
Proč je AI ClickUp přelomová pro tvorbu kampaní
Většina marketingových týmů se topí v nesourodých nástrojích a roztříštěných informacích. ClickUp tento problém řeší pomocí skutečné konvergence – spojuje veškerou vaši práci, znalosti a komunikaci a vylepšuje je pomocí výkonné a praktické AI.
Seznamte se s ClickUp Brain, vaším partnerem pro kampaně.
- Okamžité přehledy a nápady pro kampaně: Stačí zadat cíl nebo zadání kampaně a ClickUp Brain vygeneruje podrobný přehled, osnovu nebo nápady na obsah přizpůsobené vašemu publiku a kanálům.
- Chytré návrhy, kdekoli: Potřebujete poutavý předmět e-mailu, nový úhel pohledu na reklamu nebo rychlý souhrn schůzky? ClickUp Brain je vždy po ruce, aby vám pomohl, přímo tam, kde pracujete, s přístupem k několika pokročilým modelům AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini.
- Kompletní pracovní postup kampaně: Požádejte ClickUp Brain, aby se poučil z předchozích kampaní a vytvořil kontextové úkoly, podúkoly a přiřadil značky pro vaše nejnovější marketingové kampaně.
📌 Příklad: Plánujete kampaň k návratu do školy? Stačí zadat svůj požadavek do ClickUp Brain a ten okamžitě vytvoří komplexní brief kampaně, který můžete proměnit v úkoly a sdílet se svým týmem.
Zde je ukázka fungování ClickUp Brain👇
Zdesetinásobte své kampaně s ClickUp Brain MAX: Perfektní AI desktopový pomocník pro marketéry
- Plná automatizace kampaní: Vytvářejte plány kampaní, obsah a dokonce i analýzy po skončení kampaní několika kliknutími. Už nemusíte přepínat mezi různými nástroji AI pro různé potřeby.
- Praktická doporučení: Brain MAX nejen vytváří, ale také vám pomáhá optimalizovat. Získejte návrhy na vylepšení vaší kampaně, od načasování přes sdělení až po kombinaci kanálů.
- Vytváření úkolů pomocí hlasu: Pomocí hlasu můžete nahrávat poznámky, vytvářet úkoly kampaně (a podúkoly), provádět vyhledávání v připojeném pracovním prostoru a mnoho dalšího, a to ve 40 jazycích! Díky funkci Talk to text nebylo nikdy snazší vytvářet kampaně, vymýšlet nápady (bez klíčových slov) a dokončovat práci.
📌 Příklad: Chystáte multikanálovou kampaň k Black Friday? S Brain MAX můžete vytvořit podrobný plán kampaně, přidělit úkoly svému týmu, navrhnout propagační e-maily a příspěvky na sociálních sítích a dokonce získat doporučení založená na umělé inteligenci ohledně nejvhodnějšího času pro spuštění kampaně a prioritních kanálů – to vše v rámci jednoho plynulého pracovního postupu.
Podívejte se na toto video a dozvíte se o chytřejším a rychlejším způsobu, jak věci zařídit. 🧠✨
AI agenti: Vaši neustále dostupní asistenti pro kampaně
- Automatizujte rutinní práce: AI agenti zvládají opakující se úkoly, jako je přidělování práce, zasílání připomínek, aktualizace stavů a generování souhrnů.
- Udržujte kampaně na správné cestě: agenti zasílají upomínky o termínech, vytahují zprávy o výkonu a zajišťují, aby nic neuniklo vaší pozornosti.
- Získejte kompletní plán s úkoly a podúkoly: AI agenti mohou vytvořit kompletní rámec a pracovní postup pro vaši kampaň.
📌 Příklad: Schválíte zadání kampaně a agent AI okamžitě přidělí úkoly vašemu týmu, naplánuje schůzky k projednání a nastaví připomenutí – bez nutnosti ručního sledování. Podívejte se, jak to funguje. 👇🏼
Obsah, pracovní postupy a plánování založené na umělé inteligenci
- Automaticky plánujte úkoly kampaně, schůzky a termíny pomocí kalendáře ClickUp. Optimalizuje časové osy a odesílá chytrá připomenutí, aby vám nic neuniklo.
- Zaznamenávejte a shrňujte schůzky týkající se kampaní a poté automaticky vytvářejte úkoly, které lze realizovat, aby projekty pokračovaly dál, pomocí ClickUp AI Notetaker.
- Nechte AI, aby se postarala o rutinní úkoly – přiřazování úkolů, aktualizace stavu a oznámení pomocí ClickUp Automations – aby se váš tým mohl soustředit na strategii a kreativitu.
- Okamžitě vyhledávejte materiály kampaně, úspěšné varianty reklam nebo nejnovější návrhy – díky Enterprise AI Search už nemusíte prohledávat složky nebo e-maily.
Analýzy, reporty a optimalizace – poháněné umělou inteligencí
- Sledujte výkonnost kampaní v reálném čase pomocí přizpůsobitelných ClickUp Dashboards poháněných umělou inteligencí.
- Analýza založená na umělé inteligenci: Měření návratnosti investic, sledování klíčových ukazatelů výkonnosti a získávání praktických poznatků pro neustálé zlepšování.
Sjednocené pracovní prostředí pro úspěšné kampaně
- Konvergovaná platforma: Projektový management, dokumenty, chat a AI spolupracují, takže můžete vytvářet, spouštět a optimalizovat kampaně rychleji, s menším třením a větším dopadem.
- Spolupráce v reálném čase: ClickUp Chat, integrovaný chat, komentáře a sdílené dokumenty ClickUp Docs zajišťují, že všichni členové týmu jsou v obraze a zapojení, ať už jsou v kanceláři, nebo pracují na dálku.
Díky umělé inteligenci a správě všeho na jednom místě transformuje ClickUp realizaci kampaní na strategický, efektivní proces, který přináší výsledky.
Šablony, integrace a škálovatelnost
- Šablona ClickUp Campaign Plan Template je komplexní, ihned použitelná šablona pro organizaci, plánování a sledování všech aspektů vaší kampaně od začátku do konce.
Funkce ClickUp, jako jsou vlastní stavy, vlastní pole a vlastní zobrazení, vám umožňují sledovat průběh kampaně, organizovat důležité podrobnosti, jako je rozpočet a vlastnictví, a vizualizovat celý pracovní postup ve formátech, jako jsou seznam, Ganttův diagram, pracovní zátěž a kalendář.
Šablony jako ClickUp Marketing Campaign Management Template a ClickUp Campaign Brief Template vám pomohou snadno plánovat, spouštět a sledovat kampaně a zároveň zajistí, že každý brief bude jasný, sladěný a proveditelný pro týmy i zainteresované strany.
- Propojte ClickUp s Google Ads, e-mailovými platformami, CRM a dalšími službami a vytvořte si jednotný marketingový stack pomocí integrace ClickUp.
- Robustní ovládací prvky pro ochranu soukromí a škálovatelnost pro týmy jakékoli velikosti s podnikovou úrovní zabezpečení ClickUp.
Sarah Lively, ředitelka sociálních médií v Cartoon Network, říká o ClickUp jako jediném zdroji pravdy pro tým:
Můžeme jednat opravdu velmi rychle, protože máme jeden zdroj pravdivých informací, který obsahuje všechny potřebné podrobnosti. Můžeme také být velmi přesní v tom, co zveřejňujeme na sociálních médiích, protože máme stavy úkolů, které zabraňují chybám.
Můžeme jednat opravdu velmi rychle, protože máme jeden zdroj pravdivých informací, který obsahuje všechny potřebné podrobnosti. Můžeme také být velmi přesní v tom, co zveřejňujeme na sociálních médiích, protože máme stavy úkolů, které zabraňují chybám.
Nejlepší funkce ClickUp
- AI generované kampaně, reklamní texty a kreativní koncepty od nejlepších AI modelů na světě.
- AI agenti pro bezdotykové zadávání úkolů, schvalování, plánování a reporting
- Kalendář s podporou AI pro chytré plánování a správu termínů
- Dashboardy a analytické nástroje v reálném čase přímo propojené s cíli kampaně
- Konvergovaná platforma pro správu kampaní, spolupráci na obsahu a komunikaci
- AI Notetaker pro zápisy ze schůzek a okamžité vytváření úkolů
- Přizpůsobitelné šablony, stavy, pole a zobrazení
- Hluboká integrace s marketingovými nástroji a CRM systémy
Omezení ClickUp
- Šíře funkcí může vést k delší době učení pro týmy, které s platformami s kompletní sadou funkcí začínají.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 poznamenává:
Nový Brain MAX výrazně zvýšil moji produktivitu. Možnost používat více modelů AI, včetně pokročilých modelů uvažování, za dostupnou cenu usnadňuje centralizaci všeho na jedné platformě. Funkce jako převod hlasu na text, automatizace úkolů a integrace s jinými aplikacemi činí pracovní postup mnohem plynulejším a chytřejším.
Nový Brain MAX výrazně zvýšil moji produktivitu. Možnost používat více modelů AI, včetně pokročilých modelů uvažování, za dostupnou cenu usnadňuje centralizaci všeho na jedné platformě. Funkce jako převod hlasu na text, automatizace úkolů a integrace s jinými aplikacemi činí pracovní postup mnohem plynulejším a chytřejším.
📚 Bonusové čtení: Chcete se dozvědět více o provozování vysoce výkonného marketingového nástroje pro generování příjmů s ClickUp a AI? Stáhněte si příručku hned teď! 👇🏼
2. HubSpot Campaign Assistant (nejlepší pro generování kampaní v rámci ekosystému CRM)
HubSpot Campaign Assistant je nástroj založený na umělé inteligenci, který je přímo integrován do platformy HubSpot a pomáhá marketingovým týmům vytvářet texty pro reklamy, vstupní stránky a marketingové e-maily. Stačí zadat několik podrobností, jako je váš produkt, cílová skupina a tón, a během několika minut vygeneruje přizpůsobený text připravený k použití.
Funguje v reklamách Google Search, Facebook a LinkedIn, ale také v e-mailech a na vstupních stránkách, takže můžete připravit více kampaní na jednom místě. Tento nástroj eliminuje potíže s prázdnou stránkou a urychluje tvorbu kampaní pro více kanálů.
Klíčovou výhodou je jeho hluboká integrace s CRM a marketingovými nástroji HubSpot. Generovaný obsah můžete odesílat přímo do svých kampaní, propojit jej s údaji o zákaznících a sledovat výkonnost bez nutnosti přepínání mezi platformami.
Díky tomu je ideální pro týmy, které již používají HubSpot pro správu potenciálních zákazníků a automatizaci, protože umožňuje vytvářet, realizovat a vyhodnocovat kampaně v jednom propojeném pracovním prostoru. Pro větší flexibilitu můžete obsah také zkopírovat a použít mimo HubSpot.
Nejlepší funkce HubSpot Campaign Assistant
- Vytvářejte texty pro landing page, marketingové e-maily a reklamy během několika minut.
- Vytvářejte více variant reklam přizpůsobených různým platformám nebo cílovým skupinám.
- Uchovávejte a vracejte se k předchozím návrhům, abyste je mohli porovnávat a vylepšovat.
- Snadno použitelné rozhraní s minimálním nastavením, které nevyžaduje žádné zkušenosti s AI ani programováním.
Omezení asistenta kampaní HubSpot
- Nejlépe funguje pro marketéry, kteří již používají CRM a Marketing Hub od HubSpot.
- Primárně zaměřené na text a mohou vyžadovat ruční úpravy pro dokonalý kreativní výsledek.
Ceny asistenta kampaní HubSpot
- Zdarma
Hodnocení a recenze HubSpot Campaign Assistant
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Campaign Assistant
Od e-mailového marketingu a tvorby vstupních stránek po plánování sociálních médií, optimalizaci SEO a integraci CRM – HubSpot poskytuje komplexní řešení, které pokrývá všechny fáze zákaznické cesty.
Od e-mailového marketingu a tvorby vstupních stránek po plánování sociálních médií, optimalizaci SEO a integraci CRM – HubSpot poskytuje komplexní řešení, které pokrývá všechny fáze zákaznické cesty.
📚 Související článek: Zde je kontrolní seznam marketingové kampaně, který vám pomůže ujistit se, že jste před spuštěním kampaně pokryli všechny kroky – od nápadu po realizaci.
3. ActiveCampaign (nejlepší pro automatizované e-mailové kampaně a zákaznické cesty)
ActiveCampaign kombinuje generování obsahu pomocí umělé inteligence se svou robustní platformou pro automatizaci marketingu, což usnadňuje navrhování cílených kampaní v e-mailech, sociálních médiích a reklamách. Můžete generovat předměty, texty a reklamní texty a zároveň přizpůsobovat zprávy různým segmentům svého publika.
Podporuje multikanálové kampaně a využívá data o chování zákazníků k personalizaci nabídek a výzev k akci. Umělá inteligence pomáhá vylepšovat obsah pro větší zapojení, zatímco automatizace zajišťuje, že se zprávy dostanou ke správným lidem ve správný čas.
Síla ActiveCampaign spočívá v jeho schopnosti propojit tvorbu kampaní přímo s mapováním zákaznické cesty. Můžete vytvářet sekvence, spouštět komunikaci na základě interakcí a sledovat výkon – to vše na jedné platformě.
Díky kombinaci generování obsahu pomocí umělé inteligence a automatizace je tento nástroj vhodný pro týmy, které chtějí chytřejší kampaně založené na datech, aniž by musely používat různé nástroje pro copywriting, segmentaci a doručování.
📮ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Prediktivní obsah a optimalizace času odeslání založené na umělé inteligenci
- Multikanálová automatizace pro e-maily, sociální média a reklamy
- Pokročilá segmentace pro personalizované marketingové kampaně
- Integrovaný CRM systém pro hladkou koordinaci prodeje a marketingu
Omezení ActiveCampaign
- Plně funkční automatizace vyžaduje vyšší úroveň tarifů.
- Náklady rychle rostou s tím, jak se rozšiřuje váš seznam kontaktů.
Ceny ActiveCampaign
- Začátečník: 15 $/měsíc
- Plus: 49 $/měsíc
- Profesionální: 79 $/měsíc
- Podnik: 145 $/měsíc
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ActiveCampaign
Recenzent G2 sdílí:
V ActiveCampaign je velmi snadné konfigurovat kontakty, e-mailové kampaně a automatizace, abych efektivně oslovil své publikum. Snadno mohu sledovat výkonnost svých kampaní a v případě potřeby je upravit.
V ActiveCampaign je velmi snadné konfigurovat kontakty, e-mailové kampaně a automatizace, abych efektivně oslovil své publikum. Snadno mohu sledovat výkonnost svých kampaní a v případě potřeby je upravit.
📚 Přečtěte si také: Potřebujete plug-and-play řešení, abyste mohli rychle spustit svou další reklamní kampaň? Tyto reklamní šablony vám pomohou.
4. AdCreative. ai (Nejlepší pro vytváření reklamních kreativ s vysokou konverzí pomocí AI)
AdCreative.ai je platforma založená na umělé inteligenci, která pomáhá marketérům rychle vytvářet reklamní kreativy zaměřené na konverzi a vizuály pro sociální média. Zadáním podrobností o produktu, cílové skupině a značkových aktivech můžete během několika minut vygenerovat několik variant reklam.
Tento nástroj využívá strojové učení založené na milionech vysoce výkonných reklam a navrhuje rozvržení, nadpisy a výzvy k akci, které jsou optimalizovány pro kliknutí a konverze.
Podporuje populární kanály jako Facebook, Instagram, Google a LinkedIn, takže můžete snadno vytvářet kreativní obsah specifický pro danou platformu, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly. Můžete také nahrát vlastní sadu značky, včetně barev, písem a log, aby každý výstup odpovídal vaší značce.
AdCreative. ai se integruje s nástroji jako Google Ads a Facebook Ads Manager, což vám umožňuje odesílat kreativy přímo do vašich reklamních kampaní za účelem testování a sledování výkonu.
To je obzvláště užitečné pro týmy, které realizují rozsáhlé reklamní kampaně a chtějí ušetřit čas na opakované designové práce a zároveň zlepšit kreativní výkonnost pomocí doporučení podložených daty.
Nejlepší funkce AdCreative. ai
- Reklamní kreativy, bannery a příspěvky na sociálních médiích generované umělou inteligencí během několika sekund
- Prediktivní skórování pro upřednostnění vysoce výkonných variant reklam
- Více variant reklam pro split testing a optimalizaci
- Integrace s hlavními reklamními platformami pro plynulé publikování
Omezení AdCreative. ai
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené pro pokročilé potřeby značky nebo rozvržení.
- Nejlepší výsledky závisí na připojení k aktivním reklamním účtům pro zpětnou vazbu o výkonu.
Ceny AdCreative. ai
- Začátečník: 39 $/měsíc
- Profesionální: 249 $/měsíc
- Ultimate: 599 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze AdCreative. ai
- G2: 4,3/5 (782 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AdCreative. ai
Recenzent G2 sdílí:
Na AdCreative.ai se mi nejvíc líbí, kolik času mi ušetří. S tímto nástrojem mohu několika kliknutími vytvořit desítky profesionálně vypadajících reklamních bannerů.
Na AdCreative.ai se mi nejvíc líbí, kolik času mi ušetří. S tímto nástrojem mohu několika kliknutími vytvořit desítky profesionálně vypadajících reklamních bannerů.
📚 Přečtěte si také: V tomto průvodci rychlým prováděním kampaní se dozvíte, jak rychle se pohybující týmy dosahují lepších výsledků.
5. StoryLab. ai (nejlepší pro AI generované reklamní texty a podněty pro obsah na sociálních sítích)
StoryLab.ai je nástroj pro tvorbu obsahu založený na umělé inteligenci, který pomáhá marketérům vytvářet texty kampaní pro více kanálů na jednom místě. Podporuje formáty jako popisky na sociálních médiích, reklamní texty, e-mailové sekvence, osnovy blogů a scénáře videí, což usnadňuje udržování konzistentnosti sdělení napříč platformami.
Začněte zadáním krátkého popisu vaší kampaně nebo produktu, výběrem tónu komunikace a typu obsahu. StoryLab.ai vygeneruje návrh obsahu, který můžete upravit nebo vylepšit.
Síla této platformy spočívá v široké škále šablon, které pokrývají vše od reklam na Facebooku a LinkedIn až po popisy na YouTube a nadpisy na vstupních stránkách. Obsahuje také funkci „regenerace“, která vám nabízí několik variant jedné myšlenky, takže můžete rychle otestovat A/B zprávy. U probíhajících kampaní můžete ukládat a organizovat své oblíbené podněty nebo výstupy, což usnadňuje správu knihovny opakovaně použitelných nápadů na obsah.
Nejlepší funkce StoryLab. ai
- Reklamní texty, blogové příspěvky a obsah sociálních médií generované umělou inteligencí
- Přizpůsobení obsahu pro multikanálový marketing
- Kreativní podněty pro inspiraci kampaní
- Jednoduché rozhraní pro spolupráci
Omezení StoryLab. ai
- Omezené pokročilé funkce formátování nebo designu
- Nejlépe funguje pro textový obsah, nikoli pro vizuální obsah.
Ceny StoryLab. ai
- Bezplatný tarif
- Pro: 15 $/měsíc
- Neomezený: 19 $/měsíc
Hodnocení a recenze StoryLab. ai
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
🔎 Věděli jste? Správa kampaní v izolovaných systémech vás zpomaluje. Naučte se, jak centralizovat provádění kampaní a mít vše na jednom místě.
6. Creatify (nejlepší pro přeměnu informací o produktech na hotové video reklamy)
Creatify je platforma založená na umělé inteligenci, která se zaměřuje na vytváření krátkých videoreklam, které lze použít na sociálních médiích, jako jsou Facebook, Instagram, TikTok a YouTube. Vy zadáte podrobnosti o svém produktu nebo kampani, jako jsou klíčové prodejní argumenty, cílová skupina a požadovaný styl, a Creatify automaticky vygeneruje videoreklamy doplněné o vizuální prvky, textové překryvy a hudbu.
Jednou z jeho hlavních výhod je schopnost rychle vytvořit více variant reklamy, což usnadňuje testování různých kreativních úhlů a zjištění, co nejlépe rezonuje s vaším publikem. Nástroj také podporuje snadnou úpravu, takže můžete upravovat text, nahrazovat vizuály nebo upravovat načasování, aniž byste museli začínat od nuly.
Protože Creatify zvládá celý proces – od generování reklamních konceptů až po produkci hotových videí – je vhodný pro malé podniky, marketingové týmy nebo e-commerce značky, které chtějí profesionálně vypadající videoreklamy, aniž by musely investovat do složitých editačních programů nebo specializovaných týmů pro produkci videí.
Nejlepší funkce Creatify
- Videoreklamy generované umělou inteligencí na základě jednoduchých pokynů
- Integrované šablony pro různé formáty reklam a platformy
- Přizpůsobitelné možnosti brandingu a zasílání zpráv
- Rychlý export pro platformy jako Facebook, Instagram a TikTok
Omezení Creatify
- Omezené pokročilé funkce úprav ve srovnání s profesionálním video softwarem
- Nejlépe funguje pro krátký marketingový obsah.
Ceny Creatify
- Zdarma
- Začátečník: 39 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Creatify
- G2: 4,5/5 (485+ recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
Co říkají skuteční uživatelé o Creatify
Recenzent G2 sdílí:
Opravdu oceňuji, jak snadné je používání Creatify AI. Platforma je intuitivní, i když nejste technicky zdatní, což činí celý proces tvorby videa bezproblémovým.
Opravdu oceňuji, jak snadné je používání Creatify AI. Platforma je intuitivní, i když nejste technicky zdatní, což činí celý proces tvorby videa bezproblémovým.
📚 Přečtěte si také: Od psaní poutavých textů po plánování spuštění – tento průvodce správou e-mailových kampaní vám pomůže vše zefektivnit.
7. Quickads (nejlepší pro automatické generování variant reklam pro sociální média)
Quickads je platforma pro tvorbu reklam založená na umělé inteligenci, která pomáhá marketérům a majitelům malých podniků vytvářet reklamy pro více kanálů během několika minut. Nejprve zadáte základní informace o svém produktu, cílové skupině a cílech kampaně a platforma vygeneruje reklamní kreativy, texty a varianty přizpůsobené vašim zadáním.
Podporuje širokou škálu reklamních formátů, včetně příspěvků na sociálních médiích, bannerových reklam a video skriptů, díky čemuž je univerzální pro týmy provozující multikanálové kampaně. Nástroj také umožňuje rychlé přizpůsobení, takže před publikováním můžete upravit text, barvy a vizuální prvky tak, aby odpovídaly stylu vaší značky.
Díky důrazu na rychlost a jednoduchost je Quickads obzvláště užitečný pro firmy, které potřebují vytvářet a testovat mnoho verzí reklam, aniž by musely trávit dny navrhováním designu nebo psaním textů. Je to praktická volba pro týmy, které chtějí spouštět kampaně rychleji a zároveň si ponechat kreativní produkci v rámci firmy.
Nejlepší funkce Quickads
- Reklamní texty a kreativy generované umělou inteligencí za méně než 60 sekund
- Možnosti exportu na více platforem, jako jsou Facebook, Instagram, Google a další.
- Automatické varianty reklam pro split testing
- Jednoduché rozhraní pro neprofesionální designéry
Omezení Quickads
- Méně možností přizpůsobení ve srovnání s pokročilými nástroji pro návrh
- Nejvhodnější pro krátkodobé kampaně nebo kampaně s rychlým návratem investic.
Ceny Quickads
- Začátečník: 79 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Agentura: 149 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quickads
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Quickads
Recenzent G2 sdílí:
Funkce QuickAds. ai pro vytváření obrazových reklam jedním kliknutím je revoluční. Je neuvěřitelně efektivní a během několika sekund poskytuje profesionální výsledky. Od té doby, co tento nástroj používám, ušetřil jsem spoustu času a peněz za design. Reklamy jsou poutavé a účinné, díky čemuž moje kampaně vynikají.
Funkce QuickAds. ai pro vytváření obrazových reklam jedním kliknutím je revoluční. Je neuvěřitelně efektivní a poskytuje profesionální výsledky během několika sekund. Od té doby, co tento nástroj používám, ušetřil jsem spoustu času a peněz za design. Reklamy jsou poutavé a účinné, díky čemuž moje kampaně vynikají.
📚 Související článek: Vytvářejte chytřejší strategie rychleji pomocí generátorů marketingových plánů založených na umělé inteligenci, které zkracují dobu plánování na polovinu.
8. Pencil AI (nejlepší pro testování a optimalizaci reklamních kreativ s využitím poznatků umělé inteligence)
Pencil AI využívá umělou inteligenci, aby pomohl marketingovým týmům vytvářet reklamní kreativy pro platformy jako Facebook, Instagram, YouTube a TikTok. Nejprve nahrajete své značkové materiály – loga, obrázky produktů a existující videa – a Pencil poté vygeneruje několik variant reklam, které budou odpovídat vašemu tónu a stylu.
Pencil se odlišuje svým „prediktivním“ přístupem. Umělá inteligence nejen vytváří reklamy, ale také analyzuje data o výkonu minulých kampaní a navrhuje kreativy s nejvyšší pravděpodobností úspěchu. Postupem času se učí, které vizuály, nadpisy a výzvy k akci fungují pro vaši značku nejlépe, takže budoucí reklamy jsou ještě cílenější.
Všechny vaše kampaně a zdroje jsou uloženy na jednom panelu, což usnadňuje testování variant a sledování výsledků. Díky tomu je Pencil obzvláště cenný pro týmy, které často realizují reklamní kampaně a chtějí zkrátit dobu výroby, přičemž výkonnostní data zůstávají ústředním bodem jejich kreativních rozhodnutí.
Nejlepší funkce Pencil AI
- Reklamní texty a kreativní prvky generované umělou inteligencí přizpůsobené vaší značce
- Prediktivní hodnocení výkonu pro různé varianty reklam
- Integrace brand kitů pro jednotný vizuální styl
- Více variant pro A/B testování
Omezení Pencil AI
- Pro dosažení nejlepších prediktivních výsledků je nutné mít připojené reklamní účty.
- Nejlépe funguje pro týmy, které provozují průběžné reklamní kampaně.
Ceny Pencil AI
- Základní verze: 14 $/měsíc
- Růst: 55 $/měsíc
- Výhoda: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Pencil AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Pencil AI
Jedná se o revoluční platformu. Zejména stojí za zmínku: všechny nejlepší modely GenAI na jednom místě, integrované údaje o výkonu pro optimalizaci produkce reklam, variace feedů pro škálování obsahu, vestavěná knihovna značek a chat-to-ads!
Jedná se o revoluční platformu. Zejména stojí za zmínku: všechny nejlepší modely GenAI na jednom místě, integrované údaje o výkonu pro optimalizaci produkce reklam, variace feedů pro škálování obsahu, vestavěná knihovna značek a chat-to-ads!
📚 Přečtěte si také: Tyto příklady kreativních briefů ukazují, jak zajistit, aby všichni byli na stejné vlně – ještě než začnete s tvorbou.
9. Smartly (nejlepší pro automatizaci reklam ve velkém měřítku a na více platformách)
Smartly je platforma pro kreativní automatizaci a nákup médií, která pomáhá značkám provozovat placené kampaně na hlavních sociálních médiích, včetně Facebooku, Instagramu, TikToku, Pinterestu a Snapchatu. Kombinuje tvorbu, testování a optimalizaci reklam v jednom pracovním prostoru, což týmům umožňuje navrhovat reklamní kreativy, nastavovat cílení a spouštět kampaně bez přepínání mezi nástroji.
Funkce automatizace platformy umožňují marketérům dynamicky aktualizovat reklamní kreativy a cílení na základě produktových feedů, segmentů publika nebo údajů o výkonu. To pomáhá udržovat reklamy relevantní a aktuální, ať už provádíte sezónní propagační akce nebo aktualizujete zprávy založené na skladových zásobách. Týmy mohou také provádět kreativní testování ve velkém měřítku, aby zjistily, které varianty fungují nejlépe, než se zaváží k rozpočtu.
Protože Smartly. io je přímo integrováno do platforem sociálních reklam, data o výkonu se vrací zpět do nástroje pro reportování v reálném čase. To usnadňuje rozpoznávání trendů, úpravu výdajů a replikaci vysoce výkonných kampaní. Velké značky často používají Smartly. io ke správě více kampaní a trhů najednou, což zefektivňuje pracovní postupy a snižuje manuální správu reklam.
Nejlepší funkce Smartly
- Automatizované testování a optimalizace kreativních prvků napříč platformami
- Integrace se všemi hlavními reklamními sítěmi sociálních médií
- Rozdělení rozpočtu pomocí umělé inteligence pro lepší návratnost investic
- Nástroje pro spolupráci pro kreativní a marketingové týmy
Omezení Smartly
- Vyšší ceny zaměřené na podnikové zákazníky
- Není ideální pro malé podniky s omezenými výdaji na reklamu.
Chytré stanovení cen
- Ceny na míru podle výdajů na reklamu a potřeb kampaně
Chytrá hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartly
Recenzent G2 sdílí:
Podporují téměř všechny nativní funkce Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization atd. Celou strukturu kampaně lze spravovat pomocí snadno použitelných automatizačních feedů Google Sheets. Rozpočet, kreativita, kopírování, cílení atd. – vše se spravuje živě z Google Sheets!
Podporují téměř všechny nativní funkce Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization atd. Celou strukturu kampaně lze spravovat pomocí snadno použitelných automatizačních feedů Google Sheets. Rozpočet, kreativita, kopírování, cílení atd. – vše se spravuje živě z Google Sheets!
📚 Přečtěte si také: Najděte nejlepší nástroje pro správu kampaní, abyste mohli plánovat, spouštět a optimalizovat kampaně od začátku do konce.
10. Predis. ai (nejlepší pro generování příspěvků na sociálních médiích a plánování nápadů)
Predis.ai je nástroj založený na umělé inteligenci, který pomáhá firmám vytvářet kompletní příspěvky na sociálních médiích, včetně vizuálů, popisků a hashtagů, na základě jednoduchého textového zadání. Můžete zadat stručný popis svého produktu, nabídky nebo kampaně a Predis automaticky vygeneruje obsah připravený k publikování, přizpůsobený platformám jako Instagram, Facebook, LinkedIn a dalším.
Tento nástroj obsahuje generátor obrázků s umělou inteligencí, přizpůsobitelné šablony a plánovač, takže můžete navrhovat a publikovat obsah, aniž byste museli přepínat mezi několika aplikacemi. Nabízí také analýzu konkurence a přehledy výkonnosti, díky kterým získáte data pro vylepšení své strategie na sociálních sítích.
Predis je vhodný pro malé a střední podniky a agentury, které chtějí udržovat aktivní a profesionální přítomnost na sociálních sítích, aniž by musely investovat velké prostředky do designu nebo copywritingu. Díky kombinaci nápadů, tvorby a plánování na jednom místě pomáhá týmům udržovat kampaně konzistentní a na správné cestě.
Nejlepší funkce Predis. ai
- Reklamní texty, videa a statické příspěvky na sociálních médiích generované umělou inteligencí
- Doporučení kreativních řešení specifická pro jednotlivé platformy a různé kanály
- Návrhy popisků a hashtagů pro zvýšení viditelnosti
- Vícejazyčná podpora pro globální kampaně
Omezení Predis. ai
- Omezené pokročilé funkce pro úpravu videa
- Nejlépe funguje pro marketingové strategie zaměřené na sociální sítě.
Ceny Predis. ai
- Zdarma
- Plus: 39 $/měsíc
- Edge: 79 $/měsíc
- Podnik: 249 $/měsíc
Predis. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Predis. ai
Recenzent G2 sdílí:
Skvělá aplikace pro všechny typy tvorby obsahu, jako jsou videa, obrázky a karusely.
Skvělá aplikace pro všechny typy tvorby obsahu, jako jsou videa, obrázky a karusely.
📚 Přečtěte si také: Od psaní reklamních textů po výběr nejlepších kreativních návrhů – AI v reklamě mění způsob práce marketérů.
Výhody použití AI pro generování kampaní
🔎 Věděli jste? Výrazná většina marketérů – až 85 % – využívá nástroje pro psaní nebo tvorbu obsahu založené na umělé inteligenci, aby vylepšili své marketingové aktivity.
Generátory kampaní s umělou inteligencí vám ušetří spoustu práce – šetří váš čas, zpřesňují vaše cílení a přinášejí kreativní nápady, které můžete využít na všech kanálech. Díky automatizaci a datům je plánování, vytváření a optimalizace kampaní mnohem snazší a efektivnější.
1. Rychlejší tvorba kampaníAI dokáže během několika minut vygenerovat reklamní texty, videoreklamy, příspěvky na sociálních sítích a šablony reklam, čímž zkracuje dobu od návrhu po spuštění.
⭐ Co to znamená: Marketéři pociťují přímé výhody v oblasti efektivity a produktivity díky zavedení technologie AI. 83,82 % respondentů uvedlo zvýšení produktivity od zavedení AI.
2. Konzistentní sdělení značkyIntegrované pokyny pro značku a ovládací prvky tónu hlasu zajišťují, že všechny reklamní kreativy budou v souladu s identitou vaší značky, bez ohledu na platformu.
3. Optimalizace založená na datechAI analyzuje historická data o výkonu a chování publika, aby doladila reklamní strategie, zlepšila míru prokliku a maximalizovala návratnost investic.
4. Personalizace ve velkém měřítkuAutomatizované přizpůsobení obsahu pomáhá přizpůsobit zprávy pro různé cílové skupiny, aniž byste museli ručně vytvářet více variant reklam.
5. Hladká realizace na více kanálechMnoho generátorů marketingových kampaní s využitím umělé inteligence je integrováno do platforem sociálních médií, reklamních sítí a nástrojů CRM, což usnadňuje koordinaci kampaní napříč kanály.
6. Nákladová efektivitaDíky snížení závislosti na externích kreativních zdrojích a minimalizaci pokusů a omylů mohou nástroje založené na umělé inteligenci pomoci snížit náklady na produkci kampaní.
📚 Přečtěte si také: Zkraťte čas potřebný k nastavení kampaně pomocí těchto šablon marketingových kampaní, které jsou navrženy pro rychlost a spolupráci.
Výzvy při používání AI pro generování kampaní
Generátory kampaní s umělou inteligencí mohou zefektivnit tvorbu reklam a zlepšit jejich výkonnost, ale zároveň s sebou přinášejí výzvy, které musí marketéři zvládnout.
1. Kontrola kvalityReklamní kreativy a texty generované umělou inteligencí mohou před zveřejněním vyžadovat lidskou kontrolu, aby byla zajištěna jejich přesnost, relevance a soulad se značkou.
📊 Fakt: 39 % marketérů uvádí , že neví, jak generativní AI bezpečně používat. Vyjadřují obavy ohledně její přesnosti a uvádějí, že k efektivnímu využití této technologie v práci je zapotřebí lidský dohled, řádné školení a důvěryhodná data o zákaznících.
2. Nadměrná závislost na automatizaciSpoléhání se při tvorbě obsahu výhradně na AI může vést k generickým nebo opakujícím se sdělením, což může časem snížit zájem publika.
3. Omezený kreativní kontextNástroje AI fungují nejlépe, když jsou vybaveny podrobnými pokyny a daty. Bez správných vstupů může výstup postrádat nuance potřebné pro konkrétní cíle kampaně.
4. Ochrana osobních údajů a dodržování předpisůPoužívání údajů o zákaznících pro personalizaci pomocí AI vyžaduje přísné dodržování předpisů na ochranu osobních údajů, jako jsou GDPR a CCPA, které ne všechny nástroje automaticky spravují.
🔍 Výzkum ukazuje: 40,44 % marketérů označilo obavy o ochranu osobních údajů za velkou výzvu při plné integraci a optimalizaci AI. To odráží rostoucí citlivost v oblasti nakládání s daty a etických úvah v aplikacích AI.
5. Složitost integraceNěkteré generátory marketingových kampaní využívající umělou inteligenci nemusí být plně kompatibilní s vaším stávajícím technologickým vybavením, což vyžaduje dodatečné nastavení nebo manuální procesy.
6. Náklady na předplatné a škálování AI nástroje sice šetří čas, ale pokročilé funkce, vyšší úrovně využití nebo podpora více značek mohou zvýšit náklady, zejména u velkých týmů.
📚 Přečtěte si také: Nastavujte rozpočty, sledujte výdaje a upravujte strategie v reálném čase s pomocí tohoto průvodce marketingovým rozpočtem.
Jak vybrat správný generátor kampaní s umělou inteligencí?
Výběr správného generátoru marketingových kampaní s umělou inteligencí závisí na cílech, rozpočtu a pracovních postupech vašeho týmu. Správná volba by měla být v souladu s cíli vaší kampaně a měla by se hladce integrovat do vašich marketingových nástrojů.
1. Definujte cíle své kampaněRozhodněte se, zda je vaší prioritou tvorba reklam, optimalizace cílení, generování videoreklam, tvorba příspěvků na sociálních médiích nebo komplexní správa kampaní.
2. Zkontrolujte možnosti AIHledejte funkce, jako jsou šablony reklam, více variant reklam, prediktivní analytika a personalizace, které odpovídají potřebám vaší kampaně.
3. Posuďte možnosti integraceVyberte si nástroj, který hladce spolupracuje s vašimi platformami sociálních médií, CRM a analytickými nástroji, aby se zefektivnily pracovní postupy.
4. Vyhodnoťte snadnost použitíUjistěte se, že platforma má intuitivní rozhraní, aby váš tým mohl rychle začít vytvářet reklamy a reklamní kreativy bez náročného zaučování.
5. Porovnejte cenové úrovněProjděte si všechny dostupné plány a zohledněte potenciální náklady na škálování, pokud se vaše kampaně nebo tým rozrostou.
6. Přečtěte si skutečné recenze uživatelůPodívejte se na recenze na G2 a Capterra, abyste pochopili výkon, kvalitu zákaznické podpory a potenciální omezení z pohledu uživatele.
🔎 Věděli jste? Dobrá propagační strategie je to, co odlišuje skvělé kampaně od těch, na které se rychle zapomene.
Realizujte kampaně rychleji díky AI
Generátory kampaní s umělou inteligencí mění pravidla hry pro marketéry. Pomáhají vám rychleji plánovat, vytvářet a optimalizovat reklamní kampaně, cíleněji oslovovat zákazníky a utrácet méně peněz. Potřebujete nové reklamní kreativy? Více variant? Úpravy specifické pro sociální sítě? Tyto nástroje vám ušetří práci s vytvářením reklam, takže se můžete soustředit na velké výhry.
A pokud chcete mít vše na jednom místě, ClickUp je pro vás to pravé. Je to aplikace pro vše, co souvisí s prací – kombinuje projektový management, tvorbu obsahu, spolupráci a AI na jedné platformě. S ClickUp Brain, Brain MAX a AI Agents můžete svou marketingovou kampaň realizovat od briefu až po spuštění, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a začněte spravovat své kampaně chytřejším způsobem.
Často kladené otázky
AI může výrazně urychlit tvorbu kampaní tím, že během několika minut vygeneruje reklamní texty, videoreklamy, příspěvky na sociálních médiích a šablony reklam. Využívá také poznatky založené na datech k optimalizaci cílení, personalizaci reklamních kreativ a postupnému zlepšování míry prokliku.
Na rozdíl od tradičních nástrojů, které se do značné míry spoléhají na ruční zadávání, generátory marketingových kampaní s umělou inteligencí automatizují tvorbu obsahu, navrhují různé varianty reklam a využívají údaje o výkonu k doladění kampaní napříč platformami.
AI může podporovat různé typy kampaní, včetně reklam na sociálních médiích, zobrazovaných reklam, e-mailových marketingových kampaní, videoreklam a multikanálových propagačních akcí pro uvedení produktů na trh nebo sezónní výprodeje.
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud poskytnete jasný popis kampaně, podrobnosti o cílové skupině, pokyny pro značku a veškeré relevantní údaje o výkonu z minulých kampaní.
Sledujte metriky, jako jsou míra konverze, míra prokliku, cena za akvizici a úroveň zapojení před a po zavedení nástroje AI, abyste mohli měřit jeho dopad na výkonnost kampaně.