20 bezplatných šablon seznamů úkolů Notion pro udržení produktivity

Šablony seznamů úkolů připravené k okamžitému použití šetří čas a uvolňují kapacitu. Dokonce vás motivují k tomu, abyste se do práce pustili, ať už jde o nákup potravin nebo uvedení produktu na trh.
Vytváření seznamů úkolů pro každý úkol nebo projekt je však vyčerpávající, zejména při používání nástrojů pro správu projektů, jako je Notion, kde mnoho možností není zdarma.
Tento blog shrnuje některé z nejlepších bezplatných šablon seznamů úkolů Notion pro všechny druhy úkolů. A pokud hledáte něco ještě rychlejšího, máme pro vás několik tipů od ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací, díky které pocítíte okamžité zvýšení produktivity.
Co dělá šablonu seznamu úkolů Notion dobrou?
Co vlastně odlišuje efektivní šablonu seznamu úkolů v Notion od pouhé digitální poznámky? Pojďme se na to podívat.
- Kategorizace úkolů: Vyberte si šablonu, která seskupuje úkoly pomocí značek, zobrazení tabule nebo filtrovaných seznamů, aby vám pomohla rychle se zorientovat a jednat.
- Pole pro termíny a připomenutí: Vyhledejte vestavěná pole pro termíny a volitelná připomenutí, abyste nezmeškali důležité termíny. Šablony s nativními připomenutími nebo poli kalendáře vám pomohou udržet synchronizaci s vašimi cíli.
- Viditelnost pokroku: Upřednostňujte šablony s vizuálními indikátory, jako jsou pruhy pokroku, stavové značky a sloupce Kanban, které nabízejí aktualizace v reálném čase a sledují, co je ještě třeba dokončit.
- Podpora poznámek a odkazů: Zajistěte, aby byl v každém úkolu prostor pro přidání poznámek, zdrojů nebo odkazů pro rychlou referenci.
- Opakovaně použitelné a flexibilní rozvržení: Vyberte si strukturu, kterou lze snadno duplikovat, přizpůsobit nebo škálovat pro různé projekty, cíle nebo pracovní postupy. Přednastavené tabulky a zobrazení se skvěle hodí pro jakékoli použití.
- Rychlá integrace: Vyberte si řešení pro seznamy úkolů, která lze propojit s externími nástroji, jako jsou správci schůzek a Pomodoro časovače, a zajistěte si tak produktivní pracovní schůzky a diskuse.
💡 Tip pro profesionály: Zkontrolujte, zda je platforma nebo aplikace kompatibilní s mobilními zařízeními. Pokud máte mnoho úkolů, musíte je mít možnost uzavřít i na cestách.
20 příkladů šablon seznamů úkolů pro Notion
🧠 Zajímavost: Nejstarší známý seznam úkolů pochází ze starověké Mezopotámie (kolem roku 2500 př. n. l.) – byl načmáraný na hliněné tabulce a obsahoval seznam přídělů piva pro dělníky!
S představou o tom, které šablony Notion upřednostnit, zde jsou nejlepší bezplatné šablony seznamů úkolů Notion dostupné na platformě:
Jednoduché šablony seznamů úkolů Notion pro začátečníky
1. Šablona jednoduchého týdenního seznamu úkolů
Šablona Simple Weekly To-Do List je tracker typu checklist, který vám pomůže přehledně zobrazit celý týden. Umožňuje vám přidávat a plánovat vaše cíle každý den a nabízí přehledné rozvržení, díky kterému snadno splníte všechny úkoly.
Díky jednoduché struktuře tohoto řešení pro seznamy úkolů zůstává vše přehledné, takže se můžete soustředit na práci.
Proč se vám bude líbit:
- Mějte přehled o měnících se prioritách díky flexibilnímu týdennímu plánování.
- Sledujte celkový pokrok v průběhu týdne na jedné obrazovce.
- Rychle se pusťte do správných úkolů díky přehlednému zobrazení kontrolního seznamu.
🔑 Ideální pro: Freelancery, kteří pracují na více malých projektech najednou, nebo kohokoli, kdo plánuje na týden dopředu.
➡️ Číst více: Jak sledovat úkoly v práci
2. Minimalistická šablona seznamu úkolů
Potřebujete trochu barev a hodně bílého prostoru, abyste se mohli soustředit? Šablona Minimalist TODO List je stvořená pro vás. Její rozložení s jedním řádkem eliminuje nutnost posouvání.
Tato jednoduchá šablona Notion obsahuje základní zaškrtávací políčka a přizpůsobitelný motiv. A pokud potřebujete motivační impuls, je zde také prostor pro zapisování citátů.
Proč se vám bude líbit:
- Soustřeďte se bez rušivých vlivů díky rozložení optimalizovanému pro bílé místo.
- Posilte pozitivní návyky díky prostoru pro motivační poznámky
- Přesouvejte se mezi úkoly rychleji s minimálním posouváním
🔑 Ideální pro: Designéry, studenty, minimalisty nebo milovníky produktivity, kteří chtějí elegantní a efektivní správu úkolů.
3. Šablona denních a týdenních seznamů úkolů
Pro uživatele, kteří potřebují přepínat mezi denním a týdenním plánováním, je šablona Denní a týdenní seznamy úkolů skvělou volbou, která vám pomůže udržet si přehled. Díky dvěma synchronizovaným zobrazením není třeba duplikovat úkoly; stačí snadno přepínat mezi svými prioritami.
Denní panel je navržen pro soustředěné plnění úkolů a pomáhá vám zvládnout urgentní úkoly a schůzky. Týdenní tabule naopak nabízí přehledný přehled nadcházejících cílů a milníků.
Proč se vám bude líbit:
- Sladěte práci a schůzky pomocí propojených zobrazení kalendáře
- Reagujte hladce na urgentní aktualizace díky sledování ve dvou panelech
- Udržujte si přehled o měnících se termínech díky plynulému přepínání mezi dny a týdny.
🔑 Ideální pro: Pracující profesionály, kteří plánují na několik dní dopředu, ale úkoly plní během několika hodin.
4. Šablona jednoduchého seznamu věcí na cestu s batohem
Plánujete někam vyrazit? Šablona Simple Packing List for Backpacking je ideální pro základní přípravu na cestu. Nabízí přizpůsobitelný seznam úkolů, které musí backpacker splnit, od cestovních dokladů po nezbytné gadgety.
Seznamy úkolů v šabloně jsou velmi přehledné, a to i pro začátečníky v Notion, s oddělenými sekcemi pro organizaci, základní potřeby, oblečení a toaletní potřeby.
Proč se vám bude líbit:
- Zkraťte čas potřebný na balení před cestou díky kontrolním seznamům rozděleným podle kategorií.
- Přidávejte poznámky a sdílejte aktualizace skupiny pomocí integrované možnosti komentářů.
- Díky předem připraveným popisům kategorií budete přesně vědět, kam se přidávají nové úkoly.
🔑 Ideální pro: Backpackery, sólo cestovatele a profesionály, kteří se připravují na cokoli od obchodních schůzek mimo město až po dlouho odkládané výlety autem.
Šablony seznamů úkolů Notion s Kanban tabulemi
5. Šablona seznamu úkolů podpory
Týmy, které chtějí zajistit, aby každý úkol vedl k dosažení konečných cílů projektu, ocení šablonu Seznam podpůrných úkolů. Její rozvržení pomáhá rozdělit úkoly podle termínu splnění, nadcházející úkoly a celkové týdenní úkoly.
Umožňuje také přidávat úrovně priority a typy úkolů pomocí barevně odlišených značek. Díky zobrazení všech úkolů ve formě kartiček udržuje toto řešení členy týmu v synchronizaci a minimalizuje nutnost řešení naléhavých situací.
Proč se vám bude líbit:
- Okamžitě identifikujte naléhavé úkoly pomocí vizuálních nápověd
- Snadno vyvažujte více ticketů pomocí značek přizpůsobených stavu
- Udržujte tým v souladu díky jednotnému přehledu úkolů
🔑 Ideální pro: týmy zákaznické podpory SaaS nebo agentury spravující velké množství servisních ticketů.
6. Šablona osobního seznamu úkolů bez grafů
Stresují vás grafy? Zjednodušte si práci pomocí šablony Osobní seznam úkolů bez grafů. Obsahuje tabuli ve stylu Kanban, která mapuje podrobnosti úkolů, termíny a priority, takže žádné grafy a žádný nepořádek.
Zahrnuje také kalendářové zobrazení pro časové plánování a vizuální přehlednost, aniž byste museli složitě hledat problémy ve vzorcích.
Proč se vám bude líbit:
- Snadno zvládněte dynamické plány napříč Kanbanovými pruhy pomocí drag-and-drop pohybu.
- Spravujte opakující se úkoly bez vizuálního nepořádku nebo přetížení daty.
- Snadno přizpůsobte toky úkolů díky flexibilitě bez grafů.
🔑 Ideální pro: Studenty nebo samostatně pracující profesionály, kteří chtějí jednoduché sledování úkolů.
🔍 Věděli jste, že... Dokončení úkolu vyvolává příval dopaminu, chemické látky, která vyvolává pocit pohody. Čím náročnější úkol, tím větší je tento příval a tím lépe se poté cítíte.
Přečtěte si také: Šablony seznamů úkolů zdarma v Excelu a ClickUp
7. Šablona seznamu úkolů
Šablona seznamu úkolů v aplikaci Notion vám umožní efektivněji vytvářet a plnit vaše cíle.
Úkoly na tabuli Kanban jsou rozděleny do stavů „Úkoly“, „Probíhá“ a „Hotovo“ pro rychlé zaznamenávání pokroku a aktivity jsou rozděleny podle termínů a časových os.
Nový úkol můžete vytvořit přímo z tabule a přidat popisy a obrázky, abyste poskytli lepší kontext.
Proč se vám bude líbit:
- Získejte dynamiku při menších úkolech pomocí značek fáze pokroku
- Vyřizujte opožděné úkoly rychleji díky seskupení podle termínu splnění
- Snadno upřednostňujte úkoly přidané na poslední chvíli díky flexibilnímu zobrazení seznamu.
🔑 Ideální pro: Všechny, kteří chtějí efektivně plnit základní nebo každodenní úkoly.
8. Šablona denního programu a seznamu úkolů
Šablona Denní program a seznam úkolů je vhodná pro týmy, které rády budují práci především kolem konečného cíle. Ačkoli má také zobrazení ve stylu tabule úkolů, šablona propojuje každý úkol s konkrétním programem.
Termíny a poznámky zajišťují komplexnost seznamu a pokrok se měří pro každý bod programu. Navíc můžete jediným kliknutím vytvářet nové položky.
Proč se vám bude líbit:
- Sladěte každodenní činnosti s výsledky propojením agend v úkolech.
- Zaznamenejte si důležité termíny rychle pomocí přehledných poznámek.
- Optimalizujte své pracovní vytížení pomocí týdenního přehledu nadcházejících úkolů a agend.
🔑 Ideální pro: Pracovníky na dálku nebo živnostníky s nabitým programem.
Nejlepší šablony seznamů úkolů Notion pro studenty
9. Roztomilý týdenní plánovač a šablona úkolů
Udržujte svou produktivitu estetickou a uklidňující díky šabloně Cute Weekly Planner & To-Do. Tento plánovač v pastelových barvách obsahuje květinové vzory, anime plakáty a zábavné samolepky, díky kterým bude odškrtávání úkolů o něco radostnější.
Obsahuje také samostatné sekce pro osobní a pracovní úkoly, které zajišťují vyváženou produktivitu. Šablona navíc umožňuje ukládat nové stránky, obrázky a dokončené úkoly.
Proč se vám bude líbit:
- Vytvořte motivující pracovní prostor s integrovanými vizuálními prvky
- Jasně oddělte osobní a pracovní priority pomocí rozdělených zobrazení.
- Ukládejte kreativní inspiraci společně s úkoly pomocí možností ukládání obrázků.
🔑 Ideální pro: studenty, kreativní profesionály a lifestyle blogery, kteří milují estetické prvky.
➡️ Číst více: Nejlepší systémy pro udržení produktivity
10. Jednoduchá šablona školního seznamu úkolů
Šablona Simple School To-Do List je pohodlný způsob, jak spravovat akademické, mimoškolní a osobní úkoly na jednom místě.
Výrazným prvkem jsou rychle přístupné kontrolní seznamy pro rutinní činnosti, jako jsou domácí úkoly a mimoškolní aktivity.
Šablona obsahuje také kalendář, ve kterém jsou zaznamenány termíny a nadcházející události. A pro všechny jednorázové úkoly slouží tabulka seznamu úkolů, do které můžete zaznamenat všechny předměty úkolů, termíny a nejnovější pokrok.
Proč se vám bude líbit:
- Buďte vždy o krok napřed díky jednoduchým a strukturovaným kontrolním seznamům.
- Skloubte akademické termíny s domácími povinnostmi díky podúkolům pro domácí aktivity.
- Sledujte mimoškolní aktivity bez námahy pomocí tabulky úkolů podle předmětů.
🔑 Ideální pro: Středoškoláky a vysokoškoláky, kteří spravují školní práci a zkoušky.
11. Šablona seznamu knih
Zahrnují vaše osobní nebo profesní vzdělávací plány studium nebo čtení? Šablona Seznam knih vám pomůže spravovat, co jste již přečetli a co ještě máte na seznamu knih k přečtení.
Díky úkolům ve stylu kartiček si můžete dokonce prohlédnout obálku a krátké anotace každé knihy.
Šablona obsahuje také pole pro odkazy na čtení nebo nákup, což usnadňuje sdílení nebo opětovné prohlížení. Navíc její chytré filtry vám ukážou, co je na řadě, a pomohou vám tak udržet vaše vzdělávací cíle na správné cestě.
Proč se vám bude líbit:
- Sledujte knihy vizuálně pomocí kombinovaného zobrazení obalů flash karet
- Ukládejte a znovu si prohlížejte důležité články pomocí uložených odkazů a poznámek.
- Snadno filtrujte připravované knihy pomocí inteligentního systému třídění.
🔑 Ideální pro: Náruživí čtenáři, studenti, organizátoři knižních klubů nebo recenzenti.
Šablony seznamů úkolů Notion pro profesionály
12. Šablona seznamu úkolů (blokování času + Pomodoro)
Šablona Seznam úkolů (Time Blocking + Pomodoro) pomáhá efektivně spravovat čas a práci.
Jeho tabulkové zobrazení je strukturováno do 30minutových časových bloků a buněk pro přidávání plánů. Pokud se váš plán změní, můžete jej také aktualizovat v sekci „revidovaný plán“, kde můžete porovnat změny. Aktualizace postupu navíc vyžaduje pouze jedno rychlé kliknutí.
Proč se vám bude líbit:
- Vylepšete svůj denní rytmus pomocí přizpůsobitelných nastavení časových bloků.
- Zamyslete se nad vzorci produktivity pomocí srovnání plánů vedle sebe.
- Snadno upravujte polední priority pomocí bloků Pomodoro s rychlou editací.
🔑 Ideální pro: studenty, programátory, spisovatele nebo pracovníky na dálku, kteří kombinují strukturované sprinty a techniky řízení času.
13. Plánovač pro lékaře/terapeuty: Šablona úkolů a klientů
Zabýváte se současně údaji o klientech, poznámkami ze sezení a úkoly? Šablona The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients v aplikaci Notion je pro vás jako stvořená.
Umožňuje vám ukládat všechny údaje o klientech a všechny související úkoly do složek. Šablona obsahuje také týdenní tabulky seznamů úkolů a prostor pro odkládání dokončených nebo uzavřených klientů.
Navíc je k dispozici hodiny v reálném čase, které sledují dobu trvání relace. ⏰
Proč se vám bude líbit:
- Spravujte poznámky ze schůzek a následné kroky pomocí složek specifických pro jednotlivé klienty.
- Zůstaňte přesní i během rušných dnů díky integrovanému časovači relace.
- Snadno udržujte profesionální záznamy díky komplexní struktuře
🔑 Ideální pro: Terapeuty, poradce a wellness kouče, kteří spravují péči o klienty.
Přečtěte si také: Šablony pro správu úkolů zdarma v ClickUp a Excelu
14. Šablona seznamu úkolů Eisenhower Matrix
Šablona Eisenhower Matrix To Do List je navržena tak, aby vám pomohla lépe stanovit priority. Nabízí jednoduché rozložení tabulky s políčky pro zaškrtnutí, díky kterým můžete rychle třídit úkoly podle důležitosti.
Tato šablona Notion má také vestavěná pole pro termíny, stav a značky projektů. Díky zaznamenání všech podrobností je rozhodování o tom, co dělat, naplánovat, delegovat nebo smazat, okamžité.
Propojená databáze usnadňuje sledování úkolů a poskytuje jasný přehled o projektu v každém okamžiku.
Proč se vám bude líbit:
- Urychlete rozhodování pomocí třídění podle kvadrantů
- Snižte zahlcení úkoly díky přehlednému zobrazení důležitosti a naléhavosti.
- Strukturované seskupení vám umožní na první pohled rozpoznat úkoly s nízkou hodnotou.
🔑 Ideální pro: Podnikatele, manažery nebo přetížená rozhodovací místa
Bezplatné šablony seznamů úkolů Notion pro osobní použití
15. Šablona osobního seznamu úkolů s grafy
Šablona Osobní seznam úkolů s grafy je určena pro správce úkolů, kteří chtějí vizualizovat své metriky. Tato šablona zobrazuje stav a průběh vašich úkolů pomocí výsečových a sloupcových grafů.
Přidávejte a upravujte úkoly v seznamu úkolů v reálném čase. Máte otázky k nějakému úkolu nebo chcete některý z nich označit jako obzvláště náročný? Stačí tyto podrobnosti přidat přímo. K dispozici je také tabule Kanban, na které můžete pohodlně sledovat stav úkolů.
Proč se vám bude líbit:
- Začněte sledovat úkoly rychleji díky vestavěným pokynům a stránce s prostředky.
- Porozumějte prioritám a detailům úkolů pomocí přehledné Kanban tabule.
- Ponořte se do trendů plnění úkolů pomocí specializovaných tabulek stavu pro každou metriku pokroku.
🔑 Ideální pro: Analytiky nebo produktivní jedince, kteří milují výsledky podložené daty.
16. Šablona seznamu receptů
Chcete se soustředit na vaření, místo abyste neustále procházeli seznam ingrediencí? Šablona Seznam receptů je skvělou volbou.
Tato šablona Notion obsahuje klíčová datová pole, jako jsou kuchyně a chody, která vám pomohou kategorizovat vaše pokrmy. Kromě toho pomáhá s plánováním jídelníčku, dobou vaření a sledováním ingrediencí.
Usnadňuje také rozhodování díky štítkům specifickým pro jednotlivé diety a průměrným hodnocením.
Proč se vám bude líbit:
- Uspořádejte si menu během několika vteřin pomocí značek kuchyně a chodů.
- Zrychlete plánování jídel pomocí filtrů podle doby vaření.
- Vyberte si recepty bez námahy díky polím pro dietu a hodnocení.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře, food blogery nebo kohokoli, kdo má stále větší sbírku receptů.
17. Šablona nákupního seznamu
Pro všechny, kteří plánují nakoupit zásoby, je tu šablona Nákupní seznam potravin, díky které to zvládnete na jeden zátah.
Tato šablona vám pomůže udržet pořádek díky vestavěnému plánu jídel a tabulce zásob. Naplánujte si týdenní jídla, propojte ingredience se zásobami ve spíži a chybějící ingredience se automaticky přidají do vašeho nákupního seznamu.
Navíc díky speciálnímu seznamu nákupního košíku můžete sledovat a dokonce i zmapovat konkrétní obchod, ve kterém je každá položka k dispozici. Celkově šablona zjednodušuje a organizuje proces nakupování potravin.
Proč se vám bude líbit:
- Sledujte spotřebu pomocí datových polí s posledními objednávkami
- Optimalizujte nákupy potravin díky zobrazení nákupního košíku s mapou obchodu.
- Snadno si naplánujte týdenní nákupy díky integraci jídelníčku.
🔑 Ideální pro: Zaneprázdněné rodiny, týmy zodpovědné za nákup surovin pro restaurace nebo osoby, které si jídlo připravují dopředu.
18. Šablona pro ranní seznam úkolů 4:30–6:30
Šablona Morning To-Do List 4:30–6:30 je určena pro ranní ptáčata a pomůže vám začít den s elánem. Otevírá se obrázky jasné oblohy a slunečního svitu, které vám dodají energii do každodenního života.
Kromě toho obsahuje zaškrtávací políčka pokrývající vše od ranního cvičení po snídaňové návyky. Šablona je skvělým způsobem, jak si ujasnit myšlenky a vyhnout se únavě z rozhodování, protože ji můžete přizpůsobit různým rutinám a časům.
Proč se vám bude líbit:
- Začněte své ráno pozitivním a příjemným motivem.
- Vytvořte si zdravé návyky díky snadno aktualizovatelným možnostem kontrolních seznamů.
- Snižte únavu z rozhodování díky předem strukturovaným sekvencím aktivit.
🔑 Ideální pro: Zakladatele, fitness nadšence nebo fanatiky ranní rutiny.
Pokročilé šablony seznamů úkolů pro Notion
19. Šablona ultimátního seznamu úkolů
Pokud se nechcete spokojit pouze s přehledem úkolů, šablona Ultimate To-Do List si najde své místo ve vašem pracovním prostoru Notion. Její hlavní sekce úkolů sleduje vše od priority a kategorie úkolů až po propojené podúkoly a aktuální pokrok.
Šablona nabízí v levém panelu poznámkové lístky pro rychlé kontrolní seznamy. K dispozici je také speciální sekce pro kontrolu podrobností podúkolů a překročených termínů.
Proč se vám bude líbit:
- Spravujte rozsáhlé pracovní postupy pomocí škálovatelného designu seznamů
- Rozdělte úkoly na úkoly a podúkoly seřazené podle kategorie, naléhavosti a důležitosti.
- Snadno sledujte zmeškané nebo opožděné položky pomocí panelu s přehledem opožděných položek.
🔑 Ideální pro: Vedoucí projektů nebo pokročilé uživatele s více prioritami a složitými plány.
20. Šablona pokročilého seznamu úkolů
Šablona Advance To-Do List je dalším řešením, které využívá přístup založený na hloubkové analýze. Namísto vyhrazených sekcí organizuje úkoly do různých záložek.
Hlavní tabulka zaznamenává všechny relevantní informace o úkolech, včetně značek a priorit. Šablona navíc obsahuje speciální záložky pro dokončené úkoly a úkoly specifické pro daný projekt. Přidávejte nové úkoly a projekty jedním kliknutím a prohlížejte si své úkoly podle priority, stavu nebo typu.
Proč se vám bude líbit:
- Snadno zobrazte závislosti mezi projekty díky formátu s kartami.
- Segmentujte dokončené práce pro rychlejší vykazování pomocí specializovaných archivů.
- Optimalizujte aktuální priority pomocí integrovaných polí pro sledování pokroku.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, konzultanty nebo nadšence do produktivity, kteří pracují s mnohostrannými pracovními postupy.
Omezení aplikace Notion
Notion sice nabízí spoustu šablon, ale to neznamená, že nemá žádné nevýhody. Než se rozhodnete používat jej jako software pro správu úkolů, mějte na paměti několik omezení:
- Omezená podpora opakujících se úkolů: Mnoho uživatelů považuje nastavování opakujících se úkolů v Notion za zdlouhavé. To může způsobit, že aplikace není vhodná pro dlouhodobé projekty.
- Problémy s výkonem při velkém obsahu: Platforma může být pomalá nebo nereagovat při zpracování náročného obsahu nebo složitých databází Notion.
- Omezení mobilní aplikace: Mobilní verze postrádá několik funkcí desktopové verze a pro seriózní produktivitu může být nepohodlná.
- Omezená automatizace a integrace: Ve srovnání s jinými nástroji má Notion omezené vestavěné automatizace a integrace třetích stran.
- Náročná křivka učení: Přizpůsobení systémů úkolů a používání pokročilých funkcí, jako je dashboard Notion, může být časově náročné.
➡️ Číst více: Jak používat Notion pro správu projektů
Alternativy k šablonám Notion
Notion nemusí být tou nejlepší volbou, pokud potřebujete důkladné a plynulé dokončování úkolů.
Když se podíváte na alternativy k Notion, mezi nejlepšími volbami z hlediska přizpůsobení, sledování úkolů a produktivity založené na umělé inteligenci rychle najdete ClickUp.
Zde je názor uživatele G2 na ClickUp:
Po dvou letech zápasení s Notionem byla možnost nastavit automatizace během několika sekund revoluční. ClickUp nahradil několik předplatných (Loom, Slack a Notion) a zároveň poskytl organizovaný systém s vyhrazenými seznamy, složkami a dokumenty, které není nutné vytvářet od nuly. Vše působí přirozeně organizovaně, což nám ušetří hodiny, které jsme dříve trávili pouze údržbou našeho pracovního prostoru, a umožňuje nám věnovat více času skutečným projektům klientů. ”
Po dvou letech zápasení s Notionem byla možnost nastavit automatizace během několika sekund revoluční. ClickUp nahradil několik předplatných (Loom, Slack a Notion) a zároveň poskytl organizovaný systém s vyhrazenými seznamy, složkami a dokumenty, které není nutné vytvářet od nuly. Vše působí přirozeně organizovaně, což nám ušetří hodiny, které jsme dříve trávili pouze údržbou našeho pracovního prostoru, a umožňuje nám věnovat více času skutečným projektům klientů. ”
Pojďme se nyní podívat, co bezplatné šablony seznamů úkolů od ClickUp nabízejí, aby okamžitě zastínily Notion ve vašem profesním i osobním životě:
1. Šablona základního seznamu úkolů ClickUp
Chcete začít odškrtávat úkoly, které potřebujete splnit? Šablona základního seznamu úkolů ClickUp je jednoduchý nástroj, který vám umožní úkoly zadávat, plánovat a plnit. Tato přizpůsobitelná šablona s daty zahájení, termíny, přidělenými osobami a seznamy priorit je určena pro dny, kdy potřebujete maximální soustředění.
Každý úkol obsahuje také prostor pro podrobný popis a integrované sledování času, aby váš tým pracoval efektivně a v rámci rozpočtu.
Proč si je zamilujete:
- Stanovte si jasné priority pomocí snadno označitelných úkolů, které vyžadují vysokou koncentraci.
- Spravujte pracovní zátěž a očekávání pomocí odhadu času
- Sledujte úkoly podle stavu pomocí přiloženého zobrazení tabule.
- Udržujte pořádek ve všech svých projektech a činnostech díky vlastním štítkům.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce, freelancery a týmy, které hledají přehledný a efektivní způsob správy úkolů a dodržování termínů.
🔍 Věděli jste? Efektivní stanovení priorit má téměř dvakrát větší šanci vést k pozitivní změně. Zamyslete se nad tím, co by pro vás mohly znamenat specializované seznamy priorit!
2. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Pokud chcete optimalizovat svou stávající rutinu, šablona denního seznamu úkolů ClickUp je skvělou volbou. Její předem navržené dílčí úkoly pro ranní, odpolední a večerní rutiny zajistí, že si udržíte zdravé návyky.
Automatické připomenutí a aktualizace postupu vám pomohou udržet se na správné cestě. Šablona navíc nabízí kategorie plné emodži, jako je štěstí, práce a domácí práce, které vám pomohou soustředit se na vaše činnosti.
Proč si je zamilujete:
- Sledujte konzistenci pomocí vestavěného počítadla sérií, které posílí vaše denní návyky.
- Naplánujte si přípravu a čas na cestu pomocí integrovaných značek polohy.
- Přizpůsobte si rutiny pro každý projekt pomocí vestavěných popisů založených na umělé inteligenci.
🔑 Ideální pro: Sledování návyků, plánování denních úkolů, studenty a profesionály pracující na dálku, kteří chtějí strukturované, ale flexibilní řízení každodenních úkolů.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Priority úkolů v ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňují kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priorit budete vždy vědět, co řešit jako první.
3. Šablona seznamu úkolů ClickUp Calendar
Jste unaveni z neplánovaných úkolů a náhlých schůzek? Zjednodušte si práci a lépe plánujte diskuse pomocí šablony seznamu úkolů ClickUp Calendar. Vyniká několika zobrazeními kalendáře, která zvýrazňují role a kategorie úkolů pomocí barevných kódů.
K dispozici je také plánovací panel s podrobnostmi, jmény a časy, který vám pomůže připravit se chytřeji. Šablona navíc obsahuje formulář pro žádosti o schůzku, do kterého mohou uživatelé zadávat žádosti s body programu a úrovněmi priority.
Proč si je zamilujete:
- Udržujte diskuse plynulé a konstruktivní díky polím pro připojení referenčních dokumentů.
- Reagujte na schůzky okamžitě pomocí automatizované e-mailové komunikace
- Rozesílejte e-mailové pozvánky a odkazy na schůzky díky nativní integraci Zoomu.
- Sledujte nadcházející schůzky a úkoly, které je třeba dokončit před schůzkou, pomocí zobrazení žádosti o schůzku.
🔑 Ideální pro: Vedoucí projektů, asistenti vedení a týmy pracující s klienty, kteří spravují velké množství schůzek a potřebují nástroj, který jim umožní snadno organizovat všechny detaily.
💡 Tip pro profesionály: Sestavili jsme stručný návod, jak nejlépe využívat kalendářové zobrazení ClickUp. Podívejte se na něj zde 👇.
4. Šablona seznamu úkolů ClickUp Work
Šablona seznamu úkolů ClickUp Work je nástroj, který týmům pomáhá zefektivnit pracovní úkoly. Nabízí více než pět datových polí pro vše od frekvence úkolů po kontaktní informace, což umožňuje přizpůsobit pracovní postupy na míru.
Tato šablona obsahuje také měsíční a týdenní kalendářové zobrazení pro manažery, kteří chtějí dosáhnout dlouhodobých cílů, jako je správa rozpočtu a sledování prodeje. Flexibilní stavy úkolů a sekce poznámek navíc centralizují kontrolu pokroku a klíčovou komunikaci.
Proč si je zamilujete:
- Přidejte úkolům kontext pomocí vlastních atributů, jako jsou důležité poznámky a zdroje.
- Zobrazte si všechny své úkoly na jednom místě pomocí zobrazení seznamu úkolů, které usnadňuje plánování a sledování.
- Zefektivněte úkoly pomocí automatizací, které je přesměrují na správné oddělení, když se změní jejich stav nebo typ.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy, projektové manažery a vedoucí provozu, kteří spravují opakující se úkoly a úkoly s termínem.
💡 Tip pro profesionály: Spravujte své pracovní seznamy úkolů bez problémů pomocí ClickUp Brain: Umožní vám:
- Vytvářejte úkoly nebo podúkoly pro své položky v seznamu úkolů. Stačí popsat, co potřebujete, a přidá se to do vámi vybraného seznamu.
- Shrňte dlouhé nebo složité úkoly, abyste na první pohled pochopili, co je třeba udělat.
- Najděte konkrétní úkoly, úkoly po termínu nebo úkoly, které vám byly přiděleny. Navíc můžete filtrovat a organizovat své úkoly podle priority, termínu nebo stavu.
- Nastavte si připomenutí pro své úkoly, abyste nikdy nezmeškali termín.
5. Šablona seznamu aktivit ClickUp
Očekáváte nový projekt navíc k vaší současné pracovní zátěži? Šablona seznamu aktivit ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla zvládnout nápor práce. Jako šablona úkolů obsahuje celý seznam aktivit rozdělených do rychlých podúkolů.
Pro týmy zaměřené na kontrolu kvality obsahuje šablona snadno přidatelné kontrolní seznamy, které musí každý vyplnit před uzavřením jakéhokoli úkolu. A to nejlepší? Pokud si nejste jisti dalšími kroky, stačí kliknout na „Navrhnout podúkoly“ a nechat AI navrhnout váš akční plán.
Proč si je zamilujete:
- Efektivně uspořádejte svou práci pomocí předdefinovaných závislostí úkolů.
- Sledujte průběh v reálném čase pomocí ukazatele dokončení, který je automaticky propojen se všemi dílčími úkoly.
- Přidávejte aktualizace a zpětnou vazbu členům týmu pomocí lišty aktivit a sekce komentářů.
🔑 Ideální pro: týmy QA, sprint manažery nebo rychle pracující operační týmy, které musí zvládnout více úkolů v krátkém časovém horizontu.
6. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Šablona pro správu úkolů ClickUp pomáhá rozdělit úsilí do samostatných seznamů pro nápady, akční položky a nevyřízené úkoly a také zlepšuje stanovení priorit.
Každý pohled a seznam je vybaven ukazatelem postupu v reálném čase, který umožňuje znovu se podívat na úzká místa a sledovat dynamiku. Navíc se všechny dokumenty, které vytvoříte, automaticky přidávají do speciálního pohledu, což velmi usnadňuje propojení sledování úkolů s nejnovějšími informacemi a aktualizacemi.
Proč si je zamilujete:
- Získejte přehled o kapacitě týmu na první pohled díky koláčovému grafu s rozdělením přidělených a nepřidělených úkolů.
- Zůstaňte v obraze díky denním souhrnům projektů s pomocí AI ClickUp Brain zabudované do sekce přehledu.
- Uspořádejte si pracovní prostor a získejte okamžitý přehled díky snadno přístupným záložkám a vloženým dokumentům.
🔑 Ideální pro: Vedoucí týmů, manažery napříč funkcemi a vedoucí provozu, kteří žonglují s více projekty a hledají přehled úkolů ve stylu velínového centra.
7. Šablona úkolů ClickUp Moving To-Do List
Máte obavy, že v den stěhování na něco zapomenete? Šablona úkolů pro stěhování ClickUp vám pomůže zbavit se chaosu. Její zobrazení tabule pokrývá všechny předměty, činnosti a místnosti, takže se v ní snadno orientujete.
Šablona obsahuje také pole pro datum a přiřazenou osobu, což je ideální pro profesionální stěhováky, kteří musí vyvažovat pracovní zátěž týmu. A pokud jste typ rodiny, která plánuje vše digitálně, je tato šablona jako stvořená pro vás.
Proč si je zamilujete:
- Naplánujte si všechny fáze stěhování, od balení po zabydlení, pomocí políček pro jednotlivé položky, do kterých můžete zadat místnost, množství a stav.
- Nastavte si připomenutí, abyste nezapomněli vypnout vypínače, zaplatit dodavatelům nebo vrátit klíče, a to pomocí upozornění, která se zobrazí na všech zařízeních a v e-mailech.
- Zaznamenejte pokyny pro zacházení s křehkými předměty a speciální požadavky pomocí vlastního pole pro komentáře připojeného ke každé položce.
🔑 Ideální pro: Rodiny stěhující se do nového domova, profesionály v oblasti stěhování nebo kohokoli, kdo spravuje seznam úkolů souvisejících se zařízením domácnosti, od začátku do konce.
💡 Tip pro profesionály: Jste nováčkem v používání Kanban tabulek pro správu úkolů? Žádný problém. Zde je náš videonávod, který vám ukáže vše, co potřebujete vědět.
8. Šablona seznamu věcí, které chcete stihnout, ClickUp
Šablona Bucket List od ClickUp je předem navržený prostor, kde můžete bez chaosu plánovat zážitky, o kterých jste vždy snili. Než se vaše touhy ztratí v nepořádku, pomůže vám je uspořádat podle kategorií, jako je jídlo a aktivity.
Tato šablona obsahuje také podkategorie pro vaše cestování, zábavu, vztahy a duchovní cíle.
Navíc můžete každou zkušenost ohodnotit podle priority, abyste si mohli vybrat, na co se nejprve zaměřit.
Proč si je zamilujete:
- Vizualizujte své cíle pomocí zobrazení seznamu věcí, které chcete stihnout, podle kontinentů a lidí.
- Prožijte znovu nejdůležitější okamžiky díky vestavěnému poli pro ukládání cestovních fotografií.
- Udržujte své cíle na seznamu přání aktuální díky automatizacím založeným na umělé inteligenci, které přidávají personalizované návrhy, jakmile je odškrtnete.
🔑 Ideální pro: Cestovatele, páry zaměřené na cíle, digitální plánovače nebo kohokoli, kdo mění sny v realizovatelné plány.
9. Šablona seznamu úkolů pro úkoly ve třídě ClickUp
Zkoušíte skloubit přednášky, testy a termíny? Šablona úkolů ClickUp Class Assignment To-Do List Template je vaším pomocníkem na celý semestr. Obsahuje připravené složky pro jaro i podzim, které usnadňují orientaci.
Tato šablona také nabízí seznamy podle předmětů, jako je španělština, historie, geologie, globální věda a informatika, z nichž každý obsahuje předem vyplněné, přizpůsobitelné úkoly.
A to nejlepší? Můžete zaznamenat, jak dlouho bude každý úkol trvat, jakou má hodnotu, propojit studijní knihy a označit příslušné kapitoly.
Proč si je zamilujete:
- Plánujte svou kariéru a kredity chytře pomocí přehledu plánování studia, který ukazuje, které předměty jsou dokončené, povinné a volitelné.
- Sdílejte snadno zpětnou vazbu a tipy se svou studijní skupinou pomocí soukromých a zabezpečených odkazů pro sdílení.
- Pořizujte si poznámky na cestách díky přístupu k zobrazení dokumentů podle témat jedním kliknutím.
🔑 Ideální pro: Vysokoškolské studenty, kteří chtějí mít přehled o všech předmětech a semestrech.
🔍 Věděli jste, že... MIT nabízí studentům, kteří absolvují kurzy lukostřelby, šermu, střelby z pistole a plachtění, pirátský certifikát. To je ale vylepšení vašeho seznamu úkolů v tělocviku!
10. Šablona ClickUp Getting Things Done
Potřebujete přejít od plánování k reálným činům? Šablona ClickUp Getting Things Done je připravená složka, která vám pomůže nastartovat dynamiku.
Nejúčinnějšími aspekty jsou vlastní pole, která zachycují všechny možné kontexty, od pracovních a domácích úkolů po delegované položky, otevřené projekty a finance.
Jste nováčkem v přístupu „nejprve akce“? Tato šablona Getting Things Done, známá také jako GTD, obsahuje průvodce rychlým startem, výukové video a připnuté úkoly pro snadný a okamžitý přístup. Je velmi užitečná při odstraňování zbytečných zpoždění a mentální mlhy.
Proč si je zamilujete:
- Třídit a reagovat na vše, co se objeví ve vaší schránce úkolů, s vyznačenými pravidly pro správu informací.
- Plánujte své seznamy úkolů chytřeji hned od jejich vytvoření pomocí Likertovy stupnice pro hodnocení náročnosti.
- Ujasněte si, dohánějte a kreativně posouvejte projekty vpřed díky funkci Weekly Review View (Týdenní přehled).
🔑 Ideální pro: fanoušky GTD, nadšence do produktivity nebo kohokoli, kdo chce méně stresu a více hotových úkolů do pátku.
💡 Tip pro profesionály: Sledujte pokrok svých cílů pomocí vlastních stavů, jako jsou „Úkol“, „Probíhá“ a „Hotovo“, pomocí vlastních stavů ClickUp.
Dokončování úkolů bude s ClickUp hračkou
Šablony seznamů úkolů Notion jsou dobrým základem pro dokončení vašich nevyřízených aktivit. Se správnými šablonami úkolů se vaše práce a možná i celý váš život stanou přehlednějšími a efektivnějšími.
Pokud si vybíráte z bezplatných šablon Notion, které jsme představili, jste na správné cestě. Ale proč se spokojit se základními kontrolními seznamy, když můžete být perfektně organizovaní díky pokročilým vizualizacím a intuitivnímu sledování úkolů v ClickUp?
ClickUp také nabízí komplexní správu úkolů, souhrny úkolů založené na umělé inteligenci, okamžité generování obsahu a přizpůsobitelné analytické funkce. Navíc je vše přístupné z jakéhokoli nástroje nebo šablony.
Jste připraveni posunout své úkoly na vyšší úroveň? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!