Jak automatizovat kancelářskou práci pomocí umělé inteligence: nástroje, příklady a strategie

Než ručně naplánujete týdenní kontroly, sestavíte zprávu o stavu z různých zdrojů a napíšete opakované e-maily s následnými informacemi, polovina vašeho pracovního dne je pryč.
Naučit se automatizovat kancelářskou práci pomocí umělé inteligence vám pomůže vyhnout se všem těmto problémům a ještě mnohem víc, protože zvýší produktivitu a efektivitu na pracovišti.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme, jak automatizace snižuje manuální práci a proč stojí za to se podívat na platformy jako ClickUp, pokud chcete stihnout více práce. A mít více prostoru k dýchání. A to vše najednou!🧰
Co je automatizace kancelářské práce?
Automatizace kancelářské práce zahrnuje integraci digitálních nástrojů, systémů a softwaru za účelem zefektivnění každodenních administrativních úkolů, včetně ručního zadávání dat, správy dokumentů, komunikace a plánování.
Zde je několik příkladů, jak umělá inteligence na pracovišti pomáhá automatizovat kancelářské práce:
- Eliminuje opakující se manuální úkoly, které zpomalují produktivitu.
- Zvyšuje přesnost snížením lidských chyb v rutinních procesech.
- Zefektivňuje spoluprácidílením dokumentů a aktualizacemi úkolů v reálném čase.
- Zlepšuje rozhodování díky rychlejšímu přístupu k organizovaným a aktuálním informacím.
- Snižuje provozní náklady a minimalizuje čas strávený nad úkoly s nízkou přidanou hodnotou.
- Zvyšuje spokojenost zaměstnanců tím, že týmům umožňuje soustředit se na kreativní a strategickou práci.
- Posiluje bezpečnost dat prostřednictvím kontrolované digitální správy dokumentů.
📌 Příklad: Marketingový tým používá ClickUp ke správě procesu tvorby obsahu. Namísto ručního přidělování úkolů a sledování termínů nastavili v nástroji pravidla automatizace. Když se úkol přesune do fáze „V recenzi“, platforma jej automaticky přiřadí editorovi, přidá termín splnění a zašle mu připomenutí.
📮 ClickUp Insight: 45 % pracovníků uvažovalo o použití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo. Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a příliš velký výběr mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci. ⚒️Díky snadno vytvořitelným agentům AI a příkazům založeným na přirozeném jazyce usnadňuje ClickUp začátek s automatizací. Od automatického přiřazování úkolů po souhrny projektů generované umělou inteligencí – můžete odemknout výkonnou automatizaci a dokonce vytvořit vlastní agenty umělé inteligence během několika minut, bez nutnosti dlouhého učení. 💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % pomocí dynamických dashboardů a automatizovaných grafů ClickUp, čímž proměnila hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Nejčastější kancelářské úkoly, které můžete automatizovat pomocí umělé inteligence
Umělá inteligence mění způsob, jakým se vykonává kancelářská práce, a přebírá časově náročné úkoly, abyste se mohli soustředit na cíle s větším dopadem.
Zde je krátké video o tom, jak můžete pomocí umělé inteligence automatizovat úkoly a zvýšit produktivitu.
A pro ty z vás, kteří se rádi ponoří do detailů, čtěte dál!
1. Správa e-mailů
Umělá inteligence ve správě e-mailů filtruje a řadí vaše příchozí zprávy podle vzorců chování, reputace odesílatele a naléhavosti obsahu. Umí navrhovat odpovědi, shrnovat dlouhé e-mailové konverzace a navrhovat odpovědi, které odpovídají vašemu preferovanému tónu, přičemž zachovává kontext.
✅ Vyzkoušejte toto: Naučte svého AI e-mailového asistenta tím, že budete pravidelně označovat e-maily jako „naléhavé“, „na později“ nebo „nedůležité“. Toto chování vytvoří učící smyčku, která systému umožní pochopit, co je pro vás důležité, a přizpůsobit své filtry.
Rozšíření ClickUp Brain MAX pro Chrome je vaší tajnou zbraní pro zvládnutí chaotické e-mailové schránky. Když máte co do činění s dlouhými e-mailovými konverzacemi (ty, kde pět lidí klikne na „Odpovědět všem“), toto rozšíření se zapojí a shrne konverzaci přímo ve vašem prohlížeči.
A pokud již používáte e-mail ve svém pracovním prostoru ClickUp, můžete požádat ClickUp Brain, vestavěného asistenta umělé inteligence citlivého na kontext, aby udělal totéž. Aniž byste museli opustit ClickUp!
Sbohem, přepínání kontextu.
Nástroj AI čte celý kontext a poskytuje vám:
- Přehledné a praktické shrnutí toho, co bylo projednáno.
- Navrhované další kroky a/nebo akční body
- Návrh odpovědi, který odráží váš tón a posouvá konverzaci vpřed
📌 Příklad zadání: Shrňte tuto e-mailovou konverzaci a napište odpověď s žádostí o konečné schválení nového plánu kampaně.
2. Plánování kalendáře
Umělá inteligence analyzuje vaši dostupnost, preference schůzek a hodiny, kdy se můžete soustředit, a navrhuje optimální časy pro schůzky. Umělou inteligenci můžete využít pro každodenní úkoly, jako je automatické odesílání pozvánek, přeplánování konfliktů a zohlednění časových pásem a priorit jednotlivých členů týmu.
Představte si, že otevřete svůj pracovní prostor ClickUp a zjistíte, že máte nabitý týden: termíny odevzdání obsahu, standupy a ta strategická schůzka, která se neustále odkládá. Stresující, že?
Místo hraní kalendářového Tetrisu přejděte na kalendář ClickUp.
Díky plné synchronizaci s Google Kalendářem již ví, co máte na programu. ClickUp Brain prohledává vaše stávající události, frontu úkolů a dokonce i vaše nastavení „Nerušit“ a každý čtvrtek odpoledne se věnuje hluboké práci.
Řekněme, že máte pět úkolů označených jako „Vysoká priorita“, ale tento týden máte omezený čas. Zadáte do ClickUp Brain: Reorganizuj mých pět nejdůležitějších úkolů na základě mého volného času tento týden a vyhraď čas na jejich dokončení bez překrývání schůzek. A vše se během několika sekund vyváží.
✅ Vyzkoušejte toto: Chraňte si čas na soustředěnou práci nastavením parametrů, jako je „žádné schůzky před 10:00“ nebo „pouze dvě schůzky denně“. Umělá inteligence pak automaticky zablokuje čas pro soustředěnou práci a méně důležité schůzky přesune na jiné termíny.
3. Zápisy z jednání a shrnutí
Umělou inteligenci můžete využít k zaznamenávání poznámek z jednání, přepisování konverzací v reálném čase, extrahování akčních položek, shrnování rozhodnutí a organizování poznámek do předdefinovaných kategorií, jako jsou „body k diskusi“ nebo „další kroky“.
✅ Vyzkoušejte toto: Používejte během schůzek konzistentní verbální signály, jako například „Rozhodněme se o…“ nebo „Dalším krokem je…“. Tyto signály pomáhají AI rozpoznat rozhodnutí a úkoly pro automatické označování nebo vytváření následných úkolů.
Všichni to známe. Schůzka skončí a najednou je ticho po pěšině.
AI Notetaker od ClickUp vám ušetří spoustu času, protože nemusíte mačkat tlačítko „nahrávat“ ani se snažit rychle psát poznámky.
Takto vám to pomůže během schůzky:
- Přepisuje celou konverzaci v reálném čase.
- Během rozhovoru vytahuje akční položky a klíčová rozhodnutí.
- Vše organizuje do přehledných, prohledávatelných přepisů v ClickUp Docs.
- Pomáhá přiřazovat následné úkoly a úkoly přímo ve vašem pracovním prostoru.
Můžete také požádat ClickUp Brain, aby shrnul tyto diskuse, vyhledal klíčová rozhodnutí a aktualizace pomocí příkazů v přirozeném jazyce a vytvořil následné kroky na základě vašich přepisů.
📖 Přečtěte si také: Šablony bezplatných plánů v Excelu, Sheets a ClickUp
4. Zadávání dat a automatizace tabulek
Ruční zadávání dat není pro nikoho zábava; je to časově náročné, náchylné k chybám a obvykle první věc, která se odsunuje na druhou kolej. Umělá inteligence dokáže automaticky vyplňovat datová pole, detekovat nesrovnalosti, odstraňovat duplicitní záznamy a dokonce generovat vzorce nebo souhrny na základě pokynů v přirozeném jazyce.
Například provádíte interní proces hlášení chyb. Není třeba posílat zprávy o problémech ani vyplňovat náhodné tabulky. Stačí vytvořit formulář ClickUp.
Zahrňte rozevírací nabídky pro úroveň závažnosti, nahrávání souborů pro snímky obrazovky a skrytá pole pro interní použití (například do kterého týmu se směruje). Když někdo odešle formulář, ClickUp automaticky vytvoří úkol a AI Autofill ho přiřadí správnému vývojáři a označí ho správnou úrovní priority.
🎥 Podívejte se, jak funguje automatické vyplňování pomocí umělé inteligence – toto video ukazuje AI Assign a AI Prioritize v akci:
Jakmile se data načtou, ClickUp Table View vám poskytne přehledný způsob správy všeho ve stylu tabulky. Každý úkol z formuláře se zobrazí jako řádek a každé pole se stane sloupcem se stavem, značkami, odesílatelem a termíny. Můžete hromadně upravovat řádky, aplikovat filtry priority a seskupovat chyby podle stavu nebo vlastníka.
A teď ta zábavná část: získat přehled o celkové situaci, aniž byste se museli prohrabávat řádky.
Vytvořte si ClickUp Dashboard, který čerpá z vašeho seznamu úkolů. Přidejte karty jako „Úkoly podle stavu“, „Otevřené chyby podle týmu“ nebo „Průměrná doba řešení“.
Nastavte si automatické obnovování dashboardu, abyste vždy viděli data v reálném čase, což je skvělé pro týdenní kontroly nebo sdílení s vedením. Data můžete dokonce převést na dashboard pro klienty, který zobrazuje pouze filtrované informace.
Toto video vás provede celým procesem krok za krokem!
🧠 Zajímavost: Kartotéku patentoval v roce 1898 Edwin G. Seibels. Předtím se většina kancelářských záznamů ukládala do naskládaných krabic, obálek nebo vázaných knih. Vertikální kartotéka změnila způsob, jakým kanceláře organizovaly informace, a vedla k rozmachu byrokracie založené na papírové dokumentaci ve 20. století.
5. Aktualizace úkolů a projektů
Umělá inteligence sleduje aktivity související s úkoly, detekuje změny stavu nebo naléhavosti a podle toho aktualizuje časové plány projektů. Může navrhovat přeřazení úkolů, upozorňovat na překážky a generovat denní souhrny nebo aktualizace.
S ClickUp Automations vaše projekty prakticky běží samy. Od posunu časových os až po informování správných osob – tento nástroj zajistí, že aktualizace proběhnou, než o ně budete muset požádat.
Automatizace funguje na jednoduchém pravidle: „Když se stane toto, udělej tamto.“ Můžete nastavit spouštěče, jako například:
- Stav úkolu se změní na „Probíhá“ → Přiřaďte jej vedoucímu týmu.
- Priorita označená jako „Naléhavá“ → Přesunout na začátek seznamu + informovat manažera
- Podúkol dokončen → Ukazatel průběhu se automaticky aktualizuje
Například když se oprava chyby přesune do fáze „Kontrola“, ClickUp ji automaticky přiřadí oddělení kontroly kvality a odešle oznámení recenzentovi. ClickUp Brain navíc označuje překážky a navrhuje změny, aby byl časový plán dodržen.
📌 Příklad výzvy: „Které úkoly jsou neustále v prodlení?“ nebo „Co způsobuje překážky v tomto sprintu?“
💡 Tip pro profesionály: Jakmile vaše automatizace zvládnou předvídatelné kroky, posuňte se na vyšší úroveň s ClickUp Super Agents. Použijte je, když pracovní postup vyžaduje úsudek, nejen pravidla.
📌 Například místo spuštění jediného úkolu může Super Agent:
- Přečtěte si příchozí požadavek
- Inteligentně klasifikujte její prioritu
- Automaticky vytvářejte správnou sadu úkolů
- Přiřaďte je na základě stávajícího pracovního vytížení vašeho týmu a
- Upozorněte zainteresované strany
Je to rozdíl mezi automatizací kroků a automatizací vlastnictví.
6. Interní dokumentace
Umělá inteligence dokáže generovat první návrhy interních dokumentů, zjednodušovat složité texty, organizovat obsah podle záhlaví a identifikovat zastaralé nebo protichůdné informace v existujících dokumentech.
Vytváření interních dokumentů není osamělá práce. ClickUp Docs z něj dělá spolupráci, interaktivitu a zábavu. Pokud připravujete SOP, firemní politiky, programy schůzek nebo průvodce pro nové zaměstnance, Docs vám pomůže vytvořit živé, dynamické dokumenty, které váš tým může společně upravovat přímo ve vašem pracovním postupu.
Toto můžete dělat s Docs v ClickUp:
- Pomocí příkazů slash můžete rychle přidávat záhlaví, popisky, kontrolní seznamy, vložené objekty a další prvky.
- Sledujte, jak kolegové upravují dokumenty v reálném čase, vkládají komentáře pomocí @zmínek a udržují konverzace v kontextu.
- Vložte odkazy na úkoly, přiřaďte položky kontrolního seznamu s termíny splnění a zobrazte panely nebo kalendáře přímo ve vašem dokumentu.
- Ukládejte dokumenty jako šablony AI podle prostoru, složky nebo seznamu a najděte, co potřebujete, okamžitě pomocí Docs Hub.
Jakmile je dokument otevřený, AI writer ClickUp Brain vám pomůže psát, přepisovat a revidovat obsah. Vytvoří první verze na základě jednoduchých pokynů, přepíše matoucí části a uspořádá informace pod chytrými záhlavími.
📌 Příklad zadání: Vytvořte standardní operační postup pro onboardování klientů s pěti kroky, termíny a rolemi vlastníků. Můžete také zvýraznit neuspořádaný odstavec a zadat: Zkraťte to pro interní znalostní bázi.
🧠 Zajímavost: Psací stroje na konci 19. století revolučně změnily kancelářskou práci, ale první modely byly tak hlučné, že firmy začaly navrhovat speciální místnosti plné písařek, aby hluk neobtěžoval vedoucí pracovníky.
Dnes máte k dispozici nástroje umělé inteligence pro převod řeči na text, které za vás mohou psát hlasem! Žádné klapání kláves – pouze váš hlas, přepsaný do textu. Jeden z takových nástrojů, ClickUp's Talk to Text, vám pomůže diktovat poznámky, dokumenty a úkoly – čtyřikrát rychleji než psaní!
Jak začít automatizovat kancelářskou práci pomocí umělé inteligence (krok za krokem)
Jste připraveni ušetřit čas, omezit rutinní práci a konečně přestat dělat každý den stejných deset věcí? Ale jak automatizovat kancelářskou práci pomocí umělé inteligence?
Zde je podrobný návod k provádění automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence. 👇
Krok č. 1: Najděte snadné výhry
Začněme od základů. Musíte si ujasnit: Co lze automatizovat?
Podívejte se na svůj pracovní den. Existují úkoly, které vám pokaždé připadají jako déjà vu?
Zde je několik příkladů:
- Zadávání stejného druhu dat do stejného druhu aktiv
- Získávání reportů ze stejných zdrojů
- Plánování schůzek
- Třídění nebo odpovídání na e-maily
Pokud ano, jsou pro automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence doslova zlatým dolem. Jaké je základní pravidlo? Začněte s úkoly, které jsou repetitivní, založené na pravidlech a s nízkým rizikem. Složité rozhodování nechte na lidech.
🔍 Věděli jste? První e-mail v historii odeslal v roce 1971 Ray Tomlinson, který pracoval jako inženýr ve společnosti Bolt, zabývající se výpočetní technikou.
Krok č. 2: Naplánujte proces
Než začnete používat boty, je užitečné vědět, co automatizujete. Poznamenejte si:
- Kde úkol nebo pracovní postup začíná, například když dorazí faktura
- Co se děje uprostřed, jako je označování, schvalování a archivace
- Kde to končí, například uložení zaplacené kopie do složky financí
Díky tomu je snazší rozpoznat, v čem může AI pomoci a v čem nikoli. Při tom si položte otázku: Jaký je cíl? Ušetřit čas? Snížit počet chyb? Pokud znáte důvod, můžete později lépe měřit výsledky.
🚀 Výhoda ClickUp: Tabule ClickUp jsou skvělé pro individuální brainstorming pracovních postupů. Můžete přidávat tabulky, poznámkové lístky a různé vizuální prvky, abyste si zapsali problémy, které lze automatizovat. Tyto poznámky se pak přímo promění v úkoly nebo dokumenty, což vám poskytne přehled, který potřebujete před automatizací.
Krok č. 3: Vyberte si správné nástroje pro automatizaci pomocí umělé inteligence
A teď ta zábavná část: výběr technologického stacku. Pokud jste v automatizaci nováčkem, budete potřebovat nástroje, které jsou:
- Bez kódování nebo s minimálním kódováním, takže k jejich nastavení nepotřebujete IT.
- Kompatibilní s vašimi stávajícími nástroji, jako je Gmail, Excel nebo cokoli jiného, co již používáte.
- Umístěná do každodenních pracovních postupů, takže AI se objevuje tam, kde se skutečně pracuje – ne v další aplikaci, kterou je třeba kontrolovat.
Právě v tomto bodě mnoho týmů dělá chybu. Přidávají samostatné nástroje umělé inteligence pro psaní, schůzky nebo automatizaci, což vede pouze k častějšímu přepínání mezi kontexty a většímu počtu míst, kde se práce může ztratit. Výsledkem je nákladné rozšiřování umělé inteligence.
Lepším přístupem je konsolidace kolem konvergovaného pracovního prostoru AI – jediné platformy, kde jsou společně uloženy projekty, dokumenty, komunikace a automatizace a kde má AI úplný přehled o tom, na čem váš tým pracuje. Platforma jako ClickUp!
Když totiž AI porozumí vašim úkolům, termínům a konverzacím, dokáže víc než jen generovat text nebo odpovídat na otázky. Dokáže skutečně posunout práci vpřed.
📮 ClickUp Insight: Dokáže váš AI asistent nebo Copilot proaktivně upozorňovat na problémy? Pouze 9 % respondentů našeho průzkumu o vyspělosti AI uvádí, že jejich AI dokáže předvídat a řešit problémy samostatně. Důvodem je to, že většina AI nástrojů funguje v rámci nespojených aplikací a nemá žádný přehled o závislostech nebo překážkách. Pokud AI systém nedokáže vizualizovat souvislosti mezi pracovními postupy, nemůže včas odhalit rizika ani pomoci týmům udržet si náskok. ClickUp Brain funguje v rámci konvergovaného pracovního prostoru AI, kde jsou propojeny závislosti, termíny a průběh projektu. Může vás informovat o tom, co se projednávalo na schůzce minulý týden, které úkoly jsou nyní zpožděné, a dokonce vám pomůže upravit týdenní plán na základě definovaných priorit.
Krok č. 4: Otestujte svou první automatizaci
K dosažení výsledků nemusíte přepracovávat celý svůj pracovní postup. Zde je mini automatizace, kterou můžete vyzkoušet tento týden:
- Nastavte automatizaci ClickUp tak, aby sledovala vaši doručenou poštu a vyhledávala e-maily s předmětem „faktura“.
- Nechte je automaticky přesunout do složky nebo je označte ve svém správci úkolů.
Nechte systém běžet několik dní a zkontrolujte, zda funguje podle očekávání. V případě potřeby proveďte úpravy.
🔍 Věděli jste? Dlouho předtím, než existovaly kalendářové aplikace jako Google Calendar nebo Outlook, se profesionálové při správě schůzek, termínů a úkolů spoléhali hlavně na fyzické papírové organizéry a stolní diáře.
Produkty jako Day-Timer a podobné diáře byly standardními nástroji pro plánování kancelářských činností – natolik, že rané softwary pro správu osobních informací, jako Borland Sidekick (80. léta), byly navrženy tak, aby nahradily papírové kalendáře a diáře tím, že nabízely digitální diář spolu s poznámkami a připomínkami.
Krok č. 5: Proškolte svůj tým
Nyní, když jste vytvořili systém, je čas zapojit do něj lidi:
- Ukažte členům týmu krátkou ukázku a zdůrazněte úsporu času.
- Sdílejte přehledy nebo krátká vysvětlující videa k častým dotazům.
- Ujistěte své kolegy, že AI není tu proto, aby jim vzala práci, ale aby jim pomohla zbavit se nudných úkolů.
🚀 Výhoda ClickUp: Nahrajte ClickUp Clip, ve kterém vysvětlíte nastavení AI, a ClickUp Brain jej automaticky přepíše a shrne. I když se někdo připojí později nebo zapomene podrobnosti, stačí vyhledat a získat potřebné informace.
Krok č. 6: Pokračujte v budování
Zde je několik tipů, jak efektivně využívat svůj nový automatizační systém:
- Změřte ušetřený čas, počet chyb, kterým se podařilo zabránit, a jak to ovlivňuje tým.
- Vylepšujte je na základě zpětné vazby; možná je třeba upravit pravidlo nebo přidat nový krok.
- Jakmile si váš tým na tuto strategii zvykne, můžete na svém úspěchu dále stavět a automatizovat pozvánky do kalendáře, zprávy, odpovědi zákazníkům a další činnosti.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Týmy se příliš často vrhají do automatizace, aniž by naplánovaly procesy, definovaly odpovědnosti nebo ověřily výstupy. Skutečný přínos umělé inteligence spočívá v tom, jak ji implementujete, nikoli pouze v tom, co automatizujete.
Zde je několik běžných chyb, kterým je třeba se vyhnout, a jejich řešení:
- Automatizace nefunkčního procesu: Před zavedením umělé inteligence proces ručně zkontrolujte. Použijte rámec jako SIPOC (dodavatelé, vstupy, proces, výstupy, zákazníci), abyste vizualizovali každý krok, odhalili úzká místa a odstranili nadbytečnosti.
- Nastavení vágních spouštěčů a podmínek: Vždy jasně definujte pravidla; použijte logiku „if-then“, abyste zajistili konzistentní chování automatizace.
- Považujte výstupy umělé inteligence za finální: Použijte metodu R-A-R; nechte umělou inteligenci vytvořit hrubý návrh, posuďte jeho přesnost a poté vylepšete tón a kontext.
- Vyhněte se vlastnictví automatizace: Určete správce automatizace, osobu odpovědnou za sledování pracovních postupů, kontrolu výstupů a včasné odhalování chyb, než se rozšíří.
- Nadměrná automatizace rutinních pracovních postupů: Vytvořte ruční přepsání nebo výjimky. Vyhněte se automatizaci opakujících se úkolů, které vyžadují lidský úsudek nebo se často mění v závislosti na kontextu.
- Ignorování zpětné vazby: Povolte pole pro zpětnou vazbu, jako například „Bylo to užitečné?“ nebo „Navrhovaná úprava“. To umožní AI učit se a zlepšovat se, a tak vylepšovat budoucí výstupy na základě reálného použití.
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se, rutinními úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich pracovního dne.
To je téměř polovina pracovního týdne (41 %) věnovaná úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (jako například následné e-maily 👀).
AI agenti ClickUp vám pomohou tuto rutinu eliminovat. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky ze schůzek, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
Udělejte si z ClickUp svého partnera pro automatizaci pomocí umělé inteligence
Umělá inteligence vám ulehčí práci v nečekané míře. Automatizace však musí být součástí vašeho pracovního prostředí, nikoli roztříštěných nástrojů.
ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, je dokonalým nástrojem, který vám poskytne vše, co potřebujete, v jednom pracovním prostoru. S ClickUp Brain, který vám pomáhá psát, shrnovat a formátovat text a zároveň se stará o rutinní úkoly, získáte asistenta s umělou inteligencí, který za vás přemýšlí.
Spojte to s funkcemi Project Management, Automations a Agents od ClickUp a už nebudete muset spojovat jednotlivé nástroje – budete pracovat na inteligentním systému, který se přizpůsobí vašemu týmu.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vyzkoušejte si to sami! ✅