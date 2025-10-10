17 bezplatných šablon pro hodnocení klientů ke shromažďování zpětné vazby

Již nyní odvádíte kvalitní práci. Ale i ty nejlepší projekty mohou zanechat u klientů nevyřčené zpětné vazby – věci, které ocenili, věci, které se jim nelíbily, nebo návrhy, které by mohly ovlivnit vaši další spolupráci.
Aby bylo snazší shromažďovat a využívat takovou zpětnou vazbu, potřebujete šablony pro hodnocení klientů. Poskytují vám prostor pro zaznamenání přímých postřehů o tom, co funguje, co by mohlo být plynulejší a co by jinak mohlo zůstat nevyřčeno. V průběhu času tato zpětná vazba posílí vaši online reputaci, podpoří pozitivní recenze a pomůže vám vyniknout ve výsledcích vyhledávání.
Jedinou výzvou je získat upřímnou a cennou zpětnou vazbu, aniž by to bylo nepříjemné nebo časově náročné. Tyto bezplatné šablony pro hodnocení klientů vám pomohou tento proces zjednodušit.
Co jsou šablony pro hodnocení klientů?
Šablony pro hodnocení klientů jsou předem navržené, strukturované rámce nebo dokumenty, které používají firmy, freelancerové nebo agentury k shromažďování zpětné vazby, hodnocení nebo referencí od klientů o svých službách, produktech nebo celkové zkušenosti.
Některé z klíčových komponent, které by šablony formulářů pro hodnocení nebo zpětnou vazbu od klientů měly obsahovat 👇
✅ Úvodní prohlášení: Stručný, profesionální úvod, který udává tón, děkuje klientovi a objasňuje účel zpětné vazby (např. zlepšení služeb nebo prezentace referencí).
✅ Cílené otázky: Konkrétní otázky relevantní pro dané odvětví, jako například „Jak efektivně jsme splnili vaše projektové cíle?“ nebo „Jak uživatelsky přívětivý je náš produkt?“, které vyvolají podrobné odpovědi.
✅ Kvantitativní metriky: Hodnotící stupnice (např. 1–5 hvězdiček, Net Promoter Score) pro měřitelné údaje o spokojenosti, kvalitě nebo rychlosti dodání
✅ Kvalitativní dotazy: Otevřená pole pro návrhy, kritiku nebo zvýraznění, např. „Co bychom mohli udělat, abychom příště získali 5hvězdičkové hodnocení?“
✅ Ustanovení o souhlasu: Část žádající o souhlas s použitím pozitivní zpětné vazby pro marketingové účely, zajišťující soulad s právními předpisy na ochranu osobních údajů (např. GDPR nebo CCPA).
✅ Možnosti následné komunikace: Pole, ve kterých mohou klienti požádat o zavolání nebo poskytnout doporučení, což pomáhá posilovat vztahy.
Co dělá šablonu pro hodnocení klientů dobrou?
- Jasné a stručné: Dobrá šablona je krátká a srozumitelná. Respektuje čas klientů. Zaměřte se na 5–7 jasných otázek, aby vaši klienti potřebovali k vyplnění recenze pouze 2–3 minuty.
🔖 Příklad: „Jak jste spokojeni s našimi službami? (1–10)“ je přímá a rychlá otázka.
- Relevantní pro vaše cíle: Otázky by měly souviset s různými aspekty vašich obchodních potřeb, jako je zlepšování produktů nebo shromažďování referencí. Přizpůsobte je svému odvětví a typu klientů, abyste získali osobní doporučení a praktické poznatky.
🔖 Příklad: Společnost SaaS se může zeptat: „Jak snadné bylo používání našeho softwaru?“, aby mohla lépe plánovat budoucí aktualizace produktu.
- Vyvážená kombinace otázek: Použijte jak hodnotící stupnice, tak otevřené otázky, abyste získali měřitelná data a podrobnou zpětnou vazbu. Tato kombinace odhalí trendy a konkrétní problematické body, aniž by klienty přetěžovala.
🔖 Příklad: Spojte „Ohodnoťte naši podporu (1–5)“ s „Co bychom mohli zlepšit?“
- Praktické výstupy: Každá otázka by měla podpořit rozhodnutí založená na výsledcích, jako je řešení problémů nebo vytváření obsahu generovaného uživateli. Hodnotící stupnice a konkrétní pokyny usnadňují analýzu zpětné vazby od zákazníků a přijímání opatření.
🔖 Příklad: „Co vás vedlo k tomuto hodnocení?“ vysvětluje nízké skóre a zároveň dává vašemu týmu představu o tom, jak se podobným situacím vyhnout.
Šablony pro hodnocení klientů
Pokud chcete vyniknout a získat skutečnou konkurenční výhodu, těchto 17 šablon pro hodnocení klientů vám usnadní shromažďování zpětné vazby a zvýší její dopad:
1. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu od ClickUp pomáhá týmům zabývajícím se produkty a zákaznickou zkušeností shromažďovat zpětnou vazbu, kterou lze využít napříč odděleními.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Využijte je k vytvoření vlastních průzkumů s hodnotícími škálami, políčky s výběrem z více možností a otevřenými otázkami, které odhalí jak kvalitativní poznatky, tak měřitelné trendy.
- Seskupujte odpovědi podle klientů, kategorií nebo členů týmu, filtrujte zpětnou vazbu podle skóre a během několika sekund odhalte opakující se témata.
- Po odeslání formuláře se každá odpověď automaticky převede na úkol ClickUp ve vašem pracovním prostoru.
- Týmy mohou označovat vlastníky, nastavovat priority a sledovat řešení zákaznických problémů, aniž by potřebovaly samostatný nástroj.
Je to obzvláště užitečné pro týmy, které řídí uvedení produktů na trh, zpětnou vazbu při zaškolování nových zaměstnanců nebo cykly spokojenosti zákazníků, kde rychlé následné kroky mají skutečný význam.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a týmy zákaznické podpory, které hledají strukturovaný a praktický způsob, jak shromažďovat a reagovat na zpětnou vazbu od zákazníků.
2. Šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp
Pokud jste členem produktového nebo UX týmu, šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp vám poskytuje strukturovaný a opakovatelný způsob shromažďování a analýzy zpětné vazby od zákazníků. Pomáhá vám centralizovat odpovědi z průzkumu, sledovat trendy v názorech a snadno odhalit opakující se problémy, a to i bez přístupu k specializovanému softwaru pro zpětnou vazbu k produktu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Každou odpověď lze kategorizovat podle typu produktu, úrovně spokojenosti a tématu zpětné vazby.
- Integrované zobrazení, jako například „K hodnocení“, „V hodnocení“ a „Hodnoceno“, pomáhají stanovit priority dalších kroků a zabránit ztrátě důležitých informací v doručené poště nebo tabulkách.
- Pomocí vlastních polí ClickUp můžete zaznamenávat frekvenci používání, míru spokojenosti a návrhy na vylepšení produktu, takže vaše rozhodnutí budou vždy podložena daty.
✅ Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti produktů a uživatelské zkušenosti, kteří chtějí zlepšit spokojenost uživatelů a informovat o plánech vývoje produktů pomocí strukturované zpětné vazby.
3. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp poskytuje týmům podpory rychlejší a přehlednější způsob, jak zaznamenávat každou interakci se zákazníkem na jednom místě.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Každá žádost je směrována prostřednictvím strukturovaného vstupního formuláře a přehledně organizována podle priority, typu problému nebo stavu záležitosti.
- Od sledování urgentních ticketů po dokumentaci následných kroků – tato šablona vnáší jasnost do vašich procesů řízení komunikace se zákazníky.
- Šablonu můžete použít k filtrování nevyřešených zpráv, přiřazení dalších kroků a zajištění, že žádný dotaz nebude opomenut.
- Obsahuje zobrazení seznamu a tabule ClickUp, takže váš tým může třídit problémy, přidávat kontext a posouvat požadavky vpřed, aniž by ztrácel čas shromažďováním kontextu z více míst.
✅ Ideální pro: Týmy zákaznického servisu, které spravují dotazy týkající se produktů, žádosti o vrácení peněz a podporu objednávek napříč kanály.
4. Šablona pro správu zákaznických služeb ClickUp
Šablona ClickUp pro správu zákaznických služeb je určena pro týmy podpory, které chtějí shromažďovat, organizovat a řešit všechny typy dotazů zákazníků. Jakmile zákazník vyplní formulář žádosti o službu, jeho záznam se okamžitě promění v úkol a přesune se do vašeho seznamu ticketů. Každá žádost je sledována pomocí polí, jako je přidělená osoba, termín splnění, e-mail žadatele a skóre spokojenosti, takže se nic neztratí ve vaší doručené poště.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Automaticky seskupujte úkoly podle stavu, například Vyřešeno, Probíhá, Vyžaduje objasnění, Eskalováno nebo Čeká na vyřízení.
- Označte tikety barevnými kategoriemi, jako je zpětná vazba, chyba, stížnost nebo zrušení, díky čemuž bude vašemu týmu okamžitě jasné, s jakým druhem problému se zabývá.
- Pokud je třeba úkol eskalovat, můžete jej jednoduše přesunout do nového stavu a během několika sekund jej znovu přiřadit.
- ClickUp také usnadňuje filtrování podle názoru zákazníků nebo naléhavosti SLA pomocí vlastních značek a hodnocení spokojenosti, takže váš tým může upřednostnit správné konverzace.
✅ Ideální pro: Manažery zákaznických služeb a vedoucí podpůrných operací, kteří zpracovávají velké objemy servisních požadavků.
5. Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp
Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp pomáhá manažerům kontroly kvality porozumět a zlepšit interní procesy, aby byli zákazníci spokojenější. Díky integrovaným formulářům ClickUp, přizpůsobitelným polím pro hodnocení a inteligentní kategorizaci můžete na jednom místě shromažďovat údaje o spokojenosti v oblasti služeb, srozumitelnosti, užitečnosti a řešení problémů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jakmile začnou přicházet odpovědi, roztřiďte zpětnou vazbu podle tématu nebo skóre, abyste mohli přesně určit oblasti, které je třeba vylepšit.
- Sledujte vzorce, jako jsou nevyřešené dotazy nebo nízké hodnocení srozumitelnosti.
- Přiřaďte úkoly správným členům týmu, abyste mohli splnit své cíle v oblasti zákaznických služeb.
✅ Ideální pro: vedoucí podpory a týmy kontroly kvality, které chtějí sledovat signály spokojenosti zákazníků a reagovat na ně
💡 Tip pro profesionály: Hledáte způsob, jak automaticky třídit zpětnou vazbu od zákazníků z formulářů ClickUp podle sentimentu? Vyzkoušejte kontextovou AI asistenci ClickUp Brain přímo ve svém pracovním prostoru. Tento chytrý AI asistent rozumí datům ve vašem pracovním prostoru – úkolům, dokumentům, lidem – a poskytuje vám informace, které jsou důležité pro vaše role, podnikání a odvětví.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o využití umělé inteligence v zákaznickém servisu:
6. Šablona pro analýzu potřeb zákazníků ClickUp
Šablona ClickUp pro analýzu potřeb zákazníků poskytuje produktovým a CX týmům opakovatelnou strukturu pro organizaci, analýzu a reakci na to, co noví zákazníci skutečně chtějí.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kombinuje propojená pole pro externí data (jako jsou hodnotící formuláře a výsledky průzkumů) s jasným sledováním pokroku, úkoly specifickými pro jednotlivé role a vizuálními milníky v každé fázi výzkumu.
- Od identifikace osob s rozhodovací pravomocí po zmapování potřeb vaší nabídky – vše je navrženo tak, aby vše proběhlo rychle a bez vynechání jednotlivých kroků.
- Získáte také 12 předem připravených dílčích úkolů, které provedou váš tým celou cestou, jako je sběr dat, analýza, dokumentace a sladění GTM.
✅ Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti zákaznické zkušenosti a produktové manažery provádějící analýzu uživatelů nebo průzkum zákazníků před uvedením produktu na trh
Samozřejmě i s jasným plánem je snadné cítit se rozpolcený mezi deseti různými směry. To je další oblast, ve které ClickUp Brain opravdu vyniká. Stačí se ho zeptat: „Na co se mám dnes zaměřit?“ a on probere vaše úkoly a řekne vám přesně, co vyžaduje vaši pozornost.
📮 ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru s 6 lidmi, aby mohl vykonávat svou práci. To znamená, že musí denně kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Je to skutečný problém – neustálé sledování, zmatek s verzemi a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager tento problém řeší tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
7. Šablona pro popis problému zákazníka ClickUp
Šablona ClickUp Customer Problem Statement Template pomáhá výzkumníkům v oblasti uživatelské zkušenosti a produktovým manažerům překonávat překážky, které brání zákazníkům v dosažení jejich cílů. Obsahuje dokumenty pro profilování zákazníků, identifikaci jejich cílů, mapování překážek a sledování příčin těchto překážek.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Každá část vybízí týmy, aby okamžitě zhodnotily, proč tyto problémy existují a jakou emocionální váhu mají.
- Pomůže vám to upřednostnit změny, které skutečně přinesou výsledky.
- Můžete je použít jako výchozí bod pro vedení rozhovorů, konsolidaci poznatků a sjednocení interních týmů v otázkách, které mají velký dopad na zákazníky.
✅ Ideální pro: UX týmy a produktové manažery, kteří zaznamenávají problémy, aby mohli vylepšovat produkty nebo služby.
8. Šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp
Spravujete desítky klientů s různými typy služeb, fázemi smluv a očekáváními? Tato šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp uchovává všechny podrobnosti, jako je hodnota smlouvy, typ služby a kontaktní informace, na jednom místě pro týmy zákaznického úspěchu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Funguje podobně jako software pro zákaznický úspěch, který vám pomáhá sledovat úroveň služeb každého klienta, dohodnutou sazbu, průběh projektu a stav úspěchu.
- Každá karta klienta funguje jako živý dashboard, který zobrazuje polohu, smlouvy ve formátu PDF a vizuální ukazatel postupu.
- Můžete seskupit zákazníky podle fáze životního cyklu (například podle toho, zda jsou noví, stávající nebo ohrožení), přiřadit odpovědnost interním členům týmu a okamžitě zjistit, kde je třeba zlepšit podporu.
- Pomůže vám to řídit očekávání klientů, poskytovat konzistentní hodnotu a zlepšit retenci díky viditelnosti a automatizaci.
✅ Ideální pro: Manažery zákaznické spokojenosti a vedoucí pracovníky zabývající se onboardováním, kteří chtějí sledovat vícefázové zákaznické cesty.
9. Šablona ClickUp Client Success
Šablona ClickUp Client Success Template poskytuje vašim týmům pro onboardingu a zákaznickou podporu strukturovaný způsob, jak sledovat spokojenost klientů, organizovat předávání úkolů a řešit rizika, než se stanou neřešitelnými.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte svůj tým v synchronizaci díky zobrazení seskupenému podle stavu účtu a předem připraveným polím pro skóre NPS, úroveň zapojení a poslední kontaktní body.
- Sledujte stav každého klienta, standardizujte procesy onboardingu a podpory a zajistěte, aby žádný účet nebyl opomenut.
- Pomocí kontrolních seznamů rozdělte kroky onboardingu nebo obnovy na opakovatelné pracovní postupy.
- Chcete-li ušetřit čas, automatizace ClickUp spouští aktualizace při dosažení milníků, odesílá upozornění při poklesu spokojenosti klientů nebo informuje majitele, když je třeba provést následné kroky.
✅ Ideální pro: Manažery zákaznické spokojenosti a onboardingové týmy, které chtějí zlepšit retenci klientů a zůstat proaktivní vůči každému klientovi.
Chcete se dozvědět více o tom, jak můžete automatizovat většinu svých každodenních rutinních pracovních postupů? Podívejte se na toto video!
10. Šablona zákaznické podpory ClickUp
Šablona zákaznické podpory ClickUp poskytuje vašemu oddělení podpory dvoustupňovou strukturu pro správu požadavků na podporu na základě naléhavosti, složitosti a eskalační cesty. Můžete také zobrazit vše z jednoho velitelského centra: otevřené tikety, pruhy postupu, označené priority, kontaktní údaje a pracovní vytížení přidělených osob.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Seskupujte úkoly podle stavu (například „pozastaveno“ nebo „v procesu“).
- Označujte problémy podle typu (pomoc s produktem, hlášení chyby, žádost o vylepšení)
- Automaticky přiřazujte úkoly správné osobě pomocí AI Assign.
- Máte nevyřízený ticket? Přesuňte jej jedním kliknutím do úrovně 2 a dejte o něm vědět seniornímu agentovi.
- Pomocí panelů ClickUp Dashboards zjistíte, kde přesně se věci zasekly, co je po termínu a kolik práce je ještě nepřidělené.
✅ Ideální pro: Týmy zákaznického servisu, vedoucí podpůrných operací a manažery helpdesku, kteří chtějí jasnější pracovní postupy a rychlejší řešení.
Podívejte se, jak v ClickUp využít umělou inteligenci k přidělování úkolů a stanovování priorit:
📚 Přečtěte si také: Šablony pro zákaznický servis
11. Šablona pro eskalaci zákaznického servisu ClickUp
Šablona ClickUp Customer Service Escalation Template pomáhá zefektivnit řešení ticketů tím, že organizuje požadavky do kategorií Tier 1 a Tier 2. Před vytvořením eskalačního workflow můžete definovat, co se považuje za požadavek s nízkou prioritou a co za kritický problém, který vyžaduje okamžitou pozornost.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jakmile jsou definovány priority, vytvořte úkoly a snadno delegujte odpovědnosti na základě typu problému, naléhavosti nebo specializace týmu pomocí ClickUp Tasks.
- Díky centralizovanému přehledu o stavu, přidělených osobách a kategoriích může váš tým řešit výzvy v oblasti zákaznických služeb, jako jsou vrácení peněz, výměny a následné kroky, s jasností a odpovědností.
- Žádný ticket nezůstane bez sledování a každý problém s velkým dopadem je směrován ke správné osobě ve správný čas.
✅ Ideální pro: vedoucí zákaznického servisu a eskalační týmy, které zpracovávají velké objemy požadavků nebo reagují na požadavky v rámci smluv o úrovni služeb (SLA)
12. Šablona pro analýzu potřeb zákazníků ClickUp
Než budete moci zlepšit spokojenost zákazníků, musíte přesně pochopit, co vaši současní a potenciální zákazníci potřebují.
Šablona ClickUp pro analýzu potřeb zákazníků vám pomůže shromáždit problematické body, uspořádat zpětnou vazbu a proměnit poznatky v konkrétní kroky. Od identifikace hlavních rozhodujících osob až po přizpůsobení vaší nabídky očekáváním potenciálních zákazníků – každý krok je rozepsán jako jasný a zvládnutelný úkol.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Začněte tím, že definujete svou analýzu přímo v ClickUp Goals.
- Stanovte si jasné cíle ohledně toho, co se chcete dozvědět, a jak tyto informace ovlivní vaši strategii v oblasti produktů nebo služeb.
- Pomocí integrovaných podúkolů můžete shromažďovat, analyzovat a využívat skutečné poznatky o zákaznících, čímž zajistíte soulad svého týmu od objevu až po implementaci.
Na konci tohoto pracovního postupu budete mít zdokumentovaný plán na zlepšení spokojenosti zákazníků a jasnou strategii přizpůsobenou stávajícím i potenciálním zákazníkům.
✅ Ideální pro: Marketingové týmy, produktové manažery a vedoucí pracovníky v oblasti zákaznické zkušenosti, kteří chtějí sladit vývoj produktů nebo služeb se skutečnými potřebami potenciálních a stávajících zákazníků.
13. Šablona helpdesku ClickUp
Týmy podpory často řeší stovky příchozích problémů – problémy s fakturací, dotazy k produktům, technické chyby – od zákazníků s různými potřebami, úrovněmi a úrovněmi naléhavosti. Šablona ClickUp Help Desk obsahuje centralizované, filtrovatelné zobrazení tabule, kde jsou všechny tikety organizovány podle skóre QA, typu problému, segmentu zákazníků a úrovně předplatného.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Můžete seskupovat tikety podle priority, přiřazovat vlastníky, označovat problematické účty a přidávat podúkoly pro následné akce.
- Pomocí sloupců QA Score můžete hodnotit kvalitu služeb nebo sledovat trendy spokojenosti napříč zákazníky a typy problémů.
Váš tým může například rychle porovnat, jak VIP zákazníci hodnotí rychlost řešení ve srovnání s běžnými zákazníky. V průběhu času vám to poskytne praktické informace pro úpravu personálního obsazení, školení nebo postupů eskalace.
✅ Ideální pro: Manažery podpůrných služeb, kteří chtějí zefektivnit procesy helpdesku, zkrátit dobu odezvy a zlepšit kvalitu služeb.
14. Šablona pro spolupráci s klienty ClickUp Client Success
Nemůžete získat skvělé recenze od klientů, aniž byste nejprve vytvořili vynikající zákaznickou zkušenost. A správa zákaznické zkušenosti vyžaduje sdílený systém, ve kterém mohou týmy prodeje, onboardingu a dodávek sledovat pokrok a udržovat každého klienta v pohybu vpřed. Šablona ClickUp Client Success Collaboration Template vám tento systém poskytuje.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Začněte s formulářem pro doporučení nových klientů, abyste zachytili důležité souvislosti již při prvním kontaktu.
- Během onboardingu vyplňte dokument s doporučeními v ClickUp Docs, abyste zaznamenali cíle, překážky a příležitosti. Prodejní oddělení se může soustředit na cíle, zatímco výrobní oddělení zaznamenává technické požadavky nebo sladění funkcí.
- Vše se ukládá do Endorsement Pipeline – vizuální tabule, která ukazuje, kde se každý klient nachází, od nového po doporučeného.
- Karty můžete přetahovat mezi jednotlivými fázemi a rozdělit úkoly na dílčí úkoly. To usnadňuje koordinaci mezi týmy a udržuje dynamiku od zahájení až po úplné schválení.
✅ Ideální pro: Týmy zaměřené na úspěch a zapracování nových zaměstnanců, které chtějí proměnit silné vztahy se zákazníky v sebevědomá, včasná doporučení a dlouhodobou podporu.
15. Šablona Likertovy stupnice ClickUp
Šablona ClickUp Likert Scale pomáhá marketingovým a produktovým týmům vytvářet průzkumy, které zachycují pocity zákazníků ohledně vašeho produktu, služby nebo zkušenosti. Při diskusi o spokojenosti, snadnosti použití nebo pravděpodobnosti doporučení poskytuje tato šablona strukturu, kterou potřebujete ke shromažďování jasných a použitelných odpovědí.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přizpůsobte si hodnotící stupnici s poli označenými 1–5 tak, aby odrážela intenzitu nebo frekvenci názorů zákazníků.
- Přidejte vlastní pole, jako je oddělení, e-mail nebo úroveň produktu, abyste mohli segmentovat odpovědi a odhalit trendy u různých typů klientů.
- Pomocí integrovaného kontrolního seznamu můžete rychle ohodnotit odpovědi a vyhodnotit, jak zákazníci vnímají positioning vašeho produktu.
Díky jednoduchému a známému formátu je pro zákazníky snadné je vyplnit a pro váš tým ještě snazší je analyzovat. Pokud chcete shromažďovat strukturované, škálovatelné recenze zákazníků, které lze snadno kvantifikovat, je tato šablona skvělým výchozím bodem.
✅ Ideální pro: Marketingové týmy a produktové manažery, kteří chtějí kvantifikovat zpětnou vazbu od zákazníků.
16. Šablona pro roční hodnocení klientů v oblasti prodeje od Template. Net
Tato šablona pro roční hodnocení klientů od Template. Net poskytuje account managerům strukturovaný formát pro prezentaci dosažených výnosů, údajů o udržení zákazníků a společných úspěchů, zároveň však vytváří prostor pro otevřenou zpětnou vazbu od klientů.
Můžete je použít k hodnocení minulých výsledků, sdílení tržních trendů a sladění budoucích cílů. Díky sekcím pro zadávání připomínek klientů slouží také jako šablona pro hodnocení zákazníků, která zachycuje poznatky, které můžete později využít ke zlepšení poskytování služeb nebo dokonce k informování o online recenzích a programech podpory.
Je to užitečné, když je zapojeno více zainteresovaných stran a je nezbytné jasně definovat cíle, zpětnou vazbu a další kroky.
✅ Ideální pro: Account manažery provádějící formální roční hodnocení se strategickými nebo významnými klienty
17. Šablona pro zpětnou vazbu od zákazníků od Template. Net
Šablona Sales Customer Feedback for Review Template by Template. Net pomáhá klientům sdílet podrobnou zpětnou vazbu o jejich zkušenostech s vaším prodejním týmem. Pokrývá konkrétní kategorie, jako je včasnost, znalost produktů, důslednost v následné komunikaci a personalizace.
Je to užitečné po uzavření obchodu nebo během čtvrtletních kontrol účtů, kdy zákazníci mohou vyjádřit své názory. Spokojený zákazník může zdůraznit, co bylo na jeho zkušenosti výjimečné, zatímco ostatní mohou poskytnout konstruktivní připomínky, které pomohou posílit váš prodejní proces.
✅ Ideální pro: Obchodní manažery a týmy v přímém kontaktu se zákazníky, které shromažďují zpětnou vazbu po prodeji s cílem budovat dlouhodobou důvěru zákazníků.
Proměňte zpětnou vazbu od klientů v konkrétní kroky pomocí ClickUp
Žádat zákazníky o zpětnou vazbu může být nepříjemné a třídit ji ještě nepříjemnější. Snažíte se získat odpovědi, dáváte dohromady roztříštěné informace a přemýšlíte, zda vám to vůbec k něčemu bude. Je to spousta času promarněného na informace, které možná budete moci využít.
ClickUp dělá z toho všeho minulost. Díky předem připraveným šablonám pro každý druh interakce s klienty – od onboardingu přes zpětnou vazbu k produktu až po kontrolu úspěchu – můžete shromažďovat, organizovat a reagovat na recenze, aniž byste museli otevírat tabulku. Formuláře se přímo přenášejí do úkolů, zatímco automatizace se postarají o následné kroky. Přitom vám vlastní pole pomáhají filtrovat odpovědi podle produktu, typu zákazníka nebo sentimentu, takže váš tým vždy ví, na co se má dále zaměřit.
Už nemusíte hádat, co si zákazníci myslí. Stačí strukturované a praktické podněty, díky nimž budou vaše služby lepší a vaše vztahy silnější.
Využijte této příležitosti. Začněte s ClickUpem ještě dnes zdarma!