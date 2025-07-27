10 nejlepších šablon monday.com pro účetnictví v roce 2025

Pro majitele malých podniků, účetní a finanční týmy může být pravidelné řízení a vykazování cash flow, rozpočtů nebo finančních zpráv zdánlivě náročné.
Proto jsme pro vás připravili výběr nejlepších účetních šablon monday.com, které vám trochu usnadní život.
Od sledování výdajů po správu rozvah – tyto šablony jsou navrženy tak, aby vám pomohly včas odhalit problémy, sledovat pokrok a zajistit hladký průběh účetních procesů bez přetížení záložek.
Představíme vám také spolehlivou alternativu k účetní šabloně Monday.com: sadu účetních šablon ClickUp!
Co dělá dobrou účetní šablonu monday.com?
Pokud jste někdy vytvořili časové osy, které váš tým ignoroval, nebo tabule úkolů, které opustil, je čas začít používat lepší funkce. Zde je několik věcí, které byste měli hledat v dobré účetní šabloně monday.com :
- Zjednodušte zadávání údajů pomocí předem namapovaných polí pro data, částky, příjemce plateb, odkazy na faktury a další.
- Automatizujte upomínky na splatné termíny plateb, mzdové cykly a úkoly související s odsouhlasením, abyste se vyhnuli panice na konci dne.
- Synchronizujte aktualizace v oblasti rozpočtování, fakturace a schvalování pomocí propojených tabulek a zrcadlových sloupců.
- Umožněte rychlé úpravy z mobilu nebo počítače, aby členové týmu nemuseli používat lepící papírky nebo samostatné osobní trackery.
10 šablon pro účetnictví od monday.com
Tyto účetní šablony monday.com poskytují účetním firmám a malým týmům přehlednost, kterou potřebují k rychlejšímu přijímání důležitých rozhodnutí. Pojďme je společně prozkoumat!
1. Šablona pro sledování výdajů
Když členové týmu přidají nový výdaj, mohou jej rychle označit přednastavenými kategoriemi, jako jsou cestovní výdaje, kancelářské potřeby nebo vybavení, v šabloně pro sledování výdajů monday.com. Šablona automaticky vypočítá součty a zjednoduší výpočty.
S touto šablonou můžete:
- Zaznamenávejte denní výdaje okamžitě pomocí přizpůsobitelných kategorií.
- Sledujte rozpočet a skutečné výdaje v reálném čase pomocí integrovaných výpočtů.
- Vytvářejte podrobné výkazy výdajů podle data, kategorie nebo projektu pro schůzky se zainteresovanými stranami.
🔑 Ideální pro: Majitele malých podniků a finanční týmy, kteří hledají spolehlivý způsob sledování a správy výdajů.
2. Šablona faktury
Zadáváte ručně opakovaně stejné údaje o klientech? Šablona faktury monday.com obsahuje rozložení typu drag-and-drop, automatizovaná pole a možnosti synchronizace, které tento proces usnadňují.
S touto šablonou můžete:
- Pomocí integrací nebo propojených tabulek automaticky vyplňujte pole faktur údaji o klientech a projektech.
- Sledujte stav faktur od odeslání po zaplacení pomocí barevně odlišených indikátorů stavu a upozornění na splatnost.
- Synchronizujte aktualizace faktur s dashboardy, abyste mohli proaktivně sledovat trendy ve fakturaci a označovat opožděné platby.
🔑 Ideální pro: Freelancery a malé podniky, které potřebují rychlé a profesionální fakturace bez opakovaného zadávání údajů.
3. Šablona pro správu účtů
Pokud právě uzavíráte čtvrtletí a zároveň se potýkáte s klientskými vztahy, nevyřízenými smlouvami a právními schváleními, možná by vás mohla zaujmout šablona pro správu účtů monday.com.
Spojuje prodejní a finanční týmy do jednoho organizovaného pracovního prostoru, takže můžete mít přehled o svých projektech, sledovat průběh smluv a spravovat komunikaci – to vše bez nekonečných e-mailových konverzací nebo chaosu v tabulkách.
Tato šablona vám pomůže:
- Vizualizujte fáze pipeline pomocí filtrů stavu, které zobrazují milníky smluv, typy klientů a hodnotu obchodů.
- Pomocí časové osy nebo kalendáře spravujte termíny pro onboardování klientů, obnovení smluv a dodržování předpisů.
- Přizpůsobte si tabule pomocí polí, jako je velikost smlouvy, právní status a správce účtu, abyste měli úplný přehled.
🔑 Ideální pro: Týmy zabývající se příjmy a provozem, které se zabývají účty, smlouvami a interní spoluprací.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce je způsobeno přepínáním mezi platformami, správou e-mailů a přeskakováním mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
4. Šablona žádostí o finance
Představte si, že vaše finanční schránka přetéká – jeden zaměstnanec žádá o upgrade notebooku, jiný podává žádost o proplacení výdajů klienta a někdo další potřebuje schválení rozpočtu.
Šablona monday.com Finance Requests Template vám pomůže spravovat vše v jednom centralizovaném systému. Od schvalování nákupů po proplácení výdajů můžete přizpůsobit proces jak pro žadatele, tak pro recenzenty, zajistit hladký průběh a zajistit, aby vše zůstalo v souladu s předpisy a připravené k auditu, aniž by došlo k chaosu v doručené poště.
Použijte tuto šablonu a:
- Shromažďujte požadavky pomocí přizpůsobitelných formulářů, které se ukládají do centrální tabule s předvyplněnými informacemi o požadavcích.
- Sledujte schválení, zamítnutí nebo nevyřízené položky pomocí sloupců se stavem a vzorci pro výpočet nákladů.
- Automatizujte připomenutí a změny stavu, abyste udrželi kontroly a aktualizace rozpočtu podle plánu.
🔑 Ideální pro: Finanční a provozní týmy, které zpracovávají velké objemy interních rozpočtů a žádostí o nákup.
💡 Bonus: Pokud chcete:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + webové stránky a najděte své finanční výkazy nebo zásady.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou a kdekoli.
- Nahrazuje desítky nesouvislých nástrojů AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Perplexity, jediným řešením nezávislým na LLM, připraveným pro podnikové použití, které poskytuje finanční přehled o vašich konkurentech.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Nejedná se o další nástroj s umělou inteligencí, který si přidáte do své sbírky. Jedná se o první kontextovou aplikaci s umělou inteligencí, která nahrazuje všechny ostatní.
5. Šablona podpůrných prodejních materiálů
Šablona monday.com Supporting Sales Material Template shromažďuje veškerý obsah podporující prodej – brožury, případové studie, šablony e-mailů, prezentace, white papery – do jednoho organizovaného prostoru pro spolupráci.
Pomáhá vašim prodejním a marketingovým týmům zůstat v souladu, rychleji dodávat správné zdroje a udržovat obchodní jednání v chodu bez zmatků na poslední chvíli nebo zastaralých souborů.
Tuto šablonu použijte k:
- Ukládejte všechny prodejní materiály (případové studie, brožury, prezentace) na jedné nástěnce s filtry podle typu materiálu nebo týmu.
- Sledujte pracovní postupy při tvorbě pomocí vlastnictví úkolů, polí stavu a termínů kontroly.
- Okamžitě informujte zástupce, když jsou připraveny nové materiály, pomocí automatizací propojených s aktualizacemi stavu.
🔑 Ideální pro: Týmy pro podporu prodeje a marketing, které spravují výrobu a distribuci propagačních materiálů.
🧠 Zajímavost: Termín „účetní“ má latinské kořeny. Pochází ze starofrancouzského „compter“, které je odvozeno z latinského „computare“ a znamená „počítat“.
6. Šablona pro sledování rozpočtu
Šablona monday. com Budget Tracker vám pomůže rozdělit náklady podle kategorií, nahrát účtenky nebo podpůrné dokumenty a automatizovat schvalování nebo upozornění při dosažení limitů. Poskytuje vám přehled v reálném čase o tom, kam vaše peníze směřují, takže můžete činit informovaná rozhodnutí bez dohadů.
Tuto šablonu můžete přizpůsobit tak, aby:
- Rozčleňte výdaje podle týmů nebo iniciativ pomocí seskupených položek a vnořených kategorií.
- Sledujte plánované a skutečné výdaje v reálném čase pomocí sloupců se vzorci a vizuálních přehledů.
- Připojte účtenky, návrhy nebo dokumenty s pravidly přímo k položkám rozpočtu a získejte kontextový rozpis nákladů.
🔑 Ideální pro: Vedoucí oddělení a projektové manažery, kteří spravují dynamické rozpočty s více kategoriemi.
7. Šablona pro sledování faktur
Potřebujete sledovat, kdo za co, kdy a jak zaplatil? Šablona monday.com Bill Tracker vám poskytuje jasný a spolehlivý způsob, jak dokumentovat prodeje, sledovat platby a udržovat pořádek, zejména při správě více transakcí mezi klienty nebo odděleními.
S touto šablonou můžete:
- Zaznamenávejte každou transakci pomocí vlastních sloupců, jako je jméno klienta, částka, způsob platby a stav.
- Sledujte splatné platby podle data splatnosti nebo filtrujte podle stavu neuhrazených plateb.
- Nahrajte prodejní doklady, podepsané smlouvy nebo související soubory, abyste měli přehledné záznamy.
🔑 Ideální pro: Freelancery a malé týmy, které se snaží fakturovat klientům a zároveň zpracovávat prodeje a služby.
8. Šablona finančního výkazu
Připravujete se na čtvrtletní revizi nebo prezentaci pro investory a žonglujete s výkazy zisků a ztrát, přehledy cash flow a rozvahami v různých nástrojích?
Šablona finančních výkazů monday.com shromažďuje všechny vaše klíčové finanční údaje na jednom centrálním panelu. Umožňuje vašemu účetnímu týmu, vedení a akcionářům udržovat si přehled a poskytuje jasný obraz o finančním zdraví vaší společnosti bez starostí s kontrolou verzí.
Tato šablona vám umožní:
- Vytvářejte strukturované finanční výkazy pomocí přizpůsobitelných tabulek s poli pro kapitál, závazky a peněžní toky.
- Sledujte opakující se termíny pro podávání zpráv a časové harmonogramy auditů pomocí automatizací a připomínek.
- Vizualizujte trendy v příjmech, výdajích a dluzích pomocí dashboardů nebo grafických widgetů.
🔑 Ideální pro: Finanční vedoucí, kteří potřebují centralizovat reporting a finanční údaje připravené pro investory.
9. Šablona pro správu nákladů projektu
Pokud jste někdy měli potíže se sledováním výdajů na projekty, dodržováním rozpočtu nebo řízením změn nákladů za běhu, může vám pomoci šablona pro správu nákladů na projekty monday.com. Nabízí centralizovaný, přizpůsobitelný pracovní prostor pro plánování rozpočtů, sledování skutečných výdajů a snadné provádění úprav v reálném čase.
Díky integrovaným automatizacím, vizuálním dashboardům a nástrojům pro spolupráci vám tato šablona pomůže udržet soulad se zainteresovanými stranami a mít pod kontrolou všechny finanční detaily – bez nutnosti používat tabulky.
Tato šablona vám umožní:
- Sledujte rozpočty a skutečné náklady v reálném čase, abyste se vyhnuli překročení rozpočtu a udrželi projekty finančně pod kontrolou.
- Soustřeďte všechna data související s náklady – od odhadů zdrojů po výdaje dodavatelů – do jednoho přizpůsobitelného pracovního prostoru.
- Rychle přijímejte rozhodnutí založená na datech díky integrovaným dashboardům, aktualizacím stavu a vizuálním rozpisům rozpočtu.
🔑 Ideální pro: Finanční vedoucí a vlastníky projektů, kteří předkládají rozpočty ke schválení nebo spravují pracovní postupy návrhů.
10. Správa účtů pomocí šablony Compass
Pokud jste někdy žonglovali s účty s vysokou hodnotou, měli potíže se standardizací následných kroků nebo jste ztratili přehled o stavu klientů, šablona monday. com Account Management by Compass vám pomůže.
Poskytuje centralizovaný prostor pro zaznamenávání interakcí, sledování výkonu účtů a zefektivnění onboardingu, díky čemuž budou vaše strategické vztahy organizované a proaktivní.
S touto šablonou můžete:
- Zaznamenávejte schůzky, zpětnou vazbu, KPI, obnovení a ukazatele rizik na jednom místě.
- Přiřazujte následné úkoly a úkoly konkrétním vlastníkům, čímž snížíte manuální koordinaci.
- Segmentujte klienty podle velikosti, příjmů nebo skóre zdraví, abyste mohli stanovit priority.
🔑 Ideální pro: Účetní a firmy, které spravují pohledávky a závazky ve velkém měřítku.
Omezení monday.com
Ačkoli monday.com nabízí flexibilní šablony a vizuální pracovní postupy, může být nedostatečný pro komplexní účetní nebo finanční potřeby.
Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit alternativy monday:
- Chybí základní účetní funkce, jako je podvojné účetnictví, správa hlavní účetní knihy a automatické bankovní odsouhlasení.
- Nabízí omezenou nativní integraci s klíčovými nástroji, jako jsou QuickBooks nebo Xero.
- Nezahrnuje integrovaný klientský portál pro bezpečné sdílení dokumentů nebo komunikaci.
- Vyžaduje značné přizpůsobení a školení, aby vyhovoval většině pracovních postupů účetního týmu.
Alternativní šablony pro účetnictví monday.com
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Na rozdíl od monday.com, kde jsou úkoly, dokumenty a komunikace často uloženy v oddělených silách, ClickUp nabízí jednotný prostor pro správu účetních procesů od začátku do konce.
Ve srovnání ClickUp vs monday.com se ClickUp odlišuje především možností přizpůsobení – žádné rigidní šablony ani omezené zobrazení. A díky integrované umělé inteligenci pro vylepšené účetnictví může váš tým zefektivnit finanční pracovní postupy, aniž by došlo ke snížení přesnosti, spolupráce nebo kontroly.
Máme pro vás připravené šablony pro účetnictví typu plug-and-play:
1. Šablona ClickUp pro závazky
Řekněme, že spravujete faktury od více dodavatelů a zároveň vyřizujete požadavky týmu a daňové období. A najednou se informace o jedné platbě zamotají do jiné. Chaotické, že?
Šablona ClickUp Accounts Payable Template vám pomůže těmto opomenutím předejít tím, že vám poskytne centralizovaný přehled všech faktur, jejich stavu a splatnosti. Můžete sledovat průběh plateb a omezit účetní chyby.
Tuto šablonu můžete přizpůsobit tak, aby:
- Zaznamenávejte termíny splatnosti, typy plateb a rozpisy zůstatků pomocí vlastních polí, aby dodavatelé a členové týmu byli vždy informováni.
- Sledujte platební toky pomocí zobrazení ClickUp, jako je seznam a tabule, které jasně ukazují, co je v procesu, co bylo schváleno a co je hotové.
- Organizujte reporting pomocí aktualizací v reálném čase, které vám pomohou s prognózováním a rozpočtováním.
🔑 Ideální pro: Účetní a finanční týmy, které spravují opakující se platby dodavatelům a schvalovací pracovní postupy.
🧠 Zajímavost: 10. listopad je Mezinárodním dnem účetnictví. Tento den se slaví každoročně na počest této profese a připomíná vydání Pacioliho průkopnické práce o účetnictví z roku 1494.
2. Šablona účetního deníku ClickUp
Potřebujete zaznamenávat každý debetní a kreditní zápis na více účtech? Šablona účetního deníku ClickUp umožňuje přesně zaznamenávat transakce, udržovat je v pořádku a převádět je do užitečných přehledů pro měsíční a čtvrtletní kontroly.
Tuto šablonu použijte k:
- Získejte snadno přehled o svých účtech díky sladění vlastních polí a sledování stavu.
- Ukládejte účtenky a doklady spolu s každou transakcí pro dokumentaci a dodržování předpisů.
- Vytvářejte finanční výkazy pomocí ClickUp Docs a propojte je s účetními zápisy pro referenci.
🔑 Ideální pro: Účetní profesionály, kteří potřebují spolehlivý a organizovaný systém účetních knih pro podvojné účetnictví.
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain mohou týmy automaticky generovat souhrny, navrhovat následné zprávy a vyplňovat finanční dokumenty s menším počtem ručních kroků. To znamená méně kopírování a vkládání a více času stráveného rozhodováním, které skutečně posouvá podnikání vpřed.
3. Šablona pro účetnictví ClickUp
Pokud provozujete malou účetní firmu, může se vám hodit přizpůsobitelný pracovní postup pro správu faktur a prognóz příjmů. Šablona ClickUp Accounting Template vám poskytuje pracovní prostor, kde jsou vaše finance, faktury a zprávy harmonicky uspořádány, což usnadňuje jejich sledování.
S touto šablonou můžete:
- Spolupracujte se svým týmem nebo účetním v reálném čase, abyste aktualizovali záznamy nebo označili problémy.
- K plánování finančních revizí nebo termínů splatnosti použijte více zobrazení ClickUp, například kalendář a tabulku.
- Nastavte si pracovní postupy pro pohledávky a závazky, abyste měli přehled o příchozích i odchozích platbách a mohli bez prodlení žádat o platby.
🔑 Ideální pro: Majitele malých podniků a freelancery, kteří chtějí univerzální systém pro komplexní správu svých financí.
👀 Věděli jste, že pouze 44 % podniků automatizovalo své procesy pohledávek, aby zlepšilo své finanční výsledky?
4. Šablona faktury ClickUp
Představte si, že jste freelancer a každý měsíc ručně vytváříte faktury, přičemž trávíte více času formátováním sloupců než skutečnou prací s klienty. Právě v takových případech může šablona faktury ClickUp znamenat skutečný rozdíl.
Místo žonglování s tabulkami a roztříštěnými e-mailovými vlákny můžete využít plně přizpůsobitelnou šablonu s vaším logem, která zefektivní váš fakturační cyklus. Pomůže vám udržet vše – od údajů o klientech po stav plateb – na jednom přehledném místě, takže se můžete více soustředit na svou práci a méně na sledování součtů.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Navrhujte profesionální šablony faktur s vlastními poli pro položky, splatnosti a platební podmínky.
- Sledujte odeslané faktury pomocí ClickUp Docs s vloženými odkazy, komentáři a schváleními.
- Automatizujte sledování neuhrazených faktur pomocí ClickUp Automations prostřednictvím připomínek založených na úkolech.
🔑 Ideální pro: Freelancery a poskytovatele služeb, kteří potřebují propracovaný, opakovatelný systém pro konzistentní fakturaci klientům.
5. Šablona pro sledování faktur ClickUp
Pokud spravujete desítky faktur klientů a máte potíže udržet přehled o tom, kdo co zaplatil, je pro vás ideální šablona ClickUp Invoice Tracking Template. Poskytuje přehled o stavu každé faktury v reálném čase, takže vždy víte, zda ji označit jako splacenou, nebo ji dále sledovat.
Tato šablona vám pomůže:
- Sledujte platební trendy a označujte klienty, kteří platí pozdě, pro další kroky.
- Automatizujte upozornění na splatné platby, abyste byli vždy o krok napřed při vymáhání pohledávek.
- Vizualizujte cash flow pomocí grafů a dashboardů ClickUp.
🔑 Ideální pro: Účetní týmy a majitele firem, kteří spravují velké množství faktur klientů a potřebují lepší přehled.
📣 Hlas zákazníka: Escritorio E., majitel malé firmy, říká na G2:
ClickUp nám pomohl vyřešit mnoho problémů v naší účetní kanceláři. Předtím, než jsme ho začali používat, bylo těžké sledovat všechny úkoly, které jsme museli udělat pro různé klienty a projekty. Nyní, s ClickUp, máme vše organizované na jednom místě. Snadno vidím, co je třeba udělat, kdy je to třeba udělat a kdo za to odpovídá...Jednou z nejlepších věcí je, že můžeme nastavit opakující se úkoly pro věci, které musíme dělat každý měsíc, což nám šetří čas a pomáhá nám nezapomenout na nic. Je také velmi užitečné mít přehled o práci celého týmu, takže můžeme dodržovat termíny a lépe rozhodovat o tom, kdo by měl na čem pracovat. Díky ClickUp je naše kancelář mnohem organizovanější a jsme schopni zvládnout více práce, aniž bychom se cítili přetížení. To výrazně změnilo způsob, jakým spravujeme naše klienty a naši každodenní práci.
6. Šablona žádosti o cenovou nabídku ClickUp
Hledáte nového dodavatele pro svou rostoucí firmu a musíte porovnat několik nabídek. Ale vaše schránka je přeplněná, tabulky jsou nekonzistentní a nevíte, kdo ještě neodpověděl. Vyřešte tento problém pomocí šablony ClickUp Request for Quote Template.
Tuto šablonu nabídky použijte k:
- Vytvářejte standardizované poptávky pomocí ClickUp Docs, abyste měli jistotu, že všichni dodavatelé odpoví se stejnými požadovanými údaji.
- Uspořádejte si informace o dodavatelích v zobrazení ClickUp Board View a porovnávejte ceny, termíny a podmínky na první pohled.
- Zaznamenávejte konečná rozhodnutí pro připravenost na audit a mezifunkční přehlednost.
- Vytvořte strukturovaný, opakovatelný pracovní postup pro shromažďování, sledování a vyhodnocování odpovědí dodavatelů, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
🔑 Ideální pro: Provozní manažery a nákupní týmy, které potřebují spravovat výběr dodavatelů a rozhodování.
7. Šablona ClickUp pro souhrn finančních účtů
Stahujete zprávy z pěti různých zdrojů, abyste pochopili finanční zdraví své firmy? To určitě způsobí zmatek mezi vašimi týmy. Šablona ClickUp Summary of Financial Accounts konsoliduje všechna tato data, takže vaše cash flow, zůstatky účtů a trendy výkonnosti jsou jasné a snadno sledovatelné.
Tato šablona vám umožní:
- Seskupte účty do kategorií (např. provozní vs. rezervní fondy) pro lepší přehlednost a organizaci.
- Pomocí zobrazení tabulky ClickUp můžete zkontrolovat podrobnosti účtu nebo odhalit anomálie v průběhu času.
- Nastavte si panely ClickUp, abyste mohli vizualizovat změny zůstatků, přehledy stáří nebo metriky výkonu.
🔑 Ideální pro: Finanční analytiky a vedoucí účetnictví, kteří chtějí mít v reálném čase přehled o všech účtech společnosti.
💡 Tip pro profesionály: Už používáte monday.com? Přeneste všechny své projekty, šablony a vlastní pole do ClickUp jediným kliknutím. Přejděte do Nastavení pracovního prostoru > Vyberte „Importovat“ > Vyberte monday.com.
Přeneste uživatele, úkoly, tabule a další; ClickUp je automaticky namapuje.
8. Šablona pro správu financí ClickUp
Šablona ClickUp Finance Management je pro vás ideální, pokud pravidelně provádíte čtvrtletní revize, spravujete schvalování rozpočtů a sledujete výdaje více oddělení. Automatizuje správu rozpočtu, sleduje cíle a přináší přehlednost do všech úrovní finančního plánování a realizace.
Tato šablona vám umožní:
- Stanovte finanční cíle a KPI pomocí ClickUp Docs, Custom Fields a ClickUp Dashboards, abyste sladili svůj tým.
- Využijte varování a oznámení o závislosti úkolů, abyste se vyhnuli překážkám při schvalování nebo vykazování.
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami v reálném čase na revizích rozpočtu, prognózách a finančním plánování.
🔑 Ideální pro: Finanční týmy a vedoucí oddělení, kteří řídí složité finanční projekty napříč týmy a časovými rámci.
9. Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
Konec každého měsíce s sebou přináší výzvy v podobě shromažďování účtenek, zadávání dat nebo sumarizace výdajů jednotlivých oddělení před termíny. Využijte šablonu měsíční zprávy o výdajích ClickUp, která vám tento proces usnadní. S tímto připraveným dokumentem můžete s jistotou zaznamenávat, kontrolovat a vykazovat své obchodní výdaje.
Tuto dostupnou šablonu můžete použít k:
- Zaznamenávejte každou transakci s podrobnostmi, jako je datum, kategorie, částka a poznámky, aby byla zajištěna transparentnost.
- Pomocí tabulkového zobrazení můžete filtrovat a kontrolovat výdaje podle typu, oddělení nebo zaměstnance.
- Sledujte trendy v čase pomocí vizualizace výdajů v panelech ClickUp Dashboards nebo grafech pracovní zátěže.
🔑 Ideální pro: Finanční manažery a vedoucí týmů, kteří potřebují měsíční rytmus pro kontrolu a vykazování výdajů.
10. Šablona ClickUp pro obchodní výdaje a zprávy
Váš obchodní tým cestuje, setkává se s klienty a platí za kávu, zatímco vaše účetní oddělení se snaží rychle zpracovat účtenky. Díky šabloně ClickUp Business Expense and Report Template můžete oba tyto týmy udržet na stejné vlně a sledovat výdaje od jejich zadání až po schválení.
Tuto šablonu můžete využít k:
- Shromažďujte podrobnosti o výdajích a účtenky od kolegů pomocí integrovaných formulářů ClickUp.
- Organizujte zprávy podle zaměstnanců, oddělení nebo časového období pomocí zobrazení ClickUp.
- Spolupracujte na komentářích a připojujte dokumentaci přímo v každém úkolu ClickUp.
🔑 Ideální pro: Finanční týmy a provozní manažery, kteří dohlížejí na sledování výdajů a proplácení nákladů více zaměstnanců.
11. Šablona účetní firmy ClickUp
Řekněme, že provozujete malou účetní firmu a spravujete více klientů, termínů a finančních zpráv. Přidání šablony ClickUp Bookkeeping Firm Template může vnést strukturu do tohoto nekonečného chaosu.
Od přijímání nových klientů po správu opakujících se úkolů, jako jsou odsouhlasení, měsíční zprávy a následné kontroly, poskytuje tato šablona jasný rámec pro organizaci vašich pracovních postupů, aniž byste museli prohledávat tabulky nebo poznámkové lístky.
Tato šablona je ideální pro:
- Spravujte pracovní prostory klientů pomocí struktury složek, která odděluje úkoly podle účtu nebo služby.
- Organizujte výstupy a plánujte měsíční správu úkolů pomocí zobrazení tabulek a seznamů.
- Přiřaďte role a odpovědnosti pomocí ClickUp Tasks, abyste se ujistili, že žádné záznamy ani zprávy nezůstanou přehlédnuty.
🔑 Ideální pro: Účetní firmy a samostatní účetní, kteří spravují velký počet klientů a potřebují strukturované pracovní postupy.
12. Šablona platebního formuláře ClickUp
Ať už pořádáte akci, nabízíte služby nebo zpracováváte interní objednávky, šablona platebního formuláře ClickUp může být užitečným doplňkem. Umožňuje vám bezpečně shromažďovat platební údaje, sledovat stav transakcí a spouštět automatické následné kroky – to vše bez opuštění pracovních postupů ClickUp. Je to jednoduchý způsob, jak zůstat organizovaní a zajistit, že vám nic neunikne, když jde o peníze.
S touto šablonou můžete:
- Vytvářejte platební formuláře s vaším logem, které mohou klienti nebo zákazníci snadno vyplnit.
- Shromažďujte klíčová data, jako jsou celkové náklady, způsob platby, množství a podpůrné dokumenty.
- Automatizujte upomínky na nevyřízené platby nebo následné kroky pomocí automatizace ClickUp s neaktivními respondenty.
🔑 Ideální pro: Maloobchodníky, poskytovatele služeb nebo interní finanční týmy, které zpracovávají platby prostřednictvím formulářů a pracovních postupů.
👀 Věděli jste, že... Týmy s nízkou výkonností čtyřikrát častěji používají více než 15 nástrojů k vykonávání své práce. V účetnictví to znamená, že data jsou uložena na příliš mnoha místech, aktualizace se ztrácejí a váš tým tráví více času přepínáním mezi záložkami než skutečnou prací.
Váš účetní workflow si zaslouží víc než jen šablony
Šablony jsou skvělým způsobem, jak začít zefektivňovat informace, ale pro skutečnou efektivitu účetnictví potřebujete více než jen základní strukturu. Váš systém by se měl přizpůsobovat tempu vašeho týmu a rozšiřovat se s růstem vaší firmy.
Ačkoli monday.com nabízí celou řadu účetních šablon, často postrádá flexibilitu, nástroje pro spolupráci a jednotný přehled, které moderní týmy potřebují.
ClickUp vám naopak nabízí plně přizpůsobitelný pracovní prostor, kde jsou účetnictví, sledování projektů, dokumentace a komunikace synchronizovány. Můžete organizovat finance, úkoly a aktualizace na jednom přehledném místě – bez roztříštěných nástrojů a duplicitní práce.
Pokud vám váš současný pracovní postup připadá roztříštěný nebo příliš manuální, přejděte na něco, co je navrženo pro přehlednost a rychlost. Zaregistrujte se na ClickUp; začít je zdarma.