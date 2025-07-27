10 nejlepších šablon Notion CRM pro správu klientů a prodeje

Jste unaveni z toho, jak žonglujete s informacemi o klientech v pěti aplikacích a na šesti lepících papírcích? My také! Právě v tom vám mohou pomoci šablony Notion CRM. Sjednotí všechny vaše potřeby v oblasti správy vztahů se zákazníky do jednoho přizpůsobitelného prostoru.
Ať už jste samostatný podnikatel nebo součástí rostoucího týmu, šablony CRM poskytují základní funkce CRM pro sledování potenciálních zákazníků, správu následných kroků a snadné uzavírání obchodů.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších šablon Notion CRM, které vám pomohou budovat lepší vztahy, zvýšit prodej a užít si celý proces.
Prozkoumáme také šablony z alternativy Notion. Jste připraveni posunout své služby pro klienty na vyšší úroveň pomocí nástroje, který se brzy stane vaším oblíbeným (nápověda: je to ClickUp )?
Co dělá šablonu Notion CRM dobrou?
Notion hostuje více než 30 000 šablon pro práci, vzdělávání a osobní život – každá z nich byla vytvořena členy komunity.
Při výběru správné šablony pro CRM byste měli zkontrolovat několik prvků:
- Přehlednost: Vyberte si šablonu Notion CRM s jasnou a přehlednou strukturou. Měla by být snadno ovladatelná a neměla by vyžadovat žádné školení. Díky tomu bude její používání pro vás i váš tým snadné.
- Komplexnost: Vyberte si šablonu Notion, která obsahuje všechny základní funkce CRM, jako jsou vizuální pipeline, zobrazení stavu a nástroje pro reporting. To vám pomůže integrovat ji do vašeho vlastního CRM systému a dosáhnout lepších výsledků.
- Přizpůsobitelnost: Vyberte si šablonu, jejíž prvky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídaly CRM procesům vaší společnosti. To vám pomůže vyhovět specifickým potřebám vašeho podnikání.
- Škálovatelnost: Vyberte si šablonu Notion CRM, která podporuje individuální i podnikové použití. To vám pomůže sledovat potenciální zákazníky i v případě, že vaše společnost poroste.
10 šablon Notion CRM
Zde jsou nejlepší šablony Notion, které vám pomohou zlepšit procesy řízení vztahů se zákazníky (CRM):
1. Osobní šablona CRM od Tejita Pabariho
Pokud jste pracující osoba se základními potřebami v oblasti CRM, podívejte se na šablonu Personal CRM od Tejita Pabariho. Jedná se o jednoduchý nástroj, který vám umožní ukládat a spravovat vaše osobní i pracovní kontakty. Každému číslu můžete přiřadit stav, prioritu, roli a další podrobnosti.
Šablona vám navíc umožňuje nastavit schůzky a zaznamenávat interakce, takže můžete sledovat každý hovor a podle potřeby provádět následné kroky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte pole tak, aby obsahovala připomenutí narozenin, datum posledního kontaktu a společné zájmy.
- Uspořádejte kontakty podle typu vztahu, například přátelé, mentoři nebo známí.
- Sdílejte aktualizace nebo zpravodaje s blízkými kontakty pomocí integrace e-mailů.
🔑 Ideální pro: Freelancery, samostatné podnikatele nebo networkery, kteří spravují osobní a profesní kontakty.
💡 Tip pro profesionály: Naplánujte si měsíční nebo čtvrtletní úklidové sezení, během kterých sloučíte duplicitní záznamy, archivujete neaktivní kontakty a aktualizujete zastaralé informace. Nepořádek v CRM vede ke špatným rozhodnutím a promarněným příležitostem. 🧹
2. Šablona seznamu kontaktů (osobní CRM) od EdriansNotes
Šablona Seznam kontaktů (osobní CRM) od EdriansNotes pomáhá s efektivní správou kontaktů. Tento dokument funguje jako váš profesionální telefonní seznam, ve kterém můžete ukládat a organizovat všechny důležité kontakty klientů ve vašem systému.
Kromě zaznamenávání interakcí můžete nastavit připomenutí a přidat osobní poznámky, jako jsou narozeniny a preference, abyste nikdy neztratili kontakt s důležitými osobami.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Seskupte kontakty podle kategorií, jako jsou klienti, dodavatelé nebo zaměstnanci.
- Přidejte podrobnosti do kontextu protokolu z hovorů, schůzek nebo networkingových akcí.
- Spolupracujte s členy týmu tím, že jim přidělíte kontakty nebo kontaktní osoby.
🔑 Ideální pro: Každého, kdo potřebuje centralizovaný, prohledávatelný seznam kontaktů se základními údaji.
🎥 Chcete pomocí AI desetinásobně zvýšit své prodejní procesy? Podívejte se na video níže:
3. Šablona pro sledování potenciálních zákazníků od Sentele
Díky přehlednému rozhraní nabízí šablona Leads Tracker od Sentele komplexní přehled o vašich potenciálních zákaznících a stavu jejich interakce, což vám umožňuje naplánovat následné kroky předem.
A to není vše – odhalí také zajímavá data, jako je míra odezvy a míra uzavření, takže budete vědět, na které potenciální zákazníky se zaměřit. Díky všem těmto funkcím je správa prodejního procesu hračkou.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte stav potenciálních zákazníků v přizpůsobitelných fázích, jako jsou Nový, Kontaktovaný, Kvalifikovaný a Uzavřený.
- Vytvořte si kanbanovou tabuli, abyste mohli vizuálně spravovat tok projektů.
- Přidejte ke každému potenciálnímu zákazníkovi kontrolní seznamy úkolů, abyste zefektivnili oslovování a péči o zákazníky.
🔑 Ideální pro: Obchodní zástupce nebo marketingové pracovníky, kteří sledují dosah, stav potenciálních zákazníků a konverze.
4. Šablona adresáře zaměstnanců od OpenCore Group
Hledáte šablonu pro správu interních kontaktů vaší firmy? Podívejte se na šablonu adresáře zaměstnanců od OpenCore Group. Jedná se o centralizovaný dokument, do kterého zadáte kontaktní informace všech zaměstnanců vaší firmy.
Doplňte také další relevantní údaje, jako je jejich role, e-mailová adresa a umístění. To vám pomůže najít a kontaktovat správného zaměstnance ze systému, který se postará o konkrétní interakci se zákazníkem. Ukazuje se to také jako nesmírně užitečné při přijímání a propouštění zaměstnanců.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Seskupujte zaměstnance podle týmu, umístění nebo funkce pomocí filtrů a zobrazení.
- Přidejte podrobnosti o zaškolení a klíčové dokumenty pod každou kartou zaměstnance.
- Sdílejte přístup k adresáři s personálním oddělením, manažery nebo novými zaměstnanci, abyste zajistili transparentnost.
🔑 Ideální pro: HR týmy nebo malé podniky, které spravují kontaktní údaje a role členů týmu.
5. Šablona CRM pro partnerství Notion
Mnoho organizací se tak soustředí na správu zákazníků, že přehlíží důležitost řízení vztahů se zákazníky. Právě zde však přichází na řadu šablona Notion Partnerships CRM.
Tato šablona vám pomůže spravovat interakce s externími partnery vaší firmy, od dodavatelů přes prodejce až po investory.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenávejte a plánujte konverzace, abyste měli přehled o správě klientů.
- Segmentujte partnery podle regionu, odvětví nebo typu spolupráce.
- Pomocí datových polí můžete sledovat obnovení, přihlášení a hodnocení výkonu.
- Centralizujte a organizujte důležité údaje, jako jsou kontaktní informace partnerů, kategorie a roční opakující se výnosy (ARR).
🔑 Ideální pro: Týmy pro rozvoj podnikání, které dohlížejí na strategická partnerství a spolupráci.
📚 Přečtěte si také: Klient vs. zákazník: klíčové rozdíly a příklady
6. Šablona CRM pro realitní kanceláře od Osesenaga Okieimen
Šablona Real Estate CRM Template od Osesenaga Okieimen je speciálně navržena pro jednotlivce a firmy zabývající se obchodováním s nemovitostmi. Umožňuje vám sjednotit všechna data o klientech na jednom místě, včetně jejich typu, preferencí a nemovitostí v užším výběru.
Zahrňte informace o prodejcích a roztřiďte obchody do kategorií jako „otevřené“ a „uzavřené“. To vám pomůže udržet si přehled a umožní vám oslovit potenciální klienty, abyste uzavřeli obchody co nejdříve.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte si pole pro typ nemovitosti, lokalitu, cenové rozpětí a stav.
- Vložte obrázky nemovitostí nebo odkazy na inzeráty pro vizuální prohlížení.
- Propojte úkoly, jako jsou návštěvy na místě nebo termíny pro vyřízení dokumentů, s každým záznamem o klientovi.
🔑 Ideální pro: Realitní makléře a správce nemovitostí, kteří sledují nabídky, klienty a potenciální zákazníky.
🔍 Věděli jste, že... Někteří realitní makléři používají své CRM k tomu, aby zjistili, zda klient preferuje kočky nebo psy. To jim pomáhá s personalizovanými dárky do domácnosti – a příležitostně i s prezentací nemovitostí, které jsou vhodné pro domácí mazlíčky! 🐕
7. Šablona dotazníku pro klienty od TingDesign
Hledáte šablonu, která vám pomůže spravovat dotazy klientů bez zbytečného nepořádku? Šablona formuláře pro dotazy klientů od TingDesign se pyšní jednoduchým designem, který zefektivňuje celý proces dotazů klientů, od jejich shromažďování po sledování a správu.
Navíc můžete měnit rozvržení, přizpůsobovat pole a sdílet formulář pouhým odkazem. Tímto způsobem rychle vyřizujete dotazy zákazníků, zvyšujete jejich spokojenost a posilujete CRM aktivity vaší společnosti.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přiřaďte členům týmu úkoly, aby mohli rychle reagovat na nové dotazy.
- Sledujte doby odezvy a spokojenost klientů, abyste zlepšili pracovní postupy.
- Pomocí tabulkového nebo tabulekového zobrazení můžete sledovat odeslané formuláře a postup prací.
🔑 Ideální pro: Služby založené na službách, které zaznamenávají dotazy klientů přímo do Notion.
💡 Bonus: Pokud chcete:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, VŠECHNY vaše připojené aplikace + internet.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Nahraďte nesourodé nástroje AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, jediným řešením, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití...
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Jedná se o kontextového pomocníka s umělou inteligencí pro stolní počítače, díky kterému se můžete zbavit produktivitu snižujícího přeskakování mezi nástroji umělé inteligence.
8. Šablona Notion Influencer CRM
Šablona Notion Influencer CRM vám umožňuje centralizovat informace o každém influencerovi, se kterým vaše společnost spolupracuje. Zahrnuje podrobnosti, jako je jejich jméno, kanál, země, reklamy a výsledky.
To vám pomůže spravovat vztahy s influencery a umožní vám sledovat průběh každé kampaně.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Propojte stránky kampaně s jednotlivými influencery a centralizujte tak spolupráci.
- Přidejte metriky výkonu, jako je dosah, CTR a ROI, abyste mohli měřit dopad.
- Spolupracujte se svým marketingovým týmem tím, že každému influencerovi přiřadíte vlastníka.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy nebo agentury, které spravují kampaně a oslovování influencerů.
9. Šablona agenturního dashboardu od Jake Pretty
Jak název napovídá, šablona Agency Dashboard Template od Jake Pretty je CRM nástroj speciálně přizpůsobený potřebám agenturního typu podnikání. Můžete jej použít ke sledování každé interakce s klientem a průběhu jednání, čímž zjednodušíte celkové CRM úsilí vaší agentury.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte si projektové karty s informacemi o rozpočtu, rozsahu a fázích.
- Organizujte úkoly podle týmu nebo služby pomocí filtrovaných zobrazení.
- Vložte výkonnostní zprávy a přehledy pro každého klienta.
- Centralizujte podrobnosti o svých projektech, partnerech, úkolech a procesech.
🔑 Ideální pro: Kreativní nebo digitální agentury, které sledují klienty, kampaně a aktivity týmu.
📚 Přečtěte si také: Jak používat Notion pro řízení projektů (databáze, Ganttův diagram, časová osa, CRM)
10. Šablona Simple Invoice Manager od Jo Lodge
Jednoduchá, efektivní a snadno použitelná šablona Simple Invoice Manager od Jo Lodge funguje jako centrální místo pro všechny vaše faktury. Umožňuje vám prohlížet, organizovat a spravovat všechny vaše faktury – zaplacené i nevyřízené.
To vám pomůže sledovat vaše finance a včas zasílat upomínky, aby byly všechny faktury zaplaceny.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte faktury podle klienta, data splatnosti, stavu a částky.
- Propojte faktury s příslušnými projekty nebo databázemi klientů.
- Přidejte platební metodu a podrobnosti transakce pro rychlé zaúčtování.
🔑 Ideální pro: Freelancery a malé podniky, které spravují faktury a stav plateb.
Omezení Notion
Ačkoli Notion nabízí širokou škálu univerzálních šablon CRM, v několika klíčových aspektech zaostávají, což snižuje jejich účinnost. Zde jsou některé z nich:
- Náročnost osvojení: Většina šablon Notion má jednoduché rozvržení. Přesto je jejich přizpůsobení pokročilým potřebám CRM náročným úkolem. To zvyšuje jejich složitost a činí je nevhodnými pro týmy s omezenými technickými znalostmi.
- Žádná spolupráce v reálném čase: Efektivní CRM vyžaduje hladkou koordinaci mezi různými odděleními, jako je prodej a marketing. Šablony CRM od Notion však nenabízejí funkce pro spolupráci v reálném čase, což týmům ztěžuje spolupráci a dosahování výsledků.
- Omezené vizualizační funkce: Jednou z nejvýznamnějších nevýhod šablon CRM od Notion je to, že nepodporují pokročilé vizualizační funkce, jako jsou tabulky a grafy. Díky tomu je jejich CRM dashboard méně atraktivní a intuitivní.
- Problémy s výkonem: Platforma Notion má tendenci se zhroutit a zpomalit, jakmile se váš pracovní prostor rozroste. To ji činí nevhodnou pro rozšiřující se týmy, které nemohou používat více šablon současně.
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Notion
Alternativní šablony Notion
Šablony CRM od Notion jsou dobré. Nejsou však efektivní pro týmy s pokročilými potřebami. Ale nebojte se – tam, kde Notion selhává, ClickUp nastupuje.
Aplikace ClickUp, která je určena pro všechny pracovní činnosti, je vybavena všemi nástroji a šablonami, které potřebujete k efektivnímu zefektivnění vztahů se zákazníky. Ať už tedy chcete centralizovat data o zákaznících nebo sledovat prodejní pipeline, můžete to vše udělat.
Podívejte se na tyto šablony od ClickUp a vylepšete své CRM ještě dnes:
1. Šablona ClickUp CRM
Pokud hledáte integrovanou šablonu CRM, která vašemu týmu pomůže poskytovat lepší zákaznický servis, vyberte si šablonu ClickUp CRM. Tato snadno použitelná šablona vhodná i pro začátečníky vám umožní sledovat prodej a spokojenost zákazníků, díky čemuž můžete posoudit účinnost svých strategií CRM a podle potřeby provést úpravy.
Navíc vás provede správou potenciálních zákazníků. Poskytuje informace o stavu potenciálního zákazníka – otevřený, zapojený nebo pokus o zapojení – což vám umožní stanovit priority pro následné kroky a efektivně využít všechny dostupné prodejní příležitosti.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Centralizujte všechny CRM aktivity do strukturovaného a škálovatelného systému.
- Vizualizujte obchody v různých fázích a předpovídejte výnosy.
- Přizpůsobte si zobrazení pro account manažery, SDR a prodejní operace.
- Integrujte je s e-mailovými a kalendářovými nástroji a synchronizujte komunikační protokoly.
🔑 Ideální pro: Týmy, které chtějí přizpůsobitelné, komplexní CRM řešení v rámci svého projektového pracovního prostoru.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit vlastní CRM v ClickUp
2. Šablona ClickUp Simple CRM
Pro uživatele, kteří preferují přehledné a jednoduché nástroje, je šablona ClickUp Simple CRM navržena tak, aby se soustředila na vztahy s klienty. Odstraňuje zbytečné prvky a nabízí inteligentní pole, Kanban pipeline a značkování kontaktů.
Šablona organizuje kontaktní údaje zákazníků, sleduje průběh prodeje a analyzuje trendy a zpětnou vazbu zákazníků, aby vám poskytla podrobný přehled o vašem CRM rámci. Navíc můžete přizpůsobit její pole tak, aby byla relevantní i pro partnery, dodavatele a investory.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Snadno aktualizujte záznamy o interakcích a poznámky o vztazích.
- Vytvářejte filtrované zobrazení pro onboardování klientů nebo studené kontakty podle fáze, typu nebo regionu.
- Zjednodušte sledování kontaktů seskupením úkolů podle jednotlivých klientů.
- Pomocí vlastních polí můžete přidat důležité údaje, jako je telefonní číslo a velikost obchodu.
🔑 Ideální pro: Start-upy nebo majitele malých podniků, kteří potřebují jednoduchý CRM systém pro sledování klientů.
💡 Tip pro profesionály: Nesnažte se přizpůsobit své prodejní nebo projektové procesy šabloně CRM. Místo toho přizpůsobte pole, pipeline a dashboardy tak, aby odpovídaly stávajícímu způsobu práce vašeho týmu. ✂️
3. Šablona ClickUp pro sledování provizí
Když výkonnost pohání pobídky, je přesné sledování provizí nezbytné. Šablona ClickUp Commission Tracking Template nabízí komplexní systém pro sledování prodejů, uplatňování provizních sazeb a výpočet výdělků jednotlivých zástupců.
Díky integrovaným vzorcům, dashboardům na úrovni uživatelů a přehledům reportů zajistíte, že každý bude vědět, na čem je, a odpadne tak nutnost spravovat samostatné tabulky nebo nesouvislé dokumenty Notion. To pomáhá sledovat a vypočítávat provize pro každého člena týmu, což vám umožní stanovit odpovídající cíle.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Vypočítejte provize pomocí vzorců v polích úkolů.
- Zaznamenávejte prodejní transakce a aplikujte stupňovité provizní struktury.
- Sledujte výplaty a stavy, jako jsou Čekající, Schválené nebo Zaplacené.
- Automatizujte aktualizace výpočtu provizí podle změn stavu obchodů.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy nebo manažery, kteří počítají a sledují provize z prodeje.
📣 Hlas zákazníka: Toto říká Brenna Keenan, ředitelka digitálního marketingu ve společnosti SSM Creative Collective, o používání ClickUp:
ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli mít řadu předplatných jiných služeb.
ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli mít řadu předplatných jiných služeb.
4. Šablona prodejního procesu ClickUp
Optimalizovaný prodejní proces vám umožní včas identifikovat prodejní příležitosti, eliminovat neefektivitu v rámci zákaznické cesty a poskytnout zákazníkům plynulejší prodejní zkušenost. Šablona prodejního procesu ClickUp přesně toto umožňuje.
Jedná se o dokument, který propojuje oba konce vašeho prodejního trychtýře a umožňuje vám jej snadno vizualizovat v jediném zobrazení. Obchodní zástupci mohou spravovat své pipeline, zatímco manažeři získají makro pohled na výkonnost týmu. Kromě toho můžete organizovat údaje o zákaznících a upřednostňovat potenciální zákazníky, abyste se mohli soustředit na ty nejvíce pravděpodobné kupce a efektivně využívat svůj čas a zdroje. To zase pomáhá zlepšit míru konverze.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Organizujte potenciální zákazníky pomocí zobrazení tabule s fázemi jako „Potenciální zákazník“, „Ukázka“, „Nabídka“ a „Uzavřeno“.
- Kombinujte drag-and-drop tabule obchodů, integrované záznamy hovorů a vizuální reporty do jednoho uceleného nástroje.
- Přizpůsobte si pole pro velikost obchodu, kontaktní informace a předpokládané datum uzavření.
- Filtrujte nabídky podle priority, odvětví nebo zdroje potenciálních zákazníků a zaměřte se na cílené akce.
🔑 Ideální pro: Obchodní zástupce, kteří spravují obchody v různých fázích prodejního procesu.
📮 ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, což vašemu týmu umožňuje rychle jednat a zůstat v souladu.
5. Šablona ClickUp Sales CRM
Šablona ClickUp Sales CRM, vytvořená pro komplexní správu prodejního cyklu, poskytuje robustní zpracování dat bez omezení použitelnosti. Od počátečního kontaktu až po následnou péči po prodeji jsou všechny aktivity zaznamenávány, propojeny a sledovatelné.
Poskytuje řadu prodejních dat, která nabízejí vhled do procesů CRM, což vám umožňuje je přehodnotit a vylepšit pro dosažení lepších výsledků. Díky předem připraveným zobrazením pro hodnocení potenciálních zákazníků, plánování prodejních hovorů a sledování výkonu se jedná o významné vylepšení oproti nesourodým pracovním postupům Notion CRM.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Sledujte prodejní výkonnost, prohlížejte interakce se zákazníky a identifikujte potenciální zákazníky, abyste využili každou příležitost.
- Sledujte následné kroky a poznámky z jednání pomocí podúkolů nebo komentářů.
- Automatizujte připomenutí následných akcí nebo přechodů mezi fázemi obchodu.
- Dělejte lepší rozhodnutí založená na datech díky analýzám v reálném čase.
🔑 Ideální pro: Rostoucí týmy, které potřebují integrovaný CRM systém s funkcemi pro spolupráci na úkolech a týmovou spolupráci.
📚 Přečtěte si také: ClickUp vs HubSpot: Který CRM nástroj je nejlepší?
6. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Máte pocit, že s vaší prodejní strategií něco není v pořádku, ale nejste si jisti, co přesně? Pokud ano, šablona ClickUp Sales Report Template je přesně to, co potřebujete ve své sadě nástrojů CRM! Tato snadno použitelná šablona využívá klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako je míra úspěšnosti, míra odchodu zákazníků a náklady na získání zákazníka (CAC), aby vám poskytla podrobný přehled o vašem prodejním pokroku a výkonu.
Navíc vám umožní vizualizovat trendy, odhalit příležitosti a analyzovat chování zákazníků, což vám v konečném důsledku pomůže uzavřít více obchodů díky optimalizaci vaší strategie správy klientů.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Filtrujte data podle časového období, obchodního zástupce nebo zdroje potenciálních zákazníků a získejte konkrétní informace.
- Měřte konverzní poměry a délku cyklu podle zdroje potenciálních zákazníků.
- Vytvářejte opakující se úkoly pro měsíční kontroly a aktualizace zpráv.
- Sledujte konverzní poměry a týdenní, měsíční nebo čtvrtletní prodejní výsledky pomocí polí vzorců.
🔑 Ideální pro: Manažery a vedoucí pracovníky, kteří vytvářejí vizuální zprávy o prodejních výsledcích.
➡️ Číst více: Nejlepší systémy CRM softwaru na míru
7. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker nabízí rychlý a intuitivní způsob zaznamenávání hovorů, schůzek, ukázek a e-mailové komunikace. Je určena pro týmy a firmy, které chtějí zlepšit své prodejní výsledky, a je obzvláště užitečná pro udržení každodenní konzistence a identifikaci vzorců v oblasti vyhledávání nových zákazníků.
Tato bezplatná šablona vám poskytuje všechny potřebné nástroje, které potřebujete k pochopení a zlepšení vašeho prodejního přístupu. A to není vše – umožňuje vám sledovat výkon jednotlivců i týmů v reálném čase, identifikovat oblasti, kde prodejní úsilí přineslo požadované výsledky, a činit rozhodnutí založená na datech, která zjednoduší váš prodejní proces.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Pomocí kontrolních seznamů a šablon opakujících se úkolů můžete sledovat produktivitu jednotlivců i celého týmu v průběhu času.
- Přidejte vlastní pole pro stav potenciálního zákazníka, hodnotu, typ produktu a fázi prodeje.
- Sledujte aktualizace úkolů, abyste mohli monitorovat průběh prodeje a následné kroky.
- Filtrujte a třídějte nabídky podle priority nebo pravděpodobnosti uzavření.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy sledující denní aktivity, cíle a průběh obchodů.
8. Šablona ClickUp pro obchodní hovory
Chcete strukturovat způsob, jakým váš tým zpracovává prodejní hovory? Použijte šablonu ClickUp Sales Calls Template. Tato šablona vám pomůže zaznamenat výsledek každého hovoru, včetně toho, s kým byl veden a jaké jsou další kroky, takže vám nic neunikne.
Ať už se jedná o úvodní hovor, následnou komunikaci nebo jednání, vše je zdokumentováno na jednom místě. Postupem času získáte přehled o tom, jak váš tým postupuje v prodejním procesu a kde dochází k zastavení komunikace.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Přidejte strukturovaná pole pro námitky, další kroky a výsledky.
- Plánujte a sledujte obchodní hovory jako úkoly s časem hovoru a podrobnostmi o klientovi.
- Zaznamenávejte poznámky přímo do popisu úkolu nebo do ClickUp Docs.
- Přiřazujte hovory zástupcům a používejte kontrolní seznamy pro přípravné kroky nebo následné činnosti.
🔑 Ideální pro: Interní prodejní týmy, které plánují a spravují hovory s klienty nebo potenciálními zákazníky.
🧠 Zajímavost: Analogovou verzí CRM byl Rolodex, což znamená, že prodejci doslova používali otočné kartotéky k sledování a správě kontaktů, než se objevily digitální nástroje! 😱
9. Šablona prodejního procesu ClickUp
Jasně definovaný prodejní proces pomáhá zvýšit produktivitu týmu, zkrátit prodejní cykly a omezit dohady. Šablona prodejního procesu ClickUp popisuje jednotlivé fáze vašeho prodejního trychtýře, od získání potenciálních zákazníků až po jejich zapojení.
Díky tomuto rámci můžete identifikovat mezery, sledovat výkonnost týmu a zajistit, aby každá prodejní příležitost byla zpracována záměrně. Navíc kombinuje diagramy pracovních postupů, standardní operační postupy a skutečné přidělování úkolů, aby vedl obchodní zástupce k osvědčeným postupům, a nabízí tak mnohem více než obecné osnovy CRM v Notion.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Dokumentujte standardní operační postupy a šablony pro e-maily nebo návrhy.
- Sledujte, jak dobře tým dodržuje standardizovaný proces.
- Naplánujte si každý krok ve svém prodejním procesu jako úkol nebo kontrolní seznam.
- Přiřaďte členům prodejního týmu odpovědnosti pro každou fázi
🔑 Ideální pro: Týmy, které dokumentují a postupně sledují strukturovaný prodejní proces.
➡️ Číst více: Bezplatné šablony CRM: Excel, Google Sheets a ClickUp
10. Správa prodejního procesu ClickUp
Pro týmy, které chtějí zefektivnit celý proces prodeje, nabízí šablona ClickUp Sales Pipeline Management Template přizpůsobitelný pracovní postup pro sledování každé transakce od potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu. Tato šablona vám pomůže vizualizovat prodejní trychtýř, spravovat kontakty a sledovat průběh transakcí. Snadno přizpůsobte fáze, pole a zobrazení tak, aby vyhovovaly vašemu jedinečnému prodejnímu cyklu a potřebám v oblasti reportingu.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Zobrazte si celý svůj prodejní proces pomocí fází, které lze přetahovat myší.
- Sledujte hodnoty obchodů, termíny uzavření a další kroky pomocí vlastních polí.
- Přiřazujte úkoly a nastavujte připomenutí, aby váš tým plnil stanovené cíle.
- Vytvářejte zprávy, abyste mohli analyzovat úspěšnost a identifikovat úzká místa.
Ideální pro: Týmy, které hledají strukturovaný, přizpůsobitelný systém pro správu obchodů a zlepšení přehlednosti v celém prodejním cyklu.
Vylepšete své CRM procesy pomocí šablon CRM od ClickUp
Šablony Notion CRM poskytují flexibilitu a možnost přizpůsobení pro správu kontaktů, sledování potenciálních zákazníků a organizaci prodejních kanálů, což z nich činí spolehlivou volbu pro jednotlivce i malé týmy.
S rozvojem vašich obchodních aktivit a rostoucími nároky však může výhradní spoléhání se na Notion vést k omezením v oblasti automatizace, reportingu a týmové spolupráce.
Právě zde přichází na řadu ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. ClickUp byl navržen tak, aby sjednotil veškerou vaši práci na jednom místě, a kombinuje funkce řízení projektů, ukládání dokumentů, komunikace a CRM.
Díky pokročilé automatizaci, podrobným analýzám a nástrojům pro hladkou spolupráci, které šablony ClickUp nabízejí, můžete zefektivnit a škálovat své CRM procesy.
Pospěšte si! Prozkoumejte bezplatné šablony CRM od ClickUp – zaregistrujte se zde zdarma!