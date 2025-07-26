16 bezplatných šablon portfolia UX výzkumu pro designéry

„Jak tomu mám dát smysl?“
Pokud jste někdy zírali na prázdný dokument a hromadu rozhovorů, znáte ten pocit.
Těžké není jen provést výzkum, ale také jej proměnit v jasný a přesvědčivý příběh. Skvělé portfolio UX přesně to dokáže – předvede váš proces, strategii a strukturu v akci.
Dobrá zpráva? Nemusíte začínat od nuly.
Vybral jsme 16 bezplatných šablon portfolia pro výzkum UX, které vám pomohou proměnit vaši práci v poutavé strategické příběhy – ideální pro hledání zaměstnání, práci na volné noze nebo budování osobní značky.
Pojďme se do toho pustit! ⚓
Co je šablona portfolia výzkumu UX?
Šablona portfolia výzkumu UX je strukturovaný rámec, obvykle ve formátu dokumentu, prezentace nebo webové stránky, který má výzkumníkům pomoci při sestavování a prezentaci jejich práce.
Obsahuje předdefinované sekce pro přehled projektu, výzkumné metody, podrobnosti o účastnících, zjištění, dopad a otázky průzkumu uživatelské zkušenosti, což zajišťuje, že všechny nezbytné prvky jsou důsledně zdokumentovány.
Co dělá šablonu portfolia výzkumu UX dobrou?
Život UX designéra se točí kolem promyšlených rozhodnutí založených na výzkumu a spolupráci. Dobře strukturovaná šablona s jednotným formátem, která je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila různým typům výzkumu a rozsahu projektů, to usnadňuje.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit. 👇
- Definovaná struktura projektu: Obsahuje předem připravené sekce pro cíle, metody výzkumu uživatelů, zjištění, výsledky a reflexi.
- Vlastní pole a tagy: Umožní vám organizovat výzkum podle typu, skupiny uživatelů, úrovně dopadu nebo fáze návrhu.
- Sledování stavu: Pomáhá spravovat rozpracované úkoly pomocí štítků jako Návrh, V posuzování nebo Dokončeno.
- Propojené případové studie a výstupy: Propojuje každý výzkumný projekt s designovými změnami, prototypy nebo vylepšeními použitelnosti.
- Rozložení připravené pro spolupráci: Podporuje úpravy v reálném čase, komentáře a příspěvky členů týmu.
- Profesionální formátování: Udržuje vaše portfolio přehledné, snadno čitelné a snadno aktualizovatelné napříč více projekty.
16 šablon portfolia UX výzkumu
Portfolia UX jsou často rozptýlena mezi různými nesouvislými nástroji, což ztěžuje prezentování uceleného příběhu nebo škálování výzkumného procesu napříč týmy.
ClickUp řeší tento problém pomocí šablon, které integrují souhrny výzkumu, dokumentaci, časové osy a zpětnou vazbu do jednotného pracovního prostoru.
Ale tím to nekončí.
Software ClickUp Design Project Management Software zkvalitňuje celý váš výzkumný pracovní postup, pomáhá vám mapovat cesty a poznatky, zachytit každý detail a sledovat průběh práce v reálném čase napříč týmy.
Začněme! 🛠️
1. Šablona portfolia designu ClickUp
Pokud se vám organizace vašich návrhů jeví chaotická, šablona ClickUp Design Portfolio vám poskytne strukturovaný prostor pro zmapování vaší tvůrčí cesty.
Takto vytvoříte portfolio návrhů pomocí této šablony:
- Pomocí vlastních stavů ClickUp, jako jsou Kontrola klienta, Interní kontrola, Ke schválení a Dokončeno, můžete sledovat průběh projektu.
- Přidejte vlastní pole ClickUp, jako jsou Konečný výstup, Kategorie designu a Fáze designu, abyste zachytili klíčová rozhodnutí.
- Procházejte více přizpůsobených zobrazení, jako jsou Začít zde, Projekty a Podle fází návrhu, a vizuálně strukturovat svůj příběh.
📌 Ideální pro: Studenty UX designu, kteří vytvářejí portfolio podložené výzkumem.
2. Šablona bílé tabule ClickUp Design Brief
Když má každý jinou verzi zadání, potřebujete šablonu ClickUp Design Brief Whiteboard Template, která vnáší jasnost do chaosu. Je vytvořena pro sladění v rané fázi a poskytuje sdílený vizuální prostor pro nastínění cílů projektu, zmapování očekávání klientů a sladění kreativního směřování s obchodními potřebami.
Jak ji používat:
- Využijte předem připravené sekce, jako jsou Hlavní body značky, Cíle, Cílový trh a Marketingové směřování, k konsolidaci vstupních údajů.
- Přidejte na plátno poznámky, odkazy a poznámky, abyste vytvořili prostor pro kreativní myšlení.
- Převádějte poznámky na lepících papírcích přímo z tabule do úkolů ClickUp, abyste zachovali kontext.
📌 Ideální pro: Aspirující výzkumníky UX, kteří spolupracují na projektech v rané fázi a potřebují vizuální pracovní prostor.
🔍 Věděli jste, že... Don Norman je známý jako „otec uživatelské zkušenosti“. Vymyslel termín „uživatelská zkušenost“ (UX) a definoval jej takto: „Uživatelská zkušenost zahrnuje všechny aspekty interakce koncového uživatele se společností, jejími službami a produkty.“
3. Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp
Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp je dokument připravený k okamžitému použití, který pomáhá produktovým týmům plánovat, organizovat a provádět efektivní uživatelský výzkum. Provází vás definováním cílů výzkumu, nastíněním metodiky a identifikací klíčových kritérií pro účastníky.
Takto vám pomůže:
- Začněte s předformátovaným dokumentem, který vás provede definováním cílů, segmentů uživatelů, metodik a časových harmonogramů.
- Spravujte kroky jako Plánování, Probíhá a Dokončeno pomocí vlastních stavů.
- Použijte značky pro typ výzkumu a cílové skupiny uživatelů pro lepší organizaci.
📌 Ideální pro: Týmy připravující strukturované výzkumné plány, aby prokázaly přehlednost.
4. Šablona heuristické recenze ClickUp
Šablona ClickUp Heuristic Review Template vám poskytuje opakovatelný pracovní postup, díky kterému můžete všechny své poznatky uspořádat na jednom místě.
Šablona vám pomůže provádět přehlednější a rychlejší kontroly:
- Vyhodnoťte každý prvek uživatelského rozhraní podle zásad použitelnosti současně s vyhrazeným Heuristic Review View.
- Zaznamenejte problémy jako úkoly a označte je poli, jako je závažnost nebo kategorie, aby bylo snazší stanovit priority ve vašem marketingovém portfoliu.
- Postupujte podle vestavěného průvodce pro začátečníky, abyste zapojili svůj tým a sjednotili kritéria hodnocení.
📌 Ideální pro: Středně pokročilé profesionály v oblasti UX, kteří provádějí individuální nebo týmové audity, aby předvedli své hodnotící a výzkumné dovednosti.
5. Šablona pro návrh případové studie ClickUp
Šablona ClickUp Case Study Design Template vám pomůže vytvořit datově podložené příběhy, které předvedou váš vliv tak, jak potřebujete.
Podívejte se, jak vám pomůže soustředit se:
- Sledujte průběh případové studie od začátku do konce pomocí stavů Nová reference, V recenzi a Vyžaduje revizi.
- Zdůrazněte dopad dat pomocí polí, která označují každou případovou studii podle jména klienta, výsledku, typu projektu nebo odvětví.
- Přejděte mezi zobrazeními, jako jsou Dotazník k případové studii, Klientova tabule a Stav případové studie, abyste shromáždili podněty, přidělili recenzenty a sledovali celkový pracovní postup.
📌 Ideální pro: Uchazeče o práci v oblasti UX, kteří vytvářejí podrobné, měřitelné případové studie, aby představili designová rozhodnutí podložená uživatelskými daty.
💡 Tip pro profesionály: Bílé (nebo negativní) místo pomáhá vést pohled uživatele a usnadňuje vstřebávání obsahu, čímž vytváří čistý a přehledný dojem; ujistěte se, že jej použijete v správné rovnováze.
6. Šablona UX roadmapy ClickUp
Šablona ClickUp UX Roadmap vám poskytuje sdílenou vizuální časovou osu, která kontextualizuje vaše iniciativy v oblasti UX. Tato šablona, vytvořená v rámci ClickUp Whiteboards, vám pomůže přesně rozdělit práci:
- Organizujte iniciativy v plaveckých drahách Now, Next a Future, aby se váš tým mohl soustředit na to, co je v přípravě.
- Pomocí definovaných bloků zachyťte téma, cíl, kdo a co, shrnutí a závislosti pro každou činnost.
- Zdůrazněte fáze výzkumu, priority designu a fáze implementace pomocí nástrojů pro design UX, lepících poznámek a značek založených na legendách.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, kteří plánují sdělit svou dlouhodobou strategii a rozhodnutí týkající se designu.
💡 Tip pro profesionály: Skvělá portfolia UX začínají dobře zdokumentovanými projekty. Toto video vás provede správou kreativní a designové práce v ClickUp, abyste mohli předvést nejen výsledky, ale i celý proces.
7. Šablona tabule pro testování použitelnosti ClickUp
Test použitelnosti hodnotí, jak skuteční uživatelé interagují s vaším produktem, aby odhalil problematické body a zlepšil celkový zážitek. Šablona tabule pro testování použitelnosti od ClickUp zajišťuje, že tyto poznatky jsou jasně zaznamenány a efektivně využity.
Šablona pro testování použitelnosti vám pomůže následovně:
- Použijte vestavěné rozložení Whiteboard k naplánování cílů, toků úkolů a podrobností o účastnících před zahájením jakéhokoli testu.
- Přidejte vlastní pole pro sledování problémů uživatelů, úspěšnosti úkolů a kvalitativní zpětné vazby v kontextu.
- Přesouvejte položky mezi vlastními stavy, jako jsou Naplánováno, Ve fázi testování nebo Analyzováno, aby všichni měli stejné informace.
📌 Ideální pro: Tvůrce portfolií, kteří chtějí zahrnout kompletní cykly testování použitelnosti.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina zaměstnanců má potíže s nalezením informací, které potřebují v práci. Pouze 27 % z nich tvrdí, že je to snadné, zatímco ostatní se potýkají s určitými obtížemi – 23 % z nich to považuje za velmi obtížné.
Když jsou znalosti roztříštěné mezi e-maily, chaty a nástroje, rychle se hromadí zbytečně promarněný čas. S ClickUp můžete e-maily proměnit v sledovatelné úkoly, propojit chaty s úkoly, získat odpovědi od AI a mnoho dalšího v rámci jediného pracovního prostoru.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
8. Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp
Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp je předem připravená struktura, která provede váš tým všemi fázemi testování použitelnosti, od náboru až po vykazování. Poskytuje pracovní postup s definovanými poli, dílčími úkoly a sledováním pokroku, aby byla zajištěna konzistentní realizace.
Můžete:
- Pomocí vlastních polí Název projektu, Popis projektu, Vedoucí testování a Metoda testování seznámíte tým s rozsahem a logistikou projektu.
- Rozdělte práci na sedm jasných dílčích úkolů, jako jsou plánování testů, nábor účastníků, příprava materiálů, nastavení prostředí, samotné testy, analýza dat a zprávy o testech, pomocí „seznamu úkolů“.
- Vizualizujte pokrok v reálném čase pomocí živého pruhu Test Progress.
📌 Ideální pro: Výzkumníky, kteří spravují více testovacích relací použitelnosti a potřebují jednotný formát.
💡 Tip pro profesionály: Začleňte zábavné prvky, jako jsou animace, hravé texty a gamifikace, abyste zvýšili zapojení a loajalitu uživatelů a dokonce zmírnili jejich frustraci. Například aplikace jako TikTok a Fitbit používají zábavné funkce, jako jsou tyto, aby si udržely uživatele.
9. Šablona úkolů pro designové portfolio ClickUp
Šablona úkolů ClickUp Design Portfolio je určena pro designéry, kteří potřebují více než jen celkový přehled. Tato verze šablony portfolia UX designu zaměřená na úkoly se zabývá podrobně prováděním a přesně sleduje každou fázi designu, prostředky a termíny.
Zde je návod, jak ji používat pro každodenní práci:
- Rozdělte svou designérskou práci do políček jako Fáze návrhu, Kategorie návrhu a Konečný výstup.
- Sledujte pokrok pomocí termínů, priorit úkolů a příjemců úkolů a monitorujte pokrok na úrovni dokončení úkolů.
- Procházejte vnořené stránky v přiložených dokumentech ClickUp Docs, kde najdete cíle projektu, stručné informace, strategii UX a metriky úspěchu.
📌 Ideální pro: Mladé designéry, kteří dokumentují jednotlivé úkoly projektu, designové prvky a iterace.
📖 Přečtěte si také: Knihy o UX designu, které by měl přečíst každý designér
10. Šablona souhrnu pro návrháře uživatelského rozhraní ClickUp
Když zainteresované strany požádají o rychlý přehled vaší práce v oblasti uživatelského rozhraní, přijde vhod šablona ClickUp UI Designers Executive Summary Template. Můžete ji použít k vyjádření toho, jak vaše rozhodnutí týkající se uživatelského rozhraní odpovídají potřebám uživatelů a obchodním cílům.
Pro optimální správu vyzkoušejte:
- Přidejte pole jako Název projektu, Název klienta a Typ designu, abyste zdokumentovali, na čem pracujete a pro koho.
- Organizujte projekty pomocí sekcí jako Čekající zpětná vazba, Probíhá nebo Dokončeno, aby spolupracovníci a recenzenti věděli, co je hotové a co je na řadě.
- Přepínejte mezi zobrazením Seznam, Tabule nebo Kalendář a spravujte tak výsledky práce nebo se připravujte na schůzky se zainteresovanými stranami.
📌 Ideální pro: Uchazeče zaměřené na UI, kteří vytvářejí přehledný přehled vizuální práce.
🔍 Věděli jste? Klíčový rozdíl mezi zákaznickou zkušeností a uživatelskou zkušeností spočívá v tom, že zákaznická zkušenost zahrnuje celý vztah se značkou, zatímco uživatelská zkušenost se zaměřuje na interakce s produktem.
11. Šablona ClickUp Deliverables
Šablona ClickUp Deliverables Template udržuje přehled nad více výstupy a zároveň zabraňuje nedodržení termínů.
Takto vám pomůže udržet kontrolu:
- Sledujte průběh v reálném čase pomocí stavů jako Úkol, Probíhá, K schválení a Dokončeno, takže fáze každého výstupu je naprosto jasná.
- Zaznamenejte podrobnosti o dodání pomocí polí jako Schvalovatel, Stav RAG, Fáze projektu a Stav dokončení, abyste odstranili nejednoznačnosti a včas označili překážky.
- Spravujte celkový přehled pomocí předem připravených zobrazení, jako jsou Stav týmu, Plán a Stavová tabule, abyste mohli sledovat časové osy, pracovní zátěž a závislosti.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, kteří spravují více projektů a chtějí sledovat výsledky.
12. Šablona projektového portfolia vylepšená umělou inteligencí ClickUp
Pokud se vaše projektové portfolio jeví jako černá skříňka s chybějícími aktualizacemi a skrytými riziky, šablona ClickUp AI Enhanced Project Portfolio Template vám nabízí chytřejší způsob, jak spravovat a škálovat celé vaše podnikání.
Tato šablona, poháněná ClickUp Brain, zobrazuje v reálném čase poznatky, rizika a návrhy zdrojů – bez nutnosti přecházet mezi jednotlivými dashboardy.
Takto to funguje:
- Okamžitě zobrazte stavy projektů, vlastníky, termíny a překážky ve všech pracovních tocích pomocí portfoliového panelu.
- Pomocí Progress Insights (AI) odhalte zpožděné úkoly, zaseknuté iniciativy a celkový stav.
- Označte rizikové projekty a doporučte nápravná opatření pomocí automatického sledování rizik.
- Využijte tabulku přidělování zdrojů, abyste pochopili kapacitu týmu, identifikovali poddimenzované nebo přetížená členy týmu a pomocí návrhů AI přeřadili úkoly.
📌 Ideální pro: Zkušené profesionály v oblasti UX, kteří prezentují poznatky z různých projektů pomocí souhrnů generovaných umělou inteligencí.
13. Šablona mediálního kitu ClickUp
Šablona ClickUp Media Kit je centralizovaný pracovní prostor pro organizaci a sdílení vašich značkových aktiv, informací o společnosti a tiskových materiálů v jednom propracovaném a snadno přístupném formátu. Je dokonalým doplňkem vašeho systému získávání klientů, vytváří propracovanou sadu, která vypráví příběh vaší značky a duplikuje jej pro různé klienty.
Můžete strukturovat:
- Co děláte a proč je to důležité, najdete v sekci O mně a klíčové ukazatele .
- Nahrajte své logo, fotografie produktů nebo profilové snímky přímo do dokumentu.
- Jasně uveďte nabídky a ceny, abyste se vyhnuli opakovaným dotazům v sekci Tabulka služeb .
- Zajistěte, aby se média rychle dostala k správné osobě, pomocí sekce Kontaktní údaje.
📌 Ideální pro: Nezávislé UX designéry, kteří vytvářejí vlastní mediální sadu zahrnující služby, metriky a ukázky práce.
14. Šablona projektu ClickUp pro výzkum
Šablona projektu ClickUp pro výzkum vám poskytuje rámec pro organizaci všech fází výzkumu, od definování cílů až po dodání výsledků.
Takto vám pomůže zvládnout složitost:
- Nastavte základy projektu pomocí integrovaných polí pro Cíle, Rozsah, Časový plán a Role týmu.
- Rozdělte pracovní toky na jasné, sledovatelné úkoly s vlastními stavy, jako jsou Plánování, Sběr dat, Analýza a Dokončeno.
- Definujte fáze, jako je rešerše literatury, sběr dat a analýza, pomocí zobrazení seznamu seskupeného podle fáze projektu.
📌 Ideální pro: Výzkumníky, kteří vedou komplexní studie UX a potřebují strukturovaný způsob, jak nastínit jednotlivé fáze.
📖 Přečtěte si také: Konference a akce o UX designu pro profesionály
15. Šablona výzkumné tabule ClickUp
Ne každý projekt výzkumu UX začíná seznamem úkolů; někdy je třeba nahlas přemýšlet, mapovat nápady a vizuálně spolupracovat. Právě k tomu slouží šablona ClickUp Research Whiteboard Template. Je vytvořena pro volné brainstormingy, spolupráci a mapování nápadů.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Shromažďujte nezpracované výsledky výzkumu pomocí digitálních lepících poznámek, seskupených podle kategorií nebo témat.
- Rychleji odhalujte trendy pomocí vizuálního plátna, které zvýrazňuje vzorce a problematické body.
- Spolupracujte s kolegy v reálném čase – přidávejte, upravujte a komentujte přímo ve sdíleném výzkumu.
- Přejděte od brainstormingu k akci tím, že převedete poznámky na sledovatelné úkoly.
📌 Ideální pro: Začínající výzkumníky, kteří dávají přednost vizuálnímu mapování zjištění před jejich převedením do strukturovaných poznatků.
16. Šablona výzkumné zprávy ClickUp
Výzkum máte hotový, teď přichází ta těžší část: převést jej do přehledné zprávy, kterou lze sdílet. Šablona výzkumné zprávy ClickUp je určena pro dokumentaci uživatelské zkušenosti a prezentaci vašich zjištění v profesionálním formátu, který je připraven ke sdílení.
S touto šablonou můžete:
- Využijte předformátované sekce pro souhrn, metodiku, výsledky, diskusi a přílohy.
- Sledujte příspěvky a úpravy pomocí polí jako Autor zprávy a Přispěvatelé.
- Použijte stavy jako Návrh, V recenzi nebo Schváleno ke správě pokroku.
📌 Ideální pro: Profesionály, kteří převádějí surová data do případových studií výzkumu UX.
Nejste si jisti těmito šablonami portfolia pro výzkum UX? Poslechněte si názor skutečného uživatele:
ClickUp používám příležitostně ke správě více projektů UX najednou. Hlavním důvodem, proč se mi ClickUp líbí, je to, že mohu rozdělit veškerou svou práci do projektů a týmů a poté si vše prohlížet v takovém rozsahu a detailu, jakým si přeji.
ClickUp používám příležitostně ke správě více projektů UX najednou. Hlavním důvodem, proč mám ClickUp rád, je to, že mohu rozdělit veškerou svou práci do projektů a týmů a poté si vše prohlížet v takovém rozsahu a detailu, jakým si přeji.
Získejte potřebnou míru prokliku (Click(Up)-Through Rate)
Váš výzkum má hloubku a vaše portfolio by to mělo odrážet.
Ať už vylepšujete svůj příběh pro personalisty nebo jen vnášíte pořádek do kreativního chaosu, šablony portfolia pro výzkum UX od ClickUp vám poskytnou náskok.
Obsahují ClickUp Brain pro automatické shrnování poznatků, Whiteboards pro mapování cest v kontextu a flexibilní Views pro organizaci všeho od výzkumných plánů po výsledky testů použitelnosti.
Jste připraveni posunout své portfolio výzkumu UX na vyšší úroveň? ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která vám poskytuje nástroje pro správu, dokumentaci a prezentaci vašeho výzkumu – vše na jednom místě. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅