10 nejlepších příkladů marketingových portfolií pro inspiraci v roce 2025

Digitální marketér je často rozpolcený mezi otázkami „Mám propagovat svou práci?“ nebo „Mám nechat svou práci propagovat mou odbornost?“
Pokud vás tyto otázky také trápí, můžete udělat následující. Zkombinujte oba přístupy a vytvořte komplexní portfolio digitálního marketingu.
Portfolio digitálního marketingu propaguje vaše služby, aniž by je potenciálním zákazníkům agresivně prodávalo. Marketingové portfolio obsahuje vaše nejlepší práce, hodnotovou nabídku, výsledky a reference vašich klientů.
Považujte marketingové portfolio za svůj komplexní (opakovaně použitelný) zdroj, který prezentuje vaše odborné znalosti cílové skupině.
Tento článek vás provede některými z nejlepších příkladů marketingových portfolií a ukáže vám, co z nich můžete převzít.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Portfolio digitálního marketingu slouží jako nástroj, pomocí kterého mohou marketéři prezentovat svou práci, odborné znalosti a výsledky, aniž by agresivně propagovali své služby.
- Obvykle obsahuje nejlepší práce marketéra, reference klientů, případové studie a klíčové úspěchy, což pomáhá budovat důvěru a kredibilitu u potenciálních klientů.
- Dobře zpracované portfolio pomáhá digitálním marketérům vyniknout v přeplněném oboru, zejména pokud je propojeno s životopisy nebo žádostmi o zaměstnání.
- Aby portfolio udělalo silný dojem, mělo by být snadno navigovatelné, esteticky příjemné a optimalizované pro vyhledávače, aby přilákalo potenciální klienty.
- Účinná portfolia mohou také obsahovat rozbory strategií a metriky, které dokládají úspěch, a tím dodávají hloubku dovednostem marketéra.
- Platformy jako ClickUp mohou marketérům pomoci při správě a zefektivnění vývoje portfolia, protože jim umožňují centralizovat projekty a efektivně spolupracovat.
Co je marketingové portfolio?
Marketingové portfolio shrnuje dosavadní práci, marketingové dovednosti a úspěchy marketingového profesionála (konzultanta, nezávislého dodavatele, agentury nebo uchazeče o zaměstnání), aby mu pomohlo přilákat cenné potenciální zákazníky a získat výjimečné příležitosti.
Takto by mělo vypadat typické marketingové portfolio:
Portfolio autorky obsahu a expertky na marketing v sociálních médiích Sarah McCain (její web) představuje vše, co potenciální klienti hledají, včetně jejích dovedností, portfolia, značek, se kterými spolupracovala, a referencí klientů. Domovská stránka obsahuje všechny tyto podrobnosti a každá sekce má samostatnou vstupní stránku.
Pro vytvoření marketingového portfolia neexistují žádná pevná pravidla. Abyste se vymanili z chaosu, můžete experimentovat s tím, jak prezentujete své dovednosti, ukázky práce, služby a výsledky, kterých jste dosáhli pro klienty.
Důležitost marketingového portfolia
Webové stránky portfolia poskytují potenciálním klientům podrobný přehled o vašich odborných znalostech a upevňují jejich důvěru.
Zaměřte se na své zkušenosti v konkrétní oblasti
Předpokládejme, že jste marketér v oblasti sociálních médií a tuto informaci přidáte do svého portfolia. Je však tato informace dostatečná, aby potenciální zákazník mohl posoudit vaše zkušenosti?
Ne tak docela.
Vaši potenciální zákazníci chtějí vědět:
- Který kanál sociálních médií vám nejvíce vyhovuje?
- Jaké příspěvky vytváříte?
- Jste copywriter, grafický designér nebo obojí?
- Jaké metriky sledujete?
- Jakých výsledků jste dosáhli ve svých minulých projektech?
Odpovědi na tyto otázky potenciálním klientům ukážou, zda jste odborníkem na konkrétní platformu sociálních médií, nebo všestranným odborníkem. Tyto informace je přesvědčí o vaší odbornosti, na rozdíl od obecného portfolia.
Budujte důvěru pomocí případových studií a sociálních důkazů
Je těžké uvěřit, když jednoduše prohlásíte, že pomáháte značce ABC zvýšit organický provoz o 25 % za 6 měsíců.
Pokud však podrobně vysvětlíte, jak vaše obsahová strategie pomohla klientovi zvýšit organické zobrazení a návštěvnost o 25 %, a podpoříte to referencemi klientů a příběhy o spolupráci s vámi, váš potenciální klient vám bude důvěřovat.
Marketingové portfolio rozebírá vaše úspěchy prostřednictvím případových studií plných sociálních důkazů a dodává vašim marketingovým znalostem na důvěryhodnosti.
Pomůže vám vyniknout z velké skupiny talentů
Pokud hledáte práci, nestačí jen zaslat svůj životopis. Personalisté dostávají každý den hromadu životopisů. Váš životopis by měl být propojen s vaším marketingovým portfoliem, abyste se odlišili od ostatních uchazečů. Ukažte hmatatelné důkazy, které podpoří vaše dovednosti a pracovní zkušenosti; marketingové portfolio vám v tom pomůže.
Výhody marketingového portfolia
Stručně řečeno, marketingové portfolio vám pomůže:
- Ukažte, v čem jste nejlepší, a budujte důvěru.
- Dává představu o tom, kdo jste a jaká byla vaše cesta.
- Pomůže to potenciálním klientům nebo personalistům lépe posoudit vaše dovednosti a pochopit, jaký rozpočet by měli na základě vašich odborných znalostí vyčlenit.
Prvky marketingového portfolia
Jako marketér zvažte zdůraznění dvou klíčových prvků ve svém portfoliu – digitálního marketingu a marketingu na sociálních médiích.
Digitální marketing
Mezi standardní služby profesionála v oblasti digitálního marketingu patří optimalizace pro vyhledávače (SEO), obsahový marketing, marketing s platbou za proklik (PPC) a e-mailový marketing.
Vaše portfolio digitálního marketingu by proto mělo obsahovat následující prvky, které předvedou vaše odborné znalosti:
- SEO: Webové stránky SEO portfolia musí obsahovat služby jako výzkum klíčových slov, úspěchy v oblasti on-page/off-page SEO, inovativní SEO strategie, které byly dříve implementovány, a relevantní výsledky (potenciální zákazníci, návštěvnost, konverze atd.).
- Obsahový marketing: Webové stránky obsahového marketingového portfolia by měly zahrnovat psaní obsahu, strategii, optimalizaci, typy obsahových kampaní a jejich realizaci a nejlepší ukázky textů publikované na relevantních webových stránkách.
- PPC: Webová stránka s přehledem PPC by měla obsahovat podrobný rozpis typů spravovaných účtů, rozpočtových plánů a počtu potenciálních zákazníků získaných prostřednictvím správy kampaní a výdajů, copywritingu reklam a kreativních vzorků.
- E-mailový marketing: Ujistěte se, že vaše stránka s portfoliem e-mailového marketingu obsahuje kopie e-mailů pro cílové odvětví, počet hovorů rezervovaných z e-mailových kampaní v určitém časovém období a analytické údaje o e-mailech, jako je míra otevření a míra zapojení.
Marketing na sociálních médiích
Portfolio sociálních médií by mělo být rozděleno podle platforem, jako jsou LinkedIn, Twitter, Instagram a další odkazy na sociální média, a podle toho, co tyto služby obsahují.
- LinkedIn: Ukázky předchozích prací souvisejících s tvorbou obsahu, strategií, odkazy na LinkedIn na zajímavé příspěvky, zapojení, výsledky generované pro osobní značku a značku společnosti a pokud je design součástí vašeho balíčku.
- Twitter: Ukažte ukázky své práce v oblasti copywritingu, strategie a zapojení, spolu s relevantními výsledky, jako jsou potenciální zákazníci, dojmy a kliknutí.
- Instagram: Nejlepší ukázky videí, kreativních návrhů, popisků a výsledků dosažených pro jednotlivce a značky
Pokud jste všeobecný marketér v oblasti sociálních médií, kromě všech výše uvedených ukázek přidejte také reklamy na sociálních médiích a výsledky, které pro značku přinesly.
Význam webového designu v marketingovém portfoliu
Digitální a sociální stratégové tradičně používají Google Drive nebo PDF k prezentaci svých nejlepších prací. To však z pohledu potenciálních zákazníků nevytváří trvalý dojem a nedokáže vzbudit okamžitý zájem, protože portfolia jsou nepřehledná a matoucí.
Vytvořením jednoduchého marketingového portfolia na webu:
- Vytvořte trvalý první dojem, protože portfolio webových stránek obsahuje vaše nejlepší práce; ukazuje váš smysl pro detail, estetické prezentování vaší práce a čistší reprezentaci vaší značky.
- Díky webové stránce s portfoliem máte možnost generovat potenciální zákazníky pomocí organických a placených marketingových iniciativ, jako jsou SEO, blogy a placená reklama, abyste oslovili svou cílovou skupinu.
- Do svého webového designu přidejte prvky budující důvěru, jako jsou případové studie a reference spokojených klientů na stránce svého portfolia, abyste získali více projektů.
- Přidejte do svého portfolia plánovač schůzek, abyste potenciální klienty motivovali k hladkému rezervování hovorů přes webové stránky.
Zahrnutí marketingové strategie do digitálního marketingového portfolia
Jako online nebo sociální mediální marketér se od ostatních odlišujete svou strategií. Měli byste však přidat strategické prvky, abyste posílili své digitální marketingové portfolio?
Strategie se samozřejmě liší v závislosti na klientovi a závisí na cílech, aktuální situaci, odvětví a velikosti trhu. Digitální marketéři často řeší dilema, zda by měli do marketingového portfolia zahrnout strategie.
Měli byste, ale stručně. Při psaní případové studie vysvětlete výzvy, kterým daný klient čelil, jak jste k nim přistupovali a jakou strategii jste zvolili k řešení jeho problémů.
Díky tomu potenciální zákazník lépe porozumí vaší odbornosti a schopnosti vyvíjet strategie pro konkrétní případy použití a rozhodne se, zda váš přístup odpovídá jeho požadavkům.
Důležitost optimalizace pro vyhledávače a rozložení stránky
V digitálním marketingovém portfoliu je důležitá jak optimalizace pro vyhledávače, tak rozvržení stránky.
Pokud pro svůj portfoliový web používáte SEO strategii zaměřenou na publikum, pravidelně publikujte relevantní, dobře prozkoumaný obsah a zaměřte se na osvědčené postupy on-page a off-page SEO.
Pomůže vám to zvýšit návštěvnost vašich webových stránek ze strany relevantních potenciálních zákazníků, přilákat více potenciálních zákazníků, kteří objeví vaše služby organicky, a získat více projektů. Stručně řečeno, je to konzistentní zdroj generování potenciálních zákazníků.
Věnujte stejnou pozornost i rozvržení stránky svého portfolia. Udělejte ji poutavou přidáním barev vaší značky, jednotného fontu a výzev k akci, rozdělte sekce oddělovači a usnadněte navigaci v rámci komplexního designu.
Příklady marketingových portfolií
Podívejme se na několik příkladů digitálních marketingových portfolií, které vám mohou posloužit jako inspirace.
1. Hive Creative Group
Hive Creative Group, marketingová agentura se sídlem ve Virginii, okamžitě zaujme svým interaktivním portfoliem a autenticitou.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Interaktivní animované prvky a ikony činí toto marketingové portfolio velmi responzivním.
- Toto digitální marketingové portfolio je vynikající kompilací sociálních důkazů a jedním z klíčových příkladů autenticity. Líbí se nám, jak prezentují loga klientů a představují divákům členy svého týmu.
- Díky jednoduché navigaci snadno najdete kontaktní údaje na speciální stránce.
2. Jordyn Brenner
Jordyn Brenner je senior art director v Amazon Studios. Její portfolio vás okamžitě přesvědčí, že je tvůrcem všech našich oblíbených seriálů Amazon Prime, včetně The Marvelous Mrs. Maisel a Homecoming.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Ačkoli má toto portfolio digitálního marketingu méně sekcí, líbí se nám, jak se zaměřuje na prezentaci nejlepších prací Jordyn a dělá to krásně.
- Styl mřížky pomáhá při realizaci rámce případové studie založené na obrázcích s vysoce kvalitními obrázky.
- Sekce „O nás“ skvěle vypráví Jordynin příběh co nejpřesnějším způsobem.
3. Alaina Thomas
Portfoliová webová stránka Alainy Thomasové je jedním z nejkompaktnějších digitálních marketingových portfolií, se kterými jsme se setkali.
Sloučení všech služeb do jednoho portfolia může být chaotické, pokud nabízíte všechny služby digitálního marketingu. Přidali jsme tento příklad, abychom vám ukázali, jak vytvořit přehlednější design a srozumitelné marketingové portfolio.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Alaina poskytuje služby v oblasti content marketingu a sociálních médií. Pro každou službu má jiné marketingové portfolio, které čtenáři pomáhá rychle si prohlédnout nabídku a porozumět její odbornosti.
- Naše pozornost upoutává minimalistické rozvržení digitálního marketingového portfolia. Portfolio obsahuje různé sekce, jako jsou služby, nejlepší práce a speciální stránka s kontaktními údaji, aniž by bylo přehnané, a k jejich oddělení využívá barevný kontrast.
4. Michael Antalok
Portfolio digitálního marketingu Michaela Antaloka má tmavé téma a je responzivní. Při každém posunutí stránky narazíte na novou případovou studii, která se otevře na samostatné stránce.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Michael se řídí heslem „čím více, tím lépe“ a jeho portfolio usnadňuje potenciálním zákazníkům rozhodování, protože v něm snadno najdou relevantní příklady použití.
- Citáty upoutají vaši pozornost. Například v úvodní části se píše: „Dobrý design je dobrý obchod.“ S každým posunem stránky přidává další citáty, aby zdůraznil význam svých služeb.
5. Kate Dunham
Portfolio digitálního marketingu Kate Dunhamové je jednoduché a rozdělené pro dvě skupiny cílového publika – freelancery a organizace. To znamená méně zmatků a pomáhá čtenáři rychleji najít potřebné informace.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Dozvíte se mnoho o marketérce, o tom, jaká je jako člověk, jaké jsou její cíle jako marketingové profesionálky a jaké je s ní spolupracovat. Tento osobní přístup zlidšťuje zážitek a vytváří okamžité spojení s čtenářem.
- Kate, marketingová specialistka, hovoří o tom, jak se věnuje komunitě a věcem, které jí jsou blízké. Dává vám tak další důvod, proč s ní navázat konverzaci.
6. 345 Marketing
Další jméno na našem seznamu příkladů marketingových portfolií patří brandingové a marketingové agentuře s názvem 345. Ačkoli název může znít podivně, jejich marketingové portfolio je solidní a vyznačuje se vyváženým poměrem příběhů, služeb a ukázek práce.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Tato designová a marketingová agentura věnuje část svého digitálního marketingového portfolia vyprávění příběhu značky, který rezonuje s čtenářem.
- Mají sekci „Story Time“, která poutavě představuje jejich odborné znalosti a na konci každého příběhu nabízí stručné shrnutí.
7. Denise Rick
Denise Rick je profesionálka v oblasti obsahu a brandingu, která působí v různých odvětvích. Líbí se nám, jak pomocí barev odlišila jednotlivé sekce portfolia.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Jedinečnost jejího portfolia spočívá v tom, že poskytuje přehled všech jejích projektů a také vás přenese na tři různé stránky věnované konkrétním klientům, kde si můžete přečíst podrobné případové studie.
- Každý obrázek, GIF a video v sekci jejích nejlepších prací má svůj kontext. Vysvětluje účel kreativních prvků, místo aby nechala potenciální zákazníky, aby si to sami domysleli.
8. Jaxon Curtis
Jaxton Curtis je marketér na LinkedIn, který píše příspěvky na sociální média pro sportovní značky. To je patrné, když se podíváte na jeho portfolio, i když neobsahuje sekci služeb.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Portfolio je mřížka některých z nejúspěšnějších příspěvků Jaxtona na LinkedIn. K příspěvkům na sociálních médiích přidává dojmy a vyzývá návštěvníky, aby na ně klikli.
- Autor Jaxton používá přístup „ukazuj, neříkej“ a upřednostňuje příklady před dlouhými texty.
9. McMath Creative
Další digitální marketingové portfolio na našem seznamu patří agentuře zabývající se obsahem a marketingem s názvem McMath Creative. Portfolio vyniká svým jednoduchým designem.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Mají tři stránky věnované třem oblastem služeb – brandingu, managementu a obsahu. Na každé stránce najdete podrobnosti o jejich službách a loga zákazníků.
- K dispozici je přehledová stránka s názvem „All Things Branding & Marketing“, která slouží jako stránka pro správu portfolia. Na jednom místě najdete náhledy všech jejich návrhů.
10. Kathryn Hall
Kathryn Hall, nezávislá spisovatelka, prezentuje všechny své pracovní ukázky a rozděluje je podle oblastí služeb na svém marketingovém portfoliu.
Proč se nám toto portfolio líbí
- Portfolio poskytuje rychlý přehled o rozmanitých schopnostech Kathryn v oblasti psaní.
- Její biografická stránka podrobně popisuje její cestu a obsahuje reference, které zvyšují její důvěryhodnost.
Jak vytvořit marketingové portfolio v ClickUp?
Pokud chcete vytvořit své první marketingové portfolio, zde je návod, jak začít.
- Vyberte si nástroj pro tvorbu webových stránek (Webflow, WordPress nebo Wiz), na kterém budete své portfolio hostovat.
- Přidejte obsah a vizuální prvky, abyste představili své nabídky.
Poté použijte software pro správu portfolia, jako je ClickUp, k naplánování úkolů souvisejících s vývojem portfolia.
- Začněte s šablonou ClickUp Portfolio Management Template, abyste si mohli vytvořit své digitální marketingové portfolio od základů a předvést své nejlepší práce, a použijte zobrazení seznamu k sledování více marketingových portfolií založených na různých digitálních marketingových službách, jako jsou SEO a PPC, na jednom místě.
- Vytvořte standardní operační postup pro každý projekt pomocí SOP.
- Pomocí funkce „Getting Started Guide View“ (Průvodce pro začátečníky) nastavte proces správy portfolia a uložte referenční příručky, abyste měli snadný přístup k potřebným zdrojům.
- Jakmile začnete spolupracovat s klientem, použijte ClickUp jako nástroj pro řízení projektů, abyste zefektivnili své standardní pracovní postupy, spolupracovali s členy týmu klienta a zefektivnili komunikaci se zainteresovanými stranami.
- Sledujte průběh projektu na panelech ClickUp Dashboards. Jak budete měnit stav, získáte představu o tom, zda projekt postupuje podle očekávání, nebo zda se vyskytly nějaké překážky.
- Použijte ClickUp pro marketingové týmy k plánování a realizaci svých marketingových programů – od multikanálových marketingových kampaní po úspěšný rebranding a správu kampaní.
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Silné marketingové portfolio je prvním krokem k předvedení vašich odborných znalostí v oboru.
Jako digitální marketér vytváříte obsah, provádíte SEO, propagujete sociální média a zabýváte se placeným marketingem. Vaše marketingové portfolio shrnuje a kategorizuje všechny tyto služby, popisuje vaši profesní a osobní cestu, buduje důvěru pomocí sociálních důkazů a pomáhá vám získat více projektů.
Ať už vytváříte portfolio jako marketingový konzultant nebo spolupracujete s klienty, ClickUp vám pomůže v každé fázi životního cyklu projektu.
Začněte pomocí ClickUp a vytvořte portfolio, které upoutá pozornost a přinese vysokou konverzi. Jakmile začnete pracovat na marketingových projektech, využijte nástroj pro správu projektů ClickUp, který vám pomůže spravovat vaše freelance a konzultační projekty v oblasti digitálního marketingu od začátku do konce.
- Soustřeďte podrobnosti o svých projektech na ClickUp Docs.
- Použijte ClickUp Whiteboard k vymýšlení a plánování svých marketingových kampaní.
- ClickUp Brain vám poslouží jako kreativní partner pro brainstorming a pomůže vám automatizovat časově náročné úkoly, jako je psaní zpráv o postupu prací a shrnování poznámek z jednání.
- Nastavte časové osy, přiřaďte úkoly týmu, přidávejte komentáře, stanovte priority a vizualizujte průběh projektu pomocí ClickUp Dashboard. Začněte s ClickUp Marketing Campaign Dashboard!
- A nakonec se zbavte roztříštěných konverzací tím, že sjednotíte komunikaci týmu pod jednou střechou pomocí ClickUp Chat – koordinujte se členy týmu v reálném čase, sdílejte aktualizace a podrobnosti o projektech s celou organizací.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvořte si marketingová portfolia s vysokou konverzí.
Často kladené otázky (FAQ)
Co obsahuje marketingové portfolio?
Marketingové portfolio zahrnuje vaše dosavadní práce, případové studie, přístup, služby a kontaktní stránku.
Co by mělo obsahovat portfolio obsahového marketingu?
Nezbytnou součástí webových stránek obsahového marketingového portfolia jsou články s nejvyšším hodnocením, případové studie, relevantní obsahové strategie, kontaktní stránky a reference klientů.