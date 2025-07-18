10 bezplatných šablon dodacích listů pro použití v roce 2025

Podrobnosti o doručení mohou rozhodnout o spokojenosti zákazníka. 62 % nakupujících uvádí, že rychlost doručení ovlivňuje jejich nákup, a 85 % se nevrátí po špatné zkušenosti. 📦
Zabýváte se adresami, pokyny a objednávkovými formuláři? Je snadné něco přehlédnout. Jedna nesprávná položka, jako například chybějící datum doručení nebo nesprávné kontaktní údaje, může vést ke zpoždění.
Tyto bezplatné šablony dodacích listů vám pomohou udržet pořádek, urychlit plnění objednávek a zefektivnit vše od vyhledání produktu až po konečné doručení.
Co jsou šablony dodacích listů?
Šablony dodacích listů jsou připravené formuláře, které pomáhají firmám efektivně spravovat a sledovat odchozí zásilky.
Standardizují tvorbu dod acích listů a dodacích poznámek a zajišťují přesnost a konzistentnost při každé transakci. Použitím šablony dodacího listu mohou týmy urychlit procesy expedice, minimalizovat chyby a zlepšit celkovou logistiku.
Podporují také chytřejší plánování zásob, protože uchovávají přehledné a prohledávatelné záznamy, což usnadňuje kontrolu skladových zásob a dodacích procesů.
Co dělá šablonu dodacího listu dobrou?
Dobře zpracovaná šablona dodacího listu zajistí hladké a bezchybné vyřízení objednávky. Zde jsou klíčové vlastnosti, které odlišují skvělé šablony od těch základních:
- Základní údaje o doručení: Vytvořte šablony pro sledování objednávek s přehlednými sekcemi pro údaje o doručení, jako jsou preferované časové intervaly, požadavky na manipulaci, pole pro adresu doručení, kontaktní čísla a poznámky o zvláštním přístupu.
- Organizovaný seznam zásob : Přidejte strukturované tabulky, které zaznamenávají množství, objednané položky, rozměry, hmotnosti a specifikace balení, aby dopravci mohli správně naplánovat náklad a předešli překvapením při přepravě.
- Spolehlivé referenční systémy: Zahrňte jedinečná čísla objednávek a sledovací kódy. Pokud používáte software pro elektronický obchod, ujistěte se, že vaše šablony odpovídají datové struktuře vaší platformy.
- Jasné pokyny k doručení: Vyhraďte část pro poznámky k doručení týkající se parkování, kódů k bráně nebo preferencí příjemce. To řidičům pomůže doručit zásilky správně hned napoprvé.
- Profesionální formátování: Používejte přehledné rozvržení s logickým seskupením polí, které se hodí jak pro digitální dokumenty, tak pro tištěné kopie.
- Pole připravená pro dodržování předpisů: Zahrnují místa pro požadované certifikáty a podpisy, zejména pro regulované zboží a doklady o doručení.
- Design vhodný pro automatizaci: Vytvářejte šablony, které fungují s nástroji pro tvorbu formulářů a doručovacím softwarem, abyste snížili manuální práci a zrychlili zpracování objednávek.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit systém správy zásob
10 bezplatných šablon dodacích listů
Od chaosu k přehlednosti – s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, můžete spravovat všechny dodací listy na jednom místě!
Platforma kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat, vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Kaylee Hatch, brand manažerka společnosti Home Care Plus a uživatelka ClickUp, říká:
Umožňuje větší transparentnost mezi odděleními a vytvořilo jednotný způsob fungování. ClickUp lze přizpůsobit téměř jakýmkoli potřebám v oblasti řízení projektů. Je dostatečně technicky vyspělý, aby zvládl velké meziroční mezioborové projekty, ale zároveň je přizpůsobitelný tak, aby fungoval jako jednoduchý denní kontrolní seznam. Kromě správy úkolů může být skutečně jediným místem pro veškerou dokumentaci procesů/projektů. Je to nezbytný nástroj pro udržení všech na stejné vlně.
Zde je 10 bezplatných šablon dodacích listů, které vám pomohou zefektivnit vaše dodací procesy:
1. Šablona dodacího listu ClickUp
Praktická a přehledná šablona dodacího listu ClickUp pomáhá logistickým týmům mít přehled o zásilkách tím, že organizuje všechny podrobnosti objednávky na jednom centrálním místě.
Tato šablona centralizuje sledování objednávek, aktualizace skladových zásob a termíny dodání do efektivního pracovního postupu. Zkracuje dobu zpracování a zajišťuje doručení na první pokus díky integrovanému sběru podpisů.
Jak je používat:
- Sledujte objednávky od začátku do konce pomocí vlastních stavů (Přidáno do skladu → V přepravě → Dodávka přijata).
- Seřaďte objednávky podle oddělení pomocí speciálních zobrazení, aby odpovídaly kapacitě týmu a pracovnímu vytížení.
- Přidejte informace o dodavateli, kontaktní údaje, fakturační adresy a další údaje pomocí vlastních polí.
- Automaticky sledujte dodací lhůty, abyste dodrželi termíny dodávek a zvýšili spokojenost zákazníků.
🚚 Ideální pro: Nákupčí, kteří spravují objednávky od dodavatelů s velkým objemem, vedoucí skladů, kteří potřebují aktuální informace o přepravě, a externí logističtí poskytovatelé, kteří zpracovávají zásilky typu cross-dock.
🧠 Zajímavost: První online objednávka jídla byla zadána již v roce 1994 – šlo o pizzu z Pizza Hut, objednanou přes webovou stránku PizzaNet. Ano, první touhou internetu byla pizza! 🍕
Chcete si vytvořit vlastní procesy přijímání objednávek pomocí formulářů? Podívejte se na toto video a zjistěte, jak na to s ClickUp!
2. Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp
Jste unaveni z hledání tabulek a roztroušených kontaktních údajů jen proto, abyste mohli spravovat objednávky produktů?
Šablona objednávkového formuláře ClickUp sjednocuje celý proces objednávky do jednoho centrálního místa, od počátečního zadání až po vyřízení.
Tato šablona je ideální pro správu objednávek zákazníků a jejich sledování od zadání až po vyřízení. Šablona formuláře dodacího listu je vhodnější pro interní koordinaci dodávek nebo sledování na straně dodavatele. Ať už vyřizujete online nákupy nebo spravujete zásoby pro kamenný obchod, tato šablona zajistí konzistentnost a přehlednost údajů o objednávkách.
Tato šablona objednávkového formuláře vám pomůže:
- Sledujte objednávky pomocí vlastních stavů, jako jsou Nová objednávka, Balení, Přeprava, Vyřízeno a Doručeno.
- Udržujte všechny informace o objednávkách přehledně uspořádané díky 14 vlastním polím pro podrobnosti o produktech, sledovací čísla, ceny a speciální pokyny.
- Zobrazte si své objednávky pěti různými způsoby, včetně tabule stavu objednávek, formuláře objednávky produktů, seznamu problémů s objednávkami, seznamu nových objednávek a průvodce pro začátečníky.
- Nastavte automatické aktualizace stavu a oznámení, aby byli všichni v synchronizaci.
- Propojte je se svými e-mailovými, CRM a platebními systémy pomocí integrovaných funkcí.
🚚 Ideální pro: Malé a střední podniky, týmy zabývající se elektronickým obchodem a produktové manažery, kteří potřebují flexibilní systém pro sledování a vyřizování objednávek při zachování přehlednosti celého procesu.
3. Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp
Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp centralizuje nákup tím, že kombinuje sledování objednávek a software pro správu skladových zásob ERP v jednom centru.
Umožňuje podnikům, včetně přepravců, sledovat stav zásob a efektivně spravovat vztahy s dodavateli. Můžete také efektivně sledovat stav objednávek, aniž byste něco zmeškali.
Na rozdíl od interních žádostí o dodávku je tato šablona určena pro transakce na straně dodavatele. Pomáhá vám vystavovat objednávky, sledovat plnění dodávek dodavateli a sladit nákup s potřebami skladových zásob.
Můžete ušetřit čas díky funkcím, jako jsou:
- Vlastní stavy pro sledování objednávek od platby po doručení
- Upozornění na stav zásob, která vás informují, kdy je čas objednat nové zboží.
- Pole pro údaje o dodavateli, náklady a dodací lhůty
- Více zobrazení, včetně Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek, pro lepší přehlednost procesů.
🚚 Ideální pro: Manažery dodavatelského řetězce, maloobchodní podniky a e-commerce společnosti, které potřebují automatizovat své nákupní procesy a udržovat optimální skladové zásoby.
👀 Věděli jste? Jedna z největších kurýrních společností na světě, United Parcel Service (UPS), byla založena v roce 1907 dvěma teenagery v Seattlu. Zpočátku doručovali balíčky na kolech a pěšky.
4. Šablona objednávek firemních reklamních předmětů ClickUp
S rostoucím objemem objednávek zboží roste i chaos. Bez strukturovaného pracovního postupu se i jednoduché požadavky mohou zvrtnout v chybějící položky a nesprávné dodávky.
Šablona ClickUp Company Swag Orders organizuje všechny vaše objednávky značkového zboží na jednom místě. Od sledování stavu objednávky po monitorování množství, tato šablona vám pomůže sledovat všechny podrobnosti o zásilce.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte stav každé objednávky od „Nová“ po „Odeslána“.
- Sledujte stav zásob, abyste předešli vyprodání oblíbených položek.
- Sledujte standardy kvality pro každou dávku objednávek
- Efektivně vyplňujte objednávky z různých oddělení.
🚚 Ideální pro: Marketingové týmy a personální oddělení, které se zabývají objednáváním firemního zboží a potřebují vést přehledné záznamy o zásobách reklamních předmětů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro e-commerce k podpoře prodeje
5. Šablona pro správu zásob ClickUp
Šablona ClickUp pro správu zásob vám pomůže udržet přehled o vašem seznamu produktů a potřebách zásob v jednom centrálním místě.
Můžete rychle nastavit formulář dodacího listu a sledovat stav zásilky, a to vše při zachování přehledného přehledu o stavu vašich zásob.
Tato šablona je určena pro průběžné sledování a prognózy skladových zásob, nikoli pro přímé zpracování objednávek. Dobře se hodí k šabloně objednávky a skladových zásob, čímž uzavírá smyčku mezi přehledem o skladových zásobách a objednáváním u dodavatelů.
Mezi hlavní funkce patří:
- Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, jako jsou „Skladem“, „Není skladem“ a „Již se nepoužívá“, abyste okamžitě věděli, zda je položka k dispozici.
- Přidejte důležité podrobnosti prostřednictvím vlastních polí, včetně „Datum další objednávky“, „Aktuální stav zásob“ a „Množství objednávky“.
- Přepínejte mezi zobrazením tabulky, časové osy a seznamu a analyzujte data o zásobách z různých úhlů pohledu.
- Nastavte automatizaci ClickUp, abyste dostávali upozornění, když se zásoby blíží ke konci.
🚚 Ideální pro: Malé a střední podniky potřebují jednoduchý systém pro správu zásob, sledování objednávek a udržování optimální úrovně skladových zásob.
💡 Tip pro profesionály: Chcete méně zmeškaných dodávek a frustrovaných telefonátů? Vždy přidejte jasné pokyny k doručení. Myslete na kódy k bránám, tipy k parkování, složité vchody – věci, které řidiči potřebují, aby mohli svou práci udělat správně hned napoprvé. 📦🚚
6. Šablona formuláře pro změnu objednávky ClickUp Renovations
Měli jste někdy projekt renovace, u kterého se plány náhle změnily? Stává se to častěji, než by si kdokoli přál přiznat. Šablona ClickUp pro změnu objednávky v případě renovace pomáhá stavebním týmům udržet se na správné cestě, když dojde k aktualizacím.
S touto šablonou můžete rychle nastínit rozdíly v nákladech, nové potřeby materiálu a změny v harmonogramu, aby bylo vše jasné a nic nebylo opomenuto.
Klíčové funkce, které usnadňují sledování projektů:
- Vlastní pole pro zaznamenání důvodů změn, dopadů na rozpočet a podpůrných dokumentů pro každou žádost.
- Sledování stavu, abyste viděli, zda jsou změny nové, v procesu schvalování, schválené nebo zamítnuté.
- Pole pro zadání umístění projektu a úkolů týmu
- Integrované nástroje pro spolupráci pro týmové diskuse a sdílení souborů
🚚 Ideální pro: Stavební firmy, dodavatele a renovační týmy, které potřebují efektivně řídit změny v projektech a zároveň informovat klienty a zainteresované strany.
🚀 Automatizujte sledování dodávek a odpovědi pomocí ClickUp Brain
Správa objednávek často znamená hledání správných kontaktních údajů, dvojité kontroly skladových zásob nebo prohledávání zpráv, abyste našli poslední známé datum dodání. S ClickUp Brain můžete tyto zdlouhavé úkony přeskočit. Zeptejte se přirozeným jazykem například „Jaký je stav objednávky zákazníka z minulého čtvrtka?“ nebo „Který dodavatel dodává do našeho obchodu v Chennai?“ – a získejte okamžité odpovědi.
ClickUp Brain propojuje vaše úkoly, dokumenty, formuláře a komentáře do jednoho chytrého pracovního prostoru, který za vás přemýšlí. ✅
7. Šablona objednávkového formuláře ClickUp Supply
Správa objednávek dodávek může být chaotická – sledování položek, množství, nákladů a dodavatelů v roztříštěných tabulkách často vede k zmeškaným dodávkám a mezerám ve skladových zásobách.
Zatímco šablona nákupní objednávky se zaměřuje na transakce s dodavateli a stav zásob, tato šablona objednávkového formuláře ClickUp je ideální pro zpracování interních požadavků na dodávky a objednávek konkrétních oddělení.
Tato šablona vám pomůže:
- Sledujte objednávky pomocí vlastních polí pro podrobnosti o položkách, množství, nákladech a informacích o dodavateli.
- Sledujte průběh objednávky pomocí možností stavu, jako jsou „Přidáno do skladu“, „K schválení“, „V přepravě“ a „Dodávka přijata“.
- Prohlížejte si objednávky z různých úhlů pohledu díky rozvržením jako „Seznam nových objednávek“ a „Objednávky podle oddělení“.
🚚 Ideální pro: Nákupní týmy a manažeři dodavatelského řetězce potřebují centralizovaný systém pro zpracování objednávek, sledování zásob a udržování vztahů s dodavateli.
🧠 Zajímavost: Od 90. let 19. století dodávají dabbawalas z Bombaje kancelářským pracovníkům domácí jídla s pozoruhodnou přesností, a to pomocí barevného kódovacího systému namísto technologie. Jejich provoz je tak efektivní, že ho studují obchodní školy po celém světě.
8. Šablona objednávkového formuláře ClickUp Cookie
Pro rušné pekárny není správa objednávek sušenek vždy snadná. Skloubení množství, dodávek a přesnosti adres může být rychle stresující.
Šablona objednávkového formuláře ClickUp Cookie Order Form Template změní chaos v objednávkách na klid díky intuitivnímu formuláři vytvořenému pro pekaře. Tento online formulář vám umožní zaznamenávat a sledovat objednávky na jednom centrálním místě.
Šablona obsahuje chytré funkce, které vám pomohou hladce řídit vaše pekařské podnikání, například:
- Sledujte průběh objednávky pomocí stavů jako „Peče se“, „K doručení“ a „Doručeno“.
- Zaznamenejte důležité informace pomocí vlastních polí pro množství, cenu, e-mail zákazníka a adresy.
- Přepínejte mezi zobrazeními – tabulka zpracování objednávek pro sledování postupu, formulář objednávky sušenek pro zadávání dat a databáze objednávek pro kompletní přehled.
- Sledujte termíny a stav objednávek pomocí sledování času a e-mailových oznámení.
🚚 Ideální pro: Domácí pekaře a majitele pekáren, kteří chtějí spravovat objednávky bez nutnosti používat několik tabulek nebo papírových formulářů.
9. Šablona pro vyřizování objednávek ClickUp
Je vrchol sezóny a objednávky se jen hrnou. Místo toho, abyste se honili, použijte šablonu ClickUp Order Fulfillment Template, abyste měli přehled o skladových zásobách, přepravě a podrobnostech o zákaznících – vše v jednom snadno spravovatelném centru. Zajistí vám hladký chod, takže můžete věnovat více času budování své značky.
Tato šablona vyniká praktickou strukturou, která je připravena k okamžitému použití a pomůže vám:
- Sledujte objednávky v osmi fázích stavu od „Otevřeno“ po „Doručeno“, což vám poskytne jasný přehled o tom, v jaké fázi se každá objednávka nachází.
- Zaznamenejte důležité podrobnosti objednávky pomocí vlastních polí pro náklady, množství a přepravce.
- Přepínejte mezi zobrazením tabule pro vizuální správu objednávek a zobrazením seznamu pro hromadné aktualizace.
- Sledujte vzorce poptávky po produktech a přijímejte chytřejší rozhodnutí ohledně zásob.
🚚 Ideální pro: Týmy e-commerce, logistické koordinátory a provozní manažery, kteří potřebují zpracovávat velké objemy objednávek při zachování kvality a rychlosti.
📖 Přečtěte si také: Správa webových projektů: průvodce pro agentury se šablonami
10. Šablona ClickUp Sales Tracker
I když se nejedná o dodací formulář, hraje v tomto procesu klíčovou roli. Koneckonců, než můžete objednávku odeslat, musíte uzavřít obchod. Tato šablona vám pomůže spravovat prodejní proces, který vede přímo k realizaci objednávky.
Šablona ClickUp Sales Tracker usnadňuje sledování výkonu, odhalování trendů a proměnu každého úspěchu v dobře provedenou dodávku. Ať už jste malý tým nebo rychle rostoucí společnost, použijte tuto šablonu ke sledování dynamiky prodeje, stanovení priorit a zaměření se na to, co má skutečný vliv.
Získáte následující:
- Vlastní stavy pro sledování fází obchodu s pomocí správy pipeline pomocí drag-and-drop
- Více než 10 vlastních polí pro zaznamenávání metrik, jako je počet studených hovorů a celkový počet prodaných produktů.
- Pět a více zobrazení, včetně týdenního přehledu a denních zpráv, pro mnohostrannou analýzu.
- Integrované sledování času pro měření návratnosti investic podle prodejních aktivit
🚚 Ideální pro: Obchodní manažery a majitele malých a středních podniků, kteří chtějí standardizovat své prodejní procesy a zároveň zachovat flexibilitu pro přizpůsobení konkrétním obchodním případům.
