10 nejlepších softwarových řešení pro elektronický obchod pro rok 2025

Pokud se chcete pustit do online prodeje, budete potřebovat e-commerce software, který vám pomůže dostat vaše produkty k zákazníkům.
Jaké jsou tedy nejlepší řešení pro e-commerce platformy? Je z čeho vybírat, ať už se jedná o open source nebo placené plány, které nabízejí všechny funkce, které si dokážete představit.
Jsme tu, abychom vám pomohli zorientovat se a najít ten správný software pro vás. Ať už potřebujete nástroj pro tvorbu webových stránek, AI nástroje pro e-commerce, aplikace nebo doplňky pro přidání nákupního košíku a dalších funkcí do stávajícího webu, nebo dobré způsoby, jak spravovat multikanálový prodej, níže uvedené aplikace představují to nejlepší v oboru. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro elektronický obchod?
Většina softwarových řešení pro elektronický obchod nabízí spoustu funkcí, které vám pomohou vytvořit webové stránky, prodávat prostřednictvím více kanálů a dokonce vám pomohou s úkoly v zázemí a v obchodě. Ale jaké konkrétní funkce byste měli hledat? Zde je několik základních:
- Zabezpečení: Vzhledem k tomu, že budete přijímat platby a shromažďovat citlivé údaje o zákaznících, je nezbytné zajistit jejich bezpečnost pomocí silného zabezpečení.
- Výkon: Platforma by měla nabízet rychlý výkon, zejména na straně zákazníků, aby nedocházelo k opuštění nákupních košíků a frustraci zákazníků ?
- Správa objednávek: Hledejte nástroje pro správu objednávek, které vám pomohou rychle zpracovávat objednávky zákazníků a odesílat automatické e-maily o přijatých, zpracovaných a odeslaných objednávkách.
- Marketingové nástroje: Podobně vám marketingové nástroje pro pracovní postupy mohou pomoci vytvářet, sledovat a vylepšovat marketingové kampaně napříč kanály.
- Integrace: Podívejte se na dostupné integrace pro každou platformu, abyste se ujistili, že můžete i nadále používat své stávající aplikace a software.
- Data a analytika: Chcete-li zvýšit dosah své značky, vyberte si platformu, která nabízí SEO nástroje a analytiku pro váš web, sociální sítě a další kanály. Schopnost sledovat a spravovat cíle a klíčové výsledky (OKR) je také výhodou.
10 nejlepších softwarových řešení pro elektronický obchod, která můžete použít v roce 2024
Na výběr je spousta softwarových řešení pro elektronický obchod s celou řadou funkcí, jako jsou nástroje pro tvorbu webových stránek, sledování analytických údajů a správu sociálních médií. Mezi nejoblíbenější patří komplexní obchodní platformy, které vám pomohou spravovat online i osobní prodej. Najdete zde také softwarová řešení s nástroji umělé inteligence pro automatizaci různých úkolů.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších dostupných možností, které vám pomohou vybrat tu správnou pro vaše podnikání.
1. Shopify
Shopify je komplexní platforma pro elektronický obchod, která vám poskytne vše potřebné k vytvoření webových stránek a prodeji produktů na vašem webu, sociálních sítích, tržištích, kamenných obchodech a dalších místech.
Tato platforma není jen nástrojem pro tvorbu webových stránek pro e-commerce. Shopify můžete také použít ke správě marketingových kampaní, pomoci s účetnictvím, prodejními místy a mnohem více.
Nejlepší funkce Shopify
- Pomocí Shopify vytvořte obchod, který bude ideálně vyhovovat vaší značce.
- Využijte prodejní kanály, včetně tržišť, sociálních médií a osobního prodeje, k zvýšení tržeb.
- Zefektivněte marketingové kampaně pomocí integrovaných marketingových funkcí.
- Využijte data a analytiku ke zlepšení SEO a výkonu sociálních médií a k získání informací o zákaznících.
- Zefektivněte back-office operace pomocí nástrojů Shopify pro správu zásilek a podnikání.
Omezení Shopify
- Zákazníci říkají, že Shopify může být ve srovnání s alternativami drahý.
- S tolika nástroji a pokročilými funkcemi je křivka učení strmá.
Ceny Shopify
- Starter: 5 $/měsíc
- Základní: 39 $/měsíc
- Maloobchod: 89 $/měsíc
- Shopify pro malé podniky: 105 $/měsíc
- Pokročilá verze: 399 $/měsíc
- Shopify Plus: Od 2 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 200 recenzí)
2. Adobe Commerce
Adobe Commerce (dříve Magento) je podobný Shopify v tom, že se jedná o komplexní platformu, na které můžete vytvořit obchod a prodávat prostřednictvím více kanálů.
Jedním z klíčových rozdílů je, že tato platforma je nativně integrována s dalšími produkty Adobe, včetně Creative Cloud, což vám usnadňuje personalizaci vaší značky pomocí vlastních obrázků a grafiky.
Nejlepší funkce Adobe Commerce
- Spravujte weby B2B a B2C, tržiště a obchodní portály pomocí jednoho rozhraní.
- Rozšiřte své podnikání na globální úroveň díky lokalizačním nástrojům pro různé země a měny.
- Využijte bezplatné a prémiové aplikace určené pro všechny aspekty podnikání, včetně marketingových nástrojů, nástrojů pro back-office, systémů pro správu objednávek a dalšího.
- Automatizujte pracovní postupy a analyzujte data pomocí umělé inteligence Adobe Sensei.
Omezení Adobe Commerce
- Zákazníci hlásí pomalé rychlosti
- Mnozí říkají, že tato platforma je drahá.
Ceny Adobe Commerce
- Adobe Commerce Pro: Kontaktujte prodejní oddělení
- Spravované služby: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Adobe Commerce
- G2: 4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
3. BigCommerce
Platforma BigCommerce má co nabídnout obchodníkům všech velikostí. Navíc je navržena tak, aby se snadno škálovala, což z ní dělá dobrý výchozí bod pro malé podniky, které očekávají růst.
BigCommerce nabízí většinu stejných funkcí jako Shopify nebo Adobe Commerce, ale klade větší důraz na vytvoření prostředí s více prodejními místy. To vám umožňuje vytvářet vlastní prodejní místa, která odpovídají různým segmentům zákazníků.
Nejlepší funkce BigCommerce
- Vytvářejte a spouštějte vlastní stránky pomocí vizuálního editoru, který nevyžaduje znalost HTML.
- Vytvořte si web na WordPressu a využijte backendovou platformu k integraci BigCommerce.
- Použijte BigCommerce ke správě více kanálů, včetně internetových obchodů, tržišť, sociálních médií a kamenných obchodů ?
- Využijte nástroje B2B ke správě hromadných cen, nákupních objednávek, nabídek, plateb a dalších funkcí.
Omezení BigCommerce
- Znalosti v oblasti vývoje jsou nezbytné pro maximální využití pokročilých funkcí API.
- Někteří uživatelé tvrdí, že BigCommerce není tak uživatelsky přívětivý jako jiné možnosti.
Ceny BigCommerce
- Standard: 29 $/měsíc
- Plus: 79 $/měsíc
- Pro: 299 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze BigCommerce
- G2: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
4. OpenCart
OpenCart je určen k tomu, aby obchodníci mohli rychle a snadno zahájit provoz. Díky bezplatným nebo levným šablonám, popiskům produktů a fotografiím produktů můžete vytvořit web jen několika kliknutími a brzy poté začít přijímat objednávky.
Nejlepší funkce OpenCart
- Pomocí rozšíření můžete do svého internetového obchodu přidat další funkce a možnosti.
- Optimalizujte své digitální marketingové aktivity pomocí integrovaných nástrojů SEO.
- Usnadněte platby integrací nejlepších platebních bran a způsobů dopravy.
- Pomocí administrátorského panelu můžete spravovat uživatele, více obchodů, seznamy produktů a další funkce.
Omezení OpenCart
- Uživatelé hlásí potíže s prohledáváním tolika rozšíření, aby našli to, co potřebují.
- Zatímco samotná platforma je zdarma, nákup modulů a rozšíření může být drahý.
Ceny OpenCart
- Platforma je bezplatná a open source, ale rozšíření mohou být bezplatná nebo placená.
Hodnocení a recenze OpenCart
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
5. WooCommerce
Existuje několik věcí, které odlišují WooCommerce od konkurence. Za prvé, nejde o platformu, ale spíše o plugin pro WordPress, který můžete integrovat do vlastního webu WordPress a rozšířit tak možnosti online nakupování.
To vede k druhému klíčovému rozdílu, a to že zatímco obchodníci jej mohou použít k vytvoření svých vlastních obchodů, vývojáři specializující se na e-commerce jej mohou také použít k vytvoření obchodů pro jiné.
Nejlepší funkce WooCommerce
- Použijte WooPayments k přijímání plateb a správě transakcí přímo z vašeho ovládacího panelu.
- Přizpůsobte si nakupování bez znalosti programování
- Usnadněte a zlevněte dopravu s WooCommerce Shipping.
- Marketingové nástroje vám umožní zvýšit prodej, optimalizovat SEO a rozšířit dosah obsahu vaší značky.
Omezení WooCommerce
- Recenzenti zmiňují jako problém nadměrné zatížení webových stránek, když používají velké množství rozšíření, pluginů a doplňků, aby získali všechny funkce, které potřebují.
- Pokud potřebujete používat více placených pluginů od WooCommerce, náklady se mohou rychle nasčítat.
Ceny WooCommerce
- Ceny se liší v závislosti na vybraných rozšířeních, pluginech a tématech.
Hodnocení a recenze WooCommerce
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
6. Volusion
Volusion je skvělou volbou pro malé podniky, které hledají komplexní platformu, díky níž mohou rychle zprovoznit svůj internetový obchod.
Vyberte si z 120 různých šablon pro vytvoření svého webu, přidejte pokročilé funkce prostřednictvím různých integrací třetích stran a využijte software nákupního košíku Volusion k vytvoření plynulého procesu platby a zpracování plateb.
Nejlepší funkce Volusion
- Pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu webových stránek bez nutnosti programování od společnosti Volusion vytvořte během několika minut krásnou výlohu svého obchodu.
- Spravujte zásoby, platební metody a další důležité obchodní potřeby na jednom místě.
- Oslovte širší publikum pomocí nástrojů pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a SEO.
- Vyzkoušejte Volusion’s Marketing 360 a získejte odborné poznatky od specialistů na SEO, marketingových profesionálů a webových designérů.
Omezení Volusion
- Recenzenti tvrdí, že omezený počet dostupných integrací je limitující.
- Někteří se domnívají, že dostupné šablony jsou omezené co do počtu a nákladné.
Ceny Volusion
- Osobní: 35 $/měsíc
- Profesionální: 79 $/měsíc
- Podnikání: 299 $/měsíc
- Prime: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Volusion
- G2: 3,2/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 40 recenzí)
7. PrestaShop
PrestaShop je open-source obchodní platforma, která nabízí širokou škálu modulů, díky nimž si můžete vytvořit vlastní internetový obchod se všemi funkcemi, které potřebujete.
Obchodníci mohou začít výběrem mezi Classic PrestaShop, který vyžaduje vlastní webhosting, nebo Hosted PrestaShop, který zahrnuje vše, co potřebujete k zahájení činnosti, včetně webhostingových služeb.
Nejlepší funkce PrestaShopu
- Připojte se ke komunitě PrestaShop, abyste mohli vytvářet a spolupracovat s partnery a ostatními členy komunity ?️
- Najděte freelancery a agentury, které vám pomohou vybudovat váš internetový obchod, v síti PrestaShop Experts.
- Vyberte si z tisíců modulů na PrestaShop Marketplace a získejte funkce pro elektronický obchod, které potřebujete.
- Začněte snadno s základními funkcemi elektronického obchodování pomocí sady modulů PrestaShop Essentials.
Omezení PrestaShopu
- Náklady na jednotlivé placené moduly se mohou rychle nasčítat, pokud používáte několik z nich.
- Může být zapotřebí určitá znalost vývoje – nebo možná budete muset najmout vývojáře.
PrestaShop ceny
- Classic: Používání zdarma, ale moduly mohou být zpoplatněny.
- Hostované: 24 €/měsíc
- Na míru: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze PrestaShop
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
8. osCommerce
osCommerce je mezi softwarovými možnostmi pro elektronický obchod jedinečný v tom, že se vlastně jedná o dvě věci. Pro začátek je to bezplatný open-source nákupní košík, který můžete přidat do svého internetového obchodu.
Jedná se také o tržiště, kde najdete placené i bezplatné aplikace, které můžete přidat do svého nákupního košíku a rozšířit tak funkčnost svého obchodu. Tržiště aplikací nabízí něco pro každého: nástroje pro optimalizaci vyhledávačů, aplikace pro generování reportů, nástroje pro design, marketing, dopravu, platby a další.
Nejlepší funkce osCommerce
- Vytvořte si internetový obchod s osCommerce a získejte plnou kontrolu nad svým obchodem a daty.
- Přijímejte platby bez poplatků za zpracování plateb platformou nebo transakčních poplatků.
- Připojte se ke komunitě osCommerce a získejte rady a postřehy od ostatních majitelů obchodů a vývojářů.
- Projděte si obchod s aplikacemi osCommerce App Store, najděte aplikace a přidejte klíčové funkce na svůj web.
Omezení osCommerce
- Naučit se je není snadné – budete potřebovat nějaké znalosti z oblasti vývoje, nebo si budete muset najmout vývojáře.
- Někteří uživatelé tvrdí, že uživatelské rozhraní působí zastarale.
osCommerce ceny
- Nakupování v košíku zdarma
- Aplikace jsou směsicí bezplatných a placených.
Hodnocení a recenze osCommerce
- G2: 3,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4/5 (5+ recenzí)
9. Wix eCommerce
Wix začínal jako jednoduchý nástroj pro tvorbu webových stránek typu drag-and-drop – a dnes tato platforma stále nabízí všechny tyto funkce, plus další funkce, které přináší Wix eCommerce.
Wix eCommerce patří mezi nejoblíbenější e-commerce platformy – nejen díky své snadné použitelnosti, ale také proto, že podnikatelům umožňuje spravovat dopravu, platby, marketing a další klíčové úkoly pomocí jednoho jednotného ovládacího panelu.
Nejlepší funkce e-commerce od Wix
- Pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek Wix eCommerce vytvořte od základů krásný internetový obchod.
- Pomocí Wix eCommerce můžete stávajícímu kamennému obchodu umožnit prodej online.
- Najměte si partnery Wix, kteří vám pomohou s návrhem, vývojem nebo marketingem vašich webových stránek.
- Pomocí migračních nástrojů snadno přesuňte svůj e-commerce web z vlastního hostingu nebo jiné platformy na Wix.
Omezení e-commerce Wix
- Návrh stránek je omezen na možnosti dostupné v rámci jednotlivých šablon stránek.
- Někteří uživatelé tvrdí, že Wix je skvělý pro začínající podniky, ale není tak škálovatelný jako jiné možnosti.
Ceny e-commerce Wix
- Light: 16 $/měsíc
- Základní balíček: 27 $/měsíc
- Podnikání: 32 $/měsíc
- Business Elite: 159 $/měsíc
- Wix Enterprise Solutions: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze e-commerce platformy Wix
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9 300 recenzí)
Seznamte se s nejvýznamnějšími konkurenty Wixu!
10. Ecwid
Ecwid je platforma pro elektronický obchod, která vám poskytuje úplnou kontrolu nad prodejními aktivitami na více kanálech. S její pomocí můžete spravovat prodej kdekoli – ve svém internetovém obchodě, na sociálních sítích, prostřednictvím tržišť jako eBay nebo Amazon, nebo dokonce v kamenných obchodech.
Centralizovaná správa zásob a cen vám pomůže zajistit konzistentnost napříč všemi kanály.
Nejlepší funkce Ecwid
- Využijte automatizaci k odesílání e-mailů pro obnovení košíku a dalších přizpůsobitelných sdělení.
- Vytvářejte kupóny, dárkové karty a další lákavé propagační akce.
- Přijímejte platby kartami, Google Pay a Apple Pay.
- Doplňte svůj web o další funkce pomocí aplikací z Ecwid App Market.
- Pomocí mobilní aplikace Ecwid můžete spravovat svůj online obchod odkudkoli.
Omezení Ecwid
- Uživatelé uvádějí, že Ecwid nenabízí tolik možností přizpůsobení webu jako jiné softwarové možnosti pro elektronický obchod.
- Náklady na více doplňků, pokud je potřebujete, mohou být vysoké.
Ceny Ecwid
- Navždy zdarma
- Venture: 14,08 $/měsíc
- Podnikání: 29,08 $/měsíc
- Neomezený: 82,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ecwid
- G2: 4,7/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 560 recenzí)
Další prodejní nástroje
Shopify, BigCommerce a další poskytovatelé softwaru pro elektronický obchod vám nabízejí kompletní sadu nástrojů navržených speciálně pro zřizování obchodů a marketing produktů. Ale co ostatní aspekty vašeho podnikání? Například software jako ClickUp vám umožňuje používat šablony k vytváření uživatelských profilů nebo dokonce navrhovat popisy produktů pomocí generativní umělé inteligence.
ClickUp
Pokud jde o prodej, ClickUp vám nabízí spoustu užitečných nástrojů. Pro začátek vám ClickUp for Sales Teams poskytuje vše, co potřebujete ke správě vašeho prodejního trychtýře, od začátku až do konce. Pomocí přizpůsobitelných zobrazení pracovních postupů můžete vytvářet seznamy, tabulky nebo Kanban tabule, abyste mohli sledovat data, obchody, účty a prodejní příležitosti. ?
ClickUp můžete také použít pro správu vztahů se zákazníky (CRM). Flexibilní zobrazení usnadňuje analýzu dat každého zákazníka. Automatizace vám umožní centralizovat komunikaci se zákazníky – stačí propojit svůj e-mail s ClickUp a můžete snadno odesílat aktualizace nebo usnadnit zapojení zákazníků.
Maximalizace produktivity v e-commerce s ClickUp
ClickUp je určen také pro obchodníky – nabízí funkce, které vám pomohou zvýšit produktivitu. Pokud potřebujete psát popisy produktů nebo jiné typy obsahu, ClickUp nabízí nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci, které vám s tím pomohou. ?
Jako e-commerce podnik budete mít také určité cíle a úkoly, které musíte splnit – a ClickUp patří mezi nejlepší aplikace pro sledování cílů na trhu. Ať už sledujete OKR, dodržujete termín uvedení produktu na trh nebo udržujete svůj tým v tempu pomocí týdenních cílů, tato platforma vám poskytne vše, co potřebujete k dosažení těchto cílů.
Rozdělte své cíle na konkrétní úkoly, které můžete přidělit členům týmu, a pomocí panelů ClickUp sledujte metriky a získejte přehled o všem, co se děje v pracovním prostoru vašeho týmu.
Zejména pro týmy zabývající se vývojem softwaru je ClickUp komplexním nástrojem pro správu projektů a spolupráci, který vám pomůže vytvořit, spustit a uvést na trh vaše produkty SaaS. S touto platformou můžete vytvářet plány vývoje produktů, sledovat chyby a problémy a integrovat ji s GitHub, GitLab a dalšími vývojovými nástroji, abyste mohli sledovat pokrok ve vývoji a vytvářet lepší produkty pro své zákazníky.
Využijte šablonu plánovače webových stránek ClickUp a začněte s vytvářením svého e-commerce webu!
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte asistenta psaní ClickUp AI k vytváření popisů produktů a dalších typů obsahu pro vaše online podnikání ✨
- Spojte svůj tým na platformě ClickUp, kde můžete vytvářet, spolupracovat, sledovat úkoly a spravovat svůj obchod – vše na jednom místě.
- Spravujte potenciální zákazníky, prodeje a vztahy se zákazníky pomocí snadno použitelných šablon CRM od ClickUp.
- Integrujte jej s oblíbenými e-mailovými službami, cloudovými službami a oblíbenými prodejními nástroji a vytvořte tak plynulý zážitek napříč vaší sadou aplikací.
- Využijte bílé tabule a 15 různých pracovních zobrazení, včetně seznamů, tabulek, Ganttových diagramů a dalších, k vizualizaci a spolupráci na vývoji produktů, marketingových kampaních a dalších důležitých úkolech.
Omezení ClickUp
- Jako platforma pro správu práce nelze ClickUp použít k vytvoření nebo hostování e-commerce obchodu – můžete jej však použít ke správě svých projektů a aktiv v oblasti webového designu/vývoje.
- Začátečníci budou muset strávit dost času seznámením se se všemi funkcemi, které tato aplikace nabízí.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte prodejní tým a vyžádejte si plán na míru.
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Posuňte své podnikání na vyšší úroveň s e-commerce softwarem a ClickUp
Správné softwarové řešení pro elektronický obchod vám pomůže vytvořit, hostovat a provozovat váš internetový obchod. Přidáním robustní aplikace pro správu projektů budete mít přehled o prodeji a marketingu, vztazích se zákazníky, tvorbě obsahu a dalších aspektech.
Jako majitel e-commerce podniku můžete pomocí ClickUp mít přehled o všech těchto úkolech a dalších činnostech, včetně správy zásob, vývoje nových produktů, omnichannelových marketingových kampaní atd.
Jste připraveni to vyzkoušet? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zjistěte, jak vám pomůže maximalizovat úspěch vašeho e-commerce podnikání.