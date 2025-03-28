Bezplatné šablony objednávkových formulářů Google Sheets

Správa objednávek, údajů o zákaznících, podrobností o produktech a prodejních transakcí může být pro kohokoli rychle nepřehledná – ať už jste majitelem malé firmy, freelancerem nebo profesionálem.
Bez spolehlivého systému se věci mohou rychle vymknout kontrole.
K tomu vám poslouží šablony objednávkových formulářů Google Sheets!🌟
Usnadňují správu objednávek a vedení záznamů, pomáhají vám udržovat pořádek a mít vše pod kontrolou.
V tomto blogu se podíváme na to, co dělá šablonu objednávkového formuláře skvělou, a podělíme se o některé z nejlépe navržených šablon a bezplatných šablon Google Sheets, které vám pomohou spravovat objednávky jako profesionál.
Co dělá šablonu objednávkového formuláře Google Sheets dobrou?
Dobrá šablona objednávkového formuláře v Google Sheets dokáže víc než jen zaznamenat základní informace – optimalizuje celý proces objednávky. Pomáhá vám udržovat pořádek, snižuje počet chyb a šetří čas, takže se můžete soustředit na to, na čem záleží: na růst vašeho podnikání.
Podívejme se na prvky, které musíte zvážit při hledání té správné šablony podle svých potřeb:
- Strukturované rozložení: Dobrá šablona objednávkového formuláře v Google Sheets obsahuje jasně definované řádky a sloupce, které usnadňují orientaci a zadávání dat.
- Nezbytná pole: Ujistěte se, že šablona obsahuje nezbytná pole, jako je jméno zákazníka, kontaktní údaje, ID objednávky, platební údaje atd., což vám umožní spravovat a ukládat klíčové informace na jednom místě.
- Možnosti přizpůsobení: Měla by vám umožnit přizpůsobit části šablony podle jedinečných potřeb vaší firmy.
- Funkce pro výpočet dat: Vyberte si šablony s integrovanými vzorci, které automaticky vypočítají součty, daně a slevy, čímž eliminují manuální chyby a šetří čas.
- Integrační schopnosti: Skvělá šablona objednávkového formuláře by se měla snadno integrovat do vašeho pracovního postupu, čímž vám ušetří čas a námahu
Šablony objednávkových formulářů Google Sheets
Zde je několik nejlepších bezplatných šablon objednávkových formulářů pro Google Sheets:
1. Šablona pro sledování objednávek v Google Sheets od GooDocs
Sledujte všechny objednávky pomocí šablony pro sledování objednávek Google Sheets od GooDocs. Tato šablona obsahuje všechna základní pole, která potřebujete ke správě a sledování objednávek a k udržení přehledu na jednom místě. Navíc vám pomůže poskytovat zákazníkům přesné informace o doručení a předpokládaném čase doručení.
Jednou z jeho pozoruhodných vlastností je jednoduché šedo-bílé rozvržení a kompatibilita s Google Sheets a Microsoft Excel.
Proč se vám bude líbit
- Přizpůsobte pole, obrázky a další prvky tak, aby vyhovovaly potřebám vaší firmy.
- Sledujte údaje o zákaznících, částky plateb a stav dodání objednávek pomocí různých barev.
- Sledujte svůj výkon v číslech a procentech pro každou fázi, od přijetí objednávky po potvrzení o přijetí zboží.
✨ Ideální pro: Malé maloobchodníky, e-commerce podniky a poskytovatele služeb, kteří denně nebo současně zpracovávají více objednávek.
2. Šablona jednoduchého objednávkového formuláře Google Sheets od GooDocs
Šablona jednoduchého objednávkového formuláře Google Sheets od GooDocs je jednoduchá, uživatelsky přívětivá a přizpůsobitelná šablona pro snadné shromažďování různých informací souvisejících s objednávkami.
Umožní vám shromažďovat a ukládat vše od údajů o zákaznících a objednávkách až po informace související s platbami a dodávkami. Tím se sníží složitost objednávkového procesu a zajistíte svým zákazníkům hladký průběh transakcí.
Proč se vám bude líbit
- Vytvářejte přizpůsobené objednávkové formuláře, které jsou intuitivní a efektivní.
- Formuláře můžete upravovat v Tabulcích nebo v Excelu.
- Zjednodušte proces zadávání a vyřizování objednávek.
✨Ideální pro: freelancery, malé podniky a kohokoli, kdo potřebuje jednoduchý, ale efektivní způsob zpracování a vyřizování objednávek.
3. Šablona jednoduchého pracovního příkazu pro Google Sheets od GooDocs
Předpokládejme, že provozujete podnik zaměřený na služby a chcete snadno zaznamenávat podrobnosti o pracovních zakázkách. V takovém případě je vynikajícím nápadem využít šablonu jednoduché pracovní zakázky Google Sheets od GooDocs.
Díky přehlednému, jednoduchému designu a prostoru pro jasné pokyny vám tato šablona pracovního příkazu pomůže zjednodušit pracovní požadavky a úkoly a zajistit jejich úspěšné provedení.
Proč se vám bude líbit
- Vytvářejte, distribuujte a sledujte pracovní objednávky bez potíží.
- Udržujte přehledné záznamy o pracovních objednávkách
- Zvyšte produktivitu práce a spokojenost zákazníků.
✨Ideální pro: Služby orientované podniky a profesionály, kteří chtějí zachytit a vylepšit správu pracovních požadavků a úkolů.
4. Šablona objednávky pro freelancery od GooDocs
Zjednodušte svůj objednávkový proces pomocí šablon objednávek, jako je šablona objednávky pro freelancery od GooDocs. Tato základní šablona objednávky se vyznačuje profesionálním červeným a černým písmem a strukturovaným rozvržením s jasnými sekcemi „Objednal“ a „Objednáno pro“.
Obsahuje také sekce s informacemi o objednaných položkách a platebních podmínkách. Jako nový soubor v Sheets nebo Excelu můžete tuto šablonu objednávky přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim jedinečným obchodním požadavkům.
Proč se vám bude líbit
- Usnadněte jasnou komunikaci mezi vámi a vašimi klienty.
- Uveďte svou hodinovou sazbu a počet odpracovaných hodin a podle toho vystavujte faktury klientům.
- Důležité doplňkové informace uveďte v samostatné části s dodatečnými poznámkami.
✨Ideální pro: nezávislé profesionály, kteří chtějí zefektivnit svůj pracovní postup při nákupu
5. Šablona prodejní objednávky od GooDocs
Další položkou na seznamu šablon objednávkových formulářů Google Sheets je šablona prodejní objednávky od GooDocs.
Tato modrá a přehledná šablona obsahuje sekce „Fakturovat“ a „Dodat“. Pomůže vám zpracovat objednávky zákazníků podle jejich preferovaných platebních a doručovacích možností a usnadní správu prodejních objednávek.
Proč se vám bude líbit
- Usnadněte proces vytváření, zpracování a doručování objednávek.
- Sledujte a udržujte komplexní záznamy o prodejních objednávkách.
- Zvyšte profesionalitu a reputaci své firmy.
✨Ideální pro: Maloobchodní podniky a online prodejce, kteří potřebují spravovat více prodejních objednávek a transakcí a zároveň zajistit přesné vedení záznamů a spokojenost zákazníků.
6. Šablona objednávkového formuláře Google Sheets od Lido. app
Šablona objednávkového formuláře Google Sheets od Lido.app poskytuje organizované řešení pro správu objednávek.
Tato šablona obsahuje několik sloupců, které vám pomohou zaznamenat klíčové informace o kupujících a dodavatelích, podobně jako šablony seznamů dodavatelů. Umožňuje vám vést centralizovaný záznam všech objednávek a ušetří vám práci s ručním výpočtem částky, která má být zaplacena za každou objednávku.
Proč se vám bude líbit
- Automaticky vypočítávejte konečnou celkovou částku za každou objednávku.
- Sledujte objednávky pomocí jejich jedinečných identifikačních čísel.
- Pracujte na jakémkoli zařízení kompatibilním s Google Sheets.
✨Ideální pro: Majitele malých podniků, prodejce na trzích a kohokoli, kdo hledá rychlý a efektivní způsob zaznamenávání a správy objednávek.
Omezení používání Google Sheets pro správu objednávek
Nástroje jako Google Sheets, Google Forms, Google Docs a Google Drive sice nabízejí výkonná řešení pro správu objednávek, prodejních transakcí a vedení záznamů, ale mají určitá omezení, která mohou bránit efektivitě, například:
- Problémy s výkonem: Správa velkého množství údajů o objednávkách v Google Sheets může být s růstem vaší firmy obtížná. Tabulky s velkým počtem řádků, vzorců a výpočtů mohou zpomalit načítání, zpozdit zpracování a vést k chybám v analýze, což má negativní dopad na vaši produktivitu.
- Výzvy v oblasti spolupráce: Ačkoli Google Sheets nabízí možnosti spolupráce v reálném čase, může současná editace stejného listu více členy týmu vést k problémům. Bez pečlivé kontroly verzí nebo jasné komunikace mohou změny provedené jedním členem přepsat nebo být v rozporu s prací jiného člena, což může vést k záměně nebo dokonce ke ztrátě dat.
- Absence pokročilých funkcí: Google Sheets neposkytuje pokročilé funkce, které jsou nezbytné pro efektivní správu objednávek. Na rozdíl od specializovaného softwaru Sheets nenabízí integrované nástroje pro sledování zásob, automatické fakturace nebo správu vztahů se zákazníky (CRM), což omezuje vaše možnosti optimalizace procesů.
- Závislost na přístupu k internetu: Další nevýhodou Google Sheets je jeho závislost na připojení k internetu pro plnou funkčnost. Ačkoli nabízí omezené offline funkce, funkce jako aktualizace v reálném čase, spolupráce a přístup k nejnovějším datům jsou bez stabilního připojení k internetu omezené.
Alternativa k šablonám objednávkových formulářů Google Sheets
Začínají vám šablony objednávkových formulářů v Google Sheets a Excel připadat příliš omezené pro správu objednávek a prodejních transakcí? Pak je čas přejít na vyšší úroveň s nástroji pro správu objednávek z platforem, jako je ClickUp.
Tyto výkonné nástroje nabízejí větší flexibilitu, automatizaci a efektivitu – pomáhají vám mít vše pod kontrolou bez zbytečných komplikací.
ClickUp přináší škálovatelné nástroje, od ClickUp Forms a CRM softwaru po ClickUp Brain a Automations, které zjednodušují správu objednávek a vedení záznamů. Navíc poskytuje širokou škálu vysoce přizpůsobitelných šablon, od seznamů dodavatelů a objednávkových formulářů po šablony pro plánování účtů, které zvyšují provozní efektivitu.
Podívejme se na některé z nejlepších šablon objednávkových formulářů, které nabízí ClickUp.
1. Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp
S šablonou ClickUp pro nákupní objednávky a skladové zásoby můžete efektivně spravovat skladové zásoby a sledovat všechny své nákupní objednávky.
Pomůže vám zorientovat se v chaosu objednávání produktů pro vaši firmu. Tato šablona skladových zásob vám také umožní sledovat stav zásob a snížit nákladné výpadky zásob.
Tato šablona vám také pomůže sledovat nákupní náklady, vyhnout se nadměrným výdajům a maximalizovat váš ziskový potenciál.
Proč se vám bude líbit
- Dostávejte automatická upozornění v situacích, kdy dochází zásoby produktu.
- Udržujte přesné záznamy o nákupech
- Usnadněte efektivní správu dodavatelského řetězce
- Zajistěte hladký chod svého podnikání.
✨Ideální pro: Maloobchodníky, velkoobchodníky a majitele firem, kteří hledají strukturovaný způsob správy objednávek a skladových zásob.
Další informace: 10 bezplatných šablon pro správu zásob pro Excel, Sheets a ClickUp
2. Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp
Usnadněte svým zákazníkům objednávání produktů pomocí šablony objednávkového formuláře ClickUp.
Tato šablona usnadňuje shromažďování důležitých informací, jako jsou kontaktní údaje zákazníků, podrobnosti o produktech a platbách. Kromě objednávkového formuláře produktu nabízí také přizpůsobitelné zobrazení, jako je zobrazení seznamu nových objednávek, zobrazení stavu objednávek a zobrazení problémů s objednávkami.
Pomocí této šablony můžete sledovat objednávky v různých fázích a porozumět problémům, které se vyskytnou v procesu objednávky, a vyřešit je.
Proč se vám bude líbit
- Poskytněte zákazníkům efektivní způsob zadávání objednávek a zvyšte tak jejich spokojenost.
- Automatizujte zadávání dat a organizujte objednávky podle stavu, jako je balení, přeprava atd.
- Usnadněte sledování objednávek od fáze nové objednávky až po fázi vyřízení.
- Získejte přehled o nákupních zvyklostech zákazníků.
✨Ideální pro: Maloobchodníky a firmy, které chtějí zefektivnit proces zadávání a vyřizování objednávek svých produktů.
💡 Tip pro profesionály: Urychlete správu problémů s objednávkami pomocí ClickUp Docs. Tento nástroj vám umožňuje zaznamenávat problémy s objednávkami, které se vyskytly v procesu objednávky, a jejich řešení. Pomůže vám vytvořit centralizovaného průvodce, který mohou vaše týmy použít k řešení problémů a rychlému vyřizování objednávek.
3. Šablona formuláře pro změnu objednávky ClickUp
Spravujte změny v různých renovačních projektech pomocí šablony formuláře pro změnu objednávky ClickUp.
Tato šablona vám pomůže shromažďovat a zaznamenávat údaje o zákaznících, jako je důvod změny, původní ID smlouvy a její platnost, nová platnost smlouvy, dopad, priorita a další. Umožňuje také organizovat objednávky změn podle stavu, například v recenzi, zamítnuté, schválené atd.
Díky této snadno použitelné šabloně můžete udržet své projekty na správné cestě a v rámci rozpočtu a snížit riziko nákladných zpoždění.
Proč se vám bude líbit
- Přizpůsobte formuláře podle svých různých obchodních potřeb.
- Seznam všech změn na jednom místě
- Zajistěte, aby všechny zúčastněné strany měly stejné informace ohledně nákladů a časového harmonogramu.
- Umožněte spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami.
✨Ideální pro: Stavebnictví, výrobu a další projektově orientované podniky, které chtějí efektivně spravovat a sledovat změny v renovačních projektech.
4. Šablona objednávkového formuláře ClickUp Supply
Ať už potřebujete doplnit kancelářské potřeby nebo materiály pro velké stavební projekty, šablona objednávkového formuláře ClickUp je tu pro vás. Tuto šablonu můžete použít k zadávání a sledování stavu objednávek dodávek.
Tato šablona vám pomůže zaznamenat potřeby jednotlivých oddělení, odeslat dodavatelům k odsouhlasení vyplněné objednávkové formuláře a zajistit, že potřebné zásoby dostanete včas.
Proč se vám bude líbit
- Organizujte zásoby a logistiku pomocí vizuálních prvků a souhrnů.
- Snižte množství papírování a administrativní zátěž.
- Zlepšete správu záznamů
- Zajistěte hladkou spolupráci s dodavateli.
✨Ideální pro: Nákupčí a firmy, které chtějí zlepšit proces objednávání dodávek od požadavku po dodání.
5. Šablona objednávkového formuláře ClickUp Cookie
Šablona objednávkového formuláře ClickUp Cookie zjednodušuje proces objednávání domácích sušenek pro vaše zákazníky. Tato šablona vám umožňuje zaznamenávat a organizovat podrobnosti objednávek podle příchutí a stavu objednávky. Pomáhá vám také doručovat objednávky podle jejich termínů splatnosti.
S touto šablonou můžete zaznamenávat současné i budoucí objednávky sušenek od zákazníků, poskytovat zákazníkům pravidelné aktualizace o jejich objednávkách a zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost.
Proč se vám bude líbit
- Zajistěte bezpečné ukládání informací o zákaznících.
- Zajistěte jasný a efektivní proces objednávání.
- Zlepšete správu a snižte počet chyb v objednávkách.
- Zvyšte spokojenost zákazníků a rozšířte svou zákaznickou základnu.
✨Ideální pro: Pekaře a potravinářské podniky, které chtějí optimalizovat své procesy přijímání objednávek a dodávek.
💡 Tip pro profesionály: Použijte automatizaci ClickUp k automatizaci změn stavu objednávek. Stačí nastavit určité podmínky a pravidla; tento nástroj provede vše potřebné a informuje zákazníky o novinkách, čímž vám ušetří drahocenný čas a zlepší zákaznickou zkušenost.
6. Šablona pro vyřizování objednávek ClickUp
Šablona ClickUp Order Fulfillment Template organizuje proces expedice tak, aby byly dodávky doručeny včas. Tato šablona s bohatými funkcemi a možností přizpůsobení vám pomůže spravovat, sledovat a vyřizovat objednávky podle jejich termínů splatnosti.
Pomocí této šablony můžete zkontrolovat, zda jsou požadované produkty skladem nebo zda je třeba je naskladnit. Může vám také pomoci informovat zákazníky o stavu jejich objednávky, jakmile je najdete a zabalíte.
Proč se vám bude líbit
- Usnadněte standardizaci procesů vyřizování objednávek.
- Efektivně spravujte dostupnost produktů
- Zajistěte správné dokumentování objednávek.
- Zlepšete kvalitu zákaznické zkušenosti
✨Ideální pro: E-commerce podniky, které chtějí zlepšit své procesy vyřizování objednávek
7. Šablona objednávek firemních reklamních předmětů ClickUp
Projevte uznání svým zaměstnancům, zákazníkům a akcionářům pomocí šablony ClickUp Company Swag Orders Template. Tato šablona usnadňuje zadávání a správu objednávek reklamních předmětů a posiluje loajalitu ke značce a její reputaci.
Pomocí této šablony můžete posoudit, které reklamní předměty je třeba doplnit, a určit, které lze snadno doplnit, aniž byste překročili svůj rozpočet. Pomocí této šablony můžete také správně distribuovat své reklamní předměty.
Proč se vám bude líbit
- Sledujte zásoby reklamních předmětů přehledným způsobem
- Seskupte objednávky reklamních předmětů podle stavu, například nové objednávky, připravené k odeslání, odeslané atd.
- Přizpůsobte si ji pomocí doplňkových atributů tak, aby vyhovovala potřebám vaší společnosti.
- Zajistěte kontrolu kvality, pokud jde o objednávky reklamních předmětů.
✨Ideální pro: personální oddělení, marketingové týmy a firmy, které chtějí optimalizovat proces objednávání firemních reklamních předmětů.
8. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker je uživatelsky přívětivá šablona, která vám pomůže získat přehled o všech aspektech vašeho prodejního procesu. Tuto šablonu můžete použít k pochopení výkonnosti vašeho prodejního týmu, identifikaci oblastí, kde lze jejich úsilí lépe využít, a k revizi a vytvoření nových cílů pro váš tým.
Tato šablona ve formě tabulky vám umožní převzít kontrolu nad vaším prodejním procesem a lépe spravovat vaše prodejní kanály.
Proč se vám bude líbit
- Vyhodnocujte výkon jednotlivců i týmů
- Identifikujte trendy a příležitosti pro zvýšení prodeje.
- Sledujte pokrok týmu při dosahování cílů
- Usnadněte rozhodování na základě dat
✨Ideální pro: Prodejní týmy a majitele firem, kteří chtějí mít přehled o svých prodejních cílech a lépe spravovat své prodejní kanály.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain ke sledování a analýze prodejních dat a efektivnější správě prodejního procesu. Tento nástroj využívající umělou inteligenci vám pomůže identifikovat trendy ve výkonu, předpovídat budoucí prodeje a doporučovat optimalizované prodejní strategie na základě dat v reálném čase.
9. Šablona platebního formuláře ClickUp
Šablona platebního formuláře ClickUp usnadňuje platební proces vašim zákazníkům. Tato šablona, která je vhodná pro začátečníky a lze ji přizpůsobit, vám pomůže navrhnout platební formuláře s rozvržením, písmem a barvami, které odrážejí značku vaší společnosti.
Tato šablona umožňuje shromažďovat informace o objednávkách a platbách v centralizovaném dokumentu. Umožňuje také rychle a bezpečně inkasovat platby od mnoha zákazníků.
Proč se vám bude líbit
- Vytvořte vlastní a bezpečné platební formuláře
- Chraňte shromážděná data pomocí šifrování
- Zajistěte, aby všichni měli aktuální informace o platbách díky automatickým upozorněním.
- Přesně sledujte platby a snižte riziko chyb.
✨Ideální pro: Maloobchodníky, obchodníky a firmy, které chtějí shromažďovat a sledovat platby organizovaným a bezpečným způsobem.
Optimalizujte správu objednávek a vedení záznamů pomocí ClickUp
Efektivní správa objednávek je klíčová pro zajištění včasného dodání produktů a služeb, udržení silných vztahů s klienty a posílení reputace vaší firmy.
Šablony objednávkových formulářů v Google Sheets sice mohou zjednodušit základní správu objednávek, mají však určitá omezení, která nutí hledat alternativy.
S růstem vaší firmy může ruční aktualizace tabulek zabírat mnoho času a být náchylná k chybám, zejména při zpracování velkého objemu dat nebo složitých pracovních postupů.
Kromě základních funkcí se nástroje a šablony pro správu objednávek poskytované platformami jako ClickUp jeví jako robustní alternativa k šablonám objednávkových formulářů Google.
Díky ClickUp Forms, ClickUp Brain, uživatelsky přívětivým a přizpůsobitelným šablonám objednávkových formulářů a mnoha dalším funkcím vám ClickUp pomůže snadno vytvářet objednávkové formuláře, spravovat objednávky, sledovat prodejní transakce a vést přesné záznamy.
Zaregistrujte se na ClickUp a ještě dnes zvyšte celkovou efektivitu správy objednávek!