17 nejlepších databází kontaktů B2B pro lepší generování potenciálních zákazníků

Pokud pracujete v oblasti prodeje nebo marketingu, pravděpodobně jste již zažili, jak obtížné je hledat kvalitní kontakty. Vaše potenciální zákazníky docházejí, e-maily zůstávají bez odpovědi a telefonáty se nedostanou přes recepční. Je to frustrující, že?
Spolehlivá databáze kontaktů B2B může být přesně to, co potřebujete. Pomůže vám rychle oslovit správné osoby s rozhodovací pravomocí, zvýšit míru konverze a výrazně zjednodušit prodejní aktivity.
Dobrá databáze však neslouží pouze k získání jmen a čísel. Poskytuje vám ověřené a aktuální informace, abyste se mohli spojit se správnými lidmi a navázat kontakt ve správný čas.
Chcete tyto výhody využít? Podívejte se na tyto nejlepší databáze kontaktů B2B pro lepší potenciální zákazníky!
Přehled nejlepších nástrojů pro databáze kontaktů B2B
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|CRM + řízení projektů v jednom nástroji, šablony pro správu kontaktů, AI asistent a automatizované pracovní postupy, více než 1000 integrací
|Malé až velké týmy, které potřebují přizpůsobitelné řízení potenciálních zákazníků a automatizaci
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Apollo. io
|Více než 275 milionů kontaktních záznamů, e-mailová komunikace, segmentace, automatizace prodeje
|Malé i velké prodejní týmy spravující kampaně zaměřené na generování potenciálních zákazníků a outbound marketing s velkým množstvím dat
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 59 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Cognism
|Prodejní informace, obohacení v souladu s GDPR, integrace CRM, spouštěče kupujících
|Střední a velké týmy, které potřebují kompatibilní B2B data a jejich obohacení
|Ceny pouze na míru
|LinkedIn Sales Navigator
|Více než 45 pokročilých filtrů, signály záměru kupujícího, upozornění na potenciální zákazníky v reálném čase
|Střední a velké prodejní týmy provádějící důkladný průzkum potenciálních zákazníků na LinkedIn
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 99 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Lusha
|E-mailové a telefonní údaje z LinkedIn, rozšíření pro Chrome, hromadné obohacování
|Malé a střední prodejní týmy, které chtějí rychle obohatit kontaktní data
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29,90 $/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Kaspr
|Export dat z LinkedIn, ověření e-mailů, synchronizace CRM, automatizace
|SDR a prodejní týmy provádějící hromadný výpis kontaktů z LinkedIn
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 65 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|UpLead
|Ověřené kontaktní údaje, signály záměru, ověření e-mailů v reálném čase
|Malé a střední týmy zaměřené na kvalifikované potenciální zákazníky s obohacenými daty
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 99 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Clearbit
|Obohacení kontaktů, synchronizace CRM, automatické aktualizace, firmografické údaje o společnostech
|Marketingové a prodejní týmy obohacují příchozí potenciální zákazníky o data v reálném čase.
|Placené tarify začínají na 890 USD/měsíc (prostřednictvím HubSpot); individuální ceny pro podniky.
|ZoomInfo
|Engine AI insights, synchronizace CRM, scraping LinkedIn, průběžná aktualizace dat
|Pro střední a velké prodejní týmy, které potřebují nástroje pro prodejní inteligenci a vyhledávání potenciálních zákazníků.
|Ceny pouze na míru
|RocketReach
|Globální vyhledávání kontaktů, rozšíření pro Chrome, ověřené e-maily/telefony, integrace CRM
|Prodejní a marketingové týmy vytvářející mezinárodní seznamy kontaktů
|Placené tarify začínají na 99 $/měsíc.
|Adapt. io
|Více než 250 milionů kontaktů, obohacení CRM, rozšíření LinkedIn, firmografické filtry
|Prodejní týmy, které potřebují škálovatelnou datovou inteligenci a integrace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Hunter. io
|Ověření e-mailů, vyhledávání domén, plánování studených kontaktů, hromadné nástroje
|Malé podniky a freelanceri provádějící cílené e-mailové oslovování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Seamless. ai
|Vyhledávání potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence, data v reálném čase, sledování záměrů kupujících
|Malé i velké týmy automatizují generování potenciálních zákazníků ve velkém měřítku.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify: pouze individuální ceny
|Lead411
|Ověřené údaje, integrace CRM, nástroje pro kampaně, převod kreditu
|Malé a střední prodejní týmy s omezeným rozpočtem
|Placené tarify začínají na 99 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|6sense
|Predikce záměru kupujícího pomocí AI, informace z CRM, sledování klíčových slov, ověřování kontaktů
|Podnikové týmy využívající prediktivní prodejní inteligenci a ABM
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify: pouze individuální ceny
|SalesIntel
|Lidmi ověřené kontakty, údaje o záměrech, výzkum na vyžádání, synchronizace CRM
|Střední a velké týmy, které upřednostňují přesnost B2B dat
|Ceny pouze na míru
|Snov. io
|Vyhledávání domén/e-mailů, automatizace drip marketingu, rozšíření pro Chrome, multikanálový marketing
|Malé a střední prodejní týmy spravující multikanálové vyhledávání potenciálních zákazníků
|Placené tarify začínají na 39 $/měsíc; individuální ceny pro úrovně Pro.
Porozumění databázím kontaktů B2B
Databáze kontaktů B2B pomáhá firmám najít a oslovit potenciální klienty tím, že poskytuje ověřené kontaktní údaje osob s rozhodovací pravomocí v cílových společnostech. Představte si ji jako digitální adresář plný obchodních informací, které lze využít k generování potenciálních zákazníků – vylepšený umělou inteligencí.
Jak fungují databáze kontaktů B2B?
Nejlepší poskytovatelé databází kontaktů B2B kombinují několik technik, aby vytvořili a udržovali přesné a aktuální seznamy. Využívají web scraping k shromažďování veřejně dostupných dat, přímo ověřují kontakty prostřednictvím telefonu nebo e-mailu a pravidelně čistí své databáze, aby odstranili zastaralé informace.
Mnohé z nich lze také integrovat s platformami CRM, což usnadňuje přenos dat a zajišťuje, že vaše marketingové a prodejní týmy mají vždy přístup k aktuálním a spolehlivým kontaktním údajům pro cílené oslovování zákazníků.
💡 Tip pro profesionály: Organizace plýtvají 21 % svých výdajů na média kvůli špatné kvalitě dat. Používání databáze kontaktů B2B může zvýšit efektivitu prodeje automatizací sběru a ověřování dat. Váš tým se tak může soustředit na úkoly s vysokou přidanou hodnotou, jako je péče o potenciální zákazníky a konverze.
Výhody používání databáze kontaktů B2B pro generování potenciálních zákazníků
Špičková databáze kontaktů B2B nabízí pět klíčových výhod:
- Cílené oslovení, které vás spojí se správnými lidmi
- Šetří čas a zdroje díky zefektivnění vyhledávání potenciálních zákazníků.
- Zvyšte míru konverze oslovením kvalifikovaných potenciálních zákazníků.
- Poskytuje aktualizace v reálném čase, aby vaše data byla vždy aktuální.
- Poskytuje hluboké znalosti trhu, které vám pomohou vylepšit vaše strategie a udržet si náskok před konkurencí.
🧠 Zajímavost: Nejlepší prodejci tráví aktualizací svého CRM systému o 18 % více času než prodejci, kteří dosahují průměrných výsledků.
Jak vybrat správnou databázi kontaktů B2B?
Výběr správné databáze kontaktů společností může výrazně zvýšit efektivitu a raketově zvýšit návratnost investic, ale není to rozhodnutí, které by se mělo brát na lehkou váhu.
Toto vám dobrá databáze kontaktů B2B přinese:
- Udržujte svá data přesná a aktuální, abyste měli jistotu, že vždy pracujete s nejnovějšími informacemi.
- Ujistěte se, že odpovídá vaší cílové skupině, abyste neztráceli čas nesprávnými kontakty.
- Hladká integrace s vašimi stávajícími nástroji, zvýšení efektivity
- Nabídněte intuitivní uživatelské prostředí – protože snadné používání je důležité!
- Splňte všechny normy v oblasti dodržování předpisů a bezpečnosti, abyste ochránili své podnikání.
- Poskytujte spolehlivou zákaznickou podporu a školicí zdroje
- Pomůžeme vám zvážit náklady ve srovnání se skutečnou hodnotou, kterou získáte.
Pokud si nyní uděláte čas na pečlivé zvážení těchto faktorů, ušetříte si později spoustu starostí!
17 nejlepších databází kontaktů B2B
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentním způsobem, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nyní, když víte, jak rozlišit dobrou databázi kontaktů od těch nejlepších, zde je našich 17 nejlepších tipů:
1. ClickUp (nejlepší pro správu potenciálních zákazníků a optimalizaci pracovních postupů)
Potřebujete centrální platformu, kde může váš tým sledovat kontakty, spravovat potenciální zákazníky a udržovat pracovní toky v chodu? ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je tou nejlepší volbou.
Největší předností ClickUp je to, že se nejedná o tradiční databázi kontaktů B2B. Místo toho, aby vás omezoval rigidní strukturou, ClickUp CRM dává prodejním týmům flexibilitu při budování systému správy kontaktů podle jejich představ – a zároveň nabízí projektové řízení, automatizaci, reporting a týmovou spolupráci, vše v jednom pracovním prostoru.
S ClickUp můžete pomocí vlastních stavů úkolů vytvářet přizpůsobené pipeline pro své kontakty a zajistit tak, aby byly organizované a nacházely se ve správné fázi prodejního procesu – od potenciálního leadu až po uzavřený účet. Prohlížejte si je pomocí podrobných seznamů nebo kanbanových tabulek, přizpůsobujte pole pro kontaktní údaje (jako zdroj leadu, stav nebo velikost společnosti) a sledujte interakce v rámci prodejního trychtýře.
Můžete také přiřadit vlastníky úkolů, nastavit termíny splnění a propojit dokumenty nebo minulou komunikaci přímo s každým kontaktem, aby vám nic neuniklo. Ať už sledujete potenciální zákazníky, dotazy zákazníků nebo úkoly týmu, ClickUp pro prodejní týmy vám pomůže mít vše na jednom místě.
ClickUp také nabízí užitečné šablony, které zjednodušují organizaci. Například šablona seznamu kontaktů ClickUp vám pomůže ukládat a kategorizovat kontaktní informace.
S touto šablonou můžete:
- Ukládejte všechny kontakty na jednom místě: Centralizujte všechny své kontaktní údaje pro snadný přístup a organizaci.
- Snadná aktualizace kontaktních údajů: Rychlá úprava a údržba aktuálních kontaktních údajů
- Sledujte a kategorizujte kontakty: Použijte vlastní pole, jako je umístění, profily na sociálních sítích a hodnocení, k organizaci a kategorizaci svých kontaktů.
- Vyhledávejte kontakty podle klíčových slov nebo kategorií: Najděte rychle ten správný kontakt pomocí výkonných vyhledávacích a filtračních možností.
- Mějte přehled o komunikaci: Nastavte vlastní stavy (např. Aktivní, Potenciální zákazník, Neaktivní) a sledujte interakce s kontakty a řízení vztahů se zákazníky.
- Automatizujte připomenutí a aktualizace: Nastavte opakující se úkoly a automatická oznámení, aby vám neunikl žádný kontakt.
Můžete také použít šablonu pro správu účtů ClickUp a šablonu ClickUp CRM, které vám zajistí lepší interakci se zákazníky a jejich sledování. Obsahují vestavěné značky priority, které vám pomohou soustředit se na nejslibnější potenciální zákazníky, a vestavěné automatizace, které sníží počet ručních aktualizací.
Tyto šablony jsou ideální pro týmy, které potřebují bezplatnou alternativu s pokročilými funkcemi CRM workflow.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain může být vaším nativním AI prodejním asistentem v rámci ClickUp. Dokáže okamžitě shrnout poznámky k obchodům, generovat následné e-maily a odpovídat na otázky typu „Jaký je stav našich 10 nejlepších potenciálních zákazníků?“ – a to vše na základě informací v reálném čase z vašeho CRM nastavení.
ClickUp se od tradičních CRM systémů odlišuje tím, jak kombinuje správu kontaktů s výkonnými nástroji pro úkoly a projekty. Například:
- ClickUp Docs umožňuje ukládat příručky pro zaškolení nových zaměstnanců nebo scénáře telefonních hovorů přímo propojené s úkoly klientů.
- ClickUp Chat uchovává všechny interní diskuse v kontextu, takže není nutné přecházet mezi aplikacemi.
- Vlastní panely ClickUp umožňují obchodním manažerům sledovat obchody, aktivity a pracovní vytížení vlastníků kontaktů v reálném čase.
Díky tomu je ClickUp také univerzální volbou pro prodejní týmy, které potřebují konsolidovat vše do jedné platformy pro prodejní informace, aby jejich prodejní aktivity byly lépe organizované, cílené a efektivní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte vlastní pohledy CRM pomocí jednoduchého drag-and-drop pro flexibilní organizaci kontaktů.
- Synchronizujte kontaktní údaje napříč vašimi technologiemi pomocí integrací jako Salesforce, HubSpot a Zapier.
- Sledujte klíčové metriky, spravujte úkoly, přistupujte ke kontaktům a získejte přehled v reálném čase prostřednictvím dashboardů ClickUp.
- Třídit a filtrovat kontakty pomocí značek, abyste snadno našli ty správné potenciální zákazníky.
- Automatizujte vytváření úkolů a oznámení pro včasné následné kroky a zvyšte produktivitu prodeje.
Omezení ClickUp
- Naučit se to může být náročné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Přímo z recenze G2:
ClickUp je bezpochyby nejlepší nástroj pro řízení projektů, získávání zákazníků a správu vztahů se zákazníky, který je k dispozici. Vyzkoušel jsem Monday a Asana, stejně jako řadu dalších nástrojů specifických pro dané odvětví, ale nic se s ním nemůže srovnat. Můžete ho okamžitě používat tak, jak je, s množstvím šablon, nebo si ho přizpůsobit pro všechny možné potřeby. Dokonce i ti nejméně technicky zdatní v našem oboru ho mohou snadno používat a většina z nás dokonce vkládá do ClickUp i své osobní záležitosti, protože je to opravdu jediný nástroj, který umí všechno.
ClickUp je bezpochyby nejlepší nástroj pro řízení projektů, získávání zákazníků a správu vztahů se zákazníky, který je k dispozici. Vyzkoušel jsem Monday a Asana, stejně jako řadu dalších nástrojů specifických pro dané odvětví, ale žádný z nich se s ním nemůže srovnat. Můžete jej použít ihned, protože obsahuje spoustu šablon, nebo jej přizpůsobit všem možným potřebám. Dokonce i ti nejméně technicky zdatní v našem oboru jej mohou snadno používat a většina z nás dokonce vkládá do ClickUp i své osobní záležitosti, protože je to opravdu jediný nástroj, který umí všechno.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu kontaktů pro profesionální služby
2. Apollo. io (nejlepší pro generování potenciálních zákazníků s bohatými daty)
Pokud hledáte řešení, které kombinuje automatizaci prodeje s generováním potenciálních zákazníků, stojí za zvážení Apollo. io. Přístup k více než 275 milionům kontaktních záznamů poskytuje nástroje pro vytváření a správu vysoce cílených seznamů kontaktů prostřednictvím pokročilé segmentace.
Apollo.io vám navíc umožňuje spouštět e-mailové kampaně přímo z platformy, čímž zefektivňuje váš proces oslovování zákazníků a zvyšuje jeho účinnost.
Nejlepší funkce Apollo.io
- Vytvářejte a spravujte přesné kontaktní údaje pomocí inteligentní segmentace.
- Automatizujte úkoly, abyste zvýšili efektivitu a umožnili svému prodejnímu týmu soustředit se na činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
- Udržujte data B2B aktuální pomocí Data Health Center.
Omezení Apoll. io
- Přesnost dat může někdy zaostávat za přesností přímého scrapování z LinkedIn.
- Uživatelé hlásí občasné zpomalení během špičky.
Ceny Apollo.io
- Zdarma
- Základní: 59 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Apollo.io
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 360 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Apollo.io?
Recenze G2 říká:
Během pouhých dvou měsíců jsme již získali nové zakázky. Velmi snadno se zapojila do mého pracovního postupu a měla okamžitý dopad. Všechny informace jsou velmi dobře vyhledatelné a využitelné. Používám ji denně a členové týmu ji také rádi využívají ve svých pracovních postupech. Moje společnost oceňuje, že se dobře implementuje do Salesforce a dalších programů, což usnadní proces jejího nasazení v celé organizaci.
Během pouhých dvou měsíců jsme již získali nové zakázky. Velmi snadno se zapojila do mého pracovního postupu a měla okamžitý dopad. Všechny informace jsou velmi dobře vyhledatelné a využitelné. Používám ji denně a členové týmu ji také rádi využívají ve svých pracovních postupech. Moje společnost oceňuje, že se dobře implementuje do Salesforce a dalších programů, což usnadní proces jejího nasazení v celé organizaci.
3. Cognism (nejlepší pro prodejní informace)
Cognism je databáze kontaktů B2B, která vám poskytuje přesné a aktuální informace o prodeji přímo na dosah ruky. Tato platforma se odlišuje svými výkonnými funkcemi pro obohacování dat, které přesahují pouhé poskytování kontaktních údajů prodejním a marketingovým týmům.
Díky obohacení vašich stávajících dat o další informace, jako jsou pracovní pozice, velikost společnosti a klíčoví rozhodovací pracovníci, vám Cognism pomáhá vytvářet úplnější a lépe využitelné profily. Můžete tak s jistotou oslovit a zaujmout ty správné potenciální zákazníky, což zvyšuje šance na smysluplné kontakty a vyšší míru konverze.
Nejlepší funkce Cognism
- Sledujte důležité změny v záznamech společností pomocí spouštěčů prodejních událostí.
- Propojte své B2B data hladce s hlavními softwarovými systémy CRM.
- Zůstaňte v souladu se zákonem díky integrovaným ochranným opatřením GDPR a CCPA.
Omezení Cognism
- Cenové hladiny mohou být vysoké.
- Měsíční limity kontaktů platí i u tarifů vyšší úrovně.
Ceny Cognism
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cognism
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Cognismu?
Zde je příspěvek uživatele na G2:
Na Cognismu se mi nejvíce líbí přesné kontaktní údaje B2B, které jsou v souladu s GDPR, díky čemuž je vyhledávání potenciálních zákazníků mnohem efektivnější. Obohacování dat v reálném čase zajišťuje, že prodejní a marketingové týmy mají k dispozici aktuální informace, což zvyšuje úspěšnost oslovování zákazníků. Navíc díky hladké integraci CRM a uživatelsky přívětivému rozhraní je navigace snadná a lze jej snadno začlenit do stávajících pracovních postupů, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.
Na Cognismu se mi nejvíce líbí přesné kontaktní údaje B2B, které jsou v souladu s GDPR, díky čemuž je vyhledávání potenciálních zákazníků mnohem efektivnější. Obohacování dat v reálném čase zajišťuje, že prodejní a marketingové týmy mají k dispozici aktuální informace, což zvyšuje úspěšnost oslovování zákazníků. Navíc díky hladké integraci CRM a uživatelsky přívětivému rozhraní je navigace snadná a lze jej snadno začlenit do stávajících pracovních postupů, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.
👀 Věděli jste, že... V roce 1987 byl ACT! prvním komerčně dostupným CRM softwarem. Původně byl navržen pro správu kontaktů a kalendářů a pomohl definovat pojem CRM. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a schopnosti sledovat interakce se zákazníky se tento software stal průkopníkem v oboru. Dnes ACT! nadále slouží týmům pro rozvoj podnikání po celém světě jako cloudové CRM řešení.
4. LinkedIn Sales Navigator (nejlepší pro pokročilý výzkum potenciálních zákazníků)
Pokud jste někdy zatoužili po širším záběru pro získávání potenciálních zákazníků na LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator je tu, aby vám pomohl. Tento nástroj usnadňuje identifikaci potenciálních zákazníků a jejich sledování během celého prodejního procesu.
Díky přístupu k až 2 500 výsledkům vyhledávání na jedno vyhledávání – což je mnohem více než 1 000 výsledků dostupných v základní verzi LinkedIn – můžete oslovit větší skupinu potenciálních zákazníků. Je to jako mít VIP vstupenku do rozsáhlé profesní sítě LinkedIn.
Nejlepší funkce LinkedIn Sales Navigator
- Provádějte neomezené vyhledávání pomocí 45 pokročilých vyhledávacích filtrů.
- Získejte signály o záměru kupujících, které analyzují více než 180 faktorů, abyste mohli identifikovat kvalifikované potenciální zákazníky.
- Sledujte aktivity potenciálních zákazníků a aktualizace údajů o společnostech prostřednictvím upozornění v reálném čase.
Omezení LinkedIn Sales Navigator
- Vyšší cena, která může zatížit rozpočet menších týmů.
- Strmější křivka učení, zejména pro nové uživatele
Ceny služby LinkedIn Sales Navigator
- Základní: 99 $/měsíc
- Pokročilá: 149 $/měsíc
- Advanced Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LinkedIn Sales Navigator
- G2: 4,3/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LinkedIn Sales Navigator
Zde je názor recenzenta Capterra:
Snadné vyhledávání a možnost našich obchodních zástupců vytvářet seznamy potenciálních zákazníků a spravovat je přímo v nástroji je klíčová pro náš proces GTM.
Snadné vyhledávání a možnost našich obchodních zástupců vytvářet seznamy potenciálních zákazníků a spravovat je přímo v nástroji je klíčová pro náš proces GTM.
📚 Přečtěte si také: Jak sledovat správné metriky prodejního procesu pro růst
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
5. Lusha (nejlepší pro obohacení kontaktních údajů)
Pokud již používáte LinkedIn Sales Navigator k identifikaci a sledování potenciálních zákazníků, Lusha vám pomůže posunout se ještě o krok dál. Použijte ji k získání přímých telefonních čísel a e-mailových adres přímo z profilů LinkedIn. A to nejlepší? Kontaktní údaje jsou snadno přístupné, takže váš prodejní tým může rychle přejít od vyhledávání potenciálních zákazníků k oslovování.
Nejlepší funkce Lusha
- Najděte konkrétní potenciální zákazníky pomocí pokročilých filtrů
- Získejte aktuální kontaktní údaje prostřednictvím rozšíření pro prohlížeče Chrome a Firefox.
- Přidejte kontaktní údaje k více potenciálním zákazníkům najednou pomocí hromadného obohacení dat.
- Exportujte potenciální zákazníky přímo do svého CRM pomocí integrovaných funkcí.
Omezení Lusha
- Přesnost dat může být nejistá
- Žádná mobilní aplikace pro vyhledávání potenciálních zákazníků na cestách
Ceny Lusha
- Zdarma
- Pro: Od 29,90 $/měsíc
- Premium: Od 69,90 $/měsíc
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lusha
- G2: 4,3/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají o Lushě skuteční uživatelé?
SDR na Redditu sdílí:
…v mnoha případech, kdy ZI nenajde žádné výsledky, Lusha je má (zejména přesná telefonní čísla). Používám obě (společnost používá ZI, ale já používám bezplatný účet Lusha jako zálohu).
…v mnoha případech, kdy ZI nenajde žádné výsledky, Lusha je má (zejména přesná telefonní čísla). Používám obě (společnost používá ZI, ale já používám bezplatný účet Lusha jako zálohu).
6. Kaspr (nejlepší pro hromadný export dat z LinkedIn)
Kaspr vám umožňuje získat kontaktní informace o slibných potenciálních zákaznících přímo z profilů LinkedIn. Jeho jedinečnou funkcí je možnost hromadného exportu, která vám umožňuje zachytit podrobnosti z celých seznamů, skupin a událostí LinkedIn najednou, což pomáhá prodejním týmům šetřit čas a zároveň efektivně budovat jejich seznamy kontaktů.
Nejlepší funkce Kaspr
- Nastavte automatické následné e-maily a připomenutí, abyste udrželi kontakt s potenciálními zákazníky.
- Exportujte tisíce obchodních kontaktů přímo z LinkedIn.
- Hladká integrace s nástroji jako HubSpot a Salesforce
- Ověřujte kontaktní údaje v reálném čase a získejte přesná a spolehlivá data.
Omezení Kaspr
- Ovládací panel působí nepřehledně a je obtížné se v něm orientovat.
- Uživatelé hlásí časté technické potíže.
Ceny Kaspr
- Zdarma
- Starter: 65 $/měsíc
- Podnikání: 95 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Kaspr
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Kaspr
SDR na G2 uvádí:
Uživatelské rozhraní je velmi srozumitelné a líbí se mi, že data jsou v jediném formuláři.
Uživatelské rozhraní je velmi srozumitelné a líbí se mi, že data jsou v jediném formuláři.
7. UpLead (nejlepší pro obohacování dat)
Hledáte správné osoby s rozhodovací pravomocí? UpLead může být tím pravým nástrojem pro vás. Nabízí ověřené kontaktní údaje a systém ověřování e-mailů v reálném čase, který zajistí, že budete pracovat s přesnými informacemi ještě před stažením jakýchkoli kontaktních údajů.
Platforma se odlišuje schopností filtrovat kontakty na základě široké škály kritérií, díky čemuž se vždy zaměříte na ty nejrelevantnější potenciální zákazníky.
Nejlepší funkce UpLead
- Získejte přístup k ověřeným firemním e-mailům a přímým telefonním číslům.
- Vyhledávejte kvalifikované potenciální zákazníky pomocí pokročilých vyhledávacích filtrů, abyste našli přesně ty, které potřebujete.
- Získejte signály o záměru kupujících a najděte společnosti, které aktivně hledají řešení.
Omezení UpLead
- Systém založený na kreditech může být drahý, pokud potřebujete mnoho obchodních kontaktů.
- Bezplatná zkušební verze prodejního plánu je ve srovnání s ostatními nástroji na seznamu více omezená.
Ceny UpLead
- Bezplatná zkušební verze (7 dní)
- Essentials: 99 $/měsíc
- Plus: 199 $/měsíc
- Profesionální: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UpLead
- G2: 4,7/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UpLead?
Proces filtrování umožňuje uživatelům podrobně prozkoumat obsah, který hledáte, a vytvořit vysoce kvalitní a spolehlivé seznamy pro vaše marketingové aktivity.
Proces filtrování umožňuje uživatelům podrobně prozkoumat obsah, který hledáte, a vytvořit vysoce kvalitní a spolehlivé seznamy pro vaše marketingové aktivity.
8. Clearbit (nejlepší pro obohacování potenciálních zákazníků v reálném čase)
Díky využití rozsáhlé databáze vylepšuje Clearbit, který je nyní součástí Hubspot Breeze, základní informace, jako jsou jména a e-maily, a přidává klíčové údaje, jako jsou pracovní pozice, velikost společnosti, tržby a dokonce i profily na sociálních sítích. Získáte tak ucelený a praktický přehled o svých potenciálních zákaznících, který vám pomůže navázat smysluplnější kontakty se správnými lidmi ve správný čas.
Nejlepší funkce Clearbit
- Rychle najděte správné osoby s rozhodovací pravomocí pomocí cíleného vyhledávání potenciálních zákazníků.
- Zkontrolujte správnost e-mailových adres a najděte kontaktní údaje konkrétních osob.
- Provádějte automatické obohacování dat v reálném čase, které aktualizuje vaše kontakty v CRM.
Omezení Clearbit
- Platforma má strmou křivku učení.
- Kreditní systém pro obohacování záznamů může být nákladný.
Ceny Clearbit
- Hubspot Marketing Hub Professional: 890 $/měsíc za tři licence
- Hubspot Marketing Hub Enterprise: 3 600 $/měsíc za pět licencí
Hodnocení a recenze Clearbit
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clearbit?
Uživatel G2 sdílí:
Pro prodej musíme najít mnoho údajů o majitelích společností a tento nástroj nám pomáhá tyto údaje najít. Míra přesnosti je velmi vysoká a pomocí tohoto nástroje můžeme snadno najít neomezené množství údajů. Pomocí tohoto nástroje můžeme najít nejen majitele společností, ale také e-mailové adresy všech vedoucích pracovníků.
Pro prodej musíme najít mnoho údajů o majitelích společností a tento nástroj nám pomáhá tyto údaje najít. Míra přesnosti je velmi vysoká a pomocí tohoto nástroje můžeme snadno najít neomezené množství údajů. Pomocí tohoto nástroje můžeme najít nejen majitele společností, ale také e-mailové adresy všech vedoucích pracovníků.
9. ZoomInfo (nejlepší pro prodejní informace a generování potenciálních zákazníků)
Pokud jde o databáze B2B, ZoomInfo je díky svému rozsáhlému pokrytí dat a působivé přesnosti oblíbeným nástrojem v oboru. To, co jej však skutečně odlišuje, je jeho engine pro analýzu dat založený na umělé inteligenci.
Tato funkce převádí vaše kontaktní údaje na využitelné informace, které vám pomohou činit chytřejší a informovanější rozhodnutí a zaměřit se na správné potenciální zákazníky a příležitosti.
Nejlepší funkce ZoomInfo
- Sledujte aktualizace v reálném čase díky systému nepřetržitého obnovování dat.
- Získejte kontaktní údaje přímo z LinkedIn a dalších webů.
- Vytvářejte cílené seznamy potenciálních zákazníků pomocí filtrů a synchronizujte je se svým CRM.
Omezení ZoomInfo
- Pro menší podniky může být tento nástroj dražší než jiné alternativy ZoomInfo.
- Rozsáhlá sada funkcí vyžaduje určitou dobu na osvojení pro nové uživatele.
Ceny ZoomInfo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ZoomInfo
- G2: 4,5/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ZoomInfo?
Zde je recenze společnosti Capterra:
Implementace byla jednoduchá, zákaznický servis byl úžasný a kvalita řešení byla přesně podle našich představ.
Implementace byla jednoduchá, zákaznický servis byl úžasný a kvalita řešení byla přesně podle našich představ.
10. RocketReach (nejlepší pro vyhledávání globálních kontaktů)
👀 Věděli jste, že obchodní zástupci tráví méně než třetinu svého týdne (28 %) skutečným prodejem. Většinu času jim zabírají různé úkoly, jako je správa obchodů a zadávání dat.
Chcete rychle získat přístup k ověřeným kontaktním informacím? RocketReach vám to umožní.
Díky přístupu k více než 700 milionům profesionálů a 35 milionům společností po celém světě je snazší najít přímé e-maily a telefonní čísla, které jsou často čerpány přímo z profilů LinkedIn. Můžete také vytvářet vlastní seznamy potenciálních zákazníků, které se automaticky aktualizují, sledovat technologické vybavení a nákupní signály společností a získat okamžitý přístup k ověřeným mobilním číslům a přímým linkám.
Je to užitečný nástroj pro týmy, které nechtějí trávit drahocenný čas hledáním dat a místo toho se chtějí soustředit na samotný prodej.
Nejlepší funkce RocketReach
- Pomocí rozšíření pro Chrome můžete načítat kontaktní informace při procházení LinkedIn nebo webových stránek společností.
- Integrujte ji s CRM systémy, jako jsou Salesforce nebo HubSpot, abyste měli své kontaktní údaje vždy synchronizované.
- Využijte API RocketReach k vytvoření vlastních pracovních postupů a automatizaci generování potenciálních zákazníků.
- Sledujte otevření e-mailů a kliknutí, abyste zjistili, co funguje a kdo se zapojuje.
Omezení RocketReach
- Správa více seznamů kontaktů v rámci tohoto nástroje může být chaotická.
- Někteří uživatelé uvádějí, že tento nástroj je pro individuální použití drahý.
Ceny RocketReach
- Essentials: 99 $/měsíc
- Pro: 165 $/měsíc
- Ultimate: 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze RocketReach
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o RocketReach?
Podívejte se na tuto recenzi Capterra:
Mám s tímto produktem pouze pozitivní zkušenosti a perfektně funguje v mém prodejním ekosystému.
Mám s tímto produktem pouze pozitivní zkušenosti a perfektně funguje v mém prodejním ekosystému.
11. Adapt. io (nejlepší pro datovou inteligenci)
Potřebujete způsob, jak se zaměřit na ty správné lidi, aniž byste se ztratili v moři kontaktů? Adapt. io vám pomůže zjednodušit získávání zákazníků.
Poskytuje prodejním a marketingovým týmům přístup k rozsáhlé databázi více než 250 milionů obchodních kontaktů a 100 milionů profilů společností. Její výhodou je schopnost vyhledávat a ověřovat e-mailové adresy osob s rozhodovací pravomocí – přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.
Přizpůsobte si nejlepší funkce
- Vytvořte si cílené seznamy kontaktů pomocí více než 25 datových bodů.
- Udržujte své CRM údaje aktuální díky automatickému obohacování.
- Najděte ověřené firemní e-maily okamžitě pomocí rozšíření LinkedIn pro Chrome.
Přizpůsobte omezení
- Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
- Někdy se některé kontakty nezaplní daty.
Přizpůsobte ceny
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Základní: 99 $/měsíc
- Vlastní: Vlastní ceny
Přizpůsobte hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají o Adaptu skuteční uživatelé?
Recenzent na G2 zdůrazňuje:
Adapt. io je fantastický nástroj pro vyhledávání přesných a aktuálních kontaktních údajů. Ušetřil nám spoustu času při generování potenciálních zákazníků a díky hladké integraci s CRM je ještě lepší. Rozhraní by mohlo být plynulejší, ale spolehlivá data a skvělá podpora to více než vynahrazují.
Adapt. io je fantastický nástroj pro vyhledávání přesných a aktuálních kontaktních údajů. Ušetřil nám spoustu času při generování potenciálních zákazníků a díky hladké integraci s CRM je ještě lepší. Rozhraní by mohlo být plynulejší, ale spolehlivá data a skvělá podpora to více než vynahrazují.
12. Hunter. io (nejlepší pro ověřování e-mailů a vyhledávání domén)
Jako přední databáze kontaktů B2B vám Hunter.io pomáhá najít a ověřit profesionální e-mailové adresy ve velkém měřítku. Jednou z jejích nejlepších funkcí je vyhledávání domén, které vám umožní během několika sekund odhalit všechny veřejné e-mailové adresy spojené s webovými stránkami společnosti.
Díky přehlednému rozhraní a spolehlivým ověřovacím nástrojům získáte spolehlivý zdroj dat o potenciálních zákaznících.
Nejlepší funkce Hunter.io
- Naplánujte si oslovování nových zákazníků přímo prostřednictvím platformy.
- Proveďte hromadnou kontrolu e-mailů pomocí nástroje Email Verifier.
- Hladký import a export B2B dat díky integraci
- Získejte přístup k hodnocení důvěryhodnosti pro každý e-mail, abyste mohli posoudit doručitelnost.
Omezení Hunter.io
- Měsíční počet vyhledávání v rámci bezplatného tarifu může být pro týmy omezující.
- Někdy e-mailové adresy neobsahují titul, což snižuje jejich užitečnost.
Ceny Hunter.io
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Růst: 149 $/měsíc
- Rozsah: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hunter.io
- G2: 4,5/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 680 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hunter.io?
Přímo z recenze Capterra:
Hunter dokáže najít e-mailové adresy, i když nejsou uvedeny na webových stránkách. Velmi užitečné!!
Hunter dokáže najít e-mailové adresy, i když nejsou uvedeny na webových stránkách. Velmi užitečné!!
13. Seamless. ai (nejlepší pro rychlé generování potenciálních zákazníků)
Pokud jste si někdy přáli, aby vyhledávání potenciálních zákazníků bylo méně o hádání a více o používání přizpůsobeného vyhledávače, zvažte Seamless. ai. Tento nástroj pomáhá týmům vytvářet velmi cílené seznamy bez nutnosti procházet zastaralé informace.
Jednou z jejích nejlepších funkcí je vyhledávač v reálném čase, který prohledává více zdrojů a vyhledává nové, relevantní kontakty, zatímco vy pracujete. Je navržen pro rychlost, přesnost a udržení náskoku před zastaralými daty.
Nejlepší funkce Seamless. ai
- Upřednostněte potenciální zákazníky pomocí poznatků generovaných umělou inteligencí.
- Spolupracujte s členy týmu prostřednictvím sdílených seznamů potenciálních zákazníků.
- Sledujte signály nákupu pomocí funkcí pro analýzu záměrů kupujících.
- Získejte denní aktualizace kreditů a pokročilé organizační nástroje.
Omezení Seamless. ai
- Problémy s kvalitou dat, občas zastaralé nebo nepřesné informace
- Složitý systém automatického prodlužování, který vyžaduje dlouhou výpovědní lhůtu pro zrušení.
Ceny Seamless. ai
- Zdarma
- Pro: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Seamless. ai
- G2: 4,4/5 (více než 4 690 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Seamless. ai?
Uživatel Capterra sdílí:
Velmi se mi líbí integrace Seamless s Sales Navigator/LinkedIn a těším se na integraci se Zoho, až se naskytne příležitost.
Velmi se mi líbí integrace Seamless s Sales Navigator/LinkedIn a těším se na integraci se Zoho, až se naskytne příležitost.
14. Lead411 (nejlepší pro prodejní týmy s omezeným rozpočtem)
Lead411 je nákladově efektivní platforma, která poskytuje ověřené kontaktní informace a podrobnosti o společnostech, aniž by vás to stálo majlant. Má systém převodu kreditů, ve kterém nevyužité exportní kredity nevyprší, pokud si ponecháte aktivní předplatné.
Nejlepší funkce Lead411
- Získejte přístup k ověřeným kontaktním záznamům s přímými telefonními čísly a e-mailovými adresami.
- Snadné propojení s více než 25 platformami CRM a nástroji SaaS
- Plánujte a spravujte marketingové kampaně bez ručního zásahu.
Omezení Lead411
- Uživatelé mají pocit, že možnosti filtrování by mohly být podrobnější.
Ceny Lead411
- Basic Plus Unlimited: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lead411
- G2: 4,4/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lead411?
Zde je několik zajímavých informací z recenze Capterra:
Největší výhodou tohoto nástroje je integrace s Sales Navigatorem a užitečné rozšíření pro Chrome, které vám umožní zjistit informace o potenciálních zákaznících při návštěvě jejich webových stránek.
Největší výhodou tohoto nástroje je integrace s Sales Navigatorem a užitečné rozšíření pro Chrome, které vám umožní zjistit informace o potenciálních zákaznících při návštěvě jejich webových stránek.
🧠 Zajímavost: Moderní odvětví databází kontaktů B2B se začalo formovat v 90. letech 20. století s příchodem digitálních nástrojů pro správu dat. Jednou z prvních společností, která vytvořila velkou databázi kontaktů B2B , byla společnost Dun & Bradstreet (D&B), založená v roce 1841. A funguje dodnes!
15. 6sense (nejlepší pro pokročilé prodejní informace založené na umělé inteligenci)
Představte si, že víte, které společnosti pravděpodobně nakoupí, ještě než navštíví váš web. Právě s tím vám pomůže 6sense. Přeskočí povrchní informace a pomocí analytiky založené na umělé inteligenci se dostane k jádru věci, aby odhalila skutečný záměr koupit.
Jednou z jejích nejlepších funkcí je, že mapuje cestu kupujícího, takže můžete zasáhnout v ten správný okamžik – bez nutnosti používat křišťálovou kouli.
Nejlepší funkce 6sense
- Sledujte neomezený počet klíčových slov na úrovni témat i klíčových slov.
- Získejte přístup k ověřeným kontaktním údajům
- Získejte hlubší vhledy z databáze CRM, která se postupně rozrostla v průběhu let.
- Automatizujte kampaně na základě fáze nákupu
Omezení 6sense
- Při aktualizaci dat může být rozhraní pomalé a neohrabané.
- Kontaktní údaje rozhodujících osob někdy vyžadují ruční ověření.
Ceny 6sense
- Zdarma
- Tým: Individuální ceny
- Růst: Individuální ceny včetně 6sense Intent
- Enterprise: Individuální ceny s pokročilými funkcemi umělé inteligence
Hodnocení a recenze 6sense
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 6Sense?
Zde je názor uživatele G2 na tento nástroj:
6sense nám pomáhá najít ty správné účty ve správný čas, abychom mohli soustředit své úsilí tam, kde je to nejdůležitější. Nejlepší na 6sense je to, že nám ukazuje, které společnosti skutečně hledají řešení, jako je to naše.
6sense nám pomáhá najít ty správné účty ve správný čas, abychom mohli soustředit své úsilí tam, kde je to nejdůležitější. Nejlepší na 6sense je to, že nám ukazuje, které společnosti skutečně hledají řešení, jako je to naše.
16. SalesIntel (nejlepší z hlediska přesnosti dat)
Některé rozsáhlé databázové platformy vás nechávají tápat. SalesIntel se naopak zaměřuje na poskytování přesných informací, na které se můžete skutečně spolehnout. Jeho výjimečná vlastnost? Každý kontakt je ověřen lidmi, takže se nedostanete do slepé uličky.
Přidejte k tomu informace o záměrech v reálném čase, aktuální data prostřednictvím služby Research-on-demand a hladkou integraci CRM a získáte nástroj, který zajistí, že vaše aktivity dosáhnou svého cíle.
Nejlepší funkce SalesIntel
- Upřednostněte oslovování zákazníků pomocí signálů záměru přizpůsobených vašemu cílovému trhu.
- Získejte přístup k více než 95 % rozhodujících osob napříč odvětvími.
- Obohaťte své stávající záznamy CRM o aktualizované kontaktní údaje.
- Filtrujte potenciální zákazníky podle technografických a firmografických atributů.
Omezení SalesIntel
- Někteří uživatelé hlásí, že kontaktní informace jsou občas zastaralé.
- Vyšší ceny mohou pro menší týmy znamenat překročení rozpočtu.
Ceny SalesIntel
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SalesIntel
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SalesIntel?
Recenze G2 uvádí:
Kontakty ověřené lidmi mi šetří čas, který bych jinak strávil procházením nekvalitních dat, a filtry mi pomáhají zaměřit se na můj ICP, aniž bych se musel prohrabávat zbytečnými informacemi.
Kontakty ověřené lidmi mi šetří čas, který bych jinak strávil procházením nekvalitních dat, a filtry mi pomáhají zaměřit se na můj ICP, aniž bych se musel prohrabávat zbytečnými informacemi.
17. Snov. io (nejlepší pro multikanálovou generaci potenciálních zákazníků)
Snov. io integruje vyhledávání potenciálních zákazníků, oslovování a automatizaci, což usnadňuje správu prodejního procesu od začátku do konce. Jeho nejlepší funkce vám pomohou najít potenciální zákazníky a snadno je provést vaším prodejním procesem.
Nejlepší funkce Snov. io
- Načtěte kontaktní údaje z domén a LinkedIn a poté ověřte e-maily.
- S plány Pro můžete provádět neomezené zahřívání e-mailů a zvýšit tak míru doručitelnosti.
- Sdílejte šablony CRM a potenciální B2B data se svým týmem.
Omezení Snov. io
- Někteří uživatelé hlásí drobné, ale frustrující nedostatky rozhraní.
- Nastavení drip marketingových kampaní vyžaduje další úsilí, zejména pro začátečníky.
Ceny Snov. io
- Starter: 39 $/měsíc
- Pro plány: Od 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Snov. io
- G2: 4,6/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Snov.io?
Přímo z recenze G2:
Obzvláště se mi líbí rozšíření pro Chrome, které mi umožňuje najít e-maily pouhými několika kliknutími a každý den mi pomáhá. Jejich tým zákaznické podpory je úžasný a vždy připravený pomoci s jakýmikoli dotazy.
Obzvláště se mi líbí rozšíření pro Chrome, které mi umožňuje najít e-maily pouhými několika kliknutími a každý den mi pomáhá. Jejich tým zákaznické podpory je úžasný a vždy připravený pomoci s jakýmikoli dotazy.
💡 Tip pro profesionály: Při výběru databáze kontaktů B2B se ujistěte, že se dobře integruje s vašimi stávajícími CRM a marketingovými nástroji. To vám pomůže zefektivnit správu dat a snížit složitost, takže se budete moci soustředit na přeměnu potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky.
ClickUp: Místo, kde se „proklikávají“ B2B kontakty
Nalezení správné databáze kontaktů B2B je klíčové pro dosažení vašich prodejních cílů. Jakmile však data získáte, skutečnou výzvou je správa těchto kontaktů a přeměna potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky. Právě zde přichází na řadu spolehlivý CRM systém, jako je ClickUp.
S ClickUp získáte více než jen správu kontaktů – můžete automatizovat zadávání dat, zefektivnit spolupráci týmu a mít vše na jednom místě. Je to perfektní řešení, které vám pomůže zůstat organizovaní a soustředění na uzavírání obchodů.
Jste připraveni na snadnější správu kontaktů než kdykoli předtím?
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!