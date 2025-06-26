11 nejlepších alternativ Figma AI pro designéry v roce 2025

Figma může vyhovovat některým, ale ne každý kreativní pracovní postup se hodí do jejího ekosystému AI.
Možná hledáte alternativu k Figma AI, která usnadňuje vytváření interaktivních prototypů bez zbytečných komplikací. Nebo potřebujete platformu, která podporuje celý pracovní postup vašeho týmu, od počátečních konceptů až po finální předání.
Ať už je důvod jakýkoli, nejste sami. Designéři, produktoví manažeři a rychle se rozvíjející týmy hledají chytřejší a flexibilnější nástroje, které kombinují automatizaci s plnou přizpůsobitelností.
V tomto průvodci jsme shromáždili nejlepší alternativy, které stojí za vyzkoušení. Ať už hledáte rychlost, lepší spolupráci nebo prostě nástroj, který lépe vyhovuje vašim procesům, zde najdete něco pro sebe.
Nejlepší alternativy Figma AI v kostce
Zde je stručné srovnání nejlepších nástrojů v tomto seznamu:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové vlastnosti
|Ceny*
|ClickUp
|Navrhujte pracovní postupy a spolupráci založenou na AI
|Tabule s podporou AI, úpravy pro více uživatelů, export souborů, šablony návrhů, správa úkolů, vkládání Figma, dokumenty, více než 1000 hladkých integrací, úprava vektorů, Ganttovy diagramy
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Framer
|Interaktivní design webových stránek a prototypování v reálném čase
|Automatické rozvržení, vytváření interaktivních komponent, editor v reálném čase bez nutnosti programování, CMS, animace, integrovaný hosting.
|Placené tarify začínají na 10 $/měsíc.
|Uizard
|Rychlé makety a prototypy založené na AI
|Autodesigner, generátor motivů, AI heatmapy, screenshot-to-design, editace pro více uživatelů
|Zdarma; placené tarify začínají na 19 $/měsíc
|Penpot
|Open-source prototypování přátelské k vývojářům
|Rozložení CSS Flex/Grid, návrhy založené na SVG, režim Inspect s kódem, editace v reálném čase, vlastní hosting
|Zdarma; placené tarify začínají na 7 $/editor/měsíc
|Mockplus
|Rychlé prototypování webových stránek/aplikací s možností spolupráce
|Wireframing pomocí drag-and-drop, Auto-Specs, týmová editace, export specifikací/kódu, porovnání verzí návrhů
|Zdarma; placené tarify začínají na 6,20 $ za uživatele a měsíc.
|Sketch
|Návrh UI/UX v nativním pracovním postupu macOS
|Vlastní tvary, pluginy, úpravy vektorové grafiky, export CSS, náhled iOS, propojení hotspotů
|Placené tarify začínají na 12 $/měsíc za editor.
|Adobe XD
|Cross-platformní design s integrací Creative Cloud
|Stavy komponent, přechody pohybu, responzivní změna velikosti, nástroje pro předávání vývojářům, synchronizace Creative Cloud
|Zahrnuto v plánech Creative Cloud (liší se)
|Canva
|Vizuální design a marketingový obsah
|Drag-and-drop, nástroje Magic AI, automatické přizpůsobení velikosti, šablony, režim prezentace, sady značek, úprava obrázků
|Zdarma; placené tarify začínají na 15 $/měsíc
|Moqups
|Lehké vytváření drátových modelů a diagramů
|Komponenty uživatelského rozhraní, knihovny šablon, vývojové diagramy, spolupráce v reálném čase, hlavní stránky
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc
|UXPin
|Interaktivní design s reálnými komponentami kódu
|Interakce založené na logice, dynamické stavy, sloučení s komponentami React, proměnné, podmíněné toky
|Ceny na míru
|Lunacy
|Offline schopný UI/UX design napříč platformami
|Funkce drag-and-drop, nástroje Magic AI, automatické přizpůsobení velikosti, šablony, režim prezentace, sady značek, úprava obrázků
|Zdarma; placené tarify začínají na 14,98 $/uživatel/měsíc.
Nejlepší alternativy Figma AI, které můžete použít
Pro zkušené designéry, kteří musí vyvažovat napjaté termíny a měnící se potřeby klientů, mohou správné nástroje rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu jejich pracovního postupu. Tyto alternativy Figma AI nejen podporují rychlou iteraci a testování uživatelů, ale také pomáhají týmům udržovat konzistenci napříč složitými designovými systémy, prototypy a předáváními.
Pojďme se na ně podívat 👇
1. ClickUp (nejlepší pro pracovní postupy v oblasti designu a kreativní spolupráci založenou na AI)
Designérské týmy často pracují s desítkami nástrojů – jedním pro briefy, dalším pro wireframy a dalším pro zpětnou vazbu. Výsledek? Nesouvislé pracovní postupy, chaos ve verzích a spousta času ztraceného přepínáním mezi záložkami.
ClickUp for Design Teams to mění tím, že vše přináší do jednoho pracovního prostoru. Na stejné platformě můžete plánovat kampaně, spravovat kreativní produkci a generovat vizuály.
Složité designové projekty můžete rozdělit na zvládnutelné úkoly s přiřazenými osobami, prioritami a termíny.
Potřebujete zmapovat závislosti mezi obnovou značky, přepracováním uživatelského rozhraní a spuštěním kampaně? S ClickUp Gantt Charts nebo strukturou seznamu přizpůsobenou procesům vašeho týmu je to snadné.
Odtud přejděte na ClickUp Whiteboards, kde můžete nakreslit wireframy, zmapovat designové systémy, interaktivní dema nebo vysoce věrné prototypy.
Podívejte se na toto video👇 a dozvíte se více o ClickUp Whiteboards.
Tabule jsou plně interaktivní, takže můžete přetahovat úkoly, propojovat zpětnou vazbu nebo dokonce vytvářet živé pracovní postupy při spolupráci s týmem v reálném čase.
👀 Věděli jste to? Můžete vytvořit tabuli ClickUp přímo z chatu ClickUp – stačí kliknout na Nová tabule, pojmenovat ji a stisknout klávesu Enter. Okamžitá spolupráce, žádné další klikání!
AI můžete dokonce používat i ve svém pracovním prostoru ClickUp! ClickUp Brain, nejlepší AI partner v místnosti, je zabudován přímo do Whiteboards. Pokud tedy zíráte na prázdné plátno, stačí požádat AI engine, aby vygeneroval návrhy rozvržení, bloky obsahu nebo dokonce vizuály moodboardu.
Šablona ClickUp Creative and Design Template vše ještě zrychluje. Obsahuje předem nahrané kreativní žádosti, knihovny aktiv, projektové tabule a Ganttovy grafy, vše přizpůsobené pro designérské týmy, které pracují na kampaních napříč několika kanály.
⚡ Archiv šablon: Hledáte jasnější způsob, jak zahájit kreativní projekty? Šablona ClickUp Design Brief Whiteboard vám pomůže zmapovat požadavky klientů, poznatky o cílové skupině, cíle návrhu a klíčové výstupy pod jednou střechou. Je ideální pro kreativní týmy, které chtějí rychle proměnit roztříštěné podněty ve strukturovaný výchozí bod!
Nejlepší funkce ClickUp
- Specifikace návrhu: Dokumentujte pokyny pro návrh, poznámky z výzkumu a systémy značky pomocí ClickUp Docs. Sdílejte je se zainteresovanými stranami nebo přeměňte jakýkoli dokument na společný brief.
- Tabule s AI: Nakreslete uživatelské toky, brainstormujte rozvržení a použijte ClickUp Brain k generování obrázků, pojmenování nápadů nebo shrnutí kreativních poznámek prostřednictvím jeho intuitivního rozhraní.
- Integrovaná správa úkolů: Spravujte všechny designové úkoly v rámci ClickUp Tasks. Nastavujte termíny, přiřazujte členy týmu a sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, podúkolů a závislostí.
- Spolupráce v reálném čase: Komentujte přímo úkoly, označujte zúčastněné strany a sledujte iterace návrhů v jednotlivých sprintech. Spolupracujte s marketingovými, produktovými a vývojovými týmy, vše na jednom místě.
- Figma embeds a více než 1 000 integrací: Vložte prototypy Figma přímo do úkolů, tabulek nebo dokumentů. Navíc se připojte ke Slacku, Google Drive, Notion a dalším nástrojům a centralizujte tak kreativní pracovní postupy.
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky má mírnou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je to nejlepší, co mě kdy potkalo. Jsem umělecký ředitel ve společnosti Kredo Inc. , mateřské společnosti tří dceřiných společností. Řídím tým designérů, takže ClickUp mi pomáhá s řízením projektů, časovým managementem, delegováním práce a mnohem více!
ClickUp je to nejlepší, co mě kdy potkalo. Jsem umělecký ředitel ve společnosti Kredo Inc. , mateřské společnosti tří dceřiných společností. Řídím tým designérů, takže ClickUp mi pomáhá s řízením projektů, časovým managementem, delegováním práce a mnohem více!
2. Framer (nejlepší pro interaktivní návrh webových stránek a prototypování v reálném čase)
Framer kombinuje přesnost návrhových nástrojů s výkonem webových stránek připravených k produkci. Jeho vynikající vlastností je schopnost přejít z plátna na živý web pomocí editoru v reálném čase bez kódu, který je poháněn komponentami React.
Designéři mohou využívat automatické rozvržení, interaktivní prvky a vestavěné animace k vytváření responzivních webových designů, které se chovají jako produkty bez nutnosti předávání vývojářům v procesu návrhu. Díky náhledům na více zařízeních, vestavěnému CMS a nativnímu hostingu se prototypy přímo v rámci platformy mění v propracované výstupy.
Nejlepší funkce Frameru
- Přidejte složité animace, jako jsou efekty posouvání, paralaxa a smyčkové přechody, bez nutnosti programování pomocí Framer Motion.
- Spravujte dynamický obsah pomocí vizuálního CMS, jako jsou kolekce, úpravy pomocí drag-and-drop a aktualizace webu v reálném čase.
- Okamžité publikování s stagingem, rollbackem, integrovanou analytikou, A/B testováním v souladu s GDPR, automatizovaným SEO, SSL a globálním hostingem.
Omezení Frameru
- Rozhraní není pro začátečníky dostatečně přehledné, obsahuje nejasné ikony a má špatnou navigaci, což způsobuje, že i jednoduché úkoly je obtížné dokončit, a to i v prostředí vedené výuky.
Ceny Framer
Osobní plány
- Mini: 10 $/měsíc
- Základní: 20 $/měsíc
- Pro: 30 $/měsíc
Obchodní plány
- Spuštění: 75 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Rozsah: 200 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Framer
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Frameru?
Recenze Capterra uvádí:
Figma ví, co hledáte, ještě než to sami zjistíte. Od konceptů po plnohodnotné návrhy, od drátových modelů po finální rendery a digitální exporty pro webové stránky a marketingové účely. Figma je 100% integrována do několika pracovních postupů v našem podnikání.
Figma ví, co hledáte, ještě než to sami zjistíte. Od konceptů po plnohodnotné návrhy, od drátových modelů po finální rendery a digitální exporty pro webové stránky a marketingové účely. Figma je 100% integrována do několika pracovních postupů v našem podnikání.
3. Uizard (nejlepší pro rychlé vytváření maket a prototypů pomocí AI)
Uizard je designový nástroj založený na AI a alternativa k Figma, která během několika sekund přemění textové podněty, screenshoty nebo ručně nakreslené skici na editovatelné prototypy. Jeho funkce Autodesigner generuje makety pro více obrazovek z jednoduchého textového vstupu.
Umožňuje také skenovat wireframy nebo screenshoty, abyste mohli rychle začít s návrhy. S Uizardem se přeměna nápadu na prototyp stává plynulým a intuitivním procesem, a to i pro ty, kteří nejsou designéry.
Nejlepší funkce Uizard
- Vytvářejte kompletní uživatelská rozhraní a víceobrazovkové toky zadáním několika vět – AI se postará o rozvržení, komponenty a základní navigaci.
- Vytvářejte soudržné motivy uživatelského rozhraní z obrázků nebo URL adres a získejte mapy pozornosti, které předpovídají, na co se uživatelé zaměří.
- Více členů týmu v procesu navrhování může současně přidávat komentáře a provádět úpravy, poté exportovat klikatelné prototypy nebo vývojářsky přívětivé úryvky CSS/React.
Omezení Uizard
- Uizard Autodesigner často opakovaně používá podobné rozvržení, takže výstupy působí genericky. Je skvělý pro podnícení nápadů, ale pravděpodobně budete muset návrhy poté výrazně vylepšit.
Ceny Uizard
- Navždy zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Business: 39 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny; přizpůsobené pro velké týmy (15+), fakturace ročně
Hodnocení a recenze Uizard
- G2: 4,5/5 (45 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Uizardu?
Recenze Capterra uvádí:
Díky Uizardu už nemusím své nápady jen představovat v hlavě, ale mohu je rychle nakreslit. Díky tomu je proces tvorby designu mnohem rychlejší.
Díky Uizardu už nemusím své nápady jen představovat v hlavě, ale mohu je rychle nakreslit. Díky tomu je proces tvorby designu mnohem rychlejší.
4. Penpot (nejlepší pro open-source, vývojářsky přívětivý design uživatelského rozhraní a prototypování)
Penpot je bezplatný webový open-source nástroj pro prototypování přizpůsobený týmům, které vyžadují plnou kontrolu a flexibilitu. Často je považován za jednu z nejlepších alternativ k Figma a umožňuje hladkou spolupráci mezi designéry a vývojáři díky funkcím, jako je rozložení CSS Flex/Grid, editovatelné návrhy založené na SVG a režim kontroly kódu.
Díky úpravám v reálném čase pro více uživatelů, podpoře různých platforem (včetně vlastního hostingu) a bez omezení použití odstraňuje Penpot překážky spojené s předplatným a zároveň podporuje synergii mezi designem a vývojem.
Nejlepší funkce Penpot
- Vytvářejte responzivní rozvržení, která odrážejí produkční kód (CSS Flexbox/Grid), což vývojářům umožňuje používat přesně to, co je vytvořeno v návrhu.
- Automaticky generujte CSS, HTML/SVG značky z návrhů pomocí režimu Inspect pro hladší předání vývojářům.
- Rychle vyhledávejte a spravujte vrstvy/typy filtrů, používejte booleovské operace, přechodové výplně, volné cesty, vnořené rámečky a režim zaostření.
Omezení Penpot
- Penpot může být při práci na velkých nebo dlouhodobých projektech pomalý a náchylný k chybám a při práci s náročnými prototypy může docházet k výpadkům výkonu.
Ceny Penpot
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/editor/měsíc
- Enterprise: 950 $/organizace/měsíc
Hodnocení a recenze Penpot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Penpotu?
Recenze G2 uvádí:
Můj tým byl schopen vytvářet prototypy bez problémů napříč designéry a inženýry pomocí open-source platformy.
Můj tým byl schopen vytvářet prototypy bez problémů napříč designéry a inženýry pomocí open-source platformy.
5. Mockplus (nejlepší pro rychlé prototypování webových stránek/aplikací s možností spolupráce v reálném čase)
Mockplus je nástroj pro prototypování v prohlížeči a na ploše a software pro spolupráci při navrhování, který byl vytvořen s ohledem na rychlost a jednoduchost. Podporuje wireframing pomocí drag-and-drop, interaktivní prvky a vestavěné sady UI – plus sdílené knihovny assetů a živou úpravu v týmu.
Týmy mohou přejít od náčrtu k klikatelnému prototypu, přidávat poznámky se specifikacemi vývojářů a exportovat do formátu PDF nebo offline. Jako alternativa k Figma obsahuje Mockplus také funkci Auto-Specs, která automaticky generuje podrobnosti připravené pro vývojáře bez nutnosti ručního opravování.
Nejlepší funkce Mockplus
- Rychle porovnávejte iterace návrhů pomocí rozdělení, vyblednutí, posunutí nebo zvýraznění rozdílů.
- Automaticky generujte specifikace z Figma, Adobe XD, Photoshopu nebo Axure a poté je vylepšete ručními značkami (text, mezery, barvy, koordinační nástroje).
- Exportujte prostředky přizpůsobené platformě a úryvky kódu CSS přímo z náhledu specifikací návrhu, s integrovanou kompresí pro zefektivnění předávání vývoje.
Omezení Mockplus
- Nahrávání návrhů je omezeno na integraci pluginů nebo přetahování souborů ZIP, což je nevýhodné pro uživatele, kteří preferují přímé nahrávání do prohlížeče pro rychlejší nastavení projektu.
Ceny Mockplus
- Navždy zdarma (až 10 uživatelů, bez časového omezení)
- Premier: 6,20 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mockplus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Mockplus?
Recenze G2 uvádí:
Skvělý nástroj pro designéry UX, hi-fi prototypy, správu aktiv a kódování, vše v jedné cloudové aplikaci. Pluginy jsou skvělé pro předávání ostatním členům týmu a také těm, kteří pracují v Mockplus.
Skvělý nástroj pro designéry UX, hi-fi prototypy, správu aktiv a kódování, vše v jedné cloudové aplikaci. Pluginy jsou skvělé pro předávání ostatním členům týmu a také těm, kteří pracují v Mockplus.
6. Sketch (nejlepší pro návrh UI/UX v nativním pracovním prostředí macOS)
Sketch je grafický nástroj založený na vektorové grafice, který je exkluzivně k dispozici pro macOS a je určený pro tvorbu uživatelských rozhraní a interaktivních prototypů. Nabízí přehledné rozhraní bez rušivých prvků, které se zaměřuje na intuitivní pracovní postupy při navrhování.
Tato alternativa k Figma je vhodná pro navrhování responzivních obrazovek, ikon a interaktivních toků. Sketch zjednodušuje předávání vývojářům díky exportu CSS a širokému ekosystému pluginů.
Nejlepší funkce programu Sketch
- Vytvářejte vlastní tvary, booleovské operace, nastavitelné styly rohů a manipulujte s cestami pomocí nástroje Pero.
- Využijte nespočet pluginů komunity pro úkoly, jako je měření (Sketch Measure), automatizace, export aktiv a vylepšení uživatelského rozhraní.
- Propojte kreslicí plochy s hotspoty a náhledy přímo na zařízeních iOS, s vylepšeným výběrem hotspotů a přizpůsobitelnou viditelností prototypů.
Omezení programu Sketch
- K dispozici pouze pro macOS, může docházet ke zpomalení při práci s velkými soubory nebo na starším hardwaru, což ho činí méně ideálním pro týmy pracující na různých platformách nebo pro sledování složitých projektů.
Ceny Sketch
- Standardní předplatné: 12 $/měsíc za editor (fakturováno měsíčně)
- Firemní předplatné: 22 $/měsíc za editor (fakturace pouze ročně)
- Licence pouze pro Mac: 120 $ za jedno místo; zahrnuje 1 rok aktualizací
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sketch?
Recenze Capterra uvádí:
Od roku 2014 používám Sketch k vytváření uživatelských rozhraní pro iPhone, jejich ikon a propagačních materiálů. Je velmi snadné vytvářet, sdílet a distribuovat obrázky a vektory.
Od roku 2014 používám Sketch k vytváření uživatelských rozhraní pro iPhone, jejich ikon a propagačních materiálů. Je velmi snadné vytvářet, sdílet a distribuovat obrázky a vektory.
7. Adobe XD (nejlepší pro cross-platformní design s nativní integrací Creative Cloud)
Adobe XD je vektorový nástroj pro návrh uživatelského rozhraní určený pro designéry pracující s webovými, mobilními a hlasovými rozhraními. Je obzvláště užitečný pro týmy, které již jsou součástí ekosystému Adobe, díky těsné integraci s nástroji jako Photoshop a Illustrator.
Ačkoli má tato alternativa k Figma strmější křivku učení, XD stále nabízí komplexní funkce pro vytváření interaktivních prototypů a návrhových systémů. Nedávné aktualizace také přinesly funkce založené na AI, které zefektivňují pracovní postupy, jako je rozvržení s ohledem na obsah a automatické změnách velikosti pro zrychlení opakujících se úkolů.
Nejlepší funkce Adobe XD
- Vytvářejte dynamické prvky uživatelského rozhraní (například přepínače nebo rozevírací seznamy) s více stavy v jedné komponentě.
- Přidejte pohyb a mikrointerakce mezi kreslicími plochami bez nutnosti úpravy časové osy.
- Rychle replikujte designové prvky a automaticky je vyplňujte daty pro rychlé vytváření rozvržení.
Omezení Adobe XD
- Generativní nástroje AI postrádají propracovanost a použitelnost, zejména při přístupu prostřednictvím integrace s Photoshopem, s omezeným rychlým vedením.
Ceny Adobe XD
- K dispozici jako součást předplatného Adobe Creative Cloud All Apps.
Hodnocení a recenze Adobe XD
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe XD?
Recenze Capterra uvádí:
XD umožnilo našemu týmu rychleji prezentovat nápady, ať už se jedná o branding obchodů, značení kiosků nebo orientační systémy.
XD umožnilo našemu týmu rychleji prezentovat nápady, ať už se jedná o branding obchodů, značení kiosků nebo orientační systémy.
8. Canva (nejlepší pro vizuální design a marketingový obsah)
Canva, alternativa k Figma, je cloudová designová platforma pro designéry, marketéry a členy týmů bez znalostí programování. Nabízí rozhraní typu drag-and-drop, rozsáhlou knihovnu šablon a integrované nástroje pro spolupráci.
Týmy mohou díky komentářům v reálném čase, sdíleným složkám a snadné správě značkových aktiv vytvářet grafiku pro sociální média, prezentace, plakáty a dokonce i GIFy během několika minut.
Nejlepší funkce Canva
- Změna velikosti jedním kliknutím napříč formáty (Instagram, LinkedIn, tisk) a navíc transparentní soubory PNG, PDF a MP4 pro použití na více kanálech.
- Integrovaný prezentační režim, jednoduchá animace časové osy a funkce automatického titulkování.
- Automaticky generujte rozvržení, obrázky a texty pomocí sady nástrojů AI od Canva, včetně Magic Write a Magic Media.
Omezení Canva
- Canva sice nabízí rozsáhlou knihovnu návrhů, ale postrádá přesnost pro vlastní nebo profesionální výstupy, což často nutí uživatele přejít na specializovanější návrhové nástroje.
Ceny Canva
- Navždy zdarma
- Canva Pro: 15 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Canva Teams: 10 $/měsíc na uživatele; minimálně 3 uživatelé (30 $/měsíc)
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canva?
Recenze Capterra uvádí:
Canva je tajná zbraň, která umožňuje komukoli okamžitě vytvářet profesionální obsah několika kliknutími. Použil jsem Canvu k vytvoření celého podniku.
Canva je tajná zbraň, která umožňuje komukoli okamžitě vytvářet profesionální obsah několika kliknutími. Použil jsem Canvu k vytvoření celého podniku.
9. Moqups (nejlepší pro jednoduché vytváření drátových modelů, diagramů a interaktivních prototypů)
Moqups je webová platforma pro vizuální spolupráci, která týmům umožňuje navrhovat wireframy, diagramy a interaktivní prototypy zcela z prohlížeče. Kromě mockupů podporuje také vývojové diagramy, mapy stránek, UML a grafy, což z něj činí univerzální centrum pro vizuální plánování v rané fázi.
Díky rozsáhlým knihovnám šablon a úpravám v reálném čase je tento nástroj určen pro mezioborové týmy, které mohou společně brainstormovat, navrhovat a iterovat online.
Nejlepší funkce Moqups
- Získejte přístup k hotovým komponentám uživatelského rozhraní (iOS, Android, Bootstrap) a balíčkům ikon (Font Awesome, Material, AWS, Cisco) pro dokonalé návrhy.
- Používejte poznámkové lístky, popisky a živé komentáře k shromažďování zpětné vazby a vedení diskusí o designu.
- Organizace stránek pomocí drag-and-drop, podpora složek a hlavní stránky pomáhají udržovat konzistenci designu v komplexních tocích.
Omezení Moqups
- Spojky v diagramu mohou být neintuitivní a jejich používání může být frustrující, zejména pro uživatele, kteří vytvářejí podrobné mapy procesů.
Ceny Moqups
- Navždy zdarma
- Solo: 12 $/měsíc
- Tým: 24 $/měsíc
- Neomezený: 65 $/měsíc
Hodnocení a recenze Moqups
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Moqups?
Recenze G2 uvádí:
Moqups je snadný a velmi rychlý na používání, zejména při navrhování drátových modelů s malým rozlišením, které obsahují většinu toho, co potřebujete. Navíc umožňuje vytvářet klastry pro vytvoření prototypu s nízkou věrností pro koncové uživatele. Kromě toho lze také pohodlně nahrávat jednotlivé prvky/obrázky mezi projekty a vytvářet šablony, aby práce šla ještě rychleji. Nový prvek tabulky je také mnohem lepší než starší tabulka a umožňuje větší flexibilitu.
Moqups je snadný a velmi rychlý na používání, zejména při navrhování drátových modelů s malým rozlišením, které obsahují většinu toho, co potřebujete. Navíc umožňuje vytvářet klastry pro vytvoření prototypu s nízkou věrností pro koncové uživatele. Kromě toho lze také pohodlně nahrávat jednotlivé prvky/obrázky mezi projekty a vytvářet šablony, aby práce šla ještě rychleji. Nový prvek tabulky je také mnohem lepší než starší tabulka a umožňuje větší flexibilitu.
10. UXPin (nejlepší pro interaktivní prototypování s reálnými komponentami kódu)
UXPin pomáhá designérským týmům vytvářet komplexní prototypy, které se chovají jako skutečné aplikace, aniž by bylo nutné opustit editor. Díky interaktivním stavům, proměnným, automatickému rozvržení a podmíněné logice můžete simulovat pokročilé uživatelské toky a testovat realistické scénáře.
Jeho funkce Merge překlenuje propast mezi designem a vývojem prostřednictvím skutečných kódovaných komponent z Git nebo Storybook. UXPin také vylepšuje proces designu pomocí nových funkcí AI, které zjednodušují konzistenci designu. UXPin je výkonný nástroj pro design uživatelského rozhraní, který se skvěle hodí pro týmy, které vyžadují plynulé předávání.
Nejlepší funkce UXPin
- Simulujte skutečné uživatelské zkušenosti pomocí logických interakcí a dynamických stavů – mnohem pokročilejších než statické prototypy odkazů.
- Využijte vestavěné proměnné, podmíněné stavy, výrazy a více spouštěčů interakce.
- Slučujte kódované komponenty React přímo do svých prototypů, aby vývojáři a designéři mohli pracovat ze stejného zdroje.
Omezení UXPin
- Komponenty designového systému se v jednotlivých projektech neaktualizují konzistentně, což ztěžuje důvěru v to, že se změny projeví podle očekávání.
Ceny UXPin
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze UXPin
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UXPin?
Recenze Capterra uvádí:
Mám skvělé zkušenosti s vytvářením klikatelných prototypů a jejich vylepšováním. Zatím jsem spokojený s prací, kterou se mi podařilo vytvořit.
Mám skvělé zkušenosti s vytvářením klikatelných prototypů a jejich vylepšováním. Zatím jsem spokojený s prací, kterou se mi podařilo vytvořit.
11. Lunacy (nejlepší pro offline návrh UI/UX napříč platformami)
Lunacy je bezplatný, plně vybavený designový software vyvinutý společností Icons8, který UI/UX designérům nabízí výkonnou alternativu k Figma. Tato platforma funguje nativně na Windows, macOS a Linux a pro přístup k jejím základním funkcím nevyžaduje stabilní připojení k internetu.
Obsahuje také výkonné funkce AI, díky nimž jsou rychlé iterace mnohem rychlejší. Lunacy navíc nabízí přístup k rozsáhlé vestavěné knihovně zdrojů (ikony, ilustrace, fotografie, sady UI) a zavádí jedinečné funkce, jako je automatické indexování Z, výběr vrstev a funkce Linked Design, která synchronizuje prvky z plátna přímo do produkčního kódu.
Nejlepší funkce Lunacy
- Využijte automatické přizpůsobení barev písma a vrstvení (automatický Z-index), inteligentní výběr vrstev a nástroje pro okamžitou výměnu obrázků.
- Spolupracujte živě s členy týmu, protože cloudový režim přidává úpravy v reálném čase, komentáře, nálepky a hlasové poznámky, plus offline podporu pro stolní počítače.
- Nástroje založené na AI, které podporují odstranění pozadí, vylepšení kvality obrázků, generátory avatarů a zástupných textů, aby urychlily rutinní úkoly.
Omezení Lunacy
- Práce s velkými designovými soubory často vede k problémům s výkonem, včetně pádů a chyb v uživatelském rozhraní, jako je blikání oken nebo mizení prvků rozhraní.
Ceny Lunacy
- Navždy zdarma
- Pro: 14,98 $ za uživatele/měsíc, fakturováno měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lunacy
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lunacy?
Recenze G2 uvádí:
Je to úžasný bezplatný nástroj, který používám, když potřebuji otevřít soubory Sketch na PC. Možná to není nejlepší nástroj pro prototypování UX na trhu, ale je bezplatný a může být velmi užitečný pro urgentní práci nebo v případě, že vám nefunguje Mac.
Je to úžasný bezplatný nástroj, který používám, když potřebuji otevřít soubory Sketch na PC. Možná to není nejlepší nástroj pro prototypování UX na trhu, ale je bezplatný a může být velmi užitečný pro urgentní práci nebo v případě, že vám nefunguje Mac.
Proč zvolit alternativy Figma AI
Figma je elegantní, populární a nabitá AI – ale to neznamená, že vyhovuje všem.
Zde se někteří uživatelé dostávají do slepé uličky a proto může být rozumnější prozkoumat alternativu k Figma AI:
- Omezené možnosti přizpůsobení: Ačkoli může zjednodušit základní prototypování, prototypování Figma založené na AI může mít omezení pro vytváření vysoce interaktivních nebo specializovaných prototypů, které často vyžadují ruční nastavení pro pokročilé interakce.
- Neohrabané pro složité pracovní postupy: Figma je skvělá pro wireframy a uživatelské rozhraní, ale správa interaktivních prototypů ve velkém měřítku nebo integrace s širšími projektovými systémy může být výzvou.
- Mezery ve spolupráci mimo design: Nástroje pro spolupráci Figma jsou vytvořeny pro designéry. Pokud však úzce spolupracujete s vývojáři, marketéry nebo projektovými manažery, možná budete potřebovat něco víc než jen designové soubory, například integrované dokumenty, zpětnou vazbu nebo správu úkolů.
- Problémy s nadměrnou velikostí souborů a výkonem: S rostoucími designovými systémy a sdílenými knihovnami si týmy často stěžují na pomalý výkon. Přechod na optimalizovanější platformu může výrazně zlepšit rychlost načítání a plynulost pracovního postupu.
