Canva vs. Figma: Která aplikace je pro designéry nejlepší?

Je nemožné začít diskusi o nástrojích pro design, aniž bychom zvážili Canva versus Figma. Od příspěvků na sociálních médiích přes úpravy fotografií až po jakýkoli vizuální digitální marketing, tyto dva grafické nástroje jsou populární z dobrého důvodu.
Jsou tak populární, že existují celé seznamy alternativ k Canva a Figma pro případ, že byste nebyli spokojeni s žádným z těchto grafických nástrojů.
Aby bylo jasno, tyto dvě platformy nejsou stejné. Jedna je designový nástroj optimalizovaný pro jednoduchou grafiku, zatímco druhá se blíží spíše prototypovacímu nástroji pro navrhování webových stránek a jiných složitých designů. Stále však mají dostatek podobností, takže otázka Canva vs. Figma je relevantní a stojí za prozkoumání.
Která z nich tedy zvítězí v boji o pokročilé nástroje, které vám pomohou s procesem navrhování? Jak rozlišit mezi Canva a Figma a kterou aplikaci byste si měli nakonec vybrat?
Co je Canva?
Canva je software pro vizuální spolupráci, který pomáhá designérům i nedesignérům vytvářet tištěné a digitální projekty.
Na rozdíl od pokročilých nástrojů pro úpravu fotografií, jako je Photoshop, nevyžaduje, aby profesionální designéři začínali u každého nového projektu od nuly. Namísto toho rozsáhlá knihovna vestavěných šablon usnadňuje vytváření čistých a poutavých designových prvků pro platformy sociálních médií, webové stránky, tištěné materiály a další.
Canva také vítězí díky uživatelsky přívětivému rozhraní, které zabraňuje strmé křivce učení, a funkcím pro spolupráci, které vašemu týmu umožňují spolupracovat na vytváření složitých návrhů. Mezi další funkce patří nástroj pro spolupráci v reálném čase, základní funkce pro úpravu obrázků a bezplatná verze, ve které si můžete sami vyzkoušet její skvělé funkce.
Funkce Canva
Canva je sofistikovaný nástroj s pokročilými funkcemi, jako jsou možnosti úpravy vektorů, zabalený do intuitivního rozhraní navrženého tak, aby vylepšilo tvůrčí proces i pro ty, kteří nejsou designéry. Pro účely tohoto srovnání se zaměříme zejména na jeho nástroje pro spolupráci, funkce whiteboardu a předem navržené šablony.
1. Funkce pro spolupráci
Většina moderních týmů, ať už se jedná o profesionální designéry nebo jiné profese, pracuje v distribuovaném prostředí. To vyžaduje nástroje pro spolupráci, zejména grafický designový software, který jim umožní pracovat společně rychle a efektivně.
Canva v tomto ohledu vyniká a nabízí profesionální nástroje pro spolupráci. Můžete pozvat více uživatelů ke spolupráci v editoru typu drag-and-drop, kde jsou role uživatelů jako editor, prohlížeč a komentátor udržovány v hierarchii. Díky tomu je snadné společně vytvářet poutavé vizuály, aniž byste se museli obávat ztráty kvality v důsledku fenoménu „příliš mnoho kuchařů“.
A tím to nekončí. Kombinujte své vlastní designové prvky do předem navržených šablon, které může používat celý tým. Ukládejte fonty, obrázky a barvy do sady značky a vytvořte si tak svůj vlastní designový nástroj. Vytvářejte týmové složky kromě svých neomezených osobních souborů.
2. Funkce bílé tabule
S Canva spolupráce nekončí vytvořením grafiky pro sociální média. Platformu můžete také využít pro společné plánování s vaším týmem díky nástroji whiteboarding, který vám umožní vytvořit cokoli od návrhů webových stránek až po uživatelské cesty pro váš UX design.
Spolupracujte se svým týmem, aby vaše nápady mohly volně proudit. Rozsáhlé nástroje pro kreslení a pokročilý systém mřížky udržují tým na správné cestě. Vypracujte své nápady podle nejlepších možných principů designu a poté je vizualizujte pomocí umělé inteligence a importovaných grafik a obrázků.
3. Profesionální šablony
Canva si nakonec vybudovala renomé díky své rozsáhlé knihovně předdefinovaných šablon. Tyto šablony, které sahají od příspěvků na sociálních médiích přes prezentace v PowerPointu a pohlednice až po vícestránkové brožury, dělají z Canvy preferovaný designový software pro marketingové materiály mezi malými týmy, které nemusí mít k dispozici rozsáhlé odborné znalosti.
Canva také vyniká snadností, s jakou může váš tým tyto šablony proměnit v možnost navrhovat personalizované materiály. Bezplatný přístup k obrázkům z fotobanky a integrace s návrhy videí, spolu s možnostmi úpravy fotografií, umožňuje vašemu týmu přidat dostatek grafických prvků, aby si design přizpůsobil podle svých představ.
Přidejte možnost vytvářet vlastní přizpůsobené šablony a snadno pochopíte, proč je to jeden z nejpopulárnějších grafických nástrojů na trhu.
Ceny Canva
- Bezplatný tarif
- Canva Pro: 14,99 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Canva pro týmy: 29,99 $/měsíc pro prvních pět uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Figma?
Canva a Figma patří mezi nejoblíbenější dostupné nástroje pro kreslení. Figma se však liší tím, že se více zaměřuje na systém a základy, které nakonec budou řídit váš grafický design.
Ano, stále se jedná o software pro vizuální spolupráci. Často je však také uváděn mezi nejlepšími softwarovými možnostmi pro bílé tabule díky své schopnosti vytvářet vektorovou grafiku a prototypy, které přesahují rámec jednoduchých obrázků.
Aby bylo jasno, stále se jedná o grafický návrhový nástroj. Je však navržen spíše pro brainstorming než pro finální dodávku a ranou spolupráci. Integrace s Unsplash vám umožňuje přidávat do vašich návrhů a tabulek stockové obrázky a k dispozici jsou i nástroje pro úpravu fotografií, díky kterým můžete své prototypy vylepšit a učinit je prezentovatelnými.
Funkce Figma
Figma nabízí dvě základní produktové řady: svou nativní all-in-one designovou platformu a FigJam, integrované řešení pro bílé tabule. Společně tvoří cloudový nástroj s funkcemi zaměřenými na uživatelský zážitek, který může být pro váš tým neocenitelným pomocníkem.
1. Spolupráce v reálném čase
Canva a Figma jsou si podobné v tom, že jsou obě vytvořeny pro spolupráci. U Figma se to projevuje v možnosti spolupracovat v reálném čase. Tato sada nástrojů pro design nabízí pero, které zobrazuje kurzory všech uživatelů softwaru v daném okamžiku, takže všichni členové týmu přesně vidí, na čem pracují.
Kromě toho Figma nabízí intuitivní funkci větvení, která umožňuje členům týmu pracovat na svých vlastních nápadech souvisejících s širším konceptem, aniž by museli procházet náročným procesem učení. Jedná se o snadný nástroj pro zkoumání různých myšlenkových proudů, který zároveň umožňuje uživatelům sloučit více nápadů, jakmile jsou připraveni. Taková flexibilita je neocenitelná při práci na složitějších návrzích a prototypech.
A konečně, Figma nabízí další nástroje pro spolupráci, které jsou v tomto oboru poněkud jedinečné. Tato platforma pro grafický design například integruje zvukové komentáře a konverzace, což vašemu týmu usnadňuje sjednocení názorů.
2. Funkce bílé tabule
Canva i Figma nabízejí whiteboardy, ale Figma rozšířila své whiteboardové řešení, aby mu věnovala pozornost, kterou si zaslouží. Díky většímu počtu předem připravených šablon je snadné tuto funkci použít pro cokoli, od vývojových diagramů po programy týmových schůzek, plány, časové osy a další.
Figma také integruje AI do svých tabulek, kde jednoduché výzvy umožňují vašemu týmu snadno vytvářet nové plátna pro jakýkoli možný účel. Během několika sekund může textová výzva vést k čemukoli, od Ganttova diagramu, vizuální časové osy, analýzy stejného odvětví, ve kterém působíte, a mnohem více.
A konečně, možnosti spolupráce ve Figma se vztahují i na její řešení pro práci s tabulemi. Tým se nemusí téměř vůbec učit, jak s nimi pracovat, a může pracovat na tabulkách, používat audio a textový živý chat k vyjádření svých názorů a reagovat na nápady a možnosti pomocí jednoduchých emodži. Režim Spotlight vede členy týmu k tématům, o kterých chtějí diskutovat nejvíce, a udržuje tak maximální produktivitu.
3. Databáze šablon
Figma nabízí šablony pro whiteboarding a šablony v knihovně s více než 300 soubory – a to nepočítáme neomezené možnosti výběru z jejího AI nástroje. Tyto šablony pokrývají jak whiteboardy, tak prototypy, takže je méně pravděpodobné, že budete muset začínat od nuly s novým projektem nebo konceptem.
Ceny Figma
- Bezplatný tarif
- Figma Professional: 12 $/měsíc na uživatele
- Figma Organization: 45 $/měsíc na uživatele
- Figma Enterprise: 75 $/měsíc na uživatele
- FigJam Starter: bezplatný tarif
- FigJam Professional: 3 $/měsíc na uživatele
- FigJam Organization: 5 $/měsíc na uživatele
- FigJam Enterprise: 5 $/měsíc na uživatele
Figma vs. Canva: Porovnání funkcí
Canva a Figma mají mnoho společných funkcí. Pokud však tyto dvě platformy porovnáváte, je užitečné pochopit, v čem se tyto společné funkce od sebe liší. Pokud zvažujete Canva vs. Figma, vezměte v úvahu tyto rozdíly:
Funkce č. 1: Spolupráce
Canva i Figma nabízejí silné funkce pro spolupráci. Vítěz mezi těmito dvěma závisí na tom, co hledáte:
- Figma zvítězí, pokud máte tým profesionálních designérů, kteří pracují na webovém designu nebo jiných složitých prototypech, a to díky režimu soustředění a audio a živým chatovým konverzacím.
- Canva zvítězí, pokud hledáte pro svůj tým designy vhodné pro vaši značku na jednodušších projektech, a to díky přizpůsobitelným šablonám a dostupným omezením fontů, barev a úprav obrázků.
Funkce č. 2: Whiteboarding
Diskuse o Canva vs. Figma je částečně zajímavá kvůli jejich podobným funkcím. To platí zejména při zvažování jejich schopností v oblasti whiteboardingu.
Ve skutečnosti je téměř nemožné tyto dva nástroje v této oblasti odlišit. Whiteboardy se mírně liší, například Figma podporuje CSS importem a exportem CSS proměnných z vašich prototypů. I když to může z Figmy dělat lepší nástroj pro webový design, nestačí to k tomu, aby vynikla jako komplexnější sada whiteboardů.
Funkce č. 3: Knihovna šablon
Canva i Figma nabízejí knihovny šablon, ale v této oblasti je vítězem Canva. Nabízí tisíce předem připravených šablon pro každý typ materiálu a každé odvětví. Zahrnuje však také možnost snadno vytvářet vlastní šablony, což usnadňuje tvorbu grafických prvků v duchu vaší značky pro vaše marketingové kanály.
Figma samozřejmě v této oblasti také nezískává špatné známky. Je však obtížné konkurovat softwaru, který si vybudoval jméno právě díky množství návrhů nabízených i pro neprofesionální designéry.
Canva vs. Figma na Redditu
Tolik k porovnání funkcí. Pojďme se podívat na Reddit, co říkají skuteční uživatelé v diskusi Canva vs. Figma.
Obecně se má za to, že Canva má uživatelsky přívětivější funkce, zatímco Figma je určena pro pokročilejší profesionály a nabízí pokročilejší funkce:
„Je to rozdíl mezi grafickým designem a designem rozhraní. Jeden je statický a má kořeny v tisku. Druhý je interaktivní a má kořeny v softwaru. Figma je nástroj, který se mnohem více hodí pro design uživatelského rozhraní.“
Ostatní uživatelé souhlasí a poukazují na Figma jako na životaschopnější alternativu k Photoshopu a profesionálnímu grafickému designu, která zahrnuje integraci webového designu. Canva byla mezitím chválena za své funkce, které usnadňují a zrychlují grafický design:
„Jsem profesionální designér už téměř 20 let a líbí se mi, jak Canva zjednodušila některé věci, které, upřímně řečeno, zjednodušení potřebovaly. Je to také promyšlený program, který umí pracovat s brandovými prvky, podporuje snadné vkládání fontů, typů médií atd. Dokonce přebírá mnoho klávesových zkratek a principů z výkonnějších aplikací. Je skvělý pro správu a předávání stavebních bloků spolupracovníkům pro sociální média, jednoduché výtisky atd.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Canva a Figma
Nakonec může každá z těchto dvou nástrojů fungovat lépe v závislosti na vašich potřebách a preferencích. Ale volba pouze mezi Canva a Figma je také falešná dichotomie. Bylo by nedbalé nezmínit třetí možnost, kterou je třeba zvážit.
Seznamte se s ClickUp.
Je to více než jen nástroj pro grafický design. Je to nástroj pro organizaci celého vašeho designérského týmu, včetně pokročilých funkcí pro správu projektů a dokonce i nástrojů umělé inteligence pro designéry, které zjednodušují práci a činí ji strategičtější.
Jinými slovy, ClickUp jde dál než Figma nebo Canva. Flexibilní funkce a spolupráce v reálném čase mohou být neocenitelné v každodenním stresu designérských a kreativních týmů. A díky integrovanému komplexnímu řešení pro práci s tabulemi můžete i nadále brainstormovat a zůstat na stejné vlně, zatímco posíláte své týmy, aby odvedly skvělou práci.
Spolupráce designérského týmu
Zrychlete svou produktivitu v oblasti grafického designu díky ClickUp pro designérské týmy. V projektech můžete naplánovat časové osy projektů a přiřadit jednotlivé úkoly. Integrované zobrazení chatu zároveň pomáhá všem zůstat v kontaktu.
A to je teprve začátek. S ClickUp Docs a Whiteboards (více o nich níže) můžete zajistit, že celý váš tým bude pracovat se stejnými informacemi, když se pustí do návrhu daného projektu. Přirozené a automatizované pracovní postupy usnadňují přesun prototypů v rámci procesu a získávání zpětné vazby.
Díky integraci Figma do ClickUp můžete i nadále využívat čistě designové funkce aplikace jako Figma. To propojuje produktivitu s kreativitou a posouvá váš tým vpřed k vynikajícím návrhům.
Funkce whiteboardu
V ClickUp Whiteboard může kdokoli z týmu přidávat poznámky a přispívat svými vlastními nápady v reálném čase. Vkládání vývojových diagramů je stejně snadné jako přidávání obrázků nebo odkazů. A pokud to nestačí, možnost propojit objekty umožňuje týmům vytvářet prostorové vizuální koncepty, které v konečném důsledku vedou k lepším projektům.
A samozřejmě, řešení ClickUp pro práci s tabulemi je přímo propojeno s jeho projekty. To znamená, že přiřazování úkolů a přechod od brainstormingu k realizaci je hračkou, což pomáhá celému vašemu designérskému týmu zvýšit efektivitu v tomto procesu.
Rozsáhlé šablony designů
A nakonec nepodceňujte sílu ClickUp v jeho šablonách grafického designu. Tento nástroj totiž nabízí širokou škálu šablon speciálně navržených tak, aby pomáhaly vašemu kreativnímu týmu lépe spolupracovat.
Aby bylo jasno, nejedná se o stejné šablony, jaké najdete v Canva. Jak dokazuje šablona ClickUp Creative & Design Template, jedná se o šablony úkolů a projektů vytvořené za účelem zlepšení vašeho kreativního workflow. Použijte je k vytvoření designových portfolií, stanovení správného pořadí a načasování jednotlivých úkolů a mnohem více.
Proměňte svou kreativitu tím, že překročíte hranice designových nástrojů
Rozhodování mezi Canva a Figma může být nakonec obtížné, zejména pokud je k dispozici nástroj, který by mohl být pro váš kreativní tým ještě vhodnější. Pokud hledáte efektivnější správu designových projektů, ClickUp by měl být na prvním místě vašeho seznamu priorit.
Použijte ClickUp pro efektivní spolupráci na whiteboardu a při navrhování. Stejně jako Canva a Figma vám šablony pomohou vyhnout se tomu, abyste pokaždé začínali od nuly. Nejdůležitější však je, že schopnost ClickUp pomáhat s širším procesem řízení úkolů a projektů může být neocenitelná, když se potýkáte s více projekty, partnery a termíny.
Vytvořte si bezplatný účet ClickUp a začněte!