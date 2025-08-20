Umělá inteligence v oblasti pohledávek: výhody, příklady použití a nástroje

Americké malé podniky jsou v průměru placeny 8,2 dne po splatnosti.
To není ideální situace, když se snažíte uzavřít účetní knihy, dosáhnout cílů nebo udržet se nad vodou. Kromě finanční zátěže zvyšují zpoždění plateb úvěrové riziko, narušují cash flow a vyčerpávají již tak přetížené týmy.
Implementace umělé inteligence do platebního procesu však může pomoci urychlit procesy a poskytnout vám větší kontrolu a přehled nad vašimi finančními operacemi.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme konkrétní výhody využití umělé inteligence v oblasti správy pohledávek (AR) a nejlepší nástroje pro modernizaci vašich procesů AR. (Spoiler alert: Je to ClickUp a my vám ukážeme proč!)
⭐️ Doporučená šablona
Šablona akčního plánu pohledávek ClickUp je cenným nástrojem pro sledování pokroku vaší společnosti v oblasti správy pohledávek. Umožňuje vám rychle identifikovat a řešit opakující se problémy, které mohou způsobovat zpoždění plateb, a zajistit tak, aby váš cash flow zůstal zdravý a předvídatelný.
Co jsou pohledávky (AR) a proč představují úzké místo
Pohledávky představují včasné platby, které společnost očekává od klientů za dodané zboží nebo služby. V rozvaze představují příchozí hotovost jako krátkodobý majetek.
Včasné vymáhání pohledávek zlepšuje řízení cash flow a pomáhá firmám pokrýt výdaje, platit dodavatelům a financovat růst. Zpoždění naopak mohou vést k nedostatku hotovosti, promarněným příležitostem a závislosti na externím financování.
Časté problémy v oblasti pohledávek
Správa pohledávek se zdá být jednoduchá: zaslat faktury, inkasovat nezaplacené částky a provést odsouhlasení. Tento proces je však často pomalý, manuální a reaktivní, což vede k nákladným organizačním překážkám.
Podle Xero Small Business Insights (XSBI) vede i jednodenní zpoždění v platbách faktur k 1,1% nárůstu půjček malých podniků v daném čtvrtletí, což představuje přibližně 278,7 miliardy dolarů dodatečného dluhu na všech trzích.
Společnosti s 7 až 8denním zpožděním plateb zvyšují úroveň zadlužení o 6,8 %. To zatěžuje provozní kapitál a zvyšuje závislost na krátkodobých úvěrech s vysokým úrokem.
Většina malých podniků se v případě problémů s cash flow neobrací na banky. Místo toho si půjčují od nebankovních věřitelů s vyššími úrokovými sazbami a kratšími splátkovými cykly, což v průběhu času ještě zhoršuje jejich finanční situaci.
Ruční pracovní postupy situaci jen zhoršují. Mnoho týmů stále:
- Posílejte upomínky pozdě nebo nepravidelně
- Spoléhejte se na tabulky pro sledování údajů o stáří faktur
- Chybí automatizované eskalační pracovní postupy
V důsledku toho dochází k pomalejšímu vymáhání pohledávek, napjatým vztahům se zákazníky a prudkému nárůstu DSO (dní prodlení s platbami). Finanční týmy také mají potíže s identifikací vysoce rizikových účtů nebo s odhadem, kolik peněz je reálně možné vymoci v následujících 30 dnech.
Tento nedostatek přehledu může vést k zmeškání platebních lhůt, zpožděným investicím a nejistotám na poslední chvíli.
Umělá inteligence v účetnictví to může změnit. Do procesu správy pohledávek můžete zavést automatizaci a inteligenci, abyste získali kontrolu, rychlost a přehled pro maximální výhody.
👀 Věděli jste, že... Podniky ve Velké Británii ztrácejí přibližně 56,4 milionu hodin honbou za neuhrazenými platbami.
Jak se umělá inteligence používá v oblasti pohledávek
Delší splatnosti mohou sice přilákat zákazníky, ale často s sebou nesou zvýšené riziko zadlužení a cash flow.
Proto je nutné strategicky spravovat pohledávky. Měli byste klientům aktivně vystavovat faktury a vytvořit systém upomínek k platbám i přes prodloužené lhůty.
Modely umělé inteligence a strojového učení (ML) zpracovávají obrovské množství interních a externích dat, jako je chování zákazníků a platební historie, aby odhalily vzorce, vytvořily předpovědi a vygenerovaly doporučení.
Získejte přístup k efektivním procesům správy pohledávek, které podporují včasné platby a škálovatelnost bez narušení finančních operací.
Zde je několik praktických příkladů, kde nástroje umělé inteligence v účetnictví přinášejí skutečné změny:
1. Vytváření a správa faktur
Ruční fakturace zpožďuje inkaso ještě předtím, než se dostanete do fáze následného vymáhání. Překlep nebo nesprávné datum splatnosti mohou zpozdit platby o týdny a vyvolat zbytečné dohadování s klienty.
Využití řešení umělé inteligence to mění tím, že zpracování faktur je přesné, adaptivní a rychlé.
🔍 Automatické generování faktur můžete využít k:
- Extrahujte fakturační údaje ze smluv, objednávek a záznamů CRM a automaticky generujte faktury s minimálním ručním zadáváním. Poučte se z předchozích plateb a automaticky aplikujte příslušné daňové sazby, slevové podmínky nebo platební pokyny na základě historie klienta.
- Označte chybějící údaje, chyby ve formátování nebo nesrovnalosti před odesláním faktury, čímž snížíte pravděpodobnost sporů.
📌 Použijte nástroje umělé inteligence integrované do vašeho ERP systému k automatickému vytváření faktur, jakmile je zakázka označena jako dokončená nebo je potvrzena dodávka. Tím se odstraní časová prodleva mezi poskytnutím služby a fakturací.
📖 Přečtěte si také: Příklady a formáty hlavní účetní knihy pro účetnictví
2. Předpovědi plateb a hodnocení rizik
Vědět, koho a kdy kontaktovat, může být v procesech správy pohledávek matoucí. Ne všichni zákazníci se chovají stejně. Někteří platí spolehlivě včas, jiní potřebují pravidelně upomínky a někteří zaplatí až po eskalaci.
Tradičně identifikace těchto vzorců znamenala prohrabávání se zprávami o stáří pohledávek a spoléhání se na domněnky. Umělá inteligence to však mění tím, že přeměňuje surová platební data na jasné, předvídavé informace.
🔍 Takto vám to pomůže:
- Proveďte prediktivní analýzu historického platebního chování, trendů v odvětví a externích úvěrových údajů, abyste mohli předpovědět, kdy přijde platba od konkrétního zákazníka.
- Přiřaďte každému zákazníkovi nebo faktuře skóre rizika v reálném čase a pomocí ML zdůrazněte, které účty mají tendenci k prodlení.
- Simulujte, jak by zpoždění plateb od klíčových klientů mohlo ovlivnit celkovou likviditu a řízení cash flow.
📌 Finanční týmy mohou díky přesným předpovědím upřednostnit inkaso, vytvořit rezervy nebo znovu vyjednat podmínky ještě předtím, než dojde k nedostatku hotovosti.
⭐️ Případová studie: Prediktivní analytika pro zefektivnění vymáhání pohledávek
Přední výrobce PVC trubek čelil rostoucí výzvě: narůstající počet nezaplacených pohledávek, které blokovaly cash flow a zatěžovaly provoz. Tradiční procesy vymáhání pohledávek nestačily a finanční tým potřeboval chytřejší způsob, jak identifikovat účty, které vyžadovaly urgentní pozornost.
Aby tento problém vyřešili, spojili se se společností Nitor Infotech a zavedli prediktivní analytický systém založený na AI/ML. Prvním krokem bylo konsolidování historických údajů o prodeji a platbách za několik let do centrálního datového skladu. Na tomto základě mohla AI analyzovat vzorce chování zákazníků a označit vysoce rizikové účty, což týmu poskytlo jasný přehled o tom, na co se při vymáhání pohledávek zaměřit.
Dopad byl významný. Během pouhých 24 týdnů společnost snížila nesplacené pohledávky o 75 % a zkrátila průměrnou dobu splatnosti na 20 dní. To, co bylo dříve reaktivním a časově náročným procesem, se stalo proaktivní strategií založenou na umělé inteligenci, která umožnila zdravější cash flow a uvolnila finanční tým, aby se mohl soustředit na růst namísto honby za platbami.
3. Automatizované sledování a vymáhání pohledávek
Sledování splatných faktur je jednou z nejčastějších a nejčasově náročnějších činností v oblasti pohledávek. Vyžaduje důslednost, načasování a správný tón. Umělá inteligence pomáhá personalizovat a prioritizovat sledování, čímž nahrazuje obecné zprávy nebo tabulky.
🔍 Pomůže vám:
- Přizpůsobte si, kdy a jak provádět následné kroky na základě údajů o zákaznících (pokud zákazník odpovídá na e-maily v úterý, zasílejte mu upomínky v tento den).
- Upravte komunikaci na základě nálady a historie zákazníků – přátelské připomenutí pro stálé zákazníky vs. důrazné upomínky pro chronické neplatiče.
- Změňte pořadí fronty následných úkonů tak, aby byly nejprve vyřízeny faktury s vysokou hodnotou nebo faktury s rizikem neuhrazení.
📌 Nechte AI eskalovat následné kroky na základě spouštěčů, jako jsou „5 dní po splatnosti“ nebo „žádná odpověď po dvou upomínkách“. Systém může přidělovat úkoly nebo odesílat e-maily, aby se váš tým pohledávek mohl soustředit na naléhavější záležitosti.
💡 Tip pro profesionály: Můžete použít vlastní autopilotní AI agenty ClickUp k zasílání automatických upomínek klientům a skupinám na základě konkrétních termínů splatnosti a kritérií. AI agenti vám mohou pomoci následovně:
- Automatické upomínky: Můžete nastavit AI agenta, aby sledoval splatnosti nebo vlastní pole (například „Splatnost platby“) v úkolech nebo záznamech klientů. Agent pak může automaticky zasílat upomínky (prostřednictvím komentářů, chatových zpráv nebo e-mailů), když se blíží splatnost platby nebo je již po splatnosti.
- Vlastní spouštěče: Agenty lze nakonfigurovat tak, aby spouštěly akce na základě změn stavu úkolů, vlastních polí nebo dat – ideální pro sledování plateb.
- Integrace: Pokud používáte externí platební nástroje (jako Stripe, QuickBooks atd.), můžete je integrovat s ClickUp. AI agenti pak mohou reagovat na aktualizace stavu plateb z těchto nástrojů.
V tomto vysvětlujícím videu od Kena, jednoho z produktových manažerů ClickUp, se dozvíte, jak tyto agenty nastavit:
👀 Věděli jste, že... Zkrácení platebních lhůt o jeden den by zvýšilo celkový cash flow evropských společností o 0,9 % a ušetřilo jim 158 milionů eur na finančních nákladech.
4. Řízení a řešení sporů
Jedna chyba v položce nebo přehlédnutá podmínka objednávky může zpozdit platby o celé týdny. Ještě horší je, že spory často zůstávají skryté, dokud zákazník nevznesl námitku, a v tu chvíli již cash flow utrpěl ztrátu.
Umělá inteligence detekuje a předchází sporům ještě předtím, než k nim dojde, a reguluje způsob, jakým je týmy řeší a vyřizují, když k nim dojde.
🔍 Můžete ji použít k:
- Identifikujte opakující se důvody sporů z historických dat, jako jsou problémy s množstvím produktů, nesrovnalosti ve fakturaci atd., a předem označte faktury s vysokým rizikem.
- Skenujte e-maily nebo žádosti o podporu a odhalte frustrované tóny, což umožní rychlejší eskalaci nebo řešení.
- Přesměrujte spory na správné interní zúčastněné strany a navrhněte řešení na základě předchozích výsledků.
📌 Rychlejší řešení snižuje DSO a zvyšuje spokojenost zákazníků – dva výsledky, které je obvykle obtížné skloubit.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro vedení účetnictví v Excelu a ClickUp
5. Prognózy cash flow
Cash flow určuje vaši schopnost fungovat, růst a platit svůj tým. Tradiční metody prognózování, jako jsou tabulky a statické modely, však nedokážou držet krok s měnícím se chováním zákazníků nebo ekonomickou nejistotou.
Umělá inteligence nabízí způsob, jak přejít od retrospektivního a reaktivního plánování k předvídavosti v reálném čase založené na datech.
🔍 Jak to pomáhá:
- Kombinujte zprávy o stáří pohledávek, platební vzorce, stav faktur a makroekonomické trendy
- Automaticky upravujte prognózy podle nových faktur nebo příchozích plateb.
- Simulujte změny například co se stane, když 10 nejvýznamnějších zákazníků zaplatí s 5denním zpožděním, a podívejte se na dopad na další fáze procesu.
📌 Vytvořte dashboardy založené na umělé inteligenci, abyste mohli sledovat očekávané a skutečné peněžní příjmy a nastavit upozornění na případné významné odchylky.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte dashboardy založené na umělé inteligenci, které nejen sledují očekávané a skutečné příchozí platby, ale také vysvětlují proč za čísly stojí. S AI kartami v ClickUp Dashboards můžete vložit widgety, které automaticky shrnují trendy, označují anomálie nebo dokonce navrhují přehledné informace přímo ve vašem dashboardu. Místo ručního prohledávání zpráv získáte proaktivní upozornění a kontext, takže můžete rychle jednat, když na rozdílech záleží nejvíce.
Výhody využití umělé inteligence v oblasti pohledávek
Vzhledem k prodlužování platebních cyklů a zvyšování provozních nákladů se finanční týmy snaží dělat více s méně prostředky. Umělá inteligence mění manuální procesy v oblasti pohledávek na proaktivní systémy založené na datech.
Zde je několik výhod umělé inteligence v oblasti pohledávek:
- Snižte DSO identifikováním a upřednostněním faktur s nejvyšším rizikem zpoždění.
- Efektivně škálovat zpracováním většího počtu faktur bez zvyšování počtu zaměstnanců
- Zvyšte přehlednost konsolidací stavů faktur, chování zákazníků, finančních údajů a prognóz do jednoho dashboardu.
- Provádějte hodnocení úvěrového rizika přidělováním dynamických skóre rizika a včasným rozpoznáváním trendů v platební morálce.
- Uvolněte týmy automatizací rutinních úkolů, jako jsou upomínky, eskalace a zadávání dat.
👀 Věděli jste, že... Pouze 44 % podniků automatizovalo své procesy v oblasti pohledávek, aby zlepšilo své finanční výsledky.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro pohledávky
Správné nástroje pro automatizaci pohledávek vám mohou usnadnit inkaso plateb a jejich sledování.
Zde jsou tři nástroje, které přinášejí inteligentní automatizaci a prediktivní informace do vašich operací v oblasti pohledávek:
1. Versapay
Versapay kombinuje automatizaci pohledávek s funkcemi pro spolupráci se zákazníky, aby pomohl firmám urychlit platby a zlepšit transparentnost.
Použijte Versapay k:
- Zaveďte strojové učení k automatizaci aplikací hotovosti a porovnávání plateb s převody.
- Předvídejte platební rizika na základě chování zákazníků a historie sporů.
- Organizujte inkaso pomocí integrovaných komentářů a zákaznických portálů.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony obchodních faktur pro zjednodušení fakturace
2. HighRadius
HighRadius nabízí komplexní sadu nástrojů založených na umělé inteligenci pro finanční oddělení, se silným zaměřením na automatizaci pohledávek a lepší správu cash flow.
Takto vám může pomoci:
- Předpovídejte termíny plateb pomocí pokročilých behaviorálních modelů
- Urychlete řešení sporů pomocí odpovědí a směrování navrhovaných umělou inteligencí.
- Porovnávejte platby s fakturami napříč formáty a zdroji
3. ClickUp
ClickUp, komplexní aplikace pro práci, vám poskytuje kompletní přehled o stavu plateb a informacích o účtu, aniž byste museli pracovat s několika tabulkami nebo nesouvislými nástroji.
ClickUp pro finanční týmy
S ClickUp for Finance můžete:
- Vypočítejte počet dní, po které jsou vaše pohledávky po splatnosti, pomocí data splatnosti a data dokončení. Vlastní pole
- Označte faktury, které překračují průměrnou hranici splatnosti vaší společnosti, pomocí kombinace automatických upozornění a poznatků umělé inteligence z ClickUp Dashboards.
- Předpovídejte potenciální dopad na měsíční cash flow na základě otevřených zůstatků a celkových finančních údajů. Například vlastní pole v ClickUp vám umožňují sledovat údaje jako číslo zpracování faktury, stav platby, jméno zákazníka, dlužnou částku a další, abyste získali kontext.
- Můžete také přidat pole vzorců, abyste mohli provádět výpočty v reálném čase ve svém pracovním prostoru. To je obzvláště užitečné pro finanční týmy zvyklé na logiku tabulek.
Tyto informace můžete spravovat v tabulkovém zobrazení ClickUp, které napodobuje tabulkový procesor (jen s lepšími funkcemi). Každý řádek se převede na úkol a každý sloupec se stane živým datovým polem, se kterým můžete přímo pracovat. Týmy pohledávek mohou spravovat stav faktur, aktualizovat poznámky k platbám a přiřazovat následné úkoly.
ClickUp Brain
Týmy zabývající se pohledávkami mohou také jednoduše zadat svůj dotaz do ClickUp Brain, místo aby se uchylovaly k zdlouhavému počítání čísel a ruční analýze!
ClickUp Brain je integrovaný AI asistent ClickUp, který rozumí vašim úkolům, dokumentům a komunikaci se zákazníky. Můžete ho požádat, aby shrnul historii plateb klientů, vygeneroval následné e-maily nebo označil faktury, které se za týden neposunuly.
Pokud má například zákazník tři nezaplacené faktury, ClickUp Brain může vypracovat e-mail s odkazem na předchozí komunikaci, splatnosti a částky. Během několika sekund můžete zákazníkovi zaslat personalizovanou upomínku k platbě.
📌 Stále spoléháte na ChatGPT nebo jiný LLM pro zpracování vašich pohledávek? Nyní můžete používat ChatGPT, Gemini a Claude, vše z ClickUp Brain, místo přecházení mezi aplikacemi.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se chcete vyhnout složitému nastavování a začít spravovat své procesy pohledávek okamžitě, šablona faktur ClickUp je nejrychlejší způsob. Jedná se o plug-and-play nastavení seznamu navržené speciálně pro finanční týmy a majitele firem, kteří chtějí sledovat, odesílat a monitorovat faktury z centralizovaného dashboardu, aniž by museli budovat systém od nuly.
Automatizace ClickUp
ClickUp Automations nabízí skvělé nastavení pro opakující se nebo zdlouhavé úkoly. Posuňte úkoly vpřed nastavením podmínek a spouštěčů, které automaticky provádějí akce v rámci celého procesu správy pohledávek.
Můžete například vytvořit pracovní postup pomocí ClickUp Automations, který automaticky odešle e-mail navržený ClickUp Brain zákazníkovi a profesionálně požádá o platbu.
ClickUp Automations můžete použít k:
- Automatická změna stavu úkolů na základě splatnosti nebo potvrzení platby
- Přiřaďte eskalace, pokud klient neodpoví ve stanovené lhůtě.
- Přidejte podúkoly nebo komentáře na základě rizikových značek nebo hodnot faktur.
- Upozorněte manažery, když klíčové účty překročí hranici splatnosti.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace. Co kdyby však všechny informace byly zdokumentovány a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
ClickUp Dashboards
Pro sledování příjmů, výdajů, závazků a pohledávek můžete vytvořit vlastní panely ClickUp, které přesně odrážejí to, co váš tým potřebuje vidět. Panely čerpají živá data z vašich pracovních postupů, takže jakmile se změní váš stav, přiřazení nebo potvrzení platby, promítne se to do vašich zpráv.
S pomocí panelů ClickUp můžete sledovat:
- Neuhrazené zůstatky podle stavu, stáří nebo inkasní agentury
- Počet faktur ve stavu eskalace, sledování nebo vyřešení
- Trendy v oblasti inkasa podle týdne, regionu nebo typu zákazníka
- Průměrné hodnoty DSO a míra inkasa ve srovnání s cíli
ClickUp Dashboards jsou ideální pro schůzky týkající se pohledávek nebo když vedoucí pracovníci potřebují rychlý přehled o výkonnosti pohledávek.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp University, abyste ušetřili čas a proškolili své zaměstnance. Práce v ekosystému ClickUp vám umožní přístup k poutavým návodům a osvojení si základních nástrojů.
Zatímco vizuální panely v ClickUp standardizují vaše finanční KPI, můžete také organizovat zpracování informací.
Formuláře ClickUp
Formuláře ClickUp standardizují následné úkoly nebo požadavky předtím, než se dostanou do procesu. Můžete je vytvořit pro interní týmy, aby mohly odesílat žádosti o faktury, s povinnými poli, jako je jméno zákazníka, částka faktury, datum splatnosti, číslo objednávky a kontaktní údaje.
Každé odeslání ve formulářích ClickUp se automaticky převede na úkol ClickUp. Ten je poté přiřazen správné osobě se všemi potřebnými informacemi.
Týmy zabývající se pohledávkami mohou pomocí formulářů ClickUp:
- Ušetřete čas tím, že eliminujete opakovaná vyjasňování.
- Spouštějte konkrétní automatizace na základě zadání do formuláře (např. automatické přiřazení faktur s vysokou hodnotou seniorním inkasním pracovníkům).
- Propojte odeslané formuláře s přizpůsobenými pracovními postupy pro eskalaci nebo schvalování.
ClickUp Docs
ClickUp Docs poskytuje vašim týmům zabývajícím se pohledávkami centralizovaný prostor pro vše, co potřebují k zajištění konzistentnosti.
Uchovávejte sbírky příruček, šablon e-mailů pro následné kroky, pokynů pro řešení sporů a zásad eskalace v Docs. Ty lze přímo propojit s úkoly, takže všichni budou mít stejný jazyk a postupy.
Například při řešení sporu s klientem má přidělený inkasant přístup k příslušné dokumentaci a může sledovat změny v procesu pomocí historie verzí.
Integrace ClickUp
Informace o fakturách shromažďujete prostřednictvím formulářů, úkoly spravujete pomocí vlastních polí a automatizací, sledujete pokrok v přehledech, pro zajištění konzistence používáte dokumenty a propojujete své finanční nástroje prostřednictvím integrací ClickUp.
Například ClickUp se integruje s QuickBooks a synchronizuje fakturační činnost se správou úkolů. Když je v QuickBooks vystavena nová faktura, může být v ClickUp automaticky vytvořen odpovídající úkol s platebními podmínkami, údaji o klientovi a termíny pro následné kroky.
Jakmile je platba přijata, úkol může být automaticky označen jako dokončený, čímž se váš pracovní postup udržuje aktuální.
To se také promítá do ClickUp Brain, který dokáže:
- Vytvářejte personalizované upomínky k nezaplaceným fakturám na základě synchronizovaných dat.
- Shrňte trendy v platebním chování zákazníků získané z QuickBooks.
- Doporučujte opatření na základě údajů o stáří pohledávek nebo opakujících se problémech s platbami.
ClickUp vytváří kompletní workflow pohledávek díky svým funkcím pro rychlejší zpracování plateb.
Arnold Rogers, manažer zákaznické podpory ve společnosti Launch Control, souhlasí:
Integrovali jsme Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell atd. To nám umožňuje sledovat finance, retenci, reporting a podrobnosti o zákaznících na jednom místě, protože můžeme čerpat informace ze všech nástrojů, které používáme, a kompilovat je v ClickUp pro snadné použití, aniž by se do toho musela zapojovat všechna oddělení a zabírat jim čas.
Jak začít s umělou inteligencí v oblasti správy pohledávek
Zavedení generativní AI neznamená nahrazení celého systému pohledávek. Začněte v malém a automatizujte nejnáročnější úkoly.
Zde je stručný seznam oblastí, kde mohou týmy zabývající se pohledávkami využít umělou inteligenci ve svých stávajících systémech k včasnému inkasu plateb:
|Úkol nebo výzva
|Řešení založené na umělé inteligenci
|Vymáhání pohledávek po splatnosti
|Spouštějte následné kroky na základě splatnosti nebo chování zákazníků.
|Opožděné nebo neúplné zasílání faktur
|Standardizujte vstupní údaje pomocí strukturovaných formulářů pro příjem dat.
|Nedostatečná přehlednost výkonnosti pohledávek
|Pomocí dashboardů v reálném čase sledujte stáří pohledávek, DSO a eskalace.
|Řešení sporů a zpoždění při vyřizování
|Automaticky směrujte problémy a navrhujte opatření na základě údajů z minulosti.
👀 Věděli jste, že... 99 % amerických společností spadá do kategorie malých podniků. Proto se zpoždění plateb dotýká více než poloviny pracovní síly v zemi.
Nenechte pohledávky přerůst v dluhy – spravujte je lépe s ClickUp
Nikdo nechce trávit celý týden honbou za nezaplacenými fakturami nebo opožděnými platbami. Díky AI ve vašem pracovním postupu můžete nahradit reaktivní úkoly proaktivními systémy. Výsledek? Vytvoříte strategii pro proces správy pohledávek a dosáhnete významných úspor nákladů.
ClickUp je komplexní platforma, která vám k tomu poskytne potřebné nástroje. Můžete připravovat následné kroky, nastavit automatizaci pro zpracování upomínek a eskalací, sledovat platební trendy v reálném čase prostřednictvím živých dashboardů a mnoho dalšího.
Standardizuje vaše procesy a snižuje manuální práci, takže již nemusíte reagovat na problémy, ale řešíte je ještě předtím, než nastanou.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvořte chytřejší a rychlejší proces správy pohledávek!