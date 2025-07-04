11 nejlepších alternativ aplikace Height pro řízení projektů v roce 2025

Pokud jste uživatelem aplikace Height, možná vám to bude povědomé: Právě jste dosáhli maximální produktivity – úkoly plynou, termíny jsou (většinou) dodržovány a váš tým se pro jednou neztrácí v nekonečné smyčce „Počkej, kdo to má na starosti?“
Pak z ničeho nic Height přichází s překvapivou zprávou – ukončuje svou činnost.
Je to jako když váš oblíbený obchod s potravinami najednou všechno přestaví. Teď stojíte uprostřed uličky a přemýšlíte, kam schovali arašídové máslo.
Ale nebojte se, my jsme za vás udělali všechnu práci! Ať už jste startup, který se potýká s milionem věcí, nebo tým pracující na dálku v různých časových pásmech, shromáždili jsme 11 alternativ aplikace Height, které vám pomohou hladce sledovat průběh projektu.
Co je aplikace Height App?
Height App je dynamický nástroj pro správu projektů určený pro týmy, které potřebují spolupráci v reálném čase, automatizaci a přizpůsobené pracovní postupy. Snadno kombinuje správu úkolů, sledování problémů a komunikaci do jedné platformy.
Díky přizpůsobitelným pracovním postupům, kanbanovým tabulkám a zobrazení seznamů zabráníte tomu, aby se vaše projekty proměnily v nezkrotnou džungli lepících papírků. Potřebujete automatizaci řízení projektů? Height App ji nabízí. Integrace? Propojuje se se Slackem, GitHubem, Figmou a dalšími. Dokonce vám umožňuje přidávat vlastní atributy, takže vaše úkoly mohou být tak podrobné (nebo tak jednoduché), jak potřebujete.
🧠 Zajímavost: Více než 85 % podniků využívá software pro správu projektů a trh s tímto softwarem by měl dosáhnout hodnoty 7 miliard dolarů.
Proč zvolit alternativy aplikace Height?
Height má elegantní rozhraní a spolehlivou správu úkolů, ale jako každý jiný nástroj není bezchybný. Vzhledem k tomu, že Height ukončuje své služby v oblasti řízení projektů, je nyní ideální čas přehodnotit své potřeby a najít nástroj, který skutečně vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Zde je několik faktorů, které byste měli zvážit při výběru nové platformy.
- Reporting a analytika: Height postrádá přizpůsobitelné dashboardy a hluboké insighty pro seriózní rozhodování založené na datech, přestože disponuje základními funkcemi pro sledování.
- Přidělování zdrojů: Velké projektové týmy mohou mít potíže s vyvažováním pracovní zátěže a plánováním kapacit ve srovnání s jiným softwarem pro správu úkolů.
- Finanční řízení: Jiné nástroje na trhu nabízejí lepší možnosti pro sledování rozpočtu a fakturaci.
- Předem připravené šablony: Ačkoli Height nabízí knihovnu šablon pro plánování projektů připravených k okamžitému použití, nemusí být tak rozsáhlá jako u jiných nástrojů.
- Sledování času: Height nemá zabudovaný systém sledování času, takže se musíte spolehnout na integraci třetích stran, abyste mohli zaznamenávat pracovní dobu.
Pokud je některá z těchto funkcí pro váš tým nepřijatelná, nezoufejte – máme pro vás seznam výkonných nástrojů, které ji nahradí!
👀 Věděli jste? 46 % zaměstnanců je buď částečně, nebo velmi nespokojeno se současnou úrovní vyspělosti projektového řízení ve své organizaci.
11 alternativ aplikace Height v přehledu
Zde je stručný přehled všech nástrojů a toho, v čem vynikají:
|Nástroj
|Ideální pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Freelancerové, startupy, malé firmy a podniky
|Úkoly založené na umělé inteligenci, automatizace a spolupráce v reálném čase
|Bezplatný tarif; placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|Asana
|Malé a střední podniky a společnosti
|Seznamy úkolů, komunikace v týmu a Kanban tabule
|Bezplatný tarif; placené tarify od 10,99 $/uživatel/měsíc
|Trello
|Kreativní týmy, malé týmy a freelancerové
|Kanbanové tabule, automatizace a stavy úkolů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 5 $/uživatel/měsíc
|Notion
|Jednotlivci, malé týmy a týmy pracující na dálku
|Poznámky, databáze, seznamy úkolů a sdílení souborů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 8 $/uživatel/měsíc
|Wrike
|Velké podniky a marketingové týmy
|Vlastní pracovní postupy, projektové panely a aktualizace v reálném čase
|Bezplatný tarif; placené tarify od 9,80 $/uživatel/měsíc
|Basecamp
|Malé a střední podniky a kreativní týmy
|Diskusní fóra, sdílení souborů a aplikace pro týmovou komunikaci
|15 $/uživatel/měsíc nebo 299 $/měsíc paušálně pro neomezený počet uživatelů
|Jira
|Týmy pro vývoj softwaru a inženýrství
|Sledování problémů, sprinty a správa backlogu
|Bezplatný tarif; placené tarify od 7,75 $/uživatel/měsíc
|Monday.com
|Jednotlivci, malé a střední podniky a velké společnosti
|Automatizujte pracovní postupy, vlastní pole a Ganttovy diagramy.
|Bezplatný tarif; placené tarify od 9 $/uživatel/měsíc
|Zoho Projects
|Malé a střední podniky s omezeným rozpočtem
|Sledování času, plánování projektů a přidělování zdrojů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 5 $/uživatel/měsíc
|MeisterTask
|Jednotlivci, malé i velké týmy a freelanceri
|Kanban tabule, automatizace a produktivita týmu
|Bezplatný tarif; placené tarify od 6,50 $/uživatel/měsíc
|Scoro
|Profesionální servisní firmy a finanční týmy
|Strategické řízení projektů, stav projektů a reporting
|Placené tarify od 26 $/uživatel/měsíc
11 nejlepších alternativ aplikace Height, které můžete použít
Ať už jste freelancer, rostoucí startup nebo součást velké společnosti, zde jsou nejlepší nástroje pro správu projektů, které nabízejí funkce, flexibilitu a efektivitu, které potřebujete k udržení svých projektů na správné cestě. Pojďme se na to podívat.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů)
Pokud jde o správu úkolů, ClickUp nejenže bere všechnu slávu, ale také vaši práci upeče, ozdobí a naservíruje na stříbrném podnose. Proto je to aplikace pro vše, co se týká práce!
Díky funkcím založeným na umělé inteligenci, přizpůsobitelným úkolům a nástrojům pro spolupráci se s ClickUpem stane řízení projektů pro váš tým spíše samozřejmostí než povinností.
Jádrem ClickUp jsou úkoly ClickUp, které jsou základními stavebními kameny každého projektu. Nejedná se však o běžné položky seznamu úkolů – každý úkol je vysoce přizpůsobitelný a obsahuje vlastní pole a vlastní stavy, které vám umožňují přizpůsobit pracovní postupy potřebám vašeho týmu.
A místo toho, abyste byli omezeni jedním rozvržením, ClickUp vám umožní pracovat podle svých představ. Preferujete strukturu? Zobrazení seznamu udržuje věci přehledné. Potřebujete časovou osu? Zobrazení Ganttova diagramu ClickUp je vaším nejlepším přítelem. K dispozici je také zobrazení tabule ClickUp pro vizuální plánování ve stylu Kanban.
Co však ClickUp opravdu odlišuje, je jeho správa úkolů založená na umělé inteligenci. Představte si, že už nikdy nebudete muset prohledávat nekonečné e-mailové vlákna nebo zprávy ve Slacku – ClickUp Brain, asistent s umělou inteligencí, automaticky generuje souhrny úkolů, aktualizace pokroku a dokonce i akční položky z vašich konverzací.
Navíc je to také váš vestavěný generátor obsahu a ideátor s umělou inteligencí. Stačí zadat, co potřebujete, a během několika sekund získáte přizpůsobitelné výsledky. Potřebujete pracovat s konkrétními LLM? Žádný problém. ClickUp Brain vám umožňuje přepnout v rámci aplikace na GPT nebo Claude – už žádné přepínání mezi záložkami!
A co když potřebujete komunikovat se svým týmem? ClickUp Chat uchovává všechny vaše diskuse na jednom místě, takže můžete brainstormovat, vytvářet strategie a přijímat rozhodnutí, aniž byste museli přeskakovat mezi aplikacemi. Bonus? Tyto chaty můžete během několika sekund proměnit v akční úkoly pouhým kliknutím.
Mohly by vaše projektové poznámky, zápisy z jednání a brainstormingové sezení skutečně něco dělat, místo aby jen ležely a sbíraly virtuální prach? Ano, mohly by.
ClickUp Docs neslouží jen k zaznamenávání nápadů – je to interaktivní pracovní prostor, kde můžete psát projektové zprávy, propojovat dokumenty s úkoly, přiřazovat akční položky, přeměňovat poznámky na sledovatelné úkoly a usnadňovat spolupráci v týmu.
Ale to není vše. ClickUp Automations vám pomůže automatizovat aktualizace úkolů, změny stavu, oznámení a přiřazení, takže vaše projekty budou postupovat vpřed, aniž byste museli hnout prstem. Díky předem připraveným šablonám a vlastním pravidlům stačí nastavit a můžete na to zapomenout.
Stručně řečeno, ClickUp pro projektové týmy zvládne vše – organizuje úkoly, pořizuje poznámky z jednání, sleduje čas, automatizuje vaše úkoly a stále má energii na další činnosti.
Pokud jste připraveni posunout svůj pracovní postup na vyšší úroveň, ClickUp vám s tím pomůže.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte správu úkolů, stanovte priority práce a generujte akční položky z konverzací.
- Využijte rozsáhlou knihovnu a okamžitě spusťte projekty pomocí šablon pro řízení projektů nebo komunikačních plánů.
- Vizuálně brainstormujte s ClickUp Whiteboards, mapujte nápady, propojujte je s úkoly a proměňujte plány v činy.
- Integrujte více než 1 000 nástrojů, včetně Slack, Google Drive a Zoom, abyste udrželi celý svůj pracovní prostor propojený bez neustálého přepínání mezi záložkami.
Omezení ClickUp
- Na začátku je třeba se s aplikací naučit pracovat.
- Některé funkce mohou fungovat lépe v desktopové aplikaci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Alessandro I, spoluzakladatel a umělecký ředitel, říká:
Alessandro I, spoluzakladatel a umělecký ředitel, říká:

Líbí se mi, jak ClickUp spojuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity na jednom místě – správu úkolů, dokumenty, tabule, reporty – a usnadňuje tak organizaci všeho. Je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil jakémukoli pracovnímu postupu, a přizpůsobitelné zobrazení (jako seznam, tabule a Ganttův diagram) vám umožní zobrazit projekty v jakémkoli formátu, který preferujete. Navíc funkce jako automatizace a šablony pomáhají ušetřit spoustu času. Je to jako centrum produktivity, které se přizpůsobí vašim potřebám!
Líbí se mi, jak ClickUp spojuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity na jednom místě – správu úkolů, dokumenty, tabule, reporty – a usnadňuje tak organizaci všeho. Je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil jakémukoli pracovnímu postupu, a přizpůsobitelné zobrazení (jako seznam, tabule a Ganttův diagram) vám umožní zobrazit projekty v jakémkoli formátu, který preferujete. Navíc funkce jako automatizace a šablony pomáhají ušetřit spoustu času. Je to jako centrum produktivity, které se přizpůsobí vašim potřebám!
2. Asana (nejlepší pro škálovatelné řízení projektů)
Pokud si ceníte organizaci nebo jen potřebujete zvládnout náročný pracovní týden, Asana nabízí spolehlivé řešení pro řízení projektů. Od jednoduchých až po složité pracovní postupy pomáhá udržovat váš tým v souladu a úkoly strukturované na jednom místě.
S aplikací Asana můžete vizualizovat svou práci několika způsoby, využívat umělou inteligenci pro zvýšení produktivity a zajistit, že žádná úloha nezmizí v propasti „Myslel jsem, že to máš na starosti ty.“
Nejlepší funkce Asany
- Přizpůsobte si zobrazení projektů pomocí seznamů, kanbanů, kalendářů, časových os nebo Ganttových diagramů.
- Organizujte úkoly s jasnými vlastníky, termíny a prioritami.
- Automatizujte pracovní postupy a opakující se úkoly pomocí Asana AI.
- Integrujte s více než 270 aplikacemi, včetně Slacku a Google Drive.
Omezení aplikace Asana
- Úkoly mohou mít jednoho přiřazeného pracovníka, což může způsobit zmatek, pokud je do úkolu zapojeno více lidí.
- Omezené možnosti reportování ztěžují sledování vlastních projektových dat.
- Bezplatná verze má omezené funkce, takže je méně vhodná pro komplexní potřeby.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Asana?
Recenze G2 říká:
Recenze G2 říká:

Asana mi skvěle pomáhá udržovat pořádek ve všech mých klientech. Líbí se mi, že mohu nastavit opakující se úkoly v intervalech, které potřebuji, abych se ujistil, že mi nic neunikne. Jak moje firma rostla, věděl jsem, že už to všechno nedokážu udržet v hlavě. Stejně jako u každého softwaru, který neznáte, bylo třeba se trochu učit, ale jakmile se to naučíte, je velmi uživatelsky přívětivý.
Asana mi skvěle pomáhá udržovat pořádek ve všech mých klientech. Líbí se mi, že mohu nastavit opakující se úkoly v intervalech, které potřebuji, abych se ujistil, že mi nic neunikne. Jak moje firma rostla, věděl jsem, že už to všechno nedokážu udržet v hlavě. Stejně jako u každého softwaru, který neznáte, bylo třeba se trochu učit, ale jakmile se to naučíte, je velmi uživatelsky přívětivý.
3. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů)
Trello nabízí jednodušší alternativu, pokud tabulky a složité nástroje zpomalují váš tým. Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop se s ním rychle sžijí i členové týmu, kteří nejsou technicky zdatní.
Je to skvělá volba pro vizuální myslitele, malé týmy a všechny, kteří preferují přímý přístup k řízení projektů.
Nejlepší funkce Trello
- Přetahujte úkoly mezi seznamy, od „K provedení“ po „Hotovo“.
- Automatizujte opakující se úkony pomocí Butleru
- Integrujte nástroje jako Slack a Jira, abyste měli vše na jednom místě.
- Využijte Trello AI k brainstormingu, vylepšování obsahu a automatizaci nudných úkolů.
Omezení aplikace Trello
- Nemá pokročilé funkce pro vytváření reportů.
- Možná není vhodný pro složité projekty.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Recenzent G2 píše:
Recenzent G2 píše:

Trello je neuvěřitelně přizpůsobitelné a má spoustu funkcí, které pomáhají s organizací. Používám ho pro řízení projektů, abych mohl sledovat procesy každého projektu, jak prochází jednotlivými výrobními odděleními.
Trello je neuvěřitelně přizpůsobitelné a má spoustu funkcí, které pomáhají s organizací. Používám ho pro řízení projektů, abych mohl sledovat procesy každého projektu, jak prochází jednotlivými výrobními odděleními.
4. Notion (nejlepší pro flexibilní a přizpůsobitelné pracovní postupy)
Notion je jako prázdné plátno pro váš pracovní postup. Ať už organizujete projekty, vytváříte týmovou wiki nebo sledujete úkoly, přizpůsobí se vašim potřebám.
Je ideální pro týmy, které chtějí pracovní prostor, který bude jako jejich vlastní, s flexibilitou vytvářet vlastní dashboardy, databáze a dokumenty pro spolupráci, vše na jednom místě.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Strukturovejte práci s více než 100 typy obsahu, včetně textu, tabulek, obrázků a vložených databází.
- Přizpůsobte si zobrazení projektů pomocí kalendářů a časových os.
- Zvyšte produktivitu pomocí Notion AI k vytváření návrhů obsahu, psaní projektové dokumentace, shrnování poznámek a brainstormingu nápadů.
- Organizujte projekty pomocí vyhrazených týmových prostorů pro různé oddělení.
Omezení aplikace Notion
- Chybí pokročilé funkce pro vytváření reportů
- Omezené možnosti přizpůsobení pro složité projekty
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Notion byl dosud nejpoužívanějším nástrojem. Je praktický, rychle se načítá a dokáže okamžitě klonovat nápady jiných. I když je to velmi výkonný nástroj, potřebuje více optimalizačních a přizpůsobovacích funkcí.
Notion byl dosud nejoblíbenějším nástrojem. Je praktický, rychle se načítá a dokáže okamžitě klonovat nápady jiných. I když je to velmi výkonný nástroj, potřebuje více optimalizačních a přizpůsobovacích funkcí.
💡 Tip pro profesionály: Jděte nad rámec termínů. Používejte systémy značkování, jako je „Vysoké úsilí, nízký dopad“ nebo logika Eisenhowerovy matice, které vašemu týmu pomohou stanovit priority strategicky, nikoli pouze chronologicky.
5. Wrike (nejlepší pro komplexní řízení projektů)
Když mají vaše projekty tolik pohyblivých částí, připomínají dominový efekt. Wrike vám v tomto ohledu pomůže.
Wrike vnáší pořádek do chaosu pomocí Ganttových diagramů, Kanban tabulek, dashboardů v reálném čase a pracovních postupů. Jeho jedinečnou vlastností jsou možnosti přizpůsobení. Ať už sledujete marketingové kampaně, IT projekty nebo uvedení produktů na trh, Wrike udržuje vše (a všechny) podle plánu, tak jak si přejete.
Nejlepší funkce Wrike
- Spravujte více projektů pomocí dynamických Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek.
- Udržujte si náskok díky inteligentnímu vyhledávání, předem připraveným šablonám pro správu projektů a přizpůsobeným formulářům pro požadavky.
- Přijímejte rozhodnutí na základě dat díky podrobným analýzám a reportům o postupu v reálném čase.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste snížili pracovní zátěž a zvýšili produktivitu týmu.
Omezení aplikace Wrike
- Nemá vestavěnou funkci chatu.
- Pro menší týmy může být drahá.
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Recenzent Capterra říká:
Recenzent Capterra říká:

Tento software se mi velmi líbil, když jsem ho používal jen já. Vizuální rozvržení a různé barvy mi umožňovaly přesně vidět, kde jsem se v jednotlivých úkolech nacházel. Jak jsme však rostli, přidávání dalších uživatelů se stalo příliš nákladné.
Tento software se mi velmi líbil, když jsem ho používal jen já. Vizuální rozvržení a různé barvy mi umožňovaly přesně vidět, kde jsem se v jednotlivých úkolech nacházel. Jak jsme však rostli, přidávání dalších uživatelů se stalo příliš nákladné.
6. Basecamp (nejlepší pro zjednodušenou správu projektů a spolupráci)
Pokud vám nástroje pro správu projektů připadají spíše komplikované než užitečné, Basecamp nabízí jednodušší řešení. Organizuje úkoly, diskuse, soubory a plány na jednom místě, což týmům usnadňuje udržet si přehled.
Je vhodný pro malé a střední týmy, agentury a konzultanty, kteří hledají jednoduchou spolupráci.
Nejlepší funkce Basecamp
- Organizujte projekty pomocí dashboardů s seznamy úkolů, nástěnkami, harmonogramy a soubory.
- Zůstaňte v obraze díky nabídce Hey! pro oznámení a používejte Pings pro přímé zasílání zpráv.
- Sledujte pokrok vizuálně pomocí Hill Charts a Mission Control a získejte jasný přehled o projektu.
- Spolupracujte s klienty sdílením aktualizací bez interních diskusí.
Omezení Basecampu
- Žádné vestavěné sledování času
- Chybí závislosti úkolů a podúkoly
Ceny Basecamp
- Navždy zdarma
- Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Recenze Capterra říká:
Recenze Capterra říká:

…Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a promyšlenému designu je snadné se v něm orientovat a využívat jeho robustní sadu nástrojů pro správu projektů. Ačkoli software vyniká v mnoha ohledech, jednou z oblastí, kterou by bylo možné vylepšit, je poskytování podrobnějších metrik pro sledování časových harmonogramů projektů…
…Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a promyšlenému designu je snadné se v něm orientovat a využívat jeho robustní sadu nástrojů pro správu projektů. Ačkoli software vyniká v mnoha ohledech, jednou z oblastí, kterou by bylo možné vylepšit, je poskytování podrobnějších metrik pro sledování časových harmonogramů projektů…
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů.
Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Seznamte se s ClickUp Brain.
Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů, takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
7. Jira (nejlepší pro řízení projektů softwarových týmů)
Jira je nástroj pro správu projektů vhodný pro týmy využívající agilní metodiky. Pokud váš tým prosperuje díky sprintům, backlogům a pečlivým pracovním postupům, poskytne vám strukturu a flexibilitu, aby vše fungovalo hladce.
Aplikace Jira, navržená pro vývojové týmy, ale dostatečně univerzální i pro marketingové pracovníky a produktové manažery, vám pomůže přesně plánovat, sledovat a optimalizovat projekty.
Nejlepší funkce Jira
- Spravujte a stanovujte priority úkolů pomocí správy backlogu.
- Sledujte závislosti a termíny pomocí zobrazení časové osy.
- Sledujte pokrok pomocí přizpůsobitelných projektových tabulek.
- Integrujte s více než 3 000 nástroji, jako jsou Microsoft Teams a Figma.
Omezení Jira
- Náročná křivka učení
- Omezené funkce pro správu zdrojů
Ceny Jira
- Navždy zdarma
- Standard: 8,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: 17 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Na začátku je to kvůli obrovskému množství nabízených nástrojů trochu zastrašující, ale jakmile se v nich zorientujete, stane se z nich velmi užitečný nástroj s mnoha možnostmi a schopností přizpůsobit se tak, aby co nejlépe vyhovoval vašemu týmu a automatizoval proces řízení.
Na začátku je to kvůli obrovskému množství nabízených nástrojů trochu zastrašující, ale jakmile se v nich zorientujete, stane se z nich velmi užitečný nástroj s mnoha možnostmi a schopností přizpůsobit se tak, aby co nejlépe vyhovoval vašemu týmu a automatizoval proces řízení.
8. Monday.com (nejlepší pro vizualizované řízení složitých projektů)
Monday.com je vizuálně intuitivní platforma, která promění sledování úkolů v organizovanou zkušenost s barevným kódováním. Zjednodušuje řízení projektů a usnadňuje týmům udržet si soulad, aniž by se zabývaly detaily.
Jako jedna z nejlepších aplikací pro týmovou komunikaci poskytuje rychlé aktualizace o stavu projektu a pomáhá týmům efektivněji spravovat úkoly a odpovědnosti.
Nejlepší funkce Monday.com
- Pomocí Ganttových diagramů mapujte časové osy, milníky a závislosti.
- Přizpůsobte si dashboardy pro přehled o projektech v reálném čase.
- Automatizujte opakující se úkoly a ušetřete čas.
- Spravujte přidělování zdrojů a vyvažujte pracovní zátěž.
Omezení Monday.com
- Bezplatný tarif postrádá některé pokročilé funkce.
- Pro malé týmy může být drahé.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
…Pro menší týmy je díky jednoduchosti a škálovatelnosti Monday.com snadné začít, aniž by se cítily přetížené. Na druhou stranu je dostatečně robustní, aby zvládl složité projekty a spolupráci mezi odděleními. Cena je vzhledem k nabízené hodnotě konkurenceschopná, i když u větších týmů se náklady mohou nasčítat. Určitě stojí za to vyzkoušet bezplatnou zkušební verzi a zjistit, zda vyhovuje vašim potřebám.
…Pro menší týmy je díky jednoduchosti a škálovatelnosti Monday.com snadné začít, aniž by se cítily přetížené. Na druhou stranu je dostatečně robustní, aby zvládl složité projekty a spolupráci mezi odděleními. Cena je vzhledem k nabízené hodnotě konkurenceschopná, i když u větších týmů se náklady mohou nasčítat. Určitě stojí za to vyzkoušet bezplatnou zkušební verzi a zjistit, zda vyhovuje vašim potřebám.
9. Zoho Projects (nejlepší pro správu projektů s omezeným rozpočtem)
Zoho Projects nabízí komplexní řešení pro správu projektů, které vyvažuje funkčnost a cenovou dostupnost. Pokrývá vše od plánování a sledování úkolů až po automatizaci a reporting, čímž poskytuje týmům efektivní pracovní prostředí.
Je obzvláště užitečná pro firmy, které již využívají ekosystém Zoho, protože pomáhá udržovat projekty organizované a pracovní postupy efektivní.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Pomocí Ganttových diagramů vizualizujte časové osy projektů a spravujte závislosti úkolů.
- Zaznamenávejte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny pomocí modulu pro evidenci pracovní doby a zajistěte si tak hladké fakturace.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop a snižte tak manuální úsilí.
- Vylepšete spolupráci týmu pomocí integrovaného chatu, diskusních fór a přehledu aktivit.
Omezení Zoho Projects
- Omezené integrace ve srovnání s jinými nástroji
- Mobilní aplikace také postrádá plnou funkčnost desktopové verze.
Ceny Zoho Projects
- Navždy zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 10 $/měsíc na uživatele
- Projects plus: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Projects?
Recenzent Capterra píše:
Recenzent Capterra píše:

Zoho Projects je robustní nástroj pro správu projektů s vynikající automatizací úkolů, spoluprací a integrací. I když má určitou náročnost na osvojení, výrazně zlepšuje efektivitu pracovních postupů.
Zoho Projects je robustní nástroj pro správu projektů s vynikající automatizací úkolů, spoluprací a integrací. I když má určitou náročnost na osvojení, výrazně zlepšuje efektivitu pracovních postupů.
10. MeisterTask (nejlepší pro jednoduchou správu úkolů a spolupráci)
MeisterTask díky svým snadno použitelným Kanban tabulkám činí projektové řízení jednoduchým a nenáročným. Vyniká integrací s nástroji jako Slack a Google Drive, které týmům pomáhají hladce spolupracovat.
MeisterTask je volbou pro ty, kteří ocení jednoduchost. Organizuje úkoly, automatizuje opakující se práce a pomáhá týmům udržet si přehled a produktivitu během celého projektu.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Použijte Kanban tabule pro jasný vizuální přehled o postupu úkolů.
- Automatizujte opakující se procesy, abyste ušetřili čas a snížili manuální práci.
- Rozjeďte projekty rychleji díky hotovým šablonám založeným na osvědčených postupech.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů, sdílení souborů a externích pozvánek.
Omezení MeisterTask
- Bezplatný tarif je omezen na tři projekty.
- Žádný offline přístup
Ceny MeisterTask
- Navždy zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MeisterTask?
Recenze Capterra říká:
Recenze Capterra říká:

MeisterTask nabízí nástroje pro správu úkolů, projektů a práce, které pomáhají šetřit čas a eliminovat chyby díky automatizaci. Bohužel je MeisterTask webový nástroj a je velmi závislý na internetu, protože nemá možnost offline přístupu.
MeisterTask nabízí nástroje pro správu úkolů, projektů a práce, které pomáhají šetřit čas a eliminovat chyby díky automatizaci. Bohužel je MeisterTask webový nástroj a je velmi závislý na internetu, protože nemá možnost offline přístupu.
11. Scoro (nejlepší pro integrovanou správu projektů a financí)
Pro týmy v poradenských firmách, agenturách a profesionálních službách nabízí Scoro více než jen sledování úkolů. Spojuje plánování projektů, správu zdrojů a finanční dohled do jedné platformy, což týmům pomáhá zůstat organizovanými a ziskovými.
Tento holistický přístup umožňuje plynulou spolupráci a zároveň udržuje projekty na správné cestě a rozpočty pod kontrolou.
Nejlepší funkce Scoro
- Plánujte vizuálně pomocí Ganttových diagramů, které mapují časové osy projektů a závislosti úkolů.
- Přesně sledujte čas pomocí zaznamenávání fakturovatelných a nefakturovatelných hodin.
- Optimalizujte pracovní zátěž pomocí nástrojů pro plánování zdrojů, abyste předešli vyhoření a nedostatečnému využití.
- Spravujte finance pomocí fakturace, sledování nákladů a přehledů o ziskovosti.
Omezení aplikace Scoro
- Některé integrace mohou být složité na nastavení.
- Pro menší týmy může být drahá.
Ceny Scoro
- Základní verze: 23,90 $/měsíc na uživatele
- Růst: 38,90 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scoro?
Recenze Capterra říká:
Recenze Capterra říká:

Scoro mi neustále pomáhalo a zlepšovalo produktivitu týmu. Na druhou stranu některé funkce chyběly a občasné potíže s vyhledáváním bránily tomu, aby byl dokonalý. Má však velký potenciál a obrovské možnosti a já se těším, jak se bude dále vyvíjet.
Scoro mi neustále pomáhalo a zlepšovalo produktivitu týmu. Na druhou stranu některé funkce chyběly a občasné potíže s vyhledáváním bránily tomu, aby byl dokonalý. Má však velký potenciál a obrovské možnosti a já se těším, jak se bude dále vyvíjet.
💡 Tip pro profesionály: Než se rozhodnete pro konkrétní nástroj, zjistěte, jaké metodiky řízení projektů, integrační potřeby a rozpočet má váš tým. Většina nástrojů nabízí bezplatné zkušební verze, takže před konečným rozhodnutím jich několik vyzkoušejte!
Všechny úkoly bez potíží s ClickUp
Realizace projektů bez správného nástroje často vede k chaosu, zmatkům a nedodržení termínů. Abyste udrželi věci pod kontrolou, potřebujete strukturu, přehlednost a automatizaci.
Místo toho, abyste se spokojili se základními funkcemi, zaměřte se na něco výjimečného. ClickUp je více než jen nástroj pro správu projektů – je to výkonný nástroj pro strategickou správu projektů.
Díky správě úkolů založené na umělé inteligenci, automatizaci, plynulé spolupráci a přehledným reportům posouvá ClickUp projektové řízení na novou úroveň. Jste připraveni zažít ten rozdíl? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!