Sunsama vs. Todoist: Který správce úkolů nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu?

Výběr správného nástroje pro správu úkolů může zásadně ovlivnit váš každodenní pracovní postup.
Pokud váháte mezi Sunsama a Todoist, nejste sami – oba jsou populární nástroje, ale slouží různým typům uživatelů a potřebám.
V tomto srovnání rozebíráme jejich klíčové funkce, ceny, výhody a nevýhody a pro koho je každý nástroj nejvhodnější.
Pokud ani jeden z nich nesplňuje všechny vaše požadavky, ukážeme vám, proč by ClickUp mohl být tím všestranným řešením, které hledáte.
Sunsama vs. Todoist – a nejlepší alternativa v kostce
|Funkce
|Sunsama
|Todoist
|Nejlepší alternativa: ClickUp
|Vytváření úkolů
|Ruční zadávání úkolů se strukturovaným plánováním
|Zadávání úkolů v přirozeném jazyce pro rychlé zadávání úkolů
|Chytré vytváření úkolů prostřednictvím chatu, dokumentů, umělé inteligence a šablon
|Automatizace pracovních postupů
|Základní pracovní postupy a opakující se úkoly
|Štítky, filtry, podúkoly a projekty
|Plná přizpůsobitelnost se stavy, poli, závislostmi, štítky a šablonami
|Integrace kalendáře
|Obousměrná synchronizace s Googlem, Outlookem a iCloudem
|Zobrazení kalendáře prostřednictvím integrací
|Kalendář s umělou inteligencí, automatickým plánováním úkolů a časem na soustředění
|Sledování času a časové rozvržení
|Integrované sledování času a ruční časové rozvržení
|Žádné nativní sledování času
|Nativní sledování času, porovnání plánovaných a skutečných hodnot a zprávy o produktivitě
|Synchronizace mezi platformami
|Webové a desktopové aplikace (mobilní verze omezená)
|Plná synchronizace mezi zařízeními včetně nositelných zařízení
|Synchronizace mezi počítačem, mobilním zařízením, rozšířeními prohlížeče a integracemi
|Týmová spolupráce
|Sdílené seznamy úkolů a integrace se Slackem/e-mailem
|Sdílené projekty s komentáři a přílohami
|Spolupráce v reálném čase pomocí chatu, dokumentů, cílů a přehledu pracovní zátěže
|Funkce AI
|Žádná pomoc umělé inteligence
|Žádná pomoc umělé inteligence
|ClickUp Brain: Chytré souhrny, psaní obsahu, automatické plánování, přehledy
|Automatizace
|Pouze manuální procesy
|Základní nastavení opakujících se úkolů
|Plná automatizace pracovních postupů s triggery a akcemi napříč nástroji
|Šablony
|Není nabízeno
|Přizpůsobitelné šablony pro různé případy použití
|Desítky šablon + šablona úkolů v kalendáři ClickUp
|*Ceny
|20 $/měsíc
|2 $/měsíc (Pro), 8 $/měsíc (Business)
|Trvalý bezplatný tarif; možnost přizpůsobení pro podniky
Co je Sunsama?
Sunsama je digitální denní plánovač navržený tak, aby pomáhal profesionálům spravovat úkoly, plánovat jejich den a vyvažovat priority v pracovním a soukromém životě.
Tento nástroj pro správu úkolů kombinuje váš seznam úkolů, události v kalendáři, e-maily a schůzky do jednoho přehledného zobrazení. Je ideální pro jednotlivce i týmy, které potřebují strukturovaný plán, aby zůstaly produktivní, aniž by musely chaoticky přecházet mezi několika aplikacemi.
👀 Věděli jste, že... Multitasking může snížit produktivitu až o 40 %.
Funkce Sunsama
Takto Sunsama usnadňuje každodenní plánování:
Funkce č. 1: Denní plánování
Sunsama vám nepomáhá jen se správou každodenních úkolů, ale provází vás také strukturovaným procesem denního plánování. Každé ráno vás vyzve, abyste si zkontrolovali všechny své úkoly, stanovili si realistické cíle a každé činnosti přidělili odhadovaný časový blok.
Díky tomu se vyhnete přetížení svého rozvrhu nebo podcenění času potřebného k dokončení úkolu – což je častá chyba známá jako plánovací klam. Díky schopnosti integrovat plánování úkolů s promyšleným postupným přístupem vám Sunsama pomáhá udržovat vyváženou pracovní zátěž a zároveň dosahovat konzistentního pokroku při plnění vašich cílů.
Funkce č. 2: Výkonná integrace s Google Kalendářem
Integrace Sunsama s Google Kalendářem se hodí pro profesionály, kteří ke správě svého dne využívají kalendáře. Na rozdíl od mnoha jiných nástrojů pro zvýšení produktivity nabízí Sunsama obousměrnou synchronizaci, což znamená, že všechny úkoly, které naplánujete v Sunsama, se zobrazí ve vašem kalendáři a naopak.
Díky tomu odpadá nutnost ručně aktualizovat více platforem. Navíc podporuje kalendáře Outlook a iCloud, takže se jedná o systém pro správu úkolů, který se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, bez ohledu na to, kterou kalendářovou aplikaci používáte.
Funkce č. 3: Správa úkolů
Všichni máme úkoly, které je třeba pravidelně plnit, ať už se jedná o týdenní zprávy, měsíční porady týmu nebo dokonce něco tak jednoduchého, jako je odesílání následných e-mailů. Sunsama vám umožňuje nastavit opakující se úkoly, takže je nemusíte pokaždé zadávat ručně.
Navíc vám umožňuje importovat úkoly z jiných nástrojů, jako jsou Trello, Asana a ClickUp, takže máte veškerou svou práci organizovanou na jednom místě. A to nejlepší? Importované úkoly zůstávají synchronizované na všech připojených platformách, takže se nemusíte starat o jejich samostatnou aktualizaci.
💡 Tip pro profesionály: Při blokování času v Sunsama vždy přidejte mezi úkoly 15minutovou rezervu. Ta pokryje neočekávaná zpoždění a zabrání narušení vašeho harmonogramu.
Funkce č. 4: Sledování času a časové rozvržení
Sunsama jde nad rámec jednoduchých aplikací pro správu úkolů a nabízí integrované funkce pro sledování času a časové rozvržení. Sledování času vám umožňuje monitorovat čas, který strávíte na konkrétních úkolech a projektech, což vám pomáhá identifikovat úzká místa a zvýšit efektivitu.
Timeboxing vám naopak umožňuje naplánovat úkoly přímo do kalendáře a zajistit tak, že každá činnost bude mít vyhrazený časový úsek. Tento přístup je obzvláště užitečný pro správu složitých projektů, protože zajišťuje, že úkoly s vysokou prioritou nebudou opomenuty.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí být umělá inteligence schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy!
Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovně priority. Pomocí ClickUp Brain můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
Funkce č. 5: Týmová spolupráce
Integrace se službami jako Slack, Microsoft Teams, Gmail a Outlook vám umožní převést e-maily a zprávy na úkoly, které lze realizovat. To znamená méně zapomenutých e-mailů a méně rušivých vlivů.
Funkce pro týmovou spolupráci v Sunsama navíc usnadňují sdílení úkolů a koordinaci s kolegy. Ať už přidělujete odpovědnosti nebo sledujete úkoly, Sunsama poskytuje strukturovaný přístup, díky kterému máte vše pod kontrolou.
Ceny Sunsama
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Roční předplatné: 16 $/měsíc
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc
Co je Todoist?
Todoist je aplikace pro správu úkolů, která uživatelům pomáhá snadno organizovat, prioritizovat a dokončovat jejich úkoly. Ať už jste profesionál, který žongluje s termíny, student, který sleduje úkoly, nebo jen někdo, kdo se snaží zvládat každodenní život, Todoist nabízí strukturovaný, ale flexibilní způsob, jak efektivně spravovat úkoly.
Díky minimalistickému, uživatelsky přívětivému rozhraní a výkonné automatizaci vám Todoist pomáhá zůstat soustředěný, organizovaný a mít vše pod kontrolou, i když je váš seznam úkolů nepřehledný. Navíc díky synchronizaci mezi počítačem, mobilem a dokonce i nositelnými zařízeními máte své úkoly vždy po ruce.
Funkce Todoist
Toto je to, co Todoist odlišuje od ostatních:
Funkce č. 1: Zadávání v přirozeném jazyce
Ruční zadávání úkolů může být zdlouhavé, ale Todoist tento proces zjednodušuje díky zadávání v přirozeném jazyce.
Místo klikání v nabídkách stačí jednoduše zadat „Odeslat zprávu každé pondělí v 10 hodin“ a aplikace to automaticky naplánuje jako opakující se úkol. Tato funkce šetří čas a přidávání úkolů je tak snadné jako psaní poznámky.
Funkce č. 2: Synchronizace mezi platformami
Správce úkolů je užitečný pouze tehdy, je-li dostupný, a Todoist vyniká v dostupnosti napříč platformami.
Aplikace se hladce synchronizuje mezi počítači, mobilními telefony, tablety, chytrými hodinkami, doplňky e-mailů a rozšířeními prohlížečů, takže uživatelé mohou být vždy v obraze, ať jsou kdekoli.
Ať už přidáváte úkoly přes mobilní aplikaci, kontrolujete úkoly na notebooku nebo používáte hlasové příkazy na chytrých hodinkách, Todoist zajistí, že vše bude v reálném čase aktuální.
Funkce č. 3: Plánování a organizace úkolů
Todoist poskytuje nástroje pro plánování a organizaci, díky kterým budete mít své úkoly pod kontrolou.
Termíny a opakující se připomenutí zajišťují, že důležité úkoly zůstanou vždy prioritní, zatímco projekty, sekce a podúkoly umožňují podrobnou strukturalizaci práce.
Úkoly můžete kategorizovat pomocí štítků a filtrů, což usnadňuje vyhledávání úkolů podle naléhavosti, priority nebo konkrétního kontextu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte podúkoly a hierarchii projektů v Todoistu k rozdělení velkých projektů na zvládnutelné kroky. Zabráníte tak přetížení a usnadníte sledování pokroku.
Funkce č. 4: Týmová spolupráce
Todoist není jen nástroj pro zvýšení vaší osobní produktivity – je také navržen pro týmovou spolupráci. Můžete vytvářet sdílené projekty, přiřazovat úkoly konkrétním členům týmu a přidávat komentáře a přílohy, aby diskuse v rámci úkolů zůstaly přehledné.
Protokoly aktivit zajišťují transparentnost a umožňují členům týmu snadno sledovat změny a aktualizace. Tyto funkce zajišťují soulad a produktivitu skupin, aniž by bylo nutné spoléhat se na roztříštěné e-mailové řetězce nebo více komunikačních nástrojů.
Funkce č. 5: Přizpůsobitelné šablony
Pro ty, kteří potřebují strukturovaný výchozí bod, nabízí Todoist přizpůsobitelné šablony přizpůsobené různým pracovním postupům.
Ať už potřebujete program schůzky, sledování projektu, kalendář pro správu projektů nebo sledování návyků, tyto předem navržené šablony Todoist vám pomohou okamžitě nastavit úkoly.
Tato funkce je produktivním trikem pro obchodní týmy, studenty a podnikatele, protože poskytuje hotový rámec pro udržení pořádku bez nutnosti trávit čas ručním nastavováním.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Výhoda: 2 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Sunsama vs. Todoist: Porovnání funkcí
Váháte mezi Sunsama a Todoist? Vše záleží na tom, jakým způsobem preferujete organizovat svůj den.
Funkce č. 1: Denní plánování a integrace kalendáře
Sunsama: Kromě integrace kalendáře je v aplikaci Sunsama v popředí zobrazení kalendáře, které vám umožňuje vidět události kalendáře společně s úkoly, což umožňuje skutečně efektivní blokování času. Toto vizuální zobrazení pomáhá vytvořit realistický denní plán, který zohledňuje všechny závazky.
Todoist: Ačkoli nabízí integraci s kalendářem, nemá stejný průvodcovský přístup – úkoly jsou naplánovány, ale nejsou začleněny do podrobného denního pracovního postupu jako v Sunsama.
🏆 Vítěz: Pokud jde o organizaci kalendáře, vítězí Sunsama.
Funkce č. 2: Funkce pro správu úkolů
Sunsama: Nabízí spolehlivé řízení úkolů, ale klade větší důraz na denní pracovní postupy než na složité organizační systémy. Ačkoli dokáže efektivně spravovat a organizovat úkoly, postrádá některé pokročilejší funkce filtrování a třídění, které nabízí Todoist.
Todoist: Funkce správy úkolů pomocí umělé inteligence, jako je porozumění přirozenému jazyku pro vytváření úkolů, jsou bezkonkurenční. Navíc jeho organizační systém, který zahrnuje projekty, podúkoly, štítky, filtry a priority, poskytuje solidní pracovní postup pro organizaci úkolů, aniž by uživatele zahlcoval.
🏆 Vítěz: Todoist tasks vyhrává toto kolo!
Funkce č. 3: Týmová spolupráce
Sunsama: Týmy mohou sdílet kanály, prohlížet si navzájem své denní plány a efektivněji koordinovat svou práci. Neobsahuje však funkce jako přiřazování úkolů, týmové diskuse nebo sdílení souborů, což ho činí méně ideálním pro týmové řízení úkolů.
Todoist: Nabízí robustní nástroje pro týmovou spolupráci, včetně sdílených projektů, přiřazování úkolů, komentářů v reálném čase a sledování pokroku. Chybí mu však přehlednost kalendáře a transparentnost pracovní zátěže, které nabízí Sunsama.
🏆 Vítěz: Remíza! Výběr závisí zcela na vašich požadavcích.
Funkce č. 4: Integrace s jinými nástroji
Sunsama: Zaměřuje se na hluboké integrace orientované na pracovní postupy, které vám umožňují načítat úkoly z nástrojů jako Asana, Trello, Jira a GitHub, prohlížet je a spravovat společně s vaším kalendářem.
Todoist nabízí více než 200 integrací s jinými nástroji pro zvýšení produktivity prostřednictvím nativních připojení a Zapier, včetně Slack, Gmail a Google Calendar.
🏆 Vítěz: Remíza! Sunsama nabízí hlubší integraci s nástroji pro správu projektů, zatímco Todoist se propojuje s širším ekosystémem.
Sunsama vs. Todoist na Redditu
Nic nepomůže tak jako upřímná recenze uživatelů, že? Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co lidé říkají o Sunsama vs. Todoist, a tady je to, co jsme zjistili.
Na r/productivity uživatel Rejendra2124 poukazuje na schopnosti Sunsamy v oblasti časového blokování.
Osobně jsem Sunsama používal pro časové blokování a výrazně to změnilo moji produktivitu a organizaci.
Osobně jsem Sunsama používal pro časové blokování a výrazně to změnilo moji produktivitu a organizaci.
Jiný uživatel, littlelorax, zase poukazuje na Todoist jako na lepší volbu pro správu úkolů.
…Toto řešení jsem našel díky Todoistu. Líbí se mi, že mohu používat klávesové zkratky a rychle přidávat položky pomocí přirozeného jazyka, místo abych musel klikat na tisíce rozbalovacích nabídek. Neumožňuje sice blokování času, ale tato metoda mi stejně nikdy nefungovala. Můžu ale nastavit termíny splnění, opakující se úkoly a získat přehled o všech věcech, které musím ten den udělat, bez ohledu na to, do jaké oblasti mého života patří.
…Toto řešení jsem našel díky Todoistu. Líbí se mi, že mohu používat klávesové zkratky a rychle přidávat položky pomocí přirozeného jazyka, místo abych musel klikat na tisíce rozbalovacích nabídek. Neumožňuje sice blokování času, ale tato metoda mi stejně nikdy nefungovala. Můžu ale nastavit termíny splnění, opakující se úkoly a získat přehled o všech věcech, které musím ten den udělat, bez ohledu na to, do jaké oblasti mého života patří.
Chcete recenzi Sunsama od odborníka? Zde je názor zakladatele Sunsama, sunsamahq, na r/msp.
…Sunsama je v podstatě denní plánovač a nejlépe funguje, když máte samostatný nástroj jako systém pro zaznamenávání projektů. Takto můžete plánovat dlouhodobé úkoly v jiném nástroji a v Sunsama si naplánovat jen pár věcí, které budete dělat každý den.
…Sunsama je v podstatě denní plánovač a nejlépe funguje, když máte samostatný nástroj jako systém pro zaznamenávání projektů. Takto můžete plánovat dlouhodobé úkoly v jiném nástroji a v Sunsama si naplánovat jen pár věcí, které budete dělat každý den.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Sunsama a Todoist
Pokud se stále nemůžete rozhodnout mezi Sunsama a Todoist nebo hledáte alternativu, která kombinuje nejlepší funkce obou aplikací, nehledejte nic jiného než ClickUp, všestrannou aplikaci pro práci!
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů s rozsáhlou sadou funkcí, které jsou navrženy tak, aby zvýšily produktivitu, optimalizovaly pracovní postupy a usnadnily spolupráci.
Ať už spravujete osobní úkoly nebo dohlížíte na složité týmové projekty, ClickUp vám usnadní život.
ClickUp má výhodu č. 1: Vytvářejte úkoly během několika sekund
Zapomeňte na základní seznamy úkolů – ClickUp Tasks je určen pro skutečnou práci. Na rozdíl od jednoduchého systému úkolů Todoist nebo denního plánovače Sunsama vám ClickUp umožňuje plně přizpůsobit svůj pracovní postup pomocí podúkolů, závislostí a polí specifických pro daný projekt.
Tyto úkoly můžete optimalizovat pomocí vlastních stavů, vlastních polí a značek, abyste zdůraznili priority a sledovali pokrok. A to nejlepší? Úkol můžete vytvořit téměř odkudkoli, například z integrovaného chatu ClickUp Chat a ClickUp Docs, nebo to za vás může udělat dokonce umělá inteligence.
Potřebujete celkový přehled? Přepínejte mezi zobrazením ClickUp Board View, List View, ClickUp Calendar View a dalšími a spravujte vše od denních úkolů po dlouhodobé projekty.
ClickUp má výhodu č. 2: Chytré sledování času přímo na vašem pracovišti
Největším problémem, s nímž se lidé při každodenním plánování potýkají, je nevědomost, kam mizí jejich čas.
Funkce ClickUp Project Time Tracking vám umožňuje zaznamenávat odpracované hodiny, porovnávat plánovanou a skutečnou práci a generovat podrobné zprávy o produktivitě přímo v rámci úkolů. To vám pomůže sledovat fakturovatelné hodiny a zajistí, že práce bude dokončena včas.
ClickUp má výhodu č. 3: Asistence AI, kdykoli ji potřebujete
Přáli jste si někdy, aby váš nástroj pro zvýšení produktivity myslel za vás? ClickUp Brain přesně to dělá.
Zefektivňuje váš pracovní postup automatizací opakujících se úkolů, generováním chytrých návrhů a poskytováním okamžitých souhrnů.
Zasekli jste se na nějakém úkolu? Požádejte ClickUp Brain o aktualizace v reálném čase o vašem týmu, informace o projektu nebo automaticky generované zprávy. Je to jako mít osobního asistenta, který rozumí vaší práci.
Zde je příklad fungování ClickUp Brain 👇🏼
Pokud jste si mysleli, že to je vše, co Brain umí, čeká vás překvapení! Jak často jste se potýkali s psaním obsahu a tápali mezi LLM jako ChatGPT, Gemini a Claude? No, hádejte co? ClickUp přináší všechny tyto nástroje do vašeho pracovního prostoru!
ClickUp Brain MAX, super aplikace pro stolní počítače s umělou inteligencí, využívá pokročilou umělou inteligenci k automatizaci, prioritizaci a shrnutí vašich úkolů, díky čemuž je správa úkolů rychlejší a chytřejší.
Umožňuje vám také spravovat práci prostřednictvím funkce Talk-to-Text, integruje se s vašimi dokumenty a kalendářem a poskytuje personalizovaná doporučení a automatizované zprávy – vše na jednom místě.
ClickUp má výhodu č. 4: Snadná správa kalendářů
Správa vašeho rozvrhu by neměla být jako druhá práce.
Kalendář ClickUp s umělou inteligencí eliminuje manuální pracovní postupy z plánování tím, že automaticky plánuje vaše úkoly a události podle priority.
V ClickUp je kalendář součástí celé vaší práce. Podívejte se na toto video a zjistěte, jak to funguje👇🏼
Na rozdíl od ručního plánování v Sunsama a jednoduchého plánování v Todoist má kalendář funkce aplikace AI kalendáře. Inteligentně blokuje čas na soustředění, přeplánuje všechny úkoly, když dojde ke konfliktu, a hladce se synchronizuje s Google Kalendářem a dalšími platformami.
Pokud však potřebujete pomoc s nastavením, šablona úkolů kalendáře ClickUp je řešením, které můžete okamžitě použít. Uspořádá úkoly, události a termíny a zajistí, že váš den bude pracovat pro vás, a ne naopak.
Zde je návod, jak vám tato šablona pro správu úkolů pomůže.
- Plánujte úkoly bez námahy a mějte vše naplánované na jednom místě.
- Rozdělte své úkoly do přehledných kategorií, abyste oddělili práci, osobní cíle a prioritní projekty a dosáhli tak lepší organizace.
- Prozkoumejte podrobnosti úkolů pomocí sledování v reálném čase, abyste vždy věděli, co je na řadě a čemu je třeba věnovat pozornost.
- Pomocí vlastních stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno, můžete na první pohled sledovat pokrok a mít přehled o svém pracovním postupu.
- Vylepšete své plánování pomocí několika zobrazení, včetně žádostí o schůzky, podle role, podle kategorie a podle harmonogramů, a získejte tak flexibilní a strukturovaný přístup.
ClickUp má výhodu č. 5: Automatizujte opakující se úkoly
Ruční aktualizace úkolů a projektů? Už nikdy více.
ClickUp Automations + AI Agents vám umožňuje nastavit vlastní pracovní postupy, které běží samy. Nový projekt? Automaticky přiřaďte členy týmu a pošlete připomenutí. Změnil se stav úkolu? Spusťte automatické aktualizace.
S více než 100 předem připravenými automatizačními recepty ClickUp za vás udělá těžkou práci, abyste se mohli soustředit na to, na čem záleží – na dokončení úkolů.
Od velkých designových projektů po jednoduché seznamy úkolů, používáme ClickUp k dokončení všech úkolů. Používá se v celé společnosti a řeší problém správy úkolů, aby bylo možné sledovat pokrok a probíhající úkoly, které je třeba provést.
Od velkých designových projektů po jednoduché seznamy úkolů, používáme ClickUp k dokončení všech úkolů. Používá se v celé společnosti a řeší problém správy úkolů, aby bylo možné sledovat pokrok a probíhající úkoly, které je třeba provést.
Díky informacím založeným na umělé inteligenci, rozsáhlým možnostem přizpůsobení, sledování času a automatizaci nabízí ClickUp vše, co potřebujete, na jednom místě.
Chytřejší volba: ClickUp
Sunsama je ideální pro plánování vašeho dne a Todoist je dobrý software pro plánování úkolů.
Ale proč se spokojit s jedním, když můžete mít vše?
ClickUp kombinuje správu úkolů, sledování času, plánování kalendáře, asistenci založenou na umělé inteligenci, automatizaci a plynulou spolupráci do jedné výkonné platformy. Už žádné přeskakování mezi nástroji nebo topení se v záložkách – stačí jeden chytrý pracovní prostor, který zvládne vše.
Pokud jste připraveni přestat žonglovat s nástroji a začít pracovat chytřeji, ClickUp je vaší volbou. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!