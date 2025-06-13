10 nejlepších kurzů umělé inteligence pro profesionály v oblasti lidských zdrojů, aby si udrželi náskok v roce 2025

Držet krok s umělou inteligencí již není pro personalisty jen „příjemným bonusem“. Je to nezbytná podmínka pro optimalizaci procesů při zachování lidských vztahů, které podporují prosperující pracoviště.
Ale kdo má čas to všechno zvládnout, když se musíte věnovat zaškolování nových zaměstnanců, firemní kultuře, dodržování předpisů a milionům dotazů od nových i zkušených zaměstnanců?
Mezitím společnosti rychle dohánějí ztrátu.
Společnost Gartner odhalila, že 38 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů „testuje, plánuje implementaci nebo již implementovalo generativní AI (GenAI)“ v roce 2024, což je nárůst z 19 % v červnu 2023.
Dobrá zpráva: Abyste mohli využít výhod umělé inteligence v procesech lidských zdrojů, nemusíte se stát datovým vědcem. Potřebujete jen ten správný kurz umělé inteligence – vytvořený pro vás, ne pro vývojáře.
V tomto průvodci vám pomůžeme najít nejpraktičtější a nejaktuálnější kurzy umělé inteligence pro profesionály v oblasti lidských zdrojů.
Ať už teprve začínáte nebo chcete být lídrem v oblasti inovací v HR, tyto kurzy vám poskytnou znalosti a nástroje, které zajistí budoucnost vaší kariéry, aniž by vám zaplnily kalendář.
Proč potřebují odborníci v oblasti lidských zdrojů znalosti umělé inteligence?
Využití umělé inteligence mezi profesionály v oblasti lidských zdrojů vzrostlo z 58 % v roce 2024 na 72 % v roce 2025. Tento údaj naznačuje silný a rostoucí trend integrace umělé inteligence do procesů v oblasti lidských zdrojů, včetně náboru a školení.
Vzhledem k rostoucí popularitě umělé inteligence se podívejme na několik klíčových faktorů, které vedou k jejímu rychlému přijetí mezi profesionály v oblasti lidských zdrojů:
- Využití dat pro chytřejší rozhodování: HR profesionálové využívají AI k identifikaci trendů v náboru, předpovídání rizik fluktuace a optimalizaci plánování pracovní síly na základě reálných poznatků.
- Automatizace opakujících se úkolů: AI jim pomáhá ušetřit čas na manuální práci, jako je sledování dovolených a správa benefitů, a uvolnit tak prostor pro strategii a kulturu.
- Personalizace podpory zaměstnanců: Personální manažeři mohou přizpůsobit zaškolování zaměstnanců, vzdělávací programy a kariérní růst pomocí poznatků získaných díky umělé inteligenci.
- Rychlejší a spravedlivější nábor: Nástroje umělé inteligence pro HR efektivně skenují životopisy, snižují zaujatost a pomáhají vám budovat rozmanité a vysoce výkonné týmy.
- Zajistěte si budoucnost svých dovedností: HR profesionálové také využívají AI, aby zůstali relevantní na měnícím se pracovišti a v měnících se tržních trendech.
🧠 Zajímavost: „Náborový asistent“ společnosti LinkedIn využívající umělou inteligenci dokáže vytvářet personalizované zprávy pro uchazeče, což vede k o 44 % vyšší míře přijetí než u tradičních metod.
Klíčové vlastnosti kurzů umělé inteligence pro profesionály v oblasti lidských zdrojů
S tolika možnostmi může být výběr správného kurzu umělé inteligence pro vaši pozici v oblasti lidských zdrojů velmi náročný. Zaměřte se na tyto nezbytné funkce:
- Naučte se umělou inteligenci pro HR funkce: Vyberte si kurz, který zjednodušuje AI, strojové učení a analýzu dat pro HR.
- Vyzkoušejte si nástroje umělé inteligence pro spolupráci: Naučte se pracovat s náborovým softwarem a nástroji pro řízení výkonu založenými na umělé inteligenci, které používáte každý den.
- Aplikujte generativní AI na reálné scénáře v oblasti HR: Najděte kurz s AI, který pomáhá při celkovém plánování lidských zdrojů, jako je automatizace pracovních úkolů, screening životopisů, personalizované učení a analýza nálady na pracovišti.
- Zvládněte implementaci AI v oblasti HR: Kurzy by měli vést odborníci s praxí na pomezí lidských zdrojů a nových technologií, ideálně s praktickými případovými studiemi od renomovaných společností. To vám pomůže zvládnout nejen teorii, ale i praktické aplikace AI, řízení změn, dodržování předpisů a hodnocení rizik v oblasti HR.
- Získejte certifikáty uznávané v oboru: Vyberte si kurz, který nabízí kredity CPD (Continuing Professional Development) nebo CE (Continuing Education) nebo certifikáty asociace HR.
- Porozumějte etické AI v oblasti HR: Vyberte si kurzy, které odpovídají vašim profesním cílům v práci a zároveň vás naučí, jak odhalit zaujatost, chránit soukromí, zajistit spravedlnost při rozhodování a podporovat transparentnost AI.
- Hledejte interaktivní komponenty: Procházení nástrojů umělé inteligence (např. ChatGPT, Pymetrics, Eightfold), případové studie nebo simulace a šablony nebo podněty, které můžete přímo aplikovat ve svých HR pracovních postupech, pomáhají rychleji se učit.
- Přizpůsobte si svůj nabitý program: Krátké, srozumitelné lekce (5–15 minut), které můžete absolvovat mezi schůzkami nebo během polední přestávky, mohou být motivující více než dlouhé moduly, jejichž absolvování trvá dny nebo týdny.
Posouzení těchto charakteristik vám pomůže najít ten správný kurz, který vás vybaví znalostmi pro strategické a etické využití umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů s reálným dopadem!
Nejlepší kurzy umělé inteligence pro profesionály v oblasti lidských zdrojů
Naučit se používat AI je jedna věc. Ale uplatnit ji v praxi – zefektivnit nábor, zaškolování, zpětnou vazbu od zaměstnanců a reporting? To je místo, kde většina HR nástrojů selhává.
Proto mnoho progresivních HR týmů kombinuje vzdělávání v oblasti umělé inteligence s aplikací ClickUp – komplexní aplikací pro práci, která vám pomůže uvést do praxe to, co se naučíte.
ClickUp není určen pouze pro projektové manažery nebo IT týmy. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům, AI asistentům pro psaní, náborovým procesům, šablonám pro zaškolování nových zaměstnanců a automatickým připomenutím je navržen tak, aby podporoval každodenní práci v oblasti lidských zdrojů a vaši metodiku učení.
Pokud to s uplatněním poznatků z oblasti umělé inteligence myslíte vážně, ClickUp vám nabízí flexibilní a škálovatelný způsob, jak posunout vaše HR procesy do budoucnosti – bez nutnosti přecházet mezi desítkami různých nástrojů.
Zde je několik nejlepších kurzů umělé inteligence pro profesionály a profesionální tipy, jak je co nejlépe využít s ClickUp pro HR týmy.
1. Aplikovaná umělá inteligence pro lidské zdroje od LinkedIn
Aplikovaná umělá inteligence pro lidské zdroje je kurz LinkedIn Learning, který má pomoci profesionálům v oblasti lidských zdrojů integrovat umělou inteligenci do jejich pracovních postupů.
Tento 79minutový kurz vedený Kumaranem Ponnambalamem se zabývá umělou inteligencí v oblasti lidských zdrojů, od předpovídání fluktuace zaměstnanců po analýzu sítí a doporučování školení.
Účastníci získají praktické zkušenosti s Pythonem, Jupyter Notebooks, TensorFlow a Keras. Kurz je k dispozici prostřednictvím předplatného LinkedIn Learning, které stojí 39,99 $ měsíčně nebo 19,99 $ měsíčně v rámci ročního plánu. Kurz má hodnocení 4,5/5 s více než 1000 recenzemi na LinkedIn.
Co říkají lidé o tomto kurzu?
Recenze LinkedIn Learning říká:
Tento kurz vřele doporučuji! Je velmi užitečný pro lidi, kteří se zajímají o využití datové vědy/AI v kontextu HR. Kurz je veden na reálných příkladech, díky čemuž je velmi praktický a zajímavý. Povinná podívaná pro HR profesionály a datové analytiky, kteří chtějí využít AI pro chytřejší rozhodování!
Tento kurz vřele doporučuji! Je velmi užitečný pro lidi, kteří se zajímají o využití datové vědy/AI v kontextu HR. Kurz je veden na základě příkladů z praxe, díky čemuž je velmi praktický a zajímavý. Povinná podívaná pro HR profesionály a datové analytiky, kteří chtějí využít AI pro chytřejší rozhodování!
💡 Tip pro profesionály: Využijte nástroje AI pro nábor zaměstnanců k automatizaci prověřování životopisů, zlepšení výběru vhodných kandidátů a snížení zaujatosti při náboru.
2. Certifikační program umělé inteligence pro HR od AIHR
Certifikační program Umělá inteligence pro HR od AIHR zahrnuje využití AI v HR, zvládnutí promptního designu, aplikaci generativní AI a vývoj strategií AI pro obchodní úspěch. Kurz je individuální, trvá přibližně 35 hodin během 12 týdnů. Pro získání certifikátu je také nutné absolvovat závěrečný projekt.
Program stojí 975 $. Kurzy AIHR mají hodnocení 4,66 z 5 na základě 11 187 recenzí.
3. Aplikace umělé inteligence v řízení lidských zdrojů od Coursera
AI Applications in People Management je kurz Coursera nabízený Pensylvánskou univerzitou. Skládá se ze čtyř modulů s flexibilním rozvrhem a jeho absolvování trvá přibližně devět hodin rozložených do tří týdnů.
Kurz je navržen tak, aby pomohl profesionálům v oblasti lidských zdrojů integrovat umělou inteligenci do jejich pracovních postupů, a zahrnuje strojové učení, rozhodování založené na datech a zmírňování zaujatosti pomocí technologie blockchain. Naučíte se nejen aplikace umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů, ale také potenciální výzvy, na které je třeba dávat pozor.
Kurz získal hodnocení 4,8 z 5 na základě 244 recenzí. Registrace je zdarma a kurz je součástí Coursera Plus, který stojí 25 $ měsíčně při ročním předplatném.
💡 Tip pro profesionály: Chcete se naučit ovládat HR nástroje založené na umělé inteligenci v ClickUp?
ClickUp University nabízí praktická cvičení, která vám pomohou využít ClickUp Brain pro nábor, školení a řízení pracovní síly. Naučte se automatizovat pracovní postupy, analyzovat data zaměstnanců a zefektivnit úkoly v oblasti lidských zdrojů.
4. Umělá inteligence v oblasti lidských zdrojů od Josh Bersin Academy
Kurz Umělá inteligence v HR od Josh Bersin Academy pomáhá profesionálům v oblasti lidských zdrojů integrovat AI do náboru talentů, vzdělávání a plánování pracovní síly. Pokrývá základy AI, praktické aplikace a etické aspekty za pouhých pět týdnů a vyžaduje investici přibližně pěti hodin.
Kurz zahrnuje kredity SHRM a HRCI a certifikát o absolvování. Přístup vyžaduje předplatné – 49 USD/měsíc nebo 495 USD/rok –, které odemkne všechny kurzy akademie.
👀 Věděli jste, že... Společnosti jako Hitachi a Texans Credit Union integrovaly AI do svých procesů zapracování nových zaměstnanců, čímž výrazně zkrátily dobu potřebnou k dosažení produktivity a snížily administrativní zátěž. Digitální asistent AI společnosti Hitachi zkrátil dobu zapracování o čtyři dny a snížil zapojení personálního oddělení z 20 na 12 hodin na každého nového zaměstnance.
5. Generativní umělá inteligence v oblasti lidských zdrojů od CHRMP
Certifikace CHRMP Generative AI in HR je šestitýdenní program vedený lektorem, který vás seznámí se základy generativní AI. Nabízí pokyny k automatizaci úkolů, zlepšení rozhodování a personalizaci zkušeností zaměstnanců.
Kurz zahrnuje šest modulů, živé lekce, doplňkové zdroje a šestiměsíční bezplatné členství v programu Continuing Professional Development (CPD). Po absolvování kurzu získáte certifikát ověřený blockchainem, který potvrdí vaše odborné znalosti v oblasti HR praktik založených na umělé inteligenci.
Zatímco mnoho kurzů vás naučí, jak uvažovat o implementaci generativní AI v HR, funkce AI ClickUp Brain vám pomohou to skutečně realizovat. Od vypracování popisu pracovních pozic po shrnutí poznámek z jednání nebo vytvoření kontrolních seznamů pro zapracování nových zaměstnanců – ClickUp Brain funguje jako vestavěný HR asistent přímo ve vašem pracovním prostoru ClickUp.
Můžete ji požádat, aby generovala e-maily pro oslovení kandidátů, přepsala zásady lidštějším tónem nebo okamžitě odpovídala na otázky týmu na základě vašich interních dokumentů.
Je to obzvláště účinné v kombinaci s automatizačními nástroji ClickUp, které promění vaše znalosti umělé inteligence v reálné, opakovatelné procesy.
🎯 Může vám například pomoci:
- Zaměstnanci si opakují obsah kurzů a připravují se na certifikaci pomocí chytrých shrnutí lekcí.
- Vytvářejte automatizace v přirozeném jazyce, které zaměstnancům připomínají, aby včas dokončili své kurzy.
- Rozdělte si velký cíl, jako například „Absolvovat kurz Generativní AI v HR od CHRMP“, na zvládnutelné dílčí úkoly jedním kliknutím.
📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace.
S ClickUpem stejná AI pohání vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“
ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na práci. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
6. HR Masterclass Oxford Management Centre: Umělá inteligence pro profesionály v oblasti lidských zdrojů
Hledáte vzdělávací program, který kombinuje online školení s osobními setkáními? Oxford Management Centre nabízí pětidenní intenzivní školení HR Masterclass: Artificial Intelligence for HR Professionals (HR Masterclass : Umělá inteligence pro profesionály v oblasti lidských zdrojů) pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů, plánovače pracovní síly a organizační designéry na několika místech, včetně Londýna, Dubaje a Paříže.
Kurz pokrývá základy umělé inteligence, nábor zaměstnanců s využitím umělé inteligence, plánování pracovní síly, etickou integraci umělé inteligence a vytváření akčních plánů pro implementaci umělé inteligence. Metodika školení zahrnuje workshopy vedené odborníky, skupinové diskuse a hraní rolí pro posílení praktického učení a spolupráce mezi kolegy.
Online kurzy stojí 3 950 dolarů, zatímco prezenční kurzy se pohybují v rozmezí od 5 950 do 7 950 dolarů, v závislosti na místě a termínech.
7. Generativní AI v HR a L&D od GSDC
Certifikace Generative AI in HR & L&D od Global Skill Development Council (GSDC) posiluje pozici profesionálů v oblasti HR a vzdělávání a rozvoje. Umožňuje jim využívat generativní AI pro získávání talentů, zapojení zaměstnanců a personalizované školení.
Tento program pokrývá základy umělé inteligence, zpracování přirozeného jazyka a praktické aplikace v kontextu HR a L&D.
Certifikační zkouška se skládá ze 40 otázek s výběrem odpovědí, přičemž minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 65 %. Certifikát má doživotní platnost a nabízí možnost bezplatného opakování zkoušky.
💡 Tip pro profesionály: Absolvování kurzu umělé inteligence je jen začátek – skutečný dopad se projeví až po uspořádání toho, co jste se naučili. ClickUp Docs umožňuje HR týmům ukládat materiály z kurzů, interní wiki a poznámky z jednání na jednom místě. Můžete snadno vytvářet sdílené dokumenty pro zásady, pokyny umělé inteligence nebo poznámky z výuky a propojit je přímo s úkoly nebo pracovními postupy školení.
Díky společné úpravě a komentářům v reálném čase mohou členové týmu snadno společně reflektovat obsah kurzu, dokumentovat aktualizace procesů nebo vytvářet nové školicí příručky, zatímco uplatňují to, co se naučili.
8. Magisterský program AI v oblasti HR a náboru zaměstnanců od Udemy
Kurz Master of AI in HR & Recruitment od Udemy má 80 hodin obsahu a zabývá se aplikacemi umělé inteligence v oblasti získávání talentů, zapojení zaměstnanců a řízení výkonu.
Kurz zahrnuje případové studie z reálného světa, praktické projekty a praktické nástroje pro zlepšení rozhodování v oblasti lidských zdrojů. Vytvoříte si vlastního chatbota pro nábor a zaškolování nových zaměstnanců, dozvíte se o DEI a snižování předsudků v AI, osvojíte si automatizaci náboru a získáte také živé koučování a asistenci.
Kurz je určen pro všechny úrovně dovedností a překlenuje propast mezi tradičními postupy v oblasti lidských zdrojů a inovacemi založenými na umělé inteligenci. Má hodnocení 4,3 z 5 na základě 1 678 recenzí a cena kurzu je 44,99 $.
9. Gen AI Prompt Design for HR od AIHR
Gen AI Prompt Design for HR od AIHR je minikurz, který vybaví HR profesionály základními dovednostmi pro efektivní využití generativní AI.
Za pouhé 3,5 hodiny se naučíte vytvářet vysoce kvalitní výzvy, prozkoumat typické aplikace v oblasti HR a přijmout šablonový rámec přizpůsobitelný různým rolím v oblasti HR. Objevte řetězení výzev a naučte se, jak bezpečně využívat AI prostřednictvím tohoto školení.
Tento kurz pro začátečníky se skládá z jednoho modulu se čtyřmi lekcemi a nabízí praktické znalosti, které vám pomohou transformovat vaše úkoly v oblasti lidských zdrojů.
Ačkoli nejsou k dispozici konkrétní hodnocení, AIHR udržuje celkové hodnocení 4,66 z 5 napříč všemi svými kurzy. Tento kurz vyžaduje plný přístup k akademii AIHR, jehož cena je 1 625 $.
10. Bakalářský certifikát v oblasti umělé inteligence pro profesionály v oblasti lidských zdrojů od Stanmore School of Business
Bakalářský certifikát v oblasti umělé inteligence pro profesionály v oblasti lidských zdrojů od Stanmore School of Business umožňuje vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů integrovat umělou inteligenci do řízení talentů, náboru a analýzy pracovní síly.
Tento online program, určený jak pro současné odborníky, tak pro začínající profesionály, nabízí flexibilní možnosti studia: 1měsíční zrychlený kurz nebo 2měsíční standardní kurz.
Osnova kurzu zahrnuje získávání talentů pomocí umělé inteligence, strojové učení pro analýzu výkonu a etické postupy umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů. Poplatek za kurz je 181 USD za zrychlený kurz a 116 USD za standardní kurz.
Jak vybrat ten správný kurz umělé inteligence?
Najít kurz umělé inteligence, který odpovídá vašim potřebám jako profesionála v oblasti lidských zdrojů, vyžaduje pečlivé zvážení několika klíčových faktorů.
Při výběru kurzu je třeba zvážit následující:
- Obsah a zaměření kurzu: Ujistěte se, že kurz pokrývá klíčové koncepty umělé inteligence pro oblast lidských zdrojů, jako je strojové učení a zpracování přirozeného jazyka, a že je v souladu s vašimi implementačními cíli.
- Úroveň dovedností: Zkontrolujte předpoklady; některé kurzy vyžadují pokročilé matematické znalosti, zatímco jiné jsou vhodné pro začátečníky se základními znalostmi jazyka Python. Vyberte si kurz, který odpovídá vašim znalostem a motivuje vás k učení se novým věcem, aniž by vás přetěžoval.
- Praktické využití: Vyberte si kurzy, které vás naučí automatizaci pracovních postupů a hlubokému učení prostřednictvím reálných scénářů z oblasti HR, s využitím umělé inteligence v náboru, zapojení a řízení výkonu.
- Formát a harmonogram: Rozhodněte se, zda struktura kurzu vyhovuje vašim časovým možnostem, ať už se rozhodnete pro flexibilní online výuku nebo pevně stanovené hodiny ve třídě.
- Uznání v oboru: Vyberte si kurzy od renomovaných institucí nebo platforem, abyste měli jistotu, že vaše certifikace bude mít hodnotu pro současné i budoucí zaměstnavatele.
- Podpůrné zdroje: Prohlédněte si dostupné výukové materiály, mentoring a technickou podporu, protože rozsáhlé zdroje pomáhají zvládnout složité koncepty umělé inteligence.
- Náklady versus hodnota: Zvažte kurzovné ve vztahu k získaným dovednostem a certifikaci, protože některé dražší kurzy nabízejí rozsáhlý obsah a lepší hodnotu.
- Praktické cvičení: Hledejte praktická cvičení, knihy o HR a nástroje umělé inteligence, abyste prohloubili své znalosti a schopnosti jejich aplikace.
- Zpětná vazba studentů: Přečtěte si recenze profesionálů v oblasti lidských zdrojů a získejte přehled o skutečných zkušenostech a výsledcích učení.
Implementace AI v oblasti HR
HR týmy potřebují solidní plán, aby AI pro ně fungovala. Zde je praktický plán pro integraci AI do HR procesů, překonání běžných překážek a efektivní školení vašeho týmu.
Průvodce implementací umělé inteligence do procesů v oblasti lidských zdrojů
Začněte tím, že přesně určíte, s čím vám má AI pomoci. Možná jde o zrychlení prověřování životopisů nebo vytvoření lepších školicích programů.
Upřednostněte oblasti s velkým dopadem, kde umělá inteligence může ušetřit čas nebo zlepšit rozhodování, jako je nábor, zapracování nových zaměstnanců, řízení výkonu a zapojení zaměstnanců. Zmapujte své současné pracovní postupy, identifikujte neefektivnosti a začleňte umělou inteligenci tam, kde přináší přidanou hodnotu, aniž by narušovala to, co již v různých funkcích HR funguje.
ClickUp Whiteboards vám pomůže brainstormovat, mapovat pracovní postupy a vizualizovat váš plán zavedení AI. Ať už navrhujete nový proces onboardingu založený na AI nebo plánujete časový harmonogram školení svého týmu, Whiteboards promění vaše nápady v praktické úkoly pouhými několika kliknutími.
Naplánujte si své priority pomocí jednoduché šablony Eisenhowerovy matice v ClickUp Whiteboards – roztřiďte projekty umělé inteligence podle toho, co je urgentní a důležité, co je důležité, ale není urgentní, a tak dále. To vám pomůže řešit nejprve ty správné věci.
Zde je příklad časového plánu, který dobře funguje:
- 1. a 2. týden: Zjistěte, jaká data potřebujete, a připravte si je.
- 3.–4. týden: Nastavení opatření na ochranu soukromí
- Týdny 7–10: Proveďte malé testy a opravte problémy
- Po spuštění: Pokračujte ve školení týmu a kontrolujte, jak vše funguje.
Vyberte si nástroje, které se hladce přizpůsobí vašemu stávajícímu použití a zajistí bezpečnost dat.
Překonávání výzev při zavádění umělé inteligence v personálních odděleních
Mezi běžné překážky při využívání nástrojů umělé inteligence patří odpor ke změnám, obavy o ochranu osobních údajů a nejasná návratnost investic. Abyste je překonali, upřednostněte transparentnost, zajistěte si včas podporu zainteresovaných stran a vyberte uživatelsky přívětivé nástroje určené pro technicky neznalé uživatele.
Dejte si pozor na tyto časté překážky:
- Zaujatost AI vyžaduje okamžitou pozornost – algoritmy mohou zachytit minulé zaujatosti ve vašich datech. Pravidelné kontroly pomáhají tyto problémy včas odhalit.
- Otázky soukromí a spravedlnosti vyžadují jasné pokyny. Vytvořte etický rámec, který jasně stanoví, jak budete AI používat a chránit data.
- Někteří členové týmu se mohou obávat, že jim AI vezme práci. Ukažte jim, jak jim AI pomáhá pracovat lépe, místo aby je nahrazovala.
- Technické potíže se také vyskytují. Ujistěte se, že vaše současné systémy zvládají AI a že máte k dispozici IT podporu, když ji budete potřebovat.
Osvědčené postupy pro školení HR týmu v oblasti technologií umělé inteligence
Pomozte svým HR pracovníkům seznámit se s umělou inteligencí prostřednictvím cíleného školení:
- Přihlaste je na kurzy HR analytiky a workshopy o umělé inteligenci. Tyto kurzy jim pomohou rozvíjet praktické dovednosti, které budou moci využít v praxi.
- Nastavte způsoby, jak shromažďovat zpětnou vazbu o nástrojích umělé inteligence. Využijte to, co se naučíte, aby vše fungovalo lépe.
- Informujte svůj IT tým – je klíčový pro hladký průběh zavádění nových technologií.
- Nabízejte mikrolearningové lekce, praktické návody k používání nástrojů a případové studie z reálného života pro rozvoj talentů.
- Podporujte experimentování a vytvořte sdílené centrum zdrojů nebo modul pro personalisty (například ClickUp Doc) pro učení, pokyny a často kladené otázky.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Chat k vytvoření speciálního vlákna pro zavádění školení v oblasti umělé inteligence. Je to skvělý způsob, jak uchovávat otázky, aktualizace a sdílené poznatky na jednom místě, takže váš tým se může učit společně, aniž by musel přeskakovat mezi e-mailovými vlákny nebo ztracenými zprávami ve Slacku.
Přeformulujte AI v oblasti HR s ClickUp
Cesta k zvládnutí AI v oblasti HR nespočívá pouze v osvojení si nových technologických dovedností, ale také v přehodnocení přístupu k řízení talentů, zkušeností zaměstnanců a dynamice na pracovišti.
Každý program, který jsme představili, má svou hodnotu, ale je důležité vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a kariérním cílům. Umělá inteligence není zázračným řešením. Musíte si klást náročné otázky týkající se zaujatosti, spravedlnosti a ochrany soukromí. Nejlepší odborníci v oblasti lidských zdrojů vědí, že každé rozhodnutí o použití nástrojů umělé inteligence by mělo být vedeno etickými úvahami.
Kurzy, které jsme pro vás vybrali, vám poskytnou pevný základ, na kterém můžete stavět při řešení těchto výzev.
Chcete se učit rychleji a vyzkoušet si své nové dovednosti v oblasti umělé inteligence? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!