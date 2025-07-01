20 šablon Notion pro cestování, které vám pomohou naplánovat vaše další dobrodružství

Plánování cesty zní vzrušující, dokud se neprokousáte pěti záložkami s možnostmi letů, váš seznam věcí k zabalení neprojde desítkami aktualizací a vaše potvrzení z Airbnb se neztratí někde ve vaší doručené poště. 🫠
Šablony pro cestování vám zachrání den (a cestu).
V tomto blogovém příspěvku jsme shromáždili 20 šablon Notion pro cestování, které vám pomohou zorganizovat, naplánovat a skutečně si užít cestování, místo abyste se stresovali kvůli chaosu.
A pokud máte pocit, že Notion nestačí na náročné úkoly, jako jsou sdílené časové osy, automatizace nebo cesty klientů, ClickUp by mohl být vaším dalším partnerem na cestách. 🧳
Zde je rychlý způsob, jak nechat AI provést za vás průzkum cestování... Zeptejte se ClickUp Brain!
Díky přístupu ke všem oblíbeným LLM na jednom místě máte k dispozici to nejlepší z každého nástroje, a to vše ve svém pracovním prostoru ClickUp. Zde je příklad, jak používáme Gemini v ClickUp.
20 šablon Notion pro cestování pro vaši příští cestu
Zde je několik nejlepších šablon pro cestování, které se hodí do vašeho pracovního postupu pro správu projektů v Notion! 💁
1. Šablona Travel Hub
prostřednictvím Notion
Tato šablona Notion pro cestování je určena pro ty, kteří chtějí mít vše související s cestováním na jednom přehledném místě. Na rozdíl od roztroušených dokumentů nebo záložek centralizuje vaše itineráře, informace o letech a hotelech, letenky a dokonce i seznamy vybavení.
Chcete si vytvořit itinerář? Automaticky vygeneruje časovou osu cesty, kalendářový náhled a itinerář exportovatelný do formátu PDF pro offline přístup.
Šablona navíc nabízí vestavěné prostory pro brainstorming nápadů na výlety, organizaci nadcházejících plánů a archivaci minulých dobrodružství. Finanční sledování je také integrováno (rozpočet vs. skutečné výdaje), takže už nebudete mít žádné nejasnosti ohledně výdajů.
📌 Ideální pro: Časté cestovatele, cestovatelské blogery nebo profesionály pracující na dálku, kteří potřebují centralizované a vždy dostupné centrum pro organizaci podrobných itinerářů.
2. Šablona seznamu věcí, které chcete zažít na skupinové cestě
prostřednictvím Notion
Ať už plánujete skupinový výlet s přáteli nebo jen organizujete společné cestovatelské sny, tento cestovní plánovač Notion vám vše přehledně a strukturovaně připraví.
Hlavní přednost? Galerie „Další místa k návštěvě“, kde můžete označit destinace podle priority, například vysoká, střední, nízká, a připojit fotografie daných míst pro okamžitou inspiraci.
Když je čas na konkrétní plánování, přepněte do tabulkového zobrazení. Zde můžete zaznamenat kavárny, přírodní zajímavosti, muzea nebo jakékoli zastávky na trase, včetně odkazů na Google Maps a úkolů pro členy skupiny.
Šablona slouží také jako digitální památník a seznam cestovních přání, kde můžete přemýšlet o minulých výběrech nebo se k nim vracet.
📌 Ideální pro: Skupiny přátel nebo páry, které plánují společné výlety, zejména ty, které mají rády vizuální spolupráci.
🤝 Přátelské připomenutí: Stanovte si denní limit výdajů a dodržujte ho. Ať už se jedná o fyzické obálky nebo digitální tracker, je to váš pomocník proti impulzivním nákupům.
3. Šablona ročních cestovních plánů
prostřednictvím Notion
Pokud patříte k lidem, kteří rádi plánují s přehledem, tato šablona Notion pro cestování je vytvořena pro roční plánování bez zbytečného nepořádku. Hned nahoře můžete definovat své roční cestovní cíle, takže pokaždé, když stránku otevřete, připomene vám, proč vlastně plánujete.
Cesty jsou organizovány podle měsíce, priority a stavu (nadcházející, dokončené, seznam přání) s přehledným rozložením tabulky, které sleduje země, ideální období pro cestování a osobní značky priority, jako například „Rád bych brzy navštívil“.
A to nejlepší? Jedná se o průběžný plánovač, takže jej můžete každý rok používat v aplikaci denního plánovače, aniž byste museli mazat vzpomínky z minulého roku.
📌 Ideální pro: Lidi, co myslí v širších souvislostech a rádi si stanovují cíle, kteří rádi plánují cesty podle ročních období, priorit a opakujících se plánů.
4. Nezbytnosti na cestování – šablona plánovače vše v jednom
prostřednictvím Notion
Tato šablona Notion nabízí klidnější a promyšlenější přístup k přípravě na cestování. Na začátku najdete jasného průvodce „jak používat“, následovaného sekcí Přehled cesty, kde můžete nastavit svůj cíl, termín a dokonce i náladu na cestování.
Obsahuje všechny základní nástroje: denní plán, kontrolní seznam věcí k zabalení a sledování výdajů, aby vaše plány a výdaje byly v souladu.
To, co je odlišuje, je prostor pro reflexi: deník, fotodeník a archiv nejlepších momentů, které vám pomohou zachytit, kam jste se vydali a jaké to bylo.
📌 Ideální pro: Cestovatele, kteří preferují promyšlené a komplexní plánování s prostorem jak pro logistiku, tak pro reflexi.
5. 14denní šablona průvodce po Japonsku
prostřednictvím Notion
Japonsko se rychle stává jednou z nejoblíbenějších turistických destinací na světě, a to z dobrého důvodu. Tato cestovní šablona Notion vám nabízí kompletně naplánovaný dvoutýdenní itinerář po Japonsku, který zahrnuje téměř 100 pečlivě vybraných doporučení, včetně ubytování, výletů za skrytými poklady, ikonických anime lokací a oblíbených restaurací.
Kromě itineráře obsahuje také základní informace specifické pro Japonsko: tipy ohledně etikety, jazykové fráze, nezbytné aplikace a přípravu na celní kontrolu s QR kódy.
Integrovaný správce letů, sledovač hotelů, kontrolní seznam pro cestování a plánovač rozpočtu vám pomohou udržet veškerou logistiku pod kontrolou.
📌 Ideální pro: Návštěvníky, kteří jsou v Japonsku poprvé a chtějí předem připravený program.
6. Šablona cestovního deníku
prostřednictvím Notion
Tato šablona Notion pro cestování funguje jako osobní archiv cest, který vám poskytuje databázi s přehlednou časovou osou, kalendářem, zobrazením mapy a sledovačem kontinentů, který ukazuje, jak daleko jste se vydali v jednotlivých regionech.
K dispozici je také speciální nástroj pro vytváření itinerářů s plánováním podle dat a tlačítky pro rychlé akce, které umožňují okamžitě sledovat výdaje nebo záznamy v deníku.
Integrovaný nástroj pro sledování cest a výdajů vám pomůže kontrolovat výdaje za každou cestu, zatímco sekce Místa k návštěvě vám pomůže určit místa, která musíte vidět, a vizuálně sledovat návštěvy.
📌 Ideální pro: Časté cestovatele, kteří chtějí sledovat, kde byli a kolik utratili.
7. Šablona pro cestování a balení
prostřednictvím Notion
Pokud vás unavuje pokaždé znovu sestavovat stejný seznam věcí na sbalení nebo kopírovat poznámky k cestě, tato šablona pro cestování od Notion vám tento proces zjednoduší. Jedná se o kompaktní a přehledné nastavení, které vám pomůže zorganizovat logistiku cesty a minimalizovat opakování.
Vynikající funkcí je editovatelný hlavní seznam věcí na balení, který můžete znovu použít pro další cesty nebo přizpůsobit konkrétním destinacím, aniž byste museli začínat od začátku.
Potřebujete sledovat potvrzení letů, rezervace nebo vstupenky na akce? Máte k dispozici prostor pro uložení všech důležitých příloh na jednom místě, takže nemusíte na poslední chvíli prohledávat své e-maily.
📌 Ideální pro: Minimalistické plánovače nebo časté cestovatele, kteří potřebují rychlé a opakovatelné balení a přípravu na cestu bez zbytečných detailů.
8. Šablona pro plánování více cest
prostřednictvím Notion
Plánujete více než jednu cestu najednou? Tato šablona pro cestování od Notion je navržena tak, aby vám pomohla zvládnout chaos.
Díky vyhrazeným prostorům pro každou cestu můžete sledovat destinace, organizovat logistiku a synchronizovat informace se svými spolucestujícími, a to vše z jednoho centrálního panelu. Mezi nejvýraznější funkce patří integrované hlasování pro skupinová rozhodnutí, automatické seznamy věcí na balení podle oblečení a interaktivní odkazy na Google Maps pro snadnou navigaci.
Ačkoli cena může být pro některé trochu vysoká, rozsah funkcí (jako 230 předvyplněných šablon zemí a 367 měst) je ideální pro časté nebo dlouhodobé plánovače.
📌 Ideální pro: Časté cestovatele, kteří kombinují několik cest najednou, nebo dlouhodobé plánovače, kteří sestavují složité cestovní kalendáře.
🧠 Zajímavost: Socha Dia v Olympii byla vysoká asi 12 metrů, což je jako naskládat na sebe šest průměrně vysokých lidí! Představte si, jak impozantně musela vypadat během starověkých olympijských her.
9. Šablona Travel Buddy
prostřednictvím Notion
Pokud jsou vaše plány roztříštěné mezi poznámkami a záložkami, tato šablona pro cestování od Notion vám pomůže naplánovat, sledovat a dokumentovat vaše cesty, aniž by proces zbytečně komplikovala. Podobně jako u jiných šablon získáte strukturované rozvržení itineráře, nástroj pro sledování rozpočtu, abyste se vyhnuli nadměrným výdajům, a sekci pro zaznamenávání ubytování.
Hned pod nimi najdete galerii Všechny cesty, kde je každá destinace vizuálně prezentována, spolu s rychlými přepínači pro zobrazení Kalendář, Nadcházející a V plánování, které udržují vaše cestovní etapy přehledné a přístupné. Vše je optimalizováno pro použití na cestách, takže funguje stejně dobře na mobilu jako na notebooku.
📌 Ideální pro: Samostatné cestovatele nebo nenáročné plánovače, kteří chtějí něco spolehlivého a přizpůsobeného pro mobilní zařízení.
10. Šablona cestovního plánovače pro tvůrce obsahu
prostřednictvím Notion
Tato šablona Notion pro tvůrce obsahu hladce integruje logistiku cesty s komplexním pracovním postupem pro tvorbu obsahu. Namísto přepínání mezi nástroji získáte jeden dashboard pro vaše cestovní plány a produkční harmonogram.
Zobrazení kalendáře obsahu vám pomůže sladit váš kreativní pracovní postup s vašimi cestovními dny, takže se nic nepřekrývá ani neunikne. Speciální nástroj pro sledování značky usnadňuje správu sponzorství, stručných podrobností, kontaktů a výstupů na jedné záložce, což je obzvláště užitečné při koordinaci více kampaní v rámci různých cest.
📌 Ideální pro: Tvůrce, influencery nebo spolupracovníky značek, kteří vyvažují produkci obsahu s logistikou cestování.
11. Šablona pro plánování cest po USA
prostřednictvím Notion
Chcete prozkoumat Spojené státy? Tento plánovač vám pomůže zefektivnit každou část vaší cesty. Obsahuje předem nahrané příkladové itineráře pro oblíbené destinace, jako je New York City a Boston, takže máte náskok, pokud si nejste jisti, kde začít.
Kromě inspirace je plně přizpůsobitelná pro jakoukoli destinaci, takže můžete vytvářet denní plány aktivit, zaznamenávat lety, spravovat pronájem aut a sledovat rezervace hotelů.
Tato šablona Notion pro cestování také obsahuje chytrý seznam věcí na zabalení a prostor pro místní postřehy nebo tipy, které si chcete zapamatovat.
📌 Ideální pro: Cestovatele po silnici, kteří objevují USA s zastávkami v několika městech nebo při cestách napříč kontinentem.
12. Šablona AI Travel Planner
prostřednictvím Notion
Vyhněte se potížím s prázdnou stránkou a využijte tuto šablonu, která funguje jako váš osobní asistent, navrhuje aktivity, optimalizuje plány a dokonce kontroluje váš rozpočet na základě vašich zadání.
Tento cestovní plánovač s umělou inteligencí obsahuje chytré nápovědy , které vám pomohou rychleji sestavit podrobné cestovní plány, a přizpůsobitelné sekce pro dopravu, ubytování a denní programy. Můžete také automaticky generovat seznamy věcí na zabalení a nápady na aktivity pro vaši lokalitu a styl cestování.
📌 Ideální pro: Samostatné cestovatele, nerozhodné plánovače výletů nebo ty, kteří hledají last minute dovolenou.
13. Šablona pro plánování dobrodružství
prostřednictvím Notion
Tato šablona Notion pro cestování, vytvořená pro cestovatele, kteří plánují nákladné výlety ze svého seznamu přání a spontánní víkendové výlety, zjednodušuje ukládání, třídění a realizaci všech vašich cestovatelských nápadů.
Berte to jako svůj osobní seznam dobrodružství s oddíly pro vysněné destinace, výzkum aktivit, seznamy věcí na zabalení a rozpočty.
Odlišuje se svou flexibilitou. Můžete zaznamenávat náhodné nápady, vytvářet kompletní itineráře nebo vést seznam míst, kam se chystáte vyrazit. Je součástí většího ekosystému „Family Planner“, ale funguje dobře i jako samostatný nástroj pro plánování cest.
📌 Ideální pro: Spontánní dobrodruhy a milovníky seznamů věcí, které chtějí zažít, kteří potřebují místo, kde mohou ukládat nápady na cestování, jakmile je napadnou.
14. Pokročilá šablona pro cestování
prostřednictvím Notion
Tento strukturovaný cestovní panel, navržený pro ty, kteří chtějí mít větší kontrolu nad plánováním svých pracovních cest, jde nad rámec základních funkcí. Obsahuje galerii nadcházejících cest, díky čemuž je snadné spravovat podrobnosti o cestách na jednom centrálním panelu.
Tato šablona Notion pro cestování nabízí také jednoduché, ale funkční rozvržení, které začíná seznamem cestovních přání, který je ideální pro zaznamenávání vysněných destinací. Získáte speciální sekci pro inspirace, kde můžete sbírat nápady při procházení sociálních médií nebo čtení blogů.
📌 Ideální pro: Plánovače zaměřené na detaily, kteří chtějí mít přehled o čase, nákladech a logistice.
15. Cestovní plán s šablonou pro odeslání formuláře
prostřednictvím Notion
Plánujete jako skupina? Tato šablona je navržena pro spolupráci a umožňuje vám pracovat s vaší cestovní skupinou prostřednictvím sdílených formulářů. Stačí poslat odkaz a kdokoli, koho pozvete, může přispět svými nápady, jako jsou destinace, aktivity nebo preferované termíny.
Po odeslání se všechny údaje přímo přenesou do synchronizované databáze a kalendáře, takže snadno uvidíte, kdy se co děje. K dispozici je také tabule ve stylu Kanban, na které můžete sledovat každý návrh od jeho vzniku až po potvrzení plánu, takže s tímto nástrojem pro vzdálenou spolupráci nic neunikne.
📌 Ideální pro: Rodiny, týmy nebo skupiny přátel žijící v různých časových pásmech a s různými rozvrhy, které potřebují spolupracovat v reálném čase.
16. Šablona Ultimate Travel Planner
prostřednictvím Notion
Tato šablona obsahuje deset modulárních databází, z nichž každá se zaměřuje na klíčový aspekt vaší cesty. Levá navigační lišta je plná tematických emodži a odkazů na jednotlivé sekce, jako jsou rezervace, dokumenty, rozpočet a destinace, které vám pomohou přejít ke klíčovým prvkům plánování.
Navíc díky sekci pro vedení deníku a sledování zážitků máte místo, kde můžete během cesty přemýšlet nebo zaznamenávat nejdůležitější události.
📌 Ideální pro: Pokročilé uživatele nebo časté cestovatele, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad všemi aspekty cesty.
17. Šablona All-in-One Travel Planner
prostřednictvím Notion
Tato šablona kombinuje strukturu s flexibilitou. Odlišuje se přehledně rozdělenými sekcemi Cestovní seznam, Seznam věcí na sbalení a Místa, která plánuji navštívit. Každá položka je rozdělena podle data a stavu pokroku.
Rozložení je bohaté na obrázky a intuitivní, s vyhrazenými kartami pro nadcházející cesty (jako Benátky, Madrid a Rabat) a přehledným sledováním stavu, které ukazuje, jak daleko jste ve svém plánování.
K dispozici je také funkce seznamu přání , do které můžete zaznamenat nezapomenutelné zážitky, a sekce poznámek pro vše, co se během cesty naskytne.
📌 Ideální pro: Neformální cestovatele, kteří chtějí flexibilní a všestranný plánovač cest.
18. Šablona pro cestovatelské vloggery
prostřednictvím Notion
Tato struktura obsahuje podrobný plánovač itineráře, kontrolní seznam nezbytných věcí a cestovní deník, do kterého si můžete zaznamenat každý moment, který stojí za zapamatování.
Jeho centrum oznámení zobrazuje statistiky vaší cesty na první pohled, což je ideální pro to, abyste byli i na cestách vždy v obraze.
Podrobný index poskytuje přístup ke všemu, včetně seznamu věcí na zabalení, podrobností o letu, ubytování a speciálních funkcí, jako je sledování kulinářského turismu, nákupní seznam a seznam cestovních přání.
📌 Ideální pro: Cestovní vlogery nebo tvůrce zaměřené na vzpomínky, kteří chtějí plánovat, dokumentovat a sledovat své cesty.
19. Šablona pro plánování cesty do Bangkoku
prostřednictvím Notion
Pokud vás energie Bangkoku trochu přetěžuje, tato cestovní šablona Notion pro Bangkok vám pomůže se v něm zorientovat.
Šablona je strukturována pro kompletní 30denní itinerář a rozděluje vaši cestu na přehledné denní segmenty, jako je návštěva chrámů, procházky podél kanálů, kurzy místní kuchyně a dokonce i dobrodružství v podobě ochutnávky pouličního jídla.
Šablona také obsahuje praktické nástroje, jako je průvodce místní dopravou, tipy pro návštěvu chrámů a sekci s klíčovými thajskými frázemi, které vám pomohou navázat kontakty mimo turistické trasy.
📌 Ideální pro: Návštěvníky, kteří jsou v Bangkoku poprvé, i turisty, kteří se sem vracejí a hledají strukturu bez rigidnosti.
20. Šablona pro plánování cest a výletů
prostřednictvím Notion
Tato šablona pro cestování od Notion je navržena s ohledem na přehlednost, zejména pro neurodivergentní cestovatele, kteří preferují strukturované, ale flexibilní systémy. Její rozvržení vhodné pro osoby s ADHD minimalizuje rozptýlení a umožňuje vám sledovat vše od plánování oblečení po rezervace ubytování, aniž byste se cítili přetížení.
Čím se liší? Seznamem úkolů před cestou, který vám pomůže připravit si před odjezdem vše potřebné, a vestavěnými sekcemi pro restaurace, balení a dokonce i seznam věcí, které chcete na cestě stihnout.
📌 Ideální pro: Cestovatele s neurodiverzitou nebo kohokoli, kdo dává přednost přehlednému plánování bez rušivých vlivů.
Co dělá šablonu pro cestování Notion dobrou?
Dobře navržená šablona Notion šetří čas, snižuje stres při plánování a udržuje všechny podrobnosti přístupné, ať jste kdekoli. Zde je několik znaků dobré šablony:
- Centralizovaná struktura: Kombinuje itinerář, rezervace, seznamy věcí na zabalení a rozpočty na jednom místě, aby se snížilo roztříštěné plánování.
- Upravitelné rozvržení: Umožňuje přizpůsobení pro různé typy cest, jako jsou krátkodobé pobyty, dlouhé cesty nebo opakované cesty.
- Offline přístupnost: Podporuje export do formátu PDF nebo zobrazení přizpůsobené pro mobilní zařízení pro případy, kdy není zaručeno připojení k internetu.
- Předem připravené rámce: Obsahuje kontrolní seznamy, kalendáře a propojené databáze, které vám pomohou vyhnout se začínání od nuly.
- Vizuální organizace: Používá tabule, galerie nebo časové osy k zobrazení plánů v intuitivních, sledovatelných formátech.
- Logistická rovnováha: Zahrnuje nástroje pro rezervace a plánování, plus sekce pro vedení deníku nebo zaznamenávání vzpomínek.
- Chytrá automatizace: Integruje předvyplněné šablony, odeslané formuláře a výzvy AI, aby zefektivnila rozhodování.
- Funkce specifické pro cestování: seznamy věcí na sbalení, sledování rozpočtu, přehledy více cest a dokonce i jazykové nebo kulturní tipy přizpůsobené jednotlivým destinacím.
🔍 Věděli jste, že... Ze všech sedmi divů starověkého světa je Velká pyramida v Gíze jediná, která zůstala neporušená! Ano, byla postavena kolem roku 2560 př. n. l. a sloužila jako hrobka faraóna Chufua (Cheopse) ze čtvrtého století.
Omezení Notion
Ačkoli Notion nabízí velkou flexibilitu a přizpůsobitelnost pro plánování cest, podobně jako jiné aplikace pro digitální plánování, má určité omezení, které mohou ovlivnit uživatelský zážitek.
Zde je několik příkladů. 👀
- Neuspokojivý výkon při zatížení: Zpomaluje se při velkých nebo složitých cestovních plánech, což má vliv na plynulou navigaci a aktualizace.
- Omezení automatizace: Vyžaduje ruční úkoly a aktualizace stavu, což zvyšuje čas strávený plánováním.
- Složitost pracovního postupu: Vyžaduje znalost platformy a vnořených stránek, což komplikuje navigaci u podrobných itinerářů nebo itinerářů s více cestami.
- Sledování výdajů: Chybí integrované finanční nástroje, což vyžaduje použití dalších aplikací nebo ruční sledování rozpočtů.
10 alternativních šablon Notion
Notion může být skvělý pro jednoduché cestovní poznámky, ale když vaše plány začnou zahrnovat více míst, sdílené seznamy úkolů, časové osy rezervací nebo koordinaci na úrovni agentury, rychle narazí na překážku.
Právě tam musíte začít hledat alternativy k Notion.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, slouží také jako software pro správu cestování a nabízí speciálně vytvořené šablony pro zpracování všech vašich cestovních plánů.
Zde je názor skutečného uživatele na ClickUp:
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
Zde je několik, které si můžete prohlédnout! 🗺️
1. Šablona itineráře služební cesty ClickUp
Šablona ClickUp Business Travel Itinerary nabízí strukturované rozvržení vytvořené v ClickUp Docs, které je přizpůsobené pro rychlé pracovní cesty.
Sekce Hotel Check-in usnadňuje zaznamenávání časů přihlášení, čísel pokojů a adres hotelů. Blok Returning Flight jde ještě dále než většina šablon a obsahuje pole jako Gate, Confirm Code a Estimated Time of Arrival.
Kromě toho tabulka itineráře poskytuje přehlednou mřížku pro organizaci schůzek, večeří, návštěv míst a dokonce i rezervních časů, takže máte celý výlet na první pohled přehledně rozepsaný.
📌 Ideální pro: Konzultanty a profesionály, kteří často cestují za prací a potřebují strukturovaný itinerář.
💡 Tip pro profesionály: Pokud jste digitální nomád, města jako Lisabon, Bali nebo Medellín mají skvělé kavárny vhodné pro práci s rychlým Wi-Fi a komunitní atmosférou.
2. Šablona ClickUp pro plánování dovolené
Šablona ClickUp pro plánování dovolené obsahuje složku, která rozděluje položky do kategorií Ubytování, Akce, Restaurace a Seznamy věcí na sbalení.
Každý úkol má vlastní pole, jako například Rezervováno, Webová stránka a Hodnocení obsahu, která slouží ke sledování rezervací, objevování nejlépe hodnocených míst a označování toho, co ještě není vyřízeno.
A díky odkazům, adresám a kontaktům vloženým do každé položky už nebudete ztrácet čas hledáním potvrzovacích e-mailů.
📌 Ideální pro: Rodiny a skupiny plánující rekreační výlety, které chtějí koordinovat aktivity, rezervace a podrobnosti cesty v centralizovaném plánu.
3. Šablona ClickUp Travel Planner
Šablona ClickUp Travel Planner poskytuje centralizovaný cestovní panel speciálně navržený pro osoby, které často cestují.
Obsahuje rozložení vedle sebe, které vám umožňuje zaznamenávat a porovnávat více letů současně pomocí polí, jako jsou čas odletu, čas příletu a kontakt na leteckou společnost.
Šablona dokonce sleduje různé dopravce a letové řády v jednom přehledu, takže se při cestách s více zastávkami neztratíte. Vestavěná sekce Podrobnosti o dopravě vám pomůže naplánovat přesné způsoby přepravy, časy vyzvednutí a místa odjezdu/příjezdu.
📌 Ideální pro: Samostatné cestovatele a digitální nomády, kteří hledají komplexní nástroj pro organizaci destinací, rozpočtů a denních aktivit.
🤝 Přátelské připomenutí: Rezervujte si pobyty typu „bleisure“ s pračkami, zejména při delších cestách. Sbalte si lehké oblečení a v polovině cesty se osvěžte.
4. Šablona plánovače cest ClickUp
Koordinace itineráře cesty může být složitá, když zohledníte zastávky na jídlo, nápady na aktivity, pronájem aut a změny hotelů.
Šablona ClickUp Trip Planner vám pomůže naplánovat celý průběh vaší cesty. Na rozdíl od jiných šablon se tato šablona zaměřuje především na plánování zážitků a obsahuje pole pro nutné nákupy, možnosti stravování a typy aktivit, což ji činí ideální pro osobní cesty.
Šablona obsahuje pět různých zobrazení, jako je Cestovní průvodce a Tabule aktivit, které vám umožní přepínat mezi itinerářem a plánem na každý den.
Potřebujete změnit plán uprostřed cesty? Stačí přetáhnout na tabuli nebo aktualizovat vlastní stav (Dokončeno, Zrušeno, Nezahájeno) a přizpůsobit se za běhu.
📌 Ideální pro: Cestovatele, kteří cestují poprvé, nebo ty, kteří plánují krátké výlety a potřebují jednoduchou šablonu pro přehled základních složek cesty.
📖 Přečtěte si také: Příklady profesionálních zpráv o nepřítomnosti v kanceláři
5. Šablona pro plánování událostí ClickUp
Šablona ClickUp pro plánování akcí sjednocuje všechny aspekty správy akcí na jednom místě, včetně rezervací míst, programů aktivit a logistiky před akcí.
Jeho speciální seznamy pro přípravu akce, fakturaci, aktivity a vybavení, z nichž každý obsahuje předem připravená pole pro stav rozpočtu, stav plateb a dokonce i ukazatele pokroku, ho činí výjimečným.
Tato šablona pro plánování událostí vám také umožňuje přetahovat položky v zobrazení ClickUp Board View, abyste mohli vizuálně upřednostnit nastavovací úkoly vedle zobrazení kalendáře v reálném čase, které ukotvuje všechny termíny.
📌 Ideální pro: Koordinátory a organizátory akcí, kteří řídí vícedenní akce a potřebují naplánovat jednotlivé části programu, řečníky a logistiku.
6. Šablona programu konference ClickUp
Při plánování konference začínáte s pevným plánem, ale brzy se potýkáte s náhlými změnami řečníků, překrývajícími se sekcemi a zmatenými účastníky. Šablona programu konference ClickUp tyto změny zvládne, aniž byste museli přepisovat celý plán.
Najdete zde zobrazení relací, které vizuálně seskupuje úkoly do sekcí Ráno, Přestávka, Odpoledne a Večer, což je ideální pro vícefázové události.
Použijte Umístění místnosti a Typ relace jako vlastní pole, abyste se vyhnuli dvojitým rezervacím nebo kolizím v programech. Kombinujte to s náhledem plánu pro přesné načasování a seznamem aktivit pro provozní podrobnosti a během několika minut získáte kompletní přehled o průběhu konference.
📌 Ideální pro: Organizátory konferencí a účastníky, kteří potřebují podrobný program, aby se mohli orientovat v jednotlivých sekcích, přednášejících a příležitostech k navazování kontaktů.
7. Šablona ClickUp pro seznam věcí na dovolenou
Panika při balení se vždy vkrádá právě ve chvíli, kdy se chystáte odpočívat. Šablona ClickUp Vacation Checklist Template s tímto nepořádkem skoncovala a poskytuje vám jasný přehled o tom, co ještě zbývá udělat a kolik věcí potřebujete na každou cestu. Pomocí vlastních stavů, jako jsou Koupit, Balit a Sbaleno, můžete sledovat, co ještě zbývá vzít nebo sbalit do kufru.
Potřebujete jiné vybavení na pláž, výlet autem a kempování? Pole Dovolenkové výlety přesně ukazuje, který předmět kam patří. Pole Množství zajistí, že neskončíte s jedinou ponožkou nebo pěti zbytečnými bundami. Dokonce vše seskupuje podle typu předmětu (například oblečení), takže můžete balit chytřeji.
📌 Ideální pro: Cestovatele, kteří si chtějí být jisti, že si sbalili vše potřebné a splnili všechny úkoly před cestou, aby minimalizovali stres na poslední chvíli.
📮 ClickUp Insight: Méně než 5 % lidí v našem nedávném průzkumu aktivně pracuje na dosažení velkých životních cílů, jako je koupě domu, cestování po světě nebo založení podniku. Proč? Protože tyto velké sny se často zdají příliš ohromující nebo vzdálené, než aby se daly začít plánovat. 🔭
S šablonou životního plánu nebo šablonou ročních cílů ClickUp můžete své dlouhodobé sny proměnit v konkrétní kroky. Rozdělte si své cíle na milníky, vizualizujte svůj pokrok v průběhu měsíců nebo dokonce let pomocí zobrazení časové osy a držte se jasně stanovených termínů. Proměňte „někdy“ v akční plán!
8. Šablona seznamu plánovače dovolené ClickUp
Sledování služebních cest by nemělo vyžadovat složitou tabulku nebo neustálé zasílání zpráv. Šablona ClickUp pro plánování dovolené se zaměřuje na jednotlivce a sleduje, kdo je pryč a kdy, a to napříč odděleními.
Zobrazení hlavního seznamu zaměstnanců zobrazuje plány dovolených všech zaměstnanců v jediném rolovacím seznamu. Potřebujete zjistit vzorce čerpání dovolené v létě? Vlastní pole pojmenovaná podle měsíců (např. APR, JUL, DEC) vám umožňují označit termíny dovolených jednotlivých zaměstnanců, takže můžete okamžitě filtrovat, kdo si bere dovolenou v kterém měsíci.
A pokud koordinujete více týmů, zobrazení tabulky oddělení poskytuje kategorizovaný přehled, díky kterému je přetížení téměř nemožné.
📌 Ideální pro: personální oddělení a vedoucí týmů, kteří sledují žádosti zaměstnanců o dovolenou a rozvrhy, aby udrželi provozní rovnováhu.
9. Šablona ClickUp pro plánování dovolené
Šablona ClickUp Holiday Planner je speciálně navržený nástroj, který vám poskytne jasný přehled o tom, kdo má volno, kdy a proč. Každou žádost kategorizuje podle kategorie dovolené (oficiální dovolená vs. dovolená za odpracované dny) a typu dovolené (placená nebo neplacená), takže okamžitě víte, jaký druh volna je zaznamenán.
Skutečnou výhodou jsou vlastní stavy, jako Přezkoumáváno, Zamítnuto nebo Zrušeno, které sledují stav každé žádosti.
Plánujete napříč odděleními? Pole Oddělení a Měsíc vám pomohou odhalit překrývání, než způsobí problémy. A díky Zobrazení seznamu žádostí o dovolenou a Zobrazení seznamu dovolených jsou všechny podrobnosti přehledně uspořádány v seřazených seznamech.
📌 Ideální pro: Jednotlivce a rodiny, které organizují prázdninové aktivity, jídla a akce a chtějí prožít sváteční a dobře koordinovanou sezónu.
📖 Přečtěte si také: Barcelona pro digitální nomády
10. Šablona cestovní kanceláře ClickUp
Šablona cestovní kanceláře ClickUp využívá rozsáhlý 21krokový pracovní postup s přizpůsobitelným stavem (např. Možné, Probíhá, Kontrola, Uzavřeno) ke sledování každé cesty klienta od poptávky až po následné kroky po skončení cesty. Tato úroveň detailnosti je ideální pro plánování s vysokou mírou interakce, zejména pokud spravujete více destinací nebo poskytovatelů služeb pro každou rezervaci.
Pole Umístění přidává důležité informace o cestě přímo do vašeho pracovního postupu, takže můžete spravovat svou práci na dálku i cestování. Vše si můžete prohlížet ve formátech, které vyhovují vašemu stylu práce, včetně zobrazení mapy pro vizualizaci trasy cesty a zobrazení časové osy, kde můžete okamžitě zjistit překrývání nebo zpoždění.
📌 Ideální pro: Cestovní kanceláře a agentury, které spravují itineráře, rezervace a komunikaci více klientů v organizovaném pracovním prostoru.
💡 Tip pro profesionály: Před opuštěním Wi-Fi si stáhněte Google Maps offline. Nezapomeňte si označit klíčová místa, jako jsou ubytování, stanice metra a oblíbené kavárny.
Jděte nad rámec itinerářů s ClickUp
Šablony pro cestování od Notion jsou skvělým zdrojem pro rychlé zahájení plánování cesty. Jsou jednoduché, flexibilní a ideální pro zaznamenávání nápadů a itinerářů na jednom místě.
Ale když se vaše plány stanou složitějšími, budete potřebovat ClickUp, aby vám usnadnil život. Jeho plně přizpůsobitelné cestovní šablony udržují vaše plány organizované a zvládnou i složité detaily. Navíc díky automatizaci a integraci strávíte méně času správou a více času těšením se na cestu.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✈️