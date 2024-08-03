10 tipů pro bleisure cestování, jak skloubit práci a zábavu

400 milionů. To je počet dálkových služebních cest, které za rok absolvují firemní cestující z USA. Je zřejmé, že služební cestování se zcela zotavilo z propadu způsobeného pandemií!
Možná ale nevíte, že v téměř 60 % těchto cest si zaměstnanci přidali dovolenou, aby si před nebo po pracovní cestě mohli dopřát trochu odpočinku. Staré přísloví o tom, že se práce nemá míchat s potěšením, zde zřejmě neplatí, protože bleisure cestování je celosvětově rostoucím trendem.
Bleisure, doslova kombinace slov „business“ (práce) a „leisure“ (volný čas), je trendem kombinovaných cest, který si všimly globální korporace i cestovní kanceláře. Pokud jste si ještě neplánovali bleisure cestu, čtěte dál a dozvíte se o tomto trendu více. Podělíme se také o několik tipů, jak co nejlépe využít kombinovanou cestu, a o způsoby, jak překonat některé typické překážky, s nimiž se při tomto druhu cestování můžete setkat. 🧳
Co je to bleisure cestování?
Termín „bleisure cestování“ označuje jakoukoli cestu, při které obchodní cestující kombinují pracovní a volnočasové aktivity. Bleisure cestování může mít mnoho podob, od víkendu připojeného k pracovní cestě do sousedního města až po několik dní dovolené navíc v rámci dlouhé služební cesty. Pro pracovníky, kteří nejsou vázáni na konkrétní místo, může jít dokonce o delší pobyt někde, kde se kombinují externí schůzky a volný čas.
Cestovali jste někdy na pracovní konferenci a prodloužili jste si pobyt o den nebo dva za účelem odpočinku? Nebo se k vám na konci připojil váš partner, abyste společně strávili víkend poznáváním města? Pak jste byli bleisure cestovatelé!
A nejste sami. Spojení služebních a rekreačních cest se stále více rozšiřuje, přičemž 35 % rezervací služebních cest nyní zahrnuje víkend.
Proč je bleisure cestování tak populární?
V letech po pandemii se hranice mezi prací a soukromým životem výrazně stíraly, zejména u lidí, kteří pracují na dálku. Trend práce odkudkoli lidem ukázal, že je možné úspěšně kombinovat pracovní a rekreační cesty. Koncept work-life balance (rovnováha mezi prací a soukromým životem) je nahrazován konceptem work-life integration (integrace práce a soukromého života). Mladší zaměstnanci jsou v tomto ohledu obzvláště hlasití, pokud jde o jejich očekávání od svého pracoviště.
Zaměstnavatelé to také začínají chápat. Usnadnění bleisure cestování pomáhá firmám uspokojit potřeby zaměstnanců a signalizuje význam blahobytu zaměstnanců v jejich pracovní kultuře. Kromě toho těží z toho, že mají spokojenější a angažovanější zaměstnance. Na druhé straně zaměstnanci mohou svým pracovním cestám dodat větší smysl tím, že do nich přidají prvky volného času.
Je to výhodné pro všechny. ✨
Podívejme se na některé konkrétní výhody bleisure cestování pro obchodní cestující:
- Kombinace práce s volnočasovými aktivitami – bez nutnosti utrácet tolik, kolik by utratili za samostatnou dovolenou – udržuje zaměstnance spokojené a zvyšuje jejich spokojenost v práci.
- Zařazení odpočinku do pracovních cest pomáhá snížit stres a zvýšit produktivitu.
- Cestování a setkávání s různými kulturami a místy pomáhá podporovat jejich osobní rozvojové cíle.
- Umožňuje zaměstnancům lépe vybalancovat jejich pracovní a osobní závazky.
Zavedení bleisure cestování jako firemní politiky přináší také výrazné výhody pro organizace:
- Politiky, které umožňují a podporují flexibilitu na pracovišti, pomáhají přilákat talenty (zejména generaci Z).
- Bleisure cestování může snížit vyhoření zaměstnanců a počet nemocenských dnů a zlepšit celkovou pohodu personálu.
- Když jsou lidé v práci spokojení, firmy zaznamenají lepší udržení zaměstnanců.
- Vyšší produktivita a spokojenost zaměstnanců pomáhají zlepšit výsledky celé společnosti.
Dobře, pojďme se podělit o několik triků pro bleisure cestování, které vám pomohou naplánovat perfektní kombinovanou cestu, až příště poletíte.
10 triků pro bleisure cestování, díky kterým si svou příští cestu užijete na maximum
Zde je návod, jak co nejefektivněji spojit pracovní cesty s osobním volnem:
1. Naplánujte si cestu strategicky
Pečlivé plánování a příprava vám pomohou vytěžit z cesty maximum.
- Zkuste do termínu cesty zahrnout víkend. Případně si před služební cestou přidejte jednu nebo dvě noci pro volnočasové aktivity.
- Zkontrolujte, zda můžete naplánovat svůj volný čas na dny mimo špičku, což vám pomůže snížit výdaje.
- Předem si rezervujte speciální aktivity nebo prohlídky s omezenou kapacitou, například vstupenky na koncert.
- Hledejte místní atrakce v okolí místa vašeho pobytu; i když nemůžete prodloužit svůj pobyt, možná budete mít volné odpoledne nebo večer na vlastní prohlídku okolí.
- Vyzkoušejte slavné místní restaurace při jídle s kolegy nebo dokonce při setkání s obchodními partnery.
Věděli jste, že ClickUp nabízí řadu šablon pro plánování cest a itinerářů? Můžete například použít šablonu Trip Planner Template od ClickUp k organizaci své cesty, informování přátel a rodiny a shromáždění všech důležitých detailů na jednom místě. Travel Calendar View vám poskytne vizuální přehled o vaší cestě, což vám umožní naplánovat si jednotlivé dny, zatímco Travel Guide View vám pomůže vytvořit kompletního průvodce pro vaši cestu, od dopravy po ubytování.
2. Prozkoumejte si předem místo svého cíle
Vzhledem k tomu, že pracovní cesty jsou obvykle krátké, nečekejte s vyhledáváním volnočasových aktivit až na místo. Připravte se předem a mějte na paměti tyto tipy pro vyhledávání:
- Požádejte místní partnery nebo kolegy, kteří často cestují, o cestovní rady.
- Najděte cestovní fóra a skupiny na Facebooku, kde můžete klást otázky týkající se vaší destinace.
- Sledujte tvůrce, blogy, podcasty nebo hashtagy související s vaší cestou.
- Seznamte se s místními zvyky a etikou.
- Zkontrolujte, zda se během vašeho pobytu konají nějaké místní akce, kulturní zážitky nebo festivaly.
3. Hledejte příležitosti k mezipřistání
Letíte na služební cestu? Mnoho leteckých společností vám umožňuje přidat mezipřistání v jejich hubu, pokud cestujete přes něj. Například letecká společnost Emirates vám dává možnost mezipřistání v Dubaji, Iberia vám umožní zastavit se na několik dní v Madridu a Air France a KLM vám dávají možnost mezipřistání v Paříži a Amsterdamu.
Zastávky jsou skvělou příležitostí k rychlému výletu do města před nebo po služební cestě. Někdy dokonce najdete skvělé balíčky zastávek od letecké společnosti, takže se dobře informujte.
4. Najděte způsoby, jak ušetřit náklady
Jelikož si osobní část cesty budete hradit sami, jistě oceníte několik tipů, jak ušetřit peníze. Tady jsou:
- Pokud vaše rekreační cesta zahrnuje lety, zvažte odlet z alternativního letiště. Můžete ušetřit na letenkách a transferu z letiště a navíc to bude méně stresující než na přeplněném velkém letišti.
- Přihlaste se k odběru cestovních webů, které nabízejí cestovní nabídky, vyhledávejte sezónní nabídky hotelových řetězců a zeptejte se svého firemního hotelu, zda vám poskytne výhodnou cenu za rekreační část vaší cesty.
- Využijte všechny věrnostní programy leteckých společností a hotelů a odměny kreditních karet, ke kterým máte přístup.
- Pokud je to možné, využívejte veřejnou dopravu. Je levnější než taxi, šetrnější k životnímu prostředí a představuje skvělý způsob, jak se ponořit do místní atmosféry. Mnoho měst nabízí vícedenní jízdenky, díky kterým můžete ušetřit peníze za metro, místní autobusy atd.
- Zvažte levnější ubytování, jako je Airbnb nebo apartmány, pro volnočasovou část vaší cesty.
- Každé město nabízí bezplatné aktivity a zážitky, jako jsou bezplatné pěší prohlídky a dny otevřených dveří v muzeích. Proveďte průzkum a najděte něco, co by vás bavilo.
5. Využijte cestovní aplikace a další nástroje
Kromě toho, že vám pomohou ušetřit peníze, vám cestovní aplikace a různé nástroje také pomohou lépe naplánovat a organizovat vaši cestu. Zde je několik, které jsme shledali obzvláště užitečnými:
- Aplikace pro správu cest, jako je TripIt, automaticky sestaví váš itinerář na základě e-mailů s potvrzením cesty ve vaší doručené poště.
- Webové stránky pro plánování cest, jako je Expedia, Booking.com a další, vám pomohou vyhledat cestovní nabídky a porovnat ceny.
- Nástroje jako Expensify vám pomohou naskenovat účtenky z cesty a vykázat cestovní výdaje.
- Aplikace Pocket a podobné aplikace vám umožňují ukládat články o cestování, videa a webové stránky pro pozdější použití.
- Aplikace pro sdílení jízd, jako jsou Lyft, Uber, BlaBlaCar atd., představují pohodlnou alternativu k taxislužbám.
- Recenzní aplikace jako TripAdvisor, Yelp atd. vám ukážou recenze restaurací, hotelů a atrakcí.
- Nástroje pro produktivitu a řízení práce, jako je ClickUp, vám pomohou hladce zvládat práci i osobní záležitosti.
6. Balte efektivně
Pokud jste to ještě nikdy nedělali, může to být trochu složité. V podstatě balíte věci na dva různé typy cest, ale samozřejmě nechcete skončit s velkým množstvím odbavených zavazadel. Zde je návod, jak to udělat jako profesionál:
- Sbalte si univerzální kousky, které se hodí jak do práce, tak na volný čas. Například elegantní kalhoty můžete zkombinovat s košilí do práce a s tričkem na volný čas.
- Pokud si s sebou berete oddělené oblečení pro pracovní a volnočasové cesty, zabalte je odděleně, abyste mohli podle potřeby otevřít příslušnou část tašky.
- Použijte balicí kostky, abyste maximálně využili prostor v zavazadle a zároveň měli vše přehledně uspořádané.
- Místo toho, abyste s sebou nosili nabíječku pro každé zařízení, vyzkoušejte jednu multifunkční nabíječku s USB porty.
7. Setkejte se s místními obyvateli a zažijte autentické zážitky
Doporučujeme naplánovat si několik autentických místních zážitků, abyste mohli lépe poznat svou novou destinaci. Zde je několik jednoduchých způsobů, jak se seznámit s místními obyvateli a dozvědět se více o místě, kde se nacházíte:
- Přihlaste se do kurzu – vaření, umění, jógy, čehokoli, co vás zajímá.
- Zúčastněte se akcí pořádaných místními coworkingovými prostory, restauracemi atd.
- Vyzkoušejte aplikace sociálních sítí pro cestovatele, jako jsou Meetup, Couchsurfing atd.
- Trávte čas v coworkingových prostorech nebo zajímavých kavárnách.
- Prozkoumejte aplikace, které umožňují kontakty s místními obyvateli, jako jsou Airbnb Experiences, WithLocals, EatWith atd.
8. Pečlivě naplánujte a zarezervujte si pobyt
Pokud neletíte příliš často, ubytování bude pravděpodobně největší výdajovou položkou v rámci osobní části vaší cesty. Zde je několik tipů, jak využít své peníze co nejlépe:
- Nevzdávejte se hotelu, ve kterém jste ubytováni během pracovní části cesty. Pokud má dobrou polohu, zkuste se domluvit na výhodné ceně za prodloužení pobytu.
- Ceny hotelů jsou o víkendech v obchodních čtvrtích často levnější, takže pokud vaše rekreační cesta připadá na víkend, zkontrolujte ceny v obchodní čtvrti.
- Pro cenově výhodný pobyt, který vám také pomůže navázat kontakt s místními obyvateli, zvažte Airbnb.
9. Zapomeňte na své obvyklé cvičení
Zapomeňte na nudnou hotelovou posilovnu. Místo toho hledejte jiné zábavné aktivity , díky kterým zůstanete fit a zároveň poznáte místní okolí:
- Najděte si místní klub pro běhání, turistiku nebo lezení a připojte se k němu na dobu svého pobytu.
- Vydejte se na pěší prohlídky, které vám pomohou nabrat kroky a zároveň se dozvědět zajímavé informace o městě.
- Vyzkoušejte místní fitness centra nebo outdoorové aktivity – je to také skvělý způsob, jak poznat nové lidi.
10. Naučte se jazyk a poznejte kulturu
Ne, nemusíte se naučit plynně mluvit ani jedním z těchto jazyků, ale pár frází a základní znalost kulturních norem vám pomohou obohatit vaše cestovatelské zážitky. Zde je několik tipů, které můžete vyzkoušet v závislosti na tom, kolik času máte a jak dlouho budete cestovat.
- Naučte se několik základních frází v místním jazyce (užitečné jsou aplikace jako Duolingo a Babbel).
- Stáhněte si překladatelskou aplikaci, kterou můžete použít, kdykoli vám dojdou slova.
- Podívejte se na populární místní hudbu, filmy nebo dokonce televizní pořady, abyste získali přehled o místní popkultuře.
- Přečtěte si informace o měně, zvyklostech ohledně spropitného, důležitých místních zvycích atd.
Výzvy spojené s bleisure cestováním a jak je řešit
Jako všechno, co stojí za to, i bleisure cestování má své výzvy. Podívejme se na některé z nich a na to, jak je můžete řešit.
Před cestou
Zde je několik možných problémů, se kterými se můžete setkat při plánování bleisure cestování, a naše návrhy, jak je překonat:
Výzva: Získání souhlasu od zaměstnavatele
Ne všechny společnosti mají zásady, které umožňují nebo usnadňují bleisure cestování. Pokud vaše společnost takové zásady nemá, možná budete muset vynaložit větší úsilí, abyste svůj záměr prosadili.
Řešení: Vytvořte a předložte svému nadřízenému jasný plán ukazující, jak hodláte splnit všechny své pracovní úkoly a cíle pomocí nástrojů pro vzdálenou spolupráci. Musí mít jistotu, že vaše soukromá cesta nebude mít vliv na práci. Při prezentaci nezapomeňte zdůraznit potenciální výhody kombinované cesty, jako je vyšší produktivita.
Výzva: Sladění pracovního a volnočasového programu
Už samotné plánování jedné cesty může být dost náročné, a tahle je kombinací dvou. Budete muset vyřešit dvě sady itinerářů, rezervací a úkolů.
Řešení: Organizujte své pracovní i soukromé cesty pomocí aplikace nebo nástroje pro plánování. Seznamte si všechny úkoly a stanovte priority mezi pracovními povinnostmi a volnočasovými aktivitami, které si nesmíte nechat ujít.
Výzva: Rozpočet na osobní výdaje
Zatímco váš zaměstnavatel pokryje většinu výdajů na služební cestu, za volnočasovou část si zaplatíte sami a musíte si na tyto výdaje vést samostatný rozpočet . Vyrovnat vše a neztratit důležité účtenky a faktury může být náročné.
Řešení: Kromě tipů na úsporu peněz z předchozí části zvažte také balíčky v hotelech, abyste si mohli prodloužit pobyt za výhodnou cenu. Stanovte si také jasný rozpočet na osobní dny a sledujte denní výdaje.
Během cesty
Spojení pracovních aktivit s osobním volnem může být náročné, zejména pokud jste to ještě nikdy nedělali. Zde je několik způsobů, jak to zvládnout, když jste na místě.
Výzva: Udržet pracovní produktivitu
Práce nebo obchodní záležitosti jsou hlavním důvodem bleisure cestování, proto je nutné zajistit rovnováhu mezi prací a volným časem, aby oběma stranám bylo učiněno zadost.
Řešení: Stanovte si jasné hranice mezi prací a volným časem a používejte aplikace pro zvýšení produktivity, abyste se během pracovní doby mohli soustředit. Vyzkoušejte techniky pro zvýšení produktivity, jako je časové blokování a technika Pomodoro, abyste svou práci zvládli efektivně. Zároveň se snažte nedělat příliš mnoho – do svého kalendáře si zařaďte i čas na odpočinek.
ClickUp for Remote Teams pomáhá vám a vašemu týmu mít vše pod kontrolou, bez ohledu na to, odkud se přihlašujete.
Zde je stručný přehled toho, co můžete pomocí ClickUp zvládnout, když jste mimo kancelář:
- Proveďte virtuální brainstorming a plánovací schůzky pomocí ClickUp Whiteboards; přidejte kontext propojením s úkoly a soubory. Poté své nápady přímo proměňte v úkoly v ClickUp pro rychlou akci.
- Nejprve vyřešte důležité věci pomocí priorit úkolů a udržujte věci v pohybu přidělováním úkolů členům týmu.
- Vizualizujte práci, analyzujte pracovní zátěž a sledujte pokrok pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp. Můžete si dokonce vytvořit osobní dashboard produktivity.
- Okamžitě spusťte a naplánujte schůzky Zoom z platformy díky nativní integraci se Zoomem.
- Překonejte problémy s časovými pásmy pomocí asynchronní komunikace pomocí ClickUp Chat View, komentářů k úkolům a ClickUp Clips.
- Pomocí mobilní aplikace ClickUp můžete kdykoli a kdekoli přistupovat ke svým plánům a úkolům.
Výzva: Přepínání mezi pracovním a volnočasovým režimem
Pokud pracujete na dálku, pravděpodobně jste na to už přišli. Ostatní se budou muset ve svém volném čase potýkat s pracovními povinnostmi a naopak.
Řešení: Vytvořte hranici mezi pracovními a volnočasovými aktivitami pomocí přechodového rituálu. Může to být něco tak jednoduchého, jako vstát od stolu a převléknout se, meditovat, jít se projít atd.
Výzva: Řešení pracovních mimořádných situací během volného času
Nečekané situace se stávají a nouzová nebo kritická situace v práci vás může přivést do stresu nebo vás zcela odříznout od okolního světa.
Řešení: Mějte připravený nouzový plán pro případ naléhavých pracovních záležitostí. Zároveň s kolegy domluvte, kdy budete k dispozici. Informujte potřebné osoby o svých pracovních aktivitách tím, že s nimi sdílíte svůj kalendář nebo itinerář. Pokud několik pracovních dní nepracujete, nastavte si také automatickou odpověď pro případ nepřítomnosti .
Výzva: Sledování služebních a osobních výdajů
Toto je jeden z nejčastějších problémů spojených s kombinovaným cestováním. Zejména výdaje v hotovosti mohou být matoucí, protože si později nemusíte pamatovat povahu jednotlivých plateb.
Řešení: Pokud je to možné, používejte oddělené kreditní karty pro pracovní a osobní výdaje, aby nedošlo k záměně osobních výdajů s pracovními náklady (a naopak). Pokud to není možné, vedete si každý den podrobné záznamy a uchovávejte účtenky, abyste po návratu mohli správně předložit výkaz výdajů.
Šablona výkazů výdajů ClickUp vám pomůže sledovat všechny vaše výdaje. Zaznamenávejte a kategorizujte své výdaje podle „pracovních“ a „osobních“ výdajů, aby se vám snadněji vykazovaly. Snížíte tak možnost chyb při ručním zaznamenávání, usnadníte si analýzu výdajů a budete moci předkládat přesné výkazy výdajů na pracovišti.
Po cestě
Ano, po návratu z bleisure cesty vás mohou čekat určité výzvy. Zde je několik možných scénářů.
Výzva: Jet lag ovlivňující návrat do běžného pracovního režimu
I zkušení častí cestující s tím mohou mít potíže, a pokud se to nezvládne správně, může vás jet lag trápit ještě mnoho dní po skončení cesty. To ovlivní vaši schopnost soustředit se a pracovat produktivně.
Řešení: Doporučujeme zahrnout do plánu rezervní den, abyste měli po návratu čas na odpočinek. Můžete také vyzkoušet techniky pro zvládání jet lagu (vystavení se světlu, pevné časy jídla, užívání melatoninu pro regulaci spánku).
Výzva: Nespokojenost s prací po prožití volného času
Rozumíme vám. Zejména pokud pracujete v kanceláři, je těžké odolat svobodě a změně prostředí, které vám kombinované cestování nabízí.
Řešení: Připomínejte si, že máte být vděční za tuto zkušenost. Najděte také způsoby, jak prodloužit příjemný zážitek tím, že jej nějakým způsobem začleníte do svého běžného života. Například uvařte jídlo, které jste se naučili na cestě, nebo pokračujte ve fitness rutině, kterou jste si osvojili a která vás bavila.
Výzva: Jak se vypořádat s vnímáním kolegů
Bez ohledu na to, kolik práce na cestě zvládnete, vždy se najdou kolegové, kteří si budou myslet, že se flákáte.
Řešení: Buďte transparentní ohledně povahy své cesty. Sdílejte poznatky, které by mohly být prospěšné pro tým nebo společnost.
Výzva: Obtížné přizpůsobení se rutině
Povolená blues je skutečný jev, který můžete očekávat po skončení dovolené a na který se můžete připravit.
Řešení: Připomeňte si svůj běžný rozvrh a postupně se k němu vraťte. Zamyslete se nad pozitivními návyky a poznatky z cesty a začleňte je do svého života.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte si v ClickUp předem úkoly pro činnosti po cestě, jako je podání výkazů výdajů nebo děkovné dopisy, abyste na to nemuseli myslet, až se vrátíte.
Jak může bleisure pomoci při vyhoření
Bleisure cestování vám dává příležitost vyvážit pracovní povinnosti s osobním volnem a odpočinkem, a tím pomáhá předcházet vyhoření. Zde je několik konkrétních způsobů, jak vám může pomoci:
- Změna prostředí: Práce na novém místě a poznávání nových míst a lidí může podpořit kreativitu a osvěžit vaši mysl.
- Spokojenost v práci: Možnost spojit práci s volným časem zlepšuje morálku a pomáhá vám vnímat svou práci pozitivněji. Většina bleisure cestovatelů to považuje za důležitou výhodu své práce.
- Lepší zdraví: Kombinované cestování vám umožňuje prolomit sedavý kancelářský režim a dostat se ven. Navíc, když jste daleko od obvyklého pracovního tlaku a děláte nové věci, sníží se vaše hladina stresu. A to není vše; prodloužení vaší cesty snižuje tlak hektické služební cesty.
- Vyšší produktivita: Nové zážitky z bleisure cestování nejenže zlepší vaši kreativitu a schopnost řešit problémy, ale také vám dodají motivaci a energii při návratu do práce.
- Lepší integrace pracovního a soukromého života: Kombinace práce a osobního času pomáhá zlepšit celkovou rovnováhu ve vašem životě.
- Osobní růst: Bleisure cestování vám přináší nové zážitky a dává vám čas prozkoumat vaše zájmy nebo oživit staré koníčky. Navíc uvolněná atmosféra, kterou tato zkušenost přináší, může zlepšit vaše vztahy s kolegy a klienty.
Pravidelné bleisure cestování vám pomůže zabránit vyhoření, protože vám poskytne odpočinek od rutiny, příležitost trávit čas činnostmi, které vás baví, a chvíle, na které se můžete těšit.
Zajímavost 👀
V roce 2022 průzkum zjistil, že 89 % účastníků chtělo do své příští služební cesty zahrnout i dovolenou
Zjednodušte si bleisure cestování s ClickUp
Bleisure nebo kombinované cestování je způsob, jak mohou zaneprázdnění zaměstnanci lépe skloubit pracovní a soukromý život. Pomáhá snižovat stres a vyhoření a zvyšuje celkovou produktivitu a spokojenost v práci. Společnosti, které chtějí přilákat a udržet talenty, také stále více vidí výhody změn politiky, které to svým zaměstnancům umožňují.
Jelikož se však cesta točí kolem práce, musí být bleisure cestovatel mnohem organizovanější, co se týče času a priorit, než běžný rekreační cestovatel. Bleisure cesty vyžadují přesné plánování a organizaci, aby nedošlo k narušení pracovního harmonogramu a abyste mohli co nejlépe využít svůj čas. To znamená plánovat cesty předem, včas rezervovat speciální zážitky a pečlivě plánovat a sledovat výdaje i čas.
Není překvapením, že bleisure cestovatelé se při tom silně spoléhají na technologie. Produktivní software jako ClickUp vám pomůže udržet pracovní i volnočasovou část cesty dobře zorganizovanou, od seznamů věcí na sbalení a sledování výdajů až po ukládání dokumentů a nástroje pro práci na dálku.
Nechte ClickUp postarat se o organizační výzvy spojené s bleisure cestováním, abyste si mohli užít zážitek a zároveň splnit své pracovní povinnosti.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!