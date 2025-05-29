8 nejlepších softwarů pro správu nemovitostí s umělou inteligencí v roce 2025

Správa pronajímaných nemovitostí je velká odpovědnost.
Od řešení problémů s údržbou a výběru nájemného až po zodpovídání dotazů nájemníků a vyřizování nájemních smluv – vždy je tu něco, co vyžaduje vaši pozornost. A pokoušet se to všechno zvládnout ručně? To je rychlá cesta k vyhoření.
Právě v tom vám může skutečně pomoci software pro správu nemovitostí založený na umělé inteligenci.
Tyto nástroje se postarají o opakující se úkoly, jako je automatizace odpovědí, zasílání automatických upomínek a včasné upozornění na potenciální problémy, takže se můžete soustředit na celkový obraz. Jedná se o proaktivní přístup, který vám nejen pomůže udržet pořádek, ale také zlepší zkušenosti nájemníků.
Navíc nájemníci ocení pohodlí. Možnost podávat žádosti online, kontrolovat nájemní smlouvu nebo platit nájem kdykoli usnadňuje život jim i vám. Výsledek? Méně stížností, méně poplatků za opožděné platby a vyšší obsazenost.
V tomto blogu se podíváme na některé z nejlepších platforem pro správu nemovitostí založených na umělé inteligenci, co nabízejí, jaké jsou jejich ceny a pro koho jsou nejvhodnější, abyste mohli najít tu správnou a zvýšit svou celkovou efektivitu!
Software pro správu nemovitostí s umělou inteligencí v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka, která vám pomůže začít:
|Software
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Správa pracovních postupů a spolupráce v oblasti správy nemovitostí
|Automatizace úkolů pomocí umělé inteligence, přizpůsobené pracovní postupy, formuláře pro nájemníky, přehledové panely, šablony a integrace.
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa od 7 $/uživatel/měsíc.
|AppFolio
|Správa nemovitostí v reálném čase
|AI screening nájemníků, údržba, účetnictví, digitální nájemní smlouvy a portály pro majitele/nájemníky
|Ceny na míru
|TenantCloud
|Komplexní správa nemovitostí
|AI screening nájemníků, údržba, účetnictví, digitální nájemní smlouvy, portály pro majitele/nájemníky
|Placené tarify začínají na 18 USD za měsíc.
|Mezo
|Správa údržby založená na umělé inteligenci
|Prediktivní údržba, inteligentní pracovní příkazy, správa dodavatelů a integrace PMS
|Ceny na míru
|TurboTenant
|DIY pronajímatelé a pronájem vylepšený umělou inteligencí
|Automatizované seznamy, digitální aplikace, generování nájemních smluv, online platby nájemného a sledování oprav.
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 9,92 $ za měsíc.
|EliseAI
|Pomoc při pronájmu založená na umělé inteligenci
|Účetnictví, údržba, portály pro nájemníky, digitální aplikace a prověřování
|Ceny na míru
|Happy Property
|Komunikace a zapojení nájemníků
|Chatboty s umělou inteligencí, automatické odpovědi, integrace PMS a přizpůsobení zpráv
|Ceny na míru
|Buildium
|Správa nemovitostí na podnikové úrovni
|Účetnictví, údržba, portály pro nájemníky, digitální aplikace, prověřování
|Placené tarify začínají na 58 USD za měsíc.
Ceny a funkce se mohou změnit. Nejnovější ceny najdete na webových stránkách produktu. *
Co byste měli hledat v softwaru pro správu nemovitostí s umělou inteligencí?
Výběr správného softwaru pro správu nemovitostí založeného na umělé inteligenci může být zásadním krokem, ale jak vybrat ten nejvhodnější z takového množství dostupných možností? Než investujete, zhodnoťte, které funkce budou mít největší dopad na vaše každodenní operace a dlouhodobý růst.
Nejprve zvažte své obchodní potřeby a slabá místa.
- Jste zahlceni ručním výběrem nájemného?
- Potýkáte se s pomalými reakcemi údržby?
- Nebo chcete rozšířit své portfolio bez zvýšení režijních nákladů?
Ideální software řeší tyto konkrétní výzvy pomocí robustních řešení založených na umělé inteligenci. Zde jsou klíčové věci, na které je třeba se zaměřit:
- Automatizace: Efektivní software by měl zefektivnit opakující se úkoly, jako je sledování nájemních smluv, výběr nájemného a správa žádostí o údržbu, aby se váš tým mohl soustředit na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
- Integrace AI: Pokročilé nástroje AI, jako jsou algoritmy pro prověřování nájemníků, chatboty pro komunikaci s nájemníky a funkce prediktivní údržby, mohou výrazně snížit rizika a zvýšit efektivitu.
- Centralizovaný systém: Správa celého portfolia z jedné platformy pomáhá udržovat přehled, snižovat počet chyb a zlepšovat spolupráci mezi členy týmu.
- Škálovatelnost: Jak vaše portfolio nemovitostí roste, váš software by se měl odpovídajícím způsobem škálovat, aniž by se stal neúnosně drahým nebo složitým.
- Uživatelská zkušenost: Intuitivní, uživatelsky přívětivé rozhraní v kombinaci s pohotovou zákaznickou podporou zajišťuje hladké přijetí a trvalou spokojenost.
- Přizpůsobení a integrace: Možnost přizpůsobit automatizaci pracovních postupů řízenou umělou inteligencí a integrovat ji s jiným softwarem (účetnictví, CRM, marketing) poskytuje flexibilitu a rozšiřuje vaše technologické ekosystémy.
Nejlepší software pro správu nemovitostí s umělou inteligencí
Je čas projít si nejlepší možnosti, rozebrat, co je na každé z nich jedinečné, jaké klíčové funkce nabízejí, kolik stojí a jaké jsou jejich nevýhody, o kterých byste měli vědět.
1. ClickUp (nejlepší pro správu pracovních postupů v oblasti správy nemovitostí a spolupráci týmů)
Pokud se zabýváte správou nemovitostí, víte, kolik věcí musíte zvládat – nájemní smlouvy, údržbu, marketing, komunikaci s klienty a udržení jednotného přístupu vašeho týmu. Právě v tom vám pomůže ClickUp for Real Estate.
Představte si to jako své komplexní řídící centrum, ale s významným vylepšením umělé inteligence díky ClickUp Brain.
S umělou inteligencí ClickUp můžete automatizovat opakující se úkoly, které vám zabírají celý den, jako je přidělování následných úkolů pro prodloužení nájemních smluv, plánování inspekcí nebo zasílání připomínek údržby. Potřebujete shrnout schůzku nebo rychle sepsat aktualizaci pro svůj tým? Umělá inteligence to také zvládne, takže už nikdy nebudete zírat na prázdnou stránku.
Ale tím kouzlo nekončí. Nástroje AI od ClickUp jsou revolucí v oblasti marketingu a správy klientů ve vašem podnikání. Představte si, že můžete v rekordním čase vytvořit poutavý obsah newsletteru nebo odpovědět na dotazy klientů.
Pokud chcete začít hned, ClickUp nabízí hotové šablony určené speciálně pro profesionály v oblasti nemovitostí. K dispozici je šablona tabulky pro nemovitosti, která vám pomůže udržet přehled o všech vašich nemovitostech a nájemních smlouvách, šablona newsletteru pro nemovitosti (která perfektně funguje s AI pro tvorbu obsahu) a šablona marketingu pro nemovitosti, která vám pomůže plánovat a sledovat vaše kampaně.
Kromě AI je ClickUp navržen pro realitní týmy. Můžete nastavit vlastní pracovní postupy pro sledování nájemních smluv, údržbu a inspekce, shromažďovat požadavky nájemníků prostřednictvím formulářů, používat šablony úkolů pro všechny opakující se činnosti a mít vše pod kontrolou díky dashboardům ClickUp. Navíc se integruje s vaším e-mailem, kalendářem a dalšími realitními nástroji, takže vše funguje společně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vlastní pracovní postupy: Přizpůsobte procesy sledování nájemních smluv, údržby a inspekcí pomocí vlastních zobrazení a vlastních stavů v ClickUp.
- Formuláře žádostí nájemníků: Shromažďujte a spravujte žádosti nájemníků hladce pomocí formulářů ClickUp.
- Šablony úkolů: Standardizujte opakující se operace, jako jsou nastěhování, opravy a následné kontroly.
- Dashboardy: Sledujte výkon nemovitostí, pracovní vytížení týmu a klíčové metriky na první pohled.
- Integrace: Synchronizujte e-maily, kalendáře a oblíbené nástroje pro správu nemovitostí pomocí ClickUp Integrations a získejte jednotné prostředí.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být nutné se s ním nejprve seznámit.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Největší změnou pro mě v ClickUp byly přizpůsobitelné šablony a možnost zajistit konzistentnost ve všech našich nemovitostech v jakékoli oblasti, takže zákaznická zkušenost je stejná bez ohledu na to, do které pobočky Convene se zákazník vydá.
Největší změnou pro mě v ClickUp byly přizpůsobitelné šablony a možnost zajistit konzistentnost ve všech našich nemovitostech v jakékoli oblasti, takže zákaznická zkušenost je stejná bez ohledu na to, do které pobočky Convene se zákazník vydá.
2. AppFolio (nejlepší pro správu nemovitostí v reálném čase)
AppFolio nabízí komplexní sadu cloudových nástrojů pro správu různých typů nemovitostí, včetně rezidenčních, komerčních a studentských ubytovacích zařízení.
Jeho funkce založené na umělé inteligenci výrazně zefektivňují provoz, zahrnují automatizovaný pronájem, efektivní sledování údržby a plynulou komunikaci s nájemníky. To umožňuje realitním profesionálům spravovat svá portfolia s pozoruhodnou efektivitou a šetřit tak čas a zdroje.
Nejlepší funkce AppFolio
- Spravujte účetnictví, pronájem, údržbu a komunikaci z jediné, snadno přístupné platformy.
- Zefektivňuje úkoly, jako je výběr nájemného, žádosti o údržbu a prověřování nájemníků, a to prostřednictvím automatizace a specializovaných portálů pro nájemníky, majitele a dodavatele.
- Poskytuje finanční přehledy v reálném čase s podrobnými zprávami o příjmech, výdajích a výkonnosti nemovitostí.
- Nabízí plně funkční mobilní aplikaci pro správu na cestách a nástroje AI, které pomáhají s dotazy týkajícími se pronájmu a údržbou.
Omezení AppFolio
- Může být vhodnější pro větší portfolia.
Ceny AppFolio
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AppFolio
- G2: 4,6/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AppFolio?
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi možnost přizpůsobit si přehledy a pokud tam není přehled, který potřebujete, Appfolio vám ho v 9 z 10 případů vytvoří. Možnost posílat SMS a e-maily nájemníkům a majitelům nemovitostí je nezbytná pro dokumentaci a vedení záznamů. Nikdo z nás nerad dělá chyby, ale téměř vše, co uděláte, můžete také vrátit zpět, což opravu chyb velmi usnadňuje. Skvělé je také to, že pokud potřebujete něco vyřešit, zákaznická podpora je velmi rychlá a ochotná vám pomoci s proškolením. V oblasti správy nemovitostí pracuji již více než 30 let a tento program je zdaleka nejlepší, se kterým jsem kdy pracoval.
Líbí se mi možnost přizpůsobit si přehledy a pokud tam není přehled, který potřebujete, Appfolio vám ho v 9 z 10 případů vytvoří. Možnost posílat SMS a e-maily nájemníkům a majitelům nemovitostí je nezbytná pro dokumentaci a vedení záznamů. Nikdo z nás nerad dělá chyby, ale téměř vše, co uděláte, můžete také vrátit zpět, což opravu chyb velmi usnadňuje. Skvělé je také to, že pokud potřebujete něco vyřešit, zákaznická podpora je velmi rychlá a ochotná vám pomoci s proškolením. V oblasti správy nemovitostí pracuji již více než 30 let a tento program je zdaleka nejlepší, se kterým jsem kdy pracoval.
3. TenantCloud (nejlepší pro komplexní správu nemovitostí)
TenantCloud nabízí cloudovou platformu pro správu nemovitostí, která je navržena tak, aby zefektivnila provoz jak rezidenčních, tak komerčních nemovitostí. Díky pokročilým nástrojům založeným na umělé inteligenci zjednodušuje složité úkoly, jako je přísné prověřování nájemníků, efektivní koordinace údržby a hladký výběr nájemného.
Tento centralizovaný systém poskytuje správcům nemovitostí jediné intuitivní rozhraní pro dohled nad celým jejich portfoliem, což šetří čas a snižuje administrativní zátěž.
Nejlepší funkce TenantCloud
- Usnadňuje hladký proces pronájmu díky online žádostem o pronájem a právně konformním, přizpůsobitelným digitálním nájemním smlouvám.
- Součástí jsou specializované portály pro nájemníky a majitele, které podporují jasnou komunikaci a umožňují nájemníkům podávat žádosti a přistupovat k informacím.
- Nabízí robustní sledování údržby a správu pracovních příkazů, což správcům nemovitostí umožňuje efektivně plánovat opravy, přidělovat úkoly a sledovat pokrok.
- Využívá výkonné nástroje pro účetnictví a finanční reporting ke sledování výdajů, nájemného a výkazů zisků a ztrát.
Omezení TenantCloud
- Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů
Ceny TenantCloud
- Základní tarif: 18,00 $ měsíčně
- Růstový plán: 35,00 $ měsíčně
- Pro Plan: 60,00 $ měsíčně
- Obchodní plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TenantCloud
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TenantCloud?
Tenant Cloud je snadno použitelný jak pro naše nájemníky, tak pro nás. Usnadňuje sledování toho, co se kde děje. Umožňuje otevřenou komunikaci s nájemníky a uchovává všechny naše dokumenty na jednom místě.
Tenant Cloud je snadno použitelný jak pro naše nájemníky, tak pro nás. Usnadňuje sledování toho, co se kde děje. Umožňuje otevřenou komunikaci s nájemníky a uchovává všechny naše dokumenty na jednom místě.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5 a více aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovně priority. Můžete také nastavit vlastní pravidla automatizace prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů.
Rozlučte se s náročnou prací!
4. Mezo (nejlepší pro správu údržby pomocí umělé inteligence)
Mezo využívá algoritmy strojového učení k předpovídání budoucích potřeb údržby na základě analýzy historických dat, zpětné vazby od obyvatel a specifik nemovitosti.
Díky jeho prediktivním schopnostem mohou správci nemovitostí přejít od reaktivních oprav k plánované preventivní údržbě, což výrazně snižuje neočekávané prostoje a související náklady na nouzové opravy. Platforma také automatizuje celý proces zadávání pracovních příkazů, od inteligentní diagnostiky a podrobného vytváření pracovních příkazů (často za pomoci virtuálního asistenta Maxe) až po inteligentní přiřazování nejvhodnějším dodavatelům nebo interním zaměstnancům.
Mezo navíc nabízí sofistikované funkce pro správu dodavatelů, které správcům nemovitostí umožňují sledovat výkonnostní metriky, jako je doba odezvy, míra řešení a nákladová efektivita.
Nejlepší funkce Mezo
- Předvídá potřeby, aby předešlo poruchám a optimalizovalo plánování.
- Inteligentně vytváří, diagnostikuje a přiřazuje úkoly pro vyšší efektivitu.
- Sleduje metriky dodavatelů pro kontrolu kvality a nákladů
- Spravuje provoz a požadavky z jakéhokoli místa
- Hladce se propojuje se stávajícími systémy správy nemovitostí.
Omezení Mezo
- K plnému využití funkcí AI může být nutné absolvovat školení.
Ceny Mezo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mezo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Leasing není moderní koncept – je starodávný. Tato praxe sahá až do roku 2000 př. n. l. do starověké Sumerie, kde byly na hliněných tabulkách zaznamenány pronájmy zemědělského vybavení. Féničané také využívali pronájem lodí, podobný dnešnímu pronájmu vybavení, k financování námořních podniků. Tyto rané formy leasingu byly nezbytné pro financování pozemků, hospodářských zvířat a nástrojů, což z nich činilo základní kámen starověkých ekonomik.
5. TurboTenant (nejlepší pro pronajímatele, kteří si chtějí pronájem spravovat sami s pomocí umělé inteligence)
TurboTenant je výkonný, ale bezplatný software pro správu nemovitostí, který byl speciálně vyvinut pro podporu individuálních pronajímatelů. Usnadňuje správu pronajímaných nemovitostí díky inteligentním automatizovaným funkcím, které zefektivňují celý proces pronájmu a správy nájemníků.
Ačkoli se zaměřuje spíše na praktickou, úkolově specifickou inteligenci než na hlubokou, komplexní integraci umělé inteligence, jeho chytré nástroje, jako je automatizace částí popisů nájemních smluv, výrazně zvyšují efektivitu. TurboTenant byl navržen tak, aby poskytoval pronajímatelům, kteří si vše zařizují sami, pokročilé funkce, které se obvykle nacházejí v placených systémech, a aby tak správa nemovitostí byla přístupná a přímočará.
Nejlepší funkce TurboTenant
- Zveřejněte všechny své pronájmy na nejlepších webech z jednoho místa a přilákejte více zájemců.
- Sbírejte žádosti digitálně a snadno provádějte kontroly minulosti, bonity a vystěhování.
- Vytvářejte právně bezchybné, přizpůsobitelné nájemní smlouvy šité na míru vašemu státu.
- Bezpečně vybírejte nájemné online s automatickými upozorněními na včasné platby.
- Zefektivněte požadavky nájemníků na opravy a efektivně sledujte jejich řešení.
Omezení TurboTenant
- Omezené funkce umělé inteligence ve srovnání s jinými platformami
- Pokročilé funkce vyžadují placený tarif.
Ceny TurboTenant
- Zdarma
- Pro: 9,92 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: 12,42 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze TurboTenant
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TurboTenant?
Recenze Capterra uvádí:
Spravujeme čtyři malé nemovitosti a tento software nám velmi pomáhá udržovat pořádek. Základní účet je zdarma, ale prémiová úroveň je velmi levná vzhledem k tomu, co vše nabízí. Mají také skvělý zákaznický servis.
Spravujeme čtyři malé nemovitosti a tento software nám velmi pomáhá udržovat pořádek. Základní účet je zdarma, ale prémiová úroveň je velmi levná vzhledem k tomu, co vše nabízí. Mají také skvělý zákaznický servis.
6. EliseAI (nejlepší pro asistenci při pronájmu založenou na umělé inteligenci)
EliseAI je inovativní CRM systém pro správu nemovitostí založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak , aby zásadně změnil celý proces pronájmu. Na rozdíl od tradičních CRM systémů je EliseAI založen na umělé inteligenci, která automatizuje klíčové pracovní postupy od počátečního dotazu nájemníka až po podpis nájemní smlouvy.
Sofistikovaná umělá inteligence této platformy funguje jako virtuální realitní agentka dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, která oslovuje potenciální nájemníky prostřednictvím inteligentních, lidských konverzací a poskytuje prohlídky vedené umělou inteligencí, které nabízejí pohlcující zážitky bez přímého lidského zásahu.
Nejlepší funkce EliseAI
- Nabízí virtuální interaktivní prohlídky vedené umělou inteligencí, dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Zpracovává všechny dotazy a následné kroky nájemníků pomocí inteligentních, personalizovaných odpovědí.
- Funguje jako AI pro generování potenciálních zákazníků tím, že kvalifikuje potenciální zákazníky, plánuje schůzky a důsledně oslovuje potenciální zákazníky, aby je přeměnil na skutečné zákazníky.
- Efektivně zefektivňuje tvorbu a plnění nájemních smluv.
- Hladce se propojuje se stávajícím systémem PMS pro sjednocení dat a pracovních postupů.
Omezení EliseAI
- Může vyžadovat další kroky pro integraci se stávajícími systémy.
Ceny EliseAI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze EliseAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o EliseAI?
Recenze G2 uvádí:
Elise ušetřila našim leasingovým specialistům více než 2 000 hodin za méně než 6 měsíců. Je snadno programovatelná, umožňuje rozšiřovat znalosti a přizpůsobovat se. Všichni, kdo pro Elise pracují, poskytují kvalitní zákaznický servis.
Elise ušetřila našim leasingovým specialistům více než 2 000 hodin za méně než 6 měsíců. Je snadné ji naprogramovat, rozšiřovat znalosti a přizpůsobovat. Všichni, kdo pracují pro Elise, poskytují kvalitní zákaznický servis.
7. Happy Property (nejlepší pro komunikaci s nájemníky a jejich zapojení)
Happy Property se specializuje na transformaci komunikace s nájemníky pomocí chatbotů založených na umělé inteligenci a sofistikovaných automatizovaných systémů odpovědí. Platforma se výhradně zaměřuje na zvyšování spokojenosti nájemníků poskytováním rychlých, efektivních a konzistentních komunikačních kanálů.
Tento nástroj neslouží jako komplexní sada pro správu nemovitostí, ale díky své specializaci na zapojení nájemníků je nepostradatelným nástrojem pro správce nemovitostí, kteří chtějí zlepšit zkušenosti svých nájemníků, snížit počet dotazů a vybudovat silnější vztahy s nájemníky.
Nejlepší funkce Happy Property
- Využívá inteligentní chatboty k vyřizování dotazů nájemníků a poskytování okamžité pomoci.
- Poskytuje rychlé a přesné odpovědi na časté otázky, čímž zkracuje dobu odezvy.
- Hladce se propojuje se stávajícím systémem PMS pro sjednocení dat a pracovních postupů.
- Umožňuje přizpůsobení automatizovaných zpráv tak, aby zachovaly hlas značky a specifické potřeby.
Omezení Happy Property:
- Omezené funkce správy nemovitostí ve srovnání s konkurencí
Ceny Happy Property
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Happy Property:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4/6/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Happy Property?
Líbí se mi, že aplikace je tak podrobná, pokud jde o dokumentaci nemovitosti! Také se mi líbí, že do každé sekce můžete vkládat poznámky k pořízeným fotkám!
Líbí se mi, že aplikace je tak podrobná, pokud jde o dokumentaci nemovitosti! Také se mi líbí, že do každé sekce můžete vkládat poznámky k pořízeným fotkám!
8. Buildium (nejlepší pro správu nemovitostí na podnikové úrovni)
Buildium je robustní, komplexní software pro správu nemovitostí, který byl navržen tak, aby zjednodušil provoz pronajímatelům a správcům nemovitostí. Jeho hlavní předností je spíše široké spektrum základních nástrojů než pokročilá integrace umělé inteligence. Buildium však využívá umělou inteligenci pro inteligentní prověřování nájemníků, dynamické stanovení nájemného, prediktivní údržbu a automatizovanou správu nájemních smluv, aby zvýšilo provozní efektivitu a zlepšilo rozhodování.
Tento nástroj také centralizuje klíčové aspekty dohledu nad nemovitostmi, což uživatelům umožňuje efektivně zvládat každodenní úkoly, vést přehledné finanční záznamy a podporovat efektivní komunikaci s nájemníky a majiteli. Tento integrovaný přístup pomáhá profesionálům v oblasti nemovitostí spravovat jejich portfolia efektivněji a systematicky.
Nejlepší funkce Buildium:
- Spravuje všechny finanční transakce a generuje důležité zprávy.
- Zefektivňuje získávání nájemníků pomocí digitálních aplikací a důkladného prověřování nájemníků.
- Poskytuje organizovaný systém pro sledování a správu všech požadavků na údržbu nemovitostí.
- Nabízí specializované online portály pro transparentní komunikaci a samoobslužné služby pro všechny zúčastněné strany.
Omezení Buildium:
- Ceny mohou být vyšší u menších portfolií.
- Omezené funkce umělé inteligence ve srovnání s jinými platformami
Ceny Buildium:
- Základní: Od 58 $/měsíc pro až 150 jednotek
- Růst: Od 183 $/měsíc
- Premium: Od 375 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buildium:
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildium?
Recenze G2 uvádí:
Je velmi pohodlné používat e-mailový a textový systém, který je velmi příjemný, a sledování nájemníků je velmi snadné a dobře zajišťuje, že nikdo neunikne pozornosti. Uživatelské rozhraní je snadno použitelné a poskytuje mi velmi dobrý přehled o zaměstnancích v oblasti bydlení. Ačkoli software nebyl původně vytvořen pro komerční zaměstnanecké bydlení, pro tento proces funguje dobře.
Je velmi pohodlné používat e-mailový a textový systém, který je velmi příjemný, a sledování nájemníků je velmi snadné a dobře zajišťuje, že nikdo neunikne pozornosti. Uživatelské rozhraní je snadno použitelné a poskytuje mi velmi dobrý přehled o zaměstnancích v oblasti bydlení. Ačkoli software nebyl původně vytvořen pro komerční zaměstnanecké bydlení, pro tento proces funguje dobře.
Posilte svou strategii správy nemovitostí pomocí AI
Vzhledem k neustálému vývoji v odvětví správy nemovitostí již není používání softwaru pro správu nemovitostí s umělou inteligencí volitelnou záležitostí, ale nezbytností pro udržení konkurenceschopnosti.
Od automatizace komunikace s nájemníky a údržbářských úkolů až po zjednodušení správy nájemních smluv a výběru nájemného – tyto nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají správcům nemovitostí šetřit čas, snižovat náklady a činit informovaná rozhodnutí v rámci celého jejich portfolia.
Ať už jste samostatný pronajímatel spravující několik nemovitostí nebo velká společnost zabývající se správou komerčních nemovitostí, v tomto seznamu najdete řešení, které vyhovuje vašim potřebám. Platformy jako ClickUp vynikají svou schopností centralizovat pracovní postupy, automatizovat procesy pomocí umělé inteligence a zvýšit produktivitu týmu – to vše na jedné platformě.
Správná technologická výbava může zásadně změnit vaše operace v oblasti správy nemovitostí. Začněte ještě dnes s ClickUp a přesvědčte se o tom sami!