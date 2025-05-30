Generativní AI v oblasti nákupu: Případy použití a příklady

Pracujete v oblasti nákupu. Proč tedy stále čekáte na schválení, aktualizujete tabulky a hledáte informace o dodavatelích v e-mailových schránkách?
Zatímco vy se potýkáte s detaily, vaši konkurenti dělají rychlejší rozhodnutí o nákupu díky čistším datům a přesnějším informacím.
Téměř čtvrtina vedoucích pracovníků v podnikové sféře vyčlenila 40 % nebo více ze svého rozpočtu na AI na generativní AI.
Každá hodina ztracená ruční rutinní prací je čas, který byste mohli věnovat strategickým úsporám a inovacím dodavatelů.
Generativní AI v oblasti nákupu mění pravidla hry. Konsoliduje izolovaná data, odhaluje rizika a příležitosti a během několika sekund navrhuje další kroky.
V tomto průvodci vám ukážeme, jak AI zapadá do vašeho procesu nákupu. Od vyhledávání dodavatelů a kontroly smluv až po analýzu výdajů a strategický sourcing – představíme vám reálné příklady použití, nástroje a klíčové výzvy, na které je třeba dávat pozor.
⭐️ Doporučená šablona
Šablona ClickUp pro nákup vám pomůže sledovat a spravovat proces dodavatelského řetězce od začátku do konce. Díky nástrojům pro správu úkolů, jako jsou značky, vnořené podúkoly, vlastní stavy a štítky priorit, je ideální pro týmy, které chtějí efektivně vylepšit a rozšířit své nákupní operace.
Co je generativní AI v oblasti nákupu?
Generativní AI v oblasti nákupu se týká používání pokročilých modelů umělé inteligence, jako jsou velké jazykové modely (LLM), k zefektivnění, vylepšení a automatizaci složitých nákupních procesů. Na rozdíl od tradičních systémů založených na pravidlech dokáže generativní AI v oblasti nákupu porozumět kontextu, generovat obsah a syntetizovat data napříč systémy, což vám umožní pracovat rychleji.
V organizaci zabývající se nákupem eliminuje generativní AI čas, který byste jinak strávili opakujícími se úkoly v rámci řízení dodavatelského řetězce. Automatizovat lze například vypracování žádostí o nabídky (RFP), přepisování smluvních ustanovení nebo psaní e-mailů dodavatelům.
Kromě toho zapojení generativní AI do vašich nákupních procesů a systémů dodavatelského řetězce znamená:
- Odhalení rizik dodavatelů dříve, než se vyhrotí
- Zlepšení kvality dat napříč platformami
- Odhalte významné úspory nákladů díky snížení počtu pracovních hodin strávených opakovanou dokumentací a zkrácení nákupních cyklů.
- Využití pokročilé analytiky k získání poznatků o výkonu dodavatelů, shrnutí velkých datových sad a odhalení odchylek od minulých referenčních hodnot.
📮 ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty.
Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
Ale my jsme v ClickUp přišli na to, jak to funguje! Díky funkcím ClickUp pro správu schůzek založeným na umělé inteligenci můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – a to vše pomocí našeho AI Notetakeru a ClickUp Brain. Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
Klíčové aplikace generativní AI v oblasti nákupu
Generativní AI mění způsob práce týmů zabývajících se nákupem. Zde jsou klíčové oblasti, kde je její vliv nejviditelnější.
Automatizované generování dokumentů
Vytváření dokumentů pro nákup je opakující se práce. Každý dokument, ať už se jedná o RFP (žádost o návrh), RFQ (žádost o cenovou nabídku) nebo formulář pro registraci dodavatele, musí být přesný, v souladu s politikou a přizpůsobený kontextu.
Nakonec strávíte hodiny kopírováním starých šablon, hledáním klauzulí a dvojitou kontrolou souladu.
🎯 Hodnota generativní AI: Využívá jazykové modely k rozpoznání vzorců ve vašem stávajícím obsahu, jako je struktura, tón, jazyk dodržování předpisů, a aplikuje je na nové dokumenty. Rozumí, jaký druh dokumentu vytváříte, a přizpůsobuje se tomu.
ClickUp Brain je ideální pro tyto typy úkolů:
Zde jsou tři typy nákupních smluv, o kterých byste měli vědět:
- Smlouvy s pevnou cenou: Pro jasně definovaný rozsah projektu
- Smlouvy s náhradou nákladů: Pro projekty s nejistým rozsahem, kdy kupující uhradí prodávajícímu přípustné náklady plus poplatek.
- Smlouvy o čase a materiálu: Pro projekty, u nichž není jasně definován rozsah, kombinace smluv s pevnou cenou a smluv s náhradou nákladů.
Inteligentní řízení rizik dodavatelů
Ruční sledování rizik dodavatelů je pomalé a reaktivní. Spoléháte se na zastaralé zprávy, roztříštěné tabulky nebo fragmentární zpětnou vazbu od různých interních zainteresovaných stran. V okamžiku, kdy manažer nákupu zjistí problém, již má tento problém vliv na časový harmonogram, kvalitu nebo náklady.
🎯 Hodnota generativní AI: Analyzuje data napříč systémy – hodnocení dodavatelů, historii smluv, termíny dodání a žádosti o podporu. Odhaluje včasné signály rizika dodavatele, jako jsou zpožděné dodávky, kolísání cen nebo pokles kvality, a proaktivně navrhuje další kroky.
⚡ Archiv šablon: Šablony RFQ pro efektivní nákup
Analýza a optimalizace výdajů
Vaše týmy pro nákup sedí na zlatém dole dat o výdajích. Bez správných nástrojů však tyto informace zůstávají skryté. Pokud pracujete s nesouvislými systémy, potýkáte se s problémem zastaralého reportingu. To znamená, že nemáte jasný přehled o výdajích v rámci svých nákupních operací.
🎯 Hodnota generativní AI: Čerpá data z ERP systémů, nákupních platforem, systémů pro správu dodavatelů a dalších upstreamových a downstreamových obchodních systémů. Poté je můžete klasifikovat a analyzovat v reálném čase. Získáte okamžitý přehled o trendech, neplánovaných výdajích a možnostech úspor.
Obohacování a čištění dat
Ve většině systémů pro zadávání zakázek jsou údaje o dodavatelích neúplné nebo zastaralé. Například můžete mít stejného dodavatele uvedeného pod několika jmény, chybějící daňové údaje nebo nesouhlasící kontaktní údaje v různých systémech.
Výsledkem těchto nepřesností jsou chyby ve výkaznictví, rizika nesouladu s předpisy a dokonce i ztráta času při ručním opravování dat před zadáváním zakázek nebo audity.
🎯 Hodnota generativní AI: Identifikuje a opravuje mezery v datech tím, že rozpoznává vzorce v neuspořádaných vstupech. Můžete automaticky vyplňovat chybějící informace, standardizovat záznamy, slučovat duplikáty a dokonce obohacovat profily dodavatelů pomocí externích zdrojů. Každé rozhodnutí o nákupu a výdajích je podloženo daty ve vašich automatizovaných pracovních postupech v oblasti nákupu.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony inventáře pro Excel, Sheets a ClickUp Lists
Prognózy a plánování poptávky
Vaše prodejní týmy mají své vlastní prognózy. Údaje o zásobách jsou izolovány v zastaralých systémech. Trendy na trhu se mění rychleji, než dokážou držet krok vaše reportovací cykly. To vše vede k roztříštěným vstupům.
Nyní se vaše rozhodnutí týkající se prognózování a plánování poptávky provádějí na základě zastaralých tabulek. A nakonec se to stává spíše hádáním.
🎯 Hodnota generativní AI: Poskytuje vám jasnější přehled o tom, co vás čeká. Díky prediktivní analytice můžete odhalit vzorce, které váš tým ani nehledal, a odhalit změny v poptávce ještě předtím, než se objeví v přehledech. Celkově vám to umožňuje plánovat promyšleněji.
Zde je několik příkladů, jak může pomoci výkonný generativní nástroj AI, jako je ClickUp AI.
Automatizace e-mailů a komunikace
Trávíte spoustu času komunikací a sledováním dodavatelů, potvrzováním termínů, vyjasňováním podmínek a odpovídáním na interní dotazy. Ačkoli jsou tyto výměny informací důležité, jsou opakující se a jedná se o mírně upravené verze stejných aktualizací.
Ale co se stane, když máte přeplněné schránky a musíte jednat se stovkami dodavatelů? Je vysoká pravděpodobnost, že důležité zprávy budou zpožděny nebo zcela ztraceny.
🎯 Hodnota generativní AI: Funguje jako centralizovaná vrstva komunikační inteligence, která čerpá kontext z vašich externích obchodních systémů a generuje přesné odpovědi. Můžete snížit koordinační zátěž a zároveň poskytnout každému dodavateli rychlejší a konzistentnější zkušenost.
📚 Další informace: Jak používat AI v řízení provozu
Sdílení znalostí
Kdo vyjednal jaké podmínky, kteří dodavatelé byli obtížní a jaká řešení byla použita k vyřešení minulých problémů? To vše je uloženo v hlavách lidí, nikoli v systémech. Když člen vašeho týmu odejde nebo změní pozici, tyto znalosti často zmizí s ním.
Následuje známý scénář: noví manažeři opakují minulé chyby a ztrácejí čas znovuobjevováním problémů, které již byly vyřešeny.
🎯 Hodnota generativní AI: Proměňuje kmenové znalosti ve sdílené informace. Těžbou e-mailů, smluv, poznámek z jednání a interních chatů může odhalit klíčové poznatky, které by jinak byly zapomenuty. Díky této kontinuitě můžete rychleji zapracovat nové zaměstnance a stavět na tom, co je již známo.
⚒️ Rychlý tip: Využijte ClickUp Brain a proměňte všechny tyto informace v konkrétní akce. Od shrnutí konverzací s dodavateli a získání informací o smlouvách až po okamžité zodpovězení dotazů týkajících se nákupu – ClickUp Brain pomáhá vašemu týmu zůstat v souladu.
Spojte ji s ClickUp Dashboards a sledujte výkonnost dodavatelů, nevyřízené smlouvy a trendy ve výdajích – vše na jednom místě. Ať už přijímáte nového dodavatele nebo převádíte vlastnictví dodavatele mezi členy týmu, už nikdy neztratíte přehled.
Příklady generativní AI v oblasti nákupu z praxe
Fáze testování generativní AI v oblasti nákupu je již za námi. Zde je několik příkladů, jak ji přední organizace využívají ve svých nákupních operacích.
1. Chytřejší správa smluv a podávání zpráv o dodržování předpisů
Výzva: Nákupní a finanční týmy společnosti eBay čelily neefektivitě při ručním extrahování klíčových podmínek ze složitých smluv, slaďování finančních údajů a dodržování měnících se daňových a udržitelnostních předpisů.
Desítky let nahromaděných dat přispěly ke složitosti, což ztěžuje udržení přesnosti a rychlosti.
Implementované řešení: Díky použití generativní AI mohli automatizovat analýzu smluv, zefektivnit odsouhlasení plateb a podporovat regulační klasifikaci nepřímých daní.
Tým nákupu také začal používat AI ke zlepšení procesů RFP a zpracování dokumentů dodavatelů.
Dopad: Jak generativní AI transformovala nákup a dodržování předpisů
- Snížení manuální pracovní zátěže v oblasti nákupu, financí a dodržování předpisů
- Zvýšená přesnost při výkladu smluv, dodržování daňových předpisů a podávání zpráv o udržitelnosti
- Zvýšená nákladová efektivita, zrychlené cykly nákupu a zvýšená produktivita týmů v oblasti inženýrství a zákaznické podpory.
2. Budování odolnějšího dodavatelského řetězce
Výzva: Při řízení rozsáhlého a komplexního globálního dodavatelského řetězce čelila společnost Unilever výzvám v oblasti spolupráce s dodavateli, správy smluv a zajištění souladu s měnícími se předpisy.
Tyto manuální procesy byly časově náročné a náchylné k chybám, což bránilo agilitě a schopnosti rychle reagovat.
Řešení: Společnost Unilever uzavřela partnerství se společností Accenture s cílem rozšířit generativní aplikace umělé inteligence v rámci celého podniku.
Pomocí platformy GenWizard společnosti Accenture vyvinula společnost Unilever nástroje založené na umělé inteligenci, které automatizují analýzu smluv, zlepšují spolupráci s dodavateli a zefektivňují procesy nákupu. Tyto nástroje usnadnily efektivní vyhledávání dodavatelů, sledování výkonnosti a sběr zpětné vazby, čímž podpořily inovace a odolnost v dodavatelském řetězci.
Dopad: Implementace generativní AI pro zlepšení provozní efektivity
- Automatizace nákupních úkolů vedla k významné úspoře času a snížení manuální pracovní zátěže.
- Procesy řízené umělou inteligencí přispěly k podstatným úsporám nákladů díky optimalizaci výběru dodavatelů a správy smluv.
- Zefektivněná spolupráce s dodavateli usnadnila rychlejší vývoj produktů a inovace.
Nejlepší generativní AI nástroje pro profesionály v oblasti nákupu
Zde je několik nejlepších generativních nástrojů umělé inteligence pro profesionály v oblasti nákupu, jako jste vy:
ClickUp
ClickUp je aplikace, která zastane vše, co potřebujete pro práci – spojuje úkoly, dokumenty, komunikaci, AI a automatizaci do jedné výkonné platformy.
Podívejme se, jak můžete použít ClickUp pro řízení projektů v oblasti nákupu s využitím umělé inteligence.
S vestavěným AI asistentem ClickUp Brain můžete generovat souhrny a klást kontextové otázky. Brain vám také pomůže automatizovat aktualizace, rychle syntetizovat poznámky ke smlouvám a okamžitě odpovídat na otázky typu „Které žádosti o nabídky jsou zpožděné?“
Dále použijte automatizace ClickUp k vytvoření vlastních, na pravidlech založených pracovních postupů pro tyto opakující se úkoly ve vašem pracovním postupu. Můžete vytvořit spouštěče, jako jsou:
- Když je do softwaru pro správu objednávek nahrána nová smlouva s dodavatelem, přiřaďte úkol právní kontroly.
- Když se úkol RFP přesune do stavu „Odesláno“, automaticky se vytvoří následný úkol pro vyhodnocení.
- Automaticky informujte zúčastněné strany, když se blíží konec platnosti certifikace dodavatele.
- Po dokončení konečného schválení přesuňte úkoly do stavu „Uzavřeno“.
ClickUp Docs zjednodušuje spolupráci mezi vámi a vašimi dodavateli ve sdíleném, zabezpečeném pracovním prostoru. Umožňuje vám společně upravovat kontrolní seznamy pro zaškolení nových zaměstnanců, pokyny pro žádosti o nabídky nebo šablony auditů v reálném čase.
Díky přístupu pro hosty vidí dodavatelé pouze to, co potřebují, aniž by došlo k ohrožení interních dat. Pomocí komentářů a zmínek můžete označit interní zúčastněné strany, aby mohly v reálném čase provádět kontrolu a přidávat komentáře.
Pomocí historie úprav můžete zjistit, kdo a kdy provedl změny v dokumentech, a vyhnout se tak duplicitě.
S ClickUp Docs můžete také zjednodušit správu dokumentů. Můžete vytvářet a ukládat složky specifické pro jednotlivé dodavatele. Můžete jít ještě o krok dál a propojit dokumenty s úkoly (např. formuláře pro hodnocení dodavatelů spojené s daným úkolem).
📚 Bonus: S ClickUp Brain můžete shrnout dlouhé smlouvy, vytáhnout klíčové klauzule nebo generovat následné úkoly z poznámek ze schůzek – to vše přímo v dokumentu.
Sledování nákupu je mnohem snazší díky flexibilním zobrazením a dashboardům ClickUp. Pomocí zobrazení Board View můžete vizualizovat stav každého projektu nákupu. Alternativně můžete pomocí zobrazení Gantt nebo Timeline View sledovat harmonogramy dodávek.
📊 Zde je několik klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti nákupu, které můžete sledovat pomocí ClickUp:
- Počet dodavatelů
- Úspora nákladů
- Dodací lhůta dodavatele
- Míra vad dodavatelů
- Přesnost objednávek
- Návratnost investic do nákupu
Dashboardy ClickUp vám pomohou spravovat rozpočet projektu a sledovat všechny důležité KPI, včetně reakčních časů dodavatelů, termínů obnovení smluv a přímých i nepřímých výdajů.
Navíc díky integraci ClickUp omezíte přecházení mezi různými nástroji. Ať už spravujete pracovní postupy v oblasti sourcingu, onboardingu dodavatelů nebo analýzy nákupu, ClickUp dokáže načíst data z nástrojů, které váš tým již používá, a poskytnout vám tak jediný zdroj informací, který je vždy aktuální.
Dalšími předními generativními nástroji umělé inteligence pro týmy nákupu jsou:
1. Icertis: Icertis je platforma pro správu životního cyklu smluv (CLM) založená na umělé inteligenci, která se používá v týmech zabývajících se nákupem, právními záležitostmi a financemi. Její nástroj Contract Intelligence (ICI) využívá rozsáhlé jazykové modely k automatickému generování smluv, označování rizikových ustanovení a extrahování klíčových povinností.
Díky kontextovým doporučením během jednání pomáhá Icertis týmům urychlit schvalování a dodržovat právní předpisy.
2. SAP Ariba: SAP Ariba využívá Business AI ke zlepšení nákupních operací, od vyhledávání dodavatelů až po hodnocení rizik. Je užitečná pro týmy nákupu a dodavatelského řetězce, které spravují rozsáhlé sítě dodavatelů.
AI pomáhá s návrhy smluv, doporučeními ohledně zdrojů a hodnocením dodavatelů na základě rizikových profilů v reálném čase a historických dat.
3. Zycus: Zycus, komplexní platforma pro automatizaci nákupu, nabízí funkce generativní AI prostřednictvím své sady Merlin AI. Nákupní týmy mohou automaticky generovat žádosti o nabídky, hodnotit odpovědi dodavatelů pomocí kontextového bodování a vytvářet souhrny jednání.
Systém se učí z historických dat a navrhuje optimální strategie nákupu.
4. Ivalua: Ivalua je platforma Source-to-Pay (S2P) bez nutnosti programování, která byla navržena tak, aby sjednotila nákup, správu dodavatelů a analýzu výdajů v rámci jediného přizpůsobivého ekosystému.
Pomocí IVA (Intelligent Virtual Assistant) od společnosti Ivalua můžete automatizovat úkoly, jako je vyhledávání dodavatelů, shrnování smluv a vypracovávání návrhů komunikace.
5. Cherrywork: Díky pracovním postupům založeným na umělé inteligenci zjednodušuje sada Intelligent Procurement Suite od Cherrywork celý životní cyklus od zdroje po platbu. Pomáhá vám zkrátit cykly a zároveň zajistit soulad s předpisy a konzistentnost.
Cloudová aplikace je díky své nativní integraci užitečná pro organizace používající SAP.
6. Klevaar: Pro týmy, které spravují velkoobjemové nebo multivariabilní poptávky, kombinuje optimalizaci sourcingu s inteligentní automatizací, aby bylo možné zvládat komplexní události v měřítku, aniž by tým byl přetížen.
Platforma eSourcing založená na umělé inteligenci dokáže současně zpracovat stovky (nebo tisíce) odpovědí dodavatelů a aplikovat pravidla a preference stanovené kupujícím.
7. LevaData: LevaData využívá AI k detekci příležitostí k úspoře nákladů, vyhodnocování rizik spojených s nákupem a doporučování alternativních dodavatelů nebo komponentů.
Tento nástroj AI pro nákup je ideální pro přímé materiály a strategický sourcing. Protože přeměňuje signály externího trhu na proaktivní podporu rozhodování v rámci sourcingových cyklů.
8. Sievo: Proměňte chaotická data o nákupu ve strukturované informace o výdajích pomocí softwaru Sievo pro analýzu nákupu. Nabízí komplexní přehled o výdajích, poznatky založené na umělé inteligenci, pokročilou správu dat a sledování ESG pro podnikové organizace.
V rámci panelu pro analýzu výdajů můžete porovnávat historické výsledky a filtrovat data podle obchodních jednotek.
9. GEP Smart: GEP SMART je komplexní platforma pro nákup s integrovanou umělou inteligencí. Jednotná platforma pro nákup vám umožňuje identifikovat příležitosti, spravovat úspory a zefektivnit řízení přímých i nepřímých výdajů.
10. Fairmarkit: Autonomní platforma pro správu výdajů Fairmarkit je speciálně navržená pro sourcing menších výdajů. Umí automatizovat manuální úkoly, jako je shromažďování poptávky, vytváření sourcingových událostí, analýza odpovědí dodavatelů a podávání zpráv o pokroku a pracovních postupech náročných na tabulky.
📚 Další informace: Nástroje umělé inteligence pro správu zásob
Klíčové výzvy a etické aspekty v oblasti nákupu řízeného umělou inteligencí
Přestože výhody nákupu řízeného umělou inteligencí sahají od automatizovaného generování dokumentů po inteligentní řízení rizik dodavatelů, analýzu výdajů a optimalizaci, má tento přístup i své vlastní výzvy. Mezi ně patří:
1. Algoritmická zaujatost a spravedlnost
Systémy AI trénované na historických datech o nákupu mohou udržovat stávající předsudky. Pokud například minulá data upřednostňovala určité dodavatele na základě geografické polohy nebo velikosti, vaše modely AI mohou v tomto trendu pokračovat, což povede k nespravedlivému výběru dodavatelů a potenciální diskriminaci.
Klíčové aspekty:
- Rozmanitost dat: Zajistěte, aby trénovací data zahrnovala širokou škálu profilů dodavatelů (např. podle velikosti, geografické polohy, typu vlastnictví), aby nedocházelo k posilování systémové zaujatosti.
- Audit zaujatosti: Pravidelně testujte modely AI na zkreslené výsledky při hodnocení dodavatelů, výběru a doporučeních.
- Vysvětlitelnost: Používejte systémy umělé inteligence, které nabízejí transparentnost v tom, jak jsou rozhodnutí přijímána, aby je bylo možné v případě potřeby zpochybnit nebo přezkoumat.
- Inkluzivní design: Zapojte do vývoje a testování modelů AI více zainteresovaných stran, včetně týmů pro diverzitu dodavatelů, abyste se vyhnuli slepým místům.
👀 Věděli jste? Nákupní týmy tráví téměř 40 % svého času manuálními, opakujícími se úkoly, jako je vyřizování schvalování nebo aktualizace tabulek. To je téměř dva celé dny v týdnu strávené činnostmi, které by nástroje jako automatizace a AI mohly snadno zvládnout.
2. Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat
Systémy umělé inteligence v oblasti nákupu často zpracovávají citlivé údaje o dodavatelích a organizacích, jako jsou finanční informace dodavatelů a smluvní a právní dokumenty. Co se ale stane, když nemáte zavedeny silné bezpečnostní opatření? Když nemáte jasnou správu toho, jak systémy umělé inteligence přistupují k datům, zpracovávají je a sdílejí?
Zůstanou vám značná rizika spojená se zneužitím dat, nedodržováním zákonů na ochranu soukromí a narušením důvěry dodavatelů.
✅ Kontrolní seznam: Etické záruky v oblasti AI v oblasti nákupu
- Omezte přístup k citlivým údajům pomocí oprávnění založených na rolích.
- Zjistěte, jak nástroje AI zpracovávají data dodavatelů nebo smluv.
- Audit rozhodnutí AI z hlediska dodržování předpisů na ochranu osobních údajů (GDPR, CCPA atd.)
- Při sdílení dat externě stanovte protokoly o souhlasu.
- Pravidelně kontrolujte zásady uchovávání a mazání dat.
📌 Jaké jsou sankce za porušení GDPR?
V případě závažných porušení mohou být pokuty až 20 milionů EUR nebo 4 % ročního globálního obratu jak pro veřejné, tak soukromé organizace.
I za méně závažná porušení, jako je nevedení řádných záznamů nebo neoznámení porušení ochrany osobních údajů včas, mohou být uloženy pokuty až do výše 10 milionů EUR nebo 2 % celosvětového obratu.
3. Nadměrná závislost na automatizaci
S rostoucími schopnostmi AI roste i riziko, že se vaše týmy začnou příliš spoléhat na automatizovaná rozhodnutí.
Vezměme si například vypracování smlouvy. Systém umělé inteligence může při generování smlouvy odstranit zdánlivě nadbytečnou klauzuli, aby dokument zjednodušil. Tato klauzule však může být záložní ochranou, na které trval váš právní tým pro vysoce rizikové dodavatele na základě minulého sporu.
To, co AI vnímá jako duplicitu, může být ve skutečnosti těžce vydobytá ochrana, která chrání vaši organizaci.
✅ Kontrolní seznam: Jak vyvážit automatizaci a lidský úsudek
- Před schválením nebo hodnocením dodavatelů zkontrolujte výstupy generované umělou inteligencí.
- Nastavte prahové hodnoty, při kterých automatizované akce vyžadují schválení člověkem.
- Sledujte výjimky a přepsání vzorců, abyste zjistili, kde automatizace selhává.
- Proškolte své manažery nákupu, aby pochopili omezení AI – nejen to, jak používat nástroje.
📚 Další informace: Jak používat AI k automatizaci úkolů
4. Duševní vlastnictví a práva dodavatelů
Dodavatelé vám svěřují své proprietární údaje v naději na spravedlivé a bezpečné partnerství. Pokud vaše nástroje umělé inteligence tyto informace znovu použijí nebo zveřejní, ať už úmyslně nebo ne, vystavujete se vážným důsledkům. Může to také vést k právním krokům. Umělá inteligence nedokáže stanovit hranice. To musíte udělat vy.
Klíčové aspekty ochrany údajů dodavatelů v pracovních postupech AI
- Smluvní jasnost: Zajistěte, aby dodavatelé AI výslovně uvedli, jak používají vstupní data a kdo je vlastníkem výsledných výstupů.
- Práva na používání dat: Ověřte, zda všechna data třetích stran použitá při školení AI mají řádnou licenci, aby nedošlo k porušení autorských práv.
- Smlouvy s dodavateli: Zahrňte do nich odškodňovací doložky, které vás ochrání před potenciálním porušením práv duševního vlastnictví v důsledku jednání dodavatele.
👀 Věděli jste? Několik kanadských zpravodajských agentur zažalovalo v listopadu 2024 společnost OpenAI za porušení autorských práv v souvislosti s použitím jejich zpravodajských článků k trénování ChatGPT. Požadují náhradu škody až do výše 20 000 kanadských dolarů za každý zpravodajský článek použitý k trénování.
Zefektivněte své nákupy s ClickUp
Už víte, že se nákup mění. Ale provizorní nástroje a nesouvislá data nebudou stačit na to, co přijde v budoucnu.
Aby bylo možné skutečně dosáhnout strategických úspor, zkrátit cykly a vést s předvídavostí, musí být generativní AI více než jen experiment. Musí být začleněna do každé fáze vašeho pracovního postupu – od sourcingu a sledování rizik dodavatelů až po automatizaci smluv a přehled o výdajích.
Právě k tomu potřebujete ClickUp.
Nejde jen o správu úkolů v oblasti nákupu. Jde o propojení vašich zaměstnanců, systémů a dat v jednom pracovním prostoru poháněném umělou inteligencí.
ClickUp Brain vám navíc umožňuje převést roztříštěné konverzace s dodavateli na souhrny, dlouhé smlouvy na akční položky a složité otázky týkající se nákupu na okamžité odpovědi. Je to jako mít v jednom nástroji analytika nákupu, vedoucího provozu a zapisovatele.
Jste připraveni rozšířit strategické nákupy pomocí AI? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp.