10 softwarů pro správu zaměstnaneckých souborů v roce 2025

Prohledávání náhodných složek, nesprávně pojmenovaných souborů a záhadných tabulek jen proto, abyste našli jeden dokument pro zaškolení nových zaměstnanců.
Není to zábava, že? Navíc riskujete ztrátu důležitých souborů zaměstnanců a ocitnete se v naprostém fiasku. Pokud jste profesionál v oblasti HR, pravděpodobně jste to už zažili.
A nejste sami! Podle zprávy ClickUp stráví průměrný profesionál více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací. To je více než 120 ztracených hodin ročně; čas, který jste mohli strávit zpracováním svých skutečných úkolů.
Proto je na čase přejít na software pro správu osobních spisů zaměstnanců, který vám usnadní život.
Ať už provozujete rychle rostoucí startup nebo se jen snažíte vnést pořádek do chaosu, zde je 10 softwarových nástrojů pro správu zaměstnaneckých souborů, které rozhodně stojí za vyzkoušení.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu zaměstnaneckých souborů
Ne každý systém pro správu dokumentů zaměstnanců, na který narazíte, bude pro vás ten pravý. Zde je kontrolní seznam pro výběr nástroje, který promění obavy z dokumentů v HR zen:
- Centralizované ukládání dokumentů: Ukládá všechny smlouvy, doklady totožnosti a soubory s pravidly – všechny dokumenty vašich zaměstnanců na jednom přehledném místě a nabízí bezplatné šablony pro personální oddělení pro snadnou organizaci.
- Podrobné filtry a možnosti vyhledávání: Nabízí rozsáhlé filtry (jména, tagy nebo dokonce klíčová slova), takže váš tým může snadno používat software pro správu dokumentů v oblasti lidských zdrojů.
- Automatizované administrativní úkoly: Umožňuje nastavit pravidla pro pojmenování souborů, kontrolu verzí a upozornění na vypršení platnosti. S takovým softwarem pro správu zaměstnanců stráví váš personální tým méně času klikáním a více času tím, co je skutečně důležité.
- Aktualizace úprav v reálném čase: Zobrazuje, kdo co a kdy upravil, s přehlednou historií verzí. Už žádné záhadné změny nebo momenty typu „Kdo to smazal?!“
- Hladká integrace se stávajícími nástroji: Synchronizace s vaším stávajícím systémem HR, softwarem pro výplaty, nástroji pro videokonference a cloudovým úložištěm.
- Zabezpečení na podnikové úrovni: Poskytuje komplexní šifrování, kontrolu přístupu, bezpečné sdílení souborů pro firmy a zálohování pro ochranu vašich souborů. Méně problémů s dodržováním předpisů, které musí personální oddělení řešit.
- Mobilní aplikace: Nabízí mobilní aplikaci pro prohlížení nebo nahrávání dokumentů na cestách. Ideální pro hybridní týmy a spontánní situace, kdy „to potřebujete hned“.
👀 Věděli jste, že: Průzkum společnosti Nitro odhalil, že pouze 3 % znalostních pracovníků je spokojeno s procesem zpracování dokumentů ve své společnosti. Většina organizací tedy má nefunkční pracovní postupy pro práci s dokumenty.
10 nejlepších softwarů pro správu zaměstnaneckých souborů
Nyní, když víte, jak vypadá ideální software pro správu dokumentů v oblasti lidských zdrojů, představujeme vám deset nejlepších možností.
1. ClickUp (nejlepší pro centralizovanou správu dokumentů a sledování úkolů)
ClickUp je první konvergovaný AI Workspace na světě a perfektní komplexní řešení pro správu zaměstnaneckých souborů.
Ať už se jedná o pracovní smlouvy, dokumenty pro nové zaměstnance nebo hodnocení výkonu, ClickUp udržuje vše organizované a snadno dohledatelné na jednom místě. Je to jako váš digitální kartotékový skříň, ale bez nepříjemných řezných ran od papíru a chaosu ztracených dokumentů.
ClickUp Brain a Brain MAX
Spojte všechny své potřeby v oblasti správy zaměstnaneckých souborů do jednoho výkonného pracovního prostoru s umělou inteligencí pomocí Brain MAX v ClickUp. Zde je návod:
- Chytré vyhledávání: Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web, abyste našli soubory, dokumenty a přílohy.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Využijte prémiové externí modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , s jediným kontextovým řešením připraveným pro podnikové použití.
- Automatizovaná organizace: Navrhuje složky, štítky nebo kategorie pro vaše soubory na základě obsahu a vzorců použití, takže vše zůstává přehledně uspořádané.
Dále můžete požádat ClickUp Brain, aby načítal soubory a dokumenty z vašeho pracovního prostoru, nebo ještě lépe, aby je vytvořil společně s vámi a sledoval, jak to za vás udělá během několika sekund.
Brain umožňuje personalistům rychle vytvářet popisy pracovních pozic, dokumenty s pravidly a komunikace se zaměstnanci pouhým zadáním pokynu. Zajišťuje, že obsah je jasný, konzistentní a přizpůsobený cílovému publiku, což šetří drahocenný čas při psaní a úpravách.
S Brainem se personální oddělení může více soustředit na lidi a strategii, zatímco AI se postará o náročnou práci spojenou s tvorbou obsahu.
ClickUp Chat a složky
A to není vše! Náš šikovný software pro správu zaměstnaneckých souborů nabízí také ClickUp Chat, kde můžete se svým týmem diskutovat o důležitých zásadách HR, výkonu zaměstnanců a všem, co s tím souvisí.
Nyní, když máte připravené profily zaměstnanců a další návrhy informací o zaměstnancích, udržujte vše přehledně uspořádané pomocí hierarchie projektů ClickUp.
Začněte vytvořením prostoru pro váš personální tým. V tomto prostoru můžete nastavit složky ClickUp pro každé oddělení, jako je marketing, technické oddělení a zákaznická podpora. Do každé složky zaměstnance přidejte další relevantní dokumenty, jako jsou vnořené stránky nebo podsekce:
- Zaškolování
- Hodnocení výkonu
- Certifikace
- Záznamy o dovolených
Do každé podsložky můžete také přidat kontrolní seznamy. Když rozšíříte svůj tým, počet složek a podsložek se přirozeně zvýší. Přesto by hledání dokumentů nemělo připomínat honbu za pokladem, a náš software pro správu dokumentů zaměstnanců tento problém také řeší.
ClickUp Enterprise Search
S ClickUp Enterprise Search můžete několika kliknutími najít jakýkoli soubor, dokument nebo úkol ve vašem integrovaném technologickém stacku.
Hledáte smlouvu se zaměstnancem? Nebo možná potřebujete najít konkrétní hodnocení zaměstnance? Stačí vyhledat podle klíčového slova, vlastníka nebo jiných relevantních atributů a BAM! Dokument, který jste hledali, je přímo před vámi.
Stačí pouze propojit vaše stávající nástroje pro správu lidských zdrojů s ClickUp a propojená vyhledávací funkce vám zobrazí všechny požadované informace. Už nemusíte prohledávat nekonečné složky a doufat, že vám nic neunikne.
Po všech těch přípravách může jedna opomenutá personální úloha zmařit všechny vaše snahy. Ale s ClickUp Project Management pro personální týmy budete mít všechny úkoly pod kontrolou.
Umožňuje vám proměnit plány pro zapracování nových zaměstnanců a další strategie v oblasti lidských zdrojů na úkoly v ClickUp. Každý úkol můžete přiřadit správnému členovi týmu, nastavit termíny a sledovat pokrok na jednom místě.
ClickUp Ambient Agents
A to není vše. ClickUp Agents reaguje na určité spouštěče a provádí akce na konkrétním místě.
Příklad použití: Kanál personálního týmu je zaplaven novými zaměstnanci, kteří žádají o dokumenty a soubory. Vedoucí personálního oddělení chce pomocí umělé inteligence vyhledat některé z těchto souborů a ušetřit tak čas svému týmu.
Vytvoří v kanálu vlastního agenta Autopilot a zadají mu, aby sdílel soubor v znalostní bázi, ke které má přístup. Určí, že agent Autopilot by měl reagovat pouze v případě, že zpráva uživatele obsahuje jasný a přímý příklad. Agentu Autopilot dokonce poskytnou příklady otázek.
ClickUp Docs
S ClickUp Docs můžete vytvářet, ukládat a organizovat všechny záznamy o zaměstnancích a zaznamenávat jejich relevantní údaje. Snadno připravujte návrhy smluv se zaměstnanci, personální politiky, formuláře a kroky pro zapracování nových zaměstnanců společně se svým týmem.
Nezapomeňte, že vaši spolupracovníci mohou dokument upravovat současně a zanechávat komentáře pro konkrétní členy týmu pomocí funkce Assign Comments (Přiřadit komentáře) v ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte interní znalostní databázi, profily zaměstnanců, smlouvy a další dokumenty pomocí ClickUp Docs.
- Vytvořte formuláře ClickUp pro shromažďování údajů o zaměstnancích a provádění průzkumů mezi zaměstnanci napříč odděleními.
- Zjednodušte správu zaměstnaneckých souborů pomocí šablon pro personální oddělení
- Nastavte opakující se úkoly, jako jsou měsíční kontroly, obnovení benefitů a kontroly dodržování předpisů, pomocí automatizací ClickUp.
- Sledujte průběh úkolů v oblasti lidských zdrojů pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou zpočátku považovat rozsáhlé funkce pro správu lidských zdrojů za trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Anne Thomas, manažerka personálního oddělení ve společnosti Snowville Creamery LLC, říká:
ClickUp nám umožňuje zveřejňovat veškerou komunikaci mezi všemi odděleními naší společnosti na jednom centrálním místě. Usnadňuje a zjednodušuje přijímání oznámení a správu harmonogramů, tras a dodávek pro naši společnost.
ClickUp nám umožňuje zveřejňovat veškerou komunikaci mezi všemi odděleními naší společnosti na jednom centrálním místě. Usnadňuje a zjednodušuje přijímání oznámení a správu harmonogramů, tras a dodávek pro naši společnost.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Relationships k propojení úkolů, dokumentů nebo dokonce celých seznamů! Můžete například propojit úkoly spojené se zaškolením zaměstnance s jeho hodnocením výkonu, kontrolním seznamem personálního oddělení a školicími dokumenty, takže vše zůstane kontextově propojené a snadno navigovatelné bez nutnosti přeskakování mezi záložkami!
2. Bamboo HR (nejlepší samoobslužná možnost pro zaměstnance)
Sledování informací o zaměstnancích, kroků při nástupu do zaměstnání a žádostí o volno nemusí být samo o sobě prací na plný úvazek. Řešení pro správu údajů o zaměstnancích, jako je BambooHR, vám mohou ušetřit spoustu starostí.
Umožňuje organizovat a hladce provádět všechny personální operace, od nástupu nových zaměstnanců po sledování dovolených a řízení výkonu, na jednom místě. Navíc předem připravené personální zprávy usnadní sledování záznamů o zaměstnancích pro zlepšení personálních procesů.
Nejlepší funkce Bamboo HR
- Sledujte záznamy o zaměstnancích, benefity, dovolenou a pracovní historii z jednoho místa.
- Využijte integrované nástroje pro zaškolení nových zaměstnanců a snadno je provázejte každým krokem.
- Automatizujte žádosti o volno a jejich schvalování pomocí integrace kalendáře.
- Aktivujte elektronické podpisy a zefektivněte dokumentaci bez nutnosti tisknout a shánět papír.
Omezení Bamboo HR
- Software pro správu dokumentů v oblasti lidských zdrojů může být pro větší týmy poměrně nákladný.
Ceny Bamboo HR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bamboo HR
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 3 000 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit.
Vyzkoušejte ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
3. Rippling (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v oblasti lidských zdrojů)
Rippling je platforma pro správu pracovní síly, která sjednocuje personální, IT a finanční operace do jediného uceleného systému. Kromě organizace údajů o zaměstnancích tento software pro automatizaci dokumentů automatizuje úkoly související s dodržováním předpisů v oblasti lidských zdrojů, sledování fakturovatelných hodin, mzdy a kroky při nástupu nových zaměstnanců, což vašemu týmu umožňuje soustředit se na strategie.
Nejlepší funkce Rippling
- Uchovávejte všechna data zaměstnanců, od pracovních pozic po vydané vybavení, v jednom dynamickém profilu, který se automaticky aktualizuje ve všech připojených systémech.
- Přiřazujte, spravujte a dokonce i vzdáleně mazejte firemní zařízení, abyste zajistili bezpečnost informací o zaměstnancích a dalších interních dat.
- Automatizujte pracovní postupy pro vše od zasílání upomínek o prodloužení smluv až po předávání hodnocení výkonu správnému manažerovi.
- Vyplácejte mezinárodním zaměstnancům a dodavatelům mzdy v jejich místní měně a zajistěte dodržování předpisů.
Omezení Rippling
- Chybí možnosti přizpůsobení funkcí.
- Někteří uživatelé uvádějí složitou konfiguraci pracovních postupů a integrací a omezené možnosti integrace mzdového účetnictví třetích stran.
Ceny Rippling
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 hvězdiček (více než 7600 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 hvězdiček (více než 3800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rippling?
Recenze G2 zní:
Na Ripplingu se mi nejvíc líbí, jak spojuje více systémů – mzdy, benefity, onboardingu, správu zařízení – pod jednou střechou. Hladká integrace šetří spoustu času a snižuje počet manuálních chyb, což je pro rozšiřující se týmy zásadní změna. Vypadá to, že platforma byla skutečně vytvořena s ohledem na koncového uživatele.
Na Ripplingu se mi nejvíc líbí, jak spojuje více systémů – mzdy, benefity, onboardingu, správu zařízení – pod jednou střechou. Hladká integrace šetří spoustu času a snižuje počet manuálních chyb, což je pro rozšiřující se týmy zásadní změna. Vypadá to, že platforma byla skutečně vytvořena s ohledem na koncového uživatele.
🧠 Zajímavost: Koncept flexibilní pracovní doby zavedla jako první německá letecká společnost Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Zavedla systém „Gleitzeit“, což znamená posuvná pracovní doba, který zaměstnancům dává svobodu začít a skončit práci v flexibilních hodinách.
4. Zoho People (nejlepší pro správu dokumentace a řízení zaměstnanců na mobilních zařízeních)
Pamatujete si, jak jsme říkali, že mobilní aplikace pro software pro správu dokumentů zaměstnanců je důležitá pro vedení záznamů na cestách? Zoho People je pro to ideální platformou.
HR systém je vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval vašim dynamickým potřebám. Jelikož je založen na cloudu, už se nikdy nebudete muset obávat ztráty důležitých údajů o zaměstnancích.
Můžete jej také použít pro automatizované náborové a onboardovací pracovní postupy. Zoho People navíc nabízí HR helpdesk, který mohou vaši zaměstnanci využít k podávání ticketů a řešení problémů.
Nejlepší funkce Zoho People
- Pomocí modulu pro správu případů můžete vyřizovat dotazy zaměstnanců na základě smluv o úrovni služeb a pravidel eskalace.
- Vytvářejte a zavádějte přizpůsobitelné HR pracovní postupy a pomocí šablon adresářů snadno spravujte údaje o zaměstnancích.
- Vytvářejte průzkumy, abyste získali zpětnou vazbu od zaměstnanců a sledovali trendy v jejich zapojení v průběhu času.
- Sledujte pokrok ve školeních pomocí integrovaného systému LMS, abyste zajistili, že se váš tým neustále učí a rozvíjí.
Omezení Zoho People
- Funkce přihlášení a odhlášení jsou často poruchové.
- Někteří uživatelé shledali uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek jako nedotažené nebo méně uživatelsky přívětivé než u jiných HR softwarů.
Ceny Zoho People
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 hvězdiček (více než 270 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Organizace souborů a složek: strategie pro zlepšení pracovního postupu
5. Gusto (nejlepší pro správu mezd v malých podnicích)
Zapomeňte na výplatní pásky, papírování a paniku, protože Gusto vám pomůže vyhnout se všem třem. Tato platforma pro řízení lidských zdrojů kombinuje mzdy, nástup nových zaměstnanců, benefity a řízení týmů v jednom uživatelsky přívětivém prostoru.
Máte vzdálené týmy pracující z různých států USA? Snadno se zaregistrujte pro výplatu daní ze mzdy ve všech 50 státech přímo na Gusto a zjednodušte si správu mezd. Navíc se integruje s oblíbeným softwarem pro správu výkonu, což vám umožňuje sledovat a měřit výkon a angažovanost zaměstnanců na jednom místě.
Nejlepší funkce Gusto
- Zaškolte nové zaměstnance pomocí digitálních nabídek, elektronických podpisů a předem připravených kontrolních seznamů.
- Synchronizujte mzdy s benefity a sledováním pracovní doby, aby vše běželo na autopilota.
- Vytvářejte vlastní zprávy pro plánování počtu zaměstnanců, analýzu odměn a další účely.
- Nabídněte zaměstnancům samoobslužný portál, kde si mohou kdykoli prohlížet své profily, výplatní pásky, benefity a daňové dokumenty.
Omezení Gusto
- Pokud jste začátečník, bude vám chvíli trvat, než se seznámíte se všemi funkcemi.
- Omezená škálovatelnost a funkce pro vytváření reportů
Ceny Gusto
- Jednoduché: 49 $/měsíc + 6 $/měsíc na osobu
- Plus: 80 $/měsíc + 12 $/měsíc na osobu
- Premium: 180 $/měsíc + 22 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Gusto?
Recenzent G2 říká:
Gusto používám už několik let. Je velmi snadné na používání, snadno se nastavuje a funguje hladce, aniž bych musel každý měsíc něco dělat. Také se mi líbí, že jsou vždy v obraze, co se týče změn daní a předpisů – informují mě, sdělí mi, co musím udělat, a pokud si to přeji, postarají se o to.
Gusto používám už několik let. Je velmi snadné na používání, snadno se nastavuje a funguje hladce, aniž bych musel každý měsíc něco dělat. Také se mi líbí, že jsou vždy v obraze, co se týče změn daní a předpisů – informují mě, sdělí mi, co musím udělat, a pokud si to přeji, postarají se o to.
6. Namely (nejlepší pro implementaci samoobslužné platformy pro zaměstnance a manažery)
Namely nabízí samoobslužný portál pro zaměstnance a manažery, který shromažďuje vše od výplatních pásek po benefity a žádosti o volno na jednom místě, takže nemusí hledat informace na desítkách různých platforem. A věřte nám, že na tom záleží.
Podle Harvard Business Review 27 % zaměstnanců uvádí, že se cítí přetížení informacemi, a to do té míry, že se ani nesnaží držet krok.
Tento software pro správu databáze zaměstnanců eliminuje nepořádek a poskytuje vašemu týmu přehledné, centralizované místo, kde můžete být vždy v obraze. Můžete jej použít k doručování státních a federálních formulářů W-4, jejich podepisování a zefektivnění dodržování daňových předpisů a podávání daňových přiznání.
Obsahuje také integrovaný kanál novinek ve vašem kanálu Slack, kde můžete sdílet důležité oznámení, oslavovat úspěchy, pracovní výročí, narozeniny a další události.
Nejlepší funkce
- Dejte zaměstnancům kontrolu nad nástroji pro správu profilů, aby mohli aktualizovat své osobní a daňové údaje bez nutnosti předkládat formuláře personálnímu oddělení.
- Umožněte samozápis do benefitů během otevřeného zápisu nebo při životních událostech, čímž celý proces zjednodušíte a zefektivníte.
- Pomocí přizpůsobitelných zpravodajských kanálů můžete sdílet aktualizace a oznámení na jednom místě, které je pro všechny snadno dostupné.
- Sledujte cíle a výkonnost pomocí integrovaných šablon pro hodnocení a nástrojů pro zpětnou vazbu, které mohou zaměstnanci a manažeři používat samostatně.
Omezení Namely
- Služby zákaznické podpory jsou pomalé
- Někteří uživatelé hlásili problémy s rozhraním softwaru, včetně potíží s aktualizací informací, závad a problémů s přístupem k určitým funkcím, jako jsou výplatní pásky.
Ceny Namely
- Namely Now: Cena od 9 $/měsíc na uživatele
- Namely Plus, Plus People a Complete: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Namely
- G2: 3,9/5 hvězdiček (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 hvězdiček (více než 400 recenzí)
👀 Věděli jste, že: Jeden zaměstnanec může ročně spotřebovat 10 000 listů papíru, což stojí asi 80 dolarů. Když si to spočítáte pro celou vaši pracovní sílu, nezdá se vám přechod na systém správy dokumentů jako nejrozumnější volba?
7. Paycor (nejlepší pro společnosti v oblasti zdravotnictví a výroby)
Paycor nabízí integrovaný systém správy dokumentů zaměstnanců pro zdravotnictví, výrobu a služby. Kromě systému správy dokumentů nabízí také nástroj pro nábor zaměstnanců založený na umělé inteligenci, který vyhledává vhodné kandidáty z rozsáhlé databáze talentů.
Můžete automatizovat své náborové kampaně, získat přístup k hodnotícím kartám uchazečů a zjednodušit pracovní postupy při přijímání nových zaměstnanců. Tento nástroj také usnadňuje sledování fakturovatelných hodin a plánování práce, takže všichni vaši zaměstnanci dostanou spravedlivé pracovní zatížení a včasné platby.
Nejlepší funkce Paycor
- Najděte a najměte ty správné talenty a udržujte všechny jejich informace přehledně uspořádané přímo na platformě.
- Zaznamenávejte a sledujte pracovní dobu zaměstnanců pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Optimalizujte směny zaměstnanců s ohledem na potřeby vaší firmy a dostupnost zaměstnanců, s možností výměny směn v reálném čase.
- Sledujte náklady na pracovní sílu v reálném čase pomocí rozpočtových upozornění na přesčasy, která vám pomohou udržet náklady na pracovní sílu pod kontrolou.
Omezení Paycor
- Nedostatek pokročilých funkcí a vlastností, což může omezit jeho použitelnost pro komplexní personální operace.
- Uživatelé říkají, že zákaznická podpora nereaguje
Ceny Paycor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 3,9/5 hvězdiček (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 hvězdiček (více než 2900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Paycor?
Moje zkušenosti jsou pozitivní. Pracuji s Paycorem již 10 let a jsem spokojený se vším, co mi nabízí.
Moje zkušenosti jsou pozitivní. Pracuji s Paycorem již 10 let a jsem spokojený se vším, co mi nabízí.
📖 Přečtěte si také: Průvodce digitálním úklidem pro vytvoření produktivního pracovního prostoru
8. ADP Workforce Now (nejlepší pro outsourcing personálních služeb)
Má váš malý personální tým potíže se správou úkolů souvisejících s přijímáním a řízením zaměstnanců? Využijte ADP Workforce Now. Tento software pro správu dokumentů udržuje všechny informace o vašich zaměstnancích přehledně uspořádané a nabízí služby odborných personálních specialistů, kteří vám pomohou s nevyřízenými úkoly v oblasti lidských zdrojů.
Pokud máte více než 1000 zaměstnanců, ADP Workforce Now vám dokonce nabídne integrované řešení HCM a mzdové agendy přizpůsobené vaší společnosti.
Nejlepší funkce ADP Workforce Now
- Nastavte data vypršení platnosti dokumentů a dostávejte automatická upozornění, abyste zajistili dodržování předpisů a včasné aktualizace.
- Vytvářejte přizpůsobené zprávy a auditní stopy pro sledování přístupu k dokumentům a jejich úprav, čímž zajistíte transparentnost.
- Zefektivněte podepisování dokumentů pomocí bezpečných integrovaných elektronických podpisů pro rychlejší pracovní postupy.
- Kontrolujte a zabezpečujte přístupová oprávnění na základě rolí uživatelů a zajistěte, aby k citlivým údajům o zaměstnancích měli přístup pouze oprávnění pracovníci.
Omezení ADP Workforce Now
- Funkce reportování je poměrně složitá.
- Integrace s nástroji třetích stran může být také problematická.
Ceny ADP Workforce Now
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ADP Workforce Now
- G2: 4,1/5 hvězdiček (více než 3500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 hvězdiček (více než 7000 recenzí)
🎥 Podívejte se: Jak používat AI pro dokumentaci:
9. SAP SuccessFactors (nejlepší pro správu kariérního růstu vašich zaměstnanců)
63 % lidí opouští své zaměstnání kvůli nedostatečné nebo nekvalitní zpětné vazbě. Proč? Protože jim to brání v tom, aby věděli, jaké dělají pokroky, a brání jim to v provádění praktických zlepšení.
Zabraňte tomu pomocí SAP SuccessFactors, softwaru pro správu dokumentů v oblasti lidských zdrojů s funkcí Growth Portfolio. Kromě zabezpečení a organizace informací o zaměstnancích umožňuje také vašim zaměstnancům analyzovat jejich výkonnost a implementovat doporučené návrhy.
Nejlepší funkce SAP SuccessFactors
- Získejte informace o profilech zaměstnanců a dokumenty týkající se personální politiky pomocí dotazů v přirozeném jazyce.
- Umožněte zaměstnancům podávat žádosti o volno a vyhledávat informace o zásadách HR prostřednictvím konverzačního rozhraní, čímž zlepšíte jejich zkušenosti.
- Poskytněte novým zaměstnancům automatizované, personalizované úkoly a kontrolní seznamy pro zapracování a zajistěte tak hladkou integraci do firemní kultury.
- Sledujte a označujte potenciální problémy s dodržováním předpisů v reálném čase.
Omezení SAP SuccessFactors
- Načítání tohoto softwaru pro správu dokumentů v oblasti lidských zdrojů trvá déle než u alternativních produktů.
Ceny SAP SuccessFactors
- SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): 75,60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SAP SuccessFactors
- G2: 3,9/5 hvězdiček (více než 670 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 hvězdiček (více než 280 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SAP SuccessFactors?
Recenze G2 zní:
Na SAP SuccessFactors se mi nejvíce líbí, že spojuje všechny úkoly v oblasti lidských zdrojů do jednoho snadno použitelného systému. Je skvělý pro firmy jakékoli velikosti, pomáhá porozumět údajům o zaměstnancích díky výkonným reportům a funguje dobře v různých zemích a jazycích. Mohu naplánovat pohovor, vydat nabídku, spravovat nástup nových zaměstnanců a mnoho dalšího. Je to jeden nástroj pro všechno.
Na SAP SuccessFactors se mi nejvíce líbí, že spojuje všechny úkoly v oblasti lidských zdrojů do jednoho snadno použitelného systému. Je skvělý pro firmy jakékoli velikosti, pomáhá porozumět údajům o zaměstnancích díky výkonným reportům a funguje dobře v různých zemích a jazycích. Mohu naplánovat pohovor, vydat nabídku, spravovat nástup nových zaměstnanců a mnoho dalšího. Je to jeden nástroj pro všechno.
🧠 Zajímavost: Společnost Westinghouse Electric & Manufacturing Company vytvořila první firemní školicí film, který zaměstnancům vysvětloval správné bezpečnostní postupy a pracovní techniky. Zdá se, že ještě před vznikem PowerPointu věděli, jak důležité je ukázat zaměstnancům, jak pracovat bezpečně!
10. DocuWare (nejlepší pro zajištění souladu s předpisy v oblasti HR dat)
Dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů, zejména v případě globálního týmu, je velmi náročné. Jedna chyba a ocitnete se v nejasných právních problémech.
Díky funkcím zabezpečení a označování souladu na podnikové úrovni je DocuWare ideálním pomocníkem pro bezpečné shromažďování a ukládání informací o zaměstnancích. Bezpečně archivuje všechny typy souborů v centralizovaném systému a zajišťuje, že vaše personální postupy jsou v souladu s předpisy HIPAA, GDPR a dalšími.
Díky velmi specifickým uživatelským právům, spolehlivým pracovním postupům a záznamům, které nelze manipulovat, jste chráněni před ztrátou dat, záměnou a podezřelými úpravami.
Nejlepší funkce DocuWare
- Usnadněte bezpečné digitální podepisování dokumentů, zefektivněte pracovní postupy a omezte množství papírových dokumentů.
- Vytvářejte přizpůsobené zprávy a auditní stopy pro sledování úprav dokumentů a kontrolu přístupu.
- Vytvářejte výplatní pásky v jakékoli mzdové platformě a automaticky je ukládejte do digitálních osobních složek zaměstnanců.
- Rychle vyhledávejte informace o zaměstnancích pomocí inteligentních vyhledávacích filtrů, jako je jméno, oddělení, typ dokumentu nebo stav.
Omezení DocuWare
- Ačkoli systém DocuWare sám o sobě neobsahuje žádná omezení velikosti souborů, rychlost nahrávání může být faktorem u velmi velkých dokumentů.
Ceny DocuWare
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DocuWare
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 100 recenzí)
Zjednodušte a zabezpečte správu dokumentů zaměstnanců pomocí ClickUp
Od bezpečného úložiště a výkonných vyhledávacích funkcí až po automatizované pracovní postupy a mobilní přístup – nástroje, které jsme představili, přinášejí do vašich personálních procesů pořádnou organizaci. Ať už provozujete malý startup nebo rozšiřujete rychle rostoucí společnost, zde najdete něco pro každý typ týmu.
Chcete to vše na jedné platformě? Vyberte si ClickUp. Používejte jej jako digitální kartotéku a centrum dokumentů. Získejte aktualizace v reálném čase, abyste už nikdy nezmeškali žádný úkol v oblasti lidských zdrojů.
Navíc funkce propojeného vyhledávání zajistí, že se při hledání dokumentů zaměstnanců neztratíte.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a udělejte ze správy dokumentů zaměstnanců méně bolestivý a více automatizovaný proces.