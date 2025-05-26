Jak vypočítat poplatky za řízení projektu (s vzorci a příklady)

Znáte ten moment, kdy připravujete návrh projektu a vše jde hladce – až do okamžiku, kdy narazíte na jednu položku: poplatek za projektové řízení.
Najednou si nejste jisti. Máte účtovat paušální částku? Procento z celkových nákladů projektu? Máte účtovat hodinovou sazbu? A co vlastně patří do projektového managementu?
Někteří tiše započítávají tuto práci do celkové ceny v naději, že se to vyrovná. Jiní to příliš promýšlejí a předkládají částku, která se zdá být odtržená od skutečné práce, která je s tím spojena.
Pravdou je, že projektové řízení je skutečná, měřitelná práce. Pokud trávíte čas koordinací mezi zúčastněnými stranami, získáváním schválení, úpravou časových harmonogramů nebo zajišťováním dodání výstupů, zabýváte se projektovým řízením. A to si zaslouží odpovídající odměnu.
Tato příručka vám pomůže vypočítat tyto poplatky jasně a s jistotou. Vysvětlíme vám, co spadá do projektového řízení, provedeme vás různými cenovými modely, které můžete použít, a ukážeme vám jednoduché vzorce s reálnými příklady.
Co jsou poplatky za projektové řízení?
Poplatky za projektový management jsou částky, které platíte projektovému manažerovi (nebo týmu) za plánování, koordinaci a dohled nad vaším projektem od začátku do konce. Tyto poplatky pokrývají vše od vytváření časových harmonogramů po správu rozpočtů a zajištění, že se rozsah vašeho projektu nevymkne z rukou.
Pokud vás zajímá, jak vypočítat poplatky za projektové řízení, neexistuje na to jednoznačná odpověď.
💰 Například pokud je rozpočet vašeho projektu 100 000 dolarů, projektový manažer může účtovat 5 % až 15 %, v závislosti na složitosti a rozsahu projektu.
Porozumění poplatkům za řízení projektů je důležitou součástí zvládnutí řízení nákladů na projekty. Pomůže vám to dodržet rozpočet a vyhnout se nepříjemným překvapením v polovině projektu.
Bezplatná šablona rozpočtu projektu ClickUp s WBS vám pomůže snadno rozdělit projekty na zvládnutelné úkoly a umožní přesnější odhad nákladů.
Běžné metody výpočtu poplatků za řízení projektů
Existují různé cenové modely pro každou příležitost, v závislosti na složitosti vašeho projektu, jeho délce trvání a míře vaší každodenní angažovanosti.
Podívejme se na nejběžnější metody a kdy se nejlépe hodí 👇
1. Metoda hodinové sazby
Jedná se o nejjednodušší přístup, kdy účtujete na základě odpracovaných hodin. Je flexibilní a přesný, pokud není rozsah projektu zcela definován nebo se očekává, že se bude vyvíjet.
⚒️ Vzorec: Celkový poplatek = hodinová sazba × celkový počet odpracovaných hodin
✅ Nejvhodnější pro: Nezávislé projektové manažery nebo konzultanty pracující na krátkodobých projektech nebo projektech s proměnlivým rozsahem, zejména v odvětvích, jako jsou kreativní služby, řešení problémů v oblasti IT nebo vývoj produktů v rané fázi, kde se úkoly a časové harmonogramy často mění.
2. Stanovené poplatky
Dohodnete se na celkové ceně za celý projekt předem. Tento cenový model vyžaduje jasný, pevně stanovený rozsah prací a často vychází z historických údajů nebo minulých zkušeností.
⚒️ Vzorec: Celkový poplatek = předem stanovená pevná částka (na základě odhadovaného času × hodinová sazba nebo dodaná hodnota)
✅ Nejvhodnější pro: Agentury nebo projektové manažery, kteří se zabývají opakovatelnými, jasně definovanými projekty, jako je zavádění softwaru, plánování akcí nebo harmonogramy stavebních prací, kde jsou výsledky a fáze předvídatelné.
3. Procento z celkových nákladů projektu
Vaše poplatky se počítají jako procento z celkového rozpočtu projektu. Tato metoda sjednocuje pobídky, protože větší a složitější projekty vyžadují vyšší dohled a koordinaci.
⚒️ Vzorec: Celkový poplatek = rozpočet projektu × % poplatek (obvykle 5 % až 15 %)
✅ Nejvhodnější pro: Projektové manažery řídící velké investiční projekty nebo výstavbu infrastruktury, kde jsou rozpočty značné a klienti očekávají zapojení do celého životního cyklu, od nákupu a řízení dodavatelů až po podávání zpráv zainteresovaným stranám.
4. Paušální nebo měsíční sazba
Projektový manažer dostává pevnou měsíční platbu po stanovenou dobu. Tento model se hodí pro průběžnou podporu, dlouhodobý dohled nebo v případě, že je projektový manažer součástí týmu klienta.
⚒️ Vzorec: Celkový poplatek = měsíční sazba × počet měsíců
✅ Nejvhodnější pro: Společnosti s nepřetržitými projektovými cykly, jako jsou startupy SaaS, které postupně rozšiřují své funkce, interní transformační týmy nebo projektoví manažeři podporující mezioborové iniciativy bez pevného data ukončení.
5. Odhad zdola nahoru
Tato metoda zahrnuje rozdělení celého projektu na menší úkoly, odhad každého z nich samostatně a následné sčítání nákladů nebo času. Je velmi podrobná a často nej přesnější, pokud máte dobrý přehled o celém rozsahu projektu a odhadu jeho nákladů.
⚒️ Vzorec: Celkový odhad projektu = součet všech odhadů jednotlivých úkolů (náklady na úkol nebo čas × množství) + rezerva pro nepředvídané výdaje
✅ Nejvhodnější pro: Složité projekty s více výstupy, jako je vývoj podnikového softwaru, stavební projekty nebo výroba hardwaru, kde je důležitá přesnost a kontrola nad jednotlivými komponenty.
6. Odhad shora dolů
Při odhadu projektu shora dolů začnete s celkovým rozpočtem nebo časovými omezeními a poté přidělíte zdroje jednotlivým fázím nebo úkolům. Tato metoda stanovení poplatků za řízení projektu používá omezení jako vstupní údaje a rozděluje je mezi jednotlivé segmenty projektu.
⚒️ Vzorec: Celkový odhad = předem stanovený rozpočet nebo doba trvání ÷ počet fází nebo úkolů (upravte přidělení podle priority nebo složitosti)
✅ Nejvhodnější pro: Projekty s omezeným rozpočtem nebo časově náročné projekty, jako jsou marketingové kampaně s pevným termínem nebo revize interních procesů, kde tým musí pracovat zpětně od neměnných cílů.
Faktory ovlivňující poplatky za projektové řízení
Při určování výše poplatku za řízení projektu (nebo výše poplatku, který za něj zaplatíte) hraje roli několik faktorů. Pojďme si je rozebrat:
1. Velikost a složitost projektu
Při výpočtu poplatků za řízení projektu zohledněte jeho velikost a složitost.
📌 Malá marketingová kampaň je mnohem méně náročná než velký stavební projekt. Pokud koordinujete desítky pohyblivých částí nebo pracujete s více týmy, bude to vyžadovat více času, odborných znalostí a úsilí, což zvyšuje náklady.
Abyste se vyhnuli překvapením, stanovte jasná očekávání již v rané fázi pomocí spolehlivé šablony projektového návrhu, která popisuje rozsah, výstupy a strukturu poplatků.
2. Odvětví
Některá odvětví vyžadují vyšší odborné znalosti, což může zvýšit náklady na projekt.
📌 Například projektový management v oblasti technologií nebo stavebnictví je obvykle dražší, protože tyto obory často podléhají přísnějším předpisům, vyžadují specializované znalosti a jsou spojeny s vyššími riziky. Porovnejte to s organizací místní komunitní akce, kde jsou věci mnohem jednodušší.
3. Doba trvání projektu
Délka trvání projektu má přímý vliv na jeho náklady.
📌 Pokud se jedná o krátkodobou iniciativu, poplatek může být nižší, ale u dlouhodobých projektů budete potřebovat tým, který se bude projektu věnovat měsíce nebo dokonce roky, což může být nákladné.
Čím delší je projekt, tím více zdrojů je potřeba, což má vliv na alokaci zdrojů i poplatky.
4. Umístění
Umístění projektu hraje velmi důležitou roli.
📌 Pokud se jedná o oblast s vysokými životními náklady, jako je New York nebo San Francisco, poplatky budou vyšší. Je to proto, že mzdy jsou v těchto oblastech vyšší!
Zahájení spolupráce s klientem může také zahrnovat řešení problémů souvisejících s lokalitou, což může vést k úpravě poplatků tak, aby odrážely místní faktory. Vzdálená nebo menší města? Obvykle nižší poplatky.
5. Odborné znalosti a zkušenosti
Úroveň odborných znalostí a zkušeností může výrazně zvýšit hodnotu poplatků za řízení projektů, proto je dobré ji zohlednit.
Čím zkušenější nebo specializovanější je projektový manažer, tím více si může účtovat. Pokud najímáte někoho, kdo řídil projekty v hodnotě několika milionů dolarů nebo má spoustu certifikátů, počítejte s tím, že zaplatíte vyšší cenu.
6. Změny rozsahu
Někdy může klient chtít přidat další funkce nebo změnit konečný cíl. Tyto změny vedou k vyšším poplatkům, protože projektový manažer musí provést nové nastavení a věnovat projektu více času. Pokud k tomu dojde poté, co jste již klientovi vystavili fakturu, upravte poplatek tak, aby odrážel nový rozsah projektu (neváhejte požádat o dodatečné platby, pokud dojde ke změně rozsahu projektu).
Použijte standardizovanou šablonu RFQ s předem připravenými hodnotícími kritérii, místo abyste pokaždé začínali od nuly. Tato jednoduchá změna obvykle zkracuje dobu nákupu a zároveň zajišťuje, že dodavatelé poskytují přímo srovnatelné nabídky.
Jak zvolit správnou strukturu poplatků
Při určování správné struktury poplatků jde především o to najít to, co nejlépe vyhovuje vám i vašemu klientovi.
Projdeme si několik možností, abyste mohli zjistit, co nejlépe vyhovuje vašemu projektu a stylu:
|Struktura poplatků
|Výhody
|Nevýhody
|Příklad
|Hodinová sazba
|Flexibilita, snadné sledování odpracovaných hodin, vhodné pro nedefinované projekty
|Méně předvídatelné, u větších projektů může být nákladné
|Konzultant najatý na několik hodin týdně pro malý projekt
|Pevná sazba/paušální sazba
|Předvídatelné náklady pro klienta motivují k efektivitě.
|Riziko podcenění, žádné příplatky za neočekávané problémy
|Projekt vývoje softwaru s jasným časovým harmonogramem a výstupy
|Záloha
|Sladí cíle projektového manažera s rozpočtem a výkonností.
|Může být obtížné upravit poplatky, pokud se změní rozsah projektu, možnost nedostatečného využití
|Obtížné odhadnout konečné náklady, méně předvídatelné
|Procento z nákladů projektu
|Sladění cílů projektového manažera s rozpočtem, orientované na výkon
|Těžko odhadnutelné předem, potenciální konflikty ohledně přesného odhadu nákladů
|Stavební projekt, kde projektový manažer dostává procentuální podíl z celkového rozpočtu
|Náklady plus
|Zahrnuje skutečné náklady, klient platí pouze za to, co skutečně využije.
|Obtížné odhadnout konečné náklady, méně předvídatelné
|Stavební nebo výrobní projekt, u kterého se náklady mohou lišit
|Milníková/průběžná platba
|Klient platí pouze v případě splnění klíčových výstupů, sladění pobídek
|Může odložit platbu, pokud jsou milníky nejasné nebo opožděné.
|Projekt webového designu, kde se platby provádějí po dokončení každé fáze
|Cenotvorba založená na hodnotě
|Poplatky založené na poskytnuté hodnotě, vyšší potenciální zisk
|Těžko určitelná hodnota, vyžaduje hluboké porozumění potřebám klienta.
|Marketingová kampaň, která výrazně zvýší tržby klienta
Jak používat ClickUp k vymezení rozsahu, sledování a odůvodnění poplatků za projektové řízení
Vypočítali jste poplatky za projektové řízení. Vybrali jste správný cenový model. Většina klientů vám však nebude věřit jen na slovo.
Budou klást otázky jako:
💭 „Proč nám účtujete interní schůzky?“💭 „Můžete nám ukázat, kolik času bylo stráveno koordinací?“💭 „Mělo se jednat o pevnou sazbu – proč nám účtujete více?“
A pokud nemáte data, která by to podpořila, tyto rozhovory se rychle stanou nepříjemnými.
Právě v tomto ohledu mění projektový software jako ClickUp pravidla hry. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která vám pomůže jasně definovat rozsah projektu, přesně sledovat náklady a sebevědomě zdůvodnit své účtování, ať už účtujete hodinově, měsíčně nebo podle milníků.
Podívejme se podrobně, jak na to 👇
Používejte sledování času k zaznamenávání skutečných hodin
Jako projektový manažer, když účtujete hodinovou sazbu nebo pracujete na základě paušálu, nejvýznamnější překážkou, se kterou se setkáte, je otázka: „Kam se poděl všechen ten čas?“
V těchto a dalších případech vám přesnou odpověď poskytne funkce Project Time Tracking od ClickUp. Můžete sledovat čas přímo u úkolů, podúkolů, schůzek nebo dokonce komunikace s klienty, takže nemusíte hádat ani ručně vyplňovat časové rozvrhy na konci týdne.
Takto jej můžete použít:
🔁 Sledujte čas flexibilně, odkudkoli: Spouštějte a zastavujte časomíry přímo z úkolu, zaznamenávejte čas ručně nebo synchronizujte mezi počítačem, mobilem a webem. ClickUp se dokonce integruje s nástroji jako Toggl, Harvest a Everhour pro větší flexibilitu.
🗂 Uspořádejte sledovaný čas pomocí poznámek a štítků: K záznamům o čase připojte poznámky, které vysvětlují, co bylo provedeno. Použijte štítky jako „Hovor s klientem“, „Plánování časové osy“ nebo „Zpětná vazba“, abyste přesně ukázali, co se započítává do projektového managementu.
📊 Vytvářejte a přizpůsobujte si časové rozvrhy: Seskupujte časové záznamy podle členů týmu, značek, úkolů nebo dat. Týdenní a měsíční přehledy vám umožní rychle zjistit, kdo strávil čas čím, což je ideální pro fakturaci klientům (všechny přímé i nepřímé náklady) a interní kontroly.
📈 Zobrazte odhadovaný vs. skutečný sledovaný čas: Porovnejte, kolik času jste předpokládali, že něco zabere, s tím, kolik času to skutečně zabralo. Skvělé pro včasné odhalení nadměrných služeb, rozšiřování rozsahu nebo nepřesností v plánování.
Zaznamenávání času je jen polovina skládačky. A ta druhá? Strukturování rozpočtu od prvního dne. Použijte šablonu rozpočtu projektu k naplánování odhadů nákladů, sledování výdajů a nastavení hodinových sazeb podle úkolů nebo týmů.
Pomocí vlastních polí a polí vzorců provádějte výpočty na základě zvoleného cenového modelu.
K výpočtu poplatků za řízení projektů můžete použít vlastní pole a vzorcová pole ClickUp , a to vytvořením strukturovaného systému, který dynamicky vypočítává poplatky na základě parametrů, jako je rozpočet projektu, doba trvání nebo odpracované hodiny.
💰 Začněte rozhodnutím o struktuře poplatků: Můžete si vybrat mezi paušální sazbou, procentem z celkového rozpočtu projektu, hodinovými sazbami vynásobenými odpracovaným časem nebo odstupňovanou sazbou v závislosti na velikosti nebo složitosti projektu.
✍🏼 Přejděte do svého seznamu nebo prostoru ClickUp, kde se nacházejí úkoly vašeho projektu, a přidejte tato vlastní pole:
- Pro poplatky založené na procentech: Rozpočet projektu: Pole měny Poplatek za projektové řízení %: Číselné pole (např. 10 pro 10 %)
- Rozpočet projektu: Pole měny
- PM Fee %: Číselné pole (např. 10 pro 10 %)
- Pro výpočet hodinové sazby: Odpracované hodiny: Číselné pole (můžete to také zaznamenat do pole Sledovat čas) Hodinová sazba PM: Měnové pole
- Odpracované hodiny: Číselné pole (můžete to také zaznamenat do pole Sledovat čas)
- Hodinová sazba PM: Pole měny
- Pro paušální poplatky nebo složitější nastavení: Paušální poplatek za projektové řízení: Pole měny Dodatečné poplatky: Pole měny (pro vlastní doplňky)
- Paušální poplatek za projektové řízení: Pole měny
- Další poplatky: Pole měny (pro vlastní doplňky)
- Rozpočet projektu: Pole měny
- PM Fee %: Číselné pole (např. 10 pro 10 %)
- Odpracované hodiny: Číselné pole (můžete to také zaznamenat do pole Sledovat čas)
- Hodinová sazba PM: Pole měny
- Paušální poplatek za projektové řízení: Pole měny
- Další poplatky: Pole měny (pro vlastní doplňky)
🤝 Přátelské připomenutí: Potřebujete pouze pole, která odpovídají vašemu modelu poplatků. O zbytek se nemusíte starat.
🧮 Přidání pole vzorce: Klikněte na „Přidat vlastní pole“ → Vyberte vzorec. Poté pojmenujte pole „Poplatky za řízení projektu“ nebo „Poplatek za projekt“ a zadejte vzorec podle svého modelu poplatků:
📌 Příklad: {Odpracované hodiny} * {Hodinová sazba PM}
Jakmile zadáte hodnotu do obou polí, v poli Vzorec se automaticky vypočítá hodnota poplatků za váš projekt.
💡 Tip pro profesionály: Pro složitější výpočty, například pokud chcete použít hybridní model pro výpočet poplatku za projekt, zapněte režim pokročilého editoru. Výpočet bude vypadat například takto: IF({Rozpočet projektu} > 10000, {Paušální poplatek za projektový management} + ({Rozpočet projektu} 0,05), {Paušální poplatek za projektový management} + ({Rozpočet projektu} 0,1)).
(V případě, že rozpočet projektu přesahuje 10 000 USD, účtuje se poplatek ve výši 5 %, v opačném případě 10 %. )
Vytvářejte transparentní nabídky v dokumentech určených pro klienty.
Jedním z nejrychlejších způsobů, jak si získat důvěru (a vyhnout se odmítnutí poplatků za projektové řízení), je přesně ukázat, co je v nich zahrnuto. K tomu můžete použít ClickUp Docs a během několika minut vytvořit nabídky pro klienty.
Dokumenty vám pomohou:
✍️ Pište dobře formátované návrhy s jasně stanoveným rozsahem: Používejte záhlaví, tabulky, skládací sekce a poznámky k rozvržení časových harmonogramů, výstupů, frekvence komunikace a struktury poplatků.
🔗 Propojte úkoly a časové osy s návrhem: Ukažte klientům, jak se rozsah projektu vztahuje k skutečné práci. Například propojení s úkolem „Nastavení časové osy“ nebo opakujícím se úkolem „Týdenní reportování“ dodá vašemu projektovému manažerovi na autentičnosti.
👀 Kontrola viditelnosti a oprávnění: Skryjte interní poznámky a sdílejte pouze části relevantní pro klienta. Můžete také udělit přístup pouze pro komentáře, pokud chcete získat zpětnou vazbu od klienta, aniž by skutečně prováděl změny v návrhu.
📌 Správa verzí a živé aktualizace: Už nemusíte posílat aktualizované soubory PDF ani žádat klienty, aby „zkontrolovali nejnovější verzi“. Stačí aktualizovat dokument a klient vždy uvidí nejnovější rozsah a smluvní podmínky.
A pokud vám psaní nabídek připadá jako ztráta času, ClickUp Brain vás nadchne. Nativní AI asistent ClickUp vám pomůže automaticky navrhovat rozsah nabídek, rozdělit výstupy nebo dokonce přepsat odpovědi pro klienty vaším stylem.
Sledujte rozpočty a porovnávejte je s odhady
ClickUp nabízí kompletní sadu funkcí softwaru pro řízení projektů, které vám poskytnou přehled o všech výstupech. Řešení ClickUp Project Management Team Solution obsahuje dashboardy pro sledování čerpání rozpočtu, více než 15 zobrazení pro přiblížení rozsahu, milníky pro propojení fakturace s dodávkou a další funkce.
Toto máme na mysli ⬇️
- Porovnejte plánované a skutečné výsledky: Pomocí vlastních polí ClickUp přidejte odhadovaný čas a náklady ke každému úkolu a porovnejte je se skutečně zaznamenaným časem. Pomocí tabulkového zobrazení ClickUp můžete dále filtrovat podle přidělené osoby, značky nebo typu úkolu, abyste vždy věděli, které části projektu překračují rozpočet.
- Okamžité přehledy díky dashboardům: Využijte živé vizuální dashboardy ClickUp, které zobrazují sledovaný čas, spotřebovaný rozpočet, využití týmu nebo náklady na jednotlivé milníky. A pokud dojde ke změně časového harmonogramu nebo se v průběhu projektu objeví nové požadavky, můžete své rozpočty a smlouvy aktualizovat v reálném čase.
Chcete-li se posunout o krok dál, rozlučte se s ručním prohledáváním dashboardů, dokumentů a úkolů, abyste našli ten jeden bajt informací těsně před synchronizací s klientem.
Stačí požádat ClickUp Brain o rychlou aktualizaci a nechat jej prohledat celý váš pracovní prostor, aby v mžiku našel nejrelevantnější a nejaktuálnější odpověď na váš dotaz!
Příklady scénářů výpočtu poplatků za projekt
Stále vám výpočet poplatků za projekt připadá abstraktní? Tyto příklady vám přesně ukážou, jak odhady projektů fungují v praxi 👇
1. Paušální odměna marketingové agentury (měsíční paušální poplatek)
Řekněme, že provozujete rostoucí startup v oblasti SaaS a potřebujete konzistentní marketingový výstup – blogy, SEO, aktualizace obsahu, práci. Nechcete každý měsíc znovu vyjednávat rozsah služeb a vaše agentura nechce sledovat hodiny strávené nad každou zprávou ve Slacku. V takovém případě je pro váš projektový tým a klienta ideální paušální měsíční odměna.
|Výstupy za měsíc
|Odhadovaná hodnota
|4 blogové příspěvky (1000–1500 slov)
|2 000 $
|SEO výzkum a reporting
|1000 $
|2 strategické nebo kontrolní hovory
|500 $
|Podpora a úpravy ve Slacku
|500 $
|Celkový poplatek
|4 000 $/měsíc
Toto nastavení poskytuje oběma stranám předvídatelnost. Získáte spolehlivé výsledky bez nutnosti mikromanagementu úkolů. Společnost zabývající se projektovým managementem získá stálý příjem a může lépe plánovat své kapacity.
2. Vývoj softwaru (hodinová sazba + rezerva)
Představte si, že vytváříte MVP pro produkt FinTech. Rozsah projektu se stále vyvíjí, ale máte k dispozici 3 měsíce a potřebujete vývojový tým, který bude pracovat rychle. V tomto případě je model hodinové sazby s rezervou pro nepředvídané výdaje bezpečnější volbou než pevná cena.
|Role
|Hodinová sazba
|Odhadované hodiny
|Náklady
|Technický vedoucí
|120 $
|160
|19 200 $
|Backendový vývojář
|100 $
|160
|16 000 $
|Frontendový vývojář
|90 $
|160
|14 400 $
|Mezisoučet
|49 600 $
|10 % rezerva
|4 960 $
|Celkový odhad
|54 560 $
Rezerva vás chrání v případě, že dojde ke změně časového harmonogramu nebo odhalíte okrajové případy uprostřed sprintu. Také udržuje motivaci vašeho týmu, aby zůstal efektivní, aniž by podceňoval své schopnosti.
3. Stavební projekt (procento z celkových nákladů)
Řekněme, že jste stavební firma zabývající se výstavbou rodinných domů a připravujete nabídku na projekt domu na míru. Celkové náklady na stavbu se odhadují na 400 000 dolarů. Pro klienta to zahrnuje vše – materiály, práci, povolení. Pro vás znamená řízení tohoto projektu na plný úvazek po dobu 6–8 měsíců dohled, koordinaci dodavatelů, kontrolu kvality a sledování harmonogramu projektu.
Místo hodinové sazby můžete účtovat náklady na projektové řízení jako procento z celkových nákladů (běžná praxe ve stavebnictví).
|Celkové náklady projektu
|400 000 USD
|Poplatek za projektové řízení (10 %)
|40 000 $
|Platební kalendář
|25 % předem, zbytek vázán na fáze výstavby
Tento model sladí vaše pobídky s pokrokem projektu. Pokud náklady vzrostou v důsledku změn požadovaných klientem, vaše poplatky se proporcionálně upraví.
📌 Například velké čtyřky obecně nepoužívají pro své projekty standardní vzorec pro stanovení ceny. Místo toho přizpůsobují své poplatky specifikům vašeho projektu – například rozsahu, velikosti společnosti, umístění a druhu výsledků, kterých chcete dosáhnout.
V závislosti na vašich potřebách mohou účtovat hodinovou sazbu, stanovit pevnou cenu za projekt, vázat platby na milníky nebo dokonce spojit svou odměnu s výsledky, kterých vám pomohou dosáhnout.
Poplatek obvykle zahrnuje:
- Složení týmu a seniorita
- Doba trvání zakázky
- Velikost klienta a odvětví
- Globální vs. lokální dodávka
- Dosažená hodnota vs. vynaložené úsilí na řízení projektu
Do cenové kalkulace se promítají také očekávané interní marže (~30–40 %) a náklady na nasazení partnerů/odborníků.
S ClickUp můžete s jistotou stanovit cenu každého projektu.
Neexistuje univerzální vzorec pro výpočet poplatků za projektové řízení, a právě to je na tom nejtěžší. Musíte se vypořádat s měnícími se termíny, vrstvenými rozsahy a neviditelnou prací, která málokdy dostane uznání (nebo rozpočet), které si zaslouží. A někde mezi zahajovací schůzkou a finálním dodáním se hranice mezi spravedlivým oceněním a podhodnocením začíná stírat.
ClickUp vám pomůže se v tom chaosu zorientovat.
Díky sledování času, vlastním polím a polím vzorců, týmovým řešením, umělé inteligenci a reportingu integrovaným do vašeho pracovního prostoru můžete každé číslo spojit se skutečnou prací. Potřebujete zdůvodnit vyšší poplatek za složitou stavbu? Ukažte to. Chcete zabránit tomu, aby vám rozsah projektu ukrojil marži? Zachyťte to včas. Preferujete standardizovat způsob, jakým vytváříte nabídky pro různé projekty? Automatizujte to.
A když se klienti zeptají, za co platí, budete mít odpověď ještě dříve, než dokončí otázku.
Už nad tím nemusíte přemýšlet. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a přesvědčte se o rozdílu sami!
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaká je standardní sazba za projektové řízení?
Neexistuje žádná univerzální paušální sazba pro poplatky za projektové řízení. Vše závisí na typu projektu, jeho rozsahu a odvětví. Většina poplatků za projektové řízení však spadá do jedné z těchto běžných struktur:
- Procento z nákladů projektu: Obvykle 5 % až 15 %, zejména v oblasti stavebnictví, pořádání akcí a rozsáhlých implementací.
- Hodinová nebo denní sazba: V rozmezí od 50 do 200+ dolarů za hodinu, v závislosti na zkušenostech projektového manažera a složitosti projektu.
- Paušální poplatek nebo záloha: Často se používá pro marketingové, designové nebo konzultační projekty, u nichž je rozsah předvídatelný.
Pokud je váš projekt složitý, dlouhodobý nebo zahrnuje koordinaci více týmů a dodavatelů, počítejte s vyššími poplatky. U kratších nebo dobře definovaných projektů může být vhodnější paušální poplatek nebo poplatek s nižším procentem.
2. Můžete účtovat poplatky za projektové řízení odděleně od ostatních služeb?
Ano, můžete – a v mnoha případech byste měli. Samostatné účtování poplatků za projektové řízení (PM) pomáhá objasnit hodnotu dohledu, koordinace a dodávky, která přesahuje rámec samotné realizace.
Například společnost zabývající se projektovým managementem může účtovat zvlášť náklady na návrhové práce a čas strávený projektovým managementem na hovorech s klienty, časových plánech a cyklech zpětné vazby.
3. Měli byste fakturovat projektové řízení jako procento z rozpočtu nebo podle počtu hodin?
Pokud má váš projekt jasný rozsah a větší rozpočet, je snazší účtovat procentní sazbu, která se dobře škáluje. Pokud je však situace flexibilnější nebo se úsilí projektového manažera liší, zvolte hodinovou sazbu. Vyberte si to, co vám poskytne největší přehlednost a kontrolu.