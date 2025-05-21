Niyati – Jak vytvořit marketingový kalendář (příklady + šablony)

Do významného uvedení produktu na trh zbývají jen dny a vše se zpožďuje. Blogový příspěvek potřebuje úpravy, sociální média jsou stále ve fázi plánování a e-mailová kampaň uvízla v právním oddělení. Navíc zjistíte, že vaše kampaň koliduje s významnou událostí v oboru, kterou jste neplánovali.
Termíny se blíží, nikdo neví, kdo co dělá, a při snaze vše stihnout propuká panika.
Nedostatek jasného plánu vede k zmatkům, ztrátě času a frustraci. Právě zde přichází na řadu marketingový kalendář. Poskytuje vám jediné místo, kde můžete organizovat, plánovat a sladit všechny detaily, a dává vám tak přehled a kontrolu potřebnou k bezchybnému provedení vaší kampaně.
Pojďme se podívat, jak vytvořit marketingový kalendář, díky kterému bude pocit „něco jsem zapomněl“ minulostí.
Co je marketingový kalendář?
Marketingový kalendář je marketingový nástroj pro plánování, rozvrhování a sledování vašich marketingových iniciativ. Pomáhá vám sledovat vše od blogových příspěvků po aktualizace na sociálních médiích, e-mailové kampaně a uvedení produktů na trh, rozdělené podle měsíců, čtvrtletí nebo let.
Díky přehledné organizaci budete mít jistotu, že nikdy neporušíte harmonogram a snadno se budete držet plánu, abyste dosáhli svých cílů.
⚠️ Podceňovaná rada: Nepřeplňujte svůj kalendář. To, že je v něm volné místo, neznamená, že ho musíte zaplnit. Některé z nejúspěšnějších kampaní byly výsledkem zaměření, nikoli objemu. Vytvořte si záměrný „prostor k dýchání“, který vám umožní spontánnost a reaktivní obsah.
Proč potřebujete marketingový kalendář?
Skvělý marketing nevzniká náhodou. Zde je důvod, proč kalendář hraje tak důležitou roli:
- Získejte přehled a plánujte dopředu: Kalendář vám pomůže naplánovat kampaně a obsah předem, abyste včas odhalili překrývání a mezery. Už žádné překvapení na poslední chvíli, jako jsou duplicitní e-maily nebo zmeškané klíčové události v oboru.
- Konzistence = lepší branding: Plánování dopředu pomáhá sladit vaše příspěvky na sociálních sítích, blogy a e-maily kolem stejných témat a cílů. Navíc zůstává poselství vaší značky jasné a konzistentní.
- Sledujte, co funguje (a co ne): Kalendář vytváří záznam vašich marketingových aktivit. To vám umožní analyzovat výkonnost vašich kampaní v průběhu času. Můžete se například podívat zpět a zjistit, kdy jste prováděli určité propagační akce, a porovnat je s výsledky.
- Nikdy nezmeškejte termíny: S tolika pohyblivými částmi – spisovateli, designéry, produktovými týmy, partnery – kalendář zajistí, že všichni budou na stejné vlně. Sleduje termíny, ukazuje, kdo je za co zodpovědný, a pomáhá celému týmu udržet si náskok.
📚 Číst více: Jak vytvořit úspěšný marketingový plán
Klíčové vlastnosti marketingového kalendáře
Integrovaný marketingový kalendář jde nad rámec sledování termínů a uzávěrů.
Zde jsou nezbytné položky:
- Flexibilita při zvládání změn: Váš marketingový kalendář by měl být snadno aktualizovatelný. V ideálním případě byste měli mít možnost přetahováním myší přeplánovat úkoly a automaticky upravovat termíny.
- Spolupráce a přístupnost: Kalendář marketingových kampaní by měl být sdíleným nástrojem v reálném čase, ke kterému má přístup celý tým. Nejlépe se zde osvědčují cloudové nástroje, které umožňují přiřazovat úkoly, přidávat komentáře nebo přílohy a nastavovat úrovně oprávnění.
- Podporuje různé typy obsahu/kanály: Váš kalendář by měl podporovat všechny typy obsahu s různými vlastníky a pracovními postupy. Navíc byste měli mít možnost používat značky k filtrování podle kanálu a připojovat soubory nebo odkazy, například dokument Google Doc pro návrh blogu.
- Více zobrazení: Někdy potřebujete přiblížit aktuální týden. Jindy potřebujete celkový přehled za celé čtvrtletí. Nejlepší kalendáře vám umožňují přepínat mezi zobrazeními bez duplikování dat.
- Jasné určení odpovědnosti a stavu: U každé položky v kalendáři by mělo být uvedeno, kdo za ni odpovídá a v jaké fázi se nachází. Díky tomu se váš kalendář změní ze základního plánu na nástroj pro sledování pracovního postupu v reálném čase, který ukazuje nejen kdy, ale i jak se věci vyvíjejí.
📚 Číst více: Kreativní strategie řízení značky
Typy marketingových kalendářů
Pravděpodobně budete potřebovat několik různých marketingových kalendářů pro různé cíle. Zde je přehled hlavních typů:
1. Redakční kalendář
Redakční kalendář vám umožňuje plánovat a sledovat, jaký dlouhý obsah vytváříte, kdy bude zveřejněn a kdo je za jednotlivé části zodpovědný. Je to oblíbený nástroj týmů zabývajících se obsahovým marketingem a je nezbytný pro realizaci solidní obsahové strategie.
Co obvykle obsahuje redakční kalendář:
- Téma/název obsahu (např. „10 tipů pro blogery v oblasti SEO“)
- Typ obsahu (blogový příspěvek, reel, newsletter atd.)
- Datum zveřejnění
- Autor/odpovědná osoba
- Stav (nápad/v přípravě/naplánováno/zveřejněno)
- Klíčová slova nebo hashtagy
- Kanály (publikační platforma: Instagram, Substack, webové stránky atd.)
2. Kalendář marketingu na sociálních médiích
Kalendář obsahu sociálních médií je nezbytný, pokud jste aktivní na více kanálech.
Přesně mapuje, co se bude publikovat, kdy a kde, například karusel na Instagramu v pondělí, video na TikToku ve středu a příspěvek na LinkedIn ve čtvrtek. Obsahuje také klíčové podrobnosti, jako je text příspěvku, designové prvky, hashtagy a úpravy specifické pro danou platformu – vše na jednom místě.
3. Kalendář marketingových akcí
Kalendář marketingových akcí mapuje nadcházející události, jejich termíny a propagační akce, které se musí uskutečnit před nimi, během nich a po nich.
Mezi běžné specifika patří:
- Název a datum události (např. „Letní uvedení produktu na trh: 10. července“)
- Typ události (webinář, konference, workshop, uvedení produktu na trh, výprodej atd.)
- Marketingové kanály (Instagram, LinkedIn, e-mail, reklamy na Facebooku atd.)
- Propagační obsah (jaké příspěvky, e-maily nebo reklamy budete zveřejňovat)
- Časová osa (kdy začít s upoutávkami, rozesílat pozvánky, zveřejňovat odpočítávání atd. )
- Role týmu (kdo navrhuje, píše, plánuje, spouští atd.)
Plánujte a koordinujte propagaci akcí pomocí marketingového kalendáře akcí.
4. Kalendář uvedení produktu na trh
Kalendář uvedení produktu na trh je podrobný plán, který popisuje, co je třeba udělat před, během a po uvedení nového produktu na trh. Je rozdělen do tří fází:
- Před spuštěním: Naplánujte obsah, navrhněte stránku produktu, připravte e-maily a naplánujte upoutávky.
- Spuštění: Sledujte, kdy se produkt dostane na trh, naplánujte e-maily a příspěvky na sociálních sítích, spusťte reklamní kampaně a určete, kdo bude sledovat dotazy a zpětnou vazbu.
- Po spuštění: Sdílejte recenze, zveřejňujte reference, posílejte děkovné e-maily, nabízejte podporu a sledujte výkonnostní metriky, jako jsou prodeje a návštěvnost.
Každý úkol je vázán na konkrétní datum, platformu (například Instagram nebo e-mail) a člena týmu. Díky tomu bude vaše spuštění probíhat podle plánu a bude snadno zvládnutelné.
Vytvoření marketingového kalendáře
Nyní si vytvořme marketingový kalendář, který vás připraví na úspěch.
1. Stanovte si jasné marketingové cíle
Stalo se vám někdy, že jste strávili týdny prací na kampani, abyste si později položili otázku: „Počkat, co jsme vlastně chtěli dosáhnout?“ To se stává, když vaše marketingové cíle nejsou od začátku jasně definované. Chcete-li plánovat chytře:
- Stanovte si konkrétní a měřitelné cíle namísto vágních záměrů. Díky této jasnosti budete přesně vědět, co naplánovat – týdenní reklamy na LinkedIn, cílený obsah a pravidelné kontroly výkonu.
Příklad:
❌ Rozšiřte naše publikum
✅ Získejte 500 nových kvalifikovaných potenciálních zákazníků z reklam na LinkedIn za 60 dní, protože potenciální zákazníci z LinkedIn se konvertují o 40 % rychleji.
- Využijte test „Co bychom zrušili jako první?“. Zeptejte se svého týmu: Kdybychom zítra museli omezit 90 % našich marketingových aktivit, jaký cíl bychom si ponechali? Je to jednoduchý způsob, jak zjistit, co je v danou chvíli nejdůležitější.
2. Vyberte správné marketingové kanály a typy obsahu
Vyberte platformy, které používá vaše cílová skupina. Pro B2B obvykle dobře funguje LinkedIn nebo webináře. Pro mladší publikum může být účinnější Instagram nebo TikTok.
Poté přizpůsobte formáty obsahu jejich preferencím:
- Zaneprázdnění profesionálové: Krátké příspěvky na LinkedIn nebo rychle čitelné zpravodaje
- Hobbyisté nebo vizuální publikum: Reels, infografiky nebo návodné blogy
Díky tomu bude snazší plánovat obsah pro jednotlivé kanály, přidělovat úkoly a sledovat, co funguje.
🧠 Zajímavost: Facebook, Instagram a TikTok jsou kanály, do kterých většina marketérů v oblasti B2B a B2C plánuje investovat nejvíce. Reddit, Discord a Threads se také stávají populárními kanály, které využívá 10 % marketingových týmů.
3. Zapojte své klíčové hráče
Kalendář nevytvářejte sami. Váš tým zná nejlépe své pracovní vytížení. Pokud je do procesu nezapojíte, riskujete zpoždění, nedodržení termínů a zmatek.
Naplánujte si tedy, kdo se podílí na jednotlivých fázích a za co je zodpovědný:
|Fáze
|Kdo se na tom podílí?
|Co dělají?
|Nápady
|Týmy prodeje, produktů a zákaznické podpory
|Sdílejte dotazy zákazníků, zpětnou vazbu a běžné problémy, abyste mohli vytvářet nápady na obsah.
|Realizace
|Spisovatelé, designéři, střihači videa a správci kanálů
|Potřebujete jasné úkoly a termíny pro vytváření a publikování obsahu?
|Schválení
|Marketingoví manažeři, právní tým a tým pro dodržování předpisů
|Zkontrolujte obsah z hlediska přesnosti, právních otázek a standardů značky.
4. Určete délku svého kalendáře
Jak daleko dopředu byste měli plánovat? Záleží to na vašem pracovním postupu a na tom, jak rychle se mění vaše odvětví.
- Ročně: Naplánujte si velké kampaně, uvedení nových produktů na trh a sezónní akce. Pomáhá s plánováním v širším měřítku, ale vyžaduje flexibilitu.
- Čtvrtletní: Zaměřený časový plán, který poskytuje strukturu, aniž by byl příliš rigidní.
- Měsíční: Vhodný pro rychle se měnící odvětví, umožňuje vám zůstat flexibilní a rychle se přizpůsobovat.
- Týdenní: Nejvhodnější pro podrobné plánování. Používejte jej pro každodenní obsah, e-maily a příspěvky na sociálních sítích.
5. Nastíňte klíčová data a události
Nic nezničí marketingový projektový plán rychleji než zmeškaný termín spuštění. Proto si poznačte všechna klíčová data, na kterých závisí váš marketing. Váš kalendář tak získá jasnou strukturu a vám pomůže plánovat obsah a úkoly s předstihem.
Sledujte tři typy termínů:
- Externí: Státní svátky, události v oboru, dny povědomí, sezónní špičky
- Interní: Uvedení produktů na trh, webináře, prodejní kampaně, naplánovaný obsah
- Časový harmonogram kampaně: Jasné datum zahájení nebo časové rozmezí pro každou kampaň
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte hlavní dokument „Marketingové termíny a události“ v nástroji pro správu dokumentů, jako je ClickUp Docs, a uložte do něj:
Odkazy na související úkoly, seznamy nebo složky v ClickUp
Hlavní seznam klíčových dat (svátky, události, uvedení produktů na trh)
Rozpis plánovaných výstupů vázaných na jednotlivá data
5. Vytvořte si marketingový kalendář pomocí ClickUp
Jakmile si ujasníte své cíle, klíčová data, tým a časový harmonogram, je čas sestavit kalendář.
Můžete použít tabulkový procesor. Ten však nezvládá dobře přidělování úkolů, aktualizace v reálném čase ani spolupráci týmu. Potřebujete software pro marketingový kalendář, který je navržen pro spolupráci týmu, a ne takový, který je uvězní v buňkách a sloupcích.
Právě k tomu slouží software ClickUp pro řízení marketingových projektů.
Jedná se o komplexní pracovní prostor, který vám pomůže:
- Vytvářejte kalendáře pro obsah, kampaně, uvedení produktů na trh a akce.
- Přiřazujte proveditelné úkoly s termíny, vlastníky a stavy.
- Sledujte pokrok, zpětnou vazbu a schvalování v reálném čase.
A to nejlepší? Součástí je kalendář ClickUp Calendar s podporou umělé inteligence, který vám poskytuje přehled v reálném čase o tom, co je již naplánováno, co právě probíhá a co se chystá.
Zde je návod, jak vytvořit marketingový kalendář pomocí ClickUp:
1. Vytvořte nebo přejděte do prostoru, složky nebo seznamu, kde chcete kalendář umístit. Poté klikněte na tlačítko + Zobrazit v horní části stránky.
2. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Kalendář.
3. Po otevření přidejte název svého kalendáře.
4. Nyní můžete začít s přizpůsobováním.
📅 Nezbytné součásti, které by měl váš kalendář obsahovat:
- Názvy úkolů: Jasné, konkrétní názvy
- Termíny: Konkrétní termíny pro každý úkol
- Pověření: Odpovědní členové týmu
- Stav úkolu: Aktualizace průběhu (např. Probíhá, Dokončeno)
- Priorita: Vysoká, Střední, Nízká
- Odhadovaný čas: Předpokládaná doba trvání úkolu
- Kategorie/tagy: Uspořádat podle typu/kanálu
- Odkazy/soubory: Připojte relevantní soubory nebo URL adresy.
Název kampaně/projektu: Seskupení úkolů podle iniciativy
V kalendáři ClickUp se standardně zobrazuje aktuální měsíc. Pokud však chcete jiný pohled, stačí kliknout na Časové období v levém horním rohu a vybrat si mezi dnem, 4 dny, týdnem a měsícem.
5. Přidejte úkoly přímo k určitému datu kliknutím na ikonu plus (+).
V jiných zobrazeních (například Den nebo Týden) můžete kliknout na libovolný prázdný časový úsek a vytvořit úkol. Čas, na který kliknete, se stane termínem splnění úkolu. A pokud je k dispozici odhad času (například 2 hodiny), úkol zablokuje tento čas ve vašem kalendáři.
Potřebujete změnit termín? Stačí úkol přetáhnout na nový den nebo čas a termín splnění se okamžitě aktualizuje.
Jakmile jsou úkoly vytvořeny, přidejte popis s podrobnostmi, jako jsou cíle, odkazy a stručné informace.
Můžete také použít ClickUp Brain k generování popisů úkolů z názvů úkolů. Například, pokud je vaším úkolem „Vytvořit příspěvek na Instagramu pro uvedení produktu na trh“, můžete zadat:
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí být umělá inteligence schopna porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní pravidla automatizace prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
6. Používejte vlastní zobrazení, aby vyhovovala různým marketingovým potřebám
Kalendář ClickUp je skvělý pro plánování. Někdy ale potřebujete vidět věci z jiné perspektivy.
Zde je několik zobrazení, mezi kterými můžete přepínat:
- Zobrazení Kanban Board View v ClickUp: Ideální pro vizualizaci kampaní na sociálních médiích, blogových příspěvků nebo e-mailových marketingových úkolů, které procházejí několika fázemi, jako jsou „Nápad“, „Probíhá“, „Kontrola“ a „Dokončeno“.
- Zobrazení Ganttova diagramu ClickUp: Nejvhodnější pro plánování a řízení uvedení produktů na trh nebo vícefázových marketingových kampaní. Můžete sledovat závislosti úkolů, nastavovat milníky a spravovat překrývající se úkoly.
- Zobrazení seznamu : Ideální pro správu úkolů v přehledném a podrobném formátu. Všechny úkoly můžete zobrazit v jednoduchém seznamu s možností filtrování, třídění a seskupování podle různých parametrů, jako je termín splnění, přiřazená osoba nebo priorita, a zároveň sledovat termíny a odpovědnosti.
7. Využijte šablony pro větší efektivitu
Profesionální marketéři často používají šablony marketingového kalendáře, které nabízejí hotovou strukturu s předem vyplněnými úkoly, sekcemi a podněty k obsahu. Navíc šetří čas a dodržují osvědčené postupy v oboru díky integrovaným stavům pokroku a vlastním polím, která používají úspěšné týmy.
A to nejlepší? Šablony kalendářů jsou k dispozici v různých variantách a vy si můžete vybrat tu, která vám nejlépe vyhovuje.
Například:
- Šablony kalendáře obsahu: Plánujte a rozvrhujte příspěvky na blogu, obsah sociálních médií a e-maily.
- Šablony kalendáře obsahu pro SEO: Naplánujte obsah zaměřený na SEO s důrazem na výzkum klíčových slov, cílovou skupinu, mezery v obsahu a sledování výkonu.
- Šablony marketingového plánu: Nastavte kampaně, stanovte cíle, sledujte pokrok a spravujte termíny.
Pro vás jsme připravili osm šablon ClickUp, se kterými můžete začít:
1. Šablona marketingového kalendáře ClickUp
Šablona marketingového kalendáře ClickUp je solidním výchozím bodem pro každý marketingový tým. Centralizuje vaše kampaně, úkoly, termíny a události na jednom místě.
Plánujete uvedení produktu na trh? Tato šablona vám umožní vytvořit úkol „Kampaň k uvedení produktu na trh“. Poté jej rozdělte na menší části, jako jsou e-mailové marketingové kampaně, příspěvky na sociálních médiích, aktualizace blogu a reklamní kreativy – každá s termínem, rozpočtem a vlastníkem.
Zobrazení kalendáře v ClickUp vám umožňuje zobrazit všechny vaše kampaně a úkoly na časové ose. Zobrazení marketingového procesu popisuje váš pracovní postup od brainstormingu až po publikování, zatímco zobrazení tabulky rozpočtu vám pomáhá sledovat výdaje a návratnost investic.
🎯 Nejvhodnější pro: Marketingové profesionály a koordinátory projektů, kteří potřebují přehled o termínech, rozpočtech a odpovědnostech týmu.
2. Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp
Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp vám pomůže plánovat a spravovat obsah napříč platformami díky integrovaným funkcím pro správu projektů.
Svému týmu můžete přidělit úkoly, například grafickému designérovi obrázky nebo copywriterovi popisky, a nastavit termíny pro návrhy a publikování, abyste mohli sledovat postup od začátku do konce.
Obsahuje přizpůsobené zobrazení, jako například:
- Zobrazení kalendáře sociálních médií: Chcete-li zobrazit naplánované příspěvky podle data (např. upoutávka v pondělí, odkaz na blog ve středu)
- Zobrazení seznamu témat: Správa nápadů na obsah
- Zobrazení procesu obsahu: Sledování postupu od nápadu → návrhu → kontroly → naplánování → zveřejnění
🎯 Nejvhodnější pro: Správce sociálních médií, stratégy obsahu a manažery digitálního marketingu, kteří spravují kampaně na sociálních médiích a publikování na různých platformách.
3. Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp
Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing je určena speciálně pro týmy zabývající se obsahovým marketingem. Pomáhá jim na první pohled zjistit, jaký obsah se chystá, v jaké fázi se nachází a zda splňuje očekávání.
Obsahuje 12 vlastních polí pro zaznamenání různých informací o každé kampani a každém materiálu, jako jsou copywriter, obsahový pilíř, typ obsahu, návrh, finální výstup, datum zveřejnění atd.
Navíc obsahuje přizpůsobitelné zobrazení:
- Plán obsahu Zobrazení: Seznam pro brainstorming a organizaci nápadů na obsah s klíčovými slovy a formáty. Vytváříte plán pro zvýšení generování potenciálních zákazníků? Přidejte nápady jako „Nejlepší magnety na potenciální zákazníky pro B2B značky“ nebo „Jak vytvořit e-mailový trychtýř, který konvertuje“.
- Publikování kalendáře Zobrazení: Rozložení kalendáře pro vizualizaci, kdy bude každý obsah zveřejněn
- Tabulka pokroku Zobrazení: Kanbanová tabule zobrazující stav každého obsahu od nápadu po dokončení
🎯 Nejvhodnější pro: týmy zabývající se B2B content marketingem, které potřebují jasný systém pro přidělování úkolů, sledování schvalování a sladění obsahu s cíli generování potenciálních zákazníků.
4. Šablona seznamu redakčního kalendáře ClickUp
Šablona seznamu redakčního kalendáře ClickUp vám nabízí způsob správy obsahu od nápadu po zveřejnění na jednom místě pomocí seznamu.
Je to obzvláště užitečné pro prezentaci vašeho redakčního plánu na schůzkách – seznamy se snadno prohlížejí a diskutují. Získáte také čtyři přizpůsobené zobrazení:
- Chcete přehledný dokument? Použijte zobrazení dokumentu.
- Raději odškrtáváte položky ze seznamu? Vyberte si zobrazení seznamu.
- Potřebujete plánovat dopředu? Kalendářový pohled je ideální pro vizualizaci termínů.
- Pokud rádi organizujete úkoly pomocí lepících poznámek, Board View vám nabízí rozložení ve stylu Kanban s funkcí drag-and-drop pro lepší správu úkolů.
🎯 Nejvhodnější pro: Tvůrce obsahu, blogery, marketéry nebo malé týmy, které potřebují jednoduchý způsob, jak organizovat a sledovat tvorbu obsahu na více platformách.
5. Šablona kalendáře příspěvků ClickUp
Pokud publikujete velké množství obsahu a potřebujete kalendář zaměřený na načasování, je šablona kalendáře publikování ClickUp tou správnou volbou. Pomůže vám sledovat veškerý obsah připravený k publikování (nebo téměř připravený).
Obsahuje šest vlastních stavů, jako jsou Schválení, Psaní obsahu, Návrh a Kompletní databáze obsahu, které umožňují jasně sledovat pokrok.
Můžete také přepínat mezi zobrazeními:
- Zobrazení typu obsahu: Chcete-li zobrazit všechny příspěvky podle typu
- Zobrazení brand booku: Chcete-li zkontrolovat, zda je obsah v souladu se značkou a splňuje vaše pokyny.
- Podle stavu: Chcete-li zobrazit úkoly obsahu podle fází dokončení
🎯 Nejvhodnější pro: správce obsahu, marketingové pracovníky v oblasti sociálních médií a kreativní týmy, které potřebují zajistit včasné dodání a udržet konzistenci značky napříč několika platformami.
6. Šablona redakčního kalendáře blogu ClickUp
Šablona redakčního kalendáře ClickUp Blog je přizpůsobena pro pracovní postupy blogování. Můžete si sepsat nápady na blog, jako například „Jak zůstat produktivní při práci z domova“ nebo „Nejlepší čas pro zveřejňování příspěvků na sociálních médiích“, nastavit termíny a přesně vidět, co je třeba udělat a kdy.
Potřebujete posunout datum zveřejnění? Stačí úkol přetáhnout do vestavěného kalendáře. Díky tomu můžete snadno upravit plán a odhalit mezery v obsahu – například pokud není nic naplánováno na 4. týden – a podle potřeby je vyplnit.
🎯 Nejvhodnější pro: Blogery a týmy zabývající se tvorbou obsahu, které chtějí organizovat, sledovat a spolupracovat na blogových příspěvcích pomocí přehledné redakční šablony.
7. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Šablona kalendáře obsahu ClickUp je zjednodušená verze marketingového kalendáře, zaměřená na vaše obsahové prvky a jejich harmonogram publikování.
Představte si, že pracujete na příspěvku do blogu pro webové stránky vaší společnosti. Můžete jej rozdělit nastavením pole Týden, abyste mohli sledovat, kdy na něm pracujete. Můžete také přidat pole Obsahový pilíř, abyste jej mohli kategorizovat – jedná se o blog o „tipech pro SEO“, „marketingových strategiích“ nebo „psaní obsahu“?
Pole Poznámky můžete použít k nahrání souvisejících souborů nebo přidání konkrétních požadavků. Pole Schválení klientem vám navíc umožňuje označit, zda je dokument schválen nebo stále čeká na schválení.
🎯 Nejvhodnější pro: nezávislé autory, kteří spravují projekty pro více klientů, správce sociálních médií, kteří plánují denní příspěvky a kampaně, a marketingové týmy, které koordinují obsah blogů a e-mailových zpravodajů.
8. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Šablona ClickUp pro správu marketingových kampaní je neocenitelná, pokud realizujete velké kampaně. Tento marketingový kalendář obsahuje vzorové úkoly pro každou fázi kampaně, včetně strategie, tvorby obsahu, spuštění a analýzy.
Kromě toho máte k dispozici řadu možností, jak přizpůsobit zobrazení své kampaně. Podívejte se na:
- Zobrazení uvedení produktu na trh pro úkoly související s uvedením produktu na trh
- Zobrazení kalendáře sociálních médií pro příspěvky související s kampaní
- Zobrazení kalendáře pro zobrazení všech úkolů na časové ose
- Zobrazení sledování rozpočtu pro monitorování výdajů
K sledování výkonu použijte panely ClickUp. Pokud příspěvek na sociálních sítích nedosahuje očekávaných výsledků, můžete rychle přiřadit nebo vytvořit úkoly a provést úpravy. A to nejlepší? Všichni zúčastnění – týmy produktového, obsahového, sociálního a designového oddělení – pracují ve stejném projektovém prostoru.
🎯 Nejvhodnější pro: Marketingové manažery a týmy zabývající se obsahem, které koordinují uvedení produktů na trh, kampaně na sociálních médiích a úkoly související s tvorbou obsahu.
Implementace a správa marketingového kalendáře
Strategie je tak silná, jak silné je vaše odhodlání ji dodržet. Zde je návod, jak spravovat svůj marketingový kalendář jako profesionál:
1. Použijte plánování metodou drag and drop
Jste připraveni zveřejnit kampaň v pátek, ale klient najednou chce, aby byla hotová už ve středu. Normálně to znamená aktualizovat úkol, poslat zprávu autorovi přes Slack, popohnat designéra a přepracovat harmonogram revizí.
Díky funkci přetahování úkolů v kalendáři ClickUp však můžete úkol jednoduše přesunout na středu. Termín splnění se automaticky aktualizuje a všichni přidělení pracovníci, včetně copywritera, designéra a editora, jsou o tom okamžitě informováni.
2. Upravujte strategie podle změn plánů
Marketingové plány se neustále mění a jediná změna může narušit celý váš kalendář.
S funkcí ClickUp Task Dependencies propojte úkoly pomocí vztahů „blokování“ a „čekání“, například tak, že copywriting počká, až bude hotový design, a publikování počká, až bude schválený text. Pokud se tedy design posune, ClickUp automaticky navrhne posunout vše, co na něm závisí.
Váš marketingový kalendář zůstane aktuální a váš tým bude vždy vědět, co se děje, aniž byste museli jednotlivé termíny opravovat jeden po druhém.
3. Sledujte pokrok a výkonnostní metriky
Jedna věc je plánovat obsah, ale vědět, jak se věci celkově vyvíjejí, je věc druhá. V takovém případě můžete opět použít panely ClickUp k vytvoření vlastních karet pro sledování pokroku.
Můžete nastavit výsečový graf zobrazující stav úkolů nebo vytvořit spojnicový graf, který bude sledovat, kolik obsahu jste za měsíc publikovali.
Pro měření výkonu vytvořte dashboard marketingových KPI. Můžete integrovat Google Analytics nebo ručně přidat metriky, jako je návštěvnost a potenciální zákazníci. Tímto způsobem propojíte svůj kalendář s výsledky a uvidíte, co funguje.
Překonávání výzev pomocí marketingových kalendářů
I ty nejrobustnější marketingové kalendáře mohou narazit na potíže. Pojďme se podívat na několik běžných problémů, s nimiž se marketéři potýkají, a na způsoby, jak je řešit:
1. Členové týmu ignorují kalendář
Nastavili jste to, ale někteří lidé stále dělají věci na poslední chvíli nebo neaktualizují své úkoly.
Řešení:
- Udělejte z kalendáře jediný zdroj pravdivých informací tím, že jej integrujete do schůzek.
- Zjednodušte to! Pokud bude kalendář příliš složitý, lidé ho nebudou používat. ClickUp Home poskytuje každému uživateli přehledný náhled na jeho týdenní úkoly převzaté z kalendáře.
2. Kalendář je příliš obsáhlý
Velké týmy mohou mít v kalendáři mnoho položek, což může být obtížné číst nebo se na ně soustředit.
Řešení:
- Vytvořte samostatné podkalendáře pro každé oddělení nebo kanál, například jeden pro sociální média a jeden pro obsah. Pomocí marketingového panelu můžete načíst úkoly z obou kalendářů. Zobrazte vše najednou nebo podle potřeby filtrujte podle týmu.
- Pravidelně archivujte nebo skryjte dokončené položky. Minulé úkoly jsou užitečné jako reference, ale neměly by zaplňovat aktuální zobrazení.
3. Informujte zainteresované strany o aktuálním vývoji
Několik oddělení a klientů neustále žádá o informace o tom, co marketing dělá, a vy tak musíte posílat nespočetné množství zpráv o stavu.
Řešení:
- Sdílejte kalendář s příslušným přístupem. Vytvořte odkaz pouze pro čtení pro svůj tým. Nebo přidejte klienta jako hosta, aby mohl sledovat stav obsahu.
- Získejte jasnou představu o tom, co chce vidět každý z účastníků, a vytvořte pro ně filtrovaný pohled.
Plánujte chytřeji a prodávejte lépe s ClickUp
Vytvoření marketingového kalendáře vyžaduje určitou počáteční námahu, ale zlepšuje komunikaci v týmu, posiluje kampaně a uvolňuje mentální prostor pro kreativitu tím, že řídí „kdy a co“.
Kalendář ClickUp s umělou inteligencí nabízí intuitivní rozhraní, které vám umožní vizualizovat a organizovat všechny vaše marketingové aktivity na jednom místě. Můžete také přetahovat úkoly a měnit jejich pořadí, propojovat související úkoly a sledovat pokrok napříč různými kanály pomocí několika zobrazení kalendáře.
ClickUp navíc nabízí šablony marketingového kalendáře, které poskytují předem připravené struktury pro plánování obsahu a kampaně na sociálních médiích, takže můžete ušetřit čas hned od prvního dne.
Chcete snadno realizovat své kampaně? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp! 🙌