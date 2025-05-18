Bezplatné šablony smluv SEO pro profesionální dohody

Získali jste klienta. Telefonáty proběhly skvěle. Oni jsou nadšení a vy také. Ale než začnete sledovat klíčová slova nebo získávat zpětné odkazy, stojí mezi vámi a chaosem jedna věc: Smlouva.
SEO je již tak dost nejednoznačné – mění se žebříčky, algoritmy a očekávání. Ta jsou často nezměrně vysoká. Právě v takových případech potřebujete jasnou a profesionální smlouvu, abyste měli jistotu, že jste na správné straně.
Právně závazná šablona smlouvy o SEO totiž udává tón, vymezuje rozsah práce a chrání vaši reputaci i příjmy.
Abychom vám pomohli vyhnout se právním komplikacím a soustředit se na to, co umíte nejlépe, sestavili jsme seznam bezplatných šablon smluv pro SEO. Jsou hotové, přizpůsobitelné a vytvořené pro reálnou práci s klienty.
Co jsou šablony smluv pro SEO?
Šablony smluv pro SEO jsou předem připravené právní dokumenty, které stanovují rozsah, výsledky, termíny, platební podmínky a odpovědnosti mezi poskytovatelem SEO služeb a klientem.
Tyto šablony pomáhají formalizovat pracovní vztah a zajistit, aby se obě strany od samého začátku shodovaly na cílech a záměrech SEO.
Přesněji řečeno, dobře zpracovaná a správná smlouva o SEO také jasně stanoví, jaké služby budou poskytovány (např. výzkum klíčových slov, optimalizace stránek, budování odkazů), jak budou měřeny výsledky a jaké jsou očekávané časové lhůty.
🧠 Zajímavost: Termín „SEO“ byl poprvé použit v roce 1997! Tehdy majitelé webových stránek začali optimalizovat pro rané vyhledávače, jako byly AltaVista a Yahoo, čímž vznikla praxe, kterou dnes nazýváme optimalizací pro vyhledávače.
20 šablon smluv pro SEO
Aby vaše partnerství s klienty proběhlo hladce a vaše SEO služby byly profesionálnější, podívejme se nyní na tento seznam bezplatných šablon SEO smluv, které jsou připraveny k použití po jedné úpravě:
1. Šablona obchodní smlouvy ClickUp
Pro produktové marketéry, kteří zpracovávají více dodávek pro klienty, jsou smlouvy často roztříštěny mezi e-mailovými vlákny, dokumenty nebo zastaralými soubory PDF. To zpomaluje předávání, zamlžuje očekávání a zabírá hodiny času na revize.
Vzorová šablona obchodní smlouvy ClickUp řeší tento problém tím, že vám poskytuje jeden přehledný a editovatelný pracovní prostor pro vypracování, správu a ukládání smluv od začátku až po podpis. Obsahuje předvyplněná pole pro jména, podmínky, služby, storno podmínky a dokonce i sledování potvrzení.
Každá úprava je viditelná, takže nemusíte prohledávat vlákna ani se obávat, že vám uniknou nějaké změny. Můžete také použít ClickUp Time Tracking k přidání termínů a sledování plnění smlouvy.
✅ Ideální pro: Vlastníky produktů, kteří chtějí rychlý a organizovaný způsob, jak uzavřít smlouvy o poskytování služeb.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci.
Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací namísto toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
2. Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového managementu ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového managementu ClickUp je určena pro týmy projektového managementu, které chtějí strukturovat smlouvy o poskytování služeb a jasně stanovit, kdo co dělá, do kdy a za jakou cenu.
V šabloně najdete předem připravené sekce s podrobným popisem rozsahu služeb, výstupů a odpovědností, spolu s podmínkami týkajícími se plateb, závazků a doby trvání smlouvy.
Platforma ClickUp nabízí další funkce, které ještě více vylepšují uživatelský zážitek. Pomocí vlastních stavů můžete sledovat průběh každé smlouvy, od návrhu až po konečné schválení.
A díky přizpůsobeným zobrazením, jako jsou seznam, kalendář a Ganttův diagram, můžete sledovat časové osy, vizualizovat úkoly a udržovat zainteresované strany v souladu po celou dobu trvání projektu.
✅ Ideální pro: Projektové manažery, kteří zpracovávají zakázky založené na službách se strukturovanými požadavky na dodání
3. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Když personální týmy přijímají autory, analytiky nebo stratégy pro probíhající SEO projekty, rychlost a struktura jsou stejně důležité jako dovednosti.
Šablona pracovní smlouvy ClickUp pomáhá dokumentovat pracovní role, odměny, benefity a podmínky ukončení smlouvy, abyste se mohli soustředit na nábor. A nemusíte být právník, abyste mohli začít. Každá sekce je předem vyplněna editovatelnými zástupnými symboly, takže ji lze snadno přizpůsobit pro vedoucí obsahu, specialisty na budování odkazů nebo manažery SEO na plný úvazek.
Pomocí vlastních polí můžete smlouvy organizovat podle oddělení nebo typu smlouvy a sledovat úpravy v reálném čase. A protože podepsané kopie jsou uloženy ve stejném pracovním prostoru, vše zůstává připraveno k auditu, kdykoli to potřebujete.
✅ Ideální pro: HR týmy a náborové pracovníky, kteří potřebují opakovatelné a editovatelné formáty pracovních smluv
🔍 Věděli jste, že... 65 % uživatelů Google klikne alespoň na jeden organický výsledek! Pokud nemáte vysoké hodnocení, přicházíte o většinu kliknutí (a zákazníků).
4. Šablona pro kontrolu smlouvy ClickUp
Šablona ClickUp Contract Review Template je určena pro account manažery a provozní týmy, které chtějí strukturovaný způsob správy schvalování smluv.
V šabloně najdete osm přizpůsobitelných stavů, jako je Návrh, Interní kontrola a Provedení, které mapují všechny fáze smluvního procesu. Můžete dále zaznamenat vše od odškodňovacích doložek po typ podnikání a kontaktní informace.
Díky několika zobrazením, jako je proces kontroly smlouvy a recenze klientů, budete vždy vědět, v jakém stavu se každá smlouva nachází a kdo je za co zodpovědný. Pro kohokoli, kdo spravuje velké množství smluvních workflow, tato šablona pomáhá zvýraznit klauzule, přidat úkoly pro revize, konzultovat s odborníky a předat dokument k finálnímu schválení.
Chcete-li své procesy dále optimalizovat, zvažte použití integrovaného softwaru pro správu smluv, který zajistí dodržování předpisů a přesnost.
✅ Ideální pro: Account manažery a vedoucí operací, kteří zpracovávají smlouvy mezi klienty, dodavateli nebo SEO výstupy.
Někdy nemáte čas procházet několik zobrazení nebo prohledávat vlastní pole. V takovém případě se obraťte na ClickUp Brain. Stačí se zeptat: „Kdo pracuje na tomto projektu?“ a Brain vám během chvilky zobrazí nejrelevantnější podrobnosti!
5. Šablona formuláře pro správu smluv ClickUp
Když spravujete desítky smluv s dodavateli, žádostí o změny nebo revizí SoW, poslední věc, kterou chcete řešit, je opomenutá aktualizace stavu smlouvy. Šablona ClickUp pro správu smluv pomáhá právním a nákupním týmům sledovat všechny fáze životního cyklu smlouvy na jednom místě.
Díky přednastaveným stavům, jako je „V přípravě“, „Kontrola“ a „Přijato“, můžete přesně sledovat, v jaké fázi procesu kontroly dokumentů se každá smlouva nachází. Dokumenty lze také velmi snadno třídit podle oddělení, typu smlouvy nebo data podpisu.
Vše je propojeno prostřednictvím specializovaných zobrazení, jako je hlavní seznam smluv, průběh smlouvy a formulář žádosti o smlouvu, které vám pomohou přejít od přijetí k provedení, aniž byste ztratili přehled.
Navíc můžete sledovat časové osy pomocí Ganttových diagramů ClickUp a dokonce automatizovat e-mailová oznámení pro cykly revizí pomocí automatizací ClickUp.
✅ Ideální pro: Právní týmy a manažery nákupu, kteří zpracovávají velké množství smluv nebo dohod s dodavateli.
Jako malá marketingová agentura oceňuji, že ClickUp vyřešil můj největší problém – automatizaci schvalovacích procesů klientů. Po dvou letech zápasení s Notionem byla možnost nastavit automatizaci během několika sekund (která přesouvá položky z pohledu týmu do pohledu klienta) revoluční. ClickUp nahradil několik předplatných (Loom, Slack a Notion) a zároveň poskytl organizovaný systém s vyhrazenými seznamy, složkami a dokumenty, které není nutné vytvářet od nuly. Vše je přirozeně organizované, což nám ušetří hodiny, které jsme dříve trávili pouze údržbou našeho pracovního prostoru, a umožňuje nám věnovat více času skutečným projektům klientů.
6. Šablona smlouvy o nabídce ClickUp
Šablona smlouvy ClickUp Bid pomáhá dodavatelům a konzultantům vypracovat profesionální nabídky, které lze snadno vyhodnotit a schválit. Obsahuje strukturované sekce pro definování rozsahu projektu, časového harmonogramu, výstupů a platebních podmínek, čímž zajišťuje sladění očekávání.
Tato šablona obsahuje předem připravená klíčová pole smlouvy, jako jsou ustanovení o ukončení, rozpis projektu a cenové milníky.
Podporuje také podrobné zobrazení časových os a poskytovaných služeb, což je obzvláště užitečné pro projekty s pevným rozsahem, jako jsou jednorázové SEO projekty.
✅ Ideální pro: Dodavatele a obchodní konzultanty, kteří předkládají strukturované návrhy projektů
💡 Tip pro profesionály: Do šablony obchodní smlouvy vložte motivaci k urychlení uzavření smlouvy, která nabízí malou slevu (5–7 %) za návrhy podepsané do 48 hodin. Tím vytvoříte pocit naléhavosti, aniž byste znehodnotili své služby. Do šablony jednoduše přidejte pole pro podmíněnou slevu, které automaticky upraví cenu na základě data přijetí.
7. Šablona návrhu kampaně ClickUp
Šablona návrhu kampaně ClickUp poskytuje marketingovým týmům jasný rámec, díky kterému mohou s jistotou prezentovat své marketingové procesy a nápady. Pomáhá vám nastínit cíle kampaně, definovat cílové publikum, sepsat klíčové zdroje a rozepsat strategie realizace.
Šablona obsahuje sekce pro zaznamenání informací o klientovi a přípravci, časový harmonogram kampaně, podpůrný výzkum a výkonnostní cíle. Je obzvláště užitečná při práci s opakujícími se klienty nebo v rámci formální smlouvy o SEO, kde musí být očekávání plně zdokumentována a měřitelná.
Protože je návrh součástí ClickUp, lze jej snadno propojit s vašimi aktuálními úkoly, reportovacími panely nebo pracovními postupy správy klientů. Díky tomu jsou všichni synchronizováni, od plánování a schvalování až po konečné provedení.
✅ Ideální pro: Marketingové vedoucí, kteří vytvářejí strukturované, datově podložené návrhy pro kampaně klientů
💡 Tip pro profesionály: Místo náhodných blogových příspěvků seskupte související články kolem jedné podrobné pilířové stránky (tzv. clustery). Pokud například nabízíte profesionální SEO služby, vaše hlavní pilířová stránka by mohla být o SEO a pak byste měli šest až osm podpůrných příspěvků zabývajících se oblastmi, jako je analýza konkurence, optimalizace stránek nebo lokální SEO, které by všechny odkazovaly zpět na tento pilíř.
8. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp pomáhá formalizovat pracovní vztahy mezi podnikem a poskytovatelem služeb. Od odměny po rozsah práce zajišťuje, že obě strany jsou zajedno v tom, co bude dodáno, jak a kdy.
Jsou obzvláště užitečné pro opakující se služby, jako jsou designové zakázky, konzultační projekty nebo měsíční SEO služby, kde je třeba jasně definovat role a výstupy.
Šablona obsahuje sekce týkající se povinností dodavatele, harmonogramu projektu, podmínek ukončení smlouvy, platebních podmínek a ustanovení o odškodnění.
Každou část můžete přizpůsobit podle specifických požadavků klienta a zároveň zachovat jednotný formát, který pokrývá všechny podstatné informace, což vám pomůže vyhnout se pozdějším nejasnostem.
✅ Ideální pro: Agentury, obchodní konzultanty nebo jakékoli poskytovatele služeb, kteří nabízejí strukturovanou práci napříč projekty.
9. Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování konzultačních služeb ClickUp zahrnuje poskytované služby, platební podmínky, podmínky důvěrnosti, omezení odpovědnosti, postupy řešení sporů a další. Cílem je zajistit, aby malé firmy a živnostníci byli před zahájením práce se svými klienty v souladu.
Tato šablona pro konzultační služby je plně přizpůsobitelná, což vám umožní jasně vymezit časové harmonogramy, sazby, rozsah a ustanovení týkající se duševního vlastnictví. Zahrnuje také definice statusů, jako jsou podmínky pro nezávislé dodavatele a povinnosti v oblasti dodržování předpisů, což vám pomůže vyhnout se nedorozuměním v budoucnu.
Tato smlouva, uložená a spravovaná v ClickUp, se stane součástí vašeho širšího projektového workflow. Můžete na jejím základě přidělovat úkoly, sledovat podpisy klientů, spravovat právní poznámky pomocí ClickUp Docs a mít vše na jednom místě.
✅ Ideální pro: Butikové firmy a samostatní profesionálové nabízející specializované služby
10. ClickUp Dodatek ke smlouvě – šablona
Když váš tým potřebuje aktualizovat milníky SEO nebo přidat nové výstupy v průběhu smlouvy, i malá změna může vyvolat řadu e-mailů tam a zpět. Dodatek ke smlouvě ClickUp poskytuje týmům pracujícím s klienty jednoduchý způsob, jak formalizovat změny, aniž by bylo nutné vytvářet zcela novou smlouvu.
Tato šablona, navržená pro account manažery a právní týmy, obsahuje strukturovaná pole pro data účinnosti, zúčastněné strany a podrobnosti o změnách. Obsahuje také přehledné sekce pro podpisy, takže obě strany přesně vědí, co se změnilo a kdy.
Každý dodatek můžete dokonce propojit s úkoly nebo dokumenty ClickUp, abyste měli schválení a aktualizace na jednom centrálním místě.
✅ Ideální pro: Account manažery a právní týmy, které pracují s opakujícími se klienty nebo smluvními partnery
11. Šablona pro spolupráci s klienty ClickUp Client Success
Když nový klient podepíše smlouvu, spustí se řada změn. Onboardingové týmy musí předat klíčové informace, zatímco týmy pro úspěch jsou zodpovědné za dlouhodobé obchodní výsledky. Šablona ClickUp Client Success Collaboration Template poskytuje týmům společný přehled o všech kontaktních bodech s klientem, od zahájení až po schválení.
Šablona obsahuje přizpůsobitelný postup s jasnými fázemi, jako jsou Nový klient, Plánování, Schůzka a Schváleno. Vlastní pole vám pomohou zaznamenat odpovědnosti vlastníka, potřeby klienta nebo varovné signály.
A pro distribuované týmy udržuje ClickUp Chat komunikaci v kontextu, takže aktualizace se nikdy neztratí v e-mailových vláknech.
✅ Ideální pro: manažery pro zaškolování nových zaměstnanců a týmy pro úspěch klientů, které spravují dodávky po prodeji napříč více účty
12. Šablona pro správu SEO projektů ClickUp
Šablona ClickUp SEO Project Management Template organizuje vaši práci v oblasti SEO do opakovatelných a přehledných pracovních postupů. Obsahuje čtyři předem připravené seznamy: „Content Review“ (Kontrola obsahu), „Action Plans“ (Akční plány), „On-Page Corrections“ (Opravy na stránce) a „Keyword Research“ (Výzkum klíčových slov). Každý seznam obsahuje skupiny úkolů rozdělené podle fáze, takže můžete sledovat, co je v procesu, co je třeba zkontrolovat a co se zaseklo.
Najdete zde podrobné dílčí úkoly, jako například „Vytvořit blogové příspěvky o klíčovém slově 6“, „Aktualizovat meta popisy“ a „Optimalizace konverze“ – všechny je můžete seřadit podle priority, stavu nebo přidělené osoby. Pokud nabízíte služby optimalizace pro vyhledávače více firmám, ušetří vám tento pohled hodiny přepínání mezi kontexty.
Šablona je dostatečně flexibilní, aby podporovala i složitější pracovní postupy, jako je analýza konkurence v oblasti SEO, sledování SERP a strategie klíčových slov. Pokud provozujete rostoucí SEO podnik, toto nastavení vám umožní škálovat procesy, aniž byste se museli spoléhat na roztříštěná řešení.
✅ Ideální pro: SEO týmy provádějící kampaně pro více klientů nebo průběžnou optimalizaci
13. Šablona SEO plánu ClickUp
Šablona ClickUp SEO Roadmap rozděluje vysoké cíle SEO na strukturované, měřitelné úkoly v každé fázi procesu. Můžete si naplánovat vše od strategie klíčových slov a technických oprav až po plánování obsahu a získávání zpětných odkazů, vše v souladu s časovým harmonogramem, prioritami a odpovědnými osobami.
Šablona obsahuje integrovanou hierarchii, která organizuje úkoly SEO v několika pohledech. Najdete v ní přednastavená pole pro sledování připravenosti obsahu, aktualizací metadat, obtížnosti klíčových slov a cílů v žebříčku. Je ideální pro plánování dlouhodobého růstu při zachování tempa marketingových plánů.
K dispozici je také přehledný systém pro sledování pokroku. Každá iniciativa může být spojena s KPI, jako jsou impresion, CTR a hodnocení. Můžete sledovat aktualizace, přidělovat úkoly autorům nebo vývojářům a udržovat svůj tým v souladu, aniž byste ztratili přehled o celkové situaci.
✅ Ideální pro: SEO manažery a ředitele, kteří plánují čtvrtletní nebo kampaní založené organické růstové aktivity
Pokud jde o řízení projektů, tato platforma je neuvěřitelně snadná na používání a pochopení. Předem vytvořené šablony jsou skvělé, ale můžete také začít od nuly a vytvořit prostor, který nejlépe vyhovuje vám/vašemu týmu! Tuto platformu používám denně a zcela změnila pravidla hry.
14. Šablona SEO zprávy ClickUp
Měsíční SEO zprávy by neměly zabírat hodiny práce ani vyžadovat 12 záložek k vysvětlení. Šablona SEO zprávy ClickUp poskytuje marketingovým a SEO týmům jediné místo, kde mohou sledovat marketingové aktivity spolu s kampaněmi, které je poháněly.
Každý záznam v reportu obsahuje klíčové metriky, včetně příjmů, návštěvnosti webu, potenciálních zákazníků, konverzních poměrů a nejvýkonnějších klíčových slov. Abyste udrželi svůj reportovací cyklus v chodu, můžete je seskupit podle čtvrtletí, označit je vlastními štítky a přiřadit jim stav přezkoumání.
Toto nastavení je ještě užitečnější díky tomu, jak úzce propojuje reporting s realizací. Každý datový bod můžete propojit s kampaní nebo úkolem, který jej vyvolal, což usnadňuje zdvojnásobení aktivit s vysokou návratností investic.
✅ Ideální pro: Marketingové týmy a manažery SEO, kteří sledují výsledky kampaní u různých klientů nebo v různých reportovacích obdobích.
15. Šablona smlouvy o SEO od PandaDoc
Šablona smlouvy o SEO od PandaDoc je určena pro specialisty na SEO a týmy výkonnostního marketingu, které potřebují stanovit výsledky, časové harmonogramy a platební podmínky.
Obsahují editovatelné sekce týkající se vlastnictví výstupů (například článků, zpráv nebo schématických značek), harmonogramů podávání zpráv (týdenních, čtrnáctidenních nebo měsíčních) a ustanovení o ukončení smlouvy, což usnadňuje správu očekávání a zabraňuje rozšiřování rozsahu v dlouhodobých projektech SEO.
✅ Ideální pro: SEO specialisty a specializované agentury zabývající se výkonnostním marketingem, které spravují více malých až středních SEO smluv.
16. Šablona smlouvy o SEO ve formátu PDF/Google Doc od SE Ranking
Tato šablona smlouvy pro SEO agentury ve formátu PDF/Google Doc od SE Ranking pokrývá vše od rozsahu prací a výstupů až po platební podmínky, frekvenci podávání zpráv a prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
Ať už nabízíte výzkum klíčových slov, budování odkazů nebo technické audity, tato šablona poskytuje přizpůsobitelnou smlouvu připravenou k podpisu ve formátu PDF nebo Google Docs.
Pokud je kombinujete s nabídkou, použijte nástroje pro správu nabídek, abyste zefektivnili své ceny, a přehodnoťte svůj akviziční plán, abyste se zaměřili na vhodnější příležitosti.
✅ Ideální pro: SEO agentury, které chtějí flexibilní smlouvu schválenou právníky, aby formalizovaly rozsah, výstupy a podmínky spolupráce.
17. Šablona návrhu SEO ve formátu Word od Backlinko
Šablona SEO návrhu od Backlinko poskytuje kompletní strukturu, díky které můžete sebevědomě provést potenciální zákazníky od úvodu až po uzavření smlouvy. Obsahuje profesionální průvodní dopis, jasný rozpis služeb a část smlouvy, kterou můžete rychle přizpůsobit.
Výjimečnost těchto šablon spočívá v tom, jak snadno je lze přizpůsobit různým SEO projektům, včetně, ale nejen, nabídky auditů, kampaní na budování odkazů nebo strategií pro získávání nových klientů. Šablony si můžete stáhnout ve formátu Word, Google Doc nebo PDF, což usnadňuje jejich úpravy a sdílení v rámci vašeho pracovního postupu.
✅ Ideální pro: SEO freelancery a konzultanty, kteří chtějí konzistentně prezentovat své služby a přeměnit potenciální zákazníky na skutečné
18. Šablona smlouvy o SEO od Get Cone
Tato šablona smlouvy o SEO od Get Cone je určena především pro agentury specializující se na SEO. Pokrývá širokou škálu témat, včetně rozsahu, časového harmonogramu, hodnocení výkonu, výplat a práv duševního vlastnictví.
Struktura je dostatečně komplexní, aby minimalizovala rizika, vyjasnila vzájemné odpovědnosti a nastínila klíčové oblasti, jako je výzkum klíčových slov, technické audity, optimalizace obsahu a budování odkazů.
Díky ustanovením týkajícím se vyšší moci, zákazu konkurence a výpovědních lhůt se hodí pro dlouhodobé SEO zakázky, kde je důležitá jasnost na obou stranách.
✅ Ideální pro: SEO agentury a konzultanty, kteří spravují náročné nebo opakující se zakázky klientů
19. Šablona smlouvy o poskytování SEO služeb od Many Requests
Tato šablona smlouvy o poskytování SEO služeb od Many Requests je ideální pro poskytovatele SEO služeb, kteří nabízejí průběžné SEO služby a potřebují od začátku stanovit jasná očekávání s klienty. Obsahuje ustanovení týkající se výstupů, výjimek, časových harmonogramů a platebních kalendářů, což usnadňuje vyhnout se překvapením v polovině projektu.
Obsahují také promyšlené části týkající se duševního vlastnictví, důvěrnosti, odpovědnosti a řešení sporů – vhodné pro dlouhodobé vztahy v oblasti SEO, kde je třeba jasně definovat role a odpovědnosti.
✅ Ideální pro: Freelancery a SEO agentury, které nabízejí průběžné, opakující se SEO služby na měsíční nebo čtvrtletní bázi.
20. Šablona smlouvy o SEO službách od Legitt
Šablona smlouvy o SEO službách od Legitt, vytvořená pro samostatné SEO profesionály, obsahuje pole týkající se SEO auditů, optimalizace obsahu, reportingu, odměn a práv duševního vlastnictví (IP).
Zabývá se také podrobnějšími ustanoveními, jako je důvěrnost, řešení sporů, odškodnění a omezení odpovědnosti.
Tato šablona vyniká svou právní důkladností. Je vhodná pro dlouhodobější nebo vysoce hodnotné zakázky, kde je snižování rizik a dodržování předpisů nezbytné. Můžete ji přizpůsobit různým rozsahům SEO, platebním strukturám a jurisdikcím, díky čemuž je flexibilní a zároveň bezchybná.
✅ Ideální pro: Samostatné SEO konzultanty, kteří se zabývají komplexními, vícefázovými SEO kampaněmi
Co dělá šablonu smlouvy o SEO dobrou?
Nyní, když jsme prozkoumali několik šablon smluv pro SEO, jak vybrat tu, která je pro vás nejvhodnější?
Dobrá šablona smlouvy o SEO definuje očekávání, chrání obě strany a umožňuje měřit výkon.
Toto je to, co odlišuje dobré smlouvy od těch běžných:
- Definovaný plán SEO: Dobrá smlouva definuje, co znamená úspěch v plánu SEO – ať už se jedná o zvýšení organické návštěvnosti o X %, dosažení konkrétních milníků v oblasti klíčových slov nebo zlepšení skóre Core Web Vitals.
- Podrobný rozsah práce (SoW): SoW by měl jasně stanovit, co budete dodávat (např. technické SEO audity, obsahovou strategii, budování zpětných odkazů) a co ne (např. psaní blogových příspěvků nebo opravy vývojářských chyb).
- Časové harmonogramy a výstupy: Nejlepší šablony rozdělují práci do fází s časovými harmonogramy pro audity, opravy na stránkách, měsíční zprávy atd. Díky tomu je možné sledovat průběh spolupráce a obě strany mají jasný rytmus, který mohou dodržovat.
- Jasné reportování a komunikace: Jak často se budete scházet? Jaké metriky budou sdíleny? Dobrá smlouva o SEO obsahuje část věnovanou frekvenci reportování, používaným nástrojům a sledovaným KPI.
- Platební podmínky a storno podmínky: Dobrá šablona smlouvy o SEO obsahuje strukturu poplatků, termíny splatnosti a výpovědní lhůtu. Rovněž popisuje vrácení peněz, sankce za opožděné platby a co se stane, pokud smlouva skončí předčasně.
- Právní ochrana a omezení odpovědnosti: Dobře vypracovaná smlouva o SEO chrání obě strany pomocí ustanovení týkajících se důvěrnosti, mlčenlivosti a omezení odpovědnosti (což je obzvláště důležité, pokud pracujete s citlivými údaji nebo spolupracujete s externími dodavateli).
Zefektivněte každou SEO dohodu s ClickUp
Návrhy SEO? Odeslány.
Podmínky klienta? Souhlasím.
Rozšiřování rozsahu projektu? To se vám nestane.
ClickUp vám pomůže zorganizovat všechny části vašeho SEO procesu, od první smlouvy až po finální dodávku, a to vše v jediném pracovním prostoru. Použijte ClickUp Docs k vypracování a uložení smluv, ClickUp Boards ke správě aktivní práce s klienty a ClickUp Chat k projednání časových harmonogramů.
A pokud potřebujete sledovat schvalování, platby a kdo na čem pracuje, stačí se spolehnout na ClickUp Brain, Automations a Tasks.
A aby toho nebylo málo, využijte seznam více než 1 000 šablon, které vám pomohou rychle začít. Už žádné prázdné stránky. Už žádné panické hledání dokumentů.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a proměňte chaos v oblasti SEO v přehlednost, kterou ocení vaši klienti.