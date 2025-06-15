15 nejlepších alternativ Replit pro cloudový vývoj v roce 2025

Replit je spolehlivá platforma pro kódování – dokud nenarazíte na její limity. Při vytváření a spouštění kódu možná zjistíte, že potřebujete pokročilejší nástroje pro ladění a podporu.
Pokud spravujete aplikace v cloudových výpočetních prostředích, potřebujete programátorskou pomoc, která zefektivní vývoj, zlepší ladění a optimalizuje výkon bez překážek.
Prozkoumejte 15 alternativ k Replit, které vám pomohou programovat efektivněji, hladce spolupracovat a najít to, co vám nejlépe vyhovuje! 💻
Co je Replit?
Replit je cloudové programovací prostředí, které vývojářům umožňuje psát, spouštět a sdílet kód přímo z jejich prohlížečů. Podporuje více programovacích jazyků, nabízí spolupráci v reálném čase a disponuje intuitivním rozhraním, které zajišťuje plynulý vývoj.
Díky integrovanému hostingu, asistentovi s umělou inteligencí a nasazení jedním kliknutím Replit zjednodušuje kódování jak pro začátečníky, tak pro zkušené vývojáře.
Závěr: Toto řešení nabízí téměř bezproblémový zážitek, který oživí váš kód.
Proč zvolit alternativy Replit?
Replit jeice skvělý nástroj, ale vývojáři touží po změně. Zde je několik důvodů proč:
- Omezený bezplatný tarif: Bezplatný tarif Replit má řadu omezení, která narušují plynulý vývoj aplikací. Uživatelé mohou pracovat pouze s 2 GB RAM, 1 200 minutami vývojového času a jedním spolupracovníkem.
- Základní nástroje pro ladění: Replit postrádá pokročilé nástroje, jako je hloubková analýza kódu pro důkladné ladění. To činí řešení problémů u složitých aplikací časově náročnějším.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Předkonfigurované prostředí Replit omezuje kontrolu nad závislostmi, správou balíčků a nastavením serveru. To vytváří překážky pro firmy, které potřebují přizpůsobené nastavení.
- Problémy s velkými projekty: Pokud zpracováváte úkoly náročné na zdroje, počítejte se zpožděním. Pro uživatele, kteří pravidelně pracují na týmových projektech náročných na zdroje, je to signál, aby si vybrali lepší alternativu.
🧠 Zajímavost: Replit si vypůjčuje svůj název od REPL (Read-Eval-Print-Loop), programovacího prostředí oblíbeného pro interaktivní programování a experimentování.
15 alternativ k Replit v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Replit, jejich vynikajících funkcí, ideální uživatelské základny a cenových podrobností, které vám pomohou najít to, co nejlépe vyhovuje vašim vývojovým potřebám.
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|– Správa úkolů založená na umělé inteligenci – Hladká integrace GitHub a GitLab – Vlastní zobrazení (Kanban, Gantt) – Dokumentace s ClickUp Docs
|Nejvhodnější pro jednotlivce, malé podniky, střední firmy a velké podniky.
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|GitHub Codespaces
|– Integrace s GitHubem – Předkonfigurovaná nastavení VM – Copilot pro kódování s podporou AI
|Nejvhodnější pro uživatele GitHubu a vzdálené vývojáře.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 0,07 $/měsíc na uživatele.
|CodePen
|– Živý náhled front-endu – Interaktivní prostředí pro kódování – Spolupráce v reálném čase
|Nejvhodnější pro front-end vývojáře a designéry.
|Zdarma; placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
|Visual Studio Code (VSC Online)
|– Vlastní integrace – IntelliSense pro návrhy kódu – Pokročilé nástroje pro ladění
|Nejvhodnější pro uživatele VS Code, webové vývojáře
|Profesionální: 45 $/měsíc; Enterprise: 250 $/měsíc na uživatele
|CodeSandbox
|– Rychlé prototypování webových aplikací – Okamžitá spolupráce – Integrace GitHub
|Nejvhodnější pro webové vývojáře a startupy.
|Zdarma; placené tarify od 12 $/měsíc za pracovní prostor
|AWS Cloud9
|– Integrace služeb AWS – Spolupráce v reálném čase – Přístup k terminálu založený na cloudu
|Nejvhodnější pro týmy a vývojáře pracující na dálku.
|Ceny na míru
|Glitch
|– Aktualizace kódování v reálném čase – Integrovaná podpora SQLite – Funkce okamžitého nasazení
|Nejvhodnější pro spolupracující programátory a pedagogy.
|Zdarma; placené tarify od 8 $/měsíc na uživatele
|Eclipse Che
|– Integrace Kubernetes/OpenShift – Předkonfigurované vývojové prostory – Jednoduché zapojení jedním kliknutím
|Nejvhodnější pro podnikové vývojáře a týmy DevOps.
|Bezplatné a open-source
|Cody AI
|– Refaktoring kódu řízený umělou inteligencí – Inteligentní vyhledávání kódu – Automatické doplňování napříč kódovými základnami
|Nejvhodnější pro nadšence do umělé inteligence, programátory
|Základní: 29 $/měsíc (3 uživatelé); Premium: 99 $/měsíc (10 uživatelů)
|ChatGPT
|– Podpora více jazyků – Ladění pomocí umělé inteligence – Pomoc při generování kódu
|Nejvhodnější pro programátory, vývoj založený na umělé inteligenci
|Zdarma; placené tarify od 20 $/měsíc na uživatele
|Codeanywhere
|– Podpora peer programování – Integrace Git/GitHub – Přizpůsobitelné pracovní prostory
|Nejvhodnější pro vzdálené týmy a freelancery.
|Zdarma; placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
|Blackbox
|– Návrhy kódu založené na umělé inteligenci – Historie verzí v reálném čase – Simulace testovacích kódů
|Nejvhodnější pro kódování založené na umělé inteligenci, automatizaci
|Zdarma; placené tarify od 19,99 $/měsíc na uživatele
|Koding
|– Simulace lokálního prostředí – Analýza výkonu – Verze skriptů stacku
|Nejvhodnější pro týmy DevOps a softwarové inženýry.
|Single Cloud: 9,90 $/měsíc; Dev Environment: 29,90 $/měsíc
|IntelliJ IDEA
|– Pokročilé nástroje pro ladění – Doplňování kódu – Integrované testování jednotek
|Nejvhodnější pro vývojáře Java a podnikové týmy.
|IntelliJ Ultimate: 19,94 $/měsíc; Balíček všech produktů: 34,10 $/měsíc
|JSFiddle
|– Okamžité testování kódu – Podpora více jazyků – Flexibilita předzpracování
|Nejvhodnější pro vývojáře JavaScriptu a testery.
|Zdarma; Pro: 8 $/měsíc na uživatele
Nejlepší alternativy Replit, které můžete použít
Omezení Replit zdůrazňují, co je třeba hledat v cloudovém vývojovém prostředí. Nyní se podívejme na 15 nejlepších nástrojů pro dokončování a úpravy kódu, které jsou navrženy tak, aby vylepšily váš pracovní postup.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro správu softwarových projektů a dokumentaci založenou na umělé inteligenci)
Pro firmy, které mají rády komplexní software a správu kódování, je ClickUp aplikací pro vše, co souvisí s prací, kterou si zamilujete.
Specializuje se na plynulou správu úkolů, dokumentaci a spolupráci. Navíc díky více než 30 nástrojům a více než 1 000 integracím eliminuje potřebu přepínat mezi záložkami a aplikacemi.
ClickUp pro správu softwarových týmových projektů je speciálně navržen tak, aby vám pomohl snadno plánovat, vytvářet a dodávat software. Spojuje mezifunkční týmy s přizpůsobeným sdílením přístupu a centry zdrojů pro kódování, čímž zjednodušuje celý vývojový cyklus.
Pokud uvažujete o lepší viditelnosti, toto řešení nabízí přizpůsobené zobrazení, jako je například Kanban tabule. Tato zobrazení lze použít k jasnému delegování úkolů a snadnému sledování pokroku pomocí elegantních kartiček.
Agilním týmům přináší Software Sprints strukturu do chaosu kódování, bez ohledu na to, kolik funkcí na poslední chvíli přibude. Navíc, když nastane čas na revizní schůzky, exportovatelné nástroje pro reporting a analytiku poskytnou jasné informace, které váš CTO ocení.
Potřebujete nejnovější statistiky o svém projektu? Platforma také využívá AI řízené ClickUp Connected Search, které okamžitě stahuje soubory a úkoly z vašeho disku, platformy a integrovaných aplikací. Celkově ClickUp vytváří jednotné centrum pro celý váš vývojový cyklus, od vytváření burndown grafů až po provádění prioritizace backlogu.
A co víc? Platforma se také nativně propojuje s GitHubem a GitLabem, aby synchronizovala commity, větve a pull requesty přímo v rámci úkolů. Mluvíme zde o plynulém řízení softwaru, nebývale vysoké efektivitě pracovních postupů a snadné kontrole verzí!
S ClickUp Brain, nativním asistentem AI, můžete získat pomoc s brainstormingem a zlepšením kódování, čímž se sníží počet manuálních úkolů. Pokud jste vývojář, okamžitě vám to ulehčí od sdílení kódu a strategií vývoje.
ClickUp Brain generuje úryvky kódu a projektové plány s minimálním vstupem. Využijte AI při programování k vylepšení vysvětlení a zlepšení kódu. Díky tomu mohou týmy automatizovat aktualizace úkolů, přesun souborů a oznámení pomocí podmíněných pracovních postupů.
⭐️ Bonus: Uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat z několika externích modelů umělé inteligence, včetně ChatGPT, o3-mini, o1, Claude a Gemini, pro různé úkoly v oblasti psaní, uvažování a programování!
Jste připraveni vše exportovat? ClickUp Docs je komplexní řešení pro dokumentaci, ať už jste projektový manažer, back-end programátor nebo expert na IDE. Jeho bohatý markdown jazyk pomáhá každému týmu přesně mapovat projekty, tutoriály a technické poznámky.
Formátování bloků kódu v ClickUp navíc zjednodušuje sdílení úryvků kódu v Docs. Ať už pracujete se svým týmem nebo kontrolujete kód během sprintu, ClickUp udržuje váš kód organizovaný díky jasnému zvýraznění syntaxe.
ClickUp také obsahuje předkonfigurované, připravené k použití vývojové šablony pro efektivní sledování aktivit. Šablona ClickUp Software Development Template je toho vynikajícím příkladem, s prioritizací MoSCoW, zobrazením na tabuli a značkami úkolů pro sledování pokroku v každé fázi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte plánování softwaru a vizualizujte trendy v dodávkách aplikací pomocí dashboardů ClickUp.
- Vylepšete správu verzí synchronizací commitů a větví pomocí integrace ClickUp.
- Snadno vizualizujte struktury a závislosti kódování pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Provádějte revize kódování, ladění a dodávejte aplikace v uzavřené smyčce včas pomocí ClickUp Tasks.
- Zefektivněte hlášení chyb, přepisujte nahrávky a vytvářejte efektivní seznamy změn pomocí ClickUp AI Notetaker.
- Spravujte pracovní zátěž vývojářů, předcházejte vyhoření a efektivně přidělujte úkoly pomocí ClickUp Workload View.
- Vizualizujte časové osy vývoje, závislosti úkolů a plány vydání pomocí Ganttova diagramu ClickUp.
- Nastavte a sledujte sprintové cíle, vydávání nových funkcí a opravy chyb pomocí ClickUp Goals.
Omezení ClickUp
- Strmější křivka učení kvůli velkému množství funkcí
- Postrádá specializované funkce pro tvorbu aplikací bez externích integrací.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Giovanny G., full-stack vývojář, říká:
Skvěle funguje pro úkoly, dokumentaci a spolupráci. Jako vývojář oceňuji integraci Bitbucket a Github pro PR a sledování commitů, která funguje obousměrně, takže máte svůj kód v Bitbucketu s odkazem na úkol v ClickUp.
Skvěle funguje pro úkoly, dokumentaci a spolupráci. Jako vývojář oceňuji integraci Bitbucket a Github pro PR a sledování commitů, která funguje obousměrně, takže máte svůj kód v Bitbucketu s odkazem na úkol v ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Použijte rozšíření ClickUp Chrome ve svém prohlížeči ke sledování času, odesílání úkolů přímo do ClickUp, připojování e-mailů k úkolům a mnohem více.
📮ClickUp Insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů. Pouze 28 % však uvádí, že AI pravidelně využívá v práci. Možný důvod: obavy o bezpečnost! Uživatelé možná nechtějí sdílet citlivá data týkající se rozhodování s externí AI.
ClickUp řeší tento problém tím, že přináší řešení problémů založené na umělé inteligenci přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru. Od standardů SOC 2 po ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně používat generativní technologii umělé inteligence ve vašem pracovním prostoru.
2. GitHub Codespaces (nejlepší pro vývoj s repozitáři GitHub)
Chcete IDE, které je hladce integrováno s GitHubem? Codespaces je komplexní řešení této platformy. Kromě hladké integrace s GitHubem nabízí také plně přizpůsobitelný pracovní prostor VS Code navržený pro profesionální vývojáře.
Řešení je vybaveno funkcí Copilot, která zajišťuje efektivní kódování s podporou umělé inteligence. Stručně řečeno, díky své flexibilitě a designu je ideální volbou pro náročné projekty.
Nejlepší funkce GitHub Codespaces
- Rozšiřte své kapacity kódování pomocí předkonfigurovaných nastavení virtuálního stroje.
- Okamžitě řešte chyby nebo bezpečnostní problémy pomocí dobře integrovaných pull requestů.
- Získejte přístup k konkrétním segmentům kódu v IDE a aktualizujte je pomocí nástrojů pro vyhledávání a kontrolu kódu.
Omezení GitHub Codespaces
- Uživatelé shledávají, že bezplatný tarif je omezený a pro běžné uživatele méně vhodný.
- Pomalé sítě mohou vést k častým problémům s latencí.
Ceny GitHub Codespaces
- Cena začíná na 0,07 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze GitHub Codespaces
- G2: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 6 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GitHub Codespaces?
Recenze G2 zní:
GitHub se stává kompletní platformou pro vývoj softwaru vybavenou mnoha funkcemi, jako je hostování zdrojových kódů, akce pro CICD, Codespaces a Copilot se vší magií AI.
GitHub se stává kompletní platformou pro vývoj softwaru vybavenou mnoha funkcemi, jako je hostování zdrojových kódů, akce pro CICD, Codespaces a Copilot se vší magií AI.
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkci GitHub Classroom, abyste minimalizovali dobu učení nových programátorů ve vašem týmu.
3. CodePen (nejlepší pro front-end vývoj a živý náhled)
CodePen je hřiště pro front-end vývojáře, které je ideální pro testování, vylepšování a sdílení úryvků HTML, CSS a JavaScriptu („Pens“) s živým náhledem. Ať už vytváříte animace, experimentujete s JavaScriptem nebo budujete úžasné komponenty uživatelského rozhraní, nabízí vám plynulý a interaktivní zážitek.
Uživatelé mohou také prozkoumat projekty z komunity vývojářů a učit se pomocí programovacích výzev. CodePen navíc má elegantní rozhraní a okamžitý náhled, díky čemuž je proces zábavnější, spolupracující a inspirující.
Nejlepší funkce CodePen
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí inteligentních výchozích nastavení a automatického doplňování CodePen.
- Přizpůsobte kód a obsah pomocí vložených per pro plynulý styl.
- Přetahujte obrázky pomocí integrovaného hostingu aktiv
Omezení CodePen
- Zvyknutí si na rozhraní vyžaduje čas, zejména pro nové uživatele.
- Intenzivní rozhraní může na malých obrazovkách působit stísněně.
- Exportované projekty mohou vyžadovat úpravy závislostí JavaScriptu.
Ceny CodePen
- Zdarma
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Vývojář: 19 $/měsíc na uživatele
- Super: 39 $/měsíc na uživatele
- Tým: Od 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze CodePen
- G2: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CodePen?
Recenze G2 zní:
Je to skvělý způsob, jak rychle naprogramovat něco, jako například ověření konceptů nebo algoritmů, které pak můžete uložit, upravit a sdílet se svým týmem.
Je to skvělý způsob, jak rychle naprogramovat něco, jako například ověření konceptů nebo algoritmů, které pak můžete uložit, upravit a sdílet se svým týmem.
🧠 Zajímavost: HTML, jazyk, který pohání webové aplikace, vytvořil Tim Berners-Lee, vynálezce World Wide Webu.
4. Visual Studio Code (VSC Online) (nejlepší pro přizpůsobení prostřednictvím integrací)
Další na našem seznamu je VSC Online od Microsoftu (vscode.dev nebo prostřednictvím integrací jako GitHub Codespaces), odlehčená verze populárního editoru Visual Studio Code založená na prohlížeči. Jedná se o relativně populární IDE mezi vývojáři. Řešení obsahuje online editor kódu, který podporuje všechny populární jazyky, a intuitivní a snadno ovladatelné rozhraní.
Kromě lehké základny je výjimečnou vlastností Visual Studio Code široká škála rozšíření dostupných na jeho trhu.
Nejlepší funkce Visual Studio Code (VSC Online)
- Optimalizujte pracovní postupy pomocí funkcí pro zvýšení produktivity vývojářů, jako jsou IntelliSense, ladění a refaktoring.
- Rozpoznávejte a opravujte problémy pomocí zarážek, sledovacích oken a nástrojů pro postupné provádění.
- Zlepšete sledovatelnost integrací předchozích pracovních souborů.
Omezení Visual Studio Code (VSC Online)
- Vyžaduje strmé učení, zejména pro nové programátory.
- Vyžaduje vysokou paměť RAM a výkon procesoru pro plynulý chod.
Ceny Visual Studio Code (VSC Online)
- Profesionální měsíční tarif: 45 $/měsíc na uživatele
- Měsíční poplatek pro podniky: 250 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Visual Studio Code (VSC Online)
- G2: 4,7/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Visual Studio Code (VSC Online)?
Recenze Capterra říká:
VS Code je jedním z nejlepších lehkých IDE na trhu. Funguje hladce na většině systémů a nabízí obrovskou sbírku rozšíření.
VS Code je jedním z nejlepších lehkých IDE na trhu. Funguje hladce na většině systémů a nabízí obrovskou sbírku rozšíření.
🧠 Zajímavost: Termín „debugging“ (odstraňování chyb) pochází od skutečné chyby, můry, která byla nalezena v počítači Harvard Mark I.
5. CodeSandbox (nejlepší pro rychlé prototypování webových aplikací)
CodeSandbox je nástroj, který vývojáři využívají pro rychlé kódování. Poskytuje okamžité sdílené vývojové prostředí především pro webové technologie (React, Vue, Angular, Node. js). Nabízí spolupráci, vestavěný hosting a hladkou integraci s GitHubem.
Jeho editor založený na prohlížeči a živé náhledy také urychlují testování nápadů, sdílení kódu a opakování iterací. Celkově lze říci, že díky své jednoduchosti a rychlosti je CodeSandbox oblíbenou volbou pro efektivní vývoj webových aplikací.
Nejlepší funkce CodeSandbox
- Nastavte si libovolné vývojové prostředí, jazyk, server nebo databázi s nativními integracemi.
- Spouštějte libovolné příkazy, a to jak při spuštění, změně souboru, tak pomocí různých přizpůsobitelných zkratek.
- Spouštějte nedůvěryhodný kód ve velkém měřítku pomocí okamžitých, bezpečných a zcela izolovaných sandboxů.
Omezení CodeSandbox
- Nepodporuje servery při programování v předprogramovaném sandboxu.
- Uživatelé hlásí problémy s výkonem u složitých nebo rozsáhlých projektů.
Ceny CodeSandbox
- Zdarma
- Výhody: Cena začíná na 12 USD/měsíc za pracovní prostor
- Builder: Cena začíná na 170 USD/měsíc za pracovní prostor
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze CodeSandbox
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Výsledky Document Sandboxu dokumentujte samostatně, abyste zefektivnili řešení problémů. To pomůže novým programátorům i odborníkům rychleji opravovat chyby.
6. AWS Cloud9 (nejlepší pro cloudové kolaborativní programování)
AWS Cloud9 je jako kódovací dojo v cloudu – ideální pro párové programování a strukturované pracovní postupy. Jeho plynulý terminálový přístup k dalším službám AWS je vynikající funkcí, která usnadňuje vývoj softwaru.
Nabízí také funkci chatu, aktualizace kódu v reálném čase a okamžité ladění předtím, než přejdete k produkci aplikace nebo webu.
Nejlepší funkce AWS Cloud9
- Zlepšete čitelnost pomocí různých motivů a možností rozvržení.
- Snižte náklady pomocí časovaného vypínání, abyste zabránili nadměrnému používání.
- Ladění PHP, Pythonu a JavaScriptu pomocí zarážek, postupného procházení a kontroly proměnných
Omezení AWS Cloud9
- Chybí bezplatný model pro uživatele, kteří si chtějí produkt vyzkoušet předtím, než se rozhodnou pro jeho koupi.
- Nabízí základní rozhraní, které může působit velmi nepřehledně.
- Pro efektivní používání je nutná určitá technická znalost.
Ceny AWS Cloud9
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AWS Cloud9
- G2: 4,3/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AWS Cloud9?
Díky hladké integraci služeb AWS a předkonfigurovanému prostředí je vývoj a nasazení neuvěřitelně efektivní.
Díky hladké integraci služeb AWS a předkonfigurovanému prostředí je vývoj a nasazení neuvěřitelně efektivní.
📖 Přečtěte si také: Využití potenciálu ClickUp AI pro softwarové týmy
7. Glitch (nejlepší pro kódování v reálném čase a týmovou spolupráci)
Chcete řešení bez nastavování, bez čekání – jen čistou kreativitu? Glitch to splňuje po funkční i vizuální stránce. Umožňuje vám „remixovat“ (okamžitě rozvětvovat) projekty, klonovat z GitHubu nebo si pohrávat s JavaScriptovými frameworky.
Glitch vám také umožňuje zveřejňovat nebo sdílet aplikace jako zkušení programátoři. Navíc nabízí vlastní integraci API a bezpečné programování, které kombinuje svobodu a bezpečnost.
Nejlepší funkce Glitch
- Sledujte změny v reálném čase bez ručního sestavování nebo restartování díky funkci okamžitého nasazení.
- Snadné ukládání dat pomocí integrovaného SQLite a dalších databází
- Systematicky odstraňujte chyby a opravujte problémy pomocí protokolů v reálném čase a sledování chyb.
Omezení Glitch
- Omezuje rozsáhlé aplikace kvůli omezením velikosti úložiště databáze.
- Podporuje pouze Node.js pro vývoj backendu, což omezuje jiné technologie na straně serveru.
- Projekty s bezplatnou úrovní mají omezený denní čas běhu.
Ceny Glitch
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Glitch
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Glitch?
Recenze Capterra uvádí:
Integrace a nahrávání aktiv je také velmi intuitivní a funkce „prettier“ je velmi užitečná.
Integrace a nahrávání aktiv je také velmi intuitivní a funkce „prettier“ je velmi užitečná.
💡 Tip pro profesionály: Využijte knihovnu Prettier ve funkci „Format This File“ (Formátovat tento soubor) aplikace Glitch a přizpůsobte si vzhled svého kódu.
8. Eclipse Che (nejlepší pro vývoj podnikového cloudu)
Eclipse Che je IDE vytvořené pro velké organizace, které potřebují výkon a efektivitu. Běží v kontejnerových prostředích na Kubernetes nebo OpenShift, což umožňuje hladké nastavení a škálování.
Řešení se také integruje s CI/CD pipeline a podporuje spolupráci s předkonfigurovanými vývojovými prostory.
Nejlepší funkce Eclipse Che
- Pracujte na podobných typech projektů s kolekcí zobrazení a editorů.
- Zůstaňte produktivní i na cestách díky možnosti offline prostředí.
- Získejte možnost onboardingu nových vývojářů jedním kliknutím pomocí stacku a URL nakonfigurované pro GIT.
Omezení Eclipse Che
- Automaticky zastaví pracovní prostory, které běží déle než 12 hodin, bez ohledu na aktivitu.
- Nastavení a správa Eclipse Che, zejména v prostředí s více uživateli, je složitá.
- Obsahuje omezení použití, pokud jde o úložiště, RAM a souběžné pracovní prostory.
Ceny Eclipse Che
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze Eclipse Che
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Eclipse Che?
Recenze G2 říká:
Oceňuji přizpůsobitelnost pracovního prostoru a dynamickou strukturu IDE. Možnost spouštět přizpůsobené příkazy Linuxu jediným kliknutím se ukázala jako velmi užitečná.
Oceňuji přizpůsobitelnost pracovního prostoru a dynamickou strukturu IDE. Možnost spouštět přizpůsobené příkazy Linuxu jediným kliknutím se ukázala jako velmi užitečná.
👀 Věděli jste? Eclipse „Che“ bylo pojmenováno po městě Čerkasy, kde žije mnoho jeho vývojářů.
9. Cody AI (nejlepší pro rozsáhlou pomoc s kódováním)
Cody je pomocník pro kódování založený na umělé inteligenci, který vyvinula společnost Sourcegraph, aby vám pomohl zefektivnit pracovní postupy. Potřebujete automatické doplňování, refaktoring nebo ladění? Cody vám pomůže. Rozumí také celé vaší kódové základně, aby mohl vytvářet relevantnější návrhy.
Navíc se snadno integruje s vašimi oblíbenými editory. Ať už řešíte složitou chybu nebo brainstormujete nad další velkou funkcí, Cody vám pomůže udržet rychlé tempo.
Nejlepší funkce Cody AI
- Zlepšete strukturu a efektivitu kódu pomocí návrhů refaktoringu založených na umělé inteligenci.
- Najděte a upravte kód ve všech svých repozitářích pomocí definované struktury změn.
- Rychle najděte relevantní úryvky a funkce v rozsáhlých kódových základnách pomocí inteligentního vyhledávání kódu.
Omezení Cody AI
- Nelze automatizovat změny ve více částech řešení
- Vyžaduje intenzivní školení, aby bylo možné najít relevantní závislosti a porozumět vztahům v kódování.
Ceny Cody AI
- Základní: 29 $/měsíc (3 uživatelé)
- Premium: 99 $/měsíc (10 uživatelů)
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc (30 uživatelů)
Hodnocení a recenze Cody AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Cody AI?
Pomáhá mi to být efektivnější při psaní kódu, protože mi umožňuje nastavit příkazy pro automatizaci jednoduchých každodenních úkolů. Je to také software, který se snadno instaluje a používá, vyhledávací nástroj je velmi užitečný a perfektně se integruje s GitLabem.
Pomáhá mi to být efektivnější při psaní kódu, protože mi umožňuje nastavit příkazy pro automatizaci jednoduchých každodenních úkolů. Je to také software, který se snadno instaluje a používá, vyhledávací nástroj je velmi užitečný a perfektně se integruje s GitLabem.
10. ChatGPT (nejlepší pro pomoc s programováním založenou na umělé inteligenci)
ChatGPT vyniká inteligentními algoritmy a srozumitelnými vysvětleními pro uživatele, kteří vylepšují kód nebo vytvářejí struktury. Jeho základní velký jazykový model (LLM) optimalizuje logiku, navrhuje vylepšení a generuje kompletní úryvky kódu, které můžete snadno upravit.
Stručně řečeno, tato konverzační AI od OpenAI činí kódování intuitivnějším a kreativnějším, což je ideální jak pro začátečníky, tak pro odborníky.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Programujte napříč technologickými stacky s podporou více jazyků.
- Urychlete ladění pomocí přizpůsobené detekce chyb a návrhů oprav.
- Zlepšete čitelnost pomocí jasné a stručné dokumentace a komentářů.
Omezení ChatGPT
- Potíže s vysoce komplexními kódovými základnami kvůli nedostatku kontextu projektu v reálném čase
- Může generovat nesprávný nebo zastaralý kód bez ověření osvědčených postupů.
- Chybí přímá integrace s IDE pro spolupráci a provádění v reálném čase.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 200 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 720 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Recenze G2 říká:
Psaní kódu je s ChatGPT efektivnější a snazší. Napsal jsem s ním svůj projekt Flutter. Vlastně téměř celou aplikaci nyní dělá GPT.
Psaní kódu je s ChatGPT efektivnější a snazší. Napsal jsem s ním svůj projekt Flutter. Vlastně téměř celou aplikaci nyní dělá GPT.
📖 Přečtěte si také: Jak používat ChatGPT pro psaní kódu
11. Codeanywhere (nejlepší pro vzdálený společný vývoj)
Codeanywhere je navržen pro plynulou spolupráci a je ideálním cloudovým IDE pro profesionály, kteří pracují s velkými týmy. Jeho vynikající funkce SSH zjednodušuje sdílení vlastního kódu – stačí vygenerovat token a máte hotovo.
Codeanywhere, poháněný Continue, nabízí prostor pro živou editaci kódu pro plynulou spolupráci. Jeho rozhraní také zvýrazňuje aktivní uživatele a automaticky generuje chatovací vlákna, aby týmy zůstaly synchronizované.
Nejlepší funkce Codeanywhere
- Umožněte intenzivní spolupráci s peer programmingem.
- Propojte kódování a praktické postupy s Git/GitHub a vestavěným terminálem.
- Přizpůsobte si pracovní prostory pro jakékoli použití díky podpoře specifikace Dev Container.
Omezení Codeanywhere
- Rozhraní a vestavěný panel náhledu mohou působit neohrabaně a zastarale.
- Uživatelé uvádějí, že zákaznická podpora je nespolehlivá.
Ceny Codeanywhere
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
- Prémiová GPU: 55 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Codeanywhere
- G2: 4,2/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Codeanywhere?
Recenze Capterra uvádí:
Je to slušný editor, který umožňuje připojení k různým vzdáleným zdrojům i k vlastnímu vestavěnému systému vývojových kontejnerů. Funguje poměrně dobře v různých prohlížečích (i když některé klávesové zkratky mohou rušit).
Je to slušný editor, který umožňuje připojení k různým vzdáleným zdrojům, stejně jako k vlastnímu vestavěnému systému vývojových kontejnerů. Funguje poměrně dobře v různých prohlížečích (i když některé klávesové zkratky mohou rušit).
12. Blackbox (nejlepší pro návrhy kódu založené na umělé inteligenci)
Máte nápad, který chcete proměnit v kód? Blackbox je agent pro kódování s umělou inteligencí, který připraví váš kód k publikování. Ze všech jeho funkcí, včetně vyhledávání kódu a automatického doplňování, je díky konverzační umělé inteligenci opravdu efektivní volbou.
Kromě vytváření rychlých kódů aplikací vám Blackbox také pomáhá optimalizovat vývoj speciálně pro stolní počítače a mobilní zařízení. Nabízí dokonce i chytré barevné motivy, které uživatelům umožňují okamžitě sledovat a identifikovat segmenty kódu.
Nejlepší funkce Blackboxu
- Porovnejte změny v kódu s jeho historií verzí v reálném čase.
- Spusťte testovací kódy před sdílením pomocí simulace jedním kliknutím.
- Vylepšete celkové funkce produktu pomocí návrhů kódu založených na umělé inteligenci.
Omezení Blackboxu
- Základní návrhy kódu postrádají kontextovou hloubku
- Proces rozhodování může být nejasný.
- Nejlepší pro zkušené programátory při řešení chyb
Ceny Blackbox
- Zdarma
- PRO Plus: 19,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Blackbox
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Blackboxu?
Nejvíce se mi líbí automatické doplňování kódu. Je to velká pomoc pro začínající vývojáře, kteří tak získávají návrhy pro psaní nových komponent nebo převádění logiky do kódu.
Nejvíce se mi líbí automatické doplňování kódu. Je to velká pomoc pro začínající vývojáře, kteří tak získávají návrhy pro psaní nových komponent nebo převádění logiky do kódu.
13. Koding (nejlepší pro analýzu vývojového prostředí)
Chcete zefektivnit svůj pracovní postup při programování? Koding je jednou z nejlepších voleb na tomto seznamu. Díky jednoduchým příkazům curl vám tento software IDE umožňuje připojit velké nástroje a místní prostředí k vašemu cloudovému účtu.
Koding také udržuje váš tým v obraze díky funkcím oznámení, které zasílají aktualizace vašemu týmu, když dojde k jakýmkoli změnám ve stacku. Navíc můžete spustit svou aplikaci na celé síti počítačů pomocí několika řádků kódu ve vašem stack skriptu.
Nejlepší funkce Koding
- Simulujte lokální prostředí pomocí souborového systému založeného na FUSE.
- Analyzujte minulé výkony a odhalte vzorce chyb pomocí analýzy prostředí.
- Ovládejte úložiště a síť pomocí skriptů se verzemi.
Omezení kódování
- Cenové možnosti jsou drahé, zejména pro malé týmy a profesionály.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s výkonem při práci s velkými projekty a více terminály.
Ceny Koding
- Koding Single Cloud: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Automatizace vývojového prostředí: 29,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Automatizace prodeje softwaru: 29,90 $ za hodnocení + paušální poplatek 5 000 $/měsíc
- Platforma pro školení v oblasti softwaru: 29,90 $ za účastníka + paušální poplatek 5 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Koding
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Koding?
V minulosti trvalo nastavení vývojového prostředí dlouhou dobu. Nyní mi však Koding umožňuje mít všechny možnosti připravené během několika minut. Podpora různých IDE je také úžasná funkce.
V minulosti trvalo nastavení vývojového prostředí dlouhou dobu. Nyní mi však Koding umožňuje mít všechny možnosti připravené během několika minut. Podpora různých IDE je také úžasná funkce.
14. IntelliJ IDEA (nejlepší pro profesionální vývoj v jazyce Java)
IntelliJ IDEA, vyvinutý společností JetBrains, je výkonné IDE pro vývoj v jazycích Java a Kotlin. Zvyšuje produktivitu díky inteligentnímu dokončování kódu, pokročilému ladění a plynulému testování jednotek. Díky vestavěné podpoře populárních frameworků se přizpůsobuje různým potřebám projektů.
Je navržen pro flexibilitu, s integrací více verzí řízení a pluginy třetích stran. Nabízí také intuitivní pracovní postupy, silné zabezpečení a přizpůsobitelná nastavení – vše, co potřebujete k vytváření vysoce výkonných aplikací s důvěrou.
Nejlepší funkce IntelliJ IDEA
- Vyhledávejte komponenty kódování pomocí snadno strukturovaného stromu projektu.
- Zvyšte efektivitu pomocí organizovaných adresářů a úložišť.
- Identifikujte problémy s výkonem pomocí integrovaných profilovacích nástrojů.
Omezení IntelliJ IDEA
- Vysoká spotřeba paměti, méně ideální pro zařízení s méně než 16 GB RAM
- Snižte nepořádek pomocí integrovaných pluginů
- Náročná křivka učení, která vyžaduje čas k osvojení
Ceny IntelliJ IDEA
- IntelliJ IDEA Ultimate: 19,94 $/měsíc na uživatele (pro individuální použití) a 70,68 $/měsíc na uživatele (pro organizace)
- Balíček všech produktů: 34,10 $/měsíc na uživatele (pro individuální použití) a 91,92 $/měsíc na uživatele (pro organizace)
- JetBrains AI Pro: 23,60 $/měsíc na uživatele jako doplněk
Hodnocení a recenze IntelliJ IDEA
- G2: 4,6/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o IntelliJ IDEA?
Recenze Capterra uvádí:
Zkratky a návrhy kódu velmi usnadňují programování. Rozhraní je příjemné na pohled, což umožňuje rychlé a efektivní ladění kódu.
Zkratky a návrhy kódu velmi usnadňují programování. Rozhraní je příjemné na pohled, což umožňuje rychlé a efektivní ladění kódu.
15. JSFiddle (nejlepší pro rychlé testování a sdílení JavaScriptu)
JSFiddle je rychlý a interaktivní online editor pro testování a sdílení JavaScriptu, HTML a CSS. Disponuje panelovým rozložením pro psaní a náhled kódu v reálném čase. Díky podpoře preprocesorů jako SCSS a JavaScriptových frameworků je ideální pro rychlé prototypování.
Uživatelé mohou snadno spolupracovat a vkládat projekty. Přizpůsobitelné rozvržení, živé náhledy a integrovaná kontrola verzí z něj činí nezbytný nástroj pro webové vývojáře, kteří chtějí experimentovat a vylepšovat svůj kód.
Nejlepší funkce JSFiddle
- Okamžitě klonujte projekty pro experimentování bez rizika.
- Sdílejte interaktivní úryvky prostřednictvím specializovaných sdílených fiddles.
- Kombinujte SCSS, TypeScript a CoffeeScript s flexibilitou předzpracovatele.
Omezení JSFiddle
- Omezeno na jeden soubor HTML, což je náročné pro více stránkové projekty.
- Žádná přímá podpora pro nahrávání nebo správu více souborů
- Bezplatná verze obsahuje reklamy a postrádá nástroje pro ladění.
Ceny JSFiddle
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele nebo 90 $ za roční licenci
Hodnocení a recenze JSFiddle
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Osvojte si snadný vývoj kódu s ClickUp
Cloudové IDE jsou klíčové pro kódování, ať už jde o řešení problémů se zdrojovým kódem nebo vytváření aplikací v programovacím jazyce. Pokud však Replit nevyužívá produktivitu na maximum, ztrácíte čas a peníze.
Zabývali jsme se možnostmi pro každý scénář, ale je také důležité upřednostnit produktivitu, automatizovat pracovní postupy a podporovat spolupráci. ClickUp je skvělým partnerem a dokonalou kombinací všeho výše uvedeného a ještě více díky svým návrhům založeným na umělé inteligenci, plynulé dokumentaci a podrobným zprávám.
Navíc zaznamenává hacky a vysvětluje osvědčené postupy kódování, aby vaše projekty zůstaly na správné cestě.
Chcete se naučit snadný vývoj kódu? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp! 🚀