13 příkladů zákaznických referencí, které budují důvěru

Když lidé uvažují o koupi produktu nebo služby, nespoléhají se pouze na reklamy, vlastnosti nebo prodejní argumenty. Hledají potvrzení – důkaz, že ostatní měli dobré zkušenosti.
Právě v těchto případech mají reference zákazníků větší váhu než cokoli, co o sobě společnost sama říká. Působí autenticky, srozumitelně a důvěryhodně, jako doporučení od kolegy, nikoli jako marketingový humbuk.
Podle Bright Local 77 % zákazníků vždy nebo pravidelně čte online recenze a reference při procházení místních podniků. Často pak na základě získaných informací učiní pozitivní (nebo negativní) rozhodnutí o nákupu!
Pokud se chcete dozvědět, co, jak a proč zákaznických referencí, čtěte dál.
Podělíme se také o příklady zákaznických referencí, které vám mohou posloužit jako inspirace. Promluvte si se svými nejvěrnějšími zákazníky a zjistěte, jak mohou autentické reference pomoci zvýšit prodej a snížit nejistotu vašich online zákazníků.
Co je to zákaznická reference?
Reference zákazníků jsou silným doporučením od spokojených zákazníků, které potvrzuje hodnotu produktu nebo služby. Reference mohou mít mnoho podob, včetně písemných recenzí, videoklipů, případových studií, příspěvků na sociálních médiích a dalších.
🔮 Věděli jste, že pravděpodobnost nákupu produktu s pěti recenzemi je o 270 % vyšší než u produktu bez recenzí!
Bez ohledu na formát můžete požádat zákazníky o reference, abyste potenciálním zákazníkům představili svou značku a produkty v tom nejlepším světle.
Zatímco některé reference jsou placené, zejména v influencer marketingu, většina z nich je sdílena dobrovolně zákazníky na recenzních webech nebo shromažďována prostřednictvím přímého oslovení ze strany společností.
V kombinaci s kvalitními texty, chytrými strategiemi udržení zákazníků a cílenými marketingovými aktivitami hrají reference zákazníků významnou roli při překonávání váhání kupujících, zvyšování online prodeje a přeměně loajálních zákazníků na nadšené zastánce značky.
Co dělá skvělou zákaznickou referenci?
Toto je rozdíl mezi zapomenutelnou a nezapomenutelnou referencí:
- Jasná identifikace zákazníka: Zahrnuje jméno zákazníka, jeho pozici, společnost a někdy i fotografii. Tato konkrétnost zvyšuje důvěryhodnost a srozumitelnost reference.
- Konkrétní problém nebo bolestivé místo: Popisuje přesný problém, se kterým se zákazník potýkal, než našel řešení.
- Konkrétní, měřitelné výsledky: Místo vágních pochval uvádějí silné reference hmatatelné výsledky, jako například „zvýšení konverzních poměrů o 30 %“ nebo „úspora 10 hodin týdně“.
- Autentický hlas a tón: Zní to jako skuteční lidé. Přirozené frázování, drobné nedokonalosti a emocionální výrazy je činí věrohodnějšími.
- Klíčové odlišnosti: Zdůrazněte, v čem je váš produkt lepší než konkurence, pokud jde o cenu, podporu, použití a poskytování výjimečných služeb atd.
- Příběh transformace: Nakreslí jasnou cestu „před a po“ a pomůže potenciálním zákazníkům vizualizovat jejich vlastní potenciální úspěch.
⚡️Archiv šablon: Bezplatné šablony dotazníků pro efektivní sběr dat
13 působivých příkladů zákaznických referencí (se šablonami)
Pokud hledáte inspiraci, jak prezentovat skutečné úspěchy zákazníků (a možná ušetřit trochu času), podívejte se na těchto 13 působivých příkladů referencí – a navíc na šablony připravené k použití, díky kterým bude vytváření vlastních referencí ještě snazší:
1. Krátká citace
Jedná se o klasické „krátké a výstižné“ a přímé citace zákazníků, kteří popisují své pozitivní zkušenosti s vaší firmou. Jsou jednoduché, ale velmi účinné a skvěle fungují, když potřebujete rychlé důkazy pro svůj web, sociální média nebo marketingové materiály.
ClickUp používá krátké citáty, aby si okamžitě vybudoval důvěryhodnost a ukázal, jak zvyšuje efektivitu týmu díky spolupráci v reálném čase, umělé inteligenci, automatizaci a škálovatelnému řízení projektů.
📌 Rychlý tip: Spojte citáty s obrázky zákazníků nebo logy společností, aby působily autentičtěji.
Zde je šablona, kterou můžete použít:‘
„[Produkt/služba] mi pomohl/a [dosáhnout konkrétního výsledku] mnohem rychleji, než jsem očekával/a. Nemohl/a jsem být šťastnější!“
– [Jméno zákazníka], [Pracovní pozice/Název společnosti]
💡 Tip pro profesionály: Uveďte reference z tiskových recenzí na viditelném místě na svých stránkách s referencemi, abyste zvýšili důvěryhodnost ze strany třetích stran. Zmínky v důvěryhodných médiích mohou být přesvědčivější než samotné citace zákazníků.
2. Reference zaměřené na výsledky
Tento typ reference se zaměřuje konkrétně na měřitelné výsledky. Ukazuje nepopiratelný důkaz, že váš produkt nebo služba má skutečný dopad.
Tyto reference jsou ideální pro oslovení zákazníků orientovaných na výsledky, kterým záleží na návratnosti investic (ROI) nebo úspoře času. Podívejme se blíže na jeden takový příklad od společnosti ClickUp, která řeší velmi specifické problémy společnosti CEMEX.
📌 Rychlá rada: Uveďte konkrétní čísla a časové rámce, aby byl dopad jasný a působivý.
⌛ Šablona pro úsporu času: Použijte šablonu průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp, abyste okamžitě našli zákazníky, kteří jsou připraveni poskytnout reference. Zákazníci, kteří vaše služby hodnotí velmi kladně a potvrzují, že jejich problémy byly vyřešeny („Byl problém vyřešen? – ANO“), jsou ideálními kandidáty pro rychlé získání referencí.
3. Videorecenze
Video posouvá autentičnost na novou úroveň. Vidět a slyšet skutečného zákazníka hovořit o vašem produktu vytváří silné emocionální pouto a rychle buduje důvěru.
Ve videu zákazníci ClickUp z různých odvětví sdílejí své zkušenosti s ClickUp a zdůrazňují jeho vliv na spolupráci týmu a celkovou produktivitu.
📌 Rychlý tip: Videa by měla mít délku 1–2 minuty a zaměřte se na to, s jakým problémem se zákazník potýkal a jak mu vaše značka pomohla.
4. Reference před a po
Ukažte život před a po použití vašeho produktu. Zpřístupněte jej zdůrazněním jasného problému vaší cílové skupiny a nabídnutím relevantního řešení, jako to udělala společnost OC Fitness Coach.
📌 Rychlá rada: Zaměřte se kromě čísel také na emocionální a praktické změny. Ukažte, jak se změnil život, podnikání nebo pocity zákazníka po použití vašeho produktu/služby.
5. Reference ve stylu případové studie
Případová studie poskytuje hluboký vhled do toho, jak jste vyřešili problém zákazníka, a to včetně statistik, výsledků a trochou vyprávění, aby byla zajímavá. Tato případová studie od ClickUp kombinuje kvantifikovatelné výsledky a praktické výhody v poutavém vyprávění, aby představila reálné aplikace.
📌 Rychlá rada: Strukturovejte svou případovou studii jasně: Výzva → Řešení → Výsledky → Citace zákazníka.
Jako vzor použijte tuto šablonu ve stylu případové studie:
- Pozadí: „Jako profesionál v oboru [role/odvětví] jsem potřeboval pomoc s [konkrétní výzvou]“.
- Cesta: „Objevil jsem [produkt/službu] a proces zapojení byl [snadný/rychlý/hladký]. Vynikali díky [klíčovému rozdílu]“.
- Dopad: „Od té doby jsem zaznamenal [podrobné výsledky] a cítím se jistější v oblasti [úkol/výsledek]“.
- Doporučení: „Vřele doporučuji [produkt/službu] každému, kdo hledá [výhodu/výsledek]“.
6. Reference založené na sociálním důkazu
Někdy zákazníci spontánně zveřejňují příspěvky o vaší značce na platformách jako Twitter, LinkedIn nebo Instagram. Tyto příspěvky fungují jako spontánní doporučení, která se stávají konkrétním potvrzením silných stránek vaší značky ze strany třetích stran.
📌 Rychlá rada: S povolením sdílejte reference na sociálních médiích a označte zákazníka pro větší autentičnost a dosah.
7. Reference specifické pro dané odvětví
Tyto reference jsou přizpůsobeny tak, aby ukázaly dopad v konkrétním odvětví. Když zdůrazníte výzvy v dané oblasti, které váš produkt nebo služba vyřešily, positionujete svůj produkt jako specializované řešení.
Podívejte se, jak recenze zákazníků pomohly společnosti AppLovin etablovat se jako přední poskytovatel reklamních a marketingových řešení založených na umělé inteligenci pro odvětví mobilních aplikací a her.
📌 Rychlý tip: Použijte terminologii specifickou pro dané odvětví a zmiňte výzvy, které potenciální zákazníci poznají a s nimiž se ztotožní.
8. Reference od influencerů nebo odborníků
Velké jméno ve vašem oboru vás pochválilo? To je významný posun v důvěryhodnosti!
Při vstupu na nový trh nebo při pokusu o repozicionování vaší značky můžete požádat influencery, celebrity nebo odborníky v dané oblasti, aby vaší značce propůjčili svou autoritu.
Pokud chcete oslovit širší publikum nebo efektivně reagovat na očekávání zákazníků, nahrajte audio reference od předních představitelů odvětví a přeměňte je na podcasty!
A příspěvek Sereny Williamsové na LinkedIn pro Shopify je dokonalým příkladem reference influencera.
📌 Rychlá rada: Ujistěte se, že reference influencerů jsou v souladu s hodnotami vaší značky, aby nepůsobily neautenticky.
9. Srovnávací reference
Zákazník vysvětluje, proč si vybral právě VÁS a ne vaši konkurenci. Díky tomu můžete oslovit potenciální zákazníky, kteří se nacházejí ve fázi hodnocení a porovnávají podobná řešení.
V této recenzi G2 technický projektový manažer vysvětluje, jak ClickUp vyniká jako aplikace pro vše, co souvisí s prací.
📌 Rychlá rada: Povzbuzujte spokojené zákazníky, aby zanechali recenze, a reagujte na negativní i pozitivní zpětnou vazbu, abyste ukázali, že vám na nich záleží.
10. Reference od kolegů
Jedná se o hodnocení a recenze shromážděné na platformách třetích stran, jako jsou Reddit nebo Trustpilot. Jelikož jediná dobrá reference může vyvolat organické diskuse o vaší značce, mohou být tyto reference neuvěřitelně cenné.
Podívejte se, jak tento vlákno na Redditu šíří informace o ClickUp.
📌 Rychlý tip: Vytvořte si oficiální účty, abyste se mohli přirozeně zapojit do konverzací (např. „Ahoj, jsme [značka], děkujeme za zpětnou vazbu – posloucháme vás!“).
11. Reference „Doporučili byste“
Přímé doporučení? Velmi přesvědčivé, když se lidé ještě rozhodují.
Pokud zákazník řekne, že by vás doporučil, dokazuje to, že je skutečně spokojen s hodnotou, kterou mu poskytujete, a to nejen jako jednorázový kupující, ale jako věrný zastánce vaší značky.
📌 Rychlý tip: Zaměřte tyto působivé reference a doporučení zákazníků na konkrétní aspekty, které zákazník ocenil, jako je snadné použití nebo personalizované služby.
12. Dlouhá písemná reference
Chcete vyjádřit hloubku problému, řešení a emocionální dopad způsobem, který je více založený na vyprávění? Požádejte zákazníky, aby se podělili o svůj jedinečný pohled v referenci na blogu, a poskytněte jim rámec, který jim to usnadní.
Zde je vzorový e-mail, který můžete použít:
Předmět: Rádi bychom se dozvěděli o vašich zkušenostech s [název vaší společnosti]!
Dobrý den, [jméno zákazníka], doufám, že se máte dobře!
Obracejím se na vás, protože si vážíme vaší zpětné vazby a rádi bychom se dozvěděli více o vašich zkušenostech s [vaším produktem/službou]. Pokud máte pár minut času, byli bychom vám velmi vděční, kdybyste se s námi podělili o podrobnou referenci.
Můžete se bez obav zabývat otázkami, jako jsou:
- Co vás vedlo k výběru [vašeho produktu/služby]?
- Jak vám to pomohlo překonat počáteční překážky?
- Jaké výhody vás zaujaly nejvíce?
- Jaká byla vaše celková zkušenost s námi?
Pokud vám to vyhovuje, rádi si s vámi krátce popovídáme po telefonu, abychom zjistili vaše názory, nebo můžete jednoduše odpovědět na tento e-mail.
Moc děkujeme za vaši trvalou podporu. Těšíme se, že se brzy ozvete!
S pozdravem, [Vaše jméno] [Vaše pozice] [Vaše kontaktní údaje]
📌 Rychlý tip: Nabídněte malou odměnu, například slevu, dárek zdarma nebo dar na charitu, kterou podporují, jako projev vděčnosti.
💡 Tip pro profesionály: Kombinujte reference zaměstnanců a reference z rozhovorů, abyste vytvořili ucelený příběh. Názory zaměstnanců budují důvěryhodnost značky interně, zatímco zpětná vazba od zákazníků posiluje důvěru a ovlivňuje nákupní rozhodnutí.
13. Emocionální reference
Ne všechny úspěchy se měří čísly. Někdy jde o pocity, jako je úleva, radost, vděčnost nebo sebevědomí.
Podívejte se, jak tato reference zákazníka pro WeightWatchers používá jazyk, který vyvolává emoce, aby rezonovala s potenciálními zákazníky na emocionální úrovni.
📌 Rychlá rada: Nechte emoce zákazníků ovlivnit jejich slova a proměňte lidské zprávy v přesvědčivé reference.
⚡️Archiv šablon: Šablony mapy zákaznické cesty zdarma
Jak sbírat reference, které vedou ke konverzím
Definování skvělých referencí je pouze jednou částí rovnice; vybudování spolehlivého systému pro jejich shromažďování je to, co promění úspěchy zákazníků v marketingové aktiva.
Podívejme se, jak to nastavit:
- Identifikujte momenty vysoké spokojenosti: Sledujte milníky zákazníků (například dokončení onboardingu, velké úspěchy, data obnovení) a vyžádejte si reference v okamžiku, kdy jsou zákazníci nejspokojenější a nejvíce ochotní se podělit o své zkušenosti.
- Použijte předem připravené otázky pro rozhovor: Místo toho, abyste zákazníky žádali, aby vám „něco poslali“, dejte jim 3–5 konkrétních otázek, které pomohou vytvořit silnější příběhy, aniž by je zatěžovaly psaním.
- Nabídněte možnost telefonického rozhovoru: Někdy zákazníci raději mluví, než píší. Nabídkou krátkého 10minutového telefonátu získáte bohatá a podrobná hodnocení, která můžete později upravit do podoby uhlazených citátů.
- Zaznamenávejte mikro-reference během celého procesu: Namísto čekání na „konečnou“ referenci sbírejte krátké úryvky z e-mailů, chatů, recenzních webů nebo zpětné vazby po webinářích, jakmile se objeví.
- Zajistěte hladký průběh procesu: Pokud je to možné, předvyplňte základní informace o zákaznících v nástrojích pro zpětnou vazbu, formuláře by měly být krátké (méně než 5 minut) a umožňovat snadné nahrávání videí nebo screenshotů.
Kdy NEŽÁDAT o reference ❌
- Ihned po nákupu: Hned po prodeji zákazníci ještě neviděli výsledky. Pokud se zeptáte příliš brzy, riskujete, že místo smysluplného důkazu získáte vágní nebo prázdnou zpětnou vazbu.
- Během zapracování nebo implementace: Zákazníci se stále seznamují s vaším produktem nebo službou. Jejich zkušenosti ještě nejsou plně utvořené a jejich zpětná vazba může spíše poukazovat na zmatek než na úspěch.
- Když zákazník řeší problémy: Pokud je zákazník v koncích, frustrovaný nebo řeší nevyřízené žádosti o podporu, žádost o reference bude působit necitlivě a poškodí důvěru.
- Bez jasného spouštěče úspěchu: Pokud není jasný úspěch projektu, výsledek nebo dosažený milník, čekání vám pomůže shromáždit mnohem silnější reference zaměřené na výsledky později.
Kde použít reference pro maximální dopad
Abyste reference proměnili v reálný růst, musíte je umístit tam, kde budou mít největší vliv na rozhodnutí vašeho publika. Mezi ně patří například:
- Vstupní stránky: Umístěte své nejsilnější reference poblíž tlačítek s výzvou k akci na svých vstupních stránkách. Budují důvěru právě v okamžiku, kdy se návštěvníci rozhodují, zda podniknou další krok.
- Stránky produktů: Používejte reference, které se přímo vztahují ke konkrétním funkcím nebo výhodám. Umístěte je poblíž odpovídajících podrobností o produktu, aby čtenáři spojili chválu s tím, na čem záleží nejvíce.
- Stránky s cenami: Uveďte reference, které zmiňují poměr ceny a kvality, úspory nákladů nebo návratnost investic. Pomohou vám snížit námitky ohledně cen a posílí hodnotu vaší nabídky.
- E-mailové kampaně: Vložte krátká, působivá hodnocení do svých e-mailů, oznámení o produktech nebo následných zpráv po předvedení produktu. Konzistentní důkazy udržují důvěryhodnost vaší značky během celého nákupního procesu.
- Prodejní prezentace a nabídky: Vybavte svůj prodejní tým referencemi, které odpovídají odvětví, velikosti společnosti nebo výzvám potenciálního zákazníka. Personalizace sociálních důkazů činí prezentace mnohem přesvědčivějšími.
- Webináře a živé ukázky: Uveďte několik citátů zákazníků během svých webinářů nebo ukázkových prezentací. Zařazení skutečných příběhů o úspěchu buduje důvěru, aniž by to znělo jako agresivní prodej.
- Stránky s poděkováním a po nákupu: Zobrazte reference zákazníků po registraci, nákupu nebo stažení. Ujistí to kupující, že se rozhodli správně, a sníží to jejich pochybnosti po nákupu.
💡 Tip pro profesionály: Nejlepší reference začínají dlouho předtím, než o ně požádáte. Použijte šablonu ClickUp Client Success Collaboration Template, aby byl váš tým synchronizován od prvního setkání s klientem až po konečné schválení. Když všichni znají příběh klienta, je mnohem snazší získat skutečné a působivé zpětné vazby. Trocha organizace předem se vyplatí.
Použijte ClickUp ke správě žádostí o reference a aktiv
Shromažďování referencí a sledování KPI zákaznické zkušenosti pomáhá budovat důvěru, zvyšovat konverze a posilovat loajalitu zákazníků. Správa celého procesu získávání referencí však není vůbec jednoduchá.
Oslovujete zákazníky, ale ztrácíte přehled o následných krocích. Citáty jsou schváleny, ale nikdy se nedostanou do kampaní. Některé z vašich nejlepších zákaznických příběhů leží zapomenuty v náhodných složkách, protože marketingové, prodejní a servisní týmy nejsou vzájemně propojeny.
Bez centralizovaného systému se neustále snažíte shromažďovat, organizovat a skutečně využívat reference, když na nich nejvíce záleží. ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám nabízí výkonný a jednotný způsob správy referencí v každé fázi zákaznické cesty, od první žádosti až po průběžné řízení vztahů.
Podívejme se, jak ClickUp slouží zároveň jako software pro úspěch zákazníků a zefektivňuje celý proces 👇
1. Shromažďujte reference pomocí formulářů ClickUp
Formuláře ClickUp usnadňují vytváření formulářů pro žádosti o reference s vaší značkou během několika minut. Místo rozesílání roztříštěných e-mailových žádostí, používání specializovaného softwaru pro automatizaci formulářů nebo ručního sledování odpovědí můžete zákazníkům poslat jeden odkaz na formulář a vše automaticky zaznamenat v ClickUp.
Můžete přidat pole pro povolení k publikování, typ odvětví, podrobnosti o použití nebo dokonce volitelné nahrávání fotografií, čímž zajistíte, že váš tým bude od prvního dne shromažďovat kompletní reference připravené pro kampaň.
Jakmile začnou přicházet odpovědi, můžete jít ještě o krok dál s ClickUp Brain. Umožní vám analyzovat zpětnou vazbu zákazníků z odeslaných formulářů v reálném čase, což vám pomůže odhalit vzorce, najít slibné příběhy zákazníků a inteligentněji stanovit priority pro následné kroky.
Stačí otevřít prostor, složku nebo seznam, kde jsou uložena odeslaná formuláře, kliknout na Ask AI (Zeptat se AI) v pravém horním rohu záhlaví a položit otázky jako „Která reference zmiňuje [funkci produktu]?“ nebo „Ukaž mi odeslané formuláře od zákazníků ze zdravotnictví.“*
Brain během několika sekund získá informace z vašich příspěvků, které můžete okamžitě proměnit v použitelné marketingové prostředky.
📮ClickUp Insight: Polovina našich respondentů má potíže s přijetím umělé inteligence; 23 % prostě neví, kde začít, zatímco 27 % potřebuje více školení, aby mohlo provádět pokročilé úkony. ClickUp řeší tento problém pomocí známého chatového rozhraní, které připomíná posílání textových zpráv.
Týmy mohou začít hned s jednoduchými otázkami a požadavky a postupně přirozeně objevovat výkonnější automatizační funkce a pracovní postupy, aniž by je odrazovala náročná křivka učení, která mnoho lidí odrazuje.
ClickUp usnadňuje sběr referencí tím, že nabízí připravené šablony formulářů pro zpětnou vazbu.
Můžete například použít šablonu formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp a vytvořit platformu, na které mohou vaši zákazníci vyjádřit své názory a shromáždit cenné informace pro vylepšení produktů.
Zde je několik tipů, jak vám to může pomoci👇
- Shromažďujte celková hodnocení služeb pomocí předem připravených polí pro hodnocení hvězdičkami, která vašemu týmu pomohou okamžitě identifikovat spokojené zákazníky, které stojí za to oslovit s žádostí o reference.
- Automaticky shromažďujte důvody pro hodnocení a návrhy na zlepšení, což vám poskytne bohatší kontext při výběru nejlepších citátů a příběhů zákazníků, které chcete zdůraznit.
- Díky integrovaným vlastním polím ClickUp, jako je úroveň zákazníka, můžete upřednostnit sběr referencí od nejstrategičtějších nebo nejcennějších skupin zákazníků.
- Přesně víte, ke kterému zástupci nebo poskytovateli služeb se zpětná vazba vztahuje, což usnadňuje při vytváření kampaní propojení příběhů o úspěchu zákazníků s konkrétními týmy nebo iniciativami.
2. Sledujte a organizujte reference pomocí panelů ClickUp Dashboards
ClickUp Dashboards vám poskytuje přehled o tom, kde se každá reference nachází, a to v reálném čase.
Toto můžete dělat s dashboardy:
- Sledujte stav odeslání a schválení: Vytvořte widgety stavu, abyste mohli v reálném čase sledovat, kolik žádostí o reference bylo odesláno, kolik je v čekání a kolik bylo plně schváleno.
- Vizualizujte reference podle osobnosti nebo odvětví: Vytvořte koláčové nebo sloupcové grafy, které kategorizují reference podle typu zákazníka, použití produktu nebo odvětví, a pomozte tak marketingovým týmům přesně přizpůsobit kampaně.
- Sledujte využití referencí v rámci kampaní: Přidejte grafy nebo seznamy úkolů, které ukazují, které reference byly propojeny s aktivními marketingovými, prodejními nebo zákaznickými kampaněmi, a odhalte mezery, kde jsou potřeba nové citáty.
- Identifikujte vysoce výkonné reference: Sledujte cíle zákaznického servisu a metriky zapojení, jako jsou kliknutí, sdílení nebo konverze spojené s konkrétními referencemi, abyste mohli upřednostnit nejúčinnější příběhy.
3. Spravujte vztahy s referencemi pomocí řešení ClickUp CRM
Správa referencí nekončí po shromáždění několika citátů. Budování dlouhodobých vztahů se spokojenými zákazníky často vede k bohatším a průběžným příběhům, jako jsou případové studie, doporučení, recenze produktů nebo rozhovory se zákazníky.
Řešení ClickUp CRM Team Solution pomáhá týmům prodeje a zákaznické podpory řídit tyto vztahy strategičtěji.
Můžete sledovat poskytovatele referencí v databázi zákazníků, nastavit připomenutí pro následné kroky, abyste požádali o aktualizované citace nebo doporučení, a vytvořit sekvence pro péči o zákazníky – to vše při zachování plynulého předávání mezi týmy.
4. Zachyťte úspěchy podpory a posilte loajalitu pomocí řešení zákaznického servisu ClickUp
Skvělá komunikace se zákazníky vede k nejsilnějším a nejemocionálnějším referencím – ale pouze pokud je váš tým připraven je zachytit ve správný okamžik.
Řešení ClickUp Customer Service Team Solution umožňuje týmům podpory aktivně identifikovat, označit a rozvíjet příležitosti pro reference v okamžiku, kdy spokojenost zákazníků dosáhne vrcholu, a ne o několik týdnů později, kdy nadšení již opadne.
Stručný přehled:
- Snadné delegování a označování potenciálních zákazníků z referencí: Zástupci podpory mohou rychle označit vyřešené tikety, které představují výjimečné výsledky, aniž by museli opustit svůj pracovní postup. Tyto označené tikety můžete přiřadit marketingovým týmům nebo týmům zákaznické podpory, aby je využily pro získávání referencí.
- Přizpůsobte pracovní postupy služeb tak, abyste zachytili klíčové informace o zákaznících: Pomocí vlastních polí zaznamenávejte další údaje, jako jsou hodnocení spokojenosti zákazníků, poznámky k řešení a emocionální vrcholy interakce.
- Upřednostněte zákazníky, kteří si zaslouží reference: Nastavení priorit v ClickUp pomáhá týmům soustředit následné úsilí na zákazníky s velkým vlivem – ty, kteří dosáhli významných úspěchů nebo projevují silnou loajalitu ke značce – takže se nejprve zaměříte na ty nejlepší kandidáty.
📚Přečtěte si také: Jak řešit běžné výzvy v oblasti zákaznických služeb
Proměňte reference v prostředky pro růst s ClickUp
Sbírání referencí je jedna věc. Proměnit je v konzistentní aktiva, která zvyšují tržby, je věc druhá. Bez správného systému se i ty nejlepší citáty vašich zákazníků ztratí v e-mailových vláknech nebo se rozptýlí mezi jednotlivými týmy.
ClickUp vám pomůže jít daleko za hranice pouhého shromažďování zpětné vazby. Díky formulářům, dashboardům, nástrojům CRM a pracovním postupům zákaznického servisu na jednom místě může váš tým shromažďovat, spravovat a aktivovat reference bez nutnosti dohadů. Ať už se snažíte prezentovat ty správné příběhy ve správné fázi nebo sladit týmy prodeje, podpory a marketingu s ohledem na úspěchy zákazníků, ClickUp vám poskytne vše, co potřebujete k rozšíření sociálního důkazu.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a zefektivněte celý pracovní postup týkající se referencí.