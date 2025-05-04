25 online her pro budování týmu, které podpoří spolupráci na dálku

Snažíte se, aby váš virtuální tým komunikoval i jinak než prostřednictvím e-mailů a hovorů přes Zoom?
Práce na dálku může být trochu izolující, což ztěžuje budování skutečných vztahů. Ale co kdyby budování týmového ducha mohlo být zábavné a efektivní i pro týmy, které spolupracují virtuálně?
Těchto 25 online her pro budování týmového ducha je navrženo tak, aby pomohlo vašemu týmu stmelit se, zlepšit komunikaci a učinit spolupráci zábavnější.
Jste připraveni proměnit svůj virtuální tým v semknutou skupinu? Pojďme se podívat na některé z nejlepších online her pro budování týmového ducha.
Proč jsou virtuální týmové hry důležité
Virtuální hry pro budování týmů jsou strategickým krokem k posílení dynamiky vašeho týmu, zvýšení zapojení a vytvoření pozitivní týmové kultury. Zde je několik důvodů, proč jsou hry pro budování týmů pro virtuální týmy důležité.
- Zlepšete komunikační dovednosti: Virtuální hry pro budování týmového ducha boří bariéry a pomáhají členům týmu komunikovat přirozeněji 🗣️
- Posilte spolupráci: Společné hraní online her na budování týmu posiluje týmovou práci a usnadňuje průběh pracovních projektů 🤝
- Zlepšete morálku: Zábavné online týmové hry a aktivity zvednou náladu a všichni se budou cítit oceněni 😊
- Zvyšte zapojení: Interaktivní hry udržují všechny zapojené, ať už v pracovní době, nebo mimo ni 🎯
- Podporujte kreativitu: Mnoho virtuálních her pro budování týmového ducha podněcuje nové myšlení a zlepšuje schopnosti řešit problémy. To se promítá do inovací v práci 💡
- Budujte důvěru: Pravidelné zapojování se do virtuálních teambuildingových aktivit posiluje vazby a vytváří soudržnější tým 🛡️
- Boj proti izolaci: Pro zaměstnance pracující na dálku představuje společné hraní online her na budování týmu sociální kontakt a pocit sounáležitosti 🌐
25 nejlepších virtuálních her pro budování týmového ducha, které můžete hrát se svými kolegy
🎮 Zde je několik nejlepších online her pro budování týmového ducha, které pomohou vašemu týmu navázat kontakt a spolupracovat:
1. Otázky na prolomení ledů 🧊
Zahajte schůzky zábavnými otázkami na prolomení ledů, které rozproudí atmosféru a přimějí všechny k diskusi! Vyzkoušejte otevřené otázky, jako například:
💬 Jaká je vaše oblíbená destinace pro cestování a proč?💬 Kdybyste mohli mít jakoukoli super schopnost, jaká by to byla?
Podporujte vyprávění příběhů a rychlé reakce, abyste podnítili hlubší konverzace. Jedná se o velmi jednoduchý způsob, jak navázat vztah a udržet živou atmosféru.
Můžete si to také usnadnit pomocí naší šablony ClickUp Ice Breaker Whiteboard. Tato šablona nabízí strukturovaný prostor pro zadávání otázek a zaznamenávání odpovědí, díky čemuž je aktivita interaktivnější.
Tato šablona pro prolomení ledů je obzvláště užitečná při zapracování nových členů týmu, protože zajistí, že se všichni od samého začátku budou cítit jako součást týmu.
🌟 Pro zábavné zpestření vyzkoušejte hru „pravdy a lež“, ve které každý účastník sdělí tři tvrzení: dvě pravdivá a jedno nepravdivé. Zbytek týmu hádá, které tvrzení je lež, což je živý způsob, jak se navzájem poznat.
2. Virtuální únikové místnosti 🕵️♂️
Nic nespojuje členy týmu tak jako tikající hodiny a série hlavolamů. Online úniková místnost promění řešení problémů v dobrodružství s vysokými sázkami.
Váš tým musí rozluštit kódy, najít skryté stopy a uniknout, než vyprší čas.
🗝️ Tip pro profesionály: Hodně komunikujte. Únikové hry jsou založeny na týmové práci a největší chybou, kterou týmy dělají, je mlčení. Vyslovujte nahlas každou nápovědu (i když se zdá být zřejmá).
3. Virtuální vědomostní hry 🧠
Nic nerozproudí tým tak jako rychlá virtuální vědomostní hra. Vyberte si platformu, rozdělte se do týmů a začněte odpovídat!
Je to zábavný způsob, jak otestovat znalosti, vyvolat debaty a pobavit se (zejména když se ukáže, že divoké odhady byly správné).
Sledujte skóre, korunujte vítěze a nechte je se chlubit! 🏆
4. Pictionary 🎨
Nic nerozbije ledy v online kancelářských hrách tak jako legračně špatné kresby. Jedna osoba kreslí, tým hádá a následuje chaos (a smích).
Využijte online platformy jako Skribbl. io, Drawasaurus nebo Gartic Phone. Tyto nástroje umožňují účastníkům kreslit v reálném čase, zatímco jejich kolegové zadávají své tipy do chatu.
5. Mezi námi 🔍
Nevěřte nikomu... nebo možná jen svému nejvíce podezřelému kolegovi! Among Us je jedna z nejpopulárnějších online her, která je perfektní kombinací strategie, klamu a humoru.
Ve hře hráči přebírají role členů posádky nebo podvodníků na palubě vesmírné lodi. Členové posádky musí plnit úkoly, zatímco podvodníci tajně sabotují jejich misi.
Co je na tom nejzábavnější? Zjistit, kdo lže, než vyřadí všechny ostatní!
🛸 Zajímavost: Hra Among Us byla téměř propadák! Po svém vydání v roce 2018 měla tak málo hráčů, že vývojáři uvažovali o jejím ukončení. Pak přišel rok 2020, všichni byli uvězněni doma a streamerové z ní udělali celosvětovou posedlost. Kdo by tušil, že obviňování přátel z „podezřelého chování“ nás všechny sblíží?
6. Virtuální detektivka 🔪
Pokud má váš tým rád napínavé detektivky, virtuální hra s detektivní zápletkou je ideálním způsobem, jak podnítit spolupráci na pracovišti, kritické myšlení a spoustu zábavy!
Tato hra promění váš tým v detektivy (nebo podezřelé!), kteří společně řeší záhadný zločin. Jednoduchá hra, která nevyžaduje žádné vybavení, se může stát jednou z vašich nejzábavnějších virtuálních teambuildingových aktivit!
Každému hráči je přidělena role postavy s jedinečnými stopami a tajemstvími. Jak se příběh odvíjí, musí členové týmu klást otázky, analyzovat důkazy a hledat skryté motivy, aby našli viníka.
7. Společenské hry Jackbox 🤣
Hledáte zábavný a nenáročný způsob, jak propojit svůj tým? Jackbox Party Games jsou ideální volbou. Od kreslení absurdních náčrtků v Drawful po vymýšlení vtipných odpovědí v Quiplash – každý si přijde na své.
K účasti potřebujete pouze obrazovku a telefon.
8. Kahoot! kvízy 🎓
Kdo řekl, že kvízy musí být nudné? Kahoot! promění obyčejné otázky v soutěživou a zábavnou aktivitu pro budování týmu.
Na rozdíl od tradičních kvízů používá Kahoot! žebříček v reálném čase, který dodává hráčům adrenalin, když se snaží co nejrychleji správně odpovědět na otázky. Čím rychleji odpovíte, tím více bodů získáte.
Tato hra je také skvělá pro školení, firemní politiky nebo znalosti o produktech.
9. Virtuální honba za pokladem 🎯
Nic nerozproudí tým (virtuálně!) tak jako online honba za pokladem! Tato hra kombinuje rychlost, kreativitu a řešení problémů, přičemž hráči soutěží v hledání nebo plnění seznamu úkolů.
Nejlepší na tom je, že hru můžete přizpůsobit podle svých představ!
Ať už jde o hledání předmětu v domácnosti, pořizování legračních selfie nebo luštění hádanek, hráči musí jednat rychle, aby získali body. Vyhrává první osoba nebo tým, který splní všechny úkoly.
Je to fantastický způsob, jak sblížit zaměstnance pracující na dálku.
10. Virtuální přestávky na kávu ☕
Někdy se nejlepší týmová soudržnost vytváří mimo pracovní diskuse. Virtuální přestávky na kávu vytvářejí neformální prostor bez tlaku, kde mohou vzdálené týmy budovat důvěru, povídat si a odpočívat.
Naplánujte si tedy krátkou 15–30minutovou přestávku, vezměte si něco k pití a připojte se k videokonferenci se svým týmem.
Pro zpestření můžete také vyzkoušet tematické přestávky na kávu, jako je Throwback Thursday (sdílení fotek z dětství), Show & Tell (přineste si zábavný předmět) nebo Rapid-Fire Q&A (kladení náhodných otázek).
11. Šarády při videohovoru 🎭
Žádné mluvení, jen divoká gesta a dramatické přehánění. Ať už napodobujete film, zvíře nebo něco naprosto absurdního, šarády přes videohovor zaručeně rozesmějí celý tým.
Chcete-li hrát, rozdělte se do týmů a střídejte se v předvádění slova nebo fráze, zatímco ostatní hádají.
12. Výzva k vytváření příběhů 📖
Story Building Challenge je skvělá hra na budování týmu, ve které členové týmu vytvářejí příběh po jedné větě. Háček je v tom, že nikdo neví, jak bude příběh pokračovat!
Na začátek první hráč řekne větu jako „Byla temná a bouřlivá noc, když Alex uslyšel podivný zvuk…“. Další osoba pokračuje v příběhu a přidá vlastní zvrat.
Uvolněte kreativitu svého týmu a nechte příběh rozvíjet se, až vznikne divoký, nečekaný a často velmi vtipný příběh.
13. Tematické kostýmové dny 👑
Kdo říká, že převleky jsou jen na Halloween? Tematické kostýmové dny dodají vaší běžné pracovní rutině zábavný nádech a vzdáleným týmům dají důvod být kreativní.
Vyberte si téma, například superhrdinové, móda 90. let, oblíbené filmové postavy nebo dokonce den „Obleč se jako svůj šéf“, a požádejte všechny, aby se na příští virtuální schůzku dostavili v kompletním kostýmu.
Například pro virtuální vánoční večírek můžete uspořádat kostýmový den s vánoční tematikou, kdy se účastníci převléknou za Santu, skřítky nebo soby, což dodá vašemu týmovému stmelování slavnostní nádech. 🎅
💡 Tip pro profesionály: Ne každý má rád kompletní kostýmy, takže buďte flexibilní! Den pyžam? Snadné vítězství. Den klobouků? Bez námahy. Ale pokud se někdo objeví v kompletním superhrdinském kostýmu, automaticky se stane legendou.
14. Virtuální týmové cvičení/jóga 🏋️♂️
Virtuální trénink nebo lekce jógy jsou skvělým způsobem, jak udržet váš tým aktivní a bez stresu. Ať už se jedná o rychlou 15minutovou jógu u stolu, HIIT výzvu nebo uklidňující meditaci, všichni z toho budou mít prospěch.
Pro větší motivaci můžete také uspořádat přátelskou výzvu v počtu kroků nebo soutěž o „nejkreativnější cvičení“.
15. Online karaoke večer 🎤
Ať už zpíváte vysoké tóny nebo se jen snažíte udržet rytmus, virtuální karaoke je především o zábavě. Vyberte si píseň, vezměte mikrofon (nebo kartáč na vlasy) a uvolněte se. Falešně? O to lépe.
Je to fantastický prostředek k uvolnění stresu a pomáhá bourat bariéry mezi členy týmu. Zpívání sólo, duety nebo dokonce přátelské soutěže – jde především o to užít si daný okamžik.
16. Rychlé networkování ⚡
Žádná strohá představování, žádné nucené konverzace.
Rychlé networkování pomáhá vašemu týmu navázat rychlé a smysluplné konverzace. Spárujete se, pár minut si povídáte a pak přejdete k další osobě. Během několika kol možná zjistíte, že váš kolega kdysi procestoval Island s batohem na zádech nebo že rád beatboxuje.
Je to snadný způsob, jak prolomit bariéry, navázat přátelství a udělat práci trochu lidštější.
17. Řetěz slovních asociací 🔗
Jaké je první slovo, které vám přijde na mysl, když se řekne „pláž“? Pokud jste řekli „vlny“, už hrajete.
Řetěz slovních asociací je rychlá hra, ve které jedna osoba řekne slovo a další hráč musí do pěti sekund odpovědět něčím souvisejícím. Řetěz musí pokračovat bez opakování nebo odpovědí zcela mimo téma.
Pokud někdo zaváhá nebo se zasekne, je venku!
18. Spyfall online 🕶️
Spyfall je napínavá online detektivní hra, ve které mají hráči za úkol odhalit skrytého podvodníka, než vyprší čas. Je to částečně strategie, částečně klamání a hlavně zábava.
Každý hráč (kromě jednoho) dostane stejné tajné místo. Jeden hráč je však špión a nemá tušení, kde se nachází. Hráči, kteří nejsou špióny, kladou chytré otázky, aby potvrdili, že znají místo, zatímco špión se snaží přijít na to, kde se nachází, než bude odhalen.
Můžete použít aplikaci spyfall. nebo podobné online verze. Jen si dávejte pozor, komu věříte! 😆
19. Hádankové souboje 🧩
Riddle Battles je rychlá hra, která prověří vaše mozkové závity. Týmy se utkají v řešení složitých hádanek, než vyprší čas. Záleží na rychlém myšlení, týmové práci a troše štěstí.
Zkuste tuto hádanku: 🤔❓Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám s větrem. Co jsem?
20. Virtuální debatní klub 🎙️
Debata není jen o dokazování svého názoru, ale také o rychlém myšlení, týmové práci a zábavě při tom. Virtuální debatní klub je jednou z nejlepších komunikačních her pro týmy, která podporuje kritické myšlení a (buďme upřímní) je svědkem některých komicky dramatických sporů.
A pokud se vám nedaří vymyslet témata k diskusi, ClickUp Brain vám pomůže generovat nové, zajímavé nápady, díky kterým bude váš virtuální debatní klub vzrušující a interaktivní.
21. Výzva šeptání 🤫
Zde je jedna z nejzábavnějších online her pro budování týmového ducha. Whisper Challenge je hra spočívající v odezírání ze rtů, divokých hádáních a nekontrolovatelném smíchu.
Jeden hráč má nasazena sluchátka s potlačením hluku (nebo pouští hlasitou hudbu), zatímco jiný člen týmu říká frázi během videohovoru. Osoba se sluchátky musí odezírat ze rtů svého spoluhráče a uhodnout frázi.
Zní to snadně? Počkejte, až se „Dokončeme zprávu“ změní na „Najdeme pevnost ještěrek“.
Vyzkoušejte toto 👉 Nahrajte hru (s povolením) a sdílejte nejlepší momenty v zábavném sestřihu. Kdo ví, možná to dokonce podpoří vaši skvělou firemní kulturu!
22. Nostalgická hra 📼
Jste připraveni na výlet do minulosti? Hra Nostalgia Game je o návratu k oblíbeným věcem z dětství a oldschoolovým trendům, které vyvolávají příjemné a hřejivé pocity.
V každém kole hráč sdílí píseň, kreslený film, hru nebo trend ze svého dětství. Zbytek týmu musí uhádnout, o co se jedná, nebo se přidat se svými vlastními nostalgickými vzpomínkami.
Vyzkoušejte toto 👉 Rozdělte se na Tým Gen Z a Tým Millennial a uvidíte, která generace zvítězí v bitvě nostalgie! Od trendů na TikToku po reprízy seriálu Friends – připravte se na zábavné vzpomínky na minulost.
23. Vzdálené bingo 🎟️
Remote Bingo přidává virtuálním schůzkám zábavný prvek tím, že proměňuje běžné momenty práce na dálku v zábavnou soutěž.
Před hrou vytvořte bingo kartu s běžnými situacemi při práci na dálku, jako když někdo řekne „Slyšíte mě?“, na obrazovce se objeví domácí mazlíček nebo někdo zapomene vypnout ztlumení.
Během videohovoru hráči označují políčka, jakmile se objeví. První, kdo vyplní řádek, sloupec nebo celou kartu, zakřičí „BINGO!“ a vyhraje zábavnou cenu.
24. Virtuální komediální hodinka 😂
Cílem této hry je stmelit váš tým během zábavné seance plné vtipů, díky nimž se práce bude zdát o něco méně jako... no, jako práce!
Ti, kteří si myslí, že nejsou „vtipní“ nebo jsou trochu plachí, se nemusejí bát!
Místo toho mohou sdílet vtipné momenty z práce nebo zábavná videa. Jde především o zábavu, ne o to být hvězdou stand-up komedie.
25. Řetěz komplimentů 💌
A tento seznam zakončíme něčím, co se týká šíření pozitivní energie. V této hře každý účastník upřímně pochválí osobu vedle sebe a řetěz pokračuje, dokud se nezapojí všichni.
Je to perfektní způsob, jak zakončit den na vysoké notě a dát všem pocit, že jsou ceněni a oceňováni.
A teď vaše pochvala: Jste fantastický v tom, jak dokážete lidi sbližovat! 😊
Máte potíže s budováním silného virtuálního týmu? Zde je návod, jak vám může ClickUp pomoci.
Udržet vzdálený tým v kontaktu není snadné. Spolupráce může být bez osobních rozhovorů nebo spontánních brainstormingových sezení nepříjemná a budování týmového ducha často ustupuje do pozadí. To ale neznamená, že virtuální týmy nemohou být stejně semknuté jako týmy v kanceláři.
Vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací, která zajistí hladkou, poutavou a zábavnou týmovou spolupráci. Takto pomáhá sbližovat vzdálené týmy:
Plánujte týmové akce pomocí softwaru pro správu událostí ClickUp 🎉
Plánování virtuálních týmových her zní zábavně, dokud se nemusíte potýkat s rozvrhy, nedorozuměními a neúčastí na poslední chvíli. Právě v tom vyniká software ClickUp Event Management.
Odstraňuje chaos z rovnice, takže je snadné plánovat, organizovat a provozovat virtuální herní relace bez problémů. Zde je návod:
- Centralizované plánování akcí : Vytvořte v ClickUp speciální prostor pro herní večery se seznamy úkolů pro nápady na hry, pravidla a pokyny, aby všichni věděli, jak hrát.
- Nikdy nezmeškejte hru: Pomocí zobrazení kalendáře naplánujte herní sezení, nastavte automatická připomenutí a synchronizujte s Google Kalendářem, abyste se vyhnuli konfliktům.
- Snadná koordinace hráčů: Přiřaďte role členům týmu (hostitel hry, zapisovatel skóre atd.), označujte hráče pro rychlé aktualizace a dokonce pozvěte externí účastníky jako hosty.
- Automatizujte logistiku herních večerů: Nastavte opakující se úkoly pro týdenní nebo měsíční herní večery, automaticky odesílejte připomenutí a používejte kontrolní seznamy, abyste zajistili, že nic nebude opomenuto (například výběr hry předem).
- Hladká integrace: Vložte odkazy na své herní platformy (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) přímo do úkolů, aby se hráči mohli zapojit bez nekonečného posílání zpráv tam a zpět.
S softwarem pro správu událostí ClickUp se aktivity na posílení týmového ducha stanou bezstresovými a zábavnými – protože plánování by mělo být stejně zábavné jako samotná událost! 🎊
Spolupracujte lépe s ClickUp Whiteboards, Comments & Chat 🖊️
Virtuální spolupráce často působí roztříštěně – nápady se ztrácejí v nekonečných vláknech zpráv, zpětná vazba se pohřbí v e-mailech a kreativní energie vyprchá. Zde je návod, jak ClickUp udržuje vše na jednom místě, ať už plánujete projekty, brainstormujete nápady nebo dokonce organizujete virtuální herní večer.
ClickUp Whiteboards
Řekněme, že plánujete virtuální kvízový večer pro svůj tým. Potřebujete způsob, jak naplánovat herní kola, přidělit moderátory a sledovat skóre. ClickUp Whiteboards vám to umožní. Představte si to jako společné plátno, na kterém může váš tým vizuálně naplánovat vše – od obchodních strategií po logistiku herního večera.
Na pracovní tabuli můžete načrtnout pracovní postupy projektu, skicovat nápady na kampaně nebo dokonce vytvářet myšlenkové mapy řešení pro složité výzvy. Pro zábavu můžete stejnou tabuli použít k sepsání kategorií her, vytvoření turnajového pavouka nebo společnému brainstormingu otázek pro prolomení ledů.
Díky interaktivitě mohou všichni přidávat poznámky, kreslit spojení a dokonce okamžitě proměnit nápady v konkrétní úkoly.
ClickUp Přiřadit komentáře
Dny ztracených zpětných vazeb v dlouhých e-mailových vláknech jsou pryč. ClickUp Assign Comments umožňuje týmům zanechávat zpětnou vazbu přímo u úkolů, dokumentů a projektů.
Řekněme, že organizujete virtuální herní večer.
Můžete zanechat komentář k úloze výběru hry a požádat členy týmu, aby hlasovali pro svou oblíbenou možnost. Potřebujete někoho, kdo se postará o bodování? Označte člena týmu v komentáři pomocí @zmínky, přiřaďte mu úkol a on okamžitě obdrží oznámení.
ClickUp Chat
Potřebujete rychle rozhodnout, aniž byste museli plánovat další schůzku? ClickUp Chat vám umožňuje diskutovat v reálném čase, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi, ať už se jedná o domluvu termínů projektu nebo debatu o tom, kterou virtuální deskovou hru hrát.
Na rozdíl od dlouhých e-mailových konverzací nebo roztříštěných zpráv ve Slacku ClickUp Chat uchovává vše na jednom místě vedle vašich úkolů.
Plánujete týmovou hru Pictionary? Vložte pokyny ke hře do chatu a připněte je, aby se neztratily.
Pořádáte brainstorming na poslední chvíli? Vstupte do chatu, abyste mohli okamžitě diskutovat o nápadech, a poté okamžitě přeměňte klíčové poznatky na úkoly.
Můžete také použít ClickUp Brain k automatizaci následných kroků, shrnutí konverzací a okamžitému vytváření akčních položek, čímž ušetříte čas a zvýšíte produktivitu.
Zůstaňte na správné cestě s ClickUp Tasks pro zapojení týmu 📋
Udržet zapojení vzdálených týmů není jen o plánování zábavných aktivit, ale také o tom, aby se skutečně uskutečnily! ClickUp Tasks usnadňuje plánování, přidělování a sledování aktivit, takže nic neunikne vaší pozornosti.
ClickUp Tasks vám pomůže udržet pořádek díky následujícím funkcím:
- Vytvářejte a přidělujte úkoly: Nastavte aktivity pro zapojení zaměstnanců, jako jsou „Virtuální přestávky na kávu“ nebo „Páteční kvíz“, a přiřaďte je členům týmu.
- Automatizujte připomenutí a termíny: Automatizujte připomenutí úkolů, aby teambuildingové sezení zůstaly konzistentní.
- Upřednostňujte aktivity pomocí vlastních stavů: Označte aktivity jako „Nadcházející“, „Probíhající“ nebo „Dokončené“ pro jasnou přehlednost.
- Sledujte účast a zapojení: Pomocí dashboardů sledujte účast a úroveň zapojení a zajistěte, aby aktivity byly účinné a smysluplné.
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý přechod konverzací do úkolů, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Aby bylo budování virtuálních týmů ještě snazší a strukturovanější, nabízí ClickUp připravené šablony, které týmům pomáhají zůstat v kontaktu a být organizované.
Sledování toho, kdo je za co zodpovědný, kdy se konají schůzky a jak tým komunikuje, může být chaotické, zejména v prostředí vzdálené práce.
Matice týmové komunikace a schůzek ClickUp pomáhá týmům definovat role, nastavit kontroly a zefektivnit diskuse, aby se nikdo necítil mimo dění.
Můžete také použít šablonu pro správu týmu, například šablonu plánu správy týmu ClickUp , k přiřazení rolí, stanovení očekávání a sledování cílů týmu na jednom místě. Je ideální pro organizaci aktivit zaměřených na udržení zapojení a zajištění toho, aby všichni byli v souladu s iniciativami týmu.
Tyto šablony eliminují dohady při řízení aktivit zaměřených na zapojení zaměstnanců, takže se můžete soustředit na budování silnějšího a propojenějšího týmu.
Usnadněte budování týmového ducha s ClickUp 🤝
Vzdálené týmy prosperují, když se cítí propojené.
Teambuilding je o budování důvěry a komunikace, zlepšování spolupráce a udržení zapojení všech členů. Bez správných nástrojů pro spolupráci na dálku však může být plánování těchto aktivit navíc prací navíc.
Právě v tom ClickUp vyniká. Od plánování událostí a správy úkolů až po spolupráci a komunikaci v reálném čase – vše, co potřebujete, najdete na jednom místě. Už žádné žonglování s několika aplikacemi pro budování týmu nebo nepřehlednými tabulkami – jen hladká týmová práce v každém kroku.
Tak na co čekáte? Usnadněte, zefektivněte a zpestřete budování vztahů ve vzdálených týmech pomocí ClickUp ještě dnes. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! 🙌