25 nápadů na virtuální vánoční večírek, které si váš tým zamiluje

Jste připraveni spojit svůj vzdálený tým na slavnostní oslavu? Připravili jsme pro vás seznam 25 kreativních nápadů na virtuální vánoční večírek, které rozproudí sváteční náladu. 🎄
Proměňte tradiční týmovou schůzku v zábavný a nezapomenutelný zážitek, o kterém budou všichni mluvit ještě dlouho po svátcích.
Bez dalších okolků se pustíme do realizace těchto plánů virtuálních akcí, abychom oslavili nejkrásnější období roku.
Co je to virtuální vánoční večírek?
Virtuální vánoční večírek je jako typický firemní večírek, akorát se koná online prostřednictvím softwaru pro správu schůzek, jako je Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo WebEx.
Virtuální sváteční akce je skvělou volbou pro zaměstnance pracující na dálku, protože se jí může zúčastnit každý odkudkoli. Navíc ušetříte peníze a vyhnete se starosti s přípravou skutečné oslavy.
Nezapomeňte použít plánovač svátků, abyste měli vše zorganizované před, během i po oslavě a zajistili tak hladký průběh. 🥳
25 nezapomenutelných nápadů na virtuální vánoční večírek
Bez ohledu na velikost vašeho týmu promění tyto nápady na virtuální vánoční večírek spolu s klíčovými pravidly etikety pro virtuální setkání váš virtuální večírek v vrchol sezóny. Pojďme na to a udělejme z letošního večírku hit!
1. Virtuální výměna dárků typu „bílý slon“
Jedním z nejlepších nápadů na virtuální vánoční večírek je výměna legračních dárků. Před akcí nezapomeňte stanovit a sdílet limit rozpočtu na dárky. 💰
Účastníci si pak vyberou dárek a pošlou hostiteli obrázek (spolu s návrhem obalu). Hostitel může použít šablonu Virtual White Elephant Template od ClickUp k zobrazení těchto dárků, skrytých za návrhy obalů, a očíslovat je pro snadnější orientaci. Můžete také použít aplikaci pro náhodný výběr, abyste určili pořadí, v jakém účastníci „otevírají“ dárky.
Během večírku si účastníci vyberou dárek, který si rozbalí. Svůj výběr si mohou nechat nebo ho ukrást někomu jinému. Pokud je dárek ukraden, dotčený hráč si vybere znovu. Aby hra zůstala zajímavá, stanovte maximální limit počtu krádeží.
Hostitel používá šablonu k zaznamenávání vlastnictví dárků a počtu krádeží. Hra končí poté, co první hráč má poslední tah, aby si svůj dárek ponechal nebo vyměnil. Po večírku si všichni koupí a pošlou skutečné dárky. 🎁
2. Virtuální vánoční Pictionary
Tato vánoční hra Pictionary se snadno připravuje a zaručeně zaujme všechny účastníky. K sdílení s týmem budete potřebovat online nástroj pro tvorbu tabulek, například ClickUp Whiteboards.
Před večírkem si připravte seznam slov a frází s vánoční tematikou, jako například:
- Polibek pod jmelím
- Skřítek na polici 🧝
- Perníkový panáček
Až přijde čas na hru, rozdělte tým na malé skupiny. Tajně pošlete jednomu členovi skupiny slovo, které má nakreslit na tabuli (prostřednictvím soukromého chatu ve vaší video aplikaci), zatímco ostatní hádají.
Nastavte časovač tak, aby každé kolo trvalo asi 30 až 60 sekund. Pokud tým uhodne správně, získá bod. Pro větší interaktivitu střídejte ilustrátory v každém týmu. Tým s nejvyšším počtem bodů na konci vyhrává.
3. Vánoční scénka Mad Libs
Pro večírek plný smíchu není nic lepšího než vánoční skeč Mad Libs. Pro tuto vánoční hru budete nejprve potřebovat scénář pro skeč s vánoční tematikou.
Nebojte se, pokud nejste dramatik – na internetu najdete spoustu příkladů nebo můžete použít ClickUp AI, nástroj umělé inteligence pro správu událostí, který vám pomůže něco vymyslet. Klíčem je nechat ve scénáři prázdná místa pro podstatná jména, slovesa, přídavná jména a příslovce.
Během večírku každý přispívá návrhy slov, která vyplní mezery, aniž by znal kontext scénky. Poté, co vyplníte všechny mezery, přidělte členům týmu role, aby zahráli scénku s použitím slov, která jste právě vymysleli.
4. Co je v dárkové krabičce?
Nechte svůj vzdálený tým projevit své detektivní schopnosti ve virtuální vánoční hře, která kombinuje tajemství a zábavu. 🕵️
Jako hostitel naplníte dárkovou krabičku „tajemným předmětem“. Během večírku mohou účastníci klást pouze ano/ne otázky, které jim pomohou uhodnout, o jaký předmět se jedná. Například:
- Je to kulaté?
- Můžete to nosit?
- Najdete to na vánočním stromku?
Kdo uhodne správně, získá bod pro sebe nebo svůj tým. Hru udržujte v chodu pomocí různých předmětů v krabici a na konci vyhrává osoba nebo tým s nejvyšším počtem bodů.
5. Vánoce na opuštěném ostrově
Je to podobné jako virtuální úniková hra, ale ještě lepší – jde o kreativitu, týmovou spolupráci a vyprávění příběhů.
Rozdělte zaměstnance pracující na dálku do týmů a požádejte je, aby přinesli omezený počet předmětů (asi pět až deset), se kterými by oslavili Vánoce na opuštěném ostrově. Nechte je použít nástroj pro tvorbu tabule, aby své výběry prezentovali pomocí obrázků. 🏝️
Po brainstormingu v oddělených místnostech se týmy opět sejdou, aby se podělily o příběhy, proč si vybraly jednotlivé položky. Poslech pohledů a argumentů jednotlivých týmů činí tuto hru zajímavou a zábavnou.
6. Vánoční kvíz
Je to zábavný způsob, jak otestovat znalosti vašeho týmu o svátcích pomocí kvízových otázek týkajících se vánočních tradic, historie, filmů, hudby a dalších témat.
Jako hostitel připravíte předem otázky a během akce je přečtete. Pokud si někdo myslí, že zná odpověď, zvedne ruku v chatu. Pokud se mýlí, dostane šanci další tým, který zvedne ruku. Je to tak jednoduché. ✅
7. Vánoční soutěž o nejlepší kostým
Oživte svou virtuální vánoční oslavu zábavnou kostýmovou atmosférou. Nechte svůj tým předvést svou sváteční náladu v oslavných kostýmech – od čepic a kostýmů Santa Clause po kostýmy elfů a jedinečné DIY sváteční výtvory. 🧣
Přidejte soutěžní prvek tím, že všichni budou hlasovat v kategoriích jako „Nejkreativnější“, „Nejzábavnější“ nebo „Nejlepší DIY outfit“ pomocí funkce hlasování ve videohovoru. Nezapomeňte přidat virtuální „fotokoutek“ a pořídit týmovou fotku, abyste uchovali vzpomínku na svátky.
8. Vánoční honba za pokladem
Hledání pokladu je jedním z nejinteraktivnějších (a nejjednodušších!) nápadů na virtuální vánoční večírek. Stačí sestavit seznam 5 až 10 vánočních předmětů, které si každý najde doma. Několik nápadů:
- Přání k svátkům
- Vtipná rodinná fotografie
- Symbol úspěchu
- Oblíbený vánoční film nebo kniha
- Nejlepší firemní dárek, jaký jsem kdy dostal
Až večírek začne, ukažte všem seznam, spusťte časomíru a sledujte, jak se všichni vrhají do shonu. Až se všichni vrátí, nechte je, aby se podělili o své úlovky a příběhy, které se k nim vážou. Poté můžete vyhlásit vítěze – vyhrává účastník, který před vypršením času nasbírá nejvíce předmětů. ⏰
9. Hádejte vánoční písničky pomocí emodži
Každý si může pobrukovat klasické vánoční koledy, ale poznají je jako emodži? Tento nápad na virtuální vánoční večírek spočívá v přeměně populárních svátečních melodií na emodži. Například ⛄🎩❄️ by mohl být Frosty the Snowman.
Ukažte všem tyto kombinace emodži pomocí prezentace nebo je pošlete v chatu. Kdo uhodne správně název písničky, získá jeden bod a osoba nebo tým s nejvyšším počtem bodů na konci hry vyhrává.
10. Virtuální soutěž ve stavění sněhuláků
I bez skutečného sněhu se můžete bavit stavěním digitálních sněhuláků – jako plátno si vyberte online tabuli. 🎨
Během večírku vyhraďte čas, aby si každý mohl nakreslit a předvést svého sněhuláka. Až budou všichni hotovi, můžete uspořádat hlasování, aby se zjistilo, čí sněhulák se líbí ostatním nejvíc.
11. DIY Vánoční řemesla
Navrhování vánočních dekorací je dalším slavnostním způsobem, jak přimět všechny, aby předvedli své umělecké dovednosti. Vyberte jednu nebo dvě snadné dekorace a pošlete svému týmu sady pro vlastní výrobu dekorací se všemi potřebnými položkami. ⚒️
Vyhraďte si čas na výrobu těchto řemeslných výrobků, buď pod vaším vedením (nebo vedením jiného člena týmu), nebo podle pokynů v tutoriálu na YouTube. Na konci sezení můžete pořídit snímek všech návrhů a sdílet je na sociálních médiích nebo dokonce nechat tým hlasovat o svém oblíbeném návrhu.
12. Virtuální talentová show
Objevte skryté schopnosti a talenty svého týmu v rámci vánoční talentové show! Jedná se o poutavou virtuální teambuildingovou aktivitu, díky které poznáte své kolegy z jiné stránky a oceníte jejich rozmanitost.
Aby talentová show mohla začít, požádejte členy svého týmu, aby si předem připravili krátké vystoupení nebo ukázku svého talentu. Talenty mohou být například:
- Zpívání
- Žonglování
- Hra na hudební nástroj
- Recitace originální básně
- Předvádění kouzelnických triků nebo stand-up komedie
Až si všichni užijí svou chvíli slávy, můžete hlasovat o zábavných titulech, jako je „Nejkreativnější vystoupení“ nebo „Největší překvapení“. 🏆
13. Vánoční filmový večer
Setkejte se se svým týmem v uvolněné atmosféře na virtuální vánoční oslavě. Vyberte vánoční film, který se bude líbit všem, nebo předem rozesílejte ankety, abyste se rozhodli, který film se bude promítat. 🎥
Před večírkem můžete všem poslat balíček s vánočními sušenkami, sadou na přípravu horké čokolády, popcornem nebo jinými pochutinami, případně jim uhradit náklady na občerstvení. Během filmu využijte chat ve své video aplikaci k sdílení vtipů, komentářů nebo momentů, které vás překvapily, aby byla zábava zábavná a poutavá.
14. Virtuální taneční kurz na svátky
Nalaďte svůj tým do sváteční nálady kombinací vánočních melodií a jednoduchých tanečních pohybů. 🕺
Můžete si najmout tanečního učitele nebo požádat člena týmu, který rád tančí, aby vedl jednoduchou taneční sestavu. Taneční sestava by měla být zábavná a snadno proveditelná, aby se všichni členové týmu mohli zapojit a dobře se bavit.
15. Vánoční hádanka s hledáním slov
Dodejte klasické hře na hledání slov na vaší virtuální oslavě slavnostní nádech. Vyhledejte online vánoční hádanky na hledání slov s výrazy jako „jmelí“, „sob“, „Santa Claus“ a „sněhová vločka“.
Zkopírujte a vložte tyto hádanky do Google Slides nebo ClickUp Whiteboards, jeden snímek (nebo prostor na tabuli) pro každého účastníka nebo tým. Během večírku dejte všem čas, aby našli co nejvíce slov. Vyhrává osoba nebo tým, který najde nejvíce slov. 🎉
16. Výzva „Slova ve slově“
Tento nápad na virtuální vánoční večírek spočívá v hledání mnoha malých slov z většího slova s vánoční tematikou. Například ze slova „Vánoce“ budou hráči hledat slova jako „Kristus“, „kouzlo“, „hvězda“ a tak dále.
Až budete připraveni hrát, vytvořte seznam slov souvisejících s Vánocemi. Sdílejte jedno z nich se svým týmem a dejte jim tři až pět minut na to, aby vymysleli co nejvíce menších slov.
Můžete to ztížit tím, že povolíte alespoň tři nebo čtyři slova. Každý si může zapsat svá slova a když vyprší čas, všichni se podělí o svůj seznam. Účastník s nejvíce slovy vyhrává. 📝
17. Hádejte „zoomovaný“ objekt
Už jste někdy zblízka viděli něco, co jste sotva poznali? Pravděpodobně jste to nikdy nezkusili, a právě v tom spočívá zvrat v této hře.
K přípravě této aktivity si najděte fotografie vánočních předmětů a dalších náhodných objektů. Pomocí aplikace pro prohlížení fotografií ve vašem počítači přibližte konkrétní část každého obrázku. 🔎
Během akce sdílejte každou přiblíženou fotografii na obrazovce, aby účastníci mohli hádat, co na ní je. Pokud to neuhodnou, přibližujte fotografii, dokud to neuhodnou.
18. Vánoční křížovka
Zde je další klasická slovní hra, která rozproudí mozky vašeho týmu. Najděte křížovku s vánoční tematikou a zobrazte ji na samostatných snímcích v Google Slides, přičemž každému účastníkovi nebo týmu dejte svůj snímek, na kterém budou pracovat.
Účastníci mohou pracovat samostatně nebo v týmech. V případě týmů rozdělte každý tým do samostatné místnosti. Po uplynutí času se znovu sejděte, abyste zkontrolovali odpovědi a zjistili, kdo měl nejvíce správných odpovědí.
19. Santův seznam zlobivých dětí
Zjistěte, kdo byl během této (nebo předchozích) sváteční sezóny „nezbedný“, pomocí této vánoční verze hry „Nikdy jsem...“. Jako hostitel budete pronášet věty začínající slovy „Jsi na Santově seznamu nezbedných dětí, pokud...“.
- … nikdy jste nestavěli perníkovou chaloupku
- … jste darovali vánoční dárek dál
- … otevřeli jste dárek ještě před vánočním ránem
Hráči položí prst za každou aktivitu, kterou provedli. Aby to bylo zajímavější, můžete jim dovolit, aby se podělili o příběhy, které se skrývají za každým prstem, který položí. Pokračujte ve hře, dokud nevyčerpáte svůj seznam nebo dokud nezůstane pouze jedna osoba s prsty nahoře – ta je vítězem. 👆
20. Extrémní hra „cukrové tyčinky”
Tato virtuální vánoční verze hry Extreme Spoons bude zaručeně hitem vaší firemní vánoční oslavy – lžíce nahraďte cukrovými tyčinkami. 🥄
Každý hráč potřebuje cukrovou hůlku a balíček karet. Na začátku si každý zamíchá karty a vybere si čtyři. Nyní si vyberou ještě jednu kartu ze zbývajícího balíčku a odloží ji do „odpadkového“ balíčku nebo ji nahradí jednou z karet, které mají v ruce.
Cílem je co nejrychleji nasbírat čtyři stejné druhy. Jakmile se vám to podaří, ukažte svou cukrovou hůlku před kamerou, aby ostatní udělali totéž. Ten, kdo ukáže svou cukrovou hůlku jako poslední, dostane „C“ z „CANDY“. Vyslovte „CANDY“ a jste venku. Hrajte dál, dokud nezůstane jeden hráč.
21. Santa Clausova slovní hříčka
Zde je další zábavný nápad na virtuální vánoční večírek: Všichni se snaží rozluštit zamíchaná písmena a vytvořit slova související s Vánocemi. Můžete to ztížit tématy, jako jsou vánoční jídla, filmy a písničky. 🎶
Jako hostitel vytvořte prezentaci se zamíchanými vánočními slovy. Například „Santa Claus“ se změní na „tanas ualsc“ a „mistletoe“ na „emitlost“. Účastníci mohou odpovídat ústně nebo psát odpovědi do chatovacího okna. Účastník nebo tým, který uhodne nejvíce slov, vyhrává.
22. Vánoční koledy karaoke
Co takhle karaoke se zábavným prvkem, který vaši virtuální oslavu ještě více oživí?
Vytvořte si karaoke playlist s oblíbenými vánočními koledami a písničkami, které si vyžádají členové týmu. Najděte tyto písničky na YouTube a doplňte je texty na obrazovce, aby si všichni mohli zazpívat. 🎤
Aby byla zábava ještě větší, přidejte k tomu kolo imitací. Nechte všechny zpívat jako slavní zpěváci nebo celebrity – zaručeně to bude velká legrace.
23. Vánoční „tohle“ nebo „tamto“
Jedná se o teambuildingovou aktivitu s otázkami na prolomení ledů, které vám pomohou navázat kontakt, sdílet příběhy a dozvědět se o svátečních tradicích ostatních. 🧑🎄
Připravte si prezentaci se zábavnými motivy s vánoční tematikou, jako například:
- Pravý stromek nebo umělý stromek?
- Vaječný likér nebo horká čokoláda?
- Setkat se s Grinchem nebo být Grinchem?
- Vánoční ošklivé svetry nebo pyžama?
- Nechat výzdobu až do 5. ledna, nebo ji sundat do Nového roku?
Po každé otázce dejte všem možnost vybrat si svou preferenci (prostřednictvím ankety) a vysvětlit svůj výběr. To často vyvolává vtipné debaty a posiluje soudržnost týmu.
24. Živé virtuální vystoupení
Pořádání živého virtuálního vystoupení je jako uspořádání soukromého koncertu nebo show pro váš tým v jejich obývacích pokojích. 🛋️
Najměte si profesionálního umělce, například zpěváka, kouzelníka nebo komika. Vyberte někoho, kdo dokáže zaujmout publikum a poskytnout zábavné vystoupení. Je to perfektní aktivita, která vašemu týmu umožní sedět, relaxovat a bavit se.
25. Online vánoční předávání cen
Online vánoční předávání cen je skvělým způsobem, jak zakončit vaši sváteční akci na vysoké úrovni. Pokud jste uspořádali několik soutěžních her, je to ideální příležitost oznámit vítěze a jejich ceny. 🏅
Mezi nápady na odměny patří dárky zvyšující produktivitu, digitální dárkové karty, lístky do kina, balíčky s občerstvením nebo dokonce den volna navíc. Můžete také přidat speciální odměnu „Děkujeme“ pro všechny za jejich příspěvek k úspěchu večírku.
Často kladené otázky k plánování virtuální vánoční oslavy
Zde najdete odpovědi na často kladené otázky týkající se virtuálních vánočních večírků v kanceláři.
Jak uspořádat virtuální vánoční večírek?
Stanovte datum akce, vyberte platformu pro videokonference, jako je Zoom, naplánujte zajímavé aktivity a rozesílejte digitální pozvánky s programem. Mezi nejlepší aktivity patří virtuální výměna dárků Secret Santa nebo White Elephant, Santa's Naughty List a This or That.
Jak udělat virtuální vánoční večírek zábavným?
Požádejte svůj tým, aby se oblékl do vánočních kostýmů, začněte večírek zábavnými hrami a aktivitami na prolomení ledů a během aktivit nebo přestávek pusťte hudbu na pozadí. Udržujte akci inkluzivní tím, že budete povzbuzovat účast všech.
Jak dlouho by měla virtuální vánoční oslava trvat?
Měla by trvat asi 1 až 2 hodiny. To je dost dlouho na to, aby se všichni mohli zapojit do různých aktivit, aniž by je unavilo dívání se na obrazovku.
Vytvořte zábavnou a nezapomenutelnou vánoční oslavu s ClickUp
Plánování perfektní oslavy během svátků může být stresující. Ale s těmito nápady na virtuální vánoční večírek a ClickUp to nemusí být! 🎄
All-in-one platforma pro správu projektů ClickUp je nabitá funkcemi, které vám pomohou udržet vaše plány pod kontrolou:
- Sledujte podrobnosti úkolů: Vytvořte seznamy všech úkolů, přiřaďte je členům plánovacího týmu, stanovte termíny a sledujte jejich plnění.
- Dodržujte termíny: Nastavte si připomenutí úkolů, abyste nic nezmeškali 🥁
- Komunikujte s ostatními: Sdílejte novinky se svým plánovacím týmem prostřednictvím komentářů k úkolům a chatu.
- Přijímejte požadavky a zpětnou vazbu: Použijte formuláře ClickUp k shromáždění požadavků týmu (například preference ohledně hudby, filmů a občerstvení) před večírkem a poté shromážděte zpětnou vazbu, abyste mohli vylepšit budoucí akce 🤩
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp, abyste měli vše pod kontrolou a mohli uspořádat živou a nezapomenutelnou oslavu!