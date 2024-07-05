5 bezplatných šablon pro prolomení ledů, které nastartují jakékoli jednání

Všichni jsme se někdy účastnili dlouhých a nudných schůzek. Každý, kdo někdy pracoval v korporátní sféře, ví, jak monotónní schůzky mohou být.
Schůzky však nemusí být nutně nudné. Ve skutečnosti jsou nejúspěšnější schůzky ty, které zaujmou účastníky a podnítí jejich aktivní účast.
Právě zde přicházejí na řadu ledoborce. Ledoborce jsou aktivity a hry, které okamžitě zaujmou účastníky a zahájí konverzaci ve skupině.
Použití ledoborců k zahájení schůzek je skvělý způsob, jak zajistit, že budou produktivní a že se do diskuse zapojí všichni.
Budete však potřebovat seznam aktivit pro prolomení ledů, ze kterých si můžete vybrat pro různé typy schůzek a akcí. Právě v tom vám mohou pomoci šablony pro prolomení ledů.
V tomto příspěvku najdete pět bezplatných šablon pro prolomení ledů, díky kterým zahájíte své schůzky a týmové akce s velkým úspěchem. Nejprve si ale projdeme základní informace.
Co jsou šablony pro prolomení ledů?
Šablony pro prolomení ledů jsou rámce, které obsahují seznam otázek, her nebo jiných aktivit pro podporu interakce ve skupině.
Ledoborce jsou aktivity, které pomáhají zahájit konverzaci nebo interakci mezi dvěma nebo více lidmi. Šablony pro ledoborce usnadňují tento proces tím, že obsahují seznam takových aktivit nebo otázek.
V obchodním prostředí používají manažeři nebo vedoucí týmů šablony pro prolomení ledů k zahájení týmových aktivit nebo akcí. Tyto aktivity považujte za rozcvičku před hlavní událostí.
Tyto šablony jsou obzvláště užitečné, pokud se účastníci navzájem neznají, například když se nový tým schází poprvé nebo když se koná mezifunkční schůzka či akce s více týmy.
Šablony pro prolomení ledů mohou zahrnovat:
- Otázky: Seznam otázek, které pomáhají lidem se navzájem poznat. Mezi příklady patří otázky typu „Co bys raději?“ a „Pravda nebo lež?“.
- Hry: Tyto šablony mohou obsahovat seznam jednoduchých her, které pomáhají zapojit skupinu. Pro teambuildingové aktivity je nejlepší použít zábavnou hru, která rozdělí skupinu do týmů.
- Aktivity: Šablony pro prolomení ledů mohou také obsahovat seznam aktivit pro prolomení ledů, jako je malování, vyprávění příběhů a další.
Cokoli, co rozproudí konverzaci mezi dvěma lidmi nebo skupinou lidí, je ledoborec. Můžete si tedy vytvořit vlastní ledoborce, aniž byste se omezovali na ty běžně používané.
Co dělá šablonu pro prolomení ledů dobrou?
Dobrá šablona pro prolomení ledů okamžitě zaujme účastníky a zajistí relevanci pro daný kontext a účastníky. Vytváří příjemnou atmosféru, ve které se členové týmu cítí povzbuzeni k interakci a spolupráci.
Zde je několik věcí, které by dobrá šablona měla obsahovat.
- Komplexní seznam aktivit: Dobrá šablona pro prolomení ledů by měla obsahovat dlouhý seznam aktivit, her a otázek, které uživatelům poskytnou více možností na výběr.
- Možnosti přizpůsobení: Šablony by měly vždy nabízet možnost přidat další aktivity a provést úpravy podle konkrétních požadavků uživatele. Formát, design a obsah by měly být přizpůsobitelné, aby byla zajištěna větší flexibilita.
- Jasný rozsah a použití: Ne každá šablona pro prolomení ledů je vhodná pro všechny příležitosti. Každá šablona by proto měla být vytvořena s ohledem na konkrétní cíl a použití, s jasným rozsahem toho, jak by měla být použita.
Zvažte také využití nových a inovativních nápadů pro týmové schůzky, aby se schůzky nestaly nudnými a všedními. Šablony pro prolomení ledů vám mohou pomoci pouze zahájit schůzku, ale zbytek by měl být stejně poutavý.
Výhody šablon pro prolomení ledů
Šablony pro prolomení ledů nabízejí řadu výhod, od pomoci při budování silného týmu až po zvýšení zapojení do týmových akcí.
Pojďme si stručně představit některé z nejdůležitějších.
1. Pomozte odstranit překážky v komunikaci
Jednou z nejviditelnějších výhod používání šablon pro prolomení ledů je to, že poskytují jednoduché aktivity, které pomáhají zahájit konverzaci.
Řekněme, že organizujete akci pro celou organizaci a chcete, aby různé týmy mezi sebou komunikovaly. Pro některé lidi to může být přirozené, pro jiné to může vést k trapnému tichu a povrchním rozhovorům.
Použití šablon pro prolomení ledů vám pomůže rychle začít, protože budete připraveni. Týmové aktivity pro prolomení ledů jsou přesně to, co potřebujete, aby konverzace plynule probíhala a lidé se rychle uvolnili.
2. Podporujte stmelování týmu a budování vztahů
Ledoborce jsou nezbytnou součástí každého setkání zaměřeného na stmelení týmu, protože účastníkům poskytují příležitost navázat kontakty a spolupracovat.
Většina aktivit na prolomení ledů povzbuzuje účastníky, aby se o sobě navzájem dozvěděli více nebo spolupracovali na dosažení cíle. Mnohé z nich vyžadují, aby účastníci vytvořili týmy a společně plnili různé úkoly, což posiluje spolupráci na pracovišti.
Díky nim můžete sdružit lidi z různých týmů nebo ty, kteří se navzájem dobře neznají, a umožnit jim navázat vztahy. Pomáhá to dokonce i plachým nebo introvertním lidem navázat přátelství v práci díky společné zábavné a poutavé aktivitě.
Nechcete však být pod tlakem vymýšlet takové aktivity na místě, a proto se vám šablony pro prolomení ledů budou hodit. Díky těmto šablonám budete mít k dispozici seznam aktivit, které můžete použít v různých situacích v závislosti na dynamice skupiny.
3. Podpořte zapojení a účast v týmových aktivitách
Ledoborce nejenže pomáhají zahájit konverzaci, ale jsou také zábavné a zajímavé.
Nikdo nemá rád nudné týmové schůzky s dlouhými proslovy a prezentacemi. Přidání zajímavých aktivit pro prolomení ledů zajistí, že se lidé budou aktivně účastnit akce, místo aby byli fyzicky přítomni, ale mentálně nepřítomní.
4. Posilte kreativitu a schopnosti řešit problémy
Ledoborce stimulují mysl účastníků a povzbuzují je k jinému způsobu uvažování, což může být cenné při brainstormingu nápadů nebo při řešení problémů ve skupině.
Pokud máte šablony pro prolomení ledů s různými možnostmi, nemusíte před každou týmovou akcí trávit čas plánováním a brainstormingem. Stačí si vybrat jednu z aktivit ze svého seznamu a použít ji k organizaci poutavých teambuildingových akcí.
5 bezplatných šablon pro prolomení ledů
Získat lidi k aktivní účasti na týmových aktivitách není snadné. Stejně obtížné je navázat konverzaci mezi lidmi, kteří se navzájem neznají.
Toto jsou dva z mnoha scénářů, ve kterých jsou ledoborce užitečné, a mít připravené šablony vám pomůže najít tu správnou pro každou situaci.
Pokud vás zajímá, kde tyto šablony najdete, jste na správném místě. Připravili jsme pro vás pět šablon obsahujících zábavné ledoborce, které fungují.
Kromě těchto šablon doporučujeme používat také šablony komunikačních plánů a šablony pro seznámení se s ostatními, abyste mohli vést zajímavější týmové schůzky a aktivity.
1. Šablona pro prolomení ledů na bílé tabuli od ClickUp
Šablona ClickUp Icebreaker Whiteboard je ideální pro vytvoření dlouhého seznamu otázek, které vám pomohou zahájit konverzaci s kýmkoli a kdekoli. Najdete zde existující seznam otázek, ze kterých si můžete vybrat, a možnost přidat další otázky, které seznam ještě obohatí.
Nejlepší na tom je, že tato šablona využívá gamifikaci, aby zapojila všechny zúčastněné.
Tuto šablonu použijte k:
- Proveďte virtuální teambuildingové aktivity, při kterých účastníci napíší nebo nakreslí své odpovědi na otázky pro prolomení ledů do šablony. Lidé mohou dokonce nahrát obrázky nebo GIFy, aby odpověděli na otázky.
- Zahajte konverzaci v situacích, kdy danou osobu dobře neznáte
Jak vám to pomůže?
Posiluje to soudržnost týmu tím, že členům týmu poskytuje zábavný způsob, jak se navzájem poznat a dozvědět se více o svých kolezích.
Ačkoli tato interaktivní šablona umožňuje účastníkům komunikovat virtuálně, seznam otázek je užitečný i v offline prostředí. Místo toho, aby lidé komunikovali prostřednictvím šablony, položte jim otázky a nechte je odpovědět tváří v tvář.
Ideální použití: Pro zahájení zajímavých konverzací mezi členy týmu během virtuální teambuildingové akce.
2. Šablona emocionálního kola od ClickUp
Šablona ClickUp Emotions Wheel Icebreaker obsahuje zajímavou aktivitu, která se skvěle hodí pro zahájení virtuálních týmových schůzek.
Zde je podrobný postup pro použití šablony.
- Sdílejte Emotions Wheel s každým účastníkem týmové schůzky nebo skupinové aktivity. ClickUp umožňuje velmi snadné sdílení této interaktivní šablony tabule s kýmkoli ve vaší organizaci pouhým kliknutím na tlačítko.
- Požádejte každého, aby určil emoci, kterou právě prožívá, a přetáhl barvu, která tuto emoci reprezentuje. To poskytuje všem snadný způsob, jak sdílet své pocity.
- Až budou všichni hotovi, prodiskutujte, proč si lidé vybrali právě danou emoci, a rozveďte, zda se cítí pohodlně.
Jedná se o vhodnou aktivitu pro prolomení ledů v obtížných situacích na pracovišti, protože umožňuje lidem sdílet své pocity v bezpečném prostředí.
Šablona je interaktivní, takže ji lze použít pro virtuální týmové schůzky. Pomozte svým zaměstnancům pracujícím na dálku cítit se propojeni s ostatními členy týmu.
Ideální použití: Pomáhá lidem vyrovnat se se stresem na pracovišti tím, že mohou sdílet své myšlenky a pocity s členy týmu v prostředí, kde nejsou souzeni.
3. Šablona zábavného programu schůzky od ClickUp
Šablona ClickUp Fun Meeting Agenda je ideální pro vedoucí týmů, kteří chtějí, aby jejich týmová setkání byla živější a pro účastníky zajímavější.
Je pravda, že týmové schůzky by měly být produktivní a mít jasné cíle, ale to neznamená, že musí být nudné. Přidání krátkých ledoborců do vašich týmových schůzek může vnést prvek zábavy a zvýšit účast a zapojení členů.
Takto je můžete využít:
- Nastavte program schůzky tak, aby kromě klíčových bodů programu zahrnoval také ledoborce a týmové aktivity. Šablona vám umožňuje vytvořit úkoly pro každý bod programu, které můžete po dokončení odškrtnout. Díky tomu můžete snadno sledovat všechny body programu a nic vám neunikne.
- Před schůzkou sdílejte program se všemi účastníky, aby všichni znali účel schůzky a plánované aktivity. Pomůže jim to připravit se a aktivně se účastnit schůzky.
- Použijte tabulkovou strukturu pro zaznamenávání docházky a absencí, abyste mohli sledovat schůzky.
Ideální použití: Pro vytvoření programu týmových schůzek a zařazení ledoborců, aby byly schůzky zajímavější.
4. Šablona „Seznamte se s týmem“ od ClickUp
Někdy je nejjednodušší a nejsnazší způsob nejlepší. Šablona ClickUp Meet the Team Template usnadňuje představení týmu a je přitom velmi účinná.
Používá minimalistický design s profilovou fotkou každého člena týmu a krátkým představení.
Použijte je jako součást prezentace během první schůzky týmu nebo při představování svého týmu klientovi. Šablona je univerzální a vhodná jak pro osobní, tak pro vzdálené schůzky, kde potřebujete představit členy svého týmu.
Takto byste měli tuto šablonu používat:
- Požádejte každého člena týmu, aby se podělil o své nejlepší profilové fotografie a krátký životopis popisující jeho profesní zkušenosti a osobní zájmy.
- Shromážděte veškerý obsah a pomocí šablony uspořádejte informace pro všechny členy týmu.
- Přeneste je do formátu, který vám vyhovuje, například do prezentace, a použijte je podle potřeby.
Nejlepší na tom je, že sekce s biografií je otevřená a není omezena přísným formátem. To vám dává flexibilitu požádat lidi o konkrétní podrobnosti, které chcete zdůraznit.
Pokud je například cílem představit nové členy týmu ostatním, pak byste měli zahrnout více zábavných a osobních věcí, jako jsou koníčky a zájmy.
Pokud však chcete klientům předvést své odborné znalosti, měli byste se zaměřit na technické dovednosti a profesionální zkušenosti každého člena týmu.
V závislosti na cíli přizpůsobte šablonu svým potřebám. Alternativně můžete vytvořit více verzí pro různé případy použití.
Ideální použití: Jedná se o univerzálnější šablonu, která se hodí do jakékoli situace, kdy je nutné představit tým. Může to být první schůzka s novým týmem nebo schůzka s klientem, na které chcete předvést odborné znalosti svého týmu.
5. Šablona Virtual White Elephant od ClickUp
Šablona ClickUp Virtual White Elephant je ideální pro situace, kdy potřebujete zábavnou hru, která zapojí účastníky do vzdálené schůzky. White Elephant je klasická hra na výměnu vánočních dárků a tato šablona vám umožní hrát ji virtuálně.
Takto můžete tuto šablonu použít ke hře:
- Definujte pravidla hry, jako je počet dárků, které může jedna osoba darovat, a postup výměny dárků.
- Sdílejte tato pravidla spolu s pozvánkou na akci se všemi účastníky. K naplánování akce a odeslání pozvánek použijte kalendář ClickUp.
- Pomocí ClickUp vytvořte úkoly pro každého účastníka, aby měli připravené dárky pro virtuální akci.
- Nechte účastníky během schůzky postupně otevírat dárky. Obdarovaní si mohou dárky nechat nebo je vyměnit s jinou osobou.
Tato hra je zábavnou aktivitou pro prolomení ledů, která oživí jakékoli setkání nebo virtuální teambuilding.
Ideální použití: Pro zahájení virtuální týmové schůzky v období svátků, jako jsou Vánoce nebo Den díkůvzdání.
Kterou z těchto šablon pro prolomení ledů použijete jako první?
Tady je – seznam pěti šablon pro prolomení ledů, které vám pomohou naplánovat a zorganizovat zábavné aktivity, které zaujmou účastníky schůzky nebo akce.
Přidejte si šablonu, která se vám líbí, do svého panelu ClickUp, přizpůsobte ji svým požadavkům a začněte ji používat. Je to tak jednoduché.
ClickUp Meetings také nabízí různé funkce pro plánování a organizování týmových schůzek. Ať už chcete nastavit program schůzky nebo pořizovat zápisy ze schůzky, ClickUp má ty správné nástroje, které vám tento proces usnadní.
ClickUp Brain vám například umožňuje automaticky pořizovat poznámky ze schůzek a převádět akční položky na úkoly. Zobrazení kalendáře ClickUp vám umožňuje plánovat a sledovat schůzky a synchronizovat je s Google Kalendářem, aby vám to usnadnilo práci.
Kromě toho vám robustní sada funkcí ClickUp pomůže se všemi aspekty řízení týmu a projektů. Objevte vše, co nabízí, a zaregistrujte se do ClickUp zdarma.