Jak vybudovat silnou týmovou kulturu pro vysoce výkonný tým

Co je důležitější? Silná týmová kultura nebo vysoce výkonný tým? Když se podíváte na vysoce výkonné týmy, zjistíte, že za nimi stojí silná týmová kultura.
Když vytvoříte týmovou kulturu, která podporuje kolektivní růst a rozvoj prostřednictvím pozitivního posilování, získáte vysoce funkční, soběstačnou a odpovědnou jednotku, která přináší včasné výsledky a vyniká v dalších parametrech.
Silná týmová kultura má pozitivní vliv na klíčové členy vašeho týmu i na vedení. Průzkum společnosti Gallup uvádí, že 70 % rozdílu v angažovanosti zaměstnanců je přímo úměrné typu prostředí, které dokáže manažer vytvořit.
Naopak 46 % vedoucích pracovníků uvádí, že týmová kultura ovlivňuje zlepšení v klíčových oblastech, jako je produktivita, udržení zaměstnanců a zapojení.
Mají týmy ve vaší společnosti silnou týmovou kulturu? Nebo existují mezery, které můžete zaplnit? Podívejme se, co znamená silná týmová kultura, jak je klíčová pro zlepšení výkonu a jak ji implementovat do rámce týmu.
Co je týmová kultura?
Týmová kultura konsoliduje hodnoty, přesvědčení, chování a postoje členů vašeho týmu. Zahrnuje téměř vše – od strategií k dosažení společného cíle až po to, jak se k sobě navzájem chovají.
Kultura týmu je podobná jakékoli jiné společenské kultuře – její členové jsou jejími pilíři.
Nezapomeňte však, že kultura, a v širším smyslu i týmová kultura, je vzhledem ke své abstraktní povaze obtížně uchopitelná. Existuje mnoho jejích variant, a to i v rámci jedné společnosti.
Silná a zdravá týmová kultura je taková, ve které se členové týmu navzájem podporují, sdílejí znalosti bez nutnosti motivace a upřímně pracují na společném cíli, přičemž dosahují vynikajících výsledků.
Na druhou stranu, když společnosti nedokážou vytvořit organicky pozitivní prostředí, vedení se často snaží zaměstnancům vnutit přísná pravidla a předpisy. To vede k toxickému prostředí a nedorozuměním a neumožňuje členům týmu autonomně se rozvíjet.
Vytváření silné a pozitivní týmové kultury by proto mělo být jednou z hlavních rolí vedoucího týmu. Zde je několik příkladů, jak silná týmová kultura pomáhá.
Výhody a přínosy silné týmové kultury
Kromě výše uvedených výhod má vysoce výkonná týmová kultura mnoho dalších předností. Pojďme se na ně také podívat:
Zvýšená produktivita:
Když členové týmu cítí kamarádství a podporu, jsou více motivovaní pracovat jako tým a podávat nejlepší výkony. Když jsou všichni na stejné vlně a cíle jsou jasné, dochází k méně nedorozuměním a pracovní proces je plynulejší.
Důvěra a vzájemný respekt v týmu vytvářejí vynikající pracovní atmosféru, snižují konflikty a rozptýlení.
Díky žádoucí týmové kultuře se všichni cítí zodpovědní a motivovaní, což členy týmu vede k dodržování termínů a podávání špičkových výkonů.
Lepší zdraví a pohoda:
Pozitivní týmová kultura může několika způsoby zlepšit zdraví a pohodu. Když se členové týmu cítí podporováni a oceňováni, snižuje se jejich úroveň stresu. Otevřená komunikace nám pomáhá cítit se propojeni, snižuje osamělost a zlepšuje naše duševní zdraví.
Prostředí podporující spolupráci také napomáhá zdravé rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a snižuje riziko vyhoření.
Zrychlené zvyšování spokojenosti a retence zákazníků:
Když jsou vaši zaměstnanci součástí zdravé pracovní kultury a jsou spokojeni na svém pracovišti, odráží se to na produktech, které vyrábějí, a službách, které poskytují.
A když vaši zákazníci získají pozitivní zkušenosti, nevyhnutelně to zvýší celkovou hodnotu vaší značky, loajalitu a prodej. Udělejte z každé interakce mezi zaměstnancem a zákazníkem příjemný zážitek díky zaměstnancům, kteří jsou součástí silné týmové kultury.
Prostor pro více kreativních příležitostí:
S motivovanými zaměstnanci, kteří se navzájem inspirují, se otevře více příležitostí pro kreativitu. Sjednoťte svůj tým pomocí nástrojů, jako je ClickUp. Snadno spolupracujte na sdílené tabuli a rozjeďte brainstormingové sezení!
Zanechte komentáře v ClickUp Docs pro hladkou spolupráci. Zvyšte produktivitu, zefektivněte svůj pracovní postup a podpořte kreativní nápady.
Lepší komunikace:
Když se klade důraz na efektivní komunikaci spíše než na rigidní hierarchii, znamená to, že informace proudí volněji napříč všemi úrovněmi organizace. Tento přístup odstraňuje bariéry, které mohou vzniknout, když je komunikace omezena na základě organizačních úrovní.
Výsledkem je transparentnější a otevřenější výměna nápadů a informací mezi vedením, zaměstnanci a zákazníky. To podporuje prostředí spolupráce, zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně, a přispívá k celkovému úspěchu týmu nebo organizace.
Lepší zapracování nových zaměstnanců:
Dejte novým zaměstnancům ochutnat živou a slibnou týmovou kulturu, která je čeká ve vaší organizaci, tím, že jim umožníte interakci se stávajícími zaměstnanci. Díky silné týmové kultuře budou rozhovory plynout přirozeně a pomohou vám objevit talenty, které hledají příležitosti k růstu a vyniknutí ve svých oborech.
Když jasně sdělíte, co vaše společnost reprezentuje, jak vypadá každodenní život na vašem pracovišti a jaké hodnoty vaše organizace vyznává, proces zapracování nových zaměstnanců získá tolik potřebnou jasnost.
Zahrňte svou kulturu do svého sdělení, aby vaši noví zaměstnanci věděli, co je čeká.
Dalším cenným aspektem je vedení skupinových diskusí s novými členy týmu, aby se podělili o své nápady ohledně toho, co tvoří týmovou kulturu. Nejde jen o sdílení vaší týmové kultury, ale také o pochopení a přijetí pozitivních aspektů z těchto diskusí.
Vyšší retence zaměstnanců:
V dobré týmové kultuře se každý cítí oceněn a vážen za to, co přináší, což vytváří pozitivní a povzbuzující pracovní prostředí. To vede k vyšší spokojenosti v práci a silnějšímu pouto k pracovišti.
Pozitivní pracovní prostředí zabrání tomu, aby vaši cenění zaměstnanci při první příležitosti odešli za vyšší mzdou. Týmová kultura hraje v tomto ohledu významnou roli, protože umožňuje zaměstnancům růst i v oblastech mimo jejich kariéru. Inspirovat svůj tým cíli, které přesahují hranice společnosti, je spolehlivým způsobem, jak zajistit jejich udržení a stabilitu.
Příklady silné vítězné týmové kultury
Víte, co vám může efektivní týmová kultura přinést, ale jak poznáte, co je to silná a skvělá týmová kultura? Podívejme se na několik příkladů, abychom to pochopili:
Humanistická kultura
Řiďte členy svého týmu tak, aby se mohli aktivně zapojovat a zůstali v centru dění. Sdělte svému týmu jasně své očekávání. Vyžadujte podporu a konstruktivní kritiku a podporujte otevřenou zpětnou vazbu v rámci týmu.
Pomozte svému týmu rozvíjet následující vlastnosti, abyste dosáhli humanistické kultury:
- Projevujte empatii vůči potřebám ostatních
- Poskytujte podporu a povzbuzujte
- Konstruktivní řešení konfliktů
- Zvolte konzultační a kolaborativní přístup
Jako vedoucí týmu byste měli přispívat následujícími způsoby:
- Upřednostněte růst a neustálý rozvoj týmu
- Rozvíjejte schopnost aktivního naslouchání
- Investujte čas do jednotlivců
- Podporujte nezávislé myšlení u ostatních
Tým, který před zahájením projektu žádá o příspěvek od každého člena a otevřeně a pozitivně vyhledává zpětnou vazbu od ostatních zaměstnanců, spadá do humanistické týmové kultury.
Affiliativní kultura
Affiliativní kultura upřednostňuje konstruktivní mezilidské vztahy a podporuje přátelství a citlivost vůči členům týmu mezi vašimi kolegy.
V týmu s afiliativní kulturou si kolegové navzájem pomáhají s pracovními problémy a projevují ohleduplnost k osobním záležitostem. Členové týmu se navzájem informují o svém duševním a fyzickém zdraví a sledují se, aby měli správné myšlení a prostor pro další práci.
Podívejme se, jak můžete podporovat afiliativní týmovou kulturu:
- Zvolte vyvážený přístup: Jako afiliativní lídr poskytujte zpětnou vazbu s citem, kombinujte chválu za chvályhodný výkon s konstruktivní kritikou, abyste inspirovali k neustálému zlepšování. Tento vyvážený přístup podporuje růst týmu a přispívá k naplňování poslání společnosti.
- Sledujte KPI: Jako afiliativní lídr upřednostňujte budování týmu a pohodu zaměstnanců a zároveň zajišťujte konzistentní produktivitu, abyste udrželi výkonnost na pracovišti. Sledujte individuální výkonnost, abyste identifikovali problémy, určili oblasti, které je třeba zlepšit, a zavedli účinné strategie – základní složky efektivního vedení.
- Flexibilita je klíčová: Posilte svůj tým tím, že mu poskytnete tvůrčí svobodu a flexibilitu. Povzbuzujte zaměstnance, aby využívali svou představivost k překonávání výzev na pracovišti, a podporujte pozitivní kulturu, ve které vzkvétá vzájemná důvěra.
Opoziční kultura
Opoziční kultura může být v umírněné míře produktivní vedle jiné, pozitivnější týmové kultury. Členové týmu jsou povzbuzováni, aby kriticky posuzovali nápady a návrhy ostatních, aby dosáhli lepších výsledků.
Týmy, které se řídí touto kulturou, budou mít členy, kteří budou podávat anonymní zprávy o ostatních členech týmu, obsahující hlavně negativní aspekty, na kterých mohou dlouhodobě pracovat a zlepšovat se.
Konkurenční kultura
Zatímco rámec win-win poskytuje pozitivní výhled, podpora konkurenční kultury typu win-lose může být prospěšná. Motivuje členy týmu k tomu, aby podávali lepší výkony než ostatní. Dbejte však na to, aby soutěž byla zdravá a ne bezohledná.
Můžete například motivovat obchodní zástupce na základě jejich měsíčních výsledků. Nejlepšího prodejce můžete také požádat, aby ostatní proškolil v oblasti tipů a triků. To zvýší celkovou morálku zaměstnanců a pomůže vašemu týmu růst.
Kultura seberealizace
Kultura seberealizace si cení kreativity, kvality, plnění úkolů a individuálního růstu. Musíte své zaměstnance povzbuzovat, aby měli radost ze své práce, aby se stala jejich vášní a aby se rozvíjeli. To jim umožní myslet mimo zaběhnuté schémata a přijímat nové, vzrušující výzvy.
V prostředí kultury seberealizace bude mít každý člen týmu volnou ruku v tom, jak chce na projektu pracovat nebo k němu přispívat. Kancelářské prostory budou méně formální a měly by obvykle zahrnovat rekreační oblasti, kde mohou kolegové brainstormovat a zároveň se věnovat osvěžujícím aktivitám.
Prvky dobré týmové kultury
Je čas pochopit klíčové prvky při vytváření dynamické týmové kultury. Váš tým musí splňovat následující kritéria, aby mohl být považován za nositele dobré týmové kultury:
1. Fyziologická bezpečnost:
Zajistěte, aby se členové vašeho týmu cítili bezpečně při vyjadřování svých názorů a neměli pocit, že jim v tom něco brání. Měli by se cítit bezpečně, když kladou otázky, mluví o svých zkušenostech s ostatními zaměstnanci nebo dělají chyby.
2. Vzájemný respekt:
Získejte si respekt tím, že jej prokazujete ostatním. Respekt se může projevovat různými způsoby, například tím, že příkladná pracoviště důsledně uznávají přínos zaměstnanců, oceňují jejich příspěvky a uznávají je jako jednotlivce s životem mimo pracoviště.
3. Autonomie a nezávislost:
Pěstujte kulturu autonomie a důvěry, abyste u zaměstnanců vybudovali pocit nezávislosti. V autonomním prostředí jsou všichni vybízeni k tomu, aby vyjadřovali své názory, přemýšleli a rozhodovali se samostatně a projevovali iniciativu.
Podpora vzájemné důvěry mezi vámi a vaším týmem přispívá k pozitivní, příjemné a méně toxické kultuře na pracovišti.
4. Vyšší cíl:
Podpora zapojení zaměstnanců zahrnuje sloužení vyššímu prosociálnímu účelu. Může se jednat o humanitární cíle, cíle udržitelného rozvoje, environmentální nebo etické cíle a mnoho dalšího.
Poskytnout vašemu týmu větší pocit naplnění prostřednictvím práce ve vaší společnosti je jedním z nejlepších způsobů, jak povzbudit, udržet a rozvíjet váš současný tým.
5. Společné cíle:
Sjednocení je jedním z největších aktiv, které můžete využít k vybudování dobré týmové kultury. Společné cíle, na kterých můžete pracovat, umožňují vašim zaměstnancům překonat rozdíly a spojit se jako tým.
6. Neomezená komunikace:
Komunikační silosy v mnoha společnostech jsou často přetížené zbytečným žargonem a nepotřebnými hierarchickými strukturami. Výrazně zpomalují proces odesílání a přijímání důležitých zpráv. Proto je nezbytné vytvořit jasnou komunikační linii odstraněním nadbytečných komunikačních silosů.
7. Kreativita a inovace:
Inovativní rámec je klíčovým prvkem při vytváření inkluzivní týmové kultury. Členové týmu by se měli navzájem povzbuzovat k vývoji nových řešení a zároveň často brainstormovat, aby našli způsoby, jak řešit problémy a zvýšit přizpůsobivost.
8. Práce a zábava:
Vnesete do firemní kultury nadšení tím, že do ní začleníte humor a zábavu. Přísné a rigidní pracovní prostředí nepodporuje pozitivní atmosféru, ve které by lidé rádi chodili do práce a objevovali nové nápady. Povzbuzujte svůj tým, aby se uvolnil a bavil se, ale vždy s respektem, a podnítil tak inspiraci.
Oslavujte dobrosrdečný humor, podporujte přátelskost a vytvářejte příjemnou atmosféru. Uvolněné pracovní prostředí zvyšuje pohodlí a posiluje kreativitu, což posune vaše podnikání na novou úroveň.
Jak vybudovat silnou týmovou kulturu?
Budování silné organizační kultury zahrnuje integraci výše uvedených prvků do každodenní práce vašeho týmu. Podívejme se, co můžete udělat, abyste tuto integraci podpořili:
1. Podporujte spolupráci v celé organizaci
Chcete-li vybudovat silnou týmovou kulturu, zdokumentujte své základní hodnoty jako týmovou chartu pomocí systému pro správu projektů, jako je ClickUp, který umožňuje snadné sdílení v rámci celé organizace. Dokumenty ClickUp jsou editovatelné, což umožňuje aktualizace zahrnující nové prvky nebo změny, kdykoli je to potřeba.
Definujte sebe a svou organizaci. To, co reprezentujete a jaké poselství vysíláte, do značné míry určuje, o čem vaše společnost je. Mělo by to zahrnovat osobnost, hodnoty a základní prvky vaší společnosti.
Vždy se snažte být co nejvíce inkluzivní. Podporujte základní hodnoty, které může sdílet celý váš tým, a požádejte své kolegy, aby k těmto hodnotám aktivně přispívali.
Podívejte se na tyto šablony týmových chart !
2. Udělejte z učení a podpory nezbytnou součást
Bez ohledu na to, jaký typ týmové kultury prosazujete, zajistěte, aby se učení a podpora staly nedílnou součástí základních principů vaší celkové organizační kultury.
Nechte své zaměstnance růst samostatně i kolektivně, aby se navzájem podporovali a pomáhali společnosti růst. Poskytněte jim možnosti školení a znalostní báze podobné wiki a podporujte sdílení znalostí nejen mezi týmy, ale i napříč odděleními, abyste vytvořili prostředí pro učení a vzájemnou podporu.
Mít k dispozici všestranný nástroj, jako je ClickUp, vám může práci výrazně usnadnit. Používejte ClickUp Docs jako společnou sdílenou databázi pro nováčky i veterány. Usnadněte proces předávání znalostí definováním přenosových linek pomocí ClickUp Project Hierarchy.
3. Ocenění úspěchů
Chvalte ty, kteří ve vaší společnosti podávají dobré výkony. To zvyšuje morálku zaměstnanců a motivuje je k tvrdší práci. Abyste toho však dosáhli, musíte také sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) svého týmu.
ClickUp vám i v tomto případě může pomoci, protože nabízí vysoce přizpůsobitelné šablony s vlastními poli, která vám umožní sledovat práci, na které se podílí každý člen týmu.
Může také vytvářet podrobné a podrobné zprávy ClickUp, které vás informují o provedené práci a o tom, kdo ji během sprintu provedl.
Nezapomeňte náležitě odměňovat výjimečné výkony a adekvátně je uznávat, abyste podpořili konkurenční kulturu, která povzbuzuje zdravou rivalitu mezi členy týmu.
4. Vytvořte jasné komunikační kanály
Definujte jasný pracovní postup pro svůj tým. Využijte vysoce přizpůsobitelné a sdílené pracovní postupy ClickUp, aby váš tým zůstal na správné cestě. Jsou vybaveny několika zobrazeními, jako jsou karty Kanban a zobrazení prostoru, které členům týmu umožňují hladce sdílet aktualizace.
Navíc povzbuzujte členy týmu, aby bez váhání sdíleli zpětnou vazbu. Využijte ClickUp znovu k dokumentování zpětné vazby pomocí karet Kanban, komentářů k dokumentům a sdílených tabulek.
Funkce Docs vám umožňuje v reálném čase vidět, kdy někdo jiný upravuje nebo přidává body do projektu. Funkce ClickUp Chat v reálném čase je jen třešničkou na dortu, která pomáhá vašemu týmu spolupracovat, komunikovat a brainstormovat na více projektech bez ohledu na jejich rozsah a velikost.
Budování pozitivní a silné týmové kultury s ClickUp
Týmová kultura je abstraktní faktor, který je často přehlížen, ale stává se ústředním aspektem, který určuje výkonnost týmu a tím i úspěch vaší společnosti. Správné řízení této kultury pomocí vhodných nástrojů se tak stává úkolem nejvyšší priority.
Viděli jste, co to je, z čeho se skládá a jaké výhody může přinést. Nyní je čas použít potřebné nástroje a vydat se na cestu k vybudování trvalé týmové kultury.
ClickUp je vynikající nástroj pro komunikaci a spolupráci, který vám pomůže při každém kroku při budování týmové kultury. Funkce, které jsme uvedli, jsou jen kapkou v moři výhod, které ClickUp nabízí.
Očekávejte lepší spolupráci a koordinaci mezi více týmy a odděleními díky sdíleným a sjednoceným tabulkám. Zvyšte odpovědnost a přehlednost při přidělování zdrojů pomocí úkolů ClickUp, které vám umožní zjistit, kdo je za co zodpovědný.
Stále se snažíte přijít na to, s čím pracovat? Integrujte ClickUp do všech svých systémů a přesvědčte se o síle plynulé a nerušené komunikace mezi týmy a odděleními. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!