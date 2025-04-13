Trello vs. Slack: Který nástroj je lepší pro týmovou spolupráci?

Pokud jde o týmovou spolupráci, Trello a Slack jsou často srovnávány, ale řeší zcela odlišné problémy.
Trello je strukturovaný nástroj pro řízení projektů určený ke sledování úkolů. Díky tabulkám ve stylu Kanban, přizpůsobitelným pracovním postupům a automatizaci je vhodnou volbou pro správu přidělených úkolů a postupu projektů.
Na druhou stranu, pokud je největší výzvou vašeho týmu roztříštěná komunikace – chybějící aktualizace, nekonečné e-mailové konverzace nebo pomalé reakce – Slack uchovává všechny vaše chaty na jednom místě, což zajišťuje rychlé rozhodování a lepší soulad týmu.
Ale tady je skutečná otázka: Může Trello nahradit Slack pro spolupráci? Může Slack fungovat jako nástroj pro řízení projektů? Nebo váš tým potřebuje lepší alternativu než Slack nebo Trello? Protože máme v rukávu eso – ClickUp! Více se dozvíte v tomto blogu!
⏰ 60sekundové shrnutí
Nejste si jisti, zda je Trello nebo Slack pro váš tým tou správnou volbou? Zde je stručné srovnání, které vám pomůže se rozhodnout.
|Funkce
|Trello
|Slack
|Účel
|Vizuální řízení projektů pomocí Kanban tabulek a sledování úkolů
|Komunikace a spolupráce v reálném čase prostřednictvím kanálů a zasílání zpráv
|Silné stránky
|Přizpůsobitelné pracovní postupy, závislosti úkolů a vizuální organizace
|Organizované kanály, přímé zasílání zpráv a integrace s více než 2 000 aplikacemi
|Omezení
|Omezené funkce komunikace v reálném čase
|Základní funkce pro správu úkolů
|Nejlepší případ použití
|Týmy, které potřebují strukturované řízení úkolů a projektů
|Týmy, které upřednostňují okamžitou komunikaci a spolupráci
Co je Trello?
Trello je vizuální nástroj pro správu projektů, který týmům pomáhá organizovat úkoly, sledovat pokrok a hladce spolupracovat. Je založen na metodice Kanban a k strukturování pracovních postupů využívá tabule, seznamy a karty, takže vždy víte, kdo na čem pracuje a co bude následovat.
👀 Věděli jste? Vysoce angažované týmy vykazují o 21 % vyšší ziskovost, což podtrhuje finanční výhody podpory silné spolupráce a angažovanosti.
Funkce Trello
Pokud váš tým prosperuje díky vizuální organizaci a strukturovaným pracovním postupům, Trello promění roztříštěné úkoly v jasný, proveditelný plán. Zde je několik důvodů, proč je tak oblíbený:
Funkce č. 1: Vizuální řízení projektů s flexibilitou
Trello nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, díky čemuž je vhodné pro různé potřeby, od marketingových kampaní a vývoje produktů až po nábor nových zaměstnanců.
Týmy mohou prohlížet své projekty v různých formátech, jako jsou časová osa, kalendář, tabulka a mapa, což jim umožňuje efektivně sledovat termíny a pracovní zátěž.
Pokročilé kontrolní seznamy a závislosti úkolů pomáhají rozdělit projekty na menší, zvládnutelné kroky a zároveň zajistit, že nic neunikne pozornosti.
Funkce č. 2: Přizpůsobení a optimalizace pracovního postupu
Trello poskytuje hotové šablony, které zjednodušují nastavení opakujících se projektů, takže týmy mohou okamžitě začít pracovat. Úkoly lze kategorizovat pomocí štítků a filtrů, což usnadňuje sledování pokroku na základě přidělených osob, termínů nebo úrovní priority.
💡 Tip pro profesionály: Využijte vestavěný automatizační nástroj Trello, Butler, k automatizaci opakujících se úkolů, jako je přiřazování termínů a přesun karet mezi seznamy, čímž zjednodušíte svůj pracovní postup a ušetříte drahocenný čas.
Funkce č. 3: Spolupráce a přístupnost
Spolupráce je s tabulemi Trello snadná. Týmy mohou pozvat klienty, freelancery nebo externí partnery do konkrétních tabulek, čímž zajistí kontrolovaný přístup k informacím a zároveň zachovají soukromí citlivých projektů.
Zobrazení pracovního prostoru a řídicí panely nabízejí přehled o stavu projektu a rozložení pracovní zátěže, což usnadňuje správu více iniciativ najednou.
I když jsou uživatelé offline, mohou pokračovat v práci a Trello synchronizuje jejich aktualizace, jakmile se znovu připojí k internetu.
👀 Věděli jste? Přepínání mezi různými úlohami může snížit produktivitu až o 40 % — Trello minimalizuje rušivé vlivy tím, že vše udržuje na jednom místě!
Funkce č. 4: Integrace a mobilita
Trello se hladce integruje s populárními nástroji, jako jsou Slack, Google Drive, Jira a další, což týmům umožňuje centralizovat jejich pracovní postupy napříč různými platformami.
Ať už jste u stolu nebo na cestách, mobilní a desktopové aplikace Trello pro iOS, Android, Mac a Windows zajistí produktivitu kdykoli a kdekoli.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Co je Slack?
Slack je platforma pro týmovou komunikaci, která nahrazuje nepřehledné e-mailové konverzace a roztříštěné rozhovory organizovaným zasíláním zpráv v reálném čase. Funguje jako centrální uzel, kde mohou týmy chatovat, sdílet soubory, spolupracovat na projektech a integrovat další nástroje.
Funkce Slacku
Pokud váš tým prosperuje díky okamžité komunikaci a plynulé spolupráci, Slack je digitální pracovní prostor, který udržuje konverzace, soubory a nástroje na jednom místě.
Zde jsou všechny funkce, výhody a nevýhody, díky kterým je tento nástroj ideální volbou pro týmy:
Funkce č. 1: Efektivní komunikace a spolupráce
Slack udržuje konverzace týmu organizované pomocí kanálů, které lze vytvořit pro týmy, projekty nebo konkrétní témata. Kanály mohou být veřejné pro diskuse v rámci celé společnosti nebo soukromé pro důvěrné záležitosti.
Kromě kanálů umožňují přímé a skupinové zprávy okamžitou komunikaci bez e-mailů, zatímco řetězcové konverzace udržují diskuse soustředěné a přehledné.
Potřebujete si promluvit tváří v tvář? Audio a video hovory, včetně sdílení obrazovky, vám umožní rychle se spojit s kolegy.
💡 Tip pro profesionály: Zavedení jasných konvencí pro pojmenování kanálů Slack, například předpona „proj-“ pro kanály projektů nebo „team-“ pro kanály týmů, může zlepšit organizaci a usnadnit členům týmu orientaci a vyhledávání relevantních diskusí.
Funkce č. 2: Vyšší produktivita a sdílení souborů
Spolupráce přesahuje rámec zpráv – Slack usnadňuje sdílení souborů, obrázků a videí přímo v konverzacích. Díky sdílení souborů a spolupráci mohou týmy nahrávat dokumenty, komentovat je a dokonce je integrovat s nástroji jako Google Drive a Dropbox.
Navíc připnuté zprávy a záložky zajišťují, že důležité odkazy, soubory nebo diskuse jsou vždy po ruce. Při vyhledávání starších zpráv nebo sdílených souborů vám výkonné vyhledávání a filtry Slacku pomohou najít přesně to, co potřebujete, během několika sekund.
Funkce č. 3: Inteligentní automatizace a integrace
Posuňte svůj pracovní postup na vyšší úroveň pomocí automatizace pracovních postupů a botů. Pomocí nástroje Workflow Builder od Slacku můžete automatizovat opakující se úkoly, nastavovat připomenutí nebo shromažďovat schválení, zatímco boti jako Slackbot zpracovávají časté dotazy a automatizují odpovědi.
Potřebujete integraci s jinými nástroji? Slack podporuje více než 2 000 integrací aplikací, včetně Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp a Salesforce, což zajišťuje synchronizaci vašeho týmu bez nutnosti přepínání mezi platformami.
Funkce č. 4: Vlastní oznámení a rychlá spolupráce
Mějte přehled o svých oznámeních díky vlastním upozorněním a režimu Nerušit, které vám umožní přizpůsobit oznámení na základě klíčových slov, zmínek nebo konkrétních kanálů a zároveň ztlumit upozornění během intenzivních pracovních sezení.
Pro rychlé diskuse nabízí Huddles snadný způsob, jak zahájit improvizované audiochaty v jakémkoli kanálu nebo DM. Pokud spolupracujete s externími partnery, Slack Connect umožňuje plynulou spolupráci s klienty, dodavateli nebo zainteresovanými stranami, přičemž interní konverzace zůstávají soukromé.
Funkce č. 5: Zapojení a personalizace
Slack není jen o efektivitě – díky němu je komunikace také zábavná a poutavá. Pomocí emoji reakcí mohou uživatelé potvrdit přijetí zprávy, aniž by museli posílat další odpovědi, čímž se kanály udržují přehledné a zároveň získávají osobní nádech.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Standard: 6,67 $/měsíc za aktivního uživatele
- Plus: 12,50 $/měsíc za každého aktivního uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Trello vs. Slack: Porovnání funkcí
Trello zefektivňuje sledování projektů pomocí vizuálního workflow, zatímco Slack vyniká v komunikaci a koordinaci v reálném čase. Váš tým může upřednostňovat jeden nebo oba nástroje.
Porovnejme jejich funkce a najděme ten nejvhodnější.
|Funkce
|Trello
|Slack
|ClickUp
|Správa úkolů
|✅ Ano
|❌ Ne
|Ano + přizpůsobitelné pracovní postupy
|Týmový chat
|❌ Ne
|✅ Ano
|Ano + Integrovaný chat a komentáře
|Spolupráce prostřednictvím videa
|❌ Ne
|✅ Ano
|Ano + Nahrávání obrazovky a schůzky
|Automatizace a umělá inteligence
|✅ Základní
|✅ Základní
|Pokročilá umělá inteligence a automatizace
|Více zobrazení projektů
|✅ Omezené
|❌ Ne
|Ano (Kanban, Gantt, kalendář, seznam atd.)
|Sdílení souborů a dokumentů
|✅ Základní
|✅ Ano
|Ano + Integrované dokumenty a úložiště
Funkce č. 1: Správa a organizace úkolů
Trello je navrženo pro správu projektů a úkolů a nabízí Kanban tabule, karty úkolů, termíny, kontrolní seznamy, štítky a automatizaci. Zatímco Slack vyniká v komunikaci, jeho funkce pro správu úkolů a projektů jsou omezeny na připomenutí a připnuté zprávy.
🏆 Vítěz: Pokud je vaší prioritou strukturované řízení práce, vede Trello.
Funkce č. 2: Komunikace a spolupráce
Slack dominuje díky organizovaným kanálům, přímým zprávám, vláknovým konverzacím, huddles a video/audio hovorům. Ačkoli Trello podporuje základní komunikační funkce v rámci karet úkolů, není určeno pro rychlé a průběžné diskuse.
🏆 Vítěz: Slack je zde jasným vítězem díky svému hlubšímu konverzačnímu přístupu.
Funkce č. 3: Integrace a automatizace
Oba nástroje lze integrovat s aplikacemi jako Google Drive, Jira, ClickUp a Zoom. Automatizace Butler od Trello zefektivňuje správu úkolů, zatímco Workflow Builder od Slack automatizuje komunikaci.
🤝 Je to remíza! S Trello můžete upřednostnit sledování postupu úkolů, se Slackem zase efektivitu pracovních postupů.
Funkce č. 4: Snadné použití a uživatelská zkušenost
Intuitivní rozhraní Trello s funkcí drag-and-drop usnadňuje jeho používání pro každého. Slack je sice jednoduchý, ale příliš mnoho kanálů a oznámení může být až příliš. Trello udržuje věci strukturované a zajišťuje, že i složité projekty zůstávají vizuálně přehledné.
🏆 Vítěz: Trello je zde jasným vítězem. Tabulky tvoří základ jeho platformy, díky čemuž je aktualizace úkolů mnohem snazší než ve Slacku.
Funkce č. 5: Sdílení souborů a správa dokumentů
Slack usnadňuje sdílení souborů, obrázků a dokumentů v reálném čase díky přímé integraci s cloudovými úložišti, jako jsou Google Drive a Dropbox. V Trello jsou přílohy omezeny na úkolové karty, což snižuje efektivitu pro týmy, které často vyměňují soubory.
🏆 Vítěz: Pokud je sdílení souborů důležitou součástí vašeho pracovního postupu, Slack je lepší volbou.
Funkce č. 6: Kontrola zabezpečení a ochrany soukromí
Oba nástroje nabízejí silné bezpečnostní funkce, včetně dvoufázového ověřování (2FA), šifrování a souladu s průmyslovými standardy, jako jsou SOC 2, GDPR a HIPAA.
🤝 Je to remíza! Pokud je pro vás prioritou bezpečnost, oba nástroje zajistí ochranu vašich dat.
Funkce č. 7: Mobilní a vzdálený přístup
Slack je určen pro týmy, které potřebují zůstat v kontaktu kdykoli a kdekoli. Díky mobilnímu uživatelskému rozhraní, případům použití, oznámením a funkcím hlasových/videohovorů mohou týmy pracující na dálku hladce spolupracovat.
Mobilní aplikace Trello je skvělá pro správu úkolů, ale nenabízí stejnou úroveň interakce v reálném čase.
🏆 Vítěz: Pro týmy pracující na dálku je Slack lepší volbou. Díky funkcím Huddles a vláknům je mnohem snazší najít kontextové informace na Slacku než na Trellu.
Funkce č. 8: Ceny a dostupnost
Bezplatný tarif Trello je bohatý na funkce a nabízí neomezený počet tabulek, karet úkolů a základní automatizaci. Pokud však váš tým poroste, možná budete potřebovat tarif, který podporuje neomezený počet uživatelů.
Bezplatná verze Slacku má omezení počtu zpráv (přístupné jsou pouze zprávy z posledních 90 dnů), což může být omezující pro týmy, které potřebují neomezenou historii zpráv.
🏆 Vítěz: Trello je cenově dostupnější volba s dlouhodobou hodnotou.
Trello a Slack nakonec slouží k různým účelům. Mnoho týmů používá Trello ke sledování úkolů a Slack ke komunikaci, což z nich dělá mocnou kombinaci.
Trello vs. Slack na Redditu
Diskuse na Redditu jasně ukazují, že Trello a Slack nejsou ani ve stejné kategorii. To však týmy neodradilo od toho, aby se pokusily jeden nahradit druhým.
Trello vyniká jako nástroj pro řízení projektů, který týmům poskytuje vizuální způsob sledování práce pomocí Kanban tabulek, seznamů a automatizace. Je oblíbený u malých týmů a samostatných uživatelů, ale mnoho uživatelů Redditu poukazuje na to, že s rostoucí velikostí týmů se potýká s komplexností.
…Trello je skvělé pro osobní a malé projekty/malé týmy. Můžete přidat dostatek automatizace a integrací, aby „vyhovovalo“ středním a větším projektům. Ale náročnější projekty vyžadují lepší systémy…
…Trello je skvělé pro osobní a malé projekty/malé týmy. Můžete přidat dostatek automatizace a integrací, aby „vyhovovalo“ středním a větším projektům. Ale vážnější projekty vyžadují lepší systémy…
Slack je naproti tomu určen pro komunikaci, nikoli pro správu úkolů.
Zatímco někteří uživatelé přísahají na integraci Slacku, aby udrželi pracovní postupy v chodu, mnozí se shodují, že snaha řídit projekty přímo ve Slacku vede k chaosu – úkoly se ztrácejí v záplavě zpráv a důležité aktualizace mizí při posouvání obrazovky.
Slack NENÍ nástroj pro projektové řízení. (Mimochodem, Slack miluji a snažím se dělat téměř vše prostřednictvím vlastních aplikací pro Slack).
Slack NENÍ nástroj pro projektové řízení. (Mimochodem, Slack miluji a snažím se dělat téměř vše pomocí vlastních aplikací pro Slack).
Který z nich tedy vyhrává? Podle uživatelů Redditu to záleží na okolnostech.
Pokud potřebujete strukturované pracovní postupy, Trello je lepší volbou. Pokud je vaší prioritou komunikace v reálném čase, Slack má navrch. Ale pro týmy, které hledají to nejlepší z obou světů, mnozí doporučují kombinovat Trello se Slackem – nebo ještě lépe, přejít z Trella a Slacku na all-in-one nástroj, jako je ClickUp, který eliminuje potřebu obou.
Toto říká jeden z uživatelů Redditu:
Po vyzkoušení mnoha nástrojů pro projektové řízení jsem dospěl k závěru, že ClickUp je rozhodně nejrobustnější a dokáže zvládnout i složité pracovní postupy díky různým způsobům, jakými lze jednotlivé funkce kombinovat.
Po vyzkoušení mnoha nástrojů pro projektové řízení jsem dospěl k závěru, že ClickUp je rozhodně nejrobustnější a dokáže zvládnout i složité pracovní postupy díky různým způsobům, jakými lze jednotlivé funkce kombinovat.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Trello a Slack
Proč si vybírat mezi Trello a Slackem, když můžete mít to nejlepší z obou světů – a ještě více – v komplexním softwaru pro správu projektů?
ClickUp není jen další nástroj pro správu projektů nebo chatovací aplikace; je to všeobecná aplikace pro práci, která kombinuje úkoly, dokumenty, chat, schůzky, automatizaci a spolupráci založenou na umělé inteligenci na jednom místě.
S ClickUpem není třeba používat samostatné nástroje – váš tým může spravovat projekty, komunikovat v reálném čase a automatizovat pracovní postupy, aniž by musel přecházet mezi několika aplikacemi.
Derek Clements, marketingový manažer v BankGloucester, to perfektně shrnul:
ClickUp je fantastický nástroj pro organizaci úkolů a priorit, týmovou spolupráci a správu dat. Díky flexibilitě prostorů a seznamů se hodí téměř pro jakékoli odvětví.
ClickUp je fantastický nástroj pro organizaci úkolů a priorit, týmovou spolupráci a správu dat. Díky flexibilitě prostorů a seznamů se dá přizpůsobit téměř jakémukoli odvětví.
ClickUp má náskok #1: Více než jen zasílání zpráv
Zapomeňte na přepínání mezi Slackem pro diskuse a Trello pro úkoly. Chat ClickUp umožňuje týmům komunikovat v reálném čase a udržovat konverzace organizované podle projektu nebo tématu.
Díky funkci Assign Comments (Přiřadit komentáře) v ClickUp se navíc žádné diskuse neztratí – každý komentář můžete proměnit v úkol s termínem splnění, takže vám nic neunikne.
- Chatujte, ale s kontextem – diskuse zůstávají propojené s úkoly.
- Akční konverzace – proměňte zprávy v úkoly
- Žádné omezení počtu zpráv – na rozdíl od bezplatného tarifu Slacku vám ClickUp umožňuje uchovat celou historii chatů.
📮ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což ztěžuje pozdější vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
ClickUp má výhodu č. 2: Pokročilé řízení projektů
Kanbanové tabule Trello jsou skvělé, ale ClickUp je lepší než Trello, protože posouvá projektové řízení na vyšší úroveň.
Díky několika zobrazením, včetně seznamu, časové osy, Ganttova diagramu a myšlenkových map, se řešení ClickUp Project Management přizpůsobí tomu, jak váš tým pracuje nejlépe. Snadno spravujte úkoly, pracovní postupy a závislosti a zároveň udržujte komunikaci na jednom místě.
ClickUp Tasks přináší ještě větší flexibilitu – vlastní stavy, priority, opakující se úkoly a závislosti zajišťují, že každý projekt zůstane na správné cestě. Díky vnořeným podúkolům, kontrolním seznamům a automatizaci mohou týmy rozdělit složitou práci, aniž by ztratily přehled o celkovém kontextu.
Společnost Diggs, inovativní výrobce produktů pro domácí mazlíčky z Long Island City v New Yorku, výrazně zlepšila sledování projektů a spolupráci týmu díky ClickUp.
📌 Proč ClickUp předčí jak Trello, tak Slack?
- Více než Kanban – vyberte si z více než 15 zobrazení
- Pokročilá automatizace — přizpůsobte si pracovní postupy bez nutnosti programování
- Integrované sledování času —není třeba používat nástroje třetích stran
ClickUp má výhodu č. 3: Spolupráce prostřednictvím videa a asynchronní aktualizace
Potřebujete rychle vysvětlit úkol? Místo psaní dlouhých zpráv ve Slacku nebo přidávání podrobností do karet Trello nahrajte videoklip pomocí ClickUp Clips nebo přejděte do ClickUp Meetings přímo ze svého pracovního prostoru.
Díky tomu již nebudete potřebovat samostatné video nástroje a zároveň budete mít vše propojené se svými úkoly.
ClickUp má výhodu č. 4: Hladká integrace se Slackem – pokud ji stále potřebujete
Už používáte Slack? Díky integraci ClickUp se Slackem můžete vytvářet úkoly, nastavovat připomenutí a aktualizovat práci přímo ze Slacku – bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Díky integrovanému chatu v ClickUp však mnoho týmů zjistilo, že Slack vůbec nepotřebují.
💡 Tip pro profesionály: Pravidelná zpětná vazba od kolegů a kontroly mohou zlepšit spolupráci a spokojenost zaměstnanců, protože 89 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů se shoduje, že tyto postupy jsou klíčem k úspěšným výsledkům.
ClickUp má výhodu č. 5: Spolupráce založená na umělé inteligenci
ClickUp není jen hybridem Trello-Slack – je chytřejší.
S ClickUp Brain získáte asistenta poháněného umělou inteligencí, který pomáhá automatizovat úkoly, shrnout aktualizace a optimalizovat pracovní postupy, čímž zefektivňuje a zrychluje spolupráci.
Závěrečný verdikt: Proč volit více nástrojů, když můžete mít vše v ClickUp?
Dnešní práce nefunguje. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které nás zpomalují.
ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Díky několika zobrazením, jako jsou Kanban, Seznam, Gantt a Kalendář, mají týmy potřebnou flexibilitu.
Integrované funkce Chat, Docs a Whiteboards udržují konverzace a obsah spojené s úkoly, čímž eliminují nutnost přecházet mezi aplikacemi. Automatizace založená na umělé inteligenci snižuje manuální práci, zatímco nástroje pro spolupráci prostřednictvím videa nahrazují aplikace třetích stran.
Díky hluboké integraci s více než 1 000 platformami navíc ClickUp zajišťuje plynulý pracovní postup a pomáhá týmům pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Pokud je váš tým unavený přetížením aplikacemi, je čas na upgrade.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a vyzkoušejte skutečnou komplexní spolupráci.