13 nejlepších softwarů pro správu klinických studií pro rok 2025

Klinické studie jsou komplexní.
Zahrnují několik aspektů, které vyžadují pozornost – od náboru různorodých skupin pacientů po řízení studií, analýzu dat, podávání zpráv, monitorování logistiky a další.
I když vám unikne jediná změna protokolu, výsledkem bude nesoulad s předpisy, vysoké pokuty a právní problémy.
Právě zde přicházejí na řadu systémy pro správu klinických studií (CTMS), které sjednocují všechny roztříštěné procesy pod jednou střechou. Platforma CTMS zajišťuje, že všechny kritické procesy jsou na jednom místě, což zefektivňuje klinické studie a výzkumné operace a pomáhá vám rychleji činit informovaná rozhodnutí.
Tento seznam obsahuje nejlepší software pro správu klinických studií, který je navržen tak, aby zlepšil vaše klinické studie. Prozkoumejte je všechny a vyberte si ten ideální, který vyhovuje vašim potřebám.
Přehled nejlepšího softwaru pro správu klinických studií
Zde je srovnávací tabulka systémů pro správu klinických studií (CTMS):
|Název nástroje
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Správa dokumentace klinických studií, sledování úkolů a výzkumných pracovních postupů
|Sledování úkolů, spolupráce na dokumentech, automatizace, řídicí panely, soulad s HIPAA, poznatky založené na umělé inteligenci
|Bezplatná, neomezená verze: 7 $/uživatel/měsíc, Business: 12 $/uživatel/měsíc, Enterprise: cena na míru
|Zelta
|Správa klinických dat
|Informace o datech z klinických studií v reálném čase, prediktivní analýzy doplňování zásob, dashboardy založené na KPI
|Ceny na míru
|Florence eBinders
|Vzdálené monitorování a řízení studií
|eISF, elektronické podpisy, ukládání dokumentů, vzdálené monitorování, integrované kontroly redigování
|Ceny na míru
|Clinion
|Centralizace a automatizace klinických operací
|Moduly AI/ML, automatizace protokolů, správa inventáře IP, viditelnost v reálném čase
|Ceny na míru
|Veeva Vault
|Centralizace klinických dat a obsahu
|Sdílení registrace studií, eCOA, centralizovaná komunikace v rámci studií
|Ceny na míru
|Medidata
|Správa studií a vizualizace dat
|Automatizovaný přenos dat, vizuální analýzy, integrace eTMF a Rave EDC.
|Ceny na míru
|Oracle Siebel
|Monitorování a správa klinických studií
|Automatizace pracovních postupů, personalizované portály, automatické sledování dokončení návštěv subjektů
|Ceny na míru
|MasterControl CTMS
|Klinická dokumentace a řízení kvality
|Správa dokumentů TMF a GCP, kvalifikace a monitorování pracovišť, integrace klinických operací a řízení kvality
|Ceny na míru
|TrialKit
|Řízení vzdálených studií a decentralizovaných studií
|EDC, RTSM, analytika založená na umělé inteligenci, nativní mobilní aplikace
|Ceny začínají od 1 350 USD.
|RealTime CTMS
|Zefektivnění registrace pacientů a klinických studií
|Sledování pacientů, automatizované plánování, soulad s HIPAA, pokročilé reportování
|Ceny na míru
|Edge CTMS
|Správa klinického výzkumu v reálném čase
|Nástroj pro tvorbu pracovních postupů, finanční modul, sledování náboru pacientů
|Ceny na míru
|Castor EDC
|Zaznamenávání údajů z klinických studií
|eCRF, přehledy studií v reálném čase, přístup na základě rolí, funkce průzkumu
|Ceny na míru
|Clinical Conductor CTMS
|Optimalizace náboru a finančních pracovních postupů
|Sledování náboru, finanční řízení, centralizované informace o studiích
|Ceny na míru
Co je to správa klinických studií?
Správa klinických studií zahrnuje plánování, provádění a monitorování klinického výzkumu s cílem zajistit, aby byl prováděn eticky v souladu s průmyslovými regulačními standardy.
Řízení klinických studií vyžaduje koordinaci několika aspektů, jako je nábor pacientů, sběr dat, rozhodování na základě dat, správa dokumentů, správa rozpočtu, dodržování předpisů a podávání zpráv napříč pracovišti a zainteresovanými stranami. Cílem je zde provádět studii efektivně a zároveň zachovat integritu dat a bezpečnost účastníků.
🧠 Věděli jste? Podle výzkumné studie vyžaduje úspěšné provádění klinických studií různé faktory, včetně plánování projektu, hladké spolupráce, minimální práce pro výzkumníky a účastníky, efektivních systémů a správného náboru účastníků studie.
Co byste měli hledat v nejlepším softwaru CTMS?
Ať už hledáte software pro správu klinických studií nebo platformu, která vám pomůže vytvořit procesy správy využití, ujistěte se, že software má tyto funkce:
- Správa pacientů: Vyberte si platformu, která dokáže automatizovat plánování, organizovat schůzky, sledovat registrace a monitorovat dodržování předpisů.
- Správa dokumentů: Zaveďte systém pro správu studií, který vám pomůže centrálně ukládat a spravovat dokumenty a výzkumné studie. Ujistěte se, že nabízí bezpečné úložiště s přístupovými oprávněními a kontrolou verzí.
- Reporting a analytika: Vyberte si software, který nabízí přizpůsobitelný dashboard a reporty v reálném čase, abyste získali přehled o aktivitách v rámci studií, produktivitě týmu a dalších metrikách výkonu.
- Soulad s předpisy: Vyberte si platformu, která podporuje nezbytné standardy zdravotní péče, včetně HIPAA a SOC 2, a zajistěte úplný soulad se standardy a protokoly.
💡Tip pro profesionály: Zvažte uživatelské přívětivost a škálovatelnost platformy. Ujistěte se, že software dokáže pojmout rostoucí objem a složitost vašich studií. To vám pomůže vybrat software, který bude udržovat krok s vývojem vašeho výzkumu.
Nejlepší software CTMS
Podívejme se na nejlepší software CTMS, jeho klíčové funkce, ceny a omezení.
1. ClickUp (nejlepší pro správu dokumentace klinických studií, sledování úkolů a výzkumných pracovních postupů)
Ať už se jedná o klinické studie prováděné na místě, na dálku nebo hybridní, znamenají spoustu práce – návštěvy na místě, monitorování pracoviště, obrovské množství dokumentace, složité procesy studií a přísné regulační požadavky, což vede k nesouvislým pracovním postupům.
Právě zde ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky umělé inteligenci, která pomáhá zrychlit a zefektivnit vaše klinické studie.
ClickUp for Healthcare může zlepšit zkušenosti pacientů díky automatickému plánování schůzek a procesům smluv a SLA, rychlému vyřizování žádostí o záznamy a spolupráci na datech pacientů a výzkumu. Jedná se o platformu splňující normy SOC 2 a HIPAA s pokročilými oprávněními uživatelů pro ochranu dat.
Začněte s ClickUp Tasks, který zefektivňuje klinické studie. Umožňuje vám organizovat složité pracovní postupy studií do přehledných úkolů (s kontrolními seznamy), sledovat zásoby pro studie, přidělovat odpovědnosti a sledovat průběh klinických studií v reálném čase. Můžete také přidělovat komentáře konkrétním členům týmu, abyste zajistili odpovědnost během fází studie.
ClickUp Docs usnadňuje klinickou dokumentaci. Slouží jako centrální úložiště pro ukládání a správu regulačních dokumentů, výzkumných poznámek a studijních zpráv. Výzkumné týmy mohou snadno spolupracovat na těchto dokumentech a udržovat kontrolu nad verzemi.
Pokud jde o procesy, zbavte se zátěže rutinních procesů souvisejících s klinickými studiemi, jako jsou schvalování směrování, připomínky ke studii, změna stavu úkolů a sběru dat a upozornění na následné úkoly, pomocí automatizací ClickUp. Můžete také integrovat ClickUp s jinými platformami CTMS a vytvořit automatizační pravidla založená na spouštěčích a umožnit prohledávání souborů v jediném integrovaném pracovním prostoru.
ClickUp vám také pomůže sledovat časové plány studií a kontrolní seznamy dodržování předpisů a získáte přehled o metrikách produktivity týmu. Díky přizpůsobeným dashboardům ClickUp můžete rychle získat přístup k základním metrikám a detailům studií, aniž byste museli prohledávat hromady dat.
Kromě těchto funkcí vám ClickUp usnadní práci díky obrovské knihovně šablon. Například šablona ClickUp pro správu pacientů vám pomůže:
- Vytvářejte vlastní plány péče a sledujte pokrok při dosahování zdravotních cílů.
- Spolupracujte s členy svého výzkumného týmu v reálném čase.
- Organizujte schůzky, lékařské záznamy a hodnotící formuláře na jednom místě.
Podobně i ClickUp nabízí několik šablon pro dokumentaci procesů, které vám pomohou standardizovat procesy a zajistit jejich konzistentnost a transparentnost.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte na procesech klinických studií a výzkumu s ClickUp Docs.
- Organizujte plány pomocí kalendáře ClickUp a automatizujte plánování schůzek, schvalování a další rutinní úkoly.
- Sledujte čas strávený každou klinickou studií a upravujte časové plány projektů a přidělování zdrojů pomocí ClickUp Time Tracking.
- Stanovte jasné cíle a úkoly pro zlepšení klinických studií a sledujte je na jednom místě pomocí ClickUp Goals.
- Uchovávejte všechny diskuse a dotazy související s klinickými studiemi na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup díky ClickUp Chat.
- Vytvářejte dokumentaci o dodržování předpisů, šablony receptů, analyzujte záznamy pacientů, extrahujte informace z klinického výzkumu a mnoho dalšího s ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- ClickUp může zpočátku působit ohromujícím dojmem, protože nabízí celou řadu funkcí na jednom místě.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je výkonný nástroj, který umožňuje centralizovat informace o všech projektech v naší organizaci pro multidisciplinární a regionální týmy, aby všichni byli na stejné vlně, zatímco se podnik posouvá vpřed.
ClickUp je výkonný nástroj, který umožňuje centralizovat informace o všech projektech v naší organizaci pro multidisciplinární a regionální týmy, aby všichni byli na stejné vlně, zatímco se podnik posouvá vpřed.
💡Tip pro profesionály: Naučte se, jak nastavit ClickUp Dashboard pro správu projektů klinických studií. 👇
2. Zelta (nejlepší pro správu klinických dat)
Zelta od společnosti Merative Clinical Development (dříve IBM Clinical Development) je platforma pro správu klinických dat, která zvyšuje efektivitu klinických studií. Nabízí přizpůsobitelný přístup, který vám umožňuje vybrat funkce pro konkrétní studie.
S Zeltou můžete získat přehled o datech z klinických studií v reálném čase, včetně zapojení účastníků, dodržování předpisů a dalších informací, a to vše na jednom místě. Součástí je také správa zásob pro klinické studie a funkce randomizace, které pomáhají s rovnoměrným rozložením účastníků a optimalizací logistiky zásob.
Nejlepší funkce Zelta
- Shromažďujte data od účastníků, včetně průzkumů, hodnocení a deníků, pomocí Zelta EDC (Electronic Data Capture).
- Předpovídejte stav zásob ve zkušebních centrech pomocí prediktivní analýzy doplňování zásob.
- Získejte informace v reálném čase, identifikujte trendy a překážky pomocí dashboardů založených na KPI.
Omezení Zelta
- Při práci na rozsáhlých klinických studiích může docházet ke zpomalení.
Ceny Zelta
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zelta
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Florence eBinders (nejlepší pro vzdálené monitorování a správu studií)
Florence eBinders podporuje klinický výzkum pomocí eISF (elektronických souborů pro výzkumné pracoviště) a pořadačů pro účastníky. Nabízí funkce jako elektronický podpis a ukládání dokumentů, které urychlují správu studií.
Výhodou tohoto softwaru jsou jeho funkce vzdáleného monitorování. Tyto funkce vám umožňují sledovat aktivity v rámci studie v reálném čase bez nutnosti návštěv na místě, kontrolovat důležité dokumenty a sledovat dodržování předpisů i na cestách. Můžete také přímo přistupovat k redigovaným složkám účastníků, aniž byste museli nahrávat duplicitní dokumenty na portály sponzorů.
Nejlepší funkce Florence eBinders
- Využijte pracovní postupy pro nastavení a aktivaci studie.
- Identifikujte rizika pomocí reportů a dashboardů
- Podepisujte dokumenty elektronicky a spolupracujte na studiích a psaní poznámek.
- Umožněte pouze oprávněným uživatelům prohlížet chráněné zdravotní informace (PHI) pomocí integrovaných kontrolních mechanismů.
Omezení Florence eBinders
- Některé funkce mohou být matoucí. Porozumění produktu vyžaduje čas.
- Je obtížné umístit podpisy na správná místa
- Funkce vyhledávání nenajde správné informace
Ceny Florence eBinders
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Florence eBinders
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Florence eBinders?
Snadno použitelná aplikace s úžasnými funkcemi, které zjednodušují a usnadňují práci. Její používání však stále přináší určité komplikace, proto je třeba být zkušeným technickým pracovníkem.
Snadno použitelná aplikace s úžasnými funkcemi, které zjednodušují a usnadňují práci. Její používání však stále přináší určité komplikace, proto je třeba být zkušeným technickým pracovníkem.
4. Clinion (nejlepší pro centralizaci a automatizaci klinických operací)
Platforma eClinical společnosti Clinion integruje správu studií, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, automatizaci CSR a eTMF (Electronic Trial Master File) za účelem zefektivnění klinických studií. Jednou z jejích vynikajících funkcí je viditelnost v reálném čase, která vám umožňuje sledovat každý krok studie – od náboru subjektů přes sběr dat až po korekce průběhu.
Obsahuje také integrované moduly AI/ML, jako je AI lékařské kódování, které urychlují průběh studií a zlepšují kvalitu dat a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Clinion
- Automatizujte protokoly a zprávy o klinických studiích pro rychlejší schvalování, zkraťte dobu a náklady na jejich vytváření a zajistěte soulad s předpisy.
- Sledujte zásoby – od přijetí přes vydání až po vrácení pomocí správy zásob IP.
- Sledujte a spravujte klinické milníky a zajistěte včasné dodržování protokolu.
- Prohlížejte si finance, projekty, pole a inventář pomocí reportů a dashboardů.
Omezení Clinionu
- Hromadné načítání dat může být poněkud komplikované.
- Zpracování velkých objemů dat může zpomalit software.
Ceny Clinion
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clinion
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Číst více: Nejlepší nástroje umělé inteligence ve zdravotnictví
5. Veeva Vault (nejlepší pro centralizaci klinických dat a obsahu)
Veeva Vault je software pro správu studií s funkcemi, které splní vaše potřeby v oblasti řízení projektů ve zdravotnictví. Podporuje spolupráci v reálném čase s možností úprav, komentářů a integrovaného chatu. Umožňuje vám sledovat schvalování obsahu a dokumentů, čímž zajišťuje dodržování předpisů a standardizované pracovní postupy.
Hlavní předností této platformy je, že slouží jako jediný zdroj pravdivých klinických dat a dokumentace. Je přímo propojena s dalšími aplikacemi Veeva, což usnadňuje získávání informací v reálném čase, zvyšuje provozní efektivitu a urychluje rozhodování.
Nejlepší funkce Veeva Vault
- Spravujte sdílení registrací studií pomocí předkonfigurovaných pravidel registru, pracovních postupů, generování XML, podání atd. s Veeva Disclosures.
- Zaznamenávejte odpovědi z dotazníků přímo od pacientů účastnících se studií, pečovatelů nebo klinických lékařů pomocí eCOA (elektronického hodnocení klinických výsledků).
- Centralizujte komunikaci týkající se studií, dokumenty, výměnu bezpečnostních dopisů a platební informace pomocí Site Connect.
Omezení Veeva Vault
- Funkce vyhledávání často zobrazuje irelevantní výsledky.
- Není tak intuitivní jako jeho konkurenti. Funkce jako nahrávání dokumentů do eTMF, spouštění nebo prohlížení pracovního postupu atd. vyžadují příliš mnoho kroků.
Ceny Veeva Vault
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Veeva Vault
- G2: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o skutečném Veeva Vault?
Celková zkušenost byla uspokojivá, velmi dobře jsem mohl využívat funkce pro spolupráci a sledování úkolů bylo snadné. Negativem však je, že při práci s velkými datovými soubory je výkon pomalý a dochází k problémům s latencí.
Celková zkušenost byla uspokojivá, velmi dobře jsem mohl využívat funkce pro spolupráci a sledování úkolů bylo snadné. Negativem však je, že při práci s velkými datovými soubory je výkon pomalý a dochází k problémům s latencí.
6. Medidata (nejlepší pro správu studií a vizualizaci dat)
CTMS od společnosti Medidata je jednoduchý nástroj s automatizovanými pracovními postupy, který vám pomůže zefektivnit manuální klinické procesy. Díky hladké integraci softwaru s eTMF a Medidata Rave EDC odpadá ruční zadávání dat, což vám umožňuje spravovat studie, výzkumné projekty a pracoviště. Navíc nabízí výkonné vizuální analytické nástroje pro sledování studií a procesů klinických studií.
Nejlepší funkce Medidata
- Efektivně spravujte klinické studie pomocí automatizovaného přenosu dat z EDC do dashboardů, prognóz a analýz.
- Vytvářejte grafy a intuitivní vizuální prvky napříč studiemi v jediném reportu nebo dashboardu.
- Optimalizujte spolupráci mezi pracovišti a spravujte dokumenty pomocí integrací Rave EDC a Medidata eTMF.
Omezení Medidata
- Není možné přidávat informace hromadně
- Pokud data nejsou uložena nebo pokud s nimi pracuje více uživatelů současně, snadno se mohou ztratit.
Ceny Medidata
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Medidata
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé Medidata?
Celkově je Medidata poměrně snadno použitelná a nabízí komplexní výuková videa. Rozhraní není zábavné ani intuitivní a vyplněné stránky se po uložení nepřesouvají na další stránku, což zadávání dat činí časově náročnějším. Také se mi nelíbí, že po dokončení zadávání dat na stránce eCRF se po uložení automaticky nepřesouvám na další stránku, kde jsou data potřebná, zejména pokud se jedná o stejnou návštěvu.
Celkově je Medidata poměrně snadno použitelná a nabízí komplexní výuková videa. Rozhraní není zábavné ani intuitivní a vyplněné stránky se po uložení nepřesouvají na další stránku, což zadávání dat činí časově náročnějším. Také se mi nelíbí, že po dokončení zadávání dat na stránce eCRF se po uložení automaticky nepřesouvám na další stránku, kde jsou data potřebná, zejména pokud se jedná o stejnou návštěvu.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
7. Oracle Siebel (nejlepší pro monitorování a správu klinických studií)
CTMS od Oracle Siebel vám pomůže zlepšit provoz klinických studií, udržet jejich kvalitu a lépe spravovat vztahy s výzkumníky.
Platforma disponuje robustními nástroji, jako jsou zprávy o cestách, správa dokumentů, sledování plateb za pracoviště a správa kalendáře, které umožňují efektivnější provádění klinických studií. Nabízí také pokročilé zprávy o stavu studií a správě, které zlepšují rozhodování.
Nejlepší funkce Oracle Siebel
- Zlepšete provoz klinických studií díky přehledu o datech v reálném čase a automatizaci pracovních postupů.
- Získejte přístup k personalizovaným portálům, které pomáhají koordinátorům pracovišť a CRA spravovat klinické studie přes internet.
- Automaticky sledujte stav dokončení návštěv subjektů a eliminujte tak manuální chyby.
Omezení Oracle Siebel
- Konfigurace a správa systému může vyžadovat školení.
- Implementace může být spojena s vysokými náklady, včetně licencí na software, přizpůsobení a integrace.
Ceny Oracle Siebel
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle Siebel
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Další informace: Nejlepší software pro správu klinik
8. MasterControl CTMS (nejlepší pro klinickou dokumentaci a řízení kvality)
MasterControl kombinuje systémy CTMS a CQMS (systémy pro správu klinických studií a kvality), takže můžete spravovat vše – od sběru údajů o pacientech po dokumentaci, kvalitu a rizika – a zlepšit tak přesnost údajů a efektivitu klinických studií.
Tento software zefektivňuje správu vašich eTMF, dokumentů, aktivit, událostí týkajících se kvality, auditů, školení a projektů v průběhu klinického hodnocení. Zjednodušuje výměnu informací pomocí několika metod importu a exportu dat. Navíc vám umožňuje propojovat, reportovat a rozsáhle zkoumat informace o každém pracovišti, včetně kvalifikací a účasti ve studii, historie auditů a monitorovacích návštěv.
Nejlepší funkce MasterControl CTMS
- Shromažďujte a organizujte dokumenty TMF (Trial Master File) a GCP (Good Clinical Practices) napříč pracovišti a CRO.
- Spravujte kvalifikaci pracovišť, monitorování, výkonnost, audity dodavatelů a školení v průběhu celé klinické studie.
- Integrujte klinické operace, řízení kvality a události související s kvalitou napříč CRO, dodavateli a studijními pracovišti.
Omezení MasterControl CTMS
- Hledání dat může být zdlouhavé
- Strmá křivka učení
Ceny MasterControl CTMS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MasterControl CTMS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. TrialKit (nejlepší pro správu vzdálených studií a decentralizovaných studií)
TrialKit je komplexní systém pro správu klinických studií s funkcí správy zdrojů, který zjednodušuje provádění studií. Umožňuje zadávání dat v reálném čase a přímý přenos dat do aplikace EDC, čímž urychluje sběr dat.
Tato platforma automatizuje elektronické procesy získávání souhlasu a výsledky hlášené pacienty, což vám pomůže provádět vzdálené a hybridní klinické studie. TrialKit také nabízí analytické nástroje založené na umělé inteligenci, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí. Platforma má nativní mobilní aplikaci, která výzkumným pracovníkům umožňuje spravovat studie odkudkoli.
Nejlepší funkce TrialKit
- Přidávejte lokality a kohorty, upravujte dávkovací režimy, přizpůsobujte se změnám v předpisech a předcházejte odchylkám od protokolu pomocí elektronického sběru dat (EDC) TrialKit.
- Provádějte flexibilní návrhy studií a přesné randomizace pacientů pomocí funkcí pro správu zdrojů, jako je RTSM (Randomization and Trial Supply Management).
- Zjednodušte proces kódování v rámci správy klinických dat pomocí automatického kódování s TrialKit Coder.
Omezení TrialKit
- Vytváření a navrhování EDC pro studie vyžaduje určitou dobu učení.
- Zprávu na řídicím panelu můžete filtrovat podle více než jednoho místa najednou.
Ceny TrialKit
- Ceny začínají od 1 350 USD.
Hodnocení a recenze TrialKit
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o TrialKitu skuteční uživatelé?
TrialKit splňuje naše potřeby v oblasti výzkumu. Uživatelské rozhraní je skvělé a umožňuje uživatelům snadno pracovat s platformou. Jejich komplexní znalostní báze je vybavena umělou inteligencí, která dokáže přímo odpovědět na vaše otázky. Zákaznická podpora je výjimečná! Nikdy jsme neměli otázku, na kterou bychom nedostali odpověď, a navíc nabízejí individuální konzultace, které vám pomohou téměř se vším. Chybí mu však některé funkce, jako je snadnější způsob návrhu domovské stránky, větší flexibilita dashboardu a reportů na domovské stránce a pokročilejší podmíněné akce.
TrialKit splňuje naše potřeby v oblasti výzkumu. Uživatelské rozhraní je skvělé a umožňuje uživatelům snadno pracovat s platformou. Jejich komplexní znalostní báze je vybavena umělou inteligencí, která dokáže přímo odpovědět na vaše otázky. Zákaznická podpora je výjimečná! Nikdy jsme neměli otázku, na kterou bychom nedostali odpověď, a navíc nabízejí individuální konzultace, které vám pomohou téměř se vším. Chybí mu však některé funkce, jako je snadnější způsob návrhu domovské stránky, větší flexibilita dashboardu a reportů na domovské stránce a pokročilejší podmíněné akce.
10. RealTime CTMS (nejlepší pro zefektivnění registrace pacientů a klinických studií)
RealTime CTMS vám pomůže zefektivnit klinické studie, nábor pacientů a správu studií. Obsahuje nástroje pro plánování, které automatizují upozornění na cílové termíny studií a nadcházející události. Zjednodušuje sledování pacientů a disponuje pokročilými funkcemi pro vytváření reportů, které vám pomohou sledovat výkonnost pracoviště, nábor, finanční ukazatele a produktivitu zaměstnanců.
RealTime CTMS je také software kompatibilní s HIPAA, který pomáhá zajistit, aby vaše klinické studie vyhovovaly aktuálním předpisům a etickým standardům, a to díky funkcím, jako jsou auditní stopy a kontroly integrity dat.
Nejlepší funkce RealTime CTMS
- Sledujte a monitorujte nové potenciální klinické studie od CRO a vytvořte si vlastní portfolio studií.
- Vytvářejte vlastní zprávy, abyste identifikovali trendy v oboru a získali přehled o aktivitách na pracovišti.
- Zrychlete plánování pomocí automatizovaných cílových termínů studií a výpočtů časových oken.
Omezení RealTime CTMS
- Strmá křivka učení
- Přístup uživatelů a oprávnění nejsou dostatečně detailní.
Ceny RealTime CTMS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RealTime CTMS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o RealTime CTMS?
Real Time-CTMS nabízí sadu funkcí, které pomáhají při správě klinických studií. Také se mi líbí školicí program, který pokrývá potřeby všech uživatelů, a zákaznický servis si zaslouží 5 hvězdiček. Přál bych si však, aby existoval způsob, jak importovat návštěvy v rámci studie. Ušetřilo by to spoustu času a minimalizovalo by to riziko chyb při zadávání dat.
Real Time-CTMS nabízí sadu funkcí, které pomáhají při správě klinických studií. Také se mi líbí školicí program, který pokrývá potřeby všech uživatelů, a zákaznický servis si zaslouží 5 hvězdiček. Přál bych si však, aby existoval způsob, jak importovat návštěvy v rámci studie. Ušetřilo by to spoustu času a minimalizovalo by to riziko chyb při zadávání dat.
11. Edge CTMS (nejlepší pro správu klinického výzkumu v reálném čase)
Stejně jako většina CTMS je i Edge navržen jako software pro správu klinických studií a pacientů. Tento software se specializuje na pomoc výzkumným pracovníkům při sledování a správě jejich studií od začátku do konce. Navíc poskytuje kompletní přehled a kontrolu nad náborem pacientů.
Edge CTMS má i další užitečné funkce, jako je finanční modul a přizpůsobitelné pracovní postupy. Může tak nahradit vaše tabulky a poskytnout přehlednější pohled na finanční zprávy, pracovní postupy, atributy pacientů, faktury a další.
Nejlepší funkce EDGE CTMS
- Zachyťte a spravujte pracovní procesy v reálném čase.
- Přiřazujte pracovní úkoly podle svých představ pomocí nástroje pro vytváření vlastních pracovních postupů.
- Sledujte faktury a vytvářejte zprávy pomocí komplexního finančního modulu.
Omezení EDGE CTMS
- Chybí interaktivní reporting, což může omezovat úpravy faktur a zpráv a ovlivňovat schopnost optimalizovat kvalitu zaznamenávaných dat.
- Správa velkých objemů dat z výzkumných pracovišť může být obtížná a časově náročná.
Ceny EDGE CTMS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze EDGE CTMS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé EDGE CTMS?
Skvělý systém – snadno se používá, snadno se naučíte jeho používání, bez něj bych v současné době nemohl vykonávat svou práci. Jsem nadšeným zastáncem EDGE – má skvělý design! Systém vás však po velmi krátké době odhlásí, pokud neprovedete žádné stisknutí klávesy/pohyb myší.
Skvělý systém – snadno se používá, snadno se naučíte jeho používání, bez něj bych v současné době nemohl vykonávat svou práci. Jsem nadšeným zastáncem EDGE – má skvělý design! Systém vás však po velmi krátké době odhlásí, pokud neprovedete žádné stisknutí klávesy/pohyb myší.
12. Castor EDC (nejlepší pro sběr dat z klinických studií)
Castor EDC je cloudový software pro správu klinických studií (CTMS) a zadávání dat. Jeho uživatelsky přívětivá databáze je ideální pro sledování záznamů o pacientech. Můžete zadávat data, generovat automatické dotazy a pomocí různých filtrů rychle vyhledávat data. Platforma také zobrazuje celkovou cestu pacienta, jeho pokrok a nevyřízené úkoly – vše na jednom místě.
Hlavní předností Castoru jsou jeho propracované funkce pro průzkumy. Můžete vytvářet formuláře pro klinické studie a výzkum, vytvářet různé průzkumy pomocí šablon, odesílat webové průzkumy, organizovat průzkumy do balíčků pro snadnou distribuci a také zobrazovat navigátor formulářů v průzkumech, aby účastníci mohli snadno přecházet mezi jednotlivými sekcemi.
Nejlepší funkce Castor EDC
- Zaznamenávejte a spravujte data ze studií na jednom místě, sdílejte je se svým týmem pro správu studií a vytvářejte pokročilé elektronické formuláře pro hlášení případů (eCRF).
- Získejte v reálném čase přehled o statistikách studie a sledujte zadávání údajů.
- Využijte přístupová oprávnění založená na rolích pro detailní kontrolu a ochranu dat.
- Získejte e-mailová upozornění na konkrétní události, jako je opakované zadávání dat, události ve studii atd.
Omezení Castor EDC
- Správa dat může být náročná kvůli problémům, jako je zpožděné zaznamenávání dat, změna termínů při práci v různých časových pásmech atd.
Ceny Castor EDC
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Castor EDC
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé Castor EDC?
Castor EDC je uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný nástroj pro klinické studie, který jsem dosud používal. Poskytuje flexibilitu při používání. Umožňuje změny ve funkcích, které lze přidat, aby vyhovovaly novým potřebám. Je však centrálně řízen. Je náročné poskytovat komentáře k některým omezeným slotům. Na druhou stranu, některé dny funguje pomalu.
Castor EDC je uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný nástroj pro klinické studie, který jsem dosud používal. Poskytuje flexibilitu při používání. Umožňuje změny ve funkcích, které lze přidat, aby vyhovovaly novým potřebám. Je však centrálně řízen. Je náročné poskytovat komentáře k některým omezeným slotům. Na druhou stranu, některé dny funguje pomalu.
13. Clinical Conductor CTMS (nejlepší pro optimalizaci náboru a finančních pracovních postupů)
Software Clinical Conductor CTMS od společnosti Advarra nabízí robustní funkce pro sledování klinických studií, nábor pacientů, dodržování předpisů a finanční řízení. Disponuje obrovskou databází s možnostmi filtrování a přizpůsobitelnými ovládacími panely, díky čemuž je vhodný pro zpracování tisíců pacientů.
Tato platforma pomáhá sledovat nábor pacientů, vytvářet podrobné zprávy a organizovat schůzky a termíny. Výjimečnou funkcí tohoto nástroje je plánování pacientů. Stačí zadat každou studii, nastavit intervaly, zaregistrovat se a naplánovat.
Nejlepší funkce Clinical Conductor CTMS
Omezení systému Clinical Conductor CTMS
- Funkce finančního řízení mohou být poměrně složité.
- Rozhraní s mnoha stránkami a tlačítky může některým uživatelům připadat neohrabané.
Ceny softwaru Clinical Conductor CTMS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clinical Conductor CTMS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clinical Conductor CTMS?
Software Clinical Conductor CTMS je skvělý pro správu studií, finance, nábor a plánování. Jakmile se naučíte ovládat rozhraní, máte k dispozici mnoho způsobů, jak zobrazit informace. Jedinou nevýhodou je, že nenabízí elektronickou správu zdrojů nebo dokumentů. Kdyby tomu tak bylo, byl by to skutečně komplexní nástroj pro klinická centra.
Software Clinical Conductor CTMS je skvělý pro správu studií, finance, nábor a plánování. Jakmile se naučíte ovládat rozhraní, máte k dispozici mnoho způsobů, jak zobrazit informace. Jedinou nevýhodou je, že nenabízí elektronickou správu zdrojů nebo dokumentů. Kdyby tomu tak bylo, byl by to skutečně komplexní nástroj pro klinická centra.
Zjednodušte klinické studie pomocí správného softwaru CTMS
Bez technologie je modernizace klinických studií jen vzdáleným snem. Ať už chcete organizovat dokumentaci, zlepšit monitorování nebo zrychlit procesy, potřebujete ideální CTMS.
Náš seznam obsahuje nejlepší CTMS s různými funkcemi. Stačí jen posoudit své potřeby, priority a rozpočet a vybrat platformu, která vám vyhovuje. Pokud je vaší prioritou například správa výzkumu, zvažte Edge CTMS, a pokud se zabýváte vzdálenými zkouškami, vyberte Florence eBinders.
Pokud však hledáte komplexní řešení zahrnující všechny aspekty řízení projektů, které zefektivní a urychlí vaše klinické procesy, vyzkoušejte ClickUp.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a vyzkoušejte ClickUp v akci!