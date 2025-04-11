Bezplatné šablony dvouměsíčních výkazů práce pro sledování odpracovaných hodin a výplaty mezd

Ať už jste freelancer, majitel malé firmy nebo vedete větší tým, sledování odpracovaných hodin za výplatní období zajistí, že všichni budou odměněni spravedlivě a včas.
Šablony dvoutýdenních výkazů práce slouží jako praktické nástroje k zefektivnění tohoto procesu, usnadňují sledování pracovní doby, výpočet mezd a udržování produktivity. ⌛️
V tomto blogu se podíváme na různé šablony dvoutýdenních výkazů práce a na to, jak si usnadnit pracovní život a proměnit dny výplaty mezd v jednoduché úkoly.
Co jsou šablony dvoutýdenních výkazů práce?
Šablona dvoutýdenního výkazu práce sleduje pracovní rozvrhy, včetně časů příchodu a odchodu, přestávek, odpracovaných hodin, přesčasů, nemocenské nebo dovolené za období dvou týdnů.
Aplikace nebo šablony pro dvoutýdenní pracovní výkazy pomáhají zjednodušit sledování času, hladce zpracovávat mzdy a sledovat produktivitu všech zaměstnanců.
V závislosti na konkrétních potřebách mohou tyto šablony obsahovat pole jako:
- Informace o zaměstnancích: Pole pro podrobnosti, jako je jméno, ID zaměstnance, oddělení a nadřízený.
- Podrobnosti o výplatním období: Počáteční a koncové datum dvou týdnů
- Denní záznamy: data, dny v týdnu, časy příchodu a odchodu a přestávky
- Celkový počet hodin: běžné hodiny, přesčasy a kumulativní součty za výplatní období
- Podpisy: Místa pro schválení zaměstnancem a nadřízeným
Tyto šablony výkazů pracovní doby pomáhají zaměstnavatelům a zaměstnancům automaticky vypočítat odpracované hodiny a zajišťují transparentnost a přesnost výplaty.
Co dělá šablonu dvoutýdenního výkazu práce dobrou?
Dobře navržená šablona dvoutýdenního výkazů práce splňuje všechny požadavky, zefektivňuje vaše procesy, snižuje počet chyb a předchází problémům s výplatami.
Zde jsou klíčové aspekty, na které se musíte zaměřit při výběru šablon pro dvoutýdenní výkaz práce:
- Přizpůsobitelnost a flexibilita: Vyberte si šablonu, která se přizpůsobí různým rolím a odvětvím a umožní vám upravit pole pro zaznamenávání příchodů/odchodů, přestávek a podrobností o projektech.
- Přehledné a organizované rozvržení: Vyberte si design, který prezentuje informace v přehledném a snadno čitelném formátu, čímž se sníží počet chyb a zjednoduší zpracování mezd.
- Pole pro schválení a podpis: Vyberte si řešení s vyhrazenými prostory pro podpisy zaměstnanců a nadřízených, abyste zajistili přesnost a odpovědnost.
- Kompatibilita a přístupnost: Vyberte si šablonu pro dvoutýdenní výkaz, která hladce funguje s Excelem, Google Sheets a nástroji pro sledování času, abyste zefektivnili sdílení a spolupráci.
- Automatické výpočty a sledování: Použijte šablony výkazů práce s integrovanými vzorci k automatickému nastavení připomínek výkazů práce a výpočtu celkového počtu hodin, včetně přesčasů, čímž minimalizujete manuální chyby.
10 šablon dvoutýdenních výkazů práce
Sledování analytických údajů o pracovní síle každé dva týdny nemusí být složité. Těchto 10 šablon dvouměsíčních výkazů práce usnadňuje sledování pracovní doby zaměstnanců, správu výplat a udržení přehledu.
1. Šablona pracovní doby ClickUp Services
Sledování odpracovaných hodin a správa fakturovatelných hodin je nyní snadné díky šabloně ClickUp Services Timesheet Template. Tato šablona kombinuje odpracované hodiny, mzdové sazby a přesčasy na jednom místě, aby zjednodušila sledování času pro týmy poskytující služby.
Díky integrovaným datovým sloupcům pro pracovní dobu, celkovou odměnu a výpočet přesčasů můžete snadno sledovat pracovní dobu zaměstnanců a maximalizovat fakturovatelné částky. Je ideální pro servisní týmy, které chtějí optimalizovat mzdy a zvýšit efektivitu.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Měřte využití zdrojů napříč více projekty
- Efektivně rozdělte zdroje mezi projekty a služby
- Organizujte úkoly pomocí stavů, jako jsou Schváleno, Vyžaduje pozornost, Kontroluje se a K přezkoumání.
- Integrujte s aplikacemi jako Stripe a PayPal pro fakturaci a platby.
📌 Ideální pro: Servisní týmy, agentury a freelancery, kteří potřebují přesné sledování času a správu fakturace.
💡 Tip pro profesionály: Použijte karty pro sledování času ClickUp, abyste snadno monitorovali produktivitu týmu, rozlišovali mezi fakturovatelnými a nefakturovatelnými hodinami a hladce exportovali údaje o čase pro přesné fakturace. Tyto přizpůsobitelné karty se perfektně integrují s dashboardy ClickUp, což usnadňuje sledování času a vytváření reportů.
2. Šablona pracovní doby pro právníky ClickUp
Šablona ClickUp Attorney Timesheet Template zjednodušuje sledování času, fakturaci a správu případů pro právníky. Umožňuje advokátům rychle zadávat účtovatelné hodiny, sledovat průběh případů a kategorizovat úkoly podle klienta, čísla případu a typu služby.
Tato šablona pomáhá právním týmům udržovat pořádek, spravovat pracovní zátěž a zajistit přesné fakturace. Její integrované funkce pro vytváření reportů poskytují jasný přehled o čase stráveném na každém případu, což pomáhá firmám optimalizovat zdroje a zvýšit ziskovost.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Ukládejte důležité informace o případech, jako je jméno klienta, číslo případu a podpis advokáta, pomocí vlastních polí.
- Používejte vlastní stavy, jako jsou Úkol, Blokováno, Probíhá, Dokončeno a Pozastaveno, k monitorování postupu úkolů.
- Nastavte termíny a připomenutí, abyste měli přehled o termínech.
- Vytvářejte časové výkazy, abyste mohli analyzovat strávený čas a zlepšit přesnost fakturace.
📌 Ideální pro: Advokátní kanceláře a právníky, kteří potřebují přesné sledování času a správu případů.
3. Šablona vyplnitelného časového plánu ClickUp
Šablona ClickUp Fillable Timeline Template vám umožňuje snadno vytvářet a spravovat harmonogramy projektů. Umožňuje vám vizuálně znázornit složité časové osy, spravovat pokrok a udržovat váš tým na stejné vlně.
Tato šablona vám umožní organizovat projekty, stanovovat milníky a efektivně přidělovat zdroje. Zjednodušuje také sdílení a spolupráci, takže všichni mají stejné informace o časových plánech a termínech.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Využijte různé zobrazení, jako je seznam, Ganttův diagram a kalendář, a přizpůsobte si zobrazení časové osy.
- Přidávejte nebo odstraňujte úkoly podle postupu projektu
- Sdílejte časové osy s členy týmu za účelem spolupráce a zpětné vazby.
- Sledujte úkoly a milníky pomocí přehledných ukazatelů pokroku.
📌 Ideální pro: Projektové manažery, organizátory akcí a týmy, které potřebují jasné a přehledné sledování časového harmonogramu.
Užitečný tip: Chcete mít úplnou kontrolu nad fakturovatelnými a nefakturovatelnými pracovními hodinami zaměstnanců? Vyzkoušejte nástroj Project Time Tracking od ClickUp a integrujte jej s oblíbenými nástroji pro sledování času, jako jsou Toggl a Harvest. Můžete jej také použít k:
- Sledujte produktivitu týmu
- Nastavte odhady času
- Vytvářejte podrobné zprávy
4. Šablona ClickUp pro sledování hodinové práce
Šablona ClickUp pro sledování hodinové práce vám pomůže přesně organizovat a spravovat denní úkoly. Umožňuje vám definovat konkrétní cíle, stanovovat priority úkolů a sledovat pokrok při plnění denních cílů.
Tato šablona také obsahuje týdenní kalendář, který vám pomůže dodržovat plán a zvýšit produktivitu. Je ideální pro vyvažování více priorit v průběhu dne.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Nastavte si připomenutí a automatizujte aktualizace úkolů, abyste zůstali v obraze.
- Pomocí přizpůsobených zobrazení spravujte výplaty, pokrok přidělených úkolů a týdenní rozvrhy.
- Přiřazujte úkoly členům týmu a sledujte jejich pokrok
- Upravujte plány podle potřeby, abyste splnili denní cíle.
📌 Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, týmy a jednotlivce, kteří chtějí maximalizovat produktivitu prostřednictvím efektivního hodinového plánování.
🔍 Věděli jste? V únoru 2023 byly dvoutýdenní výplatní období nejběžnější v USA, kde 43 % soukromých podniků vyplácelo zaměstnancům mzdy každé dva týdny.
5. Šablona plánu řízení času ClickUp
S šablonou pro správu času od ClickUp můžete snadno spravovat úkoly, vytvářet realistické cíle a optimalizovat svou denní rutinu. A to nejlepší? Pomůže vám organizovat projekty, stanovovat priority úkolů a sledovat termíny, čímž zlepší správu času a produktivitu díky přizpůsobitelným stavům, polím a zobrazením.
Šablona také poskytuje jasný přehled vašich úkolů, což vám pomůže zůstat soustředění a organizovaní a zároveň vyvážit práci, osobní závazky a péči o sebe, abyste každý den využili na maximum.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, včetně Dokončeno, Probíhá, K provedení.
- Sledujte využití času a produktivitu pomocí integrovaných funkcí pro sledování času.
- Spolupracujte s členy týmu a zajistěte, aby všichni dodržovali časové plány a cíle.
- Pro lepší organizaci použijte vlastní pole, jako je den a typ činnosti.
📌 Ideální pro: Profesionály, týmy a jednotlivce, kteří chtějí zvýšit produktivitu prostřednictvím efektivního řízení času.
6. Šablona pro sledování času konzultanta ClickUp
Šablona ClickUp Consultant Time Tracking Template zjednodušuje sledování fakturovatelných hodin, řízení projektů a zaznamenávání produktivity konzultantů. Zajišťuje přesné fakturace a efektivní správu času díky přizpůsobitelným sekcím pro sledování údajů o klientech, hodinových sazeb a harmonogramů projektů.
Tato šablona obsahuje integrované nástroje pro vytváření reportů, které konzultantům pomáhají maximalizovat fakturovatelné hodiny a optimalizovat pracovní postupy. Poskytuje také cenné informace o zaznamenávání času a ziskovosti projektů, což konzultantům pomáhá zvyšovat produktivitu a rozšiřovat jejich podnikání.
📮ClickUp Insight: Přibližně 43 % zaměstnanců odesílá denně 0–10 zpráv. To sice naznačuje více soustředěné nebo promyšlené konverzace, ale může to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech). Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, potřebujete komplexní aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat efektivněji.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Sledujte termíny splatnosti plateb a stav plateb
- Použijte vlastní pole pro úroveň úsilí, hodinovou sazbu a platební údaje.
- Spolupracujte v reálném čase se zákazníky a členy týmu
- Vytvářejte zprávy pro fakturaci a účtování klientům
📌 Ideální pro: Freelancery a konzultační týmy, které chtějí sledovat fakturovatelné hodiny a efektivně spravovat projekty klientů.
💡 Tip pro profesionály: Snažíte se dokončit projekt nebo zvládnout nekonečný seznam úkolů, aniž byste ztratili nervy? Proměňte svou práci i život pomocí těchto 10 účinných strategií pro správu času, díky nimž stihnete termíny a budete mít ještě čas na oddech.
7. Šablona rozvrhu pracovníků ClickUp
Potřebujete jednodušší způsob správy zaměstnanců? Vyzkoušejte zdarma šablonu ClickUp Staff Roster Template. Pomůže vám sledovat pracovní dobu, plánovat směny a organizovat informace o zaměstnancích. Díky přizpůsobitelným stavům, polím a zobrazením můžete spravovat dostupnost, žádosti o volno a vyvažovat pracovní zátěž – vše na jednom místě.
Není třeba pořizovat drahý software pro plánování směn – kalendářový náhled této šablony vám umožní snadno plánovat a upravovat rozvrhy zaměstnanců. Rozlučte se s konflikty v rozvrhu a přivítejte plynulé střídání směn, díky kterému bude váš tým v souladu a připravený na práci.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Použijte vlastní pole pro podrobnosti, jako je mzda, přesčasy a oddělení.
- Sledujte dostupnost, žádosti o volno, dovolené a pracovní dobu.
- Optimalizujte produktivitu pomocí jasného přidělování rolí a sledování úkolů.
- Prohlížejte si údaje o zaměstnancích v různých rozloženích kalendáře, včetně týdenního kalendáře, rozvrhu zaměstnanců a postupu práce.
📌 Ideální pro: personální manažery, vedoucí týmů a firmy, které hledají efektivní řešení pro plánování směn a správu rozpisů.
8. Šablona osobního časového rozvrhu ClickUp
Ať už jde o práci nebo osobní cíle, šablona ClickUp Personal Time Management Sheet Template vám pomůže udržet si přehled a vytvořit rutiny, které vedou k dlouhodobému úspěchu a rovnováze.
Umožňuje vám stanovit priority a organizovat projekty a sledovat pokrok při dosahování vašich cílů. Navíc díky přizpůsobitelným stavům, polím a zobrazením můžete spravovat svůj rozvrh, nastavovat realistické termíny a plynule sledovat své výsledky.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Upřednostňujte úkoly a organizujte projekty podle důležitosti
- Využijte vlastní stavy, pole a zobrazení, abyste měli přehled o úkolech.
- Zobrazte úkoly v různých formátech, jako je seznam úkolů, průběh, termíny, začátek práce.
- Sledujte výkonnost a podle potřeby upravujte plány tak, aby byly splněny cíle.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí zvýšit produktivitu a efektivně spravovat svůj čas.
🔍 Věděli jste? Podle Harvard Business Review ztrácí americká ekonomika každoročně přibližně 50 milionů hodin kvůli chybám v časových rozvrzích zaměstnanců, což vede ke ztrátě produktivity ve výši přibližně 7,4 miliardy dolarů denně.
9. Šablona dvoutýdenního výkazu práce od TimeDoctor
Šablona dvoutýdenního výkazů práce od TimeDoctor zjednodušuje sledování odpracovaných hodin, docházky a výplat zaměstnanců v dvoutýdenním cyklu. Umožňuje zaznamenávat časy příchodu a odchodu, přestávky na oběd a přesčasy a zároveň udržovat přehledný přehled o celkovém počtu odpracovaných hodin.
Tato bezplatná šablona je k dispozici ve formátech Google Sheets, Excel, Word a PDF a lze ji snadno přizpůsobit různým potřebám. Poskytuje jednoduché řešení pro přesné sledování času a pomáhá eliminovat chyby ve výplatách.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Sledujte pracovní dobu, docházku a přesčasy na jednom místě
- Stáhněte si je a přizpůsobte si je v Google Sheets, Excelu, PDF nebo Wordu.
- Automaticky vypočítávejte celkový počet hodin pomocí vestavěných vzorců.
- Zjednodušte zpracování mezd a zajistěte přesné platby
📌 Ideální pro: Malé podniky, freelancery a týmy, které hledají jednoduchý, ale efektivní způsob sledování pracovní doby a správy mzdového účetnictví.
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Google Sheets
10. Šablona dvoutýdenního výkazů práce od Quickbooks
Šablona dvoutýdenního výkazů práce od Quickbooks usnadňuje a zefektivňuje sledování odpracovaných hodin, přesčasů a dovolených zaměstnanců. Díky údajům z výkazů práce, jako jsou časy příchodu a odchodu, kódy pracovních úkolů a celkový počet hodin, zajišťuje přesné výpočty mezd.
Tato bezplatná šablona časového rozvrhu zaměstnanců je k dispozici v několika formátech – Excel, Microsoft Word, PDF a Google Sheets – a nabízí flexibilitu a snadné použití pro firmy jakékoli velikosti. Navíc zvyšuje přesnost výpočtu mezd a šetří čas při administrativních úkolech.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Zaznamenávejte časy začátku a konce práce, přestávky na oběd, přesčasy a dny dovolené.
- Zajistěte přesné zpracování mezd podpisem vyplněných výkazů práce.
- Zajistěte dodržování předpisů tím, že budete postupovat podle vládních pokynů pro zpracování mezd.
- Automaticky vypočítávejte celkovou odpracovanou dobu pomocí vestavěných vzorců.
- Zefektivněte schvalování pomocí podpisů zaměstnanců a manažerů.
📌 Ideální pro: Firmy, účetní a mzdové účetní, kteří hledají přesné sledování pracovní doby a efektivní správu mezd.
🔍 Věděli jste, že: V minulosti byli zaměstnanci často placeni denně, což bylo běžnou praxí. S přijetím zákona o spravedlivých pracovních podmínkách v roce 1938 a zavedením minimální mzdy a standardizovaných postupů pro výplatu mezd se však výplatní cykly začaly prodlužovat.
Zjednodušte sledování času s ClickUp
Používání automatizovaných dvouměsíčních výkazů práce zjednodušuje proces zaznamenávání odpracovaných hodin a zpracování mezd. Usnadňují sledování, snižují počet chyb a zvyšují produktivitu.
Výběr správných šablon pro evidenci odpracované doby vám pomůže udržet pořádek v projektech, zajistí přesné zpracování mezd a zvýší efektivitu týmu.
Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno. S více než 1 000 dostupnými šablonami posouvá laťku o úroveň výš díky automatizaci, reportování v reálném čase a přizpůsobitelným zobrazením.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a podívejte se, jak ClickUp zjednodušuje sledování času a zvyšuje produktivitu vašeho týmu!