15+ nejlepších GPT pro marketing k automatizaci vaší marketingové strategie

Pouze marketéři skutečně chápou, kolik rolí musí zastávat – tvorba obsahu, strategie sociálních médií, generování potenciálních zákazníků a vše ostatní, co podnik potřebuje – často s klesajícími rozpočty.
A když už mluvíme o rozpočtu, marketingové týmy pociťují tlak. Podle LinkedIn klesl počet volných pracovních míst v marketingu o 42 %, což znamená, že týmy musí dělat více s méně prostředky.
Takto udržíte krok: používáte marketingové GPT. Tito asistenti pohánění umělou inteligencí mohou automatizovat opakující se úkoly, zlepšit tvorbu obsahu a pomoci vytvořit vysoce výkonné marketingové kampaně.
Ne všechny vlastní GPT jsou však stejné. Abychom vám pomohli najít ten správný, rozdělili jsme nejlepší GPT pro marketing, porovnali jejich funkce, silné stránky a to, jak zapadají do různých týmů.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou nejlepší GPT, které využívají uznávané marketingové rámce, navrhují nápady a vykazují výjimečnou kreativitu pro vylepšení marketingových kampaní:
- Digital Marketing Manager: Nejlepší pro marketéry zaměřené na data, kteří optimalizují kampaně napříč platformami.
- Marketingové GPT: Nejlepší pro strategické marketéry, kteří hledají poznatky založené na AI pro budování značky.
- Marketer GPT Pro: Nejlepší pro startupy a malé podniky, které hledají strategie organického růstu.
- Kreativní trenér psaní: Nejlepší pro tvůrce obsahu a copywritery, kteří chtějí zlepšit své vypravěčské schopnosti.
- Canva: Nejlepší pro marketéry a designéry, kteří potřebují rychlé a kvalitní vizuály.
- VEED’s VideoGPT: Nejlepší pro marketéry obsahu, kteří vytvářejí videa pro sociální média generovaná umělou inteligencí.
- Video Summarizer: Nejlepší pro profesionály, kteří zkracují dlouhá videa na srozumitelné souhrny.
- Copywriter GPT: Nejlepší pro značky, které potřebují přesvědčivé marketingové texty s vysokou konverzí.
- Humanizujte AI: Ideální pro marketéry, kteří vylepšují obsah generovaný AI, aby zněl přirozeně.
- Marketingový výzkum a analýza konkurence: Nejlepší pro stratégy a analytiky sledující trendy v oboru.
- SocialNetworkGPT: Nejlepší pro správce sociálních médií, kteří vytvářejí strategie specifické pro danou platformu.
- GPT pro obsahový marketing: Nejlepší pro marketéry zaměřené na tvorbu obsahu založenou na datech
- Branding GPT: Nejlepší pro firmy, které zdokonalují identitu značky a působivou komunikaci.
- Landing Page Creator od HubSpot: Nejlepší pro inzerenty, kteří vytvářejí vysoce konverzní texty pro landing pages.
- Marketing Strategizer: Nejlepší pro firmy, které potřebují plánovat multikanálové kampaně.
- SMMA | Agentura pro marketing na sociálních médiích | SEO: Nejlepší pro digitální agentury rozšiřující kampaně na sociálních médiích
- Marketingový ředitel: Nejlepší pro vedoucí marketingové pracovníky, kteří vyvíjejí strategie značky na vysoké úrovni.
- Zubot: Nejlepší pro reklamní stratégy, kteří optimalizují kampaně pomocí principů behaviorálního marketingu.
- Consensus GPT: Nejlepší pro výzkumníky a marketéry, kteří získávají důvěryhodné informace.
- Marketing Mentor: Nejlepší pro majitele malých podniků, kteří hledají praktické rady.
- SEO GPT: Nejlepší pro SEO specialisty, kteří optimalizují obsah, klíčová slova a technický výkon webových stránek.
- Analyzátor užitečnosti a kvality obsahu SEO: Nejlepší pro marketéry, kteří chtějí zajistit, aby obsah splňoval požadavky E-E-A-T společnosti Google.
- Prezentace a snímky GPT: Nejlepší pro profesionály, kteří rychle vytvářejí prezentace založené na umělé inteligenci.
- DesignerGPT: Nejlepší pro marketéry a podnikatele, kteří navrhují webové stránky generované umělou inteligencí.
- Zeptejte se na vše o marketingu: Ideální pro marketingové konzultanty, kteří potřebují přizpůsobené informace založené na umělé inteligenci.
- ClickUp Brain je všestranný marketingový asistent založený na umělé inteligenci, který nahrazuje několik GPT tím, že kombinuje poznatky umělé inteligence s nástroji pro řízení projektů.
Co jsou GPT?
Požádali jsme tedy ChatGPT, aby na tuto otázku odpověděl, protože se jedná o otázku. A tady je odpověď AI modelu.
✨ Shrnutí: GPT jsou v podstatě přizpůsobené modely AI, které jsou trénovány pro určité úkoly nebo odvětví. Tyto nástroje dokážou analyzovat tržní trendy, porozumět cílové skupině a vytvořit zapamatovatelné kampaně během několika sekund.
Verze ChatGPT je však poměrně rozvláčná. Zde se stává relevantním pojem různých typů GPT.
V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly:
|Typ GPT
|Popis
|Případ použití
|Příklady GPT
|GPT pro všeobecné účely
|Všestranné modely AI, jako je ChatGPT, které zvládají výzkum, psaní a obecné dotazy.
|Vytváření blogových příspěvků, shrnování zpráv a brainstorming marketingových strategií.
|ChatGPT, Claude, Gemini
|Vlastní GPT
|Přizpůsobené pro konkrétní odvětví, jako je digitální marketing, finance nebo zdravotnictví.
|Vytváření cílených e-mailových marketingových kampaní a vylepšování reklamních sdělení.
|Vlastní GPT v obchodě GPT Store, Jasper AI
|Kreativní GPT
|Specializuje se na storytelling, tvorbu obsahu, reklamní texty a scénáře videí.
|Vytvářejte poutavé kampaně na sociálních médiích, propagační videa a budujte značku.
|Copy. ai, Writesonic, Midjourney (pro vizuální prvky)
|Technické a analytické GPT
|Určeno pro analýzu tržních trendů, segmentaci cílové skupiny a sledování kampaní.
|Analyzujte chování publika, optimalizujte SEO a předpovídejte úspěch marketingových kampaní.
|Perplexity AI, Frase. io, MarketMuse
|Konverzační AI GPT
|Zaměřeno na chatboty, automatické odpovědi a strategie zapojení uživatelů.
|Vylepšete zákaznickou podporu pomocí chatových interakcí řízených umělou inteligencí a automatizace strategie sociálních médií.
|Drift, Intercom, HubSpot Chatbot
|Multimodální GPT
|Integruje text, obrázky a hlas pro tvorbu obsahu a optimalizaci reklamních kampaní.
|Generování vizuálních prvků, interaktivních popisů produktů a videoreklam pomocí umělé inteligence.
|DALL·E od OpenAI, Synthesia, Runway ML
Co byste měli hledat v nejlepších GPT pro marketing?
Vzhledem k tomu, že marketing je velmi rozmanitý, nejvhodnější GPT pro vás závisí na tom, k čemu jej budete používat. Zde je však několik obecných vlastností, které byste měli hledat u každého nástroje, který zkoušíte:
- Vytváří všechny druhy obsahu: Váš GPT by měl být schopen psát cokoli – příspěvky na blogu, vstupní stránky, popisky na sociálních médiích, reklamní texty, dokonce i scénáře propagačních videí.
- Zná SEO: Dobrý marketingový GPT by vám měl pomoci s hodnocením, nejen s psaním. Hledejte takový, který navrhuje vysoce výkonná klíčová slova, optimalizuje meta popisy a pomáhá zvýšit tvorbu obsahu pro lepší viditelnost ve vyhledávání.
- Rozumí hlasu vaší značky: Pokud je vaše značka hravá a vtipná, váš GPT by neměl znít jako právní dokument. Najděte takový, který vám umožní upravit tón a styl.
- Sledujte, co funguje (a co ne): Váš GPT by měl poskytovat informace o tržních trendech, zapojení publika a výkonnosti, abyste nemuseli hádat, co funguje.
- Integrace s vašimi nástroji: Pokud se váš vlastní GPT nedokáže propojit s vaším e-mailovým marketingem, plánováním sociálních sítí nebo CRM softwarem, je to jen zbytečná práce navíc. Najděte si takový, který zapadne do vašeho pracovního postupu, místo abyste celý den kopírovali a vkládali.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže udržet krok s více kampaněmi, analytikou a interakcemi se zákazníky? Jak používat AI pro automatizaci marketingu vám ukáže, jak AI může automatizovat opakující se úkoly a optimalizovat kampaně!
Nejlepší GPT pro marketing
Chcete posunout své digitální marketingové aktivity na vyšší úroveň? Specializované marketingové GPT od ChatGPT mohou být přesně to, co potřebujete. Sestavili jsme základní průvodce nejvýkonnějšími GPT zaměřenými na marketing, které jsou k dispozici v ekosystému ChatGPT.
Než se pustíte do seznamu, mějte na paměti, že tyto vlastní GPT jsou produkty OpenAI dostupné prostřednictvím rozhraní ChatGPT. OpenAI obvykle nabízí různé úrovně předplatného, které mohou zahrnovat různé GPT jako součást balíčků, nebo některé specializované GPT mohou mít vlastní cenovou strukturu. Nejaktuálnější informace o cenách najdete na oficiálních webových stránkách OpenAI nebo v dokumentaci.
Nyní se podívejme na nejlepší přizpůsobené GPT, které mění pracovní postupy v digitálním marketingu:
1. Digital Marketing Manager (nejlepší pro marketéry zaměřené na data, kteří optimalizují kampaně napříč platformami)
Propojení dat, kreativity a strategie – jakmile to zvládnete, vaše marketingové kampaně budou úspěšné. Do té doby se o vše postará Digital Marketing Manager.
Tento GPT pomáhá profesionálům v oblasti digitálního marketingu, kteří upřednostňují rozhodování založené na datech, optimalizaci výkonu a plynulou realizaci napříč platformami.
Nejlepší funkce nástroje Digital Marketing Manager
- Získejte praktická doporučení založená na marketingové analýze v reálném čase, abyste maximalizovali návratnost investic a výkon kampaní.
- Vylepšete strategie v Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, SEO, e-mailovém marketingu a dalších klíčových digitálních kanálech.
- Analyzujte rozdělení rozpočtu, abyste zajistili nejvyšší návratnost investic do reklamy (ROAS) na různých platformách.
- Vyhodnoťte kreativní reklamní obrázky, cílení na publikum a metriky konverze, abyste identifikovali příležitosti pro neustálé zlepšování.
Omezení manažera digitálního marketingu
- Neprovádí kampaně přímo.
- Vyžaduje vstupní údaje a kontext pro přizpůsobená a efektivní doporučení.
- Závisí na přístupu k datům specifickým pro danou platformu a integracích pro hlubší vhledy.
Přečtěte si také: 7 bezplatných šablon pro psaní obsahu pro rychlejší tvorbu obsahu
2. Marketing GPT (nejlepší pro strategické marketéry, kteří hledají poznatky založené na umělé inteligenci pro budování značky)
Marketing GPT je navržen tak, aby byl dokonalým marketingovým stratégem. Nabízí spojení klasických marketingových principů a hlubokých poznatků – ať už jde o navigaci v pozici značky, analýzu chování spotřebitelů nebo vytváření kampaní založených na datech.
Nejlepší funkce marketingových GPT
- Proměňte tradiční marketingové znalosti v praktické strategie pro moderní značky.
- Využijte analýzu dat a AI k vylepšení marketingových rozhodnutí a předpovídání trendů.
- Poskytujte informace v reálném čase o změnách na rozvíjejících se trzích a vývoji chování spotřebitelů.
- Nabídněte personalizované poradenství v oblasti SEO, sociálních médií, správy značky a content marketingu.
- Přizpůsobte se různým marketingovým výzvám a zajistěte, aby strategie odpovídaly specifickým potřebám daného odvětví.
Omezení marketingových GPT
- Postrádá přímé možnosti provádění marketingových kampaní a správy reklam.
- Nepřistupuje k proprietárním obchodním údajům, pokud nejsou výslovně poskytnuty.
- Vyžaduje lidskou odbornost k interpretaci poznatků a efektivní implementaci strategií.
💡 Tip pro profesionály: Nástroje AI pro psaní jsou tak dobré, jak dobré jsou podněty, které jim dáte. Nejlepší podněty AI pro marketingové pracovníky a spisovatele poskytují podněty vytvořené odborníky, které vám pomohou snadno generovat poutavý obsah s velkým dopadem.
3. MarketerGPT Pro (nejlepší pro startupy a malé podniky, které hledají strategie organického růstu)
MarketerGPT Pro poskytuje strategické informace, které pomáhají značkám vyniknout, organicky růst a proměnit omezení v konkurenční výhody.
Zvažte použití tohoto nástroje při spouštění nové strategie nebo vylepšování stávající strategie; každé doporučení je navrženo tak, aby mělo co největší dopad.
Nejlepší funkce MarketerGPT Pro
- Vytvořte přizpůsobené marketingové plány přizpůsobené cílům značky, cílovému publiku a odvětví.
- Objevte strategie organického růstu, které zvyšují viditelnost bez výdajů na reklamu.
- Zvyšte dosah obsahu pomocí taktik založených na SEO a strategií pro vysokou míru zapojení.
- Positionujte značky pomocí poutavých příběhů, které je odliší na přeplněných trzích.
- Optimalizujte přítomnost na sociálních médiích, abyste podpořili autentické vztahy a růst komunity.
Omezení MarketerGPT Pro
- Nevykonává reklamní kampaně ani přímo nespravuje placená média.
- Chybí sledování dat v reálném čase nad rámec strategických doporučení.
- Nelze nahradit praktické zkušenosti pro hloubkovou kreativní realizaci.
4. Creative Writing Coach (nejlepší pro tvůrce obsahu a copywritery, kteří chtějí zlepšit své vypravěčské schopnosti)
Vyplnit prázdnou stránku může být náročný úkol, a proto je Creative Writing Coach od ChatGPT tak užitečný. Pomůže vám s vyprávěním příběhu, strukturou a tím, aby vaše slova skutečně rezonovala.
Ať už píšete beletrii, poezii nebo eseje, promyšlená zpětná vazba a vedení Creative Writing Coach vám pomůže zdokonalit váš styl a přivést vaše nápady k životu.
Nejlepší funkce Creative Writing Coach
- Získejte personalizovanou zpětnou vazbu, abyste mohli identifikovat silné stránky a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Překonejte tvůrčí blok pomocí kreativních podnětů a pomoci při brainstormingu.
- Vylepšete techniky vyprávění příběhů, jako je vývoj postav, budování světa a tempo.
- Vylepšete svůj styl psaní díky radám ohledně dialogů, popisů a tónu.
- Získejte podrobnou a konstruktivní zpětnou vazbu, která zdůrazní silné stránky a navrhne zlepšení.
Omezení trenéra kreativního psaní
- Vyžaduje ruční implementaci úprav namísto přímých změn v dokumentu.
- Poskytuje analytickou, nikoli emocionální zpětnou vazbu založenou na vzorcích a principech.
- Chybí mu praktické zkušenosti s publikováním a kontakty v oboru, ale nabízí obecné pokyny.
💡 Tip pro profesionály: Správa sociálních médií bez AI je recept na vyhoření. Top 15 nástrojů AI pro sociální média pro marketéry představuje nejlepší nástroje pro automatizaci plánování, sledování interakcí a snadnou optimalizaci vaší strategie.
5. Canva (nejlepší pro marketéry a designéry, kteří potřebují rychlé a kvalitní vizuály)
Pro ty, kteří chtějí snadno realizovat své nápady, Canva for ChatGPT transformuje hrubé koncepty do propracovaných návrhů. Ať už jde o obchodní, marketingové nebo osobní projekty, tento nástroj zjednodušuje tvůrčí proces díky inteligentním návrhům a přizpůsobitelným šablonám.
Nejlepší funkce Canva
- Vytvářejte jedinečné návrhy založené na umělé inteligenci, které jsou přizpůsobené požadavkům uživatelů.
- Získejte přístup k tisícům profesionálně vytvořených šablon a rozsáhlé knihovně obrázků, ikon a fontů pro neomezenou kreativitu.
- Zjednodušte si celý proces navrhování díky intuitivnímu rozhraní vhodnému pro začátečníky.
- Umožněte plynulou spolupráci v reálném čase pro týmy i jednotlivce.
Omezení Canva
- Vytváří návrhy generované umělou inteligencí, které mohou vyžadovat ruční úpravy pro dosažení přesnosti.
- Nabízí možnosti přizpůsobení, které závisí na dostupných nástrojích a předvolbách Canva.
6. VideoGPT od VEED (nejlepší pro marketingové specialisty vytvářející videa pro sociální sítě generovaná umělou inteligencí)
Stejně jako obrázky jsou i videa důležitou součástí úspěšného marketingu – proto je 50 % marketérů po celém světě zahrnuje do svých strategií. VideoGPT od VEED vám pomůže proměnit scénáře v propracovaná videa pro sociální sítě s avatary AI a přizpůsobenými hlasovými komentáři.
Nejlepší funkce VEED VideoGPT
- Proměňte skripty v propracovaná sociální videa pomocí AI avatarů a dabingu.
- Vytěžte nejzajímavější momenty z dlouhých obsahů pro TikTok, Instagram Reels a YouTube Shorts.
- Přidejte automatické titulky, překlady a dabing, abyste oslovili globální publikum.
- Přizpůsobte videa pomocí odstranění pozadí, redukce šumu a dynamických textových animací.
- Usnadněte pracovní postupy pomocí cloudové spolupráce při úpravách, revizích a finalizaci projektů.
Omezení VEED VideoGPT
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení vizuálních prvků generovaných umělou inteligencí, což vyžaduje ruční úpravy pro dosažení přesné konzistence značky.
- Zachycuje momenty pomocí automatického výstřižku, který nemusí být vždy kontextově relevantní a vyžaduje upřesnění ze strany uživatele.
- Generuje hlasy AI, které jsou sice přirozené, ale postrádají plný emocionální rozsah pro vysoce expresivní obsah.
📮 ClickUp Insight: Vaši zaměstnanci prakticky žádají o pomoc s porozuměním svým úkolům.
Podle výzkumu ClickUp asi 33 % znalostních pracovníků denně kontaktuje 1 až 3 osoby, jen aby získali potřebné informace. Ale představte si, že by všechny tyto informace byly již zdokumentovány a snadno dostupné. S AI Knowledge Managerem ClickUp Brain již není přepínání kontextu žádným problémem. Stačí zadat svůj dotaz do pracovního prostoru a ClickUp Brain okamžitě vyhledá relevantní informace z vašeho pracovního prostoru nebo připojených aplikací třetích stran!
7. Video Summarizer (nejlepší pro profesionály, kteří zkracují dlouhá videa do souhrnů)
Uživatelé často zápasí s dlouhým obsahem, což ztěžuje vyhledání relevantních informací nebo návrat k důležitým momentům bez ručního procházení časové osy. Video Summarizer tento proces snadno automatizuje a poskytuje strukturované, časově označené přehledy, které zlepšují spotřebu obsahu a jeho dostupnost.
Nejlepší funkce nástroje Video Summarizer
- Získejte stručné, strukturované souhrny s klikacími časovými značkami pro okamžitou navigaci.
- Získejte podporu v několika jazycích, díky čemuž se jedná o univerzální nástroj pro různorodé publikum.
- Zpracovávejte dlouhé texty segmentací přepisů do přehledných částí.
- Získejte klíčové informace při zachování kontextu a zajistěte srozumitelnost bez zbytečných detailů.
- Identifikujte metadata videa, včetně informací o kanálu, počtu zhlédnutí a délky, a získejte tak kompletní přehled o obsahu.
Omezení nástroje Video Summarizer
- Vyžaduje aktivní připojení k internetu pro zpracování a načtení souhrnů.
- Přesnost se může lišit v závislosti na srozumitelnosti řeči ve videu a šumu v pozadí.
- Nelze shrnovat videa s omezeným nebo regionálně blokovaným obsahem.
8. Copywriter GPT (nejlepší pro značky, které potřebují přesvědčivé marketingové texty s vysokou konverzí)
Zatímco oceněné copywritingové texty vyžadují mnohem více úsilí, Copywriter GPT vám pomůže dostat se do branže. Transformuje marketingové texty tím, že vytváří přesvědčivé a působivé zprávy přizpůsobené různým odvětvím a cílům kampaní.
Nejlepší funkce Copywriter GPT
- Vytvářejte poutavé reklamní texty s přesností a přizpůsobivostí.
- Sladěte sdělení s cíli kampaně, od povědomí o značce až po konverzi prodejů.
- Optimalizujte obsah pro různé platformy, abyste zajistili dodržování limitů počtu slov a osvědčených postupů.
- Vylepšete tón, styl a klíčová témata tak, aby odpovídaly identitě značky a očekáváním publika.
- Zlepšete výkonnost pomocí optimalizace SEO a vylepšení zaměřených na zapojení uživatelů.
- Podporujte podniky napříč odvětvími, od startupů po velké společnosti, pomocí škálovatelných řešení pro obsah.
Omezení GPT pro copywritery
- Postrádá hlubokou emocionální intuici, kterou lidští autoři vnášejí do nuancí příběhu.
- Spoléhá se na vstupy uživatelů, pokud jde o specifické nuance značky, a pro dosažení nejlepších výsledků vyžaduje jasné pokyny.
- Nelze provádět nezávislý průzkum trhu nad rámec poskytnutých údajů nebo vyhledávání na webu v reálném čase.
- Může vyžadovat lidský dohled, aby byla zajištěna kulturní a kontextová citlivost v vysoce lokalizovaných kampaních.
9. Humanize AI (nejlepší pro marketéry, kteří vylepšují obsah generovaný umělou inteligencí, aby zněl přirozeně)
Pokud je obsah generovaný umělou inteligencí robotický nebo nepřirozený, může to snížit zapojení, důvěryhodnost a čitelnost.
Humanize AI je ideálním řešením pro ty, kteří potřebují kultivovaný, přirozený jazyk bez ztráty významu, a to při zachování srozumitelnosti, soudržnosti a autenticity.
Humanizujte nejlepší funkce AI
- Získejte pokročilou technologii parafrázování, která zajistí, že text generovaný AI bude plynulý, čitelný a poutavý.
- Pište s pomocí přepisování s ohledem na kontext, abyste vylepšili tón a strukturu a zároveň zachovali původní záměr.
- Rychlá integrace pro plynulou transformaci obsahu bez ručních úprav
- Vytvářejte propracované texty podobné lidským, abyste zachovali přesnost a efektivitu.
Zlidštěte omezení AI
- Vyžaduje externí vstup pro optimalizaci, protože negeneruje obsah samostatně.
- Může se stát, že bez ručního doladění nebude plně zachycovat specifické nebo vysoce technické nuance.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro vysoce specifické hlasy značky a jedinečné stylistické preference
🧠 Věděli jste, že: 6 z 10 marketérů považuje generování potenciálních zákazníků za nejtěžší část své práce. Článek Jak používat AI pro generování potenciálních zákazníků vysvětluje, jak AI může tento proces zjednodušit.
10. Marketingový výzkum a analýza konkurence (nejlepší pro stratégy a analytiky sledující trendy v oboru)
Marketingový výzkum a analýza konkurence jsou určeny pro profesionály, kteří potřebují informace v reálném čase. Jakmile víte, co již někdo vyzkoušel, můžete pomocí této AI získat více informací o výsledcích a komplexních hodnoceních trhu.
Nejlepší funkce pro marketingový výzkum a analýzu konkurence
- Odhalte silné a slabé stránky a mezery ve strategiích konkurence pomocí konkurenční analýzy založené na AI.
- Předpovídejte tržní trendy, chování spotřebitelů a nové příležitosti pomocí prediktivní analytiky.
- Proměňte komplexní výzkum v přehledné a praktické zprávy s integrovanou vizualizací dat.
- Kombinujte webová data, akademický výzkum a obchodní zprávy pro ucelený pohled na trh s informacemi z více zdrojů.
Omezení marketingového výzkumu a analýzy konkurence
- Omezuje přehled, pokud se kritické změny na trhu neodrážejí v reálném čase kvůli závislosti na zdrojích dat.
- Vyžaduje vstup od uživatele pro přesnější analýzu, protože obecnější zadání může vést k zobecněným závěrům.
- Je třeba dodatečně objasnit složité otázky specifické pro dané odvětví, aby byla zajištěna přesnost a relevance.
💡 Tip pro profesionály: V podnikání není místo pro dohady. Top 10 softwarů pro prediktivní analýzu pro rozhodování založené na datech vám pomůže využít AI a strojové učení k předpovídání trendů, minimalizaci rizik a přijímání chytřejších rozhodnutí s jistotou.
11. SocialNetworkGPT (nejlepší pro správce sociálních médií, kteří vytvářejí strategie specifické pro danou platformu)
SocialNetworkGPT je ideální pro tvůrce, firmy a marketéry, kteří chtějí posílit svou online přítomnost. Díky nabídce přizpůsobených strategií obsahu, nápadů na příspěvky a tipů na optimalizaci pomáhá tento GPT uživatelům vytvářet poutavé příběhy na sociálních médiích, které zvyšují zapojení a loajalitu ke značce.
Nejlepší funkce SocialNetworkGPT
- Generujte nápady na obsah založené na AI, které jsou v souladu s trendy a algoritmy platformy.
- Optimalizujte profily pomocí přizpůsobených biografií, uživatelských jmen a strategií budování značky.
- Vytvořte strategické plány publikování, které zlepší konzistenci a zapojení uživatelů.
- Získejte informace specifické pro jednotlivé platformy a přizpůsobte obsah pro Instagram, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) a další.
- Získejte poutavé video koncepty a titulky, které vylepší vaše příběhy.
- Třídit hashtagy a klíčová slova pro zlepšení viditelnosti a zacílení na publikum.
Omezení SocialNetworkGPT
- Chybí přímé plánování příspěvků, takže uživatelé musí strategie implementovat ručně.
- Chybí analýza v reálném čase, což znamená, že uživatelé musí sledovat výkonnost prostřednictvím statistik platformy.
- Závisí na změnách algoritmu platformy, což vyžaduje, aby uživatelé postupem času přizpůsobovali své strategie.
💡 Tip pro profesionály: Marketing bez jasných uživatelských profilů je jako házení šipek ve tmě. Vytvoření efektivních uživatelských profilů pro cílené oslovení vám pomůže definovat ideální publikum, vylepšit sdělení a zlepšit zapojení zákazníků pomocí profilů založených na datech.
12. Content Marketing GPT (nejlepší pro marketéry zaměřené na tvorbu obsahu založeného na datech)
Content Marketing GPT však vyniká tím, že jde nad rámec generování nápadů – vylepšuje strategii, zlepšuje SEO a zajišťuje, že obsah přináší měřitelné výsledky.
Se zaměřením na poznatky podložené daty a rámce zaměřené na konverzi pomáhá marketérům vytvářet obsah, který nejen přitahuje, ale také udržuje a konvertuje publikum.
Nejlepší funkce GPT pro obsahový marketing
- Generujte doporučení obsahu založená na datech, aby odpovídala záměrům publika a poptávce ve vyhledávání.
- Poskytujte pokročilé SEO informace pro optimalizaci obsahu z hlediska viditelnosti, zapojení a potenciálu pro lepší umístění ve vyhledávačích.
- Strukturovejte obsah pomocí rámců zaměřených na konverzi, abyste podpořili generování potenciálních zákazníků a udržení stávajících zákazníků.
- Vytvářejte jedinečné obsahové úhly pohledu pomocí AI poháněných nápadů a eliminujte tak kreativní překážky.
- Přizpůsobte sdělení na blozích, sociálních sítích, v e-mailech a videích, abyste zajistili odezvu na více kanálech.
Omezení GPT pro obsahový marketing
- Postrádá lidskou intuici pro nuance hlasu značky, vyžaduje redakční dohled.
- Funguje s omezeným přístupem k datům v reálném čase, což může ovlivnit optimalizaci obsahu pro trendová témata.
- Slouží pouze jako strategický průvodce bez přímého provádění tvorby obsahu.
13. Branding GPT (nejlepší pro firmy, které zdokonalují identitu značky a působivou komunikaci)
Branding GPT poskytuje odborné poradenství ve všech oblastech, od vytváření poutavých strategií značky až po navrhování vizuální identity s velkým dopadem, a pomáhá firmám budovat silné, odlišitelné značky s jasností a konzistentností.
Nejlepší funkce GPT pro branding
- Získejte hluboké znalosti v oblasti strategie značky, pojmenování, návrhu loga a webového designu.
- Získejte přístup k proprietárním rámcům, které strukturovaně rozdělují branding do jednotlivých kroků.
- Poskytujte přizpůsobená doporučení na základě reálných poznatků z oboru.
- Přizpůsobujte se dynamicky v reálném čase díky jasným a praktickým radám přizpůsobeným různým marketingovým výzvám.
- Získejte přístup k aktuálním trendům a osvědčeným postupům, abyste zajistili, že strategie vaší značky zůstanou relevantní a progresivní.
Omezení GPT v oblasti brandingu
- Chybí přímé provádění služeb v oblasti designu nebo brandingu, což vyžaduje, aby podniky aplikovaly poznatky nebo spolupracovaly s externími odborníky.
- Závisí na vstupech uživatele, pokud jde o kontext a podrobnosti, protože přizpůsobená řešení vyžadují podrobné informace o značce a podnikání.
- Omezuje iterace vizuálního designu v reálném čase nebo interaktivní brandingové nástroje kvůli textovému formátu.
14. Landing Page Creator od HubSpot (nejlepší pro inzerenty, kteří vytvářejí vysoce konverzní texty pro landing pages)
Vytváření vysoce konverzních vstupních stránek je rovnováhou mezi UI/UX a poutavým textem, který rezonuje s publikem.
Landing Page Creator od HubSpot zjednodušuje tento proces generováním přesvědčivého, strukturovaného obsahu přizpůsobeného marketingovým kampaním. Tento GPT, navržený pro marketéry, kteří chtějí efektivitu bez ztráty kvality, zefektivňuje proces copywritingu a zároveň zajišťuje srozumitelnost a dopad.
Nejlepší funkce nástroje Landing Page Creator od HubSpot
- Vytvářejte přesvědčivé texty pro vstupní stránky na základě cílů kampaně a poznatků o cílovém publiku.
- Postupujte podle strukturovaného přístupu, abyste zajistili přehlednost, zapojení a optimalizaci konverzí.
- Nabídněte více stylů psaní, aby odpovídaly tónu značky a záměru kampaně.
- Vytvořte náhled připravené landing page, který se hladce integruje s HubSpot.
- Eliminujte dohady při psaní textů díky generování obsahu pomocí AI.
Omezení nástroje Landing Page Creator od HubSpot
- Vyžaduje uživatelský vstup pro přizpůsobení, protože bez kontextu negeneruje obsah.
- Neposkytuje multimediální prvky, jako jsou obrázky nebo designové rozvržení.
- Zaměřuje se výhradně na texty pro vstupní stránky a nepodporuje jiné typy obsahu.
15. Marketing Strategizer (nejlepší pro firmy, které potřebují plánovat multikanálové kampaně)
Marketing Strategizer s jeho multikanálovou propagací je ideální pro firmy, které vyžadují datově podložené poznatky a kreativní realizaci – a to vše při zajištění kampaní přizpůsobených pro maximální návratnost investic.
Marketingový stratég
- Vytvářejte komplexní kampaně integrací průzkumu publika, tvorby obsahu a strategické distribuce pro jednotný přístup.
- Umožněte přesné zacílení díky pokročilé segmentaci trhu.
- Identifikujte nové příležitosti pomocí analýzy trendů založené na umělé inteligenci, abyste mohli vylepšit marketingové strategie a udržet si náskok před změnami v oboru.
- Posilte identitu značky pomocí řešení pro přizpůsobení značky prostřednictvím poutavého vyprávění, designu a strategií zapojení.
- Optimalizujte kampaně napříč několika platformami, abyste zajistili vysoký výkon na sociálních médiích, v e-mailech, SEO a placené reklamě.
- Maximalizujte efektivitu pomocí sledování výkonu a úprav v reálném čase na základě nepřetržité optimalizace založené na analýze.
Omezení nástroje Marketing Strategizer
- Vyžaduje další vstupy, aby bylo možné přizpůsobit hluboké přizpůsobení vysoce specializovaným odvětvím.
- Vyžaduje technickou konfiguraci pro hladkou integraci se stávajícími marketingovými nástroji.
🧠 Věděli jste, že: 72 % marketingových specialistů v tomto odvětví uvedlo, že marketing nabyl na důležitosti a urychlil digitální transformaci. Marketing Project Management: A Project Manager’s Guide (Řízení marketingových projektů: Průvodce pro projektové manažery) zkoumá, jak se týmy mohou přizpůsobit.
16. SMMA | Agentura pro marketing na sociálních médiích | SEO (nejlepší pro digitální agentury rozšiřující kampaně na sociálních médiích)
Nejlepší na přizpůsobené AI je to, že ji můžete přizpůsobit mnoha rolím. Stejně jako SMMA | Agentura pro marketing na sociálních médiích | SEO GPT.
Tento model umělé inteligence poskytuje přizpůsobené informace, špičkové nástroje a odborné strategie, které agenturám pomáhají optimalizovat jejich digitální přítomnost a maximalizovat úspěch klientů.
SMMA | Agentura pro marketing na sociálních médiích | Nejlepší funkce SEO
- Kombinujte organické a placené strategie, abyste maximalizovali dopad.
- Analyzujte algoritmy platformy, chování publika a datové poznatky , abyste zvýšili zapojení uživatelů.
- Vytvářejte vysoce výkonný obsah pomocí AI, automatizace a výkonnostního storytellingu.
- Škálujte reklamní kampaně a zároveň optimalizujte výdaje na reklamu.
- Generujte a spravujte vysoce kvalitní potenciální zákazníky, abyste usnadnili získávání klientů.
SMMA | Agentura pro marketing na sociálních médiích | Omezení SEO
- Vyžaduje neustálé přizpůsobování rychle se měnícím algoritmům platformy.
- Vyžaduje průběžné testování a optimalizaci pro udržení výkonu.
- Závisí na externích nástrojích pro automatizaci a analytiku.
- Čelí zvýšené konkurenci v nasycených segmentech
- Vyžaduje investice do reklamních výdajů pro škálovatelné placené kampaně.
17. Chief Marketing Officer (nejlepší pro vedoucí marketingové pracovníky, kteří vyvíjejí strategie značky na vysoké úrovni)
Řízení marketingové strategie v odvětvích, jako je technologie, maloobchod a B2B služby, vyžaduje jednu vlastnost více než jakoukoli jinou: diferenciaci.
Chief Marketing Officer je ideální pro týmy, které upřednostňují strategické poznatky, posilování značky a rozhodování založené na datech – a to vše při integraci s vyvíjejícími se tržními trendy pro trvalý úspěch.
Nejlepší funkce GPT pro marketingové ředitele
- Analyzujte tržní trendy a předpovídejte změny, abyste pomohli firmám udržet si náskok před změnami v oboru.
- Strukturovejte, optimalizujte a měřte multikanálové marketingové kampaně pro maximální výkon.
- Definujte pozici značky a zajistěte konzistentní sdělení ve všech bodech kontaktu se zákazníky.
- Mapujte cesty zákazníků a segmentujte publikum, abyste vylepšili personalizaci a zapojení.
- Přizpůsobte marketingové strategie tak, aby odpovídaly specifickým výzvám daného odvětví a obchodním cílům.
Omezení GPT pro marketingové ředitele
- Postrádá schopnosti provádění v reálném čase, což vyžaduje, aby týmy implementovaly poznatky prostřednictvím externích platforem.
- Nabízí omezené kreativní designové funkce, což vyžaduje samostatné nástroje pro tvorbu obsahu a aktiv.
- Vyžaduje přizpůsobení pro specializovaná odvětví, aby odpovídal jedinečné dynamice trhu a očekáváním zákazníků.
18. ZuBot (nejlepší pro reklamní stratégy, kteří optimalizují kampaně pomocí principů behaviorálního marketingu)
Facebook, Instagram a Google Ads – všechny tyto platformy vyžadují hluboké porozumění technikám behaviorálního marketingu.
Právě v tomto ohledu může ZuBot pomoci marketérům díky své vestavěné znalosti psychologických principů, jako je sociální důkaz a vzácnost, a vytvářet marketingové kampaně optimalizované pro konverzi zákazníků.
Nejlepší funkce ZuBot
- Využijte odborné znalosti v oblasti behaviorálního marketingu k optimalizaci reklam pro zvýšení zapojení a konverzí.
- Využijte psychologické principy, jako je vzácnost, sociální důkaz a Baader-Meinhofův fenomén, aby byly reklamy přesvědčivější.
- Vylepšete sdělení a vizuální prvky pomocí přístupu založeného na datech a dosáhněte maximálního výkonu napříč platformami.
- Vyhodnoťte a vylepšete stávající reklamy pomocí praktických doporučení.
- Plynule se přizpůsobte různým odvětvím a segmentům cílové skupiny pro přizpůsobené reklamní strategie.
Omezení ZuBot
- Využívá informace poskytnuté uživateli k efektivnímu přizpůsobení reklam.
- Nespravuje reklamní kampaně přímo, ale poskytuje odborné poradenství.
- Analýza výkonu vyžaduje zpětnou vazbu od uživatelů, aby bylo možné strategie doladit.
💡 Tip pro profesionály: Plánování marketingové kampaně bez pevné struktury vede k zmatkům a promarněným příležitostem. Tyto bezplatné šablony marketingového plánu pro vytvoření marketingové strategie vám poskytnou šablony připravené k okamžitému použití, které vám pomohou zefektivnit vaši strategii, sjednotit váš tým a realizovat kampaně s jasným cílem.
19. Consensus GPT (nejlepší pro výzkumníky a marketéry, kteří získávají důvěryhodné poznatky)
Výzkumníci, studenti a odborníci potřebují řešení, které syntetizuje důvěryhodné výsledky na jednom místě.
Consensus GPT to nabízí tím, že poskytuje odpovědi založené na důkazech z recenzovaných studií. Ať už se jedná o hodnocení lékařských léčebných postupů, zkoumání ekonomických trendů nebo ověřování vědeckých tvrzení, Consensus GPT zefektivňuje výzkumný proces s akademickou přísností a efektivitou.
Nejlepší funkce Consensus GPT
- Sestavte výsledky výzkumu do jasných a stručných závěrů pro rychlejší rozhodování.
- Poskytněte přístup k recenzovaným studiím, abyste zajistili, že poznatky vycházejí z důvěryhodných zdrojů.
- Filtrujte studie podle relevance, metodiky a důvěryhodnosti pro přesné výsledky vyhledávání.
- Generujte automatizované citace a zjednodušte tak odkazování v akademických a profesionálních pracích.
- Neustále se aktualizujte o nejnovější poznatky z výzkumu, abyste eliminovali ruční vyhledávání.
Omezení konsensuálních GPT
- Opírá se o publikované studie, které mohou vylučovat nové, ale nepublikované poznatky.
- Liší se v interpretaci kontextu na základě specifikace dotazu, vyžaduje přesné vstupy.
- Slouží spíše jako výzkumný nástroj než jako náhrada odborné analýzy složitých témat.
🧠 Věděli jste, že: 83 % marketérů tvrdí, že AI jim pomáhá vytvářet více obsahu, než by bez ní dokázali. Naučte se, jak vyvážit efektivitu AI a lidskou kreativitu v příručce A Guide to Using AI in Content Marketing(Průvodce používáním AI v obsahovém marketingu).
20. Marketing Mentor (nejlepší pro majitele malých podniků, kteří hledají praktické rady)
Marketing Mentor pomáhá majitelům malých podniků orientovat se ve složitosti marketingu pomocí přímých a praktických rad.
Marketing Mentor GPT to dokáže díky praktickým strategiím, které přinášejí skutečné výsledky. Ať už jde o růst na sociálních médiích, e-mailové kampaně nebo positioning značky, tento GPT poskytuje snadno srozumitelné a implementovatelné poznatky.
Nejlepší funkce Marketing Mentor
- Převádějte složité marketingové koncepty do jednoduchých, srozumitelných strategií.
- Buďte v obraze s nejnovějšími trendy, aby vaše podnikání zůstalo konkurenceschopné.
- Nabídněte přizpůsobené poradenství na základě odvětví, publika a rozpočtových omezení.
- Upřednostněte efektivitu tím, že budete doporučovat pouze ty nejúčinnější marketingové aktivity.
- Podporujte podnikatele s omezenými zkušenostmi v oblasti marketingu poskytováním jasných, podrobných rad.
Omezení Marketing Mentor
- Chybí praktické provedení, uživatelé musí strategie implementovat sami.
- Nenahrazuje lidskou kreativitu v oblasti brandingu a storytellingu.
- Nelze poskytnout hluboké odborné znalosti pro vysoce specializovaná odvětví.
- Závisí na dostupných datech, což znamená, že hyperlokální nebo vysoce specifické informace mohou být omezené.
21. SEO GPT (nejlepší pro SEO specialisty optimalizující obsah, klíčová slova a technický výkon webových stránek)
Marketéři, firmy a agentury, které hledají datově podložené poznatky, strategická doporučení a automatizovanou optimalizaci obsahu, se mohou těmto chybám vyhnout díky SEO GPT.
SEO GPT pomáhá marketérům s AI strategiemi SEO a návrhy, které se přizpůsobují nejnovějším pokynům vyhledávačů pro udržitelný růst.
Nejlepší funkce SEO GPT
- Optimalizujte obsah pomocí AI, aby odpovídal záměru vyhledávání a zlepšoval hodnocení.
- Analyzujte klíčová slova a identifikujte příležitosti s vysokým dopadem na organický provoz.
- Detekujte technické problémy SEO a vylepšete prohledávatelnost, indexování a výkon.
- Automatizujte reporty a analytiku, abyste mohli sledovat hodnocení, návštěvnost a trendy konkurence.
- Integrujte s platformami CMS a nástroji SEO, abyste zefektivnili pracovní postupy a provádění.
Omezení SEO GPT
- Generuje obsah s omezenou kreativitou, který vyžaduje ruční úpravy pro sladění se značkou.
- Vychází z existujících datových sad a API, což může občas vést ke zpoždění aktualizací v reálném čase.
- K plnému využití pokročilých doporučení a reportů jsou nutné znalosti SEO.
Přečtěte si také: Jak používat AI v reklamě (případy použití a nástroje)
22. Analyzátor užitečnosti a kvality obsahu SEO (nejlepší pro marketéry, kteří zajišťují, aby obsah splňoval požadavky E-E-A-T společnosti Google)
Ať už vylepšujete stávající obsah nebo ho porovnáváte s konkurencí, Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer poskytuje doporučení na míru, která zvýší důvěryhodnost vašeho obsahu, odbornost a spokojenost uživatelů.
Užitečnost a kvalita obsahu Nejlepší funkce SEO Analyzer
- Identifikujte mezery v obsahu, redundanci a příležitosti ke zlepšení, abyste se přizpůsobili pokynům Google pro užitečný obsah.
- Porovnejte obsah konkurence a odhalte silné a slabé stránky pro strategii obsahu založenou na datech.
- Zlepšete čitelnost, strukturu a zapojení pomocí doporučení zaměřených na SEO.
- Zdokonalte své odborné znalosti, důvěryhodnost a autoritu, abyste si vybudovali kredibilitu v jakékoli oblasti.
- Proměňte málo výkonné stránky na vysoce kvalitní aktiva, která přitahují organický provoz.
Užitečnost a kvalita obsahu Omezení SEO analyzátoru
- Vyžaduje jasné zadání cílových dotazů a URL adres konkurence, aby bylo možné poskytnout co nejpřesnější analýzu.
- Poskytuje strategické poradenství namísto automatizace přímé tvorby obsahu.
- Přizpůsobujte strategie na základě vyvíjejících se trendů vyhledávání, namísto přepisování algoritmických změn.
23. Prezentace a snímky GPT (nejlepší pro profesionály, kteří rychle vytvářejí prezentace založené na umělé inteligenci)
Přesvědčivé prezentace vyprávějí poutavý příběh.
Vytváření efektivních prezentací však může být časově náročné, protože vyžaduje výzkum, design a srozumitelnost, aby bylo zajištěno, že sdělení bude mít požadovaný účinek.
SlidesGPT tento proces zjednodušuje a generuje vysoce kvalitní, strukturované prezentace s plynulým výzkumem, vizuálními prvky a obsahem na úrovni PhD – vše optimalizované pro maximální dopad.
Prezentace a snímky Nejlepší funkce GPT
- Vytváří prezentace připravené k použití s výstižným obsahem bohatým na informace, přizpůsobeným danému tématu.
- Integruje výzkum v reálném čase, aby poskytoval aktuální fakta, statistiky a případové studie pro zajištění důvěryhodnosti.
- Automaticky vyhledává relevantní obrázky a ikony, které bez dalšího úsilí zvýší vizuální atraktivitu.
- Strukturované prezentace s jasným vyprávěním, logickým tokem a profesionálním formátováním
- Podporuje různá témata, od technických detailů po obchodní strategie a akademické prezentace.
- Přizpůsobuje se zpětné vazbě uživatelů, vylepšuje snímky pro konkrétní potřeby a zároveň zachovává efektivitu.
Prezentace a snímky Omezení GPT
- Omezené možnosti přizpůsobení designu, což může vyžadovat dodatečné úpravy pro dosažení estetiky specifické pro danou značku.
- Vyžaduje připojení k internetu pro výzkum v reálném čase a generování snímků.
- Pevné formátování stručných odrážek nemusí vyhovovat všem stylům prezentace.
Přečtěte si také: Jak používat AI v marketingu: 10 účinných příkladů
24. DesignerGPT (nejlepší pro marketéry a podnikatele, kteří navrhují webové stránky generované umělou inteligencí)
DesignerGPT nabízí řešení pro snadné vytváření webových stránek.
Ať už vytváříte osobní portfolia, obchodní weby nebo interaktivní vstupní stránky, DesignerGPT zjednodušuje tento proces díky strukturovaným, responzivním designům, které nevyžadují žádné znalosti v oblasti kódování.
Nejlepší funkce DesignerGPT
- Plynule generujte HTML a CSS pro profesionální webové stránky.
- Integrujte moderní styl pro vizuálně přitažlivé a uživatelsky přívětivé rozvržení.
- Automatizujte responzivní design a zajistěte optimální zobrazení na všech zařízeních.
- Zajistěte okamžité začlenění obrázků díky integraci DALL-E nebo Unsplash.
- Nabídněte exportní funkce pro další vývoj na platformách, jako je Replit.
- Zajistěte strukturovanou organizaci obsahu pro přehlednou navigaci a čitelnost.
- Odstraňte technické překážky a zpřístupněte webový design všem.
Omezení DesignerGPT
- Omezené možnosti hlubokého přizpůsobení nad rámec generované struktury
- Žádná vestavěná backendová funkce pro dynamický obsah nebo databáze
- Vyžaduje externí hosting a nasazení pro přístup k živé webové stránce.
- Generování obrázků se opírá o DALL-E nebo Unsplash, což omezuje plnou kreativní kontrolu.
Přečtěte si také: Nejlepší marketingové nástroje AI pro udržení produktivity
25. Ask All About Marketing (nejlepší pro marketingové konzultanty, kteří potřebují přizpůsobené informace založené na umělé inteligenci)
Ask All About Marketing je určen pro ty, kteří požadují praktické poznatky, strategie zaměřené na výkon a pečlivý přístup k digitálnímu marketingu.
Tento GPT poskytuje podrobné marketingové strategie krok za krokem, které jsou přizpůsobeny konkrétním odvětvím, případům použití a obchodním modelům.
Zeptejte se na vše o nejlepších funkcích marketingu
- Získejte odborné informace o nejnovějších marketingových trendech, od kampaní založených na AI až po pokročilou analytiku.
- Rozložte složité koncepty digitálního marketingu na praktické, proveditelné strategie.
- Nabízejte analýzu dynamiky trhu v reálném čase, abyste zajistili, že strategie zůstanou adaptivní a konkurenceschopné.
- Integrujte osvědčené postupy z různých marketingových oborů, včetně SEO, PPC, content marketingu a optimalizace konverzí.
Zeptejte se na vše o omezeních marketingu
- Chybí praktické provedení, zaměřuje se čistě na strategické poradenství a konzultace.
- Neumožňuje přímou správu reklamních rozpočtů ani realizaci kampaní.
- Vyžaduje, aby uživatelé sami aplikovali strategie nebo spolupracovali s interním/externím marketingovým týmem na jejich implementaci.
Další nástroje AI pro marketing: ClickUp Brain
Problémem používání různých nástrojů a platforem pro různé funkce však je, že často vede k roztříštěným a nesouvislým informacím. Tato fragmentace ztěžuje marketérům přijímání rozhodnutí na základě dat nebo opakování úspěšných kampaní.
Právě zde přichází na řadu ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – a univerzální platforma pro řízení projektů a produktivitu, která slouží jako výkonný nástroj AI pro marketingové týmy.
Díky integraci AI do správy úkolů, tvorby obsahu a sledování kampaní umožňuje ClickUp marketingovým týmům soustředit se na strategii a inovace a zároveň automatizovat opakující se úkoly.
Ať už plánujete kampaně, analyzujete výkonnost nebo brainstormujete nápady, AI funkce ClickUp zajistí, že vaše marketingové aktivity budou založené na datech a budou mít velký dopad.
Podívejme se na funkce ClickUp a jak je můžete využít ve svůj prospěch.
ClickUp Brain pro obsah
ClickUp Brain je nativní AI zabudovaná do platformy, která usnadňuje tvorbu obsahu. Pomáhá generovat nápady pro blogové příspěvky, popisky na sociálních médiích, e-mailové kampaně a reklamní texty. Nahrazuje jiné GPT tím, že vylepšuje stávající obsah zlepšením gramatiky, tónu a čitelnosti, čímž zajišťuje, že vaše sdělení rezonuje s vaším publikem.
💡 Tip pro profesionály: Než začnete, stanovte si jasné marketingové cíle. Pomocí šablony marketingového plánu ClickUp rozdělte cíle na konkrétní kroky a sledujte pokrok pomocí integrovaných analytických nástrojů.
Uživatel ClickUp a konzultant pro efektivitu podnikání Yvi Heimann popsal účinek ClickUp takto:
Díky možnosti generovat nápady, rámce a procesy přímo v ClickUp jsme dokázali zkrátit čas strávený určitými pracovními postupy na polovinu.
Díky možnosti generovat nápady, rámce a procesy přímo v ClickUp jsme dokázali zkrátit čas strávený určitými pracovními postupy na polovinu.
A ještě jedna věc! Zapomeňte na generické hromadné e-maily pro vaše e-mailové marketingové kampaně – ClickUp Brain personalizuje oslovení na základě chování publika. Optimalizuje časy odesílání, zajišťuje vyšší míru otevření a lepší zapojení a zároveň automatizuje následné kroky, aby bez námahy rozvíjel potenciální zákazníky.
Kromě těchto výhod ClickUp Brain také pomáhá s výzkumem klíčových slov, analýzou trhu a technickými audity SEO.
Zní to jako spousta skvělých funkcí v jednom balíčku? Rozhodně ano. Ale pokud teprve začínáte, šablona marketingového akčního plánu ClickUp je dobrým výchozím bodem.
Šablona pomáhá firmám nastínit jejich marketingovou strategii, včetně cílové skupiny, propagačních taktik, cenové politiky a distribuce. Slouží jako plán, který zajišťuje, že marketingové aktivity jsou organizované, zaměřené na cíle a v souladu s obchodními cíli.
Automatizace marketingových úkolů pomocí ClickUp Automations
Toto je oblíbená funkce mnoha marketérů. Vzhledem k tomu, že marketingové týmy často řeší nekonečné opakující se úkoly – následné e-maily, aktualizace stavu kampaní, přidělování úkolů – ClickUp Automations eliminuje manuální práci.
Můžete nastavit spouštěče pro automatizaci schvalování, přiřazování úkolů a plánování následných kroků, což vašemu týmu umožní soustředit se na strategii namísto administrativní práce.
📌 Příklad: Marketér nastaví automatizaci, při které se pokaždé, když je dokončen nový příspěvek na blogu, spustí e-mailová kampaň a příspěvek se naplánuje na sociálních médiích.
Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
Řízení projektů a postup úkolů
Funkce správy úkolů ClickUp zajišťují, že každá marketingová kampaň proběhne podle plánu, a to díky nástrojům, jako jsou:
✅ ClickUp Docs pro společné plánování obsahu a brainstorming
✅ ClickUp Tasks pro zefektivnění opakujících se marketingových pracovních postupů
✅ Automatické připomenutí, aby nedocházelo k promeškání termínů
ClickUp AI nabízí komplexní marketingovou podporu napříč několika funkcemi:
- Analyzuje data kampaní a poskytuje praktické poznatky a vizuální přehledy.
- Segmentujte publikum a personalizujte marketingové aktivity.
- Usnadňuje kreativní brainstorming a tvorbu nápadů
- Optimalizuje plánování sociálních médií na základě chování publika.
- Vylepšuje e-mailový marketing pomocí návrhů obsahu a analýzy výkonu.
- Upřednostňuje úkoly na základě termínů a kapacit týmu.
- Sleduje kampaně konkurence, aby identifikoval příležitosti k odlišení se od konkurence.
- Analyzuje zpětnou vazbu od zákazníků a pomáhá při strategickém rozhodování.
- Funguje jako všestranný AI asistent pro optimalizaci marketingu založeného na datech.
ClickUp Brain + ClickUp Docs si můžete vyzkoušet v praxi s šablonou Marketing Campaign Brief Template od ClickUp, která týmům pomáhá připravit se na každou fázi jejich marketingového projektu.
Tato šablona umožňuje firmám definovat jasné cíle kampaní, aby sladily svou marketingovou strategii, vymýšlet kreativní nápady pro maximalizaci dopadu a zapojení a organizovat výstupy pro každou fázi marketingové kampaně.
Pokud jde o marketingové kampaně, můžete také vyzkoušet šablonu Marketing Teams Template od ClickUp, která vám pomůže organizovat úkoly a sledovat průběh projektu.
AI od ClickUp vyplní mezery ve vašem marketingu
Mike Coon, programový manažer ve společnosti DISH, poznamenal:
ClickUp Brain je jako stálý člen našeho týmu. Je to skvělá aplikace. Je tak snadná a šetří tolik času. Stačí zadat otázku typu „Jaký je aktuální stav tohoto projektu?“ a dostanu kompletní seznam všeho, co se stalo v libovolném časovém období, které mě zajímá.
ClickUp Brain je jako stálý člen našeho týmu. Je to skvělá aplikace. Je tak snadná a šetří tolik času. Stačí zadat otázku typu „Jaký je aktuální stav tohoto projektu?“ a dostanu kompletní seznam všeho, co se stalo v libovolném časovém období, které mě zajímá.
ClickUp posouvá AI pro marketing na novou úroveň díky AI poháněným insightům, centralizované dokumentaci, spolupráci v reálném čase a automatizovaným pracovním postupům. Díky tomu může váš tým pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Zaregistrujte se nyní zdarma na ClickUp a posuňte svou marketingovou strategii na vyšší úroveň!