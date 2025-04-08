11 nejlepších alternativ k Productive.io v roce 2025

Používání Productive.io může připomínat snahu přizpůsobit své projekty něčímu jinému modelu. Vzhledem k náročnému osvojování, omezené flexibilitě reportingu a pomalé zákaznické podpoře se snadno můžete cítit omezeni.
Představte si přechod na platformu, která se skutečně přizpůsobí způsobu práce vašeho týmu – kde jsou zprávy přizpůsobitelné, uživatelské rozhraní je intuitivní a pomoc je jen jedno kliknutí daleko. Přesně to nabízejí nejlepší alternativy Productive.io.
V tomto příspěvku vám představíme nejlepší nástroje, které řeší nejčastější problémy Productive a pomohou vám znovu získat kontrolu nad vašimi pracovními postupy. Ať už jste samostatný freelancer, rostoucí startup nebo plnohodnotná společnost, podívejte se na nejlepší výběr, než se vaše interakce s klienty promění v krizové řízení.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled alternativ k Productive.io, které budeme probíráme:
- ClickUp: Nejlepší komplexní software pro správu projektů
- Monday. com: Nejlepší pro intuitivní a vizuální plánování projektů
- Asana: Nejlepší pro správu úkolů a pracovních postupů
- Zapier: Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a integraci
- Jira: Nejlepší pro agilní týmy a týmy zabývající se vývojem softwaru
- Wrike: Nejlepší pro řízení projektů na podnikové úrovni
- Teamwork: Nejlepší pro správu klientů a agentur
- Scoro: Nejlepší pro finanční a obchodní řízení
- Kantata: Nejlepší pro správu zdrojů a prognózy
- Accelo: Nejlepší pro servisní podniky a automatizaci
- Workamajig: Nejlepší pro kreativní agentury
Co byste měli hledat v alternativách k Productive.io?
Výběr správné alternativy k Productive.io závisí na specifických potřebách vašeho týmu. Hledáte konkrétně software pro správu úkolů, sledování financí nebo plánování zdrojů? Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit:
- Řízení projektů a úkolů: Najděte nástroje, které vám umožní snadno vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly. Funkce jako Kanban tabule, Ganttovy diagramy a automatizace mohou pomoci zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
- Nástroje pro spolupráci: Vyberte si software, který zlepšuje komunikaci v týmu prostřednictvím chatu v reálném čase, sdílení souborů a komentářů k úkolům, díky čemuž jsou všichni na stejné vlně.
- Plánování zdrojů: Optimalizujte rozložení pracovní zátěže pomocí funkcí, jako je přidělování zdrojů, plánování kapacity a vyvažování pracovní zátěže, a zajistěte tak efektivitu týmu.
- Finanční řízení: Zjednodušte rozpočtování a fakturaci pomocí sledování výdajů, sledování fakturovatelných hodin a fakturace klientům, abyste měli finance pod kontrolou.
- Automatizace a integrace: Ušetřete čas automatizací opakujících se úkolů a integrací s nástroji CRM, e-mailovými platformami a účetním softwarem pro plynulý pracovní postup.
- Reporting a analytika: Přijímejte rozhodnutí na základě dat díky přizpůsobitelným dashboardům, reportům pro sledování času a analytice výkonu, které vám poskytnou lepší přehled o projektech.
👀 Věděli jste, že... Více než 85 % firem aktivně využívá software pro správu projektů a očekává se, že hodnota tohoto trhu dosáhne 7 miliard dolarů. Stále spravujete projekty pomocí tabulek a naděje? Možná je čas přejít na chytřejší nástroj pro správu.
1. ClickUp (nejlepší komplexní software pro správu projektů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je špičkovou alternativou k Productive.io, která pod jednou střechou spojuje správu úkolů a projektů, spolupráci týmů a plánování zdrojů. Pokud vás unavuje přeskakování mezi nesourodými nástroji, platforma ClickUp typu „vše v jednom“ centralizuje vaše projekty, znalosti, chat a dokonce i asistenci AI, což pomáhá týmům všech velikostí pracovat chytřeji.
Jádrem řešení pro správu projektů ClickUp jsou úkoly ClickUp, které vám umožňují rozdělit složité projekty na zvládnutelné a sledovatelné kroky. A co je nejlepší? Na rozdíl od jiných nástrojů pro správu projektů, kterým chybí flexibilita, se úkoly ClickUp přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu.
Díky vlastním polím v ClickUp můžete vytvořit prostor pro všechny podrobnosti úkolů – od přidělených osob a termínů splnění až po rozpočty, úrovně priority, jména klientů a dokonce i vlastní značky, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu. Připojte odkazy, dokumenty a zvukové nebo video klipy přímo k úkolům pro lepší kontext.
Díky funkci Task Dependencies (Závislosti úkolů) v ClickUp týmy vědí, co je třeba udělat jako první, zatímco vlastní stavy přesahují obvyklé „To Do“ (Úkoly) a „Done“ (Hotovo), což umožňuje dynamičtější sledování pokroku. A díky úrovním priority se všichni soustředí na to, co je nejdůležitější.
Správa úkolů je samozřejmě jedna věc, sledování času stráveného jejich plněním je věc druhá. Vyzkoušejte ClickUp Time Tracking. Spouštějte a zastavujte časomíry z jakéhokoli zařízení, zaznamenávejte hodiny ručně nebo synchronizujte s aplikacemi jako Toggl a Harvest pro plynulé zadávání času. Podrobné zprávy navíc rozdělují fakturovatelné hodiny, což týmům pomáhá optimalizovat produktivitu.
Pro rozptýlené týmy zajišťuje spolupráce v reálném čase, že nikdo nezůstane stranou. Díky detekci spolupráce v ClickUp může váš tým vidět , kdy kolegové provádějí změny ve sdílených dokumentech ClickUp Docs a tabulkách ClickUp Whiteboards, zatímco automatická synchronizace zajišťuje okamžité aktualizace. Už žádné zmatky při výměně informací – jen plynulý postup projektu.
Konverzační a kontextová umělá inteligence ClickUp Brain ve vašem pracovním prostoru usnadňuje správu úkolů automatizací projektových standupů a aktualizací, vytvářením souhrnů aktivit a navrhováním akčních položek, aby projekty zůstaly na správné cestě – a to vše během několika sekund.
Díky funkci Ask AI v ClickUp mohou týmy okamžitě najít klíčové informace, čímž se eliminuje čas strávený prohledáváním rozsáhlých složek a seznamů. Zpracování opakujících se úkolů umožňuje týmům soustředit se na práci s vysokým dopadem namísto manuální práce.
Chcete ještě více omezit rutinní manuální práci? ClickUp Automations spouští akce na základě vlastních podmínek a zpracovává opakované aktualizace, přiřazování úkolů a oznámení. To znamená méně kliknutí, méně starostí a efektivnější pracovní postupy v rámci projektu.
A pokud potřebujete náskok, přizpůsobitelné šablony pro správu projektů ClickUp vám usnadní nastavení.
Šablona pro správu projektů ClickUp pomáhá týmům řídit složité projekty bez izolovaných útvarů a zajišťuje jasné přidělování zdrojů, komunikaci s klienty a časové harmonogramy projektů od prvního dne.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadno spolupracujte se svým týmem, partnery a klienty pomocí ClickUp Docs. Omezte přístup k citlivým obchodním údajům, abyste zachovali soukromí a bezpečnost.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, jako je například tabulkové zobrazení pro vytváření databází, Ganttovo zobrazení pro sledování časových os a tabule pro sledování postupu úkolů v různých fázích.
- Pomocí formulářů ClickUp můžete efektivně zaznamenávat požadavky, zpětnou vazbu a výsledky průzkumů.
- Spolupracujte a brainstormujte v reálném čase s ClickUp Whiteboards.
- Propojte se s více než 1 000 aplikacemi pomocí integrace ClickUp, abyste optimalizovali pracovní postupy a centralizovali klíčová data projektu do jednoho nástroje.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že se kvůli rozsáhlé sadě funkcí musí nejprve naučit, jak nástroj používat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp používáme pro veškerou správu projektů a úkolů, ale také jako znalostní databázi. Využíváme jej také pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několik dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce můžeme využívat v rámci jednoho produktu, protože se dají velmi snadno propojit.
ClickUp používáme pro veškerou správu projektů a úkolů, ale také jako znalostní databázi. Využíváme jej také pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několik dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce můžeme využívat v rámci jednoho produktu, protože se dají velmi snadno propojit.
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity (případy použití a nástroje)
2. Monday. com (nejlepší pro intuitivní a vizuální plánování projektů)
Představte si, že máte celý projekt přehledně zmapovaný – bez zmatků a nejasností. Monday.com poskytuje týmům intuitivní výhodu díky vizuálním nástrojům pro správu projektů, jako jsou dynamické Ganttovy diagramy, Kanban tabule a projektové panely.
Zefektivňuje správu úkolů tím, že vám umožňuje přiřazovat vlastníky, nastavovat priority a sledovat pokrok v reálném čase. Integrovaná automatizace eliminuje opakující se úkoly a udržuje projekty v chodu bez nutnosti neustálých ručních aktualizací.
Nejlepší funkce Monday.com
- Integrujte nástroje třetích stran, jako jsou Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack a Mailchimp.
- Umožněte členům týmu současně přidávat a upravovat obsah projektů.
- Získejte podporu pro integrované panely a videa, aby byly informace organizovány na jednom místě.
Omezení Monday.com
- Zobrazení časové osy, Ganttova diagramu a kalendáře jsou omezeny na tarif Standard a vyšší, což omezuje uživatele tarifu Basic.
- Automatizace, integrace a aplikace jsou prémiové funkce, které vyžadují vyšší úroveň tarifu.
Ceny Monday.com
- Zdarma: Navždy zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com
Celkově funguje skvěle. Chvíli nám trvalo, než jsme přišli na to, jak nejlépe uspořádat naše tabule, pod položky a propojení. Nepoužili jsme žádné předdefinované šablony. Přehlednost, kterou vytváří, je úžasná a díky automatizaci nám už neunikají termíny ani detaily.
Celkově funguje skvěle. Chvíli nám trvalo, než jsme přišli na to, jak nejlépe uspořádat naše tabule, pod položky a propojení. Nepoužili jsme žádné předdefinované šablony. Přehlednost, kterou vytváří, je úžasná a díky automatizaci nám už neunikají termíny ani detaily.
3. Asana (nejlepší pro správu úkolů a pracovních postupů)
Zajímavost: Asana vznikla jako interní nástroj pro správu úkolů vyvinutý dvěma inženýry z Facebooku. Dnes se vyvinula v platformu pro správu práce, která vám umožňuje spravovat úkoly, delegovat odpovědnosti a sledovat pokrok.
Díky automatizaci založené na umělé inteligenci, sladění cílů a reportování v reálném čase zůstávají týmy produktivní a soustředěné na úkoly s vysokou prioritou.
Nejlepší funkce Asany
- Propojte projekty s cíli společnosti nebo organizace
- Automatizujte opakující se procesy pomocí jednoduchých automatizačních pravidel a vestavěných šablon.
Omezení Asany
- Omezené funkce pro spolupráci v reálném čase ve srovnání s konkurencí
- Bezplatný tarif má omezení ohledně velikosti týmu a pokročilých reportů.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 300 recenzí)
Co o Asaně říkají skuteční uživatelé
Asana je skvělá pro správu úkolů vašeho týmu, ale je také velmi užitečná pro sledování vašich vlastních projektů a aktivit. Můžete použít různé projekty/tabule, abyste měli vše organizované a přehled o tom, co je třeba udělat, kdo se na tom podílí a kdy je každý konkrétní úkol splatný.
Asana je skvělá pro správu úkolů vašeho týmu, ale je také velmi užitečná pro sledování vašich vlastních projektů a aktivit. Můžete použít různé projekty/tabule, abyste měli vše organizované a přehled o tom, co je třeba udělat, kdo se na tom podílí a kdy je každý konkrétní úkol splatný.
💡 Tip pro profesionály: Jedním z hlavních důvodů, proč se projekty nekonečně protahují, je nejasná definice toho, co vlastně znamená „hotovo“. Je projekt dokončen, když jsou předány výstupy? Když klient schválí? Když je spuštěn a přináší výsledky?
Na začátku stanovte jasná kritéria úspěchu, aby při uzavření projektu nedocházelo k nejasnostem. V opačném případě riskujete nekonečné revize a rozšiřování rozsahu projektu, které vám zaberou čas a rozpočet.
4. Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a integraci)
Zapier sice není typický software pro správu projektů, ale je to automatizační platforma pro firmy, které pracují s nejpopulárnějšími platformami pro správu projektů. Pokud chcete zefektivnit provoz a eliminovat opakující se úkoly, Zapier vám může pomoci.
Propojte Zapier se svým nástrojem pro správu projektů a více než 7 000 dalšími aplikacemi a automatizujte pracovní postupy – bez nutnosti programování. Rozlučte se s nudnými manuálními úkoly a přivítejte efektivitu. Díky poznatkům založeným na umělé inteligenci se týmy mohou soustředit na práci s vysokou přidanou hodnotou, zatímco automatizace se postará o rutinní úkoly.
Nejlepší funkce Zapier
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy, tzv. Zaps, pomocí nástroje pro automatizaci bez nutnosti programování.
- Automaticky přiřazujte úkoly správným týmům na základě vlastních pravidel.
- Začněte rychle s připravenými šablonami pro automatizaci.
Omezení Zapieru
- Chybí vestavěné sledování úkolů a reportování, což vyžaduje integraci s nástroji pro správu projektů.
- Složité pracovní postupy mohou vyžadovat řešení problémů, zejména u uživatelů bez technických znalostí.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Professional: Od 29,99 $/měsíc
- Tým: Od 103,50 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
5. Jira (nejlepší pro agilní týmy a týmy zabývající se vývojem softwaru)
Řídíte technický tým, který přísahá na agilní metodiku? S Jira se vaši kolegové budou cítit jako doma.
Jira, vyvinutá společností Atlassian, je určena pro agilní týmy, které řídí složité projekty, a nabízí výkonné nástroje pro plánování sprintů, sledování problémů a automatizaci pracovních postupů.
Umožňuje týmům rozdělit úkoly, sledovat závislosti a optimalizovat dodávky pomocí poznatků založených na umělé inteligenci. Díky integrovaným funkcím pro vytváření projektových reportů, integraci a vysoce přizpůsobitelným pracovním postupům zajišťuje Jira soulad a efektivitu vývojových týmů.
Nejlepší funkce Jira
- Využijte pokročilé sledování problémů a sprintů na podporu metodik Agile a Scrum.
- Využijte spolupráci v reálném čase díky integraci s Figma, Slack, Google Drive a dalšími nástroji.
- Optimalizujte výkonnost týmu pomocí komplexních reportů a přehledů.
Omezení Jira
- Náročné nastavení konfigurace může vyžadovat odborné znalosti správce pro plnou optimalizaci.
- Problémy s výkonem při velkém rozsahu, zejména u velkých databází a projektů s velkým objemem dat
Ceny Jira
- Zdarma: Pro až 10 uživatelů
- Standard: 7,53 $/uživatel za měsíc
- Premium: 13,53 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Agilní manifest, který změnil projektové řízení ve vývoji softwaru, byl napsán a vyvinut skupinou vývojářů v roce 2001 – v lyžařském středisku v Utahu!
6. Wrike (nejlepší pro řízení projektů na podnikové úrovni)
Ne každý projekt probíhá podle plánu – zeptejte se společnosti 3M! Když se vědec Spencer Silver pustil do vývoje super silného lepidla, omylem vynalezl lepidlo slabé. Společnost 3M však tento neúspěch neoznačila za selhání, ale našla pro něj nové využití, které vedlo k vytvoření jednoho z nejznámějších kancelářských potřeb všech dob: lepících papírků Post-it.
Skvělé řízení projektů není jen o dodržování plánu, ale také o přizpůsobení se, když věci nejdou podle očekávání. A právě v tom vám pomůže Wrike.
Wrike pomáhá týmům zůstat agilními díky zabezpečení na podnikové úrovni, integraci s nástroji jako Slack, Microsoft, Google a Adobe a dashboardům v reálném čase, které upozorňují na překážky ještě předtím, než naruší postup práce.
Nejlepší funkce Wrike
- Přepínejte mezi Ganttovými diagramy, Kanbanovými tabulemi, tabulkami a dashboardy pro sledování projektů.
- Přizpůsobte si dashboardy, pracovní postupy a šablony tak, aby vyhovovaly vašemu týmu.
- Získejte živé aktualizace projektů, sledujte výkonnost a analyzujte data – vše v jednom nástroji.
Omezení Wrike
- Vysoce flexibilní, ale pro začátečníky náročné na nastavení.
- Pokročilé funkce, jako je automatizace a umělá inteligence, jsou k dispozici pouze v prémiových tarifech, což je pro menší týmy nákladné.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Profesionální: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 25 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
7. Teamwork (nejlepší pro správu klientů a agentur)
Většina nástrojů pro správu projektů je určena pro interní týmy. Co ale pokud potřebujete nástroj, který je vhodnější pro práci s klienty? Teamwork by mohl být tím pravým řešením.
Jedná se o platformu pro správu projektů speciálně navrženou pro firmy, které se zaměřují na služby zákazníkům. Zjednodušuje přijímání nových zákazníků, správu a dodávky, takže všichni mají stejné informace. Agentury, IT služby, poradenské firmy a inženýrské týmy mohou všechny těžit z funkcí Teamwork pro spolupráci v reálném čase.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Sledujte fakturovatelné hodiny v reálném čase, sledujte rozpočty a zajistěte přesné fakturace.
- Získejte přístup k předem připraveným šablonám projektů pro vývoj webových stránek, zapojení klientů a další účely.
- Zobrazte dostupnost týmu, optimalizujte pracovní zátěž a efektivně plánujte zdroje.
Omezení týmové práce
- Nevhodné pro týmy, které se nezabývají obsluhou klientů.
- Chybí robustní integrované nástroje pro správu projektové dokumentace.
- Ačkoli je tento nástroj bohatý na funkce, náklady mohou s rozšiřováním podniku rychle stoupat.
Ceny za týmovou práci
- Cena: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 25,99 $/uživatel za měsíc
- Cena: 69,99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamwork
Teamwork má velmi intuitivní rozhraní; nemusela jsem se ztrácet v moři nastavení, abych mohla začít. Mohla jsem vytvářet projekty, přidělovat úkoly a stanovovat termíny, aniž bych měla pocit, že luštím tajný kód.
Teamwork má velmi intuitivní rozhraní; nemusela jsem se ztrácet v moři nastavení, abych mohla začít. Mohla jsem vytvářet projekty, přidělovat úkoly a stanovovat termíny, aniž bych měla pocit, že luštím tajný kód.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony plánů projektové komunikace: Excel, Word a ClickUp
8. Scoro (nejlepší pro finanční a obchodní řízení)
Představte si, že se potýkáte s několika nástroji, jen aby vaše poradenská firma nebo agentura fungovala hladce. Se Scoro můžete místo toho integrovat projektový management, CRM, tvorbu nabídek, fakturaci a reporting do jednoho systému.
Tato platforma pomáhá týmům udržovat pořádek, optimalizovat zdroje a získávat informace v reálném čase, aniž by musely přepínat mezi aplikacemi. Vyznačuje se také intuitivním designem a spolehlivou integrací s nástroji jako Slack a Google Calendar, díky čemuž jsou každodenní operace efektivnější.
📮 ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Nejlepší funkce Scoro
- Získejte v reálném čase přehled o nákladech, výnosech a ziskovosti projektů, abyste zajistili finanční úspěch.
- Optimalizujte kapacitu týmu, předcházejte přepracování a zlepšete využití zdrojů.
Omezení Scoro
- Určeno pouze pro podniky poskytující služby a související projekty.
- Více strukturované kolem finančních aspektů projektu a obchodních operací než spolupráce na úrovni úkolů.
- Dražší ve srovnání s většinou ostatních nástrojů pro správu projektů
Ceny Scoro
- Essential: 28 $/uživatel za měsíc
- Standard: 42 $/uživatel za měsíc
- Pro: 71 $/uživatel za měsíc
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
👀 Věděli jste? Termín „projektový manažer“ se začal používat během druhé světové války, kdy americká armáda potřebovala strukturovaný způsob, jak dohlížet na složité válečné operace. Od té doby se projektové řízení vyvinulo v důležitou disciplínu napříč odvětvími, ale ne všechny nástroje jsou vytvořeny pro stejný účel.
9. Kantata (nejlepší pro správu zdrojů a prognózy)
Na rozdíl od univerzálního softwaru pro správu projektů určeného pro široké použití je Kantata speciálně navržen pro konzultační firmy a agentury, které chtějí pečlivě sledovat správu výdajů.
Nabízí pokročilé prognózy projektů, sledování stavu portfolia v reálném čase a integrované projektové účetnictví, což firmám pomáhá optimalizovat ziskovost a efektivitu.
Poskytuje vysokou úroveň strategického dohledu nad podniky poskytujícími služby.
Nejlepší funkce Kantata
- Sledujte pracovní dobu, výdaje a fakturaci pomocí automatizovaných funkcí pro zajištění souladu s předpisy.
- Získejte zpětnou vazbu od klientů a praktické poznatky pomocí průzkumů.
- Snadno předpovídejte požadavky na zdroje pro jednotlivé projekty.
Omezení Kantata
- Vhodné pouze pro profesionální služby nebo poradenské firmy.
- Vhodnější pro finanční sledování a plánování zdrojů než pro úkoly a pracovní postupy.
- Chybí Kanban, Gantt a další flexibilní možnosti sledování a vizualizace projektů.
Ceny Kantata
- Cena: Individuální cena
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kantata
Je to skvělý nástroj pro správu času a přidělování projektů. Správa dat vyžaduje určitý talent, ale pokud má vaše společnost k dispozici specializovaného pracovníka, je to velmi dobře zvládnutelné.
Je to skvělý nástroj pro správu času a přidělování projektů. Správa dat vyžaduje určitý talent, ale pokud má vaše společnost k dispozici specializovaného pracovníka, je to velmi dobře zvládnutelné.
💡 Tip pro profesionály: Nejlepší projektoví manažeři považují každý projekt za příležitost k učení. Po dokončení projektu proveďte analýzu, abyste vyhodnotili, co se povedlo a co ne. Tyto poznatky zdokumentujte a využijte je v budoucích projektech pro klienty. Postupem času tyto malé úpravy zlepší váš pracovní postup a každý nový projekt bude probíhat hladčeji než ten předchozí.
10. Accelo (nejlepší pro služby a automatizaci)
Služby fungují na základě efektivity, ale používání více nástrojů a manuálních pracovních postupů může vést k překážkám. Accelo centralizuje správu projektů, správu prodeje, sledování času, fakturaci a reporting do jedné platformy, čímž snižuje neefektivitu a zlepšuje dohled.
Díky automatizaci pracovních postupů, sledování v reálném čase a klientskému portálu mohou týmy zůstat v souladu, zefektivnit provoz a udržovat jasnou přehlednost v každém projektu.
Nejlepší funkce Accelo
- Automatizujte opakující se úkoly, spouštějte akce a snižte množství manuální práce.
- Nabídněte klientům aktualizace projektů v reálném čase prostřednictvím specializovaného klientského portálu.
- Plynule přecházejte od prodejních operací k realizaci projektů a udržujte týmy v souladu s očekáváními klientů.
Omezení Accelo
- Primárně pro podniky a agentury poskytující služby
- Nenabízí bezplatný tarif pro malé týmy nebo startupy.
Ceny Accelo
- Cena: Individuální cena
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
11. Workamajig (nejlepší pro kreativní agentury)
V éře seriálu „Mad Men“ fungovaly agentury na whisky, instinktu a spoustě papírování. Dnes kreativní týmy potřebují víc než jen dobré nápady – potřebují strukturu. A právě to jim nabízí Workamjig.
Workamajig, navržený speciálně pro kreativní agentury, kombinuje správu projektů, rozpočtování, plánování zdrojů a spolupráci s klienty.
Od sledování úkolů přes správu nabídek dodavatelů až po automatizaci fakturace – vše zjednodušuje, aby vaše agentura mohla zůstat organizovaná, efektivní a zisková.
Nejlepší funkce Workmajig
- Zefektivněte kreativní recenze pomocí integrovaných nástrojů pro označování a schvalování.
- Využijte klientský portál pro žádosti, schvalování a komunikaci v reálném čase.
- Efektivně přidělujte zdroje a automatizujte přiřazování úkolů, aby pracovní postupy probíhaly hladce.
Omezení Workamajig
- Nástroj je určen především pro kreativní agentury, pro jiné odvětví nemusí být ideální.
- Platforma může vyžadovat náročnou zaučovací fázi a čas na implementaci.
Ceny Workamajig
- Interní: 41 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Agentura: 41 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workamajig
- G2: 3,8/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (více než 320 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Workamajig
Uživatelsky přívětivý, komplexní software. Líbí se mi přizpůsobitelné reporty a propojení funkcí pro správu projektů, sledování času a účetnictví.
Uživatelsky přívětivý, komplexní software. Líbí se mi přizpůsobitelné reporty a propojení funkcí pro správu projektů, sledování času a účetnictví.
ClickUp: Jednoduchá alternativa k Productive.io
Dobrý nástroj pro správu projektů by vám měl usnadnit práci, nikoli ji ztěžovat správou samotného nástroje. Pokud si vyberete správně, zajistíte synchronizaci týmů, odstraníte překážky a usnadníte spolupráci v celé organizaci.
Pokud vám Productive.io připadá příliš omezující, ClickUp může být právě tím přizpůsobivým řešením, které potřebujete. Díky flexibilním zobrazením projektů, výkonné automatizaci a cenám, které nezruinují vaše finance, vám ClickUp poskytne vše, co potřebujete k tomu, aby vaše projekty běžely podle plánu a příjmy plynuly. Už žádné žonglování s nástroji, žádné zmeškané termíny – jen pracovní prostor, který vám vyhovuje.
Týmy, které přešly na ClickUp, uvádějí, že nahradily alespoň tři nástroje za cenu jednoho a ušetřily více než 3 hodiny týdně. To je to, čemu říkáme investice, z níž mají prospěch všichni!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vstupte do nové éry efektivity.