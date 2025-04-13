Tactiq vs. Otter AI: Který nástroj pro přepisování schůzek je pro vás nejlepší?

Jedno Zoom hovor za druhým, při kterých napůl posloucháte, napůl si děláte poznámky a jste úplně vystresovaní. Později máte roztříštěné myšlenky a nulovou jasnost v tom, kdo je zodpovědný za které úkoly.
Proto jsou nástroje pro přepisování schůzek tak důležité. S ročním růstem trhu s přepisováním obchodních schůzek o 12,2 % se nástroje AI, jako jsou Tactiq a Otter AI, stávají stejně nezbytnými jako váš kalendář.
Který z nich je pro vás ten pravý? Ten, který správně zachycuje jména, zaznamenává klíčová rozhodnutí a ušetří vám následný chaos?
Pojďme si to rozebrat, abyste si mohli vybrat to nejlepší pro virtuální schůzky a získat zpět svůj čas. Je čas na souboj Tactiq vs. Otter AI.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled Tactiq vs. Otter AI.
Zde je praktická tabulka, která shrnuje klíčové funkce Tactiq a Otter AI:
|Funkce
|Tactiq
|Otter AI
|Přepisy v reálném čase
|Přepisuje živě během schůzek, zdůrazňuje klíčové body
|Živé přepisy založené na umělé inteligenci s identifikací mluvčího
|Shrnutí založená na umělé inteligenci
|Generuje shrnutí schůzek a akční body
|Automaticky shrne schůzky s klíčovými body a nejdůležitějšími informacemi.
|Automatická účast
|Ruční spuštění, funguje jako rozšíření pro Chrome
|Automaticky se připojuje k schůzkám jako asistent AI
|Integrace
|Propojení s Notion, Slack, Google Docs a dalšími aplikacemi
|Integrace se Zoomem, Microsoft Teams, Google Meet a Dropboxem
|Spolupráce
|Sdílejte nejdůležitější informace s týmy okamžitě
|Umožňuje spolupráci týmu díky sdíleným pracovním prostorům
Pokud však hledáte nástroj, který kombinuje silné stránky obou a vyplňuje mezery, nehledejte nic jiného než ClickUp!
Co je Tactiq?
Tactiq je nástroj pro přepis založený na umělé inteligenci, který zvyšuje produktivitu schůzek tím, že poskytuje přepisy v reálném čase a praktické informace. Díky výkonným funkcím pro sledování hovorů se Tactiq hladce integruje s platformami jako Google Meet, Zoom a Microsoft Teams. Zachycuje každé slovo přesně, takže se můžete soustředit na diskusi, aniž byste byli rušeni ručním psaním poznámek.
Funkce Tactiq
Tactiq za vás udělá těžkou práci při schůzkách, takže vy se o to nemusíte starat. Jeho funkce organizují diskuse, zdůrazňují to, na čem záleží, a dokonce synchronizují použitelné informace napříč vašimi nástroji. Tady je to, co ho odlišuje:
🌟 Funkce č. 1: Přepisy v reálném čase
Tactiq přepisuje schůzky v reálném čase, takže vám neunikne žádný důležitý detail – bez botů a bez přerušení. Díky podpoře více než 30 jazyků zachycuje konverzace přesně, a to i v případě vícejazyčných diskusí.
Navíc během hovoru zvýrazňuje klíčové body a úkoly, takže si prakticky píšete poznámky samy.
💡Tip pro profesionály: Použijte funkci živého zvýrazňování Tactiq k označení klíčových rozhodnutí nebo akčních položek v okamžiku, kdy k nim dojde.
🌟 Funkce č. 2: Informace generované umělou inteligencí
Kromě přepisu Tactiq využívá pokročilou umělou inteligenci k vytváření podrobných shrnutí, akčních položek a následných e-mailů. Jediným kliknutím můžete proměnit diskuse z jednání ve strukturované poznatky, čímž se sníží potřeba ručních úkolů po skončení jednání.
🌟 Funkce č. 3: Hladká integrace
Tactiq se snadno přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu a bez problémů se synchronizuje s Google Drive, Notion, Slack a dalšími aplikacemi. Okamžitě ukládejte a sdílejte přepisy tam, kde již váš tým spolupracuje – bez dalších kroků.
Díky automatické analýze hovorů a shrnutím založeným na umělé inteligenci zůstanou vaše poznatky z jednání organizované a využitelné, aniž byste museli hnout prstem.
📖 Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Tactiq
Ceny Tactiq
- Navždy zdarma: Až 10 přepisů za měsíc
- Výhoda: 8 $/měsíc na uživatele
- Tým: 16,67 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
🧠 Věděli jste? Podle studie společnosti Atlassian 54 % zaměstnanců často opouští schůzky bez jasné představy o dalších krocích nebo o tom, kdo je zodpovědný za který úkol.
Co je Otter AI?
Otter AI je výkonný nástroj pro přepis založený na umělé inteligenci, který zvyšuje produktivitu schůzek, rozhovorů a přednášek. Automaticky přepíše konverzace v reálném čase, zvýrazní klíčové body a vygeneruje shrnutí.
Díky automatickému rozpoznávání řeči také přemění hlasové konverzace na vaši nejcennější prohledávatelnou databázi.
Funkce Otter AI
Otter jde nad rámec jednoduchého přepisu a poskytuje nástroje pro analýzu, organizaci a extrakci klíčových informací z vašeho zvukového záznamu. Zde je přehled jeho funkcí:
🌟 Funkce č. 1: Asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci
Představte si, že máte na každé schůzce neúnavného asistenta, který zaznamenává každé slovo a nuanci. To je OtterPilot. Poskytuje přepisy v reálném čase, zvýrazňuje klíčové momenty a generuje automatické souhrny během schůzky, takže se můžete plně soustředit a nic vám neunikne.
💡Tip pro profesionály: Naučte funkci vlastního slovníku Otter.ai odbornou terminologií nebo často používanými jmény, abyste výrazně zvýšili přesnost přepisu.
🌟 Funkce č. 2: Okamžité chatování během schůzek
Otter Chat je váš společník na schůzkách, který vám umožní klást otázky a získávat okamžité informace z minulých diskusí. Potřebujete rychlý souhrn nebo klíčové rozhodnutí? Stačí požádat Otter Chat, aby okamžitě vyhledal relevantní podrobnosti.
Pomůže vám to:
- Získejte informace o minulých schůzkách, například „Jaký byl termín pro projekt X?“
- Získejte okamžité odpovědi přímo z historie vašich konverzací.
- Spolupracujte s kolegy přidáváním komentářů k libovolné části přepisu.
🌟 Funkce č. 3: Automatické shrnutí
Čas je drahocenný a ne každá schůzka vyžaduje hloubkovou analýzu. Automatické souhrny Otter AI zhušťují dlouhé diskuse do stručných a srozumitelných přehledů. Získejte podstatu schůzky během několika minut a zdůrazněte klíčová rozhodnutí, akční body a důležité body. Je to ideální řešení pro rychlé přezkoumání diskusí ze schůzek nebo sdílení poznatků se zainteresovanými stranami.
🌟 Funkce č. 4: Přehled akčních položek
Funkce „Takeaways“ aplikace Otter AI automaticky extrahuje klíčová rozhodnutí a kroky k akci a prezentuje je v přehledném, praktickém formátu. Je to jako mít osobního správce úkolů pro vaše videokonference, který zajistí, že vám nic neunikne. Proměňte rozhovory v hmatatelné výsledky bez námahy díky poznatkům umělé inteligence.
Ceny Otter AI
- Základní: Zdarma
- Výhoda: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
🌟 Zajímavost: Průměrný zaměstnanec se účastní 62 schůzek za měsíc!
Tactiq vs. Otter AI: Porovnání funkcí
Tactiq i Otter AI jsou výkonné nástroje umělé inteligence pro schůzky, ale vynikají v různých oblastech. Tactiq je lehký nástroj pro plynulé pořizování poznámek a spolupráci v reálném čase, zatímco Otter AI nabízí automatizaci založenou na umělé inteligenci, shrnutí a přesné informace.
Porovnejme jejich nejvýraznější funkce a zjistěme, která z nich je pro vás nejvhodnější.
Funkce č. 1: Přepisy v reálném čase
Přesné přepisy jsou nezbytné pro zaznamenání klíčových diskusí a rozhodnutí. Tactiq i Otter AI poskytují funkce přepisu v reálném čase, které zefektivňují pořizování poznámek a zvyšují produktivitu.
Tactiq
Přepis v reálném čase od Tactiq je živá, kolaborativní plocha v rámci vaší schůzky. Představte si, že vidíte slova objevovat se okamžitě, zvýrazněná podle mluvčích a připravená k živým poznámkám.
Tactiq promění pasivní poslech v aktivní účast přímo v Google Meet, Zoom nebo Microsoft Teams. Jedná se o hladce fungujícího společníka pro schůzky, který zachytí každý detail tak, jak se odehrává.
Otter AI
Přepis v reálném čase od Otter AI zachycuje zvuk s větší přesností a zaměřuje se na podrobný záznam pro analýzu po skončení schůzky. Ačkoli nabízí živý přepis, jeho síla spočívá ve schopnosti zpracovat a vylepšit zvuk, čímž poskytuje vysoce přesnou textovou verzi pro pozdější vyhledávání a analýzu.
Funkce Otter AI v reálném čase má za cíl vytvořit vysoce přesnou základnu pro výkonnější analýzu po skončení schůzky.
🏆 Vítěz: Tactiq pro svou dynamickou spolupráci během schůzek a živé anotace. Otter AI pro svůj důraz na vysoce přesnou analýzu po schůzce a detailní zpracování zvuku.
Funkce č. 2: Shrnutí a závěry založené na umělé inteligenci
Schopnost automaticky generovat stručné shrnutí a akční body je pro přehlednost po skončení schůzky zásadní. Otter AI i Tactiq nabízejí pro tento účel funkce založené na umělé inteligenci.
Tactiq
Tactiq zjednodušuje kontrolu po schůzce díky perfektnímu zvýraznění a označení akčních položek. V průběhu schůzky můžete ručně označit klíčová rozhodnutí, přiřadit následné úkoly a generovat strukturované poznámky. Tactiq sice nenabízí plně automatizované souhrny, ale zajistí, že z každé schůzky odejdete s jasnými poznámkami přehledně uspořádanými v Google Docs, Notion nebo Slack.
Otter AI
Otter AI posouvá shrnování na vyšší úroveň díky své funkci Takeaways založené na umělé inteligenci. Automaticky extrahuje klíčové body, akční položky a rozhodnutí bez ručního zadávání. Tyto shrnutí generované umělou inteligencí pomáhají týmům rychle zkontrolovat diskuse, což snižuje potřebu procházet celé přepisy. Otter AI také poskytuje chytrá klíčová slova pro rychlou referenci, díky čemuž je vyhledávání informací snadné.
🏆 Vítěz: Otter AI díky plně automatizovaným shrnutím a akčním položkám založeným na umělé inteligenci. Pokud však dáváte přednost větší kontrole nad tím, co se zvýrazní, Tactiq je lepší volbou pro ruční značení a strukturované pořizování poznámek.
Funkce č. 3: Hladká integrace
Možnost propojit služby přepisu s jinými aplikacemi zvyšuje celkovou efektivitu. Tactiq i Otter AI nabízejí možnosti hladké integrace.
Tactiq
Tactiq se snadno integruje s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Docs, Notion a Slack, a zajišťuje, že vaše přepisy schůzek a poznámky jsou okamžitě dostupné, ať pracujete kdekoli.
Podporuje také přímý export do nástrojů pro správu projektů, což týmům pomáhá proměnit diskuse v praktické úkoly bez dalších kroků.
Otter AI
Otter AI jde nad rámec standardních integrací a nabízí hlubokou konektivitu se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams – dokonce se automaticky připojuje k schůzkám, aby je nahrával a přepisoval.
Synchronizuje se také s Google Kalendářem, což usnadňuje sledování a přepisování naplánovaných hovorů. Otter AI se navíc integruje s Dropboxem a Salesforce, čímž zlepšuje spolupráci mezi různými obchodními funkcemi.
🏆 Vítěz: Remíza. Jednoduchost Tactiq je ideální pro rychlou spolupráci, zatímco hloubka Otter AI vyhovuje těm, kteří potřebují pokročilou analýzu a organizaci.
Tactiq vs. Otter AI na Redditu
Uživatelé Redditu se předhánějí v názorech na Tactiq a Otter. ai a nabízejí tak reálný pohled na jejich silné a slabé stránky. Tyto diskuse jsou zlatým dolem, pokud se orientujete v nabídce nástrojů pro přepisování.
Jeden uživatel Redditu pochválil Tactiq slovy:
Doporučuji vyzkoušet Tactiq. Jedná se o rozšíření prohlížeče, takže se nemusíte obávat žádného bota a vše zůstane diskrétní. Je cenově dostupný pro náročné schůzky a skvěle spojuje poznámky v reálném čase s přepisy.
Doporučuji vyzkoušet Tactiq. Jedná se o rozšíření prohlížeče, takže se nemusíte obávat žádného bota a vše zůstane diskrétní. Je cenově dostupný pro náročné schůzky a skvěle spojuje poznámky v reálném čase s přepisy.
Naopak jiný uživatel hlasoval pro Otter AI kvůli jeho schopnosti shrnout klíčové body:
Miluji to. Používám to každý den na schůzkách. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlané výrazy a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, Otter bot je skvělý. Požádám ho, aby mi shrnul věci, vytvořil návrhy e-mailů pro následné kroky, dokonce analyzoval konverzace, aby našel příčiny problémů.
Miluji to. Používám to každý den na schůzkách. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlané výrazy a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, Otter bot je skvělý. Požádám ho, aby mi shrnul věci, vytvořil návrhy e-mailů pro následné kroky, dokonce analyzoval konverzace, aby našel příčiny problémů.
Bez ohledu na debaty na Redditu nabízejí jak Tactiq, tak Otter AI výkonné funkce pro přepisování. Pokud však hledáte něco víc než jen pořizování poznámek – něco, co vám pomůže plynule zaznamenávat, organizovat a využívat poznatky z jednání, existuje lepší alternativa k Tactiq a Otter AI.
Pokud vás unavuje žonglování s přepisy, úkoly a následnými kroky v různých nástrojích, čtěte dál.
🌟Zajímavost: Termín „zápis“ v zápisech ze schůzek pochází z latinského výrazu „minuta scriptura“, což znamená „malé písmo“. Původně se vztahoval k hrubým poznámkám nebo návrhům.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Tactiq a Otter AI.
Co kdyby váš nástroj pro schůzky nejen přepisoval konverzace, ale také je prováděl?
Zatímco Tactiq a Otter AI zaznamenávají slova, ClickUp převádí diskuse z jednání na úkoly, dokumenty a automatizované pracovní postupy – vše na jednom místě.
ClickUp, který používá více než 2 miliony týmů, eliminuje chaos při přepínání mezi aplikacemi.
Takto ClickUp mění způsob, jakým zvládáte schůzky:
ClickUp's One Up #1: Zjednodušte si schůzky s ClickUp AI notetaker
Žonglování mezi poznámkami ze schůzek, následnými úkoly a akčními položkami může připadat jako nekonečná práce, zejména při přepínání mezi více nástroji. AI Notetaker od ClickUp eliminuje chaos tím, že vše zpracovává na jednom místě.
S ClickUp AI Notetaker můžete proměnit konverzace v praktické poznatky. Zde je návod, jak na to:
- Automatizujte poznámky ze schůzek: ClickUp AI přepisuje a shrnuje konverzace a ukládá je do soukromého dokumentu, takže už nikdy nebudete muset hledat podrobnosti.
- Chytré shrnutí a akční položky: Automaticky extrahuje klíčová rozhodnutí a přeměňuje je na proveditelné úkoly – už žádné zmatení po schůzce.
- Snadné vyhledávání: Snažíte se vzpomenout si, co váš generální ředitel řekl o strategii pro příští čtvrtletí? ClickUp vám umožňuje vyhledávat přepisy podle řečníka, klíčového slova nebo tématu, což vám ušetří nekonečné přehrávání.
- Hladká integrace s pracovními postupy: Na rozdíl od samostatných nástrojů pro přepisování se ClickUp AI Notetaker propojuje s nástroji Docs, Tasks a live chat, takže informace z jednání se okamžitě promítnou do vaší práce – bez dalšího ručního úsilí.
📌 Příklad: Marketingový tým používá ClickUp AI Notetaker během brainstormingových sezení. Aplikace přepíše poznámky a roztřídí je do témat kampaní, segmentů cílové skupiny a potenciálních akčních bodů, čímž ušetří hodiny analýzy po skončení schůzky.
ClickUp má výhodu č. 2: Nechte ClickUp Brain, aby za vás udělal magické shrnutí
ClickUp Brain jde ještě dál a promění vaše přepisy schůzek v prohledávatelnou, propojenou znalostní bázi. Představte si, že se ClickUp Brain zeptáte: „Co jsme rozhodli ohledně rozpočtu na třetí čtvrtletí?“ a okamžitě obdržíte souhrnnou odpověď, která čerpá z několika schůzek a souvisejících úkolů.
Takto ClickUp Brain zvyšuje produktivitu diskusí na schůzkách:
- Generuje inteligentní shrnutí schůzek a překládá poznámky ze schůzek
- Jakmile schůzka skončí, přiřadí akční položky jako úkoly ClickUp, čímž zajistí odpovědnost.
- Přehled důležitých témat a rozhodnutí přijatých na schůzce
Nejlepší na tom je, že ClickUp Brain pracuje s více LLM, včetně Gemini, ChatGPT a Claude, a to přímo z jejich pracovního prostoru ClickUp.
💡Tip pro profesionály: Použijte ClickUp AI Notetaker k shrnutí dlouhých přepisů schůzek a poté požádejte ClickUp Brain, aby z přehledu vytáhl všechny akční položky a vytvořil rychlý seznam úkolů.
ClickUp’s OneUp #3: Proměňte schůzky v akci s ClickUp Meetings
ClickUp Meetings promění vaše schůzky ve strukturované, akčně orientované sezení, kde každá diskuse vede k jasnému výsledku.
Platforma nabízí funkce pro spolupráci, které posouvají komunikaci na vyšší úroveň díky integraci špičkových nástrojů pro videokonference, které zajišťují propojení vašich hovorů, poznámek a úkolů.
V čem vyniká ClickUp Meetings:
- Živá spolupráce: Ať už váš tým pracuje na dálku nebo v kanceláři, centrum ClickUp Meetings umožňuje všem spolupracovat v reálném čase. Členové týmu mohou během diskuse přidávat komentáře, přidělovat úkoly a aktualizovat pokrok.
- Praktické zápisy ze schůzek: Místo toho, abyste odcházeli s nejasnou představou o tom, co se projednávalo, ClickUp převádí poznatky ze schůzek na sledovatelné úkoly, včetně termínů, odpovědných osob a priorit.
- Hladká integrace s pracovními postupy: Vše od programů schůzek po následné kroky zůstává propojeno s ClickUp Docs, Tasks a Calendar.
📌 Příklad: Designový tým používá ClickUp Meetings k plánování sprintů. Mohou propojit uživatelské příběhy a návrhy designu přímo s událostí schůzky, což umožňuje spolupráci a zpětnou vazbu v reálném čase během relace.
ClickUp’s OneUp #4: Zápisy ze schůzek, které skutečně přinášejí výsledky
Jak často jste opustili schůzku s myšlenkou: „Co jsme vlastně rozhodli?“ Bez strukturovaného zápisu ze schůzky se klíčové body vytrácejí, akční body se ztrácejí a následné kroky se stávají hádankou.
Šablona ClickUp Meeting Minutes Template eliminuje chaos tím, že poskytuje jasný, strukturovaný a praktický formát pro zaznamenávání všeho důležitého, takže váš tým může plynule přejít od diskuse k realizaci.
Mezi vynikající vlastnosti této šablony patří:
- Předem strukturovaný formát pro přehlednost: Šablona ClickUp Meeting Minutes Template nabízí přehledné a organizované rozvržení, které automaticky strukturová vaše poznámky a zajišťuje, že klíčové detaily jsou zachyceny konzistentně.
- Spolupráce v reálném čase: Ať už je váš tým v kanceláři, pracuje na dálku nebo kombinovaně, všichni mohou přispívat do poznámek ze schůzek v reálném čase, což zajišťuje soulad.
- Integrované přiřazování úkolů: Namísto pouhého výčtu rozhodnutí vám tato šablona umožňuje přiřazovat úkoly přímo ze zápisu ze schůzky, takže nedochází k nejasnostem ohledně dalších kroků.
- Hladká integrace s dokumenty a úkoly ClickUp: Vaše zápisy ze schůzek nejsou jen statickým dokumentem; jsou přímo propojeny s vašimi úkoly, projekty a pracovními postupy, což zajišťuje, že získané poznatky lze okamžitě využít.
📮 ClickUp Insight: Patříte mezi 16 % respondentů průzkumu, kteří hodnotí své schůzky jako „vysoce neefektivní“, nebo snad mezi šťastných 12 %, kteří je považují za „super efektivní“? Pokud jste jako většina týmů, pravděpodobně se nacházíte někde uprostřed – 35 % respondentů hodnotí schůzky neutrálně 3/5, což naznačuje, že nejsou úplně neúspěšné, ale ani nepřinášejí maximální hodnotu.
ClickUp mění efektivitu schůzek v každé fázi! Plánujte pomocí společných agend, zaznamenávejte rozhodnutí pomocí AI Notetaker a přeměňujte diskuse na konkrétní úkoly – vše na jedné platformě.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
ClickUp's One Up #5: Docs pro přehledné uspořádání poznámek ze schůzek
Pořizování kvalitních poznámek ze schůzek je jen polovina úspěchu – stejně důležité je jejich ukládání, organizování a přístup k nim v případě potřeby. Rozptýlené dokumenty v různých nástrojích způsobují potíže a vedou k tomu, že týmy ztrácejí čas hledáním klíčových rozhodnutí a úkolů.
S ClickUp Docs budou vaše poznámky z jednání, úkoly a následné kroky uloženy na jednom místě a budou hladce propojeny s vašimi úkoly a pracovními postupy.
Zde je několik důvodů, proč je ClickUp Docs vaším nejlepším spojencem:
- Jeden zdroj pravdy: Místo procházení nekonečných e-mailů nebo několika aplikací uchovávejte všechny své poznámky z jednání a rozhodnutí na jednom místě s možností vyhledávání v ClickUp.
- Spolupráce v reálném čase: Ať už pracujete v týmu na dálku, hybridním týmu nebo v kanceláři, ClickUp Docs umožňuje živé úpravy, komentáře a zpětnou vazbu, takže všichni zůstávají v souladu.
- Automatické propojení s pracovními postupy: Na rozdíl od statických aplikací pro pořizování poznámek se ClickUp Docs přímo integruje s ClickUp Tasks a Meetings, což vám umožňuje okamžitě převést poznámky ze schůzek na sledovatelné úkoly, čímž se eliminuje riziko zapomenutých akčních položek.
- Snadné vyhledávání a organizace: Nevzpomínáte si, co bylo rozhodnuto na strategické schůzce minulý měsíc? Žádný problém. Výkonná vyhledávací funkce ClickUp vám pomůže najít konkrétní poznámky, rozhodnutí nebo úkoly během několika sekund.
🧠 Věděli jste, že organizace s více než 100 zaměstnanci promarní v průměru 420 000 dolarů ročně na neproduktivní schůzky?
Aby byly schůzky ještě efektivnější, ClickUp nabízí předem připravené šablony schůzek, které zajistí, že každá diskuse bude strukturovaná, praktická a produktivní.
📖 Číst více: Jak používat AI pro poznámky z jednání
Šablona ClickUp Meetings
A konečně, šablona ClickUp Meetings vám pomůže vytvářet programy, sledovat klíčové body a přidělovat úkoly – vše v jednom dokumentu. Tato dynamická šablona se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám.
Díky šabloně ClickUp Meetings Template nemusíte vytvářet zápisy ze schůzek od nuly, což vám ušetří drahocenný čas a zajistí, že budou zachyceny všechny klíčové informace.
🌟 Zajímavost: Studie ukazují, že zaměstnanci stráví v průměru 31 hodin měsíčně neproduktivními schůzkami. Díky automatizovaným shrnutím a sledování úkolů můžete tuto ztrátu času snížit na polovinu!
ClickUp: Perfektní řešení debaty Tactiq vs. Otter AI
Tactiq i Otter AI jsou výkonné nástroje, ale stále mají mezery v převádění konverzací do akce. Ať už váš tým musí žonglovat s více nástroji pro poznámky ze schůzek, potýkat se s fragmentovanými pracovními postupy nebo ručně sledovat úkoly, tyto omezení mohou jeho práci zpomalovat.
Právě v tomto případě přichází na řadu ClickUp pro přepisování a pořizování poznámek. Jedná se o komplexní systém podpory, který jde nad rámec pouhého přepisu.
S ClickUp získáte souhrny schůzek v reálném čase, automatizované úkoly, plánování, sledování, inteligentní automatizaci úkolů a mnoho dalšího. Už žádné roztříštěné poznámky. Už žádné ztracené úkoly. Jen hladká spolupráce, produktivita a realizace – vše na jednom místě.
Jste připraveni vylepšit své schůzky? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a zažijte budoucnost produktivních schůzek.