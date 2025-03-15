10 nejlepších alternativ Rocketlane pro zefektivnění řízení projektů

Rocketlane je nástroj pro správu projektů, který je nejlépe známý pro onboardování zákazníků a realizaci implementačních projektů. Optimalizuje automatizaci pracovních postupů, spolupráci a sledování projektů a pomáhá týmům řídit strukturované poskytování služeb.
Rocketlane sice integruje pracovní postupy projektů, ale ve srovnání s širšími nástroji pro řízení projektů postrádá hlubší možnosti přizpůsobení a flexibilní správu zdrojů. Navíc může být jeho cena pro malé týmy a firmy příliš vysoká.
Zde je 10 konkurentů Rocketlane, kteří vám pomohou získat klienty a efektivněji řídit projekty.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš výběr nejlepších alternativ Rocketlane:
✅ ClickUp (nejlepší pro zefektivnění onboardingu klientů)
✅ GUIDEcx (nejlepší pro automatizované řízení projektů onboardingu zákazníků)
✅ Asana (nejlepší pro flexibilní sledování projektů a automatizaci pracovních postupů)
✅ monday. com (Nejlepší pro vizuální řízení projektů s přizpůsobitelnými pracovními postupy)
✅ Smartsheet (nejlepší pro plánování a automatizaci projektů ve stylu tabulkového procesoru)
✅ Wrike (nejlepší pro správu složitých projektů s možností spolupráce v reálném čase)
✅ Teamwork. com (Nejlepší pro řízení projektů zaměřené na klienta s časovým sledováním)
✅ Scoro (nejlepší pro komplexní správu projektů a financí)
✅ Nifty (nejlepší pro kombinaci řízení projektů s komunikací v týmu)
✅ Kantata (nejlepší pro plánování zdrojů a finance projektů)
Co byste měli hledat v alternativě k Rocketlane?
Při hledání alternativy k Rocketlane se nezaměřujte pouze na nástroje, které podporují onboardování klientů. Buďte komplexní a zaměřte se na následující aspekty, abyste zajistili dlouhodobou efektivitu:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si nástroj, který se snadno používá a ovládá. Umožní vám to zjednodušit proces zapracování nových zaměstnanců.
- Funkce automatizace pracovních postupů: Zkontrolujte, zda vám nástroj umožňuje automatizovat pracovní postupy, jako je přidělování úkolů, připomínky, schvalování atd. Bonusem je, pokud poskytuje šablony pro standardizaci opakujících se procesů.
- Funkce pro správu úkolů: Vyberte si nástroj s integrovanými funkcemi, jako jsou zobrazení, závislosti úkolů a milníky. To vám pomůže komplexněji spravovat poskytování služeb.
- Funkce pro sledování zdrojů a času: Vyberte si nástroj, který nabízí vestavěné nebo integrované sledování času pro fakturovatelné hodiny. Velkou výhodou je, pokud obsahuje funkce pro správu pracovní zátěže.
- Reporting a analytika: Hledejte nástroj, který sleduje a zaznamenává data, jako je ziskovost projektu a využití zdrojů. Zjistěte také, zda nabízí dashboardy, které poskytují praktické informace o onboardingu, chování uživatelů atd.
- Integrace třetích stran: Vyberte si nástroj, který lze integrovat s dalšími nezbytnými nástroji v oboru, jako jsou CRM, fakturace a komunikace. Zkontrolujte také, zda je k němu možné přistupovat jak z webových prohlížečů, tak z mobilních zařízení.
- Škálovatelné ceny: Upřednostněte nástroj, který nabízí škálovatelné cenové plány a přizpůsobí se potřebám malých týmů i podniků.
10 nejlepších alternativ Rocketlane
Rychlé zapracování nových zaměstnanců je nezbytné pro každou společnost, která pracuje s klienty. Podle průzkumu 74 % potenciálních zákazníků neváhá přejít k jiným řešením, pokud je proces zapracování nový zaměstnanců komplikovaný!
Ačkoli Rocketlane pomáhá dosáhnout cíle, je tento nástroj obtížně ovladatelný a implementovatelný. Proto vám přinášíme 10 nejlepších alternativ k Rocketlane pro úspěšné projekty!
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění onboardingu klientů)
Řešení pro správu projektů ClickUp je všestrannou alternativou k Rocketlane! Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, přináší ClickUp řadu pokročilých, ale snadno použitelných funkcí. Pomáhá zefektivnit všechny aspekty zapojení klientů s minimálním úsilím a maximální efektivitou.
Všechny funkce ClickUp jsou poháněny umělou inteligencí, známou jako ClickUp Brain. Jak název napovídá, Brain vás propojí se vším na ClickUp – dokumenty, úkoly, automatizace – prostě se vším!
Umělá inteligence ClickUp však daleko přesahuje jednoduchou automatizaci a proměňuje jej v robustní nástroj pro řízení projektů.
Pomůže vám vytvořit a vylepšit komplexní procesy zapojování zákazníků a životní cykly projektů prostřednictvím strukturování úkolů, stanovení termínů a navrhování závislostí. Umožňuje také automatizovat opakující se úkoly, jako jsou připomenutí a aktualizace stavu, a vytvářet tak efektivní pracovní postupy.
Jakmile jsou vaši klienti úspěšně zaregistrováni, spustí se správa úkolů založená na umělé inteligenci. Umělá inteligence inteligentně generuje úkoly a akční položky na základě informací o registraci a převádí složité informace do praktických kroků.
Máte v plánu příliš mnoho projektů? S ClickUp můžete projekty organizovat v přehledné hierarchii, včetně prostorů, složek, seznamů, úkolů a podúkolů. Umožňuje podrobné sledování pomocí kontrolních seznamů, podúkolů a vlastních polí.
Můžete také dále optimalizovat pracovní procesy pomocí více než 100 přizpůsobitelných šablon automatizace a více než 35 aplikací ClickApps, včetně správy projektů prostřednictvím e-mailu, což umožňuje přizpůsobenou správu projektů. Představte si, že můžete e-maily od klientů během chvilky proměnit v sledovatelné úkoly. S ClickUp je to možné!
ClickUp také nabízí více než 100 šablon, které usnadňují správu projektů. Pro onboardování klientů je obzvláště užitečná šablona ClickUp Project Management Template!
Pomocí této šablony rozdělte celý proces zapracování nových zaměstnanců na menší kroky. To pomůže zefektivnit postup a identifikovat různé role a odpovědnosti. Šablona také zasílá připomenutí, když zákazník dokončí některý krok, aby vás a váš tým informovala o aktuálním stavu procesu zapracování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte, upravujte a sdílejte dokumenty pro správu projektů a zajistěte tak hladkou spolupráci s ClickUp Docs.
- Soustřeďte veškerou komunikaci svého týmu na jednotnou platformu s ClickUp Chat.
- Propojte konverzace s relevantními úkoly a dokumenty pro snadné vyhledávání.
- Sledujte průběh zapracování nových zaměstnanců pomocí přehledů v reálném čase pomocí ClickUp Dashboards.
- Zefektivněte svůj pracovní postup a spravujte nové zaměstnance bez námahy pomocí ClickUp Tasks.
- Vizualizujte práci pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, jako jsou Gantt, List a Kanban, a získejte komplexní přehled o každém novém zákazníkovi.
- Naplánujte si přesné harmonogramy zaškolování s ClickUp Time Tracking.
- Vytvářejte pracovní postupy a slaďte zájmy všech zúčastněných stran pomocí nástroje ClickUp Whiteboards, abyste mohli vytvářet společné vizuální plány pro zapracování nových zaměstnanců.
- Pomocí ClickUp Connected Search získáte rychlý přístup k důležitým informacím na celé platformě.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé často považují tento nástroj za příliš složitý kvůli jeho široké škále funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Zde je názor jednoho z našich ověřených uživatelů:
ClickUp je NEJLEPŠÍ systém pro správu projektů, dashboard, CRM + škálování, jaký jsem kdy viděl! Pomohl mi ušetřit stovky až tisíce hodin, stanovit priority + soustředit se na rozvoj podnikání v hodnotě 500 000 až milionů dolarů denně. Nyní přecházíme na sledování konverzí + výsledků! MILUJI ClickUp!
🔍 Věděli jste? Společnosti, které nemají efektivní proces zapracování nových zaměstnanců, mají o 47 % vyšší náklady na podporu na jednoho zákazníka! 😱
2. GUIDEcx (nejlepší pro automatizované řízení projektů v oblasti onboardingu zákazníků)
GUIDEcx je software, který automatizuje celý proces zapojení zákazníků. Díky intuitivnímu projektovému portálu orientovanému na zákazníky umožňuje vašemu týmu přímo spolupracovat s klienty. Můžete tak vizualizovat časový plán zapojení, sledovat nevyřízené úkoly, kontrolovat milníky a komunikovat s nimi – vše na jednom místě.
Kromě toho GUIDEcx podporuje také základní správu projektů, úkolů a pracovních postupů pro komplexní zážitek. Pokud jde o přístupnost, platforma je snadno ovladatelná a vhodná zejména pro menší týmy.
Nejlepší funkce GUIDEcx
- Zajistěte dynamickou viditelnost projektů pomocí přehledů o postupu prací.
- Sledujte úspěšnost zapojení zákazníků pomocí integrovaných analytických nástrojů a reportů.
- Nabídněte přizpůsobitelné šablony pro zaškolení zaměstnanců pro různá odvětví.
- Integrujte software jako HubSpot, Salesforce a Slack.
Omezení GUIDEcx
- Postrádá pokročilé funkce pro správu projektů nad rámec onboardingu.
- Zaměřuje se především na týmy v přímém kontaktu se zákazníky, nikoli na interní operace.
Ceny GUIDEcx
- Starter: Individuální ceny
- Premium: Individuální ceny
- Pokročilé: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GUIDEcx
- G2: 4,6/5 (450 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
3. Asana (nejlepší pro flexibilní sledování projektů a automatizaci pracovních postupů)
Ačkoli Asana nemusí být ideální volbou pro zapojení nových klientů, určitě vám pomůže.
Tato cloudová platforma vyniká ve dvou aspektech – spolupráci a sledování úkolů. Díky jedinému sdílenému centru můžete vy a členové vašeho týmu sepisovat a organizovat úkoly, abyste měli přehled o časovém harmonogramu projektu. Pokud dojde k nějakému zásadnímu vývoji, automatizujte připomenutí, aby byli všichni informováni. Tyto funkce pomáhají vašemu týmu efektivněji komunikovat a vytvářet plynulý proces zapojení nových klientů.
Nejlepší funkce Asany
- Podporujte sledování úkolů a projektů v zobrazení seznamu, tabule a časové osy.
- Umožněte stanovení cílů s sledováním pokroku a závislostí.
- Umožněte živou koordinaci týmu pomocí komentářů, zmínek a sdílení souborů.
- Integrujte více než 300 aplikací, včetně Slack, Google Drive a Jira.
Omezení Asany
- Omezení automatizačních pravidel v bezplatných a nižších tarifech
- Vyžaduje externí integraci pro sledování rozpočtu a fakturaci.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Rozhraní Asany je snadno použitelné a intuitivní, což usnadňuje navigaci po platformě a provádění konkrétních úkolů. Široká škála funkcí: můžete mimo jiné vytvářet a přiřazovat úkoly, sledovat jejich průběh, spolupracovat v týmech a komunikovat s členy týmu. Díky tomu je to velmi univerzální a užitečný nástroj pro různé typy projektů.
4. monday. com (nejlepší pro vizuální řízení projektů s přizpůsobitelnými pracovními postupy)
Další software zefektivňující správu úkolů, monday.com, je vhodný pro týmy, které se potýkají s efektivní správou procesů onboardingu více klientů.
Díky přizpůsobitelným dashboardům můžete vizualizovat každý krok každého procesu onboardingu na první pohled – a to více než 50 způsoby. Pokud se vyskytují opakující se kroky, můžete je standardizovat a efektivněji řídit pracovní postupy.
A to není vše – monday.com poskytuje praktické informace, které se osvědčují při hodnocení stavu onboardingu. Pokud se tedy objeví varovné signály, váš tým může přijmout opatření k rychlému řešení problému.
Nejlepší funkce monday.com
- Vytvářejte dashboardy, které propojují více tabulek a nabízejí přehledné reporty prostřednictvím různých widgetů.
- Využijte integrované sledování času s evidencí fakturovatelných a nefakturovatelných hodin.
- Zahrňte sdílení souborů, komentáře a zmínky pro plynulou spolupráci týmu.
- Získejte přístup k více než 200 šablonám, abyste mohli rychle nastavit projekty a pracovní postupy přizpůsobené konkrétním požadavkům týmu.
Omezení monday.com
- Vyžaduje počáteční nastavení pro přizpůsobení pracovních postupů konkrétním potřebám.
- Nabízí méně předem připravených šablon pro specializovaná odvětví.
Ceny monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 24 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
5. Smartsheet (nejlepší pro plánování a automatizaci projektů ve stylu tabulkového procesoru)
Smartsheet je software pro správu projektů ve stylu tabulkového procesoru, který konsoliduje všechny nezbytné nástroje a funkce pro efektivnější poskytování služeb.
Tato alternativa k Rocketlane podporuje zobrazení Gantt, kalendář a Kanban pro strukturované plánování projektů, správu zdrojů pro budoucnost a odhadování termínů dodání. Díky živé spolupráci můžete vy a váš tým zůstat v kontaktu a mít přehled o stavu každého projektu. Kromě toho je funkce automatizace pracovních postupů Smartsheet také intuitivní, což usnadňuje každé zapracování nových zaměstnanců.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Využijte integrované schvalovací pracovní postupy pro schvalování dokumentů a úkolů.
- Získejte pokročilé reportování s kontingenčními tabulkami a dynamickými dashboardy.
- Pracujte v rámci bezpečnostních kontrol a přístupových oprávnění na podnikové úrovni.
- Přidělujte a sledujte pracovní zátěž týmu pomocí nástrojů pro správu zdrojů.
Omezení Smartsheet
- Rozhraní není příliš uživatelsky přívětivé a může se zdát složité pro projektové manažery, kteří nejsou zvyklí pracovat s tabulkami a vzorci.
- Zpomaluje se při práci s velkými datovými sadami obsahujícími rozsáhlé křížové odkazy.
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $/měsíc na člena
- Podnikání: 24 $/měsíc na člena
- Enterprise: Individuální ceny
- Pokročilá správa práce: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Celkově velmi dobrá zkušenost. Skvělý nástroj, který umožňuje mnoha lidem být neustále v obraze. Umožňuje sledovat obrázky, poznámky, termíny a mnoho dalšího.
6. Wrike (nejlepší pro správu složitých projektů s možností spolupráce v reálném čase)
Hledáte software pro vzdálenou správu složitých projektů a onboardingu? Funkce živé spolupráce Wrike umožňují vašemu rozptýlenému týmu spolupracovat prostřednictvím chatu, komentářů a dokumentů a efektivněji se koordinovat.
Funkce 360stupňové vizualizace odráží každý krok procesu, aby nic nebylo přehlédnuto, a dashboardy v reálném čase poskytují okamžité a praktické informace. A to nejlepší? Wrike můžete používat ve svém webovém prohlížeči nebo jako mobilní aplikaci, abyste měli přístup k aktualizacím a oznámením i na cestách!
Nejlepší funkce Wrike
- Automatizuje pracovní postupy pomocí prioritizace úkolů a spouštěčů pravidel založených na umělé inteligenci.
- Zobrazte důležité údaje na jedné obrazovce díky třípanelovému rozložení Wrike, které poskytuje jasný přehled o provozu projektu.
- Vytvářejte responzivní formuláře pomocí podmíněné logiky s možností tvorby formulářů.
- Získejte podrobné analýzy projektů a přehledy výkonnosti.
Omezení Wrike
- Pro týmy, které s pokročilými projektovými nástroji začínají, má strmější křivku učení.
- Na rozdíl od mnoha jiných alternativ vyžaduje dodatečné přizpůsobení pro vysoce strukturované pracovní postupy.
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Naprosto miluji flexibilitu Wrike a to, že vám opravdu dává možnost přizpůsobit si ho podle svých potřeb. Nástroje pro reporting jsou výkonné, vizuálně se rychle spojují a jsou neuvěřitelně užitečné.
💡 Tip pro profesionály: Namísto jednoho odhadu vytvořte tři: 10 % optimistický (nejlepší případ), 50 % realistický a 90 % pesimistický (nejhorší případ). To pomůže nastavit očekávání a vyhnout se nadměrným slibům. 😎
7. Teamwork. com (nejlepší pro řízení projektů zaměřené na klienta s časovým sledováním)
Teamwork.com je nástroj pro řízení projektů, který kombinuje sledování času a řízení pracovní zátěže pro přesné plánování zdrojů a sledování kapacity. Díky tomu je ideální pro řízení různých onboardingu s malým týmem.
Díky funkcím, jako je přehled o výkonu projektu, zprávy o ziskovosti a přizpůsobená oprávnění klientů, nabízí Teamwork.com robustní alternativu k Rocketlane pro efektivní správu klientských projektů. Software také zasílá automatické aktualizace a připomenutí pro každý dokončený a čekající krok. Pokud je váš tým nováčkem v oblasti onboardingu klientů, Teamwork nabízí bezplatnou šablonu pro onboarding klientů, která vám pomůže začít.
Nejlepší funkce Teamwork.com
- Zaměřte se na sledování projektů podle klientů pomocí integrovaných nástrojů pro fakturaci.
- Přizpůsobte možnosti reportování, aby uživatelé lépe rozuměli rozpočtování, využití a výkonu napříč projekty, týmy a klienty.
- Automatizujte pracovní postupy úkolů s vazbami a opakujícími se úkoly.
- Integrujte software jako Slack, HubSpot, QuickBooks a Microsoft Teams.
Omezení Teamwork.com
- Chybí pokročilá automatizace pro vícestupňové pracovní postupy.
- Vyžaduje náročnou ruční konfiguraci pro finanční sledování a rozpočty projektů.
Ceny Teamwork.com
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
🧠 Zajímavost: Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) drží titul nejdražšího projektu na světě, jehož náklady přesahují 100 miliard dolarů! 🤑
8. Scoro (nejlepší pro komplexní správu projektů a financí)
Pokud hledáte software, který kombinuje správu projektů, CRM, fakturaci a finanční sledování pro komplexní zapojení uživatelů, Scoro by mělo být jednou z možností, které stojí za prozkoumání.
Tento nástroj vám umožňuje spravovat projekty, finance a zdroje na jednom místě. Jeho dashboardy v reálném čase vám umožňují spojit se s vaším týmem a sledovat přijetí ze strany klientů. Nástroj vám také pomáhá efektivněji plánovat a přidělovat zdroje. Mezi klíčové funkce patří automatizované schvalovací pracovní postupy, správa smluv, podrobné sledování času a fakturovatelné hodiny pro přesné uznání výnosů.
Nejlepší funkce Scoro
- Spravujte vztahy se zákazníky, sledujte prodejní kanály a udržujte centralizovanou databázi kontaktů pomocí integrovaného systému CRM od Scoro.
- Získejte přehled o rozpočtu s výpočty ziskovosti a marže.
- Efektivně přidělujte úkoly, sledujte pracovní vytížení týmu a optimalizujte využití zdrojů pomocí pokročilých nástrojů pro plánování zdrojů.
- Propojte jej s Xero, QuickBooks a Zapier pro finanční řízení.
Omezení Scoro
- Má strmější křivku učení kvůli svým rozsáhlým finančním funkcím.
- Chybí bezplatný tarif pro menší týmy nebo startupy.
Ceny Scoro
- Essential: 28 $/měsíc na uživatele
- Standard: 42 $/měsíc na uživatele
- Pro: 71 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scoro?
Scoro mi výrazně usnadnilo prohlížení minulých nabídek a projektů. Je také užitečné pro sledování úkolů, které vyžadují více než jen záznam v seznamu úkolů.
9. Nifty (nejlepší pro kombinaci řízení projektů s komunikací v týmu)
Další solidní alternativou Rocketlane je Nifty, která kombinuje správu projektů s integrovaným týmovým chatem a diskuzemi. Pokud by tedy váš proces zapojování nových uživatelů mohl těžit z vylepšené týmové komunikace, toto řešení pro správu projektů by vám mělo pomoci.
Jeho vizuální plány umožňují týmům stanovit cíle a sledovat milníky projektu, přičemž automaticky aktualizují pokrok po dokončení úkolů. Platforma podporuje různé zobrazení správy úkolů, včetně Kanban, seznamu, časové osy, kalendáře a plaveckých drah, které vyhovují různým preferencím pracovního postupu. Integrované diskuse a funkce spolupráce v reálném čase od Nifty zajišťují, že veškerá komunikace související s projektem je centralizována, což snižuje potřebu používat více nástrojů.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte, sdílejte a spolupracujte na dokumentech a wiki přímo v rámci platformy.
- Umožněte týmům zaznamenávat data a automatizovat odesílání úkolů, dokumentů nebo projektových zpráv pomocí nativních funkcí pro vytváření formulářů.
- Podporujte automatizaci úkolů, sledování milníků a opakující se úkoly.
- Zvyšte produktivitu s Orbit AI od Nifty, který nabízí funkce jako shrnutí aktualizací zásad a identifikaci mezer v dokumentaci.
Omezení Nifty
- Pro podniky s komplexními potřebami se jeví jako méně škálovatelné.
- Vyžaduje integraci pro pokročilejší analýzu projektů a reporting.
Výhodné ceny
- Navždy zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Neomezený: 499 $/měsíc
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nifty?
Pro mě je to místo, kde mám vše, co pravidelně používám, na jednom místě, takže moje poznámky, odkazy, účty, připomenutí, úkoly, plány, prostě všechno je tady, takže nemusím chodit na více míst, abych vyřídil práci pro klienty.
📮 ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků se při týmové komunikaci spoléhá především na e-mail a chat . Podle výzkumu společnosti ClickUp ztrácí tito pracovníci téměř 60 % svého pracovního dne přepínáním mezi nástroji a hledáním informací.
S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše řízení projektů, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
10. Kantata (nejlepší pro plánování zdrojů a finance projektů)
I když se jedná o tradiční řešení pro automatizaci profesionálních služeb (PSA), Kantata je ideální pro týmy, které se potýkají s řízením zdrojů pro efektivní zapracování nových zaměstnanců.
Tento software vám pomůže lépe plánovat přidělování zdrojů tím, že nabízí lepší přehled o jejich současných a budoucích požadavcích. Je také užitečný pro odhad časového harmonogramu projektu, finanční sledování a podrobné sledování času – to vše je zásadní pro zajištění včasného, nákladově efektivního a efektivního zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce Kantata
- Automatizujte přidělování zdrojů, vyvažování pracovní zátěže a plánování rozpočtu.
- Využijte řízení přístupu na základě rolí a správu oprávnění pro zajištění bezpečnosti.
- Dobře škálovatelné pro konzultační, IT a servisní odvětví.
- Hladká integrace s různými aplikacemi třetích stran, včetně CRM a účetních systémů.
Omezení Kantata
- Pro týmy, které nevyžadují podrobný finanční dohled, se může jevit jako složitý.
- Omezená možnost přizpůsobení v nižších tarifech pro malé podniky
Ceny Kantata
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
✨ Zvláštní zmínky
- Microsoft Planner (nejlepší pro týmy používající Microsoft 365, které potřebují jednoduchý nástroj pro správu úkolů)
- Zoho Projects (nejlepší pro týmy, které hledají cenově dostupnou službu pro správu projektů s bohatými funkcemi)
- Truva (nejlepší pro firmy, které hledají projektové a zdrojové řízení založené na umělé inteligenci)
Zefektivněte onboardování svých zákazníků s nejlepší alternativou Rocketlane – ClickUp!
Rocketlane je sice výkonný nástroj pro onboardování zákazníků a poskytování služeb, ale nemusí být ideální pro každý tým. Správná volba závisí na vašich konkrétních potřebách, ať už se jedná o automatizaci, přizpůsobení nebo flexibilitu v řízení projektů.
Pokud hledáte alternativní platformu, která vyvažuje strukturu s přizpůsobivostí, ClickUp je skvělou volbou. Jeho intuitivní pracovní postupy, automatizační funkce a sledování v reálném čase vám pomohou dosáhnout úspěchu v projektu.
Tak neváhejte – zaregistrujte se zde a získejte bezplatný účet ClickUp ještě dnes.