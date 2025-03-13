Brownfield vs. Greenfield: Výběr správné cesty rozvoje

Startup Laury byl připraven na rozšíření, ale ona čelila dilematu.
Měla by přepracovat svou stávající platformu, což by vyžadovalo přepracování let starého kódu (brownfieldový projekt)? Nebo by mohla začít od nuly s novým, inovativním designem (greenfieldový projekt)?
Obě cesty mají své jedinečné výzvy a výhody v oblasti vývoje softwaru. Výběr mezi brownfieldovým a greenfieldovým přístupem však není jen otázkou kódu. Toto rozhodnutí má dopad na architekturu vašeho produktu a směřování celé společnosti.
V tomto příspěvku představíme výhody a nevýhody každého z těchto přístupů, abyste mohli určit, který z nich nejlépe odpovídá vizi vašeho projektu.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Termíny „greenfield“ a „brownfield“ investice jsou převzaty z urbanistického plánování.
- V oblasti vývoje softwaru se projekt greenfield týká budování systému od nuly bez jakýchkoli omezení daných předchozí prací, podobně jako stavba na nezastavěném pozemku.
- Projekt brownfieldového softwaru zahrnuje úpravy nebo aktualizace stávajících systémů, podobně jako při přestavbě pozemků se stávajícími stavbami.
- Greenfield je ideální pro zakázkový software nebo v případě, že současné systémy jsou zastaralé.
- Brownfield development se nejlépe hodí pro upgrade funkčních systémů s čistým kódem.
- Volba mezi brownfieldovým a greenfieldovým rozvojem závisí na stavu systému, obchodních potřebách a cílech projektu. Greenfield nabízí flexibilitu a inovace, zatímco brownfield přináší úspory nákladů a rychlejší implementaci.
- ClickUp pro agilní týmy podporuje obě cesty rozvoje tím, že zefektivňuje pracovní postupy, sleduje pokrok a zlepšuje spolupráci. Nabízí nástroje pro správu úkolů, přidělování zdrojů, automatizaci a rozsáhlé integrace.
- Ať už budujete od nuly nebo modernizujete stávající systémy, ClickUp vám poskytuje flexibilitu a nástroje potřebné pro úspěšnou realizaci projektů.
Co je vývoj softwaru typu greenfield?
Vývoj softwaru typu greenfield znamená, že vývojáři začínají projekt od nuly, aniž by se spoléhali na existující systémy, rámce nebo omezení. To umožňuje týmům vytvářet řešení přizpůsobená konkrétním potřebám projektu, bez závislosti na starších verzích.
Je ideální pro projekty, které upřednostňují inovace, škálovatelnost a přizpůsobení, zejména v kombinaci s nástroji, jako jsou low-code platformy, které urychlují dodání.
V minulosti umožnily projekty typu greenfield průlomové pokroky. Mezi příklady rozvoje typu greenfield patří rané e-commerce platformy jako Amazon a mobilní operační systémy jako Android. Tyto iniciativy byly zahájeny bez předchozích omezení a vytvořily nové standardy ve svých odvětvích.
Některá odvětví přirozeně těží více z nového začátku. Společnosti zabývající se mobilními aplikacemi často volí tuto cestu, protože musí držet krok s nejnovějšími technologiemi. Novodobé fintechové společnosti také milují greenfieldový rozvoj. Při nakládání s penězi lidí potřebujete moderní a bezpečné systémy vytvořené speciálně pro dnešní bankovní potřeby.
Dalším příkladem je technologie ve zdravotnictví. Vzhledem k přísným předpisům a potřebě nejmodernějších nástrojů pro péči o pacienty má často větší smysl začít od nuly než aktualizovat staré systémy.
👀 Věděli jste? Termín greenfield pochází ze stavebnictví, kde „greenfield site“ označuje nezastavěný pozemek pro nové projekty. Podobně v oblasti softwaru znamená čistý štít pro inovace.
Výhody projektu greenfield
Začít od nuly přináší řadu výhod, díky nimž se mnoho týmů rozhoduje pro tuto cestu. Zde je několik důvodů, proč je rozvoj greenfieldů atraktivní:
- Tvůrčí svoboda: Týmy mohou navrhovat a vyvíjet inovativní řešení bez omezení daných staršími systémy. Tento přístup podporuje nové nápady a moderní architektury.
- Technologie připravené na budoucnost: Začátek od nuly umožňuje využití moderních frameworků, nástrojů a metodik, což snižuje technický dluh a podporuje dlouhodobou škálovatelnost.
- Řešení na míru: Greenfield zajišťuje, že konečný produkt bude v souladu s cíli projektu. Minimalizuje kompromisy a vytváří optimální uživatelský zážitek.
- Zjednodušená údržba: Údržba se stává snazší bez zastaralého kódu nebo nekompatibilních systémů. Chyby jsou často méně složité na identifikaci a řešení.
- Žádné problémy s migrací: Jelikož neexistují žádné starší systémy, není třeba provádět časově náročnou migraci dat ani kontroly kompatibility. Týmy se mohou soustředit výhradně na budování nového systému.
Nevýhody vývoje softwaru na zelené louce
Začít od nuly zní sice skvěle, ale není to vždy tak jednoduché. Na co si musíte dát pozor:
- Vyšší počáteční náklady: Budování od nuly vyžaduje značné zdroje na plánování, vývoj a testování. Může to překročit rozpočet menších organizací.
- Delší doba vývoje: Začít od nuly znamená navrhovat vše od základů, což může prodloužit časový harmonogram projektu ve srovnání s modernizací stávajících systémů.
- Nepředvídatelná rizika: Bez starších systémů, které by sloužily jako vodítko, mohou nastat nepředvídané problémy. Týmy se mohou setkat s technickými překážkami nebo nesourodými očekáváními.
- Řízení náročné na zdroje: Greenfieldové projekty vyžadují aktivní zapojení do řízení softwarových projektů, aby bylo možné sledovat pokrok, snižovat rizika a plnit cíle.
- Nedostatek počáteční struktury: Na rozdíl od modernizací starších systémů postrádají projekty typu greenfield základ, na kterém by bylo možné stavět. To zvyšuje závislost na přesném plánování vývoje projektu, aby se předešlo chybám.
Co je to brownfieldový vývoj softwaru?
Vývoj softwaru typu brownfield znamená úpravu, vylepšení nebo integraci stávajících softwarových systémů namísto jejich vytváření od základu. Zaměřuje se na modernizaci starších systémů při zachování jejich základních funkcí. Tento přístup zajišťuje kontinuitu a zároveň umožňuje přizpůsobení se měnícím se požadavkům nebo technologiím.
Charles Bartsch z Northeast-Midwest Institute, americké neziskové organizace, popularizoval pojem „brownfield“ během konference o správě starých průmyslových nemovitostí v 90. letech.
Tento termín si rychle získal popularitu a od té doby je široce používán v publikacích, seminářích a diskusích ve veřejném i soukromém sektoru.
Podobně i softwarové projekty typu brownfield transformují zastaralé systémy na moderní, škálovatelné řešení, aniž by bylo nutné zbavovat se stávající infrastruktury a aktiv.
👀 Věděli jste? Více než 70 % vedoucích pracovníků globálních společností považuje modernizaci mainframů nebo starších systémů za strategickou obchodní prioritu.
V minulosti byl rozvoj brownfieldů nezbytný pro odvětví závislá na rozsáhlých starších systémech. Významným příkladem je přechod bankovních systémů na online platformy. Namísto nahrazení základní bankovní infrastruktury banky integrovaly digitální nástroje do stávajících zařízení a zachovaly důležité starší komponenty.
Odvětví jako finance, telekomunikace a výroba významně těží z projektů přestavby brownfieldů. Tyto sektory se při kritických operacích spoléhají na starší systémy a vyžadují aktualizace, aby zůstaly konkurenceschopné. Telekomunikační společnosti například často modernizují své systémy za účelem rychlejšího zpracování dat, aniž by musely provádět generální opravu celých sítí.
Výhody projektu brownfield
Při rozhodování, zda upravit stávající systémy nebo začít od nuly, nabízí brownfieldový rozvoj několik přesvědčivých výhod:
- Nákladově efektivní modernizace: Projekty typu brownfield optimalizují stávající systémy a vyhnou se tak nákladům spojeným s budováním od nuly. Podniky tak ušetří peníze a zároveň zlepší funkčnost.
- Rychlejší implementace: Opětovné použití starších komponent zkracuje dobu vývoje ve srovnání s budováním zcela nových systémů. Podniky se mohou rychle přizpůsobit požadavkům trhu.
- Zachování integrity dat: Stávající systémy často obsahují cenná data. Projekty typu brownfield tato data zachovávají, čímž zabraňují chybám při migraci nebo ztrátě dat.
- Znalost uživatelů: Zachování známých funkcí usnadňuje přechod týmu a minimalizuje požadavky na školení. Pomáhá udržet produktivitu během implementace.
- Soulad se stávajícími předpisy: Starší systémy často splňují specifické normy pro dodržování předpisů. Brownfield development tyto normy dodržuje, čímž snižuje riziko nesouladu s předpisy.
Nevýhody brownfieldového vývoje softwaru
Ačkoli má rozvoj brownfieldů své silné stránky, přináší také značné výzvy, které by týmy měly zvážit:
- Technická omezení: Projekty brownfield mohou čelit omezením kvůli zastaralé architektuře nebo technologiím. Ty mohou omezovat modernizační snahy.
- Složité integrace: Začlenění nových technologií do starších systémů může být náročné. Vyžaduje to specializované znalosti a agilní nástroje pro řízení procesu.
- Vysoké nároky na údržbu: Údržba aktualizovaných a starších komponent současně zvyšuje provozní složitost a alokaci zdrojů.
- Závislost na starší infrastruktuře: Stávající systémy často vytvářejí závislosti, které je obtížné odstranit. Ty mohou bránit škálovatelnosti a inovacím.
- Riziko rozšiřování rozsahu: Projekty typu brownfield často zahrnují opakovaná vylepšení. Bez definovaného procesu stage gate mohou týmy čelit rozšiřování rozsahu projektu a zpožděním.
👀 Věděli jste? Agilní metodiky jsou obzvláště účinné pro brownfieldové projekty, protože umožňují neustálé zlepšování bez narušení stávajících operací.
Srovnávací přehled rozvoje greenfieldů a brownfieldů
Měli byste začít od nuly, nebo transformovat stávající web nebo aplikaci? Tato volba má přímý dopad na váš rozpočet, časový harmonogram a celkový přístup k projektu. Při výběru mezi projekty typu brownfield a greenfield byste měli zvážit tyto klíčové faktory:
|Aspekt
|Vývoj softwaru na zelené louce
|Vývoj softwaru na brownfieldech
|Definice
|Vývoj nového softwarového projektu od nuly bez předchozího kódového základu.
|Vylepšení nebo přidání nových funkcí do stávajícího softwarového systému pomocí předem připraveného kódu.
|Přístup
|Vytvořte nový produkt nebo řešení bez omezení daných staršími systémy.
|Práce se zavedenou kódovou základnou se staršími systémy za účelem vylepšení nebo rozšíření funkčnosti.
|Čas na spuštění
|Obvykle je to delší proces, protože je nutné vše budovat od základů.
|Často kratší, protože část infrastruktury a systémů již existuje.
|Flexibilita
|Větší flexibilita v oblasti designu, technologického stacku a celkových rozhodnutí týkajících se architektury.
|Méně flexibility kvůli omezením stávajícího kódu a systémů.
|Technický dluh
|Na začátku minimální až žádné, ale mohou se časem hromadit s růstem projektu.
|Vysoký potenciál technického dluhu, protože starší systémy mohou vyžadovat významnou refaktoraci.
|Složitost
|Může to být složité kvůli nutnosti komplexního návrhu systému, architektury a plánování.
|Složitost vyplývá z nutnosti integrace a úpravy stávajících systémů.
|Proces rozvoje
|Důraz na plánování, architekturu a iterativní vývoj.
|Více se zaměřuje na refaktoring, opravy chyb a postupný vývoj funkcí.
|Riziko
|Vyšší riziko neúspěchu kvůli neznámým a nevyzkoušeným konceptům.
|Nižší riziko neúspěchu, ale může dojít k převzetí starých problémů nebo zastaralých technologií.
|Testování
|Vzhledem k absenci předchozí validace je nutné provést komplexní testování.
|Testování se zaměřuje na integraci se starším systémem a zajišťuje stabilitu a kompatibilitu.
Vhodnost pro konkrétní kontext a rozhodující faktory
Zde je jednoduchý kontrolní seznam, který vám pomůže rozhodnout, který přístup je pro vás nejvhodnější.
Greenfieldové projekty
Greenfield development je vhodný pro projekty, které vytvářejí nový produkt, platformu nebo systém. Je ideální pro startupy, nové podnikatelské projekty nebo organizace, které se snaží inovovat pomocí nových nápadů, technologií nebo trhů.
Mezi rozhodující faktory patří:
- Požadavek na inovace: Když projekt vyžaduje nový, jedinečný přístup, který není omezen stávajícími systémy nebo kódem.
- Technologická svoboda: Když je třeba vybrat nejmodernější nebo přizpůsobený technologický stack
- Žádný existující systém: Pokud neexistují žádné starší systémy, které by bylo třeba integrovat, a důraz je kladen na vytvoření něčeho zcela nového.
Zde je několik příkladů použití greenfieldového rozvoje:
- Startup v oblasti právních technologií, který vytváří platformu pro právní výzkum nové generace založenou na umělé inteligenci, aby pomohl právníkům rychleji najít judikaturu a vypracovat smlouvy.
- Maloobchodní značka se rozhodla vybudovat vlastní e-commerce tržiště namísto využití existujících platforem, jako jsou Shopify nebo Magento.
- Společnost vstupující na trh inteligentní domácí automatizace s inovativním ekosystémem IoT pro ovládání osvětlení, zabezpečení a spotřebičů
Projekty brownfieldů
Brownfield je nejvhodnější, pokud potřebujete vylepšit, upgradovat nebo rozšířit stávající systém. Je vhodný pro podniky s legacy systémem, které potřebují přidat nové funkce, zvýšit výkon nebo zajistit kompatibilitu s novějšími technologiemi.
Mezi rozhodující faktory patří:
- Starší systémy: Pokud existuje stávající kódová základna, kterou je nutné udržovat nebo vylepšovat.
- Rychlejší uvedení na trh: Když je třeba rychle zavést nové funkce nebo vlastnosti, aniž byste museli začínat od nuly.
- Integrační potřeby: Když musí software spolupracovat se stávajícími systémy nebo databázemi
Zde je několik příkladů použití brownfieldového rozvoje:
- Přepracování nebo přidání nových funkcí do CRM na podnikové úrovni
- Modernizace staršího ERP systému tak, aby splňoval moderní požadavky, kdy vývojáři musí přepracovat zastaralé moduly, integrovat sledování zásob založené na IoT a modernizovat UI/UX.
- Poskytovatel zdravotní péče, který používá systém správy pacientů (PMS) na stolních počítačích, chce mobilní aplikaci pro plánování schůzek a telemedicínu. Tým musí vytvořit bezpečné mobilní rozhraní, které se připojí k existující databázi prostřednictvím API, zajistí soulad s normou HIPAA a plynulý uživatelský zážitek.
🧠 Zajímavost: Thomas Dohmke, generální ředitel GitHubu, věří, že umělá inteligence nepřevzala práci vývojářů, ale pomáhá jim učit se v rozšířených prostředích a rychleji programovat s menším počtem chyb.
Správa vývoje softwaru pomocí ClickUp
Při řešení projektů vývoje softwaru může mít zásadní význam jednoduchý proces a správné nástroje. Ačkoli může být složitost těchto projektů ohromující, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám může věci usnadnit.
ClickUp pro vývoj softwaru je navržen tak, aby pomáhal vývojovým týmům efektivně spravovat jejich projekty a zdroje jak pro greenfield, tak brownfield development.
Využijte jej k přidělování úkolů, plánování automatizovaných akcí a snadnému dohledu nad celým životním cyklem softwarového projektu na jednom místě.
Zde je přehled toho, jak ClickUp podporuje vývoj softwaru typu greenfield a brownfield:
1. Agilní řízení projektů
Sprinty a agilní tabule ClickUp umožňují týmům plánovat a provádět práci iterativně, což je ideální jak pro projekty Greenfield (budování od nuly), tak pro projekty Brownfield (úprava stávajících systémů).
ClickUp pro agilní softwarové týmy nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy pro Scrum, Kanban a další agilní přístupy, které týmům umožňují vytvářet produktové roadmapy, testovací plány, technické specifikace a další s využitím vylepšených funkcí integrované umělé inteligence.
Funkce jako agilní dashboardy, sprintové reporty a nativní integrace Git umožňují týmům udržovat synchronizaci v oblasti produktových roadmap, backlogů a pokroku.
Využijte vlastní stavy úkolů v ClickUp k zaznamenání jednotlivých fází vývoje, od vzniku nápadu až po nasazení. Sledujte rychlost sprintu a pokrok týmu pomocí burndown grafů a zpráv o rychlosti, abyste udrželi projekty v časovém harmonogramu.
2. Stanovení priorit úkolů a správa zdrojů
S ClickUp Tasks můžete přizpůsobit stavy úkolů, jako jsou To Do, In Progress a Completed, tak, aby odpovídaly fázím vašeho vývojového cyklu. Rozdělte velké greenfieldové projekty do strukturovaných hierarchií úkolů (Epics → Features → Tasks → Subtasks).
Přiřazujte úkoly se čtyřmi různými prioritami v ClickUp – urgentní, vysoká, normální a nízká – abyste zajistili, že nejdůležitější komponenty budou vytvořeny jako první.
Můžete dokonce propojit související a závislé úkoly, abyste viděli, jak jsou různé části vašeho projektu propojeny.
U brownfieldových projektů zajišťují závislosti úkolů v ClickUp (např. „Blokováno“, „Čeká se na“) týmům jasnou vizualizaci závislostí mezi starými a novými komponentami systému. Současně poskytují Ganttovy diagramy v ClickUp časovou osu pro sledování pokroku a identifikaci úzkých míst při refaktoringu starších systémů.
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp hladce propojuje vaše úkoly, dokumenty a externí nástroje a pomáhá vašemu týmu získat přístup ke všemu, co potřebujete, v centrálním pracovním hubu. Pro agilní týmy, které balancují mezi inovacemi a údržbou, ClickUp eliminuje silosy, omezuje přepínání kontextu a propojuje vše na jednom místě, aby mohly rychleji vytvářet, iterovat a dodávat.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
3. Zjednodušené pracovní postupy
Automatizace opakujících se úkolů – standardizace revizí kódu, schvalování testů a nasazování pipeline – pomocí ClickUp Automations dá vašemu týmu více času na důležitou práci.
Pokud například často musíte členy týmu připomínat blížící se termíny, můžete vytvořit automatická upozornění.
Když se blíží termín splnění úkolu, ClickUp vás vyzve k úpravě priorit, změně seznamů nebo vytvoření nového úkolu pro manažera. Pak můžete mít přehled o termínech a soustředit se na to, co je opravdu důležité – vývoj skvělého softwaru.
I rutinní, ale časově náročné úkoly, jako je přesouvání karet na agilních tabulkách při aktualizaci stavu, lze automatizovat. Můžete dokonce nastavit oznámení pro případy, kdy aktualizace starších systémů (brownfieldové projekty) ovlivňují vývojové sprinty greenfieldových iniciativ. Tím zajistíte, že brownfieldové aktualizace nenaruší stávající funkčnost před nasazením nových funkcí.
Vzhled a ovládání aplikace Jira je velmi zastaralé, což má negativní vliv na pracovní motivaci. Navíc je velmi obtížné vytvářet automatizace, zejména pokud se jedná o více tabulek. ClickUp vyniká ve všech těchto oblastech.
Vzhled a ovládání aplikace Jira je velmi zastaralé, což má negativní vliv na pracovní motivaci. Kromě toho je velmi obtížné vytvářet automatizace, zejména pokud se jedná o více tabulek. ClickUp vyniká ve všech těchto oblastech.
4. Lepší komunikace a spolupráce
ClickUp vylepšuje spolupráci v reálném čase, aniž by narušoval soustředění vašeho týmu.
Pomocí tabulek ClickUp Whiteboards vizualizujte systémovou architekturu jak pro plánování greenfield, tak pro modernizaci brownfield.
Vláknové komentáře a @zmínky u úkolů zajišťují plynulou komunikaci mezi vývojáři, produktovými manažery a zainteresovanými stranami, zatímco přizpůsobené panely ClickUp poskytují přehled o postupu vývoje, překážkách a alokaci zdrojů.
V chatu ClickUp můžete položit jakoukoli otázku a umělá inteligence vám okamžitě poskytne odpověď na základě celé historie dané konverzace nebo informací z vašeho pracovního prostoru a připojených aplikací, jako jsou Google Drive, GitHub, Figma a Salesforce.
Agilní týmy často pracují v rychlých sprintech, kde jsou klíčová rychlá rozhodnutí. Místo přeskakování mezi Slackem, Jirou a e-maily udržuje ClickUp Chat vše na jedné platformě. Vývojáři, projektoví manažeři a testeři QA mohou vytvářet a označovat úkoly přímo v chatu, což usnadňuje a zrychluje sledování akčních položek.
Každý seznam, složka a prostor má v ClickUp svůj vlastní chat. Přistupujte ke všem existujícím zobrazením a spravujte projekty přímo přes rozhraní chatu.
📮ClickUp Insight: 60 % zaměstnanců reaguje na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení stojí až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity. Díky centralizaci všech konverzací, úkolů a chatových vláken ve vašem pracovním prostoru vám ClickUp umožňuje zbavit se přeskakování mezi platformami a získat rychlé odpovědi, které potřebujete. Žádný kontext se nikdy neztratí!
V projektech typu greenfield týmy definují architekturu, API a požadavky na funkce zcela od začátku. V projektech typu brownfield týmy potřebují jasnou dokumentaci o stávajících systémech a o tom, jak aktualizace ovlivňují závislosti. S ClickUp Docs můžete úkoly vkládat přímo do dokumentace, takže vývojáři mohou nahlížet do specifikací, aniž by museli přepínat mezi záložkami. Díky funkcím, jako je historie verzí a společná editace, může váš tým aktualizovat dokumentaci API podle toho, jak se vyvíjí.
5. Integrace
ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji, které již používáte, a to zdarma.
Propojte se s GitHub, GitLab, Bitbucket a dalšími nástroji pro správu verzí a sledujte commity a pull requesty přímo v ClickUp. Pokud přecházíte ze starších nástrojů, můžete také integrovat Jira nebo Azure DevOps.
Co je pro vás lepší: projekt greenfield nebo vývoj softwaru brownfield?
Nyní, když rozumíte rozdílu mezi greenfieldovým a brownfieldovým vývojem softwaru, můžete zvolit nejlepší přístup pro svůj projekt. Odpověď není vždy jednoznačná, ale záleží na vašich potřebách. Rozhodnutí by mělo být učiněno v rané fázi životního cyklu projektu, s přispěním všech zúčastněných stran, včetně klienta a týmu vývojářů softwaru.
Pokud váš stávající systém funguje dobře, má čistý kód a nabízí řešení připravená na budoucnost, je brownfield development pravděpodobně tou správnou volbou. Umožní vám vybudovat nový softwarový systém na pevných základech a aktualizovat jej o nové funkce.
Pokud však potřebujete řešení přizpůsobené vašim jedinečným obchodním potřebám nebo pokud je váš současný systém zastaralý a neorganizovaný, je greenfield development tou správnou volbou.
💡 Ať už vytváříte software od základů nebo modernizujete starší systémy, ClickUp vám poskytuje flexibilitu, přehlednost a automatizaci, které zefektivní plánování a realizaci projektů.