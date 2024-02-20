Vývoj s nízkými nároky na programování: zvýšení agility při tvorbě aplikací

Představte si následující situaci. Používáte na míru vyvinutý software pro řízení projektů, který vám umožňuje nastavit stav úkolu jako „k provedení“, „v procesu“ nebo „hotovo“. Aby software vyhovoval vašemu pracovnímu postupu, potřebujete další stav, například „čeká na schválení“.
Tradičně by přidání i tak jednoduché funkce vyžadovalo inženýrské úsilí, které by trvalo několik týdnů, ne-li měsíců, v závislosti na plánu.
Už ne. Vývoj s nízkým množstvím kódu změnil způsob, jakým dnes softwarové týmy pracují. V tomto blogovém příspěvku vám ukážeme jak.
Co je low-code?
Low-code je paradigma vývoje softwaru s minimálním ručním kódováním, které využívá grafická rozhraní. Jedná se o alternativu k tradičnímu vývoji, která místo textového přístupu k vytváření aplikací využívá vizuální vývoj.
Umožňuje vývojářům přizpůsobovat aplikace pomocí drag and drop. Automatizuje opakující se úkoly a zvyšuje efektivitu, čímž podporuje principy štíhlého vývoje softwaru.
Low-code nelze zaměňovat s nově se objevujícím pojmem „no-code“. Podívejme se na rozdíly.
Low-code vs. no-code: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Na nejzákladnější úrovni vyžaduje vývoj aplikací s nízkým množstvím kódu určité technické dovednosti, které aplikace bez kódu nevyžadují. To vede i k dalším rozdílům.
|Low-code platformy
|Platformy bez kódu
|Určeno pro profesionální vývojáře
|Určeno pro firemní uživatele
|Používá se pro komplexní aplikace, které mohou vyžadovat dodatečné ruční programování.
|Používá se pro jednoduché aplikace, které lze sestavit z opakovaně použitelných komponent.
|Možnost komplexních přizpůsobení
|Omezené přizpůsobení předem dané povahy
|Skvělé pro modernizaci starších systémů
|Nevhodné pro modernizaci starších systémů
|Ideální pro aplikace jako webové stránky, mobilní aplikace, automatizace interních procesů atd.
|Vhodné pro samoobslužné aplikace, dashboardy, datové potrubí atd.
Proč si vývoj s nízkými nároky na programování získává na popularitě?
Podle společnosti Gartner se očekává, že platformy pro vývoj aplikací s nízkými nároky na kódování letos porostou o 20 % a dosáhnou tržní hodnoty přes 12 miliard dolarů. Ve světě agilního vývoje aplikací přináší low-code postupné zvyšování efektivity.
Velké i malé podniky využívají low-code vývoj a těží z toho řadu výhod. Zde je důvod.
Rychlost vývoje: Vývoj aplikací s nízkými nároky na kódování je o 40–60 % rychlejší. Díky tomu můžete rychleji vstoupit na trh, více experimentovat, neustále se zlepšovat a vyvíjet se podle potřeb trhu.
Náklady na vývoj: Platformy pro vývoj s nízkými nároky na programování fungují tak, že vytvářejí předem připravené prvky, jako jsou šablony, které lze znovu použít nebo překonfigurovat k vytvoření nových aplikací. To výrazně snižuje náklady na vývoj nových aplikací.
Demokratizace vývoje aplikací: Tradičně mohli aplikace vytvářet pouze vývojáři s znalostmi kódování v konkrétním programovacím jazyce. Díky vizuálnímu přístupu low-code mohou dnes robustní a bezpečné aplikace vytvářet i běžní uživatelé.
Dostupnost zdrojů: IDC předpovídá, že do roku 2025 bude chybět čtyři miliony vývojářů. Organizace čelí obrovským výzvám v oblasti náboru, školení a udržení talentů. Low-code pomáhá tuto výzvu překonat a umožňuje vývojářům soustředit se na řešení složitějších problémů.
Možnosti spolupráce: Platformy low-code umožňují obchodním a technickým uživatelům spolupracovat a společně vytvářet aplikace. Mohou pracovat na zpětné vazbě a postupně vytvářet hodnotu.
Adaptabilita: Aplikace vytvořené pomocí low-code platforem lze integrovat s externími aplikacemi a daty pomocí bezpečných konektorů a API. To také usnadňuje připojení k technologickému ekosystému dodavatelů a partnerů.
Údržba: Platformy low-code podporují všechny fáze vývoje aplikací. To znamená, že můžete nejen vytvářet aplikace, ale také je nasazovat, spravovat verze a mnoho dalšího.
Výhody používání low-code technologie
Technologie low-code je jedním z nejvýkonnějších nástrojů pro vývoj aplikací, ať už jste malá nebo velká společnost, poskytovatel služeb nebo výrobce produktů, softwarová firma nebo jiná organizace. Může přinést následující transformační výhody.
Úspora nákladů
Klíčovými principy low-code jsou opakovaná použitelnost, opakovatelnost a automatizace. Low-code šetří vývojové úsilí opakováním procesů, opakovaným použitím komponent a automatizací opakujících se úkolů. To přímo vede k úsporám nákladů. Snižuje také potřebu najímat velké vývojové týmy, což dále šetří náklady.
Produktivita vývojářů
Low-code platformy patří mezi nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity vývojářů. Díky low-code mohou vývojáři pomocí drag-and-drop funkcí rychle vytvářet aplikace. Navíc mohou jednoduché aplikace vyvíjet i obchodní uživatelé bez pomoci technického týmu.
Čas ušetřený tímto způsobem lze využít k řešení složitých problémů, zlepšení produktivity a efektivity vývojářů.
Školení a rozvoj dovedností
Low-code platformy jsou skvělé pro nové zaměstnance, občanské vývojáře a přecházející pracovníky. Poskytují jim ochranné mechanismy, které jim umožňují dělat chyby a učit se. Urychlují proces vývoje a zároveň jim umožňují rychle se zdokonalovat, aniž by bylo nutné ruční školení.
Mezifunkční spolupráce
Platforma pro vývoj s nízkými nároky na programování spojuje obchodní a technické týmy, které jsou obvykle ve vzájemném rozporu. Poskytuje jim společný jazyk a slovník pro efektivnější spolupráci. Umožňuje jim také navazovat na práci ostatních.
Například obchodní uživatel může vytvořit aplikaci, kterou vývojář může aktualizovat/vylepšovat v integrovaném editoru kódu.
Organizační agilita
Schopnost rychle vytvářet aplikace za nízké náklady umožňuje organizacím vytvářet produkty a uvádět je na trh rychleji. Mohou také provádět úpravy a vylepšení stávajících aplikací na základě zpětné vazby od trhu.
Údržba a správa
Low-code umožňuje týmům rychle přidávat opravy, provádět vylepšení a dodržovat regulační předpisy. Vytváří také struktury pro funkce správy, jako je autentizace, autorizace, ochrana osobních údajů atd. Pomáhá týmům DevOps a agilním týmům efektivněji zvládat běžné operace.
Zkušenosti zaměstnanců
Nástroje low-code se široce používají pro vývoj interních aplikací, jako je systém pro správu lidských zdrojů [HRMS]. To eliminuje tření v interních procesech a zlepšuje zkušenosti zaměstnanců.
Navzdory mnoha výhodám není zavedení low-code bez problémů. Podívejme se, jaké to jsou a jak je můžete překonat.
Příklady použití low-code
Návrh uživatelského rozhraní
Designové týmy vytvářejí uživatelská rozhraní s použitím opakovaně použitelných komponent, jako jsou tlačítka, pozadí, barvy, tvary atd., pomocí low-code platforem.
Portály pro zaměstnance
Interní aplikace, které poskytují samoobslužné služby, jako je žádost o proplacení výdajů, žádost o dovolenou, rezervace cestování atd., jsou ideálními příklady využití low-code.
Modernizace starších systémů
Organizace s legacy aplikacemi již mají vyřešenou svou obchodní logiku a data. Low-code platforma pomáhá modernizovat aplikace rychle a efektivně. Pokud není možné nahradit legacy aplikace, lze low-code použít také pro rozšíření a integrace.
Generování API
Generátory API s nízkým kódováním mohou automatizovat jednu z nejčasově náročnějších úloh ve vývoji softwaru a modernizaci starších systémů.
Prototypování
Než organizace investují čas a energii do vývoje aplikace pro produkční použití, využívají low-code platformu pro rychlé prototypování nebo vytvoření minimálně životaschopného produktu.
Reporting
Low-code platformy jsou ideální pro integraci datových zdrojů a vytváření přizpůsobených dashboardů bez nutnosti dalšího technického úsilí.
Přizpůsobení na úrovni podniku
Když uživatelé v podnikové sféře potřebují konkrétní přizpůsobení, mohou jim pomoci low-code platformy. Uživatelé v podnikové sféře mohou přidávat nebo upravovat to, co potřebují, bez zapojení týmu vývojářů.
Výzvy spojené s integrací low-code vývoje a technologie
Jako nově vznikající metodika rychlého vývoje aplikací se low-code v organizacích nachází ve fázi hodnocení, protože přináší nové a jedinečné výzvy.
- Omezená svoboda: Vlastní kód nabízí nekonečnou svobodu při vytváření čehokoli, co aplikace s nízkým kódováním nedokážou.
- Omezení platformy: Ať už si vyberete jakoukoli low-code platformu, budete omezeni jejími funkcemi. To znamená, že můžete dělat jen to, co vám platforma umožňuje.
- Vázanost na dodavatele: Většina low-code platforem není kompatibilní s jinými platformami, což zvyšuje náklady na přechod k jiné platformě.
- Omezení integrace: Moderní low-code platformy nemusí dobře fungovat se starším softwarem, což vytváří složitosti, které musí vývojáři řešit.
- Škálovatelnost: Aplikace vytvořené pomocí low-code platforem nemusí být škálovatelné pro podnikové požadavky.
- Náklady: Low-code platformy mohou mít složitou strukturu nákladů, která vyžaduje, abyste za další funkce, které potřebujete, platili navíc.
Vzhledem k těmto výzvám je výběr správného low-code nástroje pro vaše potřeby nesmírně důležitý. Zde je několik cenných rad.
Jak vybrat low-code nástroj?
Než začnete hledat low-code nástroj, jasně si definujte své požadavky. Zeptejte se sami sebe:
- K čemu chcete tento nástroj používat?
- Kdo jsou uživatelé tohoto nástroje?
- Jaké aplikace hodláte vytvářet?
- K jakým účelům by měl sloužit?
- Kolik jste ochotni utratit?
- Jaká jsou vaše měřítka úspěchu pro low-code nástroj?
Řekněme, že chcete, aby vaši obchodní uživatelé vytvořili jednoduchá přizpůsobení a vylepšení ve vašem nástroji pro správu projektů. Potřebujete následující funkce.
Automatizace pracovních postupů
Každý tým má své vlastní jedinečné obchodní procesy a pracovní postupy. Některé z nich lze automatizovat pomocí jednoduchých spouštěčů typu „if-this-then-that“. Vyberte si platformu s nízkými požadavky na programování, která vám umožní nastavit automatické provádění těchto pracovních postupů.
ClickUp Automations je nástroj bez nutnosti programování, který vám umožňuje nastavit spouštěče pro automatizaci pracovních postupů pro různé případy použití.
Můžete například nastavit ClickUp tak, aby měnil stav úkolu pokaždé, když je dokončen podúkol. Nebo automaticky přiřadit úkol uživateli na základě změny stavu. Nebo vytvořit úkol, když někdo vyplní formulář žádosti pro softwarové týmy.
Složité vztahy
Dnešní projekty mají složité a vzájemně propojené úkoly, které se navzájem ovlivňují. Váš nástroj pro správu projektů musí tyto vztahy zohledňovat. Musí vám umožňovat propojovat úkoly nebo dokumenty, přidávat závislosti k úkolům, propojovat zdroje a vkládat externí nástroje.
ClickUp nabízí správu vztahů bez kódu napříč všemi artefakty. S ClickUpem můžete vytvářet propojení mezi úkoly, dokumenty a závislostmi, abyste měli přístup ke všemu, co potřebujete, na jednom místě.
Integrace
Při používání více nástrojů pro různé obchodní potřeby si nemůžete dovolit požádat o pomoc techniky pokaždé, když potřebujete, aby tyto nástroje spolupracovaly. Váš nástroj pro správu projektů potřebuje low-code způsob integrace s externími aplikacemi.
ClickUp se integruje s více než 1000 aplikacemi, aniž byste museli psát jakýkoli kód. Od komunikačních nástrojů, jako jsou Gmail a Slack, přes aplikace pro zvýšení produktivity, jako je Harvest, až po obchodní nástroje, jako jsou HubSpot a GitHub, ClickUp lze připojit a používat s téměř čímkoli, co vás napadne.
Mnohé z nich jsou obousměrné integrace. To znamená, že můžete nastavit automatické spouštěče pro aktualizaci externího nástroje z ClickUp nebo naopak.
Dashboardy
Software pro řízení projektů je tak dobrý, jak dobrá je přehlednost, kterou poskytuje různým zainteresovaným stranám. Aby získali 360stupňový přehled o svém projektu, potřebují manažeři přizpůsobitelné dashboardy, které jim poskytnou důležité informace.
Vlastní grafy ClickUp vám umožňují vizualizovat vaši práci jakýmkoli způsobem, aniž byste museli vynakládat další úsilí na kódování.
S ClickUpem si můžete vybrat z více než 50 widgetů, které sledují čas, úkoly, pokrok, pracovní zátěž, sprint a další. Svůj dashboard můžete také převést na kalkulačku pro výpočty součtů, průměrů a dalších údajů pro libovolné úkoly.
Použijte tyto agilní šablony jako inspiraci pro dashboardy, které chcete vytvořit.
Zvýšení výkonu
Kvalita práce závisí na standardech, které si týmy samy stanoví. I přes jejich maximální úsilí a dobře připravený kontrolní seznam některé položky mohou uniknout pozornosti. Dobrý systém řízení projektů může tomuto problému zabránit díky chytré automatizaci.
ClickApps – předem připravené aplikace ClickUp bez nutnosti programování – právě to umožňují. Zde je několik příkladů.
- Varování o závislosti vám umožňuje být upozorněni před uzavřením úkolů, které čekají na jiné.
- Neúplné varování vám brání v uzavření úkolů, které mají nevyřešené podúkoly, komentáře nebo kontrolní seznamy.
- Aplikace Who’s Online? vám umožňuje vidět, kdo je online, a rychle se s ním spojit v reálném čase.
Přizpůsobitelnost
Každá aplikace, kterou používáte, má zabudovanou sadu funkcí. Co když ale potřebujete o něco víc? Například agentura může chtít pro každého klienta vlastní ID úkolu.
ClickApps vám umožňuje vytvářet vlastní ID úkolů. A co víc? Můžete přidávat vlastní pole v různých formátech, jako jsou data, kontaktní informace, rozevírací seznamy, zaškrtávací políčka, odkazy, vzorce, tagy a další.
Umělá inteligence
Generativní AI je jednou z nejvíce transformativních technologií tohoto desetiletí. Neměli byste muset najímat velký tým inženýrů, aby vám to fungovalo.
ClickUp AI pomáhá urychlit vývojové plány a dokumentaci. Pomocí několika pokynů můžete generovat nápady na produkty, plány a další pomocí odborně vytvořených nástrojů AI pro softwarové týmy přímo v ClickUp.
Zlepšete své projektové řízení bez kódování pomocí ClickUp
Velká část našeho života a práce je dnes zprostředkována technologiemi. I podniky, které nepovažujeme za technologické – jako umění nebo kosmetické služby – používají digitální nástroje k přijímání objednávek, řízení provozu, marketingu atd.
Hotové nástroje pro řízení projektů nejsou vhodné pro všechny účely. Mohou být příliš nepružné pro specifika vašeho projektu. Právě zde přichází na řadu vývoj softwaru bez kódování!
Funkce ClickUp bez nutnosti programování vám umožní zlepšit řízení projektů, spolupráci, správu zdrojů a vývoj produktů.
Díky přizpůsobení založenému na grafickém uživatelském rozhraní, automatizaci a funkcím drag-and-drop v ClickUp můžete optimalizovat své operace a zvýšit svou produktivitu. Vyzkoušejte to sami. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma.