10 nejlepších alternativ Polly AI pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a zapojení týmu

V každém týmu přijde čas, kdy efektivní a příjemná spolupráce ustoupí do pozadí a nahradí ji nudná a bezduchá práce. Řešení jako Polly AI vnášejí do této situace nový život a poskytují týmům nástroje pro zapojení a zpětnou vazbu, které pomáhají prolomit ledy a rozhýbat věci.
Polly AI však není jedinou možností na trhu. Možná nemá jednu nebo dvě funkce, které opravdu potřebujete, nebo možná potřebujete jiné možnosti, které lépe fungují s vašimi konkrétními pracovními postupy.
Která možnost vám bude nejlépe vyhovovat? Tento blog představí 10 alternativ k Polly AI, které ji mohou ve vaší pracovní sadě nástrojů zastínit. Tyto možnosti vám pomohou, aby se průzkumy, otázky a odpovědi a týmové kontroly nezdály jako firemní povinnost. 🎉
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Polly AI:
- ClickUp (nejlepší pro správu zpětné vazby a spolupráci) ✅
- Simple Poll (nejlepší pro rychlé ankety ve Slacku) ✅
- HeyTaco (nejlepší pro vzájemné uznání v aplikacích Slack a MS Teams) ✅
- Microsoft Forms (nejlepší pro integraci s Microsoft 365) ✅
- Matter (nejlepší pro zpětnou vazbu a uznání od kolegů) ✅
- SurveyMonkey (nejlepší pro vytváření a analýzu průzkumů) ✅
- Doodle (nejlepší pro zjednodušené plánování skupinových schůzek) ✅
- Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů napříč platformami) ✅
- Google Forms (nejlepší pro bezplatné a uživatelsky přívětivé vytváření formulářů) ✅
- Culture Amp (nejlepší pro zapojení zaměstnanců a řízení výkonu) ✅
Co je Polly AI?
Polly AI je nástroj pro zapojení zaměstnanců a zpětnou vazbu, který usnadňuje sběr informací od týmů. Platforma hladce spolupracuje s komunikačními nástroji, jako jsou Slack, Microsoft Teams, Zoom a Google Meet, a umožňuje firmám provádět ankety, průzkumy, otázky a odpovědi a automatické kontroly bez přerušení pracovních postupů.
Polly usnadňuje sběr rychlé zpětné vazby, pořádání standup meetingů, hraní zábavných her a zjišťování nálady zaměstnanců pomocí pulzních průzkumů. Pomáhá zvýšit zapojení a podporuje rozhodování na základě spolehlivých dat, díky čemuž jsou zpětné vazby rychlejší, poutavější a snáze se podle nich dá jednat.
Proč zvolit alternativy k Polly AI?
Polly AI nabízí několik skvělých nástrojů pro zapojení týmu, ale existuje několik důvodů, proč by organizace mohly mít zájem o jiné komunikační nástroje založené na umělé inteligenci:
- Omezený bezplatný tarif: Bezplatný tarif Polly má limit 25 odpovědí za měsíc, což nemusí být dostačující pro týmy, které potřebují konzistentní zpětnou vazbu. Výsledky se uchovávají po dobu 45 dnů, což ztěžuje dlouhodobou analýzu.
- Složité uživatelské rozhraní: Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní Polly za poněkud složité, zejména při pokusu o nastavení ankety s mnoha možnostmi nebo přizpůsobenými funkcemi. Tato složitost ztěžuje rychlý sběr zpětné vazby.
- Otázky ochrany soukromí: Polly ve výchozím nastavení zobrazuje jména respondentů, takže budete muset provést některé ruční změny, aby zůstala zachována anonymita. Toto výchozí nastavení může lidem ztěžovat sdílení upřímné zpětné vazby k citlivým tématům.
- Omezená analýza dat: Polly si vede dobře ve sběru zpětné vazby, ale v oblasti pokročilé analýzy má rezervy. Nepomáhá při odhalování trendů ani při hlubším zkoumání poznatků, které jsou velmi důležité pro informované rozhodování.
Možná zjistíte, že jiné nástroje nabízejí komplexnější funkce, snadněji použitelné rozhraní, silnější kontrolu soukromí a lepší podporu, což zvyšuje zapojení týmu a zlepšuje procesy zpětné vazby.
🔎 Věděli jste, že... Zaměstnanci, kteří dostávají správnou míru uznání, jsou čtyřikrát více zapojeni do své práce.
Alternativy k Polly AI v kostce
Zde je stručný přehled případů použití a obchodních struktur pro každou alternativu Polly AI:
|Alternativa
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Správa úkolů a projektů s integrovanými průzkumy pro zpětnou vazbu týmu
|Týmy, které efektivně řídí projekty, úkoly a pracovní postupy
|Simple Poll
|Rychlé ankety v pracovním prostoru Slack
|Uživatelé Slacku, kteří potřebují rychlá a neformální rozhodnutí týmu
|HeyTaco
|Uznání a ocenění zaměstnanců
|Týmy zvyšují morálku prostřednictvím vzájemného uznání
|Microsoft Forms
|Průzkumy, kvízy a sběr zpětné vazby
|Uživatelé Microsoft 365 shromažďující strukturované odpovědi
|Matter
|Zpětná vazba od kolegů a rozvoj dovedností
|Týmy podporující neustálou zpětnou vazbu a profesní růst
|SurveyMonkey
|Pokročilé průzkumy a analytika
|Podniky, které potřebují podrobné informace z průzkumů
|Doodle
|Plánování schůzek a akcí
|Týmy koordinující schůzky napříč několika časovými pásmy
|Zapier
|Automatizace pracovních postupů a integrace aplikací
|Uživatelé automatizující opakující se úkoly napříč různými nástroji
|Google Forms
|Bezplatné formuláře, ankety a sběr dat
|Jednotlivci a organizace, kteří potřebují jednoduchou bezplatnou možnost
|Culture Amp
|Zapojení zaměstnanců a řízení výkonu
|Společnosti, které zlepšují kulturu na pracovišti a spokojenost zaměstnanců
10 nejlepších alternativ Polly AI, které můžete použít
Pojďme prozkoumat 10 nejlepších alternativ Polly AI! Každá z nich přináší něco speciálního pro průzkumy, ankety, zapojení zaměstnanců a automatizaci pracovních postupů.
1. ClickUp (nejlepší pro správu zpětné vazby a spolupráci)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která pomáhá týmům všech velikostí spravovat jejich práci na jednom místě. Poskytuje různé nástroje, které pomáhají s řízením projektů, spoluprací a optimalizací pracovních postupů, čímž celý proces zjednodušuje a zatraktivňuje.
Pokud jde o zpětnou vazbu a zapojení, většina z nás používá externí nástroje a přináší poznatky zpět do svého pracovního prostoru, což přispívá ke změnám kontextu a přepínání mezi nástroji. S ClickUpem tomu tak ale není.
S AI agenty ClickUp můžete automatizovat rutinní procesy a zvýšit produktivitu týmu. Například provádění asynchronních standupů se stává snadným – agenti mohou požádat váš tým o aktualizace, shromáždit odpovědi a automaticky vygenerovat souhrn pokroku všech členů. Tím se eliminuje ruční sledování a zajistí se, že důležité aktualizace jsou vždy zaznamenány a sdíleny, takže všichni jsou v souladu a soustředí se na to, co je nejdůležitější.
Díky možnostem nastavení veřejných nebo soukromých kanálů pro konkrétní úkoly a projekty pomáhá ClickUp Chat vašemu týmu udržovat konverzace organizované a věcné. V ClickUp je k dispozici řada chatových agentů, díky nimž budou vaše konverzace produktivnější a praktičtější!
Pokud chcete vytvořit komplexní průzkum a okamžitě proměnit získané poznatky v konkrétní úkoly, ClickUp Forms by se měl stát vaším novým nejlepším přítelem. Umožňuje vám snadno vytvářet přizpůsobitelné formuláře a propojit je přímo s úkoly v ClickUp. To se hodí pro sběr zpětné vazby, provádění průzkumů nebo zpracování ankety, protože odpovědi z průzkumu jsou přehledně uspořádány do úkolů, což usnadňuje jejich sledování a následné zpracování.
Jste fanouškem Slacku? Integrace ClickUp se Slackem vám umožňuje snadno vytvářet úkoly a komentáře ze zpráv ve Slacku. ClickUp vám také umožňuje připojit úkoly přímo do chatů Microsoft Teams. Získáte aktualizace stavu v reálném čase, komentáře a oznámení o přílohách, což usnadňuje spolupráci napříč různými platformami.
Chcete začít hned? Máme pro vás šablony. Například šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp pomáhá týmům sledovat spokojenost zaměstnanců a rozpoznat oblasti, které je třeba zlepšit, pomocí shromažďování strukturované zpětné vazby. Jejím cílem je poskytovat v reálném čase informace o kultuře na pracovišti, aby týmy HR mohly činit rozhodnutí založená na datech a zlepšovat tak zkušenosti zaměstnanců.
Co se vám na tom bude líbit:
- Jasně identifikujte oblasti, které vyžadují zlepšení pracovních podmínek, a zvyšte spokojenost zaměstnanců s prací.
- Sledujte zlepšení a změny v průběhu času
- Vytvářejte zásady a strategie na základě analýzy cenné zpětné vazby.
K dispozici je také šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp a šablona akčního plánu pro průzkum zapojení ClickUp, které vám pomohou určit další kroky na základě toho, co říkají zaměstnanci.
Chcete vylepšit svůj průzkum pomocí AI? Použijte ClickUp Brain k vytvoření strukturovaných průzkumů zapojení zaměstnanců během několika sekund. Zde je jeden, který jsme vytvořili:
Nejlepší funkce ClickUp
- Sbírejte zpětnou vazbu pomocí přizpůsobitelných formulářů, které promění odpovědi v praktické úkoly.
- Usnadněte diskuse pomocí ClickUp Chat pro zpětnou vazbu týmu v reálném čase.
- Sledujte zapojení pomocí šablon průzkumů pro strukturované poznatky.
- Upravujte a přizpůsobujte své dotazníky během několika sekund pomocí ClickUp Brain.
- Analyzujte odpovědi pomocí dashboardů ClickUp, které vizualizují trendy a náladu týmu.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce platformy mohou být pro začátečníky příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co o ClickUp říkají skuteční uživatelé? Christian Gonzalez, administrativní koordinátor Národní komory obchodu, služeb a cestovního ruchu v Guadalajaře, říká:
Zjednodušujeme všechny procesy našich oddělení integrací platforem business intelligence, nástrojů pro automatizované zasílání e-mailů a ukládáním KPI, formulářů, procesních dokumentů a závislostí do jedné aplikace (ClickUp).
Zjednodušujeme všechny procesy našich oddělení integrací platforem business intelligence, nástrojů pro automatizované zasílání e-mailů a ukládáním KPI, formulářů, procesních dokumentů a závislostí do jedné aplikace (ClickUp).
🧠 Zajímavost: Globální ekonomika každoročně ztrácí odhadem 9 bilionů dolarů kvůli nízké úrovni zapojení zaměstnanců!
2. Simple Poll (nejlepší pro rychlé ankety ve Slacku)
Simple Poll je uživatelsky přívětivý nástroj pro hlasování vytvořený speciálně pro Slack. Umožňuje týmům snadno vytvářet ankety a průzkumy v rámci jejich pracovního prostoru, takže vše zůstává pohodlné. Simple Poll funguje přímo ve Slacku, takže nemusíte přecházet mezi aplikacemi. Díky funkci anonymního hlasování mohou zaměstnanci snadno sdílet své upřímné názory bez váhání.
Nejlepší funkce Simple Poll
- Vytvářejte ankety ve Slacku okamžitě pomocí příkazu /poll.
- Provádějte anonymní ankety, abyste podpořili upřímnou zpětnou vazbu.
- Naplánujte opakované ankety, abyste automatizovali kontroly týmu a zpětnou vazbu k projektům.
- Exportujte výsledky ankety ve formátu CSV pro dlouhodobé sledování a analýzu.
Omezení Simple Poll
- Bezplatná verze omezuje počet uživatelů na 100 odpovědí za měsíc.
- Nenabízí vestavěné reportování nad rámec exportů CSV.
Ceny Simple Poll
- Zdarma
- Premium: 59 $/měsíc na uživatele pro až 24 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Jednoduché hodnocení a recenze Simple Poll
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Toto o ní říká uživatel Simple Poll:
Líbí se mi, jak rychle a snadno mohu vytvořit a odeslat anketu různým týmům v rámci Slacku. Ať už jde o plánování týmové akce, shromažďování podnětů k projektu nebo dotazování, kdo má zkušenosti s určitým softwarem – Simple Poll mi umožňuje přizpůsobit efektivní anketu nebo průzkum, abych zapojil svůj tým a shromáždil jejich podněty.
Líbí se mi, jak rychle a snadno mohu vytvořit a odeslat anketu různým týmům v rámci Slacku. Ať už jde o plánování týmové akce, shromažďování podnětů k projektu nebo dotazování, kdo má zkušenosti s určitým softwarem – Simple Poll mi umožňuje přizpůsobit efektivní anketu nebo průzkum, abych zapojil svůj tým a shromáždil jejich podněty.
3. HeyTaco (nejlepší pro vzájemné uznání v aplikacích Slack a Microsoft Teams)
HeyTaco je osvěžující platforma pro uznání zaměstnanců, která členům týmu umožňuje vzájemně si vyjádřit uznání za tvrdou práci zábavným a poutavým způsobem. Díky integraci s jinými komunikačními platformami uživatelé posílají virtuální „tacos“, aby vyjádřili své uznání.
Je to zábavný způsob, jak vytvořit pozitivní a propojenou pracovní atmosféru. Každý člen týmu dostává denní příděl tacos, který sdílí se svými kolegy, aby ocenil skvělou práci nebo týmového ducha.
Nejlepší funkce HeyTaco
- Umožněte vzájemné uznání pomocí virtuálních tacos, aby bylo ocenění zábavné a smysluplné.
- Integrujte je do Slacku a Microsoft Teams a začleňte uznání do stávajících pracovních postupů.
- Přizpůsobte odměny tak, aby odpovídaly firemní kultuře.
- Sledujte zapojení prostřednictvím žebříčků a úrovní dosažených výsledků.
Omezení HeyTaco
- Chybí mu funkce jako automatizované průzkumy a hlubší analytika.
- Častá oznámení o uznání mohou být příliš zatěžující.
Ceny HeyTaco
- Plány pro všechny a týmy: 3 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze HeyTaco
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Jedinečný přístup HeyTaco má mnoho příznivců, jak dokládá jeden z uživatelů:
Oceňuji, jak snadné je sdílet uznání s kolegy na Slacku. Je to stejně jednoduché jako poslat emoji, ale přidává to promyšlený, osobní dotek, který ocení něčí úsilí. Tato jednoduchost podporuje časté a upřímné projevy vděčnosti, což má pozitivní vliv na morálku týmu.
Oceňuji, jak snadné je sdílet uznání s kolegy na Slacku. Je to stejně jednoduché jako poslat emoji, ale přidává to promyšlený, osobní dotek, který ocení něčí úsilí. Tato jednoduchost podporuje časté a upřímné projevy vděčnosti, což má pozitivní vliv na morálku týmu.
4. Microsoft Forms (nejlepší pro integraci s Microsoft 365)
Microsoft Forms vám umožňuje snadno vytvářet průzkumy, kvízy a ankety. Jako klíčová součást sady Microsoft 365 dobře spolupracuje s ostatními aplikacemi Microsoftu, což z něj dělá fantastickou volbu pro organizace, které již ekosystém Microsoftu používají.
Platforma nabízí různé typy otázek, jako jsou výběr z více možností, text, hodnocení a Likertova stupnice. Sledování odpovědí v reálném čase a integrované analytické nástroje poskytují okamžité informace, které lze dále analyzovat exportem dat do aplikace Excel.
Nejlepší funkce Microsoft Forms
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu na vytváření formulářů a analýze dat.
- Vložte kvízy nebo formuláře pro zpětnou vazbu přímo do videí hostovaných na Microsoft Stream na Sharepointu.
- Umožněte respondentům nahrávat soubory jako součást jejich odpovědí ve formuláři, což usnadní sběr podpůrných dokumentů nebo obrázků.
- Vytvářejte formuláře, které podporují více jazyků, a rozšiřte tak přístupnost pro různé skupiny respondentů.
Omezení Microsoft Forms
- Integrační možnosti se zaměřují především na ekosystém Microsoft, což může omezovat propojitelnost s aplikacemi třetích stran.
- Není k dispozici jako samostatný produkt a vyžaduje předplatné Microsoft 365.
Ceny Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Forms
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
➡️ Číst více: Jak vytvořit průzkum v Microsoft Forms
5. Matter (nejlepší pro zpětnou vazbu a uznání od kolegů)
Matter je platforma pro uznání a zpětnou vazbu zaměstnanců, která zlepšuje kulturu na pracovišti a zapojení kolegů. Pomáhá také členům týmu sdílet konstruktivní zpětnou vazbu, oslavovat úspěchy a podporovat neustálý osobní a profesní růst.
Jako alternativa k Polly AI se Matter hladce integruje s komunikačními nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams, a umožňuje vzájemné uznání prostřednictvím přizpůsobitelných pochval a zpětné vazby. Platforma také nabízí přizpůsobitelné pochvaly, automatické připomenutí zpětné vazby a analytické nástroje, které vám pomohou sledovat zapojení a výkonnost.
Nejlepší funkce Matter
- Posílejte automatické, přizpůsobitelné připomenutí pomocí funkce „Feedback Friday“ této platformy.
- Sledujte zapojení a identifikujte oblasti, které je třeba v organizaci zlepšit.
- Začleňte zpětnou vazbu a uznání do každodenních pracovních postupů
- Vytvořte personalizované šablony uznání v souladu s hodnotami společnosti nebo konkrétními příležitostmi.
Omezení záležitosti
- Bezplatná verze omezuje uživatele na zasílání omezeného počtu pochval za kanál za týden.
- Někteří uživatelé mohou považovat cenu za problém.
Ceny Matter
- Navždy zdarma
- Výhoda: 4 $/měsíc na uživatele
- Pro + Surveys: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Matter
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
6. SurveyMonkey (nejlepší pro vytváření a analýzu průzkumů)
SurveyMonkey je vynikající online platforma pro jednotlivce a organizace, která slouží k vytváření, sdílení a analýze průzkumů. Nabízí různé typy otázek, přizpůsobitelné šablony a pokročilé logické funkce , díky nimž mohou uživatelé snadno vytvářet průzkumy a provádět uživatelský výzkum.
Pokročilé funkce, jako je logika přeskočení a větvení, zlepšují zkušenost respondentů tím, že jim na základě předchozích odpovědí zobrazují relevantní otázky. SurveyMonkey navíc poskytuje analytické nástroje a nástroje pro vytváření reportů v reálném čase, které uživatelům umožňují rychle získat praktické informace.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Získejte přístup k pečlivě vybrané sbírce otázek sestavené odborníky, které zvýší kvalitu a relevanci průzkumu.
- Vytvářejte průzkumy v několika jazycích, abyste oslovili rozmanité publikum a získali komplexní zpětnou vazbu.
- Rozšiřujte průzkumy prostřednictvím různých kanálů, včetně e-mailů, webových odkazů a sociálních médií.
- Analyzujte odpovědi v reálném čase pomocí dynamických nástrojů pro vytváření reportů.
Omezení SurveyMonkey
- Bezplatná verze omezuje uživatele na 10 otázek v každém průzkumu.
- Cena může být pro malé podniky nebo jednotlivce příliš vysoká.
Ceny SurveyMonkey
- Výhoda Annual: 39 $/měsíc na uživatele
- Standardní měsíční poplatek: 99 $/měsíc na uživatele
- Premier Annual: 139 $/měsíc na uživatele
- Výhoda pro tým: 30 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Team Premier: 92 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Včasné provedení uživatelského průzkumu vám pomůže navrhovat produkty podle skutečných potřeb uživatelů, nikoli podle domněnek. Vytvořte intuitivní, efektivní a příjemný produkt tím, že budete aktivně naslouchat uživatelům a porozumíte jejich problémům. To povede k vyšší spokojenosti, lepší retenci a silnějšímu přijetí. 🚀
7. Doodle (nejlepší pro zjednodušené plánování skupinových schůzek)
Doodle je oblíbený online nástroj pro plánování schůzek a akcí ve skupině. Umožňuje organizátorům navrhovat různé časové termíny a účastníkům sdílet, kdy mají volno, čímž se eliminuje zbytečné dohadování.
Díky intuitivnímu rozhraní mohou uživatelé navrhnout více časových úseků, pozvat účastníky k hlasování o jejich preferovaných možnostech a rychle určit nejvhodnější čas pro všechny zúčastněné. Doodle se hladce integruje s oblíbenými kalendářovými aplikacemi, jako jsou Google Calendar a Outlook, a zajišťuje synchronizaci všech naplánovaných událostí napříč platformami.
Nejlepší funkce Doodle
- Koordinujte skupinové schůzky tím, že navrhujete více časových možností a umožníte účastníkům označit svou dostupnost.
- Zlepšete účast a dochvilnost pomocí funkcí, jako jsou automatické připomenutí a termíny, které účastníky vybízejí k odpovědi.
- Přizpůsobte ankety pomocí různých možností, včetně dat, časů a míst.
- Vylepšete svůj profesionální image přidáním loga a brandingových prvků vaší organizace do pozvánek a ankety Doodle.
Omezení Doodle
- Bezplatná verze obsahuje reklamy, které mohou rušit.
- Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze v placených verzích.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Výhoda: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Jednoduchá funkčnost aplikace Doodle je mezi uživateli velmi oblíbená. Jeden z uživatelů například říká:
Je funkčně jednoduchý a snadno se sdílí. Nastavení kampaní a odesílání odkazů mnoha příjemcům je snadné. Vynikající funkcí je možnost vytvořit více ankety nebo kalendářových možností. Stejně jako většina respondentů průzkumu jsem nikdy nezmeškal termín pro naplánování schůzky ani nedostal pozdní odpověď.
Je funkčně jednoduchý a snadno se sdílí. Nastavení kampaní a odesílání odkazů mnoha příjemcům je snadné. Vynikající funkcí je možnost vytvořit více ankety nebo kalendářových možností. Stejně jako většina respondentů průzkumu jsem nikdy nezmeškal termín pro naplánování schůzky ani nedostal pozdní odpověď.
📚 Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Doodle pro profesionální plánování
8. Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů napříč platformami)
Zapier je automatizační platforma, která vám umožňuje propojit různé webové aplikace a zjednodušit vaše pracovní postupy bez nutnosti programování. Uživatelé mohou vytvářet „Zaps“ pro nastavení spouštěčů a akcí mezi aplikacemi, což usnadňuje opakující se úkoly. Zapier navíc podporuje více než 5 000 aplikací, včetně známých nástrojů jako Gmail, Slack a Trello. Pomáhá vytvářet plynulý tok dat mezi různými platformami.
Nejlepší funkce Zapier
- Implementujte logiku „if/then“ do Zaps, abyste mohli provádět různé akce na základě konkrétních podmínek.
- Využijte sadu integrovaných nástrojů Zapier k přizpůsobení a řízení toku dat v rámci vaší automatizace.
- Sledujte výkon automatizace pomocí podrobné historie úkolů.
- Vytvářejte vícestupňové Zaps pro automatizaci úkolů a umožnění složitých pracovních postupů.
Omezení Zapier
- Bezplatný tarif omezuje uživatele na jednostupňové Zaps a 100 úkolů za měsíc.
- Vyšší tarify mohou být pro jednotlivce a malé podniky nákladné.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Profesionální: Od 29,99 $/měsíc
- Tým: Od 103,50 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
➡️ Číst více: 10 nejlepších softwarů pro analýzu průzkumů
9. Google Forms (nejlepší pro bezplatné a uživatelsky přívětivé vytváření formulářů)
Google Forms je bezplatný nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožňuje vytvářet, sdílet a analyzovat průzkumy, kvízy a formuláře, což z něj činí životaschopnou alternativu k Polly AI. Jako součást sady Google Workspace dobře spolupracuje s dalšími službami Google, jako jsou Google Sheets, což zefektivňuje sběr dat a analýzu průzkumů.
Intuitivní rozhraní aplikace také hladce podporuje různé typy otázek, včetně výběru z více možností, rozevíracích seznamů a lineárních škál, a vyhovuje tak různým potřebám sběru dat.
Nejlepší funkce Google Forms
- Vytvářejte formuláře pro zpětnou vazbu pomocí intuitivního a uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Umožněte více uživatelům současně upravovat formuláře; funkce pro spolupráci v reálném čase usnadňují týmovou práci.
- Integrujte s Google Sheets pro analýzu dat v reálném čase.
- Přístup k souborům a jejich nahrávání přímo prostřednictvím formuláře, což je užitečné pro sběr dokumentů, obrázků nebo jiných zdrojů.
Omezení Google Forms
- Nabízí základní designové funkce, díky nimž formuláře vypadají genericky.
- Nenabízí pokročilé analytické funkce ani funkce pro vytváření reportů.
Ceny Google Forms
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
Uživatelé oceňují, jak rychle se dají formuláře v Google Forms nastavit. Jeden z uživatelů říká:
Google Forms usnadňuje a urychluje spolupráci s lidmi, kteří nemohou být ve stejné místnosti. Musíme pracovat rychle, abychom rozvíjeli podnikání, a Google Forms je okamžitý.
Google Forms usnadňuje a urychluje spolupráci s lidmi, kteří nemohou být ve stejné místnosti. Musíme pracovat rychle, abychom rozvíjeli podnikání, a Google Forms je okamžitý.
10. Culture Amp (nejlepší pro zapojení zaměstnanců a řízení výkonu)
Culture Amp je komplexní platforma pro zaměstnance s rozsáhlými nástroji pro zapojení, řízení výkonu a rozvoj.
Culture Amp, navržený pro zlepšení kultury na pracovišti, umožňuje organizacím shromažďovat praktické poznatky prostřednictvím přizpůsobitelných průzkumů, hodnocení výkonu a plánů rozvoje. Platforma poskytuje nástroje pro sběr a analýzu zpětné vazby od zaměstnanců, provádění hodnocení výkonu a podporu průběžného rozvoje.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Provádějte komplexní průzkumy zapojení zaměstnanců s praktickými poznatky.
- Umožněte řízení výkonu prostřednictvím stanovení cílů, 360stupňové zpětné vazby a sledování vývoje.
- Integrujte různé systémy HRIS a zjednodušte správu dat.
- Vytvořte strukturovanou matici kompetencí, abyste mohli definovat a hodnotit dovednosti a chování očekávané v rámci organizace.
Omezení Culture Amp
- Rozsáhlé funkce mohou vyžadovat čas na osvojení.
- Někteří uživatelé považují náklady na platformu za relativně vysoké.
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
➡️ Číst více: 10 nejlepších AI nástrojů pro lidské zdroje
📌 Některé další alternativy k Polly AI:
- Slido (nejlepší pro zapojení živého publika)
- Mentimeter (nejlepší pro prezentující a pedagogy, kteří chtějí během lekcí vytvářet interaktivní ankety v reálném čase)
- Tally (Nejlepší pro tvorbu formulářů bez kódování s neomezeným počtem odpovědí a výkonnými integracemi)
- Alchemer (nejlepší pro vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy průzkumů a analytiku na podnikové úrovni)
Vyberte si nejlepší alternativu k Polly AI
Výběr správné alternativy k Polly AI závisí na tom, co nejlépe vyhovuje pracovnímu postupu vašeho týmu. Existuje mnoho skvělých možností, ať už hledáte rychlé ankety s Simple Poll, podrobné výsledky průzkumů od SurveyMonkey nebo hladkou automatizaci s Zapier.
Pokud chcete platformu, která umí všechno – sbírat zpětnou vazbu, podporovat spolupráci a poskytovat silné analytické nástroje – ClickUp je tou nejlepší volbou. Zjednodušuje správu zpětné vazby pomocí přizpůsobitelných formulářů, chatu v reálném čase a přehledných dashboardů.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a podívejte se, jak ClickUp zlepšuje zapojení vašeho týmu a pracovní postupy.