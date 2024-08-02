5 bezplatných šablon pro výsledky průzkumu pro lepší návrh a analýzu průzkumu

Data nelžou. Čím více dat máte, tím přesnější mohou být vaše rozhodnutí.
Většina firem to ví až příliš dobře. „Většina“ , protože průmysloví giganti jako Blockbuster, Curves a Aéropostale to nevěděli – jejich neznalost a přehlížení zpětné vazby od zákazníků a měnících se preferencí vedlo k jejich zániku.
Tato krutá realita slouží jako poučení pro všechny podniky, velké i malé. Aby se vyhnuly stejnému osudu, musí organizace shromažďovat spolehlivé údaje o svých zákaznících, zaměstnancích a zainteresovaných stranách.
Zde přicházejí na řadu průzkumy. Pomohou vám porozumět zpětné vazbě od zákazníků, názorům zainteresovaných stran a spokojenosti zaměstnanců.
Díky informacím z průzkumu můžete předvídat potřeby zákazníků, předpovídat trendy mezi zaměstnanci a identifikovat příležitosti na trhu dříve než vaše konkurence.
Ale je tu háček: Abyste maximalizovali hodnotu výsledků průzkumu, musíte surová data proměnit v praktické poznatky.
K tomu vám poslouží naše bezplatné šablony výsledků průzkumu. Pomohou vám vytěžit maximum z vašich průzkumů a umožní vám činit strategická rozhodnutí založená na datech.
Co jsou šablony výsledků průzkumu?
Šablona výsledků průzkumu je předem připravený rámec, který vám pomůže organizovat, analyzovat a prezentovat data z průzkumu.
Díky šablonám průzkumů můžete v podstatě uspořádat formát a strukturu zpráv z průzkumů a zajistit tak jasné a vizuálně přitažlivé prezentace. To vám pomůže efektivně sdělit vaše zjištění a další užitečné informace, aniž byste své publikum zahlcovali.
Šablona zprávy o výsledcích průzkumu, zejména ta, která je založena na nástrojích pro analýzu dat nebo správu databází, navíc podporuje filtry dat a podrobné grafy, což vám umožňuje vytvářet podrobné zprávy.
Zde je přehled běžných částí, které tvoří šablonu zprávy o výsledcích průzkumu:
- Shrnutí: Přehled (nebo část TL;DR) vysvětlující, proč jste průzkum provedli, a klíčové výsledky.
- Cíle a metodika průzkumu: Zahrnuje to, co jste doufali, že se z průzkumu dozvíte, a kdo je cílová skupina.
- Proces průzkumu: Zde můžete vysvětlit, kterou platformu jste použili k vytvoření průzkumu, distribuční strategii (e-mail, sociální média, weby třetích stran) a jak plánujete průzkum analyzovat.
- Analýza dat: Nejdůležitější část. Zde interpretujete svá data a vizualizujete je, abyste zdůraznili trendy a vzorce.
- Hlavní zjištění: Seznam s odrážkami shrnující nejdůležitější poznatky z průzkumu.
- Doporučení: Praktické nápady pro váš tým, například jak mohou zlepšit konkrétní proces nebo vyvinout nové produkty.
- Příloha: Volitelná část, která může obsahovat další informace, jako je dotazník průzkumu nebo výňatky z odpovědí na otevřené otázky.
V závislosti na svém stylu práce a interních procesech můžete šablonu výsledků průzkumu vytvořit pomocí dokumentu, tabulky, prezentace nebo dokonce databáze.
Co dělá šablonu výsledků průzkumu dobrou?
Šablonu výsledků průzkumu považujte za základ pro finální zprávu o průzkumu. Ovlivňuje to, jak třídíte data z průzkumu, a co je ještě důležitější, jak je zobrazujete.
Šablona, která je špatně navržená (nebo nepraktická), vám může ztížit konsolidaci dat. Navíc může zmást vaše publikum, což je to poslední, co chcete, když se schůzky účastní vedoucí týmu, manažeři (nebo CXO).
Při výběru šablony pro zprávu o výsledcích průzkumu je třeba zvážit několik bodů:
- Jasná struktura: Šablona by měla mít logický průběh a vést uživatele klíčovými částmi, jako je úvod, vizualizace dat, klíčové výsledky a doporučení.
- Vizuální přitažlivost: Šablona by měla mít čistý design a minimální množství rušivých prvků. Bonusové body získáte, pokud vám umožní opatřit ji logem a barvami vaší společnosti nebo použít vaše fonty.
- Vizualizace dat: Vyberte si z celé řady grafů, diagramů a tabulek, abyste mohli prezentovat výsledky způsobem, který je snadno srozumitelný.
- Funkce podrobného rozboru: Pokud pracujete asynchronně, může být obzvláště užitečná možnost, která umožňuje uživatelům třídit a filtrovat data.
- Přizpůsobení: V závislosti na typu průzkumu můžete přidat další sekce. Šablona výsledků průzkumu by to měla umožňovat.
- Automatizace: Velmi užitečná funkce – hledejte šablonu (nebo spíše platformu), která vám umožní synchronizovat odpovědi z vašeho formuláře pro zpětnou vazbu s reportem v reálném čase. Takto nemusíte každou odpověď přidávat ručně.
Nakonec můžete vytvořit sbírku šablon výsledků průzkumu pro různé týmy nebo typy průzkumů. Například můžete použít jednu šablonu výsledků průzkumu pro průzkumy v oblasti lidských zdrojů a jinou pro průzkumy zaměřené na zákazníky. Tím zajistíte, že zprávy budou rezonovat s každou cílovou skupinou.
5 bezplatných šablon pro výsledky průzkumu, které můžete použít
V ClickUp jsme sestavili seznam pěti bezplatných šablon – některé jsou určené pro konkrétní oddělení, jiné jsou obecné – které vám pomohou odhalit klíčové poznatky a efektivně vizualizovat vaše data.
Tady jsou.
1. Šablona výsledků průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp
Průzkumy zpětné vazby k produktům vám umožňují shromažďovat přímé informace od zákazníků o jejich zkušenostech s používáním vašeho produktu. Může se jednat o věci, které se jim líbí, nelíbí, které považují za matoucí, nebo dokonce o funkce, které by rádi viděli přidány do vaší platformy.
Takové uživatelské průzkumy také odhalují skryté problémy s použitelností, které nemusí být zřejmé při interním testování.
Pokud jste zvyklí pořádat tyto průzkumy zpětné vazby k produktům, víte také, že nejde o jednorázový proces. Budete jej muset opakovat často a, co je ještě důležitější, začlenit jej do další iterace produktu.
To znamená sledovat zpětnou vazbu a nastavit proces, jak na ni reagovat – a právě v tom vyniká šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp.
Takto je můžete použít:
Začněte tím, že vytvoříte dotazník pomocí ClickUp Forms a sdílejte jej se svými uživateli.
Jakmile zákazníci začnou odpovídat na průzkum, jejich odpovědi se automaticky přidají do ClickUp Projects v části „Submissions View“ (Zobrazení odeslaných odpovědí). Tyto odpovědi lze také přiřadit jako úkoly, abyste mohli sledovat jejich průběh a informovat zákazníky, jakmile bude jejich zpětná vazba vyřešena.
V přizpůsobeném „Zobrazení hodnocení produktů“ můžete vidět, jak vaši zákazníci hodnotí vaši platformu na základě sedmi kritérií:
- Kvalita
- Cena
- První zkušenosti s používáním
- Použitelnost
- Zákaznický servis
- Zkušenosti s nákupem
- Zkušenosti s používáním
Zpětnou vazbu můžete seskupit podle různých hodnocení a zobrazit ji jako Kanbanovou tabuli. Získáte tak ucelený přehled o tom, jak uživatelé reagují na vaši platformu, například kolik lidí je spokojeno a kolik ne.
Stručně řečeno, šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp nabízí strukturovaný a efektivní způsob nejen pro shromažďování a analýzu zpětné vazby, ale také pro přijímání opatření na jejím základě, což vede k lepšímu vývoji produktu a zlepšení uživatelské zkušenosti.
2. Šablona akčního plánu pro výsledky průzkumu zapojení ClickUp
Další šablona je určena speciálně pro týmy HR, zejména pro ty, které provádějí pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců.
Šablona akčního plánu pro výsledky průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp využívá rámec 4M1E (člověk, stroj, materiál, metoda, prostředí) k kategorizaci zpětné vazby od zaměstnanců a zlepšení zapojení na pracovišti.
Šablona, vytvořená na základě ClickUp Docs – nástroje pro spolupráci při správě dokumentů – obsahuje tři části:
- Přehled: Chcete-li sdílet stručné shrnutí cílů a výsledků průzkumu
- Analýza: Tato část obsahuje dvě tabulky. První popisuje problém, jeho příčinu a kategorii 4M1E, do které spadá. Druhá podrobně rozebírá vaše řešení tohoto problému.
- Stav a doporučení: Poslední fáze, ve které můžete přidat své klíčové poznatky a sledovat svůj pokrok.
Dokument také obsahuje sekci věnovanou společnosti, kterou můžete opatřit názvem, logem a dalšími údaji o vaší společnosti. Můžete také využít některé další funkce ClickUp, jako je ClickUp Brain – virtuální asistent využívající umělou inteligenci –, který vám pomůže upravit zprávu s výsledky průzkumu, shrnout klíčové poznatky nebo ji přeložit do jiného jazyka.
ClickUp Brain vám může pomoci i s dalšími úkoly, jako je rozdělení tabulek na konkrétní kroky a získání konkrétních poznatků z reportu na základě podnětů v přirozeném jazyce.
Celkově tato šablona zefektivňuje proces a umožňuje týmům HR společně zkontrolovat výsledky průzkumu mezi zaměstnanci a vytvořit akční plán.
Přečtěte si také: 360 otázek a příkladů pro hodnocení manažerů
3. Šablona výsledků průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp
Provádí váš tým pro zákaznickou zkušenost (CX) průzkumy spokojenosti, aby zjistil, jak jsou zákazníci spokojeni s produktem, službou nebo celkovou zkušeností se značkou? Pak může být pro vás obzvláště užitečná tato šablona výsledků průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp.
Umožní vám spravovat dotazník a sledovat odpovědi z jednoho místa.
Dotazník obsahuje otázku týkající se výkonu pracovníků podpory, takže můžete také posoudit efektivitu svého týmu podpory a výkonnost produktu.
Obsahuje také tři výchozí zobrazení:
- Formulářový náhled,* kde můžete upravovat a prohlížet si náhled dotazníku.
- Náhled respondentů,* který zobrazuje seznam všech individuálních odpovědí
- Zobrazení Board View, kde můžete sledovat, zda byl průzkum odeslán zákazníkovi nebo ne.
Kromě toho můžete také vytvořit vlastní zobrazení, jako je zobrazení ClickUp Gantt Chart nebo dashboard, abyste vizualizovali výsledky průzkumu. A protože dashboard má možnost automatického obnovování, budete mít vždy přístup k nejnovějším datům.
Tato šablona umožňuje týmům CX činit rozhodnutí založená na datech, která zlepšují zákaznickou zkušenost a zvyšují retenci. Navíc můžete vizualizovat trendy pomocí dashboardů v reálném čase, abyste měli neustále přehled o náladách zákazníků.
4. Šablona pro schůzku k projednání výsledků průzkumu od SlidesGo
Pokud jste provedli krátký průzkum nebo chcete sdílet jeho hlavní body se svým týmem na příštím jednání a potřebujete sadu snímků k prezentaci svých myšlenek, pak je šablona Survey Results Review Meeting Template od SlidesGo ideální volbou.
Obsahuje 23 předem navržených snímků a umožňuje vám přidat do prezentace čtyři sekce – shrnutí, analýzu dat, klíčové výsledky a další kroky. Poskytuje vám také řadu grafických zdrojů pro vizualizaci dat (například grafy, tabulky, spojovací prvky a vývojové diagramy) a dokonce i ikony a obrázky specifické pro dané odvětví, abyste mohli vytvářet relevantní zprávy z průzkumu.
Jedná se o běžnou šablonu pro různé funkční případy použití – od marketingu po lidské zdroje, takže ji můžete replikovat pro jakýkoli průzkum, aniž byste museli vytvářet prezentace od nuly.
5. Šablona infografiky výsledků průzkumu od SlidesGo
Jedná se o šablonu prezentace, kterou lze přizpůsobit v aplikacích Microsoft PowerPoint, Google Slides nebo dokonce Canva. Má poměr stran 16:9, takže je vhodná pro prezentaci na větších obrazovkách a při osobních schůzkách, ale také při videohovorech během vzdálených schůzek.
Díky graficky bohatému modelu je tato šablona ideální pro průzkumy, jako jsou průzkumy trhu, akademické práce, výzkumné studie atd., kde získáte mnoho odpovědí a při sdílení svých zjištění se spoléháte na data.
K dispozici je více než 30 různých infografik v různých provedeních: sloupcové grafy, výsečové grafy a dokonce i vizualizace na mapě světa. Každou z nich lze přizpůsobit tak, aby vizualizovala data shromážděná prostřednictvím průzkumů.
Tato šablona však slouží pouze k vizualizaci vašich výzkumných dat; analýzu budete muset provést pomocí jiného nástroje.
Organizujte průzkumy a odhalte smysluplné poznatky s ClickUp
Tradiční nástroje, jako jsou dokumenty a tabulky, sice nabízejí flexibilitu při vizualizaci výsledků průzkumu, ale mohou být časově náročné, zejména při správě více průzkumů nebo velkých datových sad.
Proto doporučujeme ClickUp. Nabízí centralizované řešení, které zefektivní celý váš pracovní postup při provádění průzkumů.
Vytvářejte a sdílejte průzkumy pomocí ClickUp Forms a poté snadno přejděte k vytváření přehledných zpráv pomocí ClickUp Docs. Díky integrovaným grafům a možnostem vizualizace dat můžete svá data vizualizovat během několika minut.
ClickUp však jde nad rámec jednoduchého reportingu. Například ClickUp Brain vám umožňuje získat hluboké poznatky z vašich dat a identifikovat skryté trendy. Ještě lepší je, že váš tým může analyzovat výsledky průzkumu samostatně.
Jste připraveni zjednodušit vytváření průzkumů, analýzu a reporting? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte hned.