Jak vytvořit anketu ve Slacku?

Jaký nástroj používáte pro interní komunikaci ve vaší organizaci?
Pokud jste odpověděli Slack, patříte mezi odhadem 38,8 milionu dalších uživatelů, kteří tuto platformu denně používají. To je ale silný konkurent!
Slack změnil způsob spolupráce týmů a nabízí dynamický prostor, kde kanály, instant messaging a integrace třetích stran zjednodušují komunikaci. Ale věděli jste, že jej můžete použít i pro rozhodování?
Jak? Odpověď zní: ankety ve Slacku.
Vhodně načasovaná anketa ve Slacku může zjednodušit rozhodování, shromáždit zpětnou vazbu a aktivně zapojit členy vašeho týmu.
Podívejme se, jak takové ankety ve Slacku vytvářet.
⏰ 60sekundové shrnutí
Ankety ve Slacku pomáhají týmům shromažďovat zpětnou vazbu a rychle se rozhodovat pomocí funkcí, jako jsou reakce pomocí emodži nebo integrace aplikací třetích stran pro rozšíření možností.
- Simple Poll vám umožňuje vytvářet rychlé, přizpůsobitelné ankety ve Slacku pomocí /poll. Mezi možnosti patří anonymní hlasování, opakující se ankety a odpovědi s více možnostmi výběru.
- Polly je pokročilejší možnost, která nabízí funkce jako plánované ankety, anonymní odpovědi a podrobné analýzy.
- SurveyMonkey se skvěle hodí pro podrobné průzkumy. Vytvořte formuláře na jejich platformě a sdílejte odkazy ve Slacku, abyste získali odpovědi.
- ClickUp je integrován se Slackem, díky čemuž je hlasování a rozhodování efektivní a snadné.
- Formuláře ClickUp představují robustní alternativu k anketám Slack, která vám umožňuje přizpůsobit formuláře, shromažďovat podrobné informace a analyzovat odpovědi pomocí dashboardů ClickUp.
- Mezi osvědčené postupy pro ankety patří jednoduché otázky, stanovení jasných termínů a použití nástrojů, jako je ClickUp, pro sledování a analýzu výsledků v reálném čase.
Různé metody vytváření ankety ve Slacku
Vytváření ankety ve Slacku je jednodušší, než si myslíte. Ačkoli Slack nemá vestavěný nástroj pro vytváření ankety, existuje mnoho způsobů, jak jej využít pro rychlý průzkum.
Od rychlých reakcí pomocí emodži až po specializované aplikace pro ankety s podrobnějšími odpověďmi – Slack má nástroje, které usnadňují vytváření anket.
1. Anketa s emodži ve zprávě Slack
Reakce pomocí emodži jsou rychlým a neformálním způsobem, jak provést jednoduchou anketu v kanálu Slack. Postupujte takto:
- Klikněte na tlačítko Napsat a odešlete zprávu ve Slacku s otázkou ankety a možnostmi (např. „Kdy se vám nejlépe hodí schůzka? Možnost jedna: 10:00, možnost dvě: 14:00“).
- K jednotlivým možnostem odpovědí přidejte do své zprávy odpovídající emodži.
- Požádejte členy týmu, aby hlasovali pomocí emodži, které odpovídá jejich volbě.
Nejoblíbenější volbu poznáte na první pohled.
Je to ideální pro rychlé průzkumy nebo ankety s jednou otázkou, ale ne pro více otázek nebo anonymní odpovědi.
🧠Zajímavost: Slack popularizoval používání vlastních emodži v komunikaci na pracovišti a umožnil týmům nahrávat vlastní emodži, které odrážejí jejich vnitřní vtipy, firemní kulturu nebo slouží jen pro pobavení.
2. Jednoduchý průzkum
Simple Poll je známá aplikace pro vytváření ankety ve Slacku. Je ideální pro rychlé shromažďování podnětů od vašeho týmu.
Přejděte na web Simple Poll nebo do adresáře aplikací Slack, klikněte na Přidat do Slacku a autorizujte aplikaci pro svůj pracovní prostor Slack. Upozorňujeme, že Simple Poll je platforma třetí strany, kterou je nutné přidat do pracovního prostoru Slack, než ji budete moci používat.
V Simple Poll nyní existují dva způsoby, jak vytvořit anketu.
A) Použití zkratky
V levém dolním rohu okna chatu se nachází praktické tlačítko Přílohy a zkratky (malý symbol plus). Kliknutím na něj můžete začít.
Pokud se možnost „Vytvořit anketu pomocí Simple Poll“ nezobrazí okamžitě, stačí do vyhledávacího pole zadat „anketa“ a měla by se zobrazit.
Po kliknutí na zástupce Jednoduchý průzkum se zobrazí okno. Můžete přidat své otázky, nastavit možnosti a upravit nastavení podle svých představ.
Až bude váš průzkum připraven, klikněte na tlačítko Náhled. Zobrazí se vám, jak bude průzkum vypadat po zveřejnění.
B) Použití příkazu /poll
Přejděte na kanál Slack nebo do přímé zprávy, kde chcete vytvořit anketu, a zadejte příkaz /poll následovaný vaší otázkou a možnostmi odpovědí. Například:
Stiskněte klávesu Enter nebo Odeslat a vaše anketa bude spuštěna.
💡Tip pro profesionály: Ankety můžete dále přizpůsobit přidáním pokročilých klíčových slov do příkazů se lomítkem, například:
- „anonymní“, aby odpovědi zůstaly soukromé.
- „opakující se“ pro vytváření opakujících se ankety v pravidelných intervalech.
- „omezit hlasy“, abyste omezili počet hlasů, které může každý účastník odevzdat.
- „allow-options“, aby členové vašeho týmu mohli přidávat další možnosti.
Například: /poll „O čem chcete, abychom se zmínili na dnešní firemní schůzi?“ „Průběh náboru“ „Aktuality ohledně večírku“ „Finanční výsledky“ allow-options anonymous
Stiskněte klávesu Enter a Simple Poll vytvoří anketu v kanálu nebo zprávě. Váš tým může hned začít hlasovat!
3. Polly
Polly je další fantastický nástroj pro vytváření ankety Slack, který nabízí pokročilé funkce, jako je plánování ankety a anonymní hlasování.
1. Navštivte adresář aplikací Slack a přidejte Polly do svého pracovního prostoru Slack.
2. Ve svém oblíbeném kanálu zadejte /polly a za ním svou otázku a možnosti.
3. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém si můžete vybrat z různých typů otázek:
- Více možností
- Číselné stupnice (1–5, 1–10)
- Souhlasím/Nesouhlasím
- NPS (Net Promoter Score)
- Otevřená otázka
4. Stejně jako u Simple Poll můžete přidat další možnosti, jako jsou anonymní ankety, více hlasů a opakované ankety.
5. Jakmile je anketa připravena, můžete ji okamžitě spustit nebo naplánovat pro účastníky.
6. Polly poskytuje výsledky a aktualizace v reálném čase, takže můžete sledovat výsledky průzkumu, jakmile váš tým odpoví.
👀 Věděli jste? V Polly, jakmile vytvoříte anonymní anketu/průzkum, nemůžete jej později změnit na neanonymní. Můžete však změnit nastavení.
4. SurveyMonkey
SurveyMonkey, software pro tvorbu online formulářů, je vynikající volbou pro vytváření podrobných ankety nebo průzkumů s pokročilými typy otázek. Ačkoli není přímo integrován do Slacku, můžete své ankety SurveyMonkey snadno sdílet se svým týmem.
Díky integraci Slacku a SurveyMonkey můžete pomocí příkazů slash klást jednoduché otázky a sdílet ankety a výsledky s účastníky ve Slacku. Například: /poll „O čem bychom měli diskutovat v naší příští schůzce?“
Pokud jste již vytvořili podrobnější průzkum v SurveyMonkey, můžete jej snadno sdílet ve svém kanálu Slack pomocí dalšího jednoduchého příkazu: /survey.
Omezení používání Slacku k vytváření ankety
- Ankety ve Slacku často postrádají flexibilitu při přizpůsobování typů otázek nebo designu, což omezuje možnosti sběru zpětné vazby.
- Ankety se někdy mohou rozptýlit do různých kanálů, což ztěžuje správu odpovědí nebo sledování výsledků na jednom místě.
- Vytváření pokročilých anket ve Slacku (např. průzkumy s více otázkami) často vyžaduje instalaci aplikací třetích stran, které mohou být spojeny s dodatečnými náklady nebo omezeními.
Vytvářejte ankety pomocí ClickUp
Pokud jde o plynulé ankety a spolupráci, ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – nabízí výkonnou alternativu k anketám Slack.
Zatímco Slack nabízí vynikající možnosti pro základní ankety a rychlé průzkumy, ClickUp jde ještě dál s funkcí ClickUp Form View, která odstraňuje omezení, jako je omezené přizpůsobení a nedostatek podrobných údajů.
🧠Zajímavost: Koncept ankety sahá až do 19. století. George Gallup provedl v roce 1935 první vědeckou veřejnou anketu ve Spojených státech, která položila základy moderních technik ankety.
Proč formuláře ClickUp?
Představte si, že plánujete firemní výlet a chcete zjistit preference všech ohledně aktivit... nebo oběda. Rychlá anketa ve Slacku by sice mohla fungovat, ale pravděpodobně budete potřebovat větší flexibilitu, abyste mohli zachytit více preferencí, komentářů nebo dokonce hodnocení.
S formuláři ClickUp můžete:
- Navrhujte plně přizpůsobitelné ankety šité na míru vašim potřebám.
- Shromažďujte podrobné odpovědi, včetně otevřených zpětných vazeb.
- Sdílejte odkaz přes ClickUp Chat (nebo Slack) pro snadný přístup. ClickUp Chat vám umožňuje označit odkaz jako „Oznámení“, aby vám neunikl. Můžete také respondentům poslat připomenutí přes ClickUp, aby odebrali své odpovědi včas!
S ClickUpem se každý krok vašeho hlasování odehrává v rámci jedné aplikace, takže nemusíte přepínat mezi aplikacemi ani instalovat nástroje třetích stran. Nejprve vytvoříte hlasování v ClickUp Forms, sdílíte jej prostřednictvím vestavěného chatu ClickUp a analyzujete odpovědi v ClickUp pomocí přizpůsobených přehledů a dashboardů. Může to být ještě efektivnější?
Jak vytvořit anketu pomocí formuláře ClickUp Form View
Vytvoření ankety v zobrazení formuláře ClickUp je stejně rychlé jako intuitivní. Postupujte takto:
1. Nastavte formulář
- Přejděte do pracovního prostoru ClickUp, kde chcete průzkum spravovat.
- Přejděte do zobrazení formuláře a vyberte příslušnou možnost. Můžete si vybrat existující šablonu formuláře nebo vytvořit nový formulář od začátku (šablony jsou samozřejmě mnohem rychlejší!).
- Vytvořte svůj průzkum pomocí funkcí drag-and-drop a přidejte otázky/kategorie. Můžete použít výběr z více možností, rozevírací nabídky nebo dokonce textová pole pro otevřené odpovědi.
Toto je nejjednodušší způsob, jak vytvořit ankety. Souhlasíte?
2. Přizpůsobte si svůj průzkum
- Využijte výchozí vlastní pole ClickUp, jako jsou „Jméno“, „E-mail“ nebo „Priorita“, pro průzkumy. Můžete je přizpůsobit podle svých potřeb.
- Pomocí podmíněné logiky můžete respondenty vést na základě jejich předchozích odpovědí. Pokud například někdo vybere možnost „Ano“ pro účast na retreatu, může být vyzván k výběru preferovaných termínů nebo aktivit.
- Inspirujte se šablonami ClickUp a urychlete nastavení svého hlasování. Například šablona formuláře ClickUp vám umožní nastavit obecný registrační formulář, pomocí kterého můžete během několika minut shromáždit odpovědi respondentů.
3. Sdílejte anketu
- Jakmile je formulář připraven a zveřejněn, zkopírujte odkaz jediným kliknutím.
- Zveřejněte jej v chatu ClickUp nebo na svém kanálu Slack, aby k němu měl tým snadný přístup, a nechte účastníky přímo odpovídat.
4. Sledujte odpovědi
- Zobrazte odpovědi v reálném čase v zobrazení formuláře v ClickUp.
- Jakmile přijdou odpovědi, jsou přímo synchronizovány s úkoly v ClickUp. Díky tomu můžete na zpětnou vazbu okamžitě reagovat.
Integrace se Slackem
Ale to není vše! Díky integraci ClickUp se Slackem můžete zasílat oznámení o průzkumech nebo připomenutí přímo do Slacku. Tím zajistíte, že se všichni budou moci zúčastnit, a překlenete tak případné rozdíly mezi platformami.
Osvědčené postupy pro efektivní ankety
Chcete, aby na vaše ankety odpovídalo více lidí? Nejprve musíte vytvořit lepší ankety!
Zde je několik tipů, jak maximalizovat účast a zapojení do vašich anket:
- Stanovte jasné cíle: Začněte s jasně definovaným účelem ankety, aby otázky byly stručné, relevantní a srozumitelné.
- Zachovejte jednoduchost: Používejte srozumitelný jazyk a nabídněte více možností odpovědí, abyste zohlednili různé pohledy.
- Široce propagujte: Sdílejte anketu prostřednictvím e-mailu, chatovacích platforem nebo dashboardů, abyste oslovili širší publikum. Oznámení ClickUp vám pomohou tím, že připomenou lidem, aby odeslali své odpovědi.
- Nabídněte pobídky: Podpořte účast vysvětlením, jak budou výsledky použity, nebo nabídněte malé odměny.
- Vytvořte pocit naléhavosti: Stanovte jasný termín, aby účastníci byli motivováni k rychlé odpovědi.
Jakmile budete mít výsledky ankety, je stejně důležité získat z nich praktické poznatky, které vám pomohou při efektivním rozhodování:
- Identifikujte trendy: Shromážděte data a odhalte vzorce nebo trendy v odpovědích. Použijte demografické filtry, pokud jsou k dispozici, abyste pochopili pohledy různých skupin.
- Vizualizujte data: Prezentujte výsledky pomocí tabulek nebo grafů, aby byly závěry přístupnější a lépe využitelné.
- Zvýrazněte klíčové body: Zaměřte se na poznatky, které jsou v souladu s cíli projektu nebo klíčovými ukazateli výkonnosti organizace, a nepřehlédněte výjimečné nebo neočekávané odpovědi, které by mohly poskytnout jedinečné pohledy.
- Komunikujte transparentně: Sdílejte výsledky s účastníky a zainteresovanými stranami, abyste posílili důvěru a podpořili budoucí zapojení.
Implementujte tyto osvědčené postupy pomocí ClickUp.
ClickUp nabízí robustní nástroje, díky nimž budou ankety a analýzy pro vás mimořádně efektivní. Vytvořte si vlastní dashboard s výsledky ankety pomocí ClickUp Dashboards a pomocí widgetů, jako jsou výsečové grafy nebo sloupcové grafy, vizualizujte data odpovědí na první pohled.
Můžete dokonce sledovat míru účasti pomocí widgetů pro sledování pokroku nebo zobrazení aktivity, abyste zjistili úroveň zapojení. Pomocí nástrojů pro vytváření přehledů ClickUp můžete generovat souhrny a propojit výsledky ankety s konkrétními cíli pomocí ClickUp Goals.
Nakonec nezapomeňte přidat komentáře k dashboardům nebo zprávám a shrnout zjištění v ClickUp Docs, abyste je mohli snadno sdílet s týmem.
Díky navrhování anket s jasnými cíli, strategické analýze výsledků a využití výkonných funkcí ClickUp můžete z ankety udělat strategický nástroj, který posílí spolupráci týmu a podpoří rozhodování založené na datech.
💡 Tip pro profesionály: Při vytváření ankety přidejte vedle možností s výběrem z více odpovědí také volitelnou otevřenou otázku. Respondenti tak budou moci sdílet postřehy, návrhy nebo jedinečné pohledy, které předdefinované odpovědi nemusí zachytit.
Vynikněte v nejlepší formě (slovní hříčka zamýšlena) s ClickUp
Ankety jsou jedním z podceňovaných nástrojů, které vám mohou výrazně usnadnit pracovní život. Ať už se jedná o rychlou anketu s emoji reakcemi ve Slacku nebo podrobnější anketu pomocí Simple Poll nebo Polly, jde vždy o shromažďování zpětné vazby a demokratické rozhodování.
Někdy však potřebujete víc než jen jednoduché hlasování.
Když máte termíny, preference a podněty přicházející ze všech stran, pomůže vám rychlá anketa ve Slacku, ale ClickUp shromažďuje podrobné odpovědi, filtruje je podle priorit týmu a zobrazuje je v přehledných zprávách v reálném čase.
S ClickUpem je vytváření ankety funkční, přínosné a – troufáme si říci – zábavné.
Nespokojte se s „dostatečně dobrým“. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp. Vaše příští anketa bude přelomová!