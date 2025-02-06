10 nejlepších operačních CRM nástrojů pro zefektivnění vašeho podnikání

Hráli jste někdy hru „Whack-a-Mole“? Řízení vztahů se zákazníky (CRM) může často připomínat tuto hru, kdy se snažíte co nejrychleji plnit úkoly.
Správa zákaznických dat, aktualizace prodejních údajů a marketingové kampaně – to nikdy nekončí.
Právě zde se hodí operační CRM nástroje. Organizují, automatizují a optimalizují procesy a pomáhají vám zvládat frenetické tempo podnikání.
V tomto článku vám představíme 10 operačních CRM nástrojů, které vám ulehčí správu vztahů se zákazníky.
⏰ 60sekundové shrnutí
Pokud hledáte rychlý přehled nejlepších operačních CRM nástrojů, které jsou k dispozici, zde je:
- ClickUp: Nejlepší přizpůsobitelný CRM s plynulou týmovou spoluprací
- HubSpot CRM: Nejlepší uživatelsky přívětivé rozhraní s integrací marketingu
- Salesforce Sales Cloud: Nejlepší komplexní CRM s pokročilými možnostmi přizpůsobení
- Zoho CRM: Nejlepší cenově dostupný CRM systém s vícekanálovou komunikací
- Pipedrive: Nejlepší CRM zaměřené na prodej s vizuální správou pipeline
- Freshsales: Nejlepší CRM s umělou inteligencí a hodnocením potenciálních zákazníků
- Bitrix24: Nejlepší komplexní CRM s řízením projektů
- Insightly: Nejlepší pro integraci CRM s řízením projektů
- Monday CRM: Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy s intuitivním rozhraním
- Copper: Nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace
Co byste měli hledat v operačních CRM nástrojích?
Při výběru nejlepších operačních CRM nástrojů pro vaši firmu se zaměřte na funkce, které vám pomohou dosáhnout vašich obchodních cílů:
- Správa zákaznických dat: Ujistěte se, že CRM dokáže ukládat a analyzovat relevantní zákaznická data a prodejní výkonnost. Hledejte funkce, které podporují snadný přístup k informacím o zákaznících pro personalizované interakce.
- Automatizace prodeje a marketingu: Hledejte nástroje, které automatizují opakující se úkoly, jako jsou e-mailové kampaně a následné akce. Podpořte prodejní procesy nástroji, které spravují prodejní trychtýř a zvyšují produktivitu vašich prodejních a marketingových týmů.
- Správa prodejního procesu: Zaměřte se na nástroje, které podporují správu prodejního procesu a poskytují přehled o jednotlivých fázích prodejního cyklu. Nástroj, který nabízí vizuální přehled prodejního procesu, vám to může usnadnit.
- Sledování interakcí se zákazníky: Najděte si dobrý operační CRM systém, který je orientovaný na zákazníka a zaznamenává všechny interakce se zákaznickým servisem, e-maily a hovory. Tyto informace pomáhají zlepšit spokojenost zákazníků a jejich retenci.
- Integrace a přizpůsobení: Vyberte si vysoce přizpůsobitelné CRM platformy pro prodej, které se přizpůsobí potřebám vašeho podnikání. Zajistěte, aby se CRM hladce integrovalo s vašimi stávajícími nástroji, jako je software pro řízení projektů nebo marketing.
- Analýzy a reporty: Funkce jako prognózy prodeje vám pomohou předvídat trendy a rozumně alokovat zdroje. Hledejte tedy nástroje, které poskytují prodejní reporty a přehledy o prodejní výkonnosti.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: CRM platforma s jednoduchým rozhraním snižuje závislost na IT týmech a eliminuje překážky, jako je ruční zadávání dat.
- Škálovatelnost a náklady: Posuďte cenový model, například plány na uživatele, abyste se ujistili, že vámi vybraný CRM systém odpovídá vašemu rozpočtu. Ujistěte se, že CRM systém lze škálovat podle růstu vaší firmy, aby podporoval větší týmy a více vztahů se zákazníky.
10 nejlepších operačních CRM nástrojů
Správný CRM nástroj pro vaše potřeby může znamenat rozdíl mezi utopením se v nekonečných tabulkách, zmeškanými následnými kroky a frustrovanými zákazníky – nebo snadným sledováním každého potenciálního zákazníka, automatizací nudných úkolů a budováním silnějších, personalizovanějších vztahů.
1. ClickUp (nejlepší přizpůsobitelný CRM s plynulou týmovou spoluprací)
Přáli jste si někdy CRM aplikaci, která umí všechno? ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
S pomocí softwaru CRM Project Management Software od ClickUp můžete vytvářet a přizpůsobovat pracovní postupy, které budou vašemu podnikání sedět jako ulité.
Využijte vlastní zobrazení, jako jsou seznamy, kanbanové tabule a Ganttovy diagramy, k efektivní správě potenciálních zákazníků a sledování interakcí se zákazníky v různých fázích prodejního procesu.
Konsolidujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v přizpůsobitelných panelech ClickUp, abyste mohli vizualizovat a analyzovat prodejní a marketingové metriky na jednom místě. Tento centralizovaný přístup zajišťuje, že váš tým má rychlý přístup k důležitým údajům, což usnadňuje informované rozhodování a personalizované interakce se zákazníky.
S ClickUp Chat můžete soustředit svou práci a zprávy na jednom místě a spolupracovat se svým týmem v reálném čase. Umožňuje vám vytvářet a spravovat úkoly přímo z chatových zpráv a jediným kliknutím proměnit diskuse v konkrétní úkoly. Tato integrace také zajišťuje, že všechny konverzace jsou automaticky propojeny s příslušnými úkoly, dokumenty a projekty, což poskytuje kontext a kontinuitu v interakcích s klienty.
Spravujte své úkoly efektivně pomocí ClickUp Tasks. Přiřazujte úkoly, stanovujte priority a sledujte pokrok, abyste zajistili, že všechny aspekty řízení vztahů se zákazníky jsou řešeny rychle a efektivně.
Potřebujete větší náskok? ClickUp nabízí řadu šablon určených pro CRM procesy. Tyto šablony jsou připravené k okamžitému použití a jsou navrženy tak, aby zjednodušily vaše procesy řízení vztahů se zákazníky a ušetřily vám čas a námahu.
Můžete například použít šablonu ClickUp CRM k plynulému sledování potenciálních zákazníků, obchodů, účtů a kontaktů. Obsahuje vlastní stavy pro sledování vývoje vztahů se zákazníky a vlastní pole pro zaznamenávání důležitých informací, jako jsou kontaktní údaje a odvětví, vše uspořádané do několika zobrazení pro snadný přístup a správu.
ClickUp je nejlepší nástroj pro řízení projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli mít řadu předplatných jiných služeb.
💡 Tip pro profesionály: Využijte automatizaci ClickUp, abyste ušetřili čas a snížili množství manuální práce. Pokud například spravujete prodejní pipeline, nastavte automatizaci tak, aby úkol automaticky přesunula do sloupce „Vyjednávání“, když se stav změní na „Nabídka odeslána“. Automatizaci uložte a sledujte, jak hladce běží na pozadí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašim jedinečným obchodním procesům, od zapojení zákazníků až po automatizaci služeb.
- Využijte integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a Salesforce, a zefektivněte tak své operace.
- Vytvářejte vlastní zprávy pro analýzu prodejních výsledků, předpovídání trendů a zlepšování retence zákazníků.
- Využijte ClickUp Brain, nativní AI asistenta ClickUp, pro interakce se zákazníky, automatizaci zadávání dat a připomenutí následných kroků a získávání informací o chování zákazníků, abyste mohli personalizovat oslovování zákazníků a zefektivnit komunikaci.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím může být jeho osvojení náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp se mi moc líbí! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu po prodejní cykly CRM, komunikaci v týmu a výrobní plány. Možnost přizpůsobit si vše podle svých potřeb dělá ClickUp flexibilním a umožňuje vám přizpůsobit si každý prostor podle svých představ. Líbí se mi také to, že mohu pozvat hosty a pomocí této funkce umožnit svým zákazníkům sledovat své produkty v reálném čase v jednotlivých fázích výroby. Gantův diagram mi zase umožňuje shrnout vše dohromady a získat tak kompletní přehled o plánování výroby.
2. HubSpot CRM (nejlepší pro uživatelsky přívětivé rozhraní s integrací marketingu)
Hledáte CRM, které bude přirozeným rozšířením vašeho týmu?
HubSpot CRM je intuitivní platforma, která integruje marketing, prodej a zákaznický servis, což z ní činí oblíbenou volbu mezi podniky, které se snaží zlepšit vztahy se zákazníky.
Jednou z nejvíce oceňovaných funkcí HubSpot CRM je jeho centralizovaný dashboard, který uživatelům poskytuje kompletní přehled o jejich prodejní a marketingové strategii. Použijte jej ke sledování interakcí se zákazníky, monitorování prognóz prodeje a dokonce i k prohlížení aktualizací výkonu týmu v reálném čase.
Tento operační CRM software usnadňuje vytváření a sledování marketingových kampaní, zasílání personalizovaných e-mailů a analýzu metrik prodejní výkonnosti.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Plánujte e-maily a schůzky z CRM pomocí integrovaného plánovače schůzek.
- Využijte integrované funkce s e-mailovými šablonami k automatizaci e-mailových kampaní.
- Analyzujte prodejní výkonnost pomocí prodejních dashboardů, které měří účinnost marketingových kampaní, reklam a snah o generování potenciálních zákazníků.
Omezení HubSpot CRM
- Některé pokročilé funkce mohou vyžadovat předplatné vyšší úrovně.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Základní zákaznická platforma: 16 $/měsíc (zahrnuje jedno místo; další místa stojí 20 $/měsíc)
- Profesionální zákaznická platforma: 1 300 USD/měsíc (zahrnuje pět licencí; další licence stojí 50 USD/měsíc)
- Enterprise Customer Platform: 4 300 $/měsíc (zahrnuje sedm licencí; další licence stojí 75 $/měsíc)
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot CRM?
HubSpot jsme ve společnosti zavedli před asi 6 měsíci. Pro naše týmy prodeje, marketingu a služeb je skvělé mít jedno místo, kde jsou data centralizována. Dříve byly všechny naše kontakty roztříštěné mezi Gmailem, naším webem, náhodnými tabulkami a poznámkami na post-itech... ano, potřebovali jsme to.
👀 Věděli jste, že... V roce 1957 společnost Life Circulation Company, která se později stala DialAmerica, vytvořila první interní prodejní tým v USA – složený výhradně z žen!
3. Salesforce Sales Cloud (nejlepší komplexní CRM s pokročilými možnostmi přizpůsobení)
Salesforce Sales Cloud nabízí komplexní sadu nástrojů pro správu vztahů se zákazníky, automatizaci prodejních procesů a poskytování podrobných informací prostřednictvím pokročilých analytických funkcí.
Jeho funkce podporují přizpůsobené pracovní postupy, komplexní prodejní procesy a velké prodejní týmy. Jeho rozsáhlé integrační možnosti umožňují podnikům propojit se s různými aplikacemi třetích stran a vytvořit tak jednotný ekosystém podporující různé obchodní funkce.
Salesforce Sales Cloud navíc poskytuje komplexní nástroje pro správu prodejního procesu, které nabízejí přehled o prodejním procesu v reálném čase. Tato funkce umožňuje obchodním manažerům sledovat průběh obchodů a usnadňuje proaktivní správu dat a řízení vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Synchronizujte obsah e-mailů a kalendáře a data CRM automaticky pomocí funkce Salesforce Einstein.
- Využijte robustní nástroje pro reporting ke sledování výkonnosti podniku.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí integrovaných komunikačních funkcí a nástrojů pro spolupráci, jako je Chatter.
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Platforma může být složitá a vyžaduje čas na naučení se a plné využití.
- Atraktivní funkce, jako je prognózování a správa nabídek, nejsou v základní sadě k dispozici.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 Sales: 500 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,4/5 (více než 23 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 700 recenzí)
4. Zoho CRM (nejlepší cenově dostupný CRM s multikanálovou komunikací)
Hledáte operační a analytický CRM systém, který vám pomůže spravovat vztahy se zákazníky a sjednotí všechny vaše komunikační kanály na jednom místě? Pak je tento systém právě pro vás.
Zoho CRM je operační CRM nástroj pro firmy všech velikostí. Je obzvláště oblíbený mezi malými a středními podniky, které hledají nákladově efektivní, ale zároveň funkcemi nabité řešení pro zefektivnění interakcí se zákazníky a prodejních cyklů.
Tato platforma snadno spravuje multikanálovou komunikaci. Od e-mailů a telefonních hovorů po živý chat a sociální média – Zoho vám zajistí, že se se svými zákazníky můžete spojit na jejich oblíbených platformách.
Úkoly jako generování potenciálních zákazníků, upomínky a e-mailové kampaně lze automatizovat, což vašim prodejním a marketingovým týmům ušetří drahocenný čas.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Díky funkci SalesSignals budete dostávat oznámení v reálném čase, kdykoli zákazník reaguje na vaše e-maily, webové stránky nebo příspěvky na sociálních sítích.
- Identifikujte a analyzujte prodejní výkonnost a trendy ve svých datech pomocí asistenta Zia využívajícího umělou inteligenci.
- Analyzujte prodejní výkonnost a prodejní úkoly pomocí pokročilých nástrojů pro reporting, které vám pomohou při strategickém rozhodování.
Omezení Zoho CRM
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní může být méně intuitivní ve srovnání s jinými CRM systémy.
- Nástroje AI jsou k dispozici pouze ve vyšších úrovních.
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Zoho CRM vyniká intuitivním rozhraním a možností přizpůsobení pracovních postupů. Integrace s dalšími nástroji v ekosystému Zoho usnadňuje centralizovanou správu dat a automatizaci opakujících se úkolů, což šetří čas a zvyšuje efektivitu našich každodenních operací. Kromě toho je analytický modul velmi kompletní a užitečný pro rozhodování.
5. Pipedrive (nejlepší CRM zaměřené na prodej s vizuální správou pipeline)
Chcete mít přehled o celém prodejním cyklu, kde jsou všechny obchody a fáze přehledně uspořádány? Pak je Pipedrive pro vás ideální volbou.
Jedná se o CRM prodejní nástroj navržený speciálně proto, aby vám a vašim prodejním týmům pomohl zůstat organizovaní, soustředění a na správné cestě k uzavření více obchodů.
Ať už pracujete v oblasti nemovitostí, prodeje softwaru nebo v jakémkoli jiném odvětví, přizpůsobitelné procesy se přizpůsobí potřebám vašeho týmu.
Nástroje Pipedrive pro analýzu a reporting jsou stejně působivé. Můžete generovat reporty pro sledování výkonu a analýzu konverzních poměrů.
Díky své jednoduchosti a výkonným funkcím, jako jsou mobilní aplikace a integrace s nástroji jako Slack, Google Workspace a Trello, je ideální volbou pro obchodní profesionály, kteří hledají funkční a snadno použitelný CRM systém.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Synchronizujte veškerou e-mailovou korespondenci s CRM pomocí funkce Smart Email BCC.
- Přidávejte poznámky, nastavujte připomenutí a připojujte soubory přímo k obchodům pomocí nástrojů pro správu obchodů Pipedrive.
- Plánujte hovory, schůzky a následné kroky přímo v nástroji pomocí plánování aktivit.
- Vizualizujte a spravujte své prodejní aktivity pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
Omezení Pipedrive
- Omezené funkce pro automatizaci marketingu ve srovnání s jiným operačním CRM softwarem
Ceny Pipedrive
- Essential: 24 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilé: 44 $/měsíc za jedno místo
- Profesionální: 64 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Cena: 79 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnik: 129 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Společnost Pipedrive úspěšně strukturovala své CRM s ohledem na lidi, kteří nemusí být odborníky na používání složitých softwarů. Zjednodušili jej, aniž by ohrozili jeho klíčové funkce. Používáme jej každý den pro jednoduché prodeje i složité nabídky a projekty a Pipedrive poskytuje sledování všech aktivit od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu.
6. Freshsales (nejlepší CRM s umělou inteligencí a hodnocením potenciálních zákazníků)
Freshsales kombinuje automatizaci služeb, analytiku a intuitivní rozhraní, aby bylo řízení prodeje chytřejší a rychlejší.
Jedná se o jeden z nejlepších příkladů operačního CRM softwaru, který je plně založen na umělé inteligenci. Je určen pro servisní firmy, které se chtějí soustředit na příležitosti s vysokou hodnotou.
Díky své mobilní aplikaci je Freshsales také výkonným nástrojem pro vzdálené týmy. Aplikace umožňuje obchodním zástupcům spravovat potenciální zákazníky, aktualizovat fáze obchodních jednání a přistupovat k informacím o zákaznících i na cestách.
Nakonec, nástroje pro reporting a analytiku Freshsales poskytují hluboký vhled do vašich prodejních výsledků, ať už sledujete konverzní poměry, analyzujete úspěch marketingové kampaně nebo předpovídáte trendy.
Nejlepší funkce Freshsales
- Zaveďte hodnocení potenciálních zákazníků na základě umělé inteligence, abyste se mohli soustředit na ty nejslibnější z nich.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy pro péči o potenciální zákazníky pomocí funkce prodejní sekvence, která usnadňuje vedení potenciálních zákazníků.
- Sjednoťte všechny interakce se zákazníky – e-maily, hovory, chaty a schůzky – do jednoho jednotného přehledu s 360stupňovými profily zákazníků.
- Automatizujte prodejní pracovní postupy, abyste zvýšili efektivitu a snížili manuální úsilí.
Omezení Freshsales
- Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení za omezené ve srovnání s jinými operačními CRM.
Ceny Freshsales
- Růst: Od 9 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (610+ recenzí)
7. Bitrix24 (nejlepší komplexní CRM s řízením projektů)
Pokud hledáte operační CRM nástroj, který integruje řízení vztahů se zákazníky s týmovou spoluprací a řízením prodejních projektů, Bitrix24 může být dobrou volbou.
Bitrix24 je komplexní operační CRM software určený ke správě obchodních procesů pro organizace všech velikostí. Od malých startupů po velké podniky, Bitrix24 nabízí komplexní sadu nástrojů pro zvýšení produktivity a správu interakcí se zákazníky.
CRM systém Bitrix24 centralizuje údaje o zákaznících, sleduje interakce a automatizuje prodejní úkoly. Tato funkce je obzvláště výhodná pro prodejní týmy, které se snaží udržovat přehledné záznamy o komunikaci s klienty.
Vzhledem k tomu, že Bitrix24 nabízí také nástroje pro řízení projektů, mohou jej vaše marketingové týmy využívat k plánování, organizaci a monitorování projektů a spolupráci napříč odděleními.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Spravujte projekty a úkoly pomocí integrovaných nástrojů, které podporují různé metodiky, včetně Kanban a Ganttových diagramů.
- Vytvářejte a přizpůsobujte webové stránky pomocí integrovaného nástroje pro tvorbu webových stránek.
- Využijte asistenci prodeje založenou na umělé inteligenci, abyste získali přehled a doporučení, které vám pomohou při rozhodování na základě dat.
Omezení Bitrix24
- Složitost funkcí může pro nové uživatele znamenat strmou křivku učení, což může vyžadovat další čas na školení a adaptaci.
Ceny Bitrix24
- Zdarma
- Základní: 61 $/měsíc (zahrnuje pět uživatelů)
- Standard: 124 $/měsíc (zahrnuje 50 uživatelů)
- Profesionální: 249 $/měsíc (zahrnuje 100 uživatelů)
- Enterprise: Od 499 $/měsíc (zahrnuje více než 250 uživatelů)
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 540 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (920+ recenzí)
8. Insightly (nejlepší pro integraci CRM s řízením projektů)
Insightly je jednotné CRM řešení, pomocí kterého mohou firmy snadno spravovat interakce s klienty a pracovní postupy projektů.
Váš prodejní tým může také těžit z funkcí Insightly pro směrování potenciálních zákazníků a správu prodejního procesu, které automatizují distribuci potenciálních zákazníků a poskytují přehled o fázích obchodu v reálném čase.
Navíc přizpůsobitelné panely a pokročilé nástroje pro vytváření reportů od Insightly nabízejí cenné informace o výkonnosti podniku. Uživatelé mohou generovat reporty přizpůsobené svým potřebám, což usnadňuje informované rozhodování a strategické plánování.
Nejlepší funkce Insightly
- Integrujte řízení projektů s CRM a sledujte projekty klientů od začátku až do dokončení.
- Využijte mobilní aplikace pro správu vztahů se zákazníky a projektů i na cestách.
- Automatizujte přiřazování potenciálních zákazníků, abyste zajistili rychlé a vhodné následné kroky ze strany správných členů týmu.
Omezení Insightly
- Omezené možnosti pokročilého přizpůsobení, které nemusí vyhovovat potřebám podniků vyžadujících vysoce přizpůsobené pracovní postupy.
- Aby mohli zákazníci využívat většinu pokročilých funkcí, musí si zakoupit podnikovou sadu CRM.
Ceny Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (910+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 650 recenzí)
🧠 Zajímavost: Nejvhodnější doba pro studené hovory je mezi 8:00 a 9:00 ráno a mezi 16:00 a 17:00 odpoledne, pokud voláte ve svém časovém pásmu (pokud ne, přizpůsobte se místu, kam voláte).
9. monday CRM od monday. com (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy s intuitivním rozhraním)
Co takhle operační CRM systém, který je vysoce přizpůsobitelný a uživatelsky přívětivý? Pokud je vaše odpověď ano, pak by pro vás mohl být vhodný monday CRM.
monday. com funguje dobře s týmy všech velikostí, od start-upů po velké podniky, které hledají řešení pro správu prodejních procesů, správu dat a správu vztahů se zákazníky v rámci jediného intuitivního rozhraní.
Díky integračním schopnostem budou všechny vaše důležité aplikace harmonicky spolupracovat a vytvoří soudržný ekosystém, který podpoří pracovní postupy vašeho týmu.
Nejlepší funkce monday CRM
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí automatizace bez kódu, čímž zvýšíte efektivitu a přesnost.
- Vizualizujte průběh projektu pomocí dynamických tabulek, časových os a Ganttových diagramů, které zajišťují transparentnost a odpovědnost.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu prostřednictvím integrovaných komunikačních funkcí, které podporují týmovou práci a koordinaci.
Omezení CRM monday
- Cena se může zvyšovat s přibývajícími uživateli a pokročilými funkcemi, což může být důležité zvážit pro týmy s omezeným rozpočtem.
- Počáteční nastavení může vyžadovat čas, aby bylo možné jej plně přizpůsobit a integrovat do stávajících pracovních postupů, což může potenciálně oddálit okamžité zavedení.
Ceny monday CRM
- Základní: 15 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Standard: 20 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 33 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze monday CRM
- G2: 4,6/5 (910+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (390+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday CRM?
Náš tým oceňuje flexibilitu CRM systému monday. V systému monday můžeme dělat mnoho věcí, které v jiných softwarových řešeních nejsou možné (nebo by vyžadovaly značnou podporu ze strany vývojářů). Oceňujeme také snadnou integraci s nástroji monday pro správu úkolů a formuláře, které používáme již několik let, díky čemuž bylo vytvoření CRM systému snazší.
10. Copper (nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace)
Pokud vaše práce do značné míry závisí na Google Workspace a hledáte operační nástroj pro správu vztahů se zákazníky, který se hladce integruje s ostatními aplikacemi Google, pak je tento CRM nástroj právě pro vás.
Copper je operační CRM software, který se přímo integruje s Google Workspace a vytváří známé a intuitivní prostředí pro správu vztahů se zákazníky.
Nástroj Copper, navržený pro malé a střední podniky, je integrován do aplikací Gmail, Kalendář a Disk, což vám umožňuje spravovat potenciální zákazníky, sledovat e-maily a plánovat následné kroky, aniž byste museli opustit svou doručenou poštu.
Díky této integraci strávíte méně času přepínáním mezi aplikacemi a více času se budete moci věnovat budování vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Copper
- Zvládněte opakující se úkoly pomocí automatizace pracovních postupů a uvolněte si čas na strategičtější činnosti.
- Automatizujte zadávání dat tím, že zachytíte kontaktní informace a interakce z vašich e-mailů, a udržujte tak svůj CRM systém bez námahy aktuální.
Omezení nástroje Copper
- Možná je třeba se naučit nové funkce, protože jich je hodně.
Ceny Copper
- Starter: 12 $/měsíc za jedno místo
- Základní: 29 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Profesionální: 69 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnikání: 134 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Copper
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Komunikujte se svými zákazníky pomocí ClickUp
Každý chce, aby jeho tým fungoval jako symfonický orchestr – všechny nástroje v dokonalé harmonii, každá nota přesně načasovaná. Právě takovou koordinaci a přehlednost může vaší firmě přinést správný operační CRM nástroj.
V tomto článku jsme se zabývali nejlepšími operačními CRM systémy, které pomáhají firmám spravovat vztahy se zákazníky, zefektivnit prodejní procesy a dosáhnout úspěchu.
Každý nástroj má své jedinečné přednosti, ale pokud jde o kombinaci flexibility a spolupráce, jeden z nich vyniká: ClickUp.
ClickUp zjednodušuje složité procesy, aniž by přetěžoval váš tým. Na rozdíl od nástrojů, které vynikají pouze v jedné oblasti, ClickUp je více než jen CRM – je to komplexní aplikace pro řízení projektů, sledování interakcí se zákazníky a spolupráci týmů.
Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení a hladké integraci se přizpůsobí jedinečným potřebám vašeho podnikání.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a uvidíte, jaký rozdíl to pro váš tým může znamenat. Koneckonců, nejlepší čas na zvýšení efektivity a zlepšení vztahů se zákazníky je právě teď.